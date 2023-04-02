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Нидерланды: Эредивизие
2022-2023

Тур: 27. Стадион: . Зрители: 22050 Главный судья: Мартенс Ричард
Утрехт
0:0
Конец матча
Волендам
0'
39' Желтая карточка
Ван дер Хорн Майк
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Рамселар Барт
64' Желтая карточка
Верман Хенк
83' Undefined phrase: football_event_
Дувикас Анастасиос
86' Желтая карточка
Клейбер Шон
90'+11

Ход матча

39'
Ван дер Хорн Майк
 
60'
Рамселар Барт
 
64'
Бауссайд Отман
Бут Тейлор
 
64'
Дост Бас
Рамселар Барт
 
64'
 
Верман Хенк
75'
 
Антонуччи Франческо
Ван Мигем Дарил
80'
Йенсен Виктор
Ван де Стрек Сандер
 
82'
 
Мюрен Роберт
Верман Хенк
83'
Дувикас Анастасиос
 
86'
Клейбер Шон
 
89'
 
Да Сильва Флоран
Твигт Калвин

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 8 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 2
  • 11 Угловые 7
  • 2 Офсайды 6
  • 11 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 68 Владение мячом, % 32

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
16
Де
Кейзер
Фабиан
17
Клейбер
Шон
33
Ван
дер
Хорн
Майк
24
Виргевер
Ник
14
Хендрикс
Рамон
18
Тоорнстра
Йенс
8
Брауэрс
Люк
10
Бут
Тейлор
22
Ван
де
Стрек
Сандер
23
Рамселар
Барт
9
Дувикас
Анастасиос
1
Филип
Станкович
3
Плат
Брайан
6
Бенамар
Бенаисса
31
Мбуямба
Ксавьер
2
Буур
Оскар
5
Мёркин
Дерри
7
Ван
Мигем
Дарил
8
Эйтинг
Карел
17
Твигт
Калвин
10
Ористанио
Гаэтано
9
Верман
Хенк
Утрехт
4-2-3-1
Волендам
5-4-1

История личных встреч

Утрехт
Волендам

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

Э
0:4
ТМК
5:1
К
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
0.33

Среднее время на гол

0
270

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

1.2
1

Тотал матчей

2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

75
90

Бомбардиры внутри турнира

Утрехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дувикас Анастасиос 13 (2) 0.48
Дост Бас 7 0.26
Ван де Стрек Сандер 7 0.26
Бауссайд Отман 3 0.11
Бут Тейлор 2 0.07
Боздоган Джан 1 0.04
Тоорнстра Йенс 1 0.04
Клейбер Шон 1 0.04
Силла Мусса 1 0.04
Йенсен Виктор 1 0.04
Виргевер Ник 1 0.04
Модибо Саньян 1 0.04
Редан Дайшон 1 0.04
Дескотт Антони 1 0.04
Юнес Амин 0 0
Брауэрс Люк 0 0
Волендам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Мигем Дарил 6 0.22
Мюрен Роберт 5 0.19
Эйтинг Карел 3 0.11
Верман Хенк 3 0.11
Мбуямба Ксавьер 2 0.07
Бенамар Бенаисса 2 0.07
Улд-Ших Биляль 2 0.07
Lequincio Zeefuik 2 0.07
Мирани Деймон 1 0.04
Ористанио Гаэтано 1 0.04
Да Сильва Флоран 1 0.04
Walid Ould Chikh 1 0.04
Буур Оскар 1 0.04
Твигт Калвин 1 0.04
Мёркин Дерри 0 0
Эль-Кадири Ибрахим 0 0
Антонуччи Франческо 0 0
Флинт Джош 0 0

Карточки

Утрехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тоорнстра Йенс 6 0
Ван дер Марел Марк 5 0
Клейбер Шон 4 0
Брауэрс Люк 4 0
Бут Тейлор 4 0
Ван дер Хорн Майк 3 0
Ван де Стрек Сандер 3 0
Бауссайд Отман 3 0
Модибо Саньян 3 0
Боздоган Джан 3 0
Дост Бас 2 0
Виргевер Ник 1 0
Лабьяд Закария 1 0
Редан Дайшон 1 0
Ван дер Кюст Джевенсио 1 0
Клюйверт Рубен 1 0
Волендам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Плат Брайан 6 0
Ористанио Гаэтано 4 1
Бенамар Бенаисса 4 0
Улд-Ших Биляль 2 1
Мбуямба Ксавьер 2 1
Ван Мигем Дарил 3 0
Эйтинг Карел 2 0
Филип Станкович 2 0
Мёркин Дерри 2 0
Флинт Джош 2 0
Achraf Douiri 2 0
Мюрен Роберт 1 0
Верман Хенк 1 0
Антонуччи Франческо 1 0
Lequincio Zeefuik 1 0
Walid Ould Chikh 1 0

Результаты матчей

Утрехт
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Волендам
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

6
11
Утрехт
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)
Волендам
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

13
20

Волевые поражения

24
15
Утрехт
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
26% (7)
48% (13)
26% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
33% (9)
33% (9)
Волендам
33.3%
66.7%
7 побед 14 поражений
Первый тайм
26% (7)
37% (10)
37% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (7)
37% (10)
37% (10)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

15
20

Волевые поражения

30
26

Голы по времени матча

Забито

14
14
5 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 6
17 Не забивали 18
3
21%
3
21%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
2
14%
2
14%
31-45
3
21%
3
21%
46-60
2
14%
4
29%
61-75
4
29%
0
0%
76-90

Пропущено

13
27
6 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 12
1
8%
3
11%
1-15
0
0%
5
19%
16-30
5
38%
5
19%
31-45
1
8%
4
15%
46-60
2
15%
5
19%
61-75
4
31%
5
19%
76-90

Забито

27
21
10 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 7
16 Не забивали 16
4
15%
2
10%
1-15
2
7%
1
5%
16-30
4
15%
3
14%
31-45
1
4%
3
14%
46-60
8
30%
30%
5
24%
61-75
8
30%
30%
7
33%
76-90

Пропущено

29
25
14 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
4
14%
1
4%
1-15
2
7%
6
24%
16-30
8
28%
2
8%
31-45
3
10%
1
4%
46-60
4
14%
5
20%
61-75
8
28%
10
40%
76-90

Забито

41
35
15 В 1-м тайме 13
26 Во 2-м тайме 22
14 Забивали первыми 13
6 Не забивали 7
7
17%
5
14%
1-15
2
5%
3
9%
16-30
6
15%
5
14%
31-45
4
10%
6
17%
46-60
10
24%
9
26%
61-75
12
29%
29%
7
20%
76-90

Пропущено

42
52
20 В 1-м тайме 22
22 Во 2-м тайме 30
10 Пропускали первыми 13
18 Не пропускали 22
5
12%
4
8%
1-15
2
5%
11
21%
16-30
13
31%
7
13%
31-45
4
10%
5
10%
46-60
6
14%
10
19%
61-75
12
29%
15
29%
76-90

Результаты последних матчей

Утрехт
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Утрехт - Гоу Эхед Иглс 1:2 НЕК Неймеген - Утрехт 2:2 Утрехт - Фортуна Ситтард 1:2 Утрехт - Спакенбург 1:4
Спарта Роттердам - Утрехт 0:3 Утрехт - ПСВ 2:2 Витесс - Утрехт 2:0 АЗ Алкмаар - Утрехт 1:2 Утрехт - Херенвен 1:0 АЗ Алкмаар - Утрехт 5:5 Утрехт - Эксельсиор 1:0 Твенте - Утрехт 2:0 Гоу Эхед Иглс - Утрехт 2:2 Блау Гел 1938 - Утрехт 1:3 Утрехт - Фейеноорд 1:1 Утрехт - Гронинген 0:3 Серветт - Утрехт 1:0 Волендам - Утрехт 0:4 Утрехт - Гронинген 2:1 Херенвен - Утрехт 1:2
Волендам
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Волендам - Фортуна Ситтард 2:1 Фейеноорд - Волендам 2:1 Волендам - Эммен 3:1 НЕК Неймеген - Волендам 3:0
Волендам - Витесс 2:0 Твенте - Волендам 3:0 Волендам - АЗ Алкмаар 1:1 Волендам - Гронинген 3:2 Аякс - Волендам 1:1 Эксельсиор - Волендам 2:0 Волендам - Валвейк 2:1 Херенвен - Волендам 2:0 Камбюр - Волендам 0:3 Волендам - НАК Бреда 4:1 Севилья - Волендам 7:0 Аякс - Волендам 5:4 Волендам - Утрехт 0:4 Волендам - Фейеноорд 0:2 АЗ Алкмаар - Волендам 2:1 Волендам - Херенвен 1:3

Результаты матчей

Утрехт
Волендам

Точный счет

0:0
3 раза 21%
1:0
3 раза 21%
1:2
3 раза 21%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
2
5 раз 38%
1
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%

Точный счет

2:2
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
5:5
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
7:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 38%
0
2 раза 15%
1
2 раза 15%
4
2 раза 15%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
6 раз 43%
1
6 раз 43%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%

Точный счет

2:2
4 раза 15%
1:2
4 раза 15%
0:0
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
2:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
5:5
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
2:1
4 раза 15%
1:1
4 раза 15%
2:0
3 раза 11%
3:0
2 раза 7%
2:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
0:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
7:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 33%
2
7 раз 26%
0
6 раз 22%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%
5
1 раз 4%
1
10 раз 37%
0
8 раз 30%
2
6 раз 22%
3
3 раза 11%

Тоталы голов в матче

Утрехт
Волендам

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
11
2
3
11
1.5
7
6
1
13
2.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
8
6
9
4
1.5
2
12
4
9
2.5
1
13
3
10
3.5
1
12
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
6
0.5
Больше Меньше
19
8
12
15
1.5
9
18
5
22
2.5
3
24
3
24
3.5
1
26
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 27 19 7 1 62 - 26 64
2.
ПСВ
 27 17 5 5 71 - 33 56
3.
Аякс
 27 16 8 3 72 - 28 56
4.
АЗ Алкмаар
 27 16 6 5 53 - 31 54
5.
Твенте
 27 13 9 5 44 - 22 48
6.
Спарта Роттердам
 27 13 7 7 42 - 30 46
7.
Утрехт
 27 10 9 8 42 - 41 39
8.
Валвейк
 26 9 8 9 41 - 40 35
9.
Херенвен
 27 9 8 10 32 - 37 35
10.
НЕК Неймеген
 27 7 13 7 37 - 30 34
11.
Фортуна Ситтард
 2:0 27 9 5 13 34 - 46 32
12.
Гоу Эхед Иглс
 26 7 9 10 36 - 44 30
13.
Волендам
 27 7 6 14 31 - 56 27
14.
Витесс
 27 5 9 13 30 - 47 24
15.
Эммен
 27 5 9 13 25 - 46 24
16.
Эксельсиор
 27 7 3 17 25 - 61 24
17.
Гронинген
 0:2 27 4 5 18 25 - 54 17
18.
Камбюр
 27 4 4 19 21 - 51 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 13 11 1 1 42 - 10 34
2.
Твенте
 13 10 3 0 32 - 7 33
3.
Фейеноорд
 13 9 4 0 26 - 7 31
4.
Спарта Роттердам
 14 8 2 4 24 - 16 26
5.
АЗ Алкмаар
 13 7 5 1 27 - 16 26
6.
Аякс
 13 7 4 2 37 - 12 25
7.
Валвейк
 14 7 3 4 28 - 19 24
8.
Утрехт
 14 5 5 4 14 - 13 20
9.
Эксельсиор
 14 6 2 6 17 - 23 20
10.
Волендам
 13 6 1 6 20 - 26 19
11.
НЕК Неймеген
 14 3 9 2 25 - 18 18
12.
Гоу Эхед Иглс
 13 4 5 4 19 - 20 17
13.
Эммен
 14 3 8 3 15 - 17 17
14.
Фортуна Ситтард
 2:0 14 4 3 7 17 - 23 15
15.
Херенвен
 13 4 2 7 15 - 22 14
16.
Гронинген
 0:2 13 3 3 7 17 - 23 12
17.
Витесс
 13 2 5 6 14 - 25 11
18.
Камбюр
 14 2 0 12 10 - 27 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 14 10 3 1 36 - 19 33
2.
Аякс
 14 9 4 1 35 - 16 31
3.
АЗ Алкмаар
 14 9 1 4 26 - 15 28
4.
ПСВ
 14 6 4 4 29 - 23 22
5.
Херенвен
 14 5 6 3 17 - 15 21
6.
Спарта Роттердам
 13 5 5 3 18 - 14 20
7.
Утрехт
 13 5 4 4 28 - 28 19
8.
Фортуна Ситтард
 2:0 13 5 2 6 17 - 23 17
9.
НЕК Неймеген
 13 4 4 5 12 - 12 16
10.
Твенте
 14 3 6 5 12 - 15 15
11.
Гоу Эхед Иглс
 13 3 4 6 17 - 24 13
12.
Витесс
 14 3 4 7 16 - 22 13
13.
Валвейк
 12 2 5 5 13 - 21 11
14.
Камбюр
 13 2 4 7 11 - 24 10
15.
Волендам
 14 1 5 8 11 - 30 8
16.
Эммен
 13 2 1 10 10 - 29 7
17.
Гронинген
 0:2 14 1 2 11 8 - 31 5
18.
Эксельсиор
 13 1 1 11 8 - 38 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
ПСВ Симонс Хави 13 (6)
Утрехт Дувикас Анастасиос 13 (4)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 11 (4)
Аякс Кудус Мохаммед 11 (2)
Аякс Бробби Брайан 11 (2)
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Топ нарушителей
Витесс Виттек Максимилиан 1 8
Аякс Альварес Эдсон 9
Фортуна Ситтард Йилмаз Бурак 8
Гронинген Те Вирик Мик 1 6
НЕК Неймеген Таннан Уссама 1 6
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