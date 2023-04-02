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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 28. Стадион: . Главный судья: Феррьери-Капути Мария-Соле
Болонья
3:0
Второй тайм: 84'
Удинезе
0'
1:0
3' Гол
Пош Штефан
8' Желтая карточка
Бийол Яка
2:0
12' Гол
Моро Никола
45' Желтая карточка
Лукуми Джон
3:0
49' Гол
Барроу Муса
3:0. Гол Мусы Барроу (видео). Че...

Ход матча

3'
Пош Штефан
(Барроу Муса)
1:0
8'
 
Бийол Яка
12'
Моро Никола
(Барроу Муса)
2:0
45'
Лукуми Джон
 
46'
 
Несторовски Илья
Эбоселе Фести
49'
Барроу Муса
(Моро Никола)
3:0
59'
Орсолини Риккардо
Эбишер Мишель
 
59'
Домингес Николас
Фергюсон Льюис
 
59'
Сориано Роберто
Барроу Муса
 
70'
Медель Гари
Моро Никола
 
70'
Де Сильвестри Лоренцо
Пош Штефан
 
74'
 
Пафунди Симоне
Товен Флорьян
75'
 
Арслан Толгай-Али
Самарджич Лазар
75'
 
Масина Адам
Удоги Дестини

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 8
  • 4 Удары в створ 5
  • 2 Угловые 7
  • 2 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Прогнозы 133
Болонья 31.6% (42)
X 61.7% (82)
Удинезе 6.8% (9)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Болонья
Ничья
Удинезе
3.55
8.20
36.00
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Барди
Франческо
3
Пош
Штефан
5
Сумаоро
Адама
26
Лукуми
Джон
77
Кирьякопулос
Георгиос
30
Схаутен
Йерди
6
Моро
Никола
20
Эбишер
Мишель
19
Фергюсон
Льюис
99
Барроу
Муса
10
Сансоне
Никола
1
Сильвестри
Марко
19
Эхизибуэ
Кингсли
29
Бийол
Яка
8
Зеегелаар
Марвин
2
Эбоселе
Фести
24
Самарджич
Лазар
4
Ловрич
Санди
37
Перейра
Роберто
13
Удоги
Дестини
26
Товен
Флорьян
9
Гомеш
Бету
Болонья
4-2-3-1
Удинезе
3-5-2

История личных встреч

Болонья
Удинезе

10 матчей

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

18 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 10 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед

28 матчей

21.4%
35.7%
42.9%
6 побед 10 ничьих 12 побед

Первый тайм

14.3%
50%
35.7%
4 победы 14 ничьих 10 побед

Второй тайм

28.6%
28.6%
42.8%
8 побед 8 ничьих 12 побед

История матчей

СA
1:2
СA
2:2
СA
1:1
СA
1:1
СA
2:2
СA
1:1
К
4:0
СA
1:0
СA
2:1
СA
2:1
СA
1:0
СA
1:2
СA
4:0
СA
1:0
СA
0:1
СA
1:2
СA
0:2
СA
1:1
СA
0:0
СA
1:1
СA
1:3
СA
2:0
СA
1:1
СA
2:1
СA
1:1
СA
2:1
СA
1:0
СA
0:3

Голы

Всего голов

19
9

Голов в среднем за матч

1.46
0.6

Среднее время на гол

61
150

Всего голов

18
21

Голов в среднем за матч

1.2
1.62

Среднее время на гол

75
55

Всего голов

37
30

Голов в среднем за матч

1.32
1.07

Тотал матчей

2.5
27
Больше 96%
Меньше 4%
1
22
Больше 79%
Меньше 21%
6
13
Больше 46%
Меньше 54%
15
5
Больше 18%
Меньше 82%
23

Среднее время на гол

68
84

Бомбардиры внутри турнира

Болонья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Арнаутович Марко 8 (3) 0.29
Орсолини Риккардо 6 (1) 0.21
Пош Штефан 5 0.18
Фергюсон Льюис 4 0.14
Барроу Муса 3 0.11
Сориано Роберто 2 0.07
Ликояннис Хараламбос 2 0.07
Моро Никола 1 0.04
Домингес Николас 1 0.04
Зиркзее Джошуа 1 0.04
Сансоне Никола 1 0.04
Эбишер Мишель 1 0.04
Кирьякопулос Георгиос 0 0
Схаутен Йерди 0 0
Касиус Денсо 0 0
Камбьясо Андреа 0 0
Медель Гари 0 0
Виньято Эмануэль 0 0
Лукуми Джон 0 0
Удинезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гомеш Бету 9 0.32
Перейра Роберто 4 0.14
Самарджич Лазар 4 0.14
Ловрич Санди 3 0.11
Удоги Дестини 3 0.11
Бийол Яка 3 0.11
Делофеу Херард 2 0.07
Бекао Родриго 2 0.07
Эхизибуэ Кингсли 2 0.07
Несторовски Илья 1 0.04
Арслан Толгай-Али 1 0.04
Масина Адам 1 0.04
Перес Неуэн 1 0.04
Саксесс Исаак 0 0
Макенго Жан-Виктор 0 0

Карточки

Болонья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Домингес Николас 7 0
Лукуми Джон 7 0
Сумаоро Адама 4 1
Орсолини Риккардо 4 1
Арнаутович Марко 5 0
Медель Гари 5 0
Фергюсон Льюис 4 0
Мотта Тьяго 3 0
Скорупски Лукаш 3 0
Ликояннис Хараламбос 3 0
Эбишер Мишель 3 0
Схаутен Йерди 3 0
Сансоне Никола 2 0
Барроу Муса 2 0
Камбьясо Андреа 2 0
Хоакин Соса 2 0
Де Сильвестри Лоренцо 1 0
Сориано Роберто 1 0
Бонифаци Кевин 1 0
Моро Никола 1 0
Виньято Эмануэль 1 0
Пош Штефан 1 0
Зиркзее Джошуа 1 0
Касиус Денсо 1 0
Синиша Михайлович 1 0
Удинезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бекао Родриго 10 0
Бийол Яка 7 0
Перес Неуэн 5 1
Уолас Соуза 5 0
Эхизибуэ Кингсли 5 0
Перейра Роберто 4 0
Ловрич Санди 4 0
Удоги Дестини 4 0
Саксесс Исаак 3 0
Эбосс Энцо 3 0
Эбоселе Фести 3 0
Андреа Соттил 1 1
Нюйтинк Брэм 2 0
Несторовски Илья 2 0
Делофеу Херард 2 0
Макенго Жан-Виктор 2 0
Гомеш Бету 2 0
Арслан Толгай-Али 1 0
Масина Адам 1 0
Соппи Брэндон 1 0

Результаты матчей

Болонья
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Удинезе
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

2
3

Волевые поражения

4
6
Болонья
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Удинезе
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
79% (11)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

17
4

Волевые поражения

13
21
Болонья
65%
35%
13 побед 7 поражений
Первый тайм
41% (11)
44% (12)
15% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
41% (11)
22% (6)
Удинезе
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
11% (3)
63% (17)
26% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
33% (9)
37% (10)

Сухие победы

8
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

19
7

Волевые поражения

17
27

Голы по времени матча

Забито

16
15
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 3
17 Не забивали 18
2
13%
1
7%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
19%
4
27%
31-45
3
19%
1
7%
46-60
3
19%
2
13%
61-75
3
19%
7
47%
76-90

Пропущено

11
16
3 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 9
0
0%
3
19%
1-15
2
18%
2
13%
16-30
1
9%
4
25%
31-45
5
45%
3
19%
46-60
2
18%
2
13%
61-75
1
9%
2
13%
76-90

Забито

18
23
7 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 6
18 Не забивали 15
3
17%
5
22%
1-15
2
11%
5
22%
16-30
2
11%
2
9%
31-45
5
28%
2
9%
46-60
4
22%
5
22%
61-75
2
11%
4
17%
76-90

Пропущено

24
14
12 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 9
3
13%
5
36%
1-15
5
21%
1
7%
16-30
4
17%
3
21%
31-45
6
25%
2
14%
46-60
4
17%
2
14%
61-75
2
8%
1
7%
76-90

Забито

34
38
14 В 1-м тайме 17
20 Во 2-м тайме 21
14 Забивали первыми 9
8 Не забивали 6
5
15%
6
16%
1-15
4
12%
5
13%
16-30
5
15%
6
16%
31-45
8
24%
3
8%
46-60
7
21%
7
18%
61-75
5
15%
11
29%
76-90

Пропущено

35
30
15 В 1-м тайме 18
20 Во 2-м тайме 12
12 Пропускали первыми 14
22 Не пропускали 18
3
9%
8
27%
1-15
7
20%
3
10%
16-30
5
14%
7
23%
31-45
11
31%
5
17%
46-60
6
17%
4
13%
61-75
3
9%
3
10%
76-90

Результаты последних матчей

Болонья
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Салернитана - Болонья 2:2 Болонья - Лацио 0:0 Торино - Болонья 1:0 Болонья - Интер Милан 1:0
Сампдория - Болонья 1:2 Болонья - Монца 0:1 Фиорентина - Болонья 1:2 Болонья - Специя 2:0 Болонья - Кремонезе 1:1 Лацио - Болонья 1:0 Удинезе - Болонья 1:2 Болонья - Аталанта 1:2 Рома - Болонья 1:0 Верона - Болонья 0:1 Мальорка - Болонья 1:2 Болонья - Капфенберг 9:0 Болонья - Сассуоло 3:0 Интер Милан - Болонья 6:1 Болонья - Торино 2:1 Монца - Болонья 1:2
Удинезе
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Удинезе - Милан 3:1 Эмполи - Удинезе 0:1 Аталанта - Удинезе 0:0 Удинезе - Специя 2:2
Интер Милан - Удинезе 3:1 Удинезе - Сассуоло 2:2 Торино - Удинезе 1:0 Удинезе - Верона 1:1 Сампдория - Удинезе 0:1 Удинезе - Болонья 1:2 Ювентус - Удинезе 1:0 Удинезе - Эмполи 1:1 Кремонезе - Удинезе 1:3 Удинезе - Лечче 2:0 Удинезе - Атлетик Б 0:1 Удинезе - Вест Хэм 1:3 Наполи - Удинезе 3:2 Специя - Удинезе 1:1 Удинезе - Лечче 1:1 Кремонезе - Удинезе 0:0

Результаты матчей

Болонья
Удинезе

Точный счет

1:1
4 раза 29%
0:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 23%
2:2
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%
1
6 раз 46%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:2
4 раза 31%
1:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
0:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
7 раз 54%
0
4 раза 31%
1
2 раза 15%
0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:2
5 раз 19%
1:1
4 раза 15%
1:0
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
0:0
4 раза 15%
1:1
4 раза 15%
1:2
4 раза 15%
1:0
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
3:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

2
11 раз 41%
1
8 раз 30%
0
7 раз 26%
3
1 раз 4%
1
10 раз 37%
2
7 раз 26%
0
6 раз 22%
3
3 раза 11%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Болонья
Удинезе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
12
1
5
9
1.5
6
7
1
13
2.5
3
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
9
5
7
6
1.5
5
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
7
0.5
Больше Меньше
21
6
12
15
1.5
11
16
1
26
2.5
4
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 27 23 2 2 64 - 16 71
2.
Лацио
 Заявка 27 15 7 5 42 - 19 52
3.
Интер Милан
 Заявка 28 16 2 10 47 - 32 50
4.
Милан
 Заявка 27 14 6 7 44 - 36 48
5.
Аталанта
 Заявка 28 14 6 8 47 - 32 48
6.
Рома
 Заявка 27 14 5 8 35 - 26 47
7.
Ювентус
 Заявка 28 18 5 5 46 - 22 44
8.
Фиорентина
 Заявка 28 11 7 10 33 - 31 40
9.
Болонья
 3:0 Заявка 28 11 7 10 36 - 36 40
10.
Удинезе
 0:3 Заявка 28 9 11 8 37 - 34 38
11.
Торино
 Заявка 27 10 7 10 29 - 33 37
12.
Сассуоло
 Заявка 27 10 6 11 35 - 40 36
13.
Монца
 Заявка 27 9 7 11 32 - 37 34
14.
Эмполи
 Заявка 27 6 10 11 24 - 36 28
15.
Лечче
 Заявка 27 6 9 12 24 - 32 27
16.
Салернитана
 Заявка 27 6 9 12 31 - 47 27
17.
Специя
 Заявка 27 5 9 13 23 - 43 24
18.
Верона
 Заявка 28 4 7 17 22 - 42 19
19.
Сампдория
 Заявка 27 3 6 18 16 - 44 15
20.
Кремонезе
 Заявка 28 1 10 17 23 - 52 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 13 11 1 1 33 - 9 34
2.
Интер Милан
 Заявка 15 11 0 4 27 - 8 33
3.
Милан
 Заявка 13 9 2 2 28 - 17 29
4.
Лацио
 Заявка 14 8 3 3 23 - 12 27
5.
Болонья
 3:0 Заявка 15 7 5 3 20 - 10 26
6.
Рома
 Заявка 13 8 1 4 17 - 9 25
7.
Фиорентина
 Заявка 14 6 4 4 19 - 19 22
8.
Аталанта
 Заявка 13 6 3 4 24 - 16 21
9.
Ювентус
 Заявка 15 11 3 1 34 - 12 21
10.
Сассуоло
 Заявка 13 6 2 5 17 - 15 20
11.
Торино
 Заявка 13 5 4 4 11 - 12 19
12.
Удинезе
 0:3 Заявка 13 4 7 2 22 - 15 19
13.
Монца
 Заявка 14 5 4 5 19 - 16 19
14.
Эмполи
 Заявка 13 4 4 5 12 - 15 16
15.
Салернитана
 Заявка 14 4 4 6 19 - 20 16
16.
Специя
 Заявка 14 3 7 4 15 - 20 16
17.
Верона
 Заявка 14 4 2 8 15 - 22 14
18.
Лечче
 Заявка 13 2 6 5 13 - 17 12
19.
Сампдория
 Заявка 14 1 4 9 6 - 19 7
20.
Кремонезе
 Заявка 14 1 3 10 8 - 25 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 14 12 1 1 31 - 7 37
2.
Аталанта
 Заявка 15 8 3 4 23 - 16 27
3.
Лацио
 Заявка 13 7 4 2 19 - 7 25
4.
Ювентус
 Заявка 13 7 2 4 12 - 10 23
5.
Рома
 Заявка 14 6 4 4 18 - 17 22
6.
Милан
 Заявка 14 5 4 5 16 - 19 19
7.
Удинезе
 0:3 Заявка 15 5 4 6 15 - 19 19
8.
Фиорентина
 Заявка 14 5 3 6 14 - 12 18
9.
Торино
 Заявка 14 5 3 6 18 - 21 18
10.
Интер Милан
 Заявка 13 5 2 6 20 - 24 17
11.
Сассуоло
 Заявка 14 4 4 6 18 - 25 16
12.
Монца
 Заявка 13 4 3 6 13 - 21 15
13.
Лечче
 Заявка 14 4 3 7 11 - 15 15
14.
Болонья
 3:0 Заявка 13 4 2 7 16 - 26 14
15.
Эмполи
 Заявка 14 2 6 6 12 - 21 12
16.
Салернитана
 Заявка 13 2 5 6 12 - 27 11
17.
Специя
 Заявка 13 2 2 9 8 - 23 8
18.
Сампдория
 Заявка 13 2 2 9 10 - 25 8
19.
Кремонезе
 Заявка 14 0 7 7 15 - 27 7
20.
Верона
 Заявка 14 0 5 9 7 - 20 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 21 (4)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 14 (3)
Аталанта Лукман Адемола 13 (4)
Наполи Кварацхелия Хвича 12 (10)
Специя Нзола М'Бала 12 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Сампдория Лерис Мехди 11
Рома Ибаньес Рожер 1 9
Эмполи Акпа-Акпро Жан-Даниэль 2 7
Фиорентина Амрабат Софьян 10
Удинезе Бекао Родриго 10
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Renato Dell'Ara. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:1 – на это поставили 50.4% пользователей.
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    Прогнозы 133
    Болонья 31.6% (42)
    X 61.7% (82)
    Удинезе 6.8% (9)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Болонья
    Ничья
    Удинезе
    3.55
    8.20
    36.00
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Болонья 3:0 Удинезе

    Исход игры
    Болонья
    31.6% (42)
    Ничья
    61.7% (82)
    Удинезе
    6.8% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    26.02% (32)
    Меньше
    73.98% (91)
    Обе команды забьют
    Да
    80.49% (99)
    Нет
    19.51% (24)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    50.4% (67)
    1:0 Болонья
    15% (20)
    2:1 Болонья
    12% (16)
    2:2 Ничья
    6.8% (9)
    1:2 Удинезе
    4.5% (6)
    0:0 Ничья
    1.5% (2)
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    Болонья
    Удинезе
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