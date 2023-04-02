Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

49' Это был отличный перфоманс от команды Болонья , есть о чем петь фанатам в перерыве.

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Гомеш Бету нанес удар головой, но Франческо Барди спокойно отбил мяч.

49' Перейра Роберто из команды Удинезе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

49' Самарджич Лазар навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

48' Самарджич Лазар бьет со штрафного в створ, но Франческо Барди держит все под контролем

48' Матч возобновлен

47' Лукуми Джон получил желтую карточку от судьи

47' Ох, нехорошо это выглядит. Лукуми Джон получил травму и медбригада забирает его с поля.

47' Лукуми Джон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Барроу Муса выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Удар от ворот произведет Болонья

43' Гомеш Бету не смог попасть в створ ударом издали

42' Удинезе совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Удинезе совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Удар от ворот произведет Удинезе

40' Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре

39' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Удинезе совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Лукуми Джон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Удар от ворот произведет Удинезе

37' Эхизибуэ Кингсли выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Моро Никола выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Удинезе совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Удар от ворот произведет Удинезе

36' Сансоне Никола решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

35' Схаутен Йерди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Удинезе совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Удинезе совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Эбоселе Фести выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Кирьякопулос Георгиос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Лукуми Джон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Удинезе совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Пош Штефан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Болонья совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Удар от ворот произведет Болонья

29' Зеегелаар Марвин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

28' Игрок из команды Удинезе делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

28' Матч возобновлен

28' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

27' Ловрич Санди пробил со штрафного прямо в стенку

25' Удинезе совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Перейра Роберто не смог попасть в створ ударом издали

25' Самарджич Лазар навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

24' Удар от ворот произведет Болонья

24' Удоги Дестини из команды Удинезе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

23' Удинезе совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Удинезе совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Эбишер Мишель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Сильвестри Марко взял и забрал мяч на выходе

17' Удинезе совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Удар от ворот произведет Болонья

16' Самарджич Лазар оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

16' Гомеш Бету создает голевую возможность для своего партнера по команде.

12' Г О О О О Л - Моро Никола из команды Болонья правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

12' Барроу Муса создает голевую возможность для своего партнера по команде.

12' Ловрич Санди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Бийол Яка получил желтую карточку от судьи

8' Болонья совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Удинезе совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Эхизибуэ Кингсли выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Ловрич Санди пробует нанести удар издали, но Франческо Барди держит все под контролем

6' Удинезе совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Удар от ворот произведет Болонья

5' Удинезе совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Г О О О О Л - Пош Штефан из команды Болонья правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

3' Барроу Муса создает голевую возможность для своего партнера по команде.

1' Удинезе совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Удинезе начинает с центра поля