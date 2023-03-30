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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 28. Стадион: . Главный судья: Иррати Массимилиано
Рома
 
Позже
Сампдория
Прогнозы 49
Рома 100% (49)
X 0% (0)
Сампдория 0% (0)
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Рома
Ничья
Сампдория
4.50
8.80
8.50
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Рома
Сампдория

19 матчей

89.5%
10.5%
17 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.2%
31.6%
5.2%
12 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

78.9%
15.8%
5.3%
15 побед 3 ничьи 0 побед

14 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 10 ничьих 5 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 9 побед

33 матча

51.5%
24.2%
24.3%
17 побед 8 ничьих 8 побед

Первый тайм

36.4%
48.5%
15.1%
12 побед 16 ничьих 5 побед

Второй тайм

45.5%
27.3%
27.2%
15 побед 9 ничьих 9 побед

История матчей

СA
0:1
СA
0:1
СA
1:1
СA
2:0
СA
1:0
СA
2:1
СA
0:0
СA
0:1
СA
4:1
СA
0:1
СA
1:1
СA
3:2
К
4:0
СA
3:2
СA
2:1
СA
2:1
СA
0:2
СA
0:0
СA
3:0
К
1:0
СA
0:2
СA
3:1
СA
1:1
СA
3:1
СA
2:1
СA
1:2
СA
0:0
СA
2:2
СA
2:0
СA
0:3
К
1:0
К
1:1
СA
2:0

Голы

Всего голов

31
17

Голов в среднем за матч

1.82
1.06

Среднее время на гол

49
84

Всего голов

16
13

Голов в среднем за матч

1
0.76

Среднее время на гол

90
117

Всего голов

47
30

Голов в среднем за матч

1.42
0.91

Тотал матчей

2.5
30
Больше 91%
Меньше 9%
3
23
Больше 70%
Меньше 30%
10
14
Больше 42%
Меньше 58%
19
7
Больше 21%
Меньше 79%
26
3
Больше 9%
Меньше 91%
30

Среднее время на гол

63
99

Бомбардиры внутри турнира

Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дибала Пауло 9 (2) 0.33
Абрахам Тэмми 6 0.22
Смоллинг Крис 3 0.11
Эль-Шаарави Стефан 3 0.11
Ибаньес Рожер 3 0.11
Пеллегрини Лоренцо 2 (2) 0.07
Спинаццола Леонардо 1 0.04
Манчини Джанлука 1 0.04
Матич Неманья 1 0.04
Кристанте Бриан 1 0.04
Залевски Никола 1 0.04
Вольпато Кристиан 1 0.04
Вейналдум Джорджиньо 1 0.04
Дзаньоло Николо 1 0.04
Сольбаккен Ола 1 0.04
Сампдория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Габбьядини Маноло 6 0.22
Джуричич Филип 3 0.11
Ауджелло Томмазо 2 0.07
Сабири Абдельхамид 2 (1) 0.07
Дзаноли Алессандро 1 0.04
Капуто Франческо 1 0.04
Колли Омар 1 0.04
Ринкон Томас 0 0
Нюйтинк Брэм 0 0
Хесе Родригес 0 0
Ламмерс Сэм 0 0
Лерис Мехди 0 0
Амионе Бруно 0 0

Карточки

Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ибаньес Рожер 9 1
Жозе Моуринью 3 3
Кристанте Бриан 6 1
Смоллинг Крис 6 0
Манчини Джанлука 6 0
Челик Мехмет 5 0
Матич Неманья 4 0
Дзаньоло Николо 4 0
Дибала Пауло 3 0
Кумбулла Мараш 1 1
Эль-Шаарави Стефан 2 0
Пеллегрини Лоренцо 2 0
Камара Мохамед III 2 0
Залевски Никола 2 0
Бове Эдоардо 2 0
Патрисиу Руй 1 0
Спинаццола Леонардо 1 0
Абрахам Тэмми 1 0
Тахирович Бенджамин 1 0
Сампдория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лерис Мехди 11 0
Джуричич Филип 8 0
Амионе Бруно 7 0
Ринкон Томас 5 1
Габбьядини Маноло 5 0
Верре Валерио 5 0
Колли Омар 5 0
Нюйтинк Брэм 4 0
Феррари Алекс 4 0
Сабири Абдельхамид 4 0
Станкович Деян 2 1
Мурильо Джейсон 3 0
Виейра Ронни 3 0
Марко Джампаоло 1 1
Квальярелла Фабио 2 0
Мурру Никола 2 0
Вильяр Гонсало 2 0
Йепес Жерар 2 0
Малагрида Лоренцо 2 0
Берешиньски Бартош 1 0
Пуссетто Игнасио 1 0
Ауджелло Томмазо 1 0
Ламмерс Сэм 1 0
Депаоли Фабио 1 0
Кюизанс Микаэль 1 0
Дзаноли Алессандро 1 0
Монтеваго Даниэле 1 0

Результаты матчей

Рома
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Сампдория
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
64% (9)
29% (4)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)

Сухие победы

7
7

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

4
9
Рома
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Сампдория
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
15% (2)
69% (9)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

9
17

Волевые поражения

17
4
Рома
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
37% (10)
41% (11)
22% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
44% (12)
26% (7)
Сампдория
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
37% (10)
37% (10)
26% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
33% (9)
37% (10)

Сухие победы

9
8

Сухие поражения

6
6

Волевые победы

10
18

Волевые поражения

21
13

Голы по времени матча

Забито

17
12
9 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 3
8 Забивали первыми 5
17 Не забивали 20
4
24%
3
25%
1-15
2
12%
2
17%
16-30
3
18%
4
33%
31-45
3
18%
1
8%
46-60
2
12%
1
8%
61-75
3
18%
1
8%
76-90

Пропущено

9
23
6 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 12
1
11%
2
9%
1-15
2
22%
4
17%
16-30
3
33%
5
22%
31-45
1
11%
4
17%
46-60
1
11%
4
17%
61-75
1
11%
4
17%
76-90

Забито

19
6
8 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 1
15 Не забивали 23
2
11%
0
0%
1-15
2
11%
1
17%
16-30
4
21%
1
17%
31-45
1
5%
1
17%
46-60
5
26%
1
17%
61-75
5
26%
2
33%
76-90

Пропущено

16
19
8 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 11
2
13%
4
21%
1-15
5
31%
4
21%
16-30
1
6%
1
5%
31-45
1
6%
1
5%
46-60
2
13%
2
11%
61-75
5
31%
7
37%
76-90

Забито

36
18
17 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 7
14 Забивали первыми 6
5 Не забивали 16
6
17%
3
17%
1-15
4
11%
3
17%
16-30
7
19%
5
28%
31-45
4
11%
2
11%
46-60
7
19%
2
11%
61-75
8
22%
3
17%
76-90

Пропущено

25
42
14 В 1-м тайме 20
11 Во 2-м тайме 22
13 Пропускали первыми 18
16 Не пропускали 23
3
12%
6
14%
1-15
7
28%
8
19%
16-30
4
16%
6
14%
31-45
2
8%
5
12%
46-60
3
12%
6
14%
61-75
6
24%
11
26%
76-90

Результаты последних матчей

Рома
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Лацио - Рома 1:0 Реал Сосьедад - Рома 0:0 Рома - Сассуоло 3:4 Рома - Реал Сосьедад 2:0
Рома - Ювентус 1:0 Кремонезе - Рома 2:1 Рома - Ред Булл Зальцбург 2:0 Рома - Верона 1:0 Ред Булл Зальцбург - Рома 1:0 Лечче - Рома 1:1 Рома - Эмполи 2:0 Рома - Кремонезе 1:2 Наполи - Рома 2:1 Специя - Рома 0:2 Рома - Фиорентина 2:0 Рома - Дженоа 1:0 Милан - Рома 2:2 Рома - Болонья 1:0 Рома - Валвейк 3:0 Рома - Каза Пиа 1:0
Сампдория
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Сампдория - Верона 3:1 Ювентус - Сампдория 4:2 Сампдория - Салернитана 0:0 Лацио - Сампдория 1:0
Сампдория - Болонья 1:2 Сампдория - Интер Милан 0:0 Монца - Сампдория 2:2 Аталанта - Сампдория 2:0 Сампдория - Удинезе 0:1 Эмполи - Сампдория 1:0 Фиорентина - Сампдория 1:0 Сампдория - Наполи 0:2 Сассуоло - Сампдория 1:2 Сампдория - Лигорна 3:0 Сампдория - Кайсар 3:0 Сампдория - Динамо Дрезден 2:2 Адана Демирспор - Сампдория 2:2 Сампдория - ТС Гэлакси 5:1 Сампдория - Лечче 0:2 Торино - Сампдория 2:0

Результаты матчей

Рома
Сампдория

Точный счет

1:0
4 раза 31%
0:1
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
0:2
4 раза 29%
0:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
0
10 раз 71%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
2
4 раза 29%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%

Точный счет

0:1
5 раз 19%
1:0
5 раз 19%
1:1
4 раза 15%
2:1
3 раза 11%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
0:2
4 раза 15%
0:0
3 раза 11%
0:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
12 раз 44%
2
7 раз 26%
0
5 раз 19%
3
3 раза 11%
0
16 раз 59%
1
7 раз 26%
2
3 раза 11%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Рома
Сампдория

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
4
10
5
8
1.5
1
13
2
11
2.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
7
6
5
9
1.5
3
10
1
13
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
5
0.5
Больше Меньше
11
16
10
17
1.5
4
23
3
24
2.5
1
26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 27 23 2 2 64 - 16 71
2.
Лацио
 Заявка 27 15 7 5 42 - 19 52
3.
Интер Милан
 Заявка 27 16 2 9 47 - 31 50
4.
Милан
 Заявка 27 14 6 7 44 - 36 48
5.
Рома
 Заявка 27 14 5 8 35 - 26 47
6.
Аталанта
 Заявка 27 13 6 8 44 - 31 45
7.
Ювентус
 Заявка 27 17 5 5 45 - 22 41
8.
Удинезе
 Заявка 27 9 11 7 37 - 31 38
9.
Фиорентина
 Заявка 27 10 7 10 32 - 31 37
10.
Болонья
 Заявка 27 10 7 10 33 - 36 37
11.
Торино
 Заявка 27 10 7 10 29 - 33 37
12.
Сассуоло
 Заявка 27 10 6 11 35 - 40 36
13.
Монца
 Заявка 27 9 7 11 32 - 37 34
14.
Эмполи
 Заявка 27 6 10 11 24 - 36 28
15.
Лечче
 Заявка 27 6 9 12 24 - 32 27
16.
Салернитана
 Заявка 27 6 9 12 31 - 47 27
17.
Специя
 Заявка 27 5 9 13 23 - 43 24
18.
Верона
 Заявка 27 4 7 16 22 - 41 19
19.
Сампдория
 Заявка 27 3 6 18 16 - 44 15
20.
Кремонезе
 Заявка 27 1 10 16 22 - 49 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 13 11 1 1 33 - 9 34
2.
Интер Милан
 Заявка 14 11 0 3 27 - 7 33
3.
Милан
 Заявка 13 9 2 2 28 - 17 29
4.
Лацио
 Заявка 14 8 3 3 23 - 12 27
5.
Рома
 Заявка 13 8 1 4 17 - 9 25
6.
Болонья
 Заявка 14 6 5 3 17 - 10 23
7.
Фиорентина
 Заявка 14 6 4 4 19 - 19 22
8.
Аталанта
 Заявка 13 6 3 4 24 - 16 21
9.
Сассуоло
 Заявка 13 6 2 5 17 - 15 20
10.
Торино
 Заявка 13 5 4 4 11 - 12 19
11.
Удинезе
 Заявка 13 4 7 2 22 - 15 19
12.
Монца
 Заявка 14 5 4 5 19 - 16 19
13.
Ювентус
 Заявка 14 10 3 1 33 - 12 18
14.
Эмполи
 Заявка 13 4 4 5 12 - 15 16
15.
Салернитана
 Заявка 14 4 4 6 19 - 20 16
16.
Специя
 Заявка 14 3 7 4 15 - 20 16
17.
Верона
 Заявка 14 4 2 8 15 - 22 14
18.
Лечче
 Заявка 13 2 6 5 13 - 17 12
19.
Сампдория
 Заявка 14 1 4 9 6 - 19 7
20.
Кремонезе
 Заявка 13 1 3 9 7 - 22 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 14 12 1 1 31 - 7 37
2.
Лацио
 Заявка 13 7 4 2 19 - 7 25
3.
Аталанта
 Заявка 14 7 3 4 20 - 15 24
4.
Ювентус
 Заявка 13 7 2 4 12 - 10 23
5.
Рома
 Заявка 14 6 4 4 18 - 17 22
6.
Удинезе
 Заявка 14 5 4 5 15 - 16 19
7.
Милан
 Заявка 14 5 4 5 16 - 19 19
8.
Торино
 Заявка 14 5 3 6 18 - 21 18
9.
Интер Милан
 Заявка 13 5 2 6 20 - 24 17
10.
Сассуоло
 Заявка 14 4 4 6 18 - 25 16
11.
Фиорентина
 Заявка 13 4 3 6 13 - 12 15
12.
Монца
 Заявка 13 4 3 6 13 - 21 15
13.
Лечче
 Заявка 14 4 3 7 11 - 15 15
14.
Болонья
 Заявка 13 4 2 7 16 - 26 14
15.
Эмполи
 Заявка 14 2 6 6 12 - 21 12
16.
Салернитана
 Заявка 13 2 5 6 12 - 27 11
17.
Специя
 Заявка 13 2 2 9 8 - 23 8
18.
Сампдория
 Заявка 13 2 2 9 10 - 25 8
19.
Кремонезе
 Заявка 14 0 7 7 15 - 27 7
20.
Верона
 Заявка 13 0 5 8 7 - 19 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 21 (4)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 14 (3)
Наполи Кварацхелия Хвича 12 (10)
Аталанта Лукман Адемола 12 (4)
Специя Нзола М'Бала 12 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Сампдория Лерис Мехди 11
Рома Ибаньес Рожер 1 9
Эмполи Акпа-Акпро Жан-Даниэль 2 7
Удинезе Бекао Родриго 10
Фиорентина Роша Игор II 1 8
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Рома - Сампдория от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 апреля 2023, осталось 2 дня 6 часов 37 минут.

    Главный судья: Иррати Массимилиано

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  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 69% завершится победой Сампдория.
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    • Прогнозы 49
    Рома 100% (49)
    X 0% (0)
    Сампдория 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Рома
    Ничья
    Сампдория
    4.50
    8.80
    8.50
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Рома - Сампдория онлайн

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    Прогнозы на матч Рома - Сампдория

    Исход игры
    Рома
    100% (49)
    Ничья
    0% (0)
    Сампдория
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.5% (18)
    Меньше
    62.5% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    33.33% (16)
    Нет
    66.67% (32)
    Популярный счёт
    2:0 Рома
    49% (24)
    2:1 Рома
    30.6% (15)
    1:0 Рома
    12.2% (6)
    3:0 Рома
    4.1% (2)
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