Тур: 28. Стадион: Стадио Олимпико. Главный судья: Иррати Массимилиано
История личных встреч
Рома
Сампдория
19 матчей
89.5%
10.5%
17 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
63.2%
31.6%
5.2%
12 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
78.9%
15.8%
5.3%
15 побед 3 ничьи 0 побед
14 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 10 ничьих 5 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 9 побед
33 матча
51.5%
24.2%
24.3%
17 побед 8 ничьих 8 побед
Первый тайм
36.4%
48.5%
15.1%
12 побед 16 ничьих 5 побед
Второй тайм
45.5%
27.3%
27.2%
15 побед 9 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
31
17
Голов в среднем за матч
1.82
1.06
Среднее время на гол
49
84
Всего голов
16
13
Голов в среднем за матч
1
0.76
Среднее время на гол
90
117
Всего голов
47
30
Голов в среднем за матч
1.42
0.91
Тотал матчей
2.5
30
Больше 91%
Меньше 9%
3
23
Больше 70%
Меньше 30%
10
14
Больше 42%
Меньше 58%
19
7
Больше 21%
Меньше 79%
26
3
Больше 9%
Меньше 91%
30
Среднее время на гол
63
99
Бомбардиры внутри турнира
Рома
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дибала Пауло
|9 (2)
|0.33
|Абрахам Тэмми
|6
|0.22
|Смоллинг Крис
|3
|0.11
|Эль-Шаарави Стефан
|3
|0.11
|Ибаньес Рожер
|3
|0.11
|Пеллегрини Лоренцо
|2 (2)
|0.07
|Спинаццола Леонардо
|1
|0.04
|Манчини Джанлука
|1
|0.04
|Матич Неманья
|1
|0.04
|Кристанте Бриан
|1
|0.04
|Залевски Никола
|1
|0.04
|Вольпато Кристиан
|1
|0.04
|Вейналдум Джорджиньо
|1
|0.04
|Дзаньоло Николо
|1
|0.04
|Сольбаккен Ола
|1
|0.04
Сампдория
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Габбьядини Маноло
|6
|0.22
|Джуричич Филип
|3
|0.11
|Ауджелло Томмазо
|2
|0.07
|Сабири Абдельхамид
|2 (1)
|0.07
|Дзаноли Алессандро
|1
|0.04
|Капуто Франческо
|1
|0.04
|Колли Омар
|1
|0.04
|Ринкон Томас
|0
|0
|Нюйтинк Брэм
|0
|0
|Хесе Родригес
|0
|0
|Ламмерс Сэм
|0
|0
|Лерис Мехди
|0
|0
|Амионе Бруно
|0
|0
Карточки
Рома
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ибаньес Рожер
|9
|1
|Жозе Моуринью
|3
|3
|Кристанте Бриан
|6
|1
|Смоллинг Крис
|6
|0
|Манчини Джанлука
|6
|0
|Челик Мехмет
|5
|0
|Матич Неманья
|4
|0
|Дзаньоло Николо
|4
|0
|Дибала Пауло
|3
|0
|Кумбулла Мараш
|1
|1
|Эль-Шаарави Стефан
|2
|0
|Пеллегрини Лоренцо
|2
|0
|Камара Мохамед III
|2
|0
|Залевски Никола
|2
|0
|Бове Эдоардо
|2
|0
|Патрисиу Руй
|1
|0
|Спинаццола Леонардо
|1
|0
|Абрахам Тэмми
|1
|0
|Тахирович Бенджамин
|1
|0
Сампдория
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лерис Мехди
|11
|0
|Джуричич Филип
|8
|0
|Амионе Бруно
|7
|0
|Ринкон Томас
|5
|1
|Габбьядини Маноло
|5
|0
|Верре Валерио
|5
|0
|Колли Омар
|5
|0
|Нюйтинк Брэм
|4
|0
|Феррари Алекс
|4
|0
|Сабири Абдельхамид
|4
|0
|Станкович Деян
|2
|1
|Мурильо Джейсон
|3
|0
|Виейра Ронни
|3
|0
|Марко Джампаоло
|1
|1
|Квальярелла Фабио
|2
|0
|Мурру Никола
|2
|0
|Вильяр Гонсало
|2
|0
|Йепес Жерар
|2
|0
|Малагрида Лоренцо
|2
|0
|Берешиньски Бартош
|1
|0
|Пуссетто Игнасио
|1
|0
|Ауджелло Томмазо
|1
|0
|Ламмерс Сэм
|1
|0
|Депаоли Фабио
|1
|0
|Кюизанс Микаэль
|1
|0
|Дзаноли Алессандро
|1
|0
|Монтеваго Даниэле
|1
|0
Результаты матчей
Рома
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Сампдория
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
64% (9)
29% (4)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
Сухие победы
7
7
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
4
9
Рома
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Сампдория
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
15% (2)
69% (9)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
9
17
Волевые поражения
17
4
Рома
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
37% (10)
41% (11)
22% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
44% (12)
26% (7)
Сампдория
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
37% (10)
37% (10)
26% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
33% (9)
37% (10)
Сухие победы
9
8
Сухие поражения
6
6
Волевые победы
10
18
Волевые поражения
21
13
Голы по времени матча
Забито
17
12
9 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 3
8 Забивали первыми 5
17 Не забивали 20
4
24%
3
25%
1-15
2
12%
2
17%
16-30
3
18%
4
33%
31-45
3
18%
1
8%
46-60
2
12%
1
8%
61-75
3
18%
1
8%
76-90
Пропущено
9
23
6 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 12
1
11%
2
9%
1-15
2
22%
4
17%
16-30
3
33%
5
22%
31-45
1
11%
4
17%
46-60
1
11%
4
17%
61-75
1
11%
4
17%
76-90
Забито
19
6
8 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 1
15 Не забивали 23
2
11%
0
0%
1-15
2
11%
1
17%
16-30
4
21%
1
17%
31-45
1
5%
1
17%
46-60
5
26%
1
17%
61-75
5
26%
2
33%
76-90
Пропущено
16
19
8 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 11
2
13%
4
21%
1-15
5
31%
4
21%
16-30
1
6%
1
5%
31-45
1
6%
1
5%
46-60
2
13%
2
11%
61-75
5
31%
7
37%
76-90
Забито
36
18
17 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 7
14 Забивали первыми 6
5 Не забивали 16
6
17%
3
17%
1-15
4
11%
3
17%
16-30
7
19%
5
28%
31-45
4
11%
2
11%
46-60
7
19%
2
11%
61-75
8
22%
3
17%
76-90
Пропущено
25
42
14 В 1-м тайме 20
11 Во 2-м тайме 22
13 Пропускали первыми 18
16 Не пропускали 23
3
12%
6
14%
1-15
7
28%
8
19%
16-30
4
16%
6
14%
31-45
2
8%
5
12%
46-60
3
12%
6
14%
61-75
6
24%
11
26%
76-90
Результаты последних матчей
Рома
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Лацио - Рома 1:0 Реал Сосьедад - Рома 0:0 Рома - Сассуоло 3:4 Рома - Реал Сосьедад 2:0
Рома - Ювентус 1:0 Кремонезе - Рома 2:1 Рома - Ред Булл Зальцбург 2:0 Рома - Верона 1:0 Ред Булл Зальцбург - Рома 1:0 Лечче - Рома 1:1 Рома - Эмполи 2:0 Рома - Кремонезе 1:2 Наполи - Рома 2:1 Специя - Рома 0:2 Рома - Фиорентина 2:0 Рома - Дженоа 1:0 Милан - Рома 2:2 Рома - Болонья 1:0 Рома - Валвейк 3:0 Рома - Каза Пиа 1:0
Сампдория
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Сампдория - Верона 3:1 Ювентус - Сампдория 4:2 Сампдория - Салернитана 0:0 Лацио - Сампдория 1:0
Сампдория - Болонья 1:2 Сампдория - Интер Милан 0:0 Монца - Сампдория 2:2 Аталанта - Сампдория 2:0 Сампдория - Удинезе 0:1 Эмполи - Сампдория 1:0 Фиорентина - Сампдория 1:0 Сампдория - Наполи 0:2 Сассуоло - Сампдория 1:2 Сампдория - Лигорна 3:0 Сампдория - Кайсар 3:0 Сампдория - Динамо Дрезден 2:2 Адана Демирспор - Сампдория 2:2 Сампдория - ТС Гэлакси 5:1 Сампдория - Лечче 0:2 Торино - Сампдория 2:0
Результаты матчей
Рома
Сампдория
Точный счет
1:0
4 раза 31%
0:1
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
0:2
4 раза 29%
0:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
0
10 раз 71%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
2
4 раза 29%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
Точный счет
0:1
5 раз 19%
1:0
5 раз 19%
1:1
4 раза 15%
2:1
3 раза 11%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
0:2
4 раза 15%
0:0
3 раза 11%
0:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
12 раз 44%
2
7 раз 26%
0
5 раз 19%
3
3 раза 11%
0
16 раз 59%
1
7 раз 26%
2
3 раза 11%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Рома
Сампдория
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
410
58
113
211
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
76
59
310
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
225
Больше Меньше
1116
1017
423
324
126
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|27
|23
|2
|2
|64 - 16
|71
|2.
|Заявка
|27
|15
|7
|5
|42 - 19
|52
|3.
|Заявка
|27
|16
|2
|9
|47 - 31
|50
|4.
|Заявка
|27
|14
|6
|7
|44 - 36
|48
|5.
|Заявка
|27
|14
|5
|8
|35 - 26
|47
|6.
|Заявка
|27
|13
|6
|8
|44 - 31
|45
|7.
|Заявка
|27
|17
|5
|5
|45 - 22
|41
|8.
|Заявка
|27
|9
|11
|7
|37 - 31
|38
|9.
|Заявка
|27
|10
|7
|10
|32 - 31
|37
|10.
|Заявка
|27
|10
|7
|10
|33 - 36
|37
|11.
|Заявка
|27
|10
|7
|10
|29 - 33
|37
|12.
|Заявка
|27
|10
|6
|11
|35 - 40
|36
|13.
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|32 - 37
|34
|14.
|Заявка
|27
|6
|10
|11
|24 - 36
|28
|15.
|Заявка
|27
|6
|9
|12
|24 - 32
|27
|16.
|Заявка
|27
|6
|9
|12
|31 - 47
|27
|17.
|Заявка
|27
|5
|9
|13
|23 - 43
|24
|18.
|Заявка
|27
|4
|7
|16
|22 - 41
|19
|19.
|Заявка
|27
|3
|6
|18
|16 - 44
|15
|20.
|Заявка
|27
|1
|10
|16
|22 - 49
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|33 - 9
|34
|2.
|Заявка
|14
|11
|0
|3
|27 - 7
|33
|3.
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|28 - 17
|29
|4.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|23 - 12
|27
|5.
|Заявка
|13
|8
|1
|4
|17 - 9
|25
|6.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|17 - 10
|23
|7.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|19 - 19
|22
|8.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|24 - 16
|21
|9.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|17 - 15
|20
|10.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|11 - 12
|19
|11.
|Заявка
|13
|4
|7
|2
|22 - 15
|19
|12.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|19 - 16
|19
|13.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|33 - 12
|18
|14.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|12 - 15
|16
|15.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|19 - 20
|16
|16.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|15 - 20
|16
|17.
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|15 - 22
|14
|18.
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|13 - 17
|12
|19.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|6 - 19
|7
|20.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|7 - 22
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|31 - 7
|37
|2.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|19 - 7
|25
|3.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|20 - 15
|24
|4.
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|12 - 10
|23
|5.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|18 - 17
|22
|6.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|15 - 16
|19
|7.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|16 - 19
|19
|8.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|18 - 21
|18
|9.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|20 - 24
|17
|10.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|18 - 25
|16
|11.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|13 - 12
|15
|12.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|13 - 21
|15
|13.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|11 - 15
|15
|14.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|16 - 26
|14
|15.
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|12 - 21
|12
|16.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|12 - 27
|11
|17.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|8 - 23
|8
|18.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|10 - 25
|8
|19.
|Заявка
|14
|0
|7
|7
|15 - 27
|7
|20.
|Заявка
|13
|0
|5
|8
|7 - 19
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Наполи
|Осимхен Виктор
|21 (4)
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|14 (3)
|Наполи
|Кварацхелия Хвича
|12 (10)
|Аталанта
|Лукман Адемола
|12 (4)
|Специя
|Нзола М'Бала
|12 (2)
|Сампдория
|Лерис Мехди
|11
|Рома
|Ибаньес Рожер
|1 9
|Эмполи
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|2 7
|Удинезе
|Бекао Родриго
|10
|Фиорентина
|Роша Игор II
|1 8
Прогнозы на матч Рома - Сампдория
Исход игры
Рома
100% (49)
Ничья
0% (0)
Сампдория
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
37.5% (18)
Меньше
62.5% (30)
Обе команды забьют
Да
33.33% (16)
Нет
66.67% (32)
Популярный счёт
2:0 Рома
49% (24)
2:1 Рома
30.6% (15)
1:0 Рома
12.2% (6)
3:0 Рома
4.1% (2)
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