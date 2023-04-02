Тур: 28. Стадион: Ренато Далл'Ара. Главный судья: Феррьери-Капути Мария-Соле
0'
1:0
3' ГолПош Штефан
8' Желтая карточкаБийол Яка
2:0
12' ГолМоро Никола
45' Желтая карточкаЛукуми Джон
3:0
49' ГолБарроу Муса
Бонусы букмекеров
Ход матча
3'
1:0
8'
12'
2:0
45'
49'
3:0
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
5 Удары по воротам 8
-
4 Удары в створ 5
-
2 Угловые 7
-
2 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
26
Лукуми
Джон
99
Барроу
Муса
29
Бийол
Яка
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Лукуми ДжонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Барроу МусаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Медель ГариПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Мотта Тиаго
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
29 Бийол ЯкаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Соттил Андреа
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Болонья
Удинезе
10 матчей
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
18 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 10 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед
28 матчей
21.4%
35.7%
42.9%
6 побед 10 ничьих 12 побед
Первый тайм
14.3%
50%
35.7%
4 победы 14 ничьих 10 побед
Второй тайм
28.6%
28.6%
42.8%
8 побед 8 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
9
Голов в среднем за матч
1.46
0.6
Среднее время на гол
61
150
Всего голов
18
21
Голов в среднем за матч
1.2
1.62
Среднее время на гол
75
55
Всего голов
37
30
Голов в среднем за матч
1.32
1.07
Тотал матчей
2.5
27
Больше 96%
Меньше 4%
1
22
Больше 79%
Меньше 21%
6
13
Больше 46%
Меньше 54%
15
5
Больше 18%
Меньше 82%
23
Среднее время на гол
68
84
Бомбардиры внутри турнира
Болонья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Арнаутович Марко
|8 (3)
|0.29
|Орсолини Риккардо
|6 (1)
|0.21
|Пош Штефан
|5
|0.18
|Фергюсон Льюис
|4
|0.14
|Барроу Муса
|3
|0.11
|Сориано Роберто
|2
|0.07
|Ликояннис Хараламбос
|2
|0.07
|Моро Никола
|1
|0.04
|Домингес Николас
|1
|0.04
|Зиркзее Джошуа
|1
|0.04
|Сансоне Никола
|1
|0.04
|Эбишер Мишель
|1
|0.04
|Кирьякопулос Георгиос
|0
|0
|Схаутен Йерди
|0
|0
|Касиус Денсо
|0
|0
|Камбьясо Андреа
|0
|0
|Медель Гари
|0
|0
|Виньято Эмануэль
|0
|0
|Лукуми Джон
|0
|0
Удинезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гомеш Бету
|9
|0.32
|Перейра Роберто
|4
|0.14
|Самарджич Лазар
|4
|0.14
|Ловрич Санди
|3
|0.11
|Удоги Дестини
|3
|0.11
|Бийол Яка
|3
|0.11
|Делофеу Херард
|2
|0.07
|Бекао Родриго
|2
|0.07
|Эхизибуэ Кингсли
|2
|0.07
|Несторовски Илья
|1
|0.04
|Арслан Толгай-Али
|1
|0.04
|Масина Адам
|1
|0.04
|Перес Неуэн
|1
|0.04
|Саксесс Исаак
|0
|0
|Макенго Жан-Виктор
|0
|0
Карточки
Болонья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Домингес Николас
|7
|0
|Лукуми Джон
|7
|0
|Сумаоро Адама
|4
|1
|Орсолини Риккардо
|4
|1
|Арнаутович Марко
|5
|0
|Медель Гари
|5
|0
|Фергюсон Льюис
|4
|0
|Мотта Тьяго
|3
|0
|Скорупски Лукаш
|3
|0
|Ликояннис Хараламбос
|3
|0
|Эбишер Мишель
|3
|0
|Схаутен Йерди
|3
|0
|Сансоне Никола
|2
|0
|Барроу Муса
|2
|0
|Камбьясо Андреа
|2
|0
|Хоакин Соса
|2
|0
|Де Сильвестри Лоренцо
|1
|0
|Сориано Роберто
|1
|0
|Бонифаци Кевин
|1
|0
|Моро Никола
|1
|0
|Виньято Эмануэль
|1
|0
|Пош Штефан
|1
|0
|Зиркзее Джошуа
|1
|0
|Касиус Денсо
|1
|0
|Синиша Михайлович
|1
|0
Удинезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бекао Родриго
|10
|0
|Бийол Яка
|7
|0
|Перес Неуэн
|5
|1
|Уолас Соуза
|5
|0
|Эхизибуэ Кингсли
|5
|0
|Перейра Роберто
|4
|0
|Ловрич Санди
|4
|0
|Удоги Дестини
|4
|0
|Саксесс Исаак
|3
|0
|Эбосс Энцо
|3
|0
|Эбоселе Фести
|3
|0
|Андреа Соттил
|1
|1
|Нюйтинк Брэм
|2
|0
|Несторовски Илья
|2
|0
|Делофеу Херард
|2
|0
|Макенго Жан-Виктор
|2
|0
|Гомеш Бету
|2
|0
|Арслан Толгай-Али
|1
|0
|Масина Адам
|1
|0
|Соппи Брэндон
|1
|0
Результаты матчей
Болонья
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Удинезе
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
2
3
Волевые поражения
4
6
Болонья
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Удинезе
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
79% (11)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
17
4
Волевые поражения
13
21
Болонья
65%
35%
13 побед 7 поражений
Первый тайм
41% (11)
44% (12)
15% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
41% (11)
22% (6)
Удинезе
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
11% (3)
63% (17)
26% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
33% (9)
37% (10)
Сухие победы
8
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
19
7
Волевые поражения
17
27
Голы по времени матча
Забито
16
15
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 3
17 Не забивали 18
2
13%
1
7%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
19%
4
27%
31-45
3
19%
1
7%
46-60
3
19%
2
13%
61-75
3
19%
7
47%
76-90
Пропущено
11
16
3 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 9
0
0%
3
19%
1-15
2
18%
2
13%
16-30
1
9%
4
25%
31-45
5
45%
3
19%
46-60
2
18%
2
13%
61-75
1
9%
2
13%
76-90
Забито
18
23
7 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 6
18 Не забивали 15
3
17%
5
22%
1-15
2
11%
5
22%
16-30
2
11%
2
9%
31-45
5
28%
2
9%
46-60
4
22%
5
22%
61-75
2
11%
4
17%
76-90
Пропущено
24
14
12 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 9
3
13%
5
36%
1-15
5
21%
1
7%
16-30
4
17%
3
21%
31-45
6
25%
2
14%
46-60
4
17%
2
14%
61-75
2
8%
1
7%
76-90
Забито
34
38
14 В 1-м тайме 17
20 Во 2-м тайме 21
14 Забивали первыми 9
8 Не забивали 6
5
15%
6
16%
1-15
4
12%
5
13%
16-30
5
15%
6
16%
31-45
8
24%
3
8%
46-60
7
21%
7
18%
61-75
5
15%
11
29%
76-90
Пропущено
35
30
15 В 1-м тайме 18
20 Во 2-м тайме 12
12 Пропускали первыми 14
22 Не пропускали 18
3
9%
8
27%
1-15
7
20%
3
10%
16-30
5
14%
7
23%
31-45
11
31%
5
17%
46-60
6
17%
4
13%
61-75
3
9%
3
10%
76-90
Результаты последних матчей
Болонья
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Салернитана - Болонья 2:2 Болонья - Лацио 0:0 Торино - Болонья 1:0 Болонья - Интер Милан 1:0
Сампдория - Болонья 1:2 Болонья - Монца 0:1 Фиорентина - Болонья 1:2 Болонья - Специя 2:0 Болонья - Кремонезе 1:1 Лацио - Болонья 1:0 Удинезе - Болонья 1:2 Болонья - Аталанта 1:2 Рома - Болонья 1:0 Верона - Болонья 0:1 Мальорка - Болонья 1:2 Болонья - Капфенберг 9:0 Болонья - Сассуоло 3:0 Интер Милан - Болонья 6:1 Болонья - Торино 2:1 Монца - Болонья 1:2
Удинезе
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Удинезе - Милан 3:1 Эмполи - Удинезе 0:1 Аталанта - Удинезе 0:0 Удинезе - Специя 2:2
Интер Милан - Удинезе 3:1 Удинезе - Сассуоло 2:2 Торино - Удинезе 1:0 Удинезе - Верона 1:1 Сампдория - Удинезе 0:1 Удинезе - Болонья 1:2 Ювентус - Удинезе 1:0 Удинезе - Эмполи 1:1 Кремонезе - Удинезе 1:3 Удинезе - Лечче 2:0 Удинезе - Атлетик Б 0:1 Удинезе - Вест Хэм 1:3 Наполи - Удинезе 3:2 Специя - Удинезе 1:1 Удинезе - Лечче 1:1 Кремонезе - Удинезе 0:0
Результаты матчей
Болонья
Удинезе
Точный счет
1:1
4 раза 29%
0:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 23%
2:2
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%
1
6 раз 46%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:2
4 раза 31%
1:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
0:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
7 раз 54%
0
4 раза 31%
1
2 раза 15%
0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:2
5 раз 19%
1:1
4 раза 15%
1:0
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
0:0
4 раза 15%
1:1
4 раза 15%
1:2
4 раза 15%
1:0
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
3:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
2
11 раз 41%
1
8 раз 30%
0
7 раз 26%
3
1 раз 4%
1
10 раз 37%
2
7 раз 26%
0
6 раз 22%
3
3 раза 11%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Болонья
Удинезе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
121
59
67
113
310
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
95
76
59
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
207
Больше Меньше
216
1215
1116
126
423
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|27
|23
|2
|2
|64 - 16
|71
|2.
|Заявка
|27
|15
|7
|5
|42 - 19
|52
|3.
|Заявка
|28
|16
|2
|10
|47 - 32
|50
|4.
|Заявка
|27
|14
|6
|7
|44 - 36
|48
|5.
|Заявка
|28
|14
|6
|8
|47 - 32
|48
|6.
|Заявка
|27
|14
|5
|8
|35 - 26
|47
|7.
|Заявка
|28
|18
|5
|5
|46 - 22
|44
|8.
|Заявка
|28
|11
|7
|10
|33 - 31
|40
|9.
|3:0 Заявка
|28
|11
|7
|10
|36 - 36
|40
|10.
|0:3 Заявка
|28
|9
|11
|8
|37 - 34
|38
|11.
|Заявка
|27
|10
|7
|10
|29 - 33
|37
|12.
|Заявка
|27
|10
|6
|11
|35 - 40
|36
|13.
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|32 - 37
|34
|14.
|Заявка
|27
|6
|10
|11
|24 - 36
|28
|15.
|Заявка
|27
|6
|9
|12
|24 - 32
|27
|16.
|Заявка
|27
|6
|9
|12
|31 - 47
|27
|17.
|Заявка
|27
|5
|9
|13
|23 - 43
|24
|18.
|Заявка
|28
|4
|7
|17
|22 - 42
|19
|19.
|Заявка
|27
|3
|6
|18
|16 - 44
|15
|20.
|Заявка
|28
|1
|10
|17
|23 - 52
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|33 - 9
|34
|2.
|Заявка
|15
|11
|0
|4
|27 - 8
|33
|3.
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|28 - 17
|29
|4.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|23 - 12
|27
|5.
|3:0 Заявка
|15
|7
|5
|3
|20 - 10
|26
|6.
|Заявка
|13
|8
|1
|4
|17 - 9
|25
|7.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|19 - 19
|22
|8.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|24 - 16
|21
|9.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|34 - 12
|21
|10.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|17 - 15
|20
|11.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|11 - 12
|19
|12.
|0:3 Заявка
|13
|4
|7
|2
|22 - 15
|19
|13.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|19 - 16
|19
|14.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|12 - 15
|16
|15.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|19 - 20
|16
|16.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|15 - 20
|16
|17.
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|15 - 22
|14
|18.
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|13 - 17
|12
|19.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|6 - 19
|7
|20.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|8 - 25
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|31 - 7
|37
|2.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|23 - 16
|27
|3.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|19 - 7
|25
|4.
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|12 - 10
|23
|5.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|18 - 17
|22
|6.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|16 - 19
|19
|7.
|0:3 Заявка
|15
|5
|4
|6
|15 - 19
|19
|8.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|14 - 12
|18
|9.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|18 - 21
|18
|10.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|20 - 24
|17
|11.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|18 - 25
|16
|12.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|13 - 21
|15
|13.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|11 - 15
|15
|14.
|3:0 Заявка
|13
|4
|2
|7
|16 - 26
|14
|15.
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|12 - 21
|12
|16.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|12 - 27
|11
|17.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|8 - 23
|8
|18.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|10 - 25
|8
|19.
|Заявка
|14
|0
|7
|7
|15 - 27
|7
|20.
|Заявка
|14
|0
|5
|9
|7 - 20
|5
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|Наполи
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|21 (4)
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|14 (3)
|Аталанта
|Лукман Адемола
|13 (4)
|Наполи
|Кварацхелия Хвича
|12 (10)
|Специя
|Нзола М'Бала
|12 (2)
|Сампдория
|Лерис Мехди
|11
|Рома
|Ибаньес Рожер
|1 9
|Эмполи
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|2 7
|Фиорентина
|Амрабат Софьян
|10
|Удинезе
|Бекао Родриго
|10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Болонья 3:0 Удинезе
Исход игры
Болонья
31.6% (42)
Ничья
61.7% (82)
Удинезе
6.8% (9)
Тотал 2.5
Больше
26.02% (32)
Меньше
73.98% (91)
Обе команды забьют
Да
80.49% (99)
Нет
19.51% (24)
Популярный счёт
1:1 Ничья
50.4% (67)
1:0 Болонья
15% (20)
2:1 Болонья
12% (16)
2:2 Ничья
6.8% (9)
1:2 Удинезе
4.5% (6)
0:0 Ничья
1.5% (2)
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