Тур: 27. Стадион: Галгенваард. Зрители: 22050 Главный судья: Мартенс Ричард
0'
39' Желтая карточкаВан дер Хорн Майк
60' Undefined phrase: football_event_Рамселар Барт
64' Желтая карточкаВерман Хенк
83' Undefined phrase: football_event_Дувикас Анастасиос
86' Желтая карточкаКлейбер Шон
90'+11
Ход матча
60'
64'
86'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
8 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 2
-
11 Угловые 7
-
2 Офсайды 6
-
11 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
68 Владение мячом, % 32
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
17
Клейбер
Шон
24
Виргевер
Ник
10
Бут
Тейлор
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Клейбер ШонЗащитник
- Защитник
-
24 Виргевер НикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бут ТейлорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
28 Дост БасНападающий
-
-
Главный тренер: Michael Silberbauer
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Твигт КалвинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Лауэрс БарриВратарь
- Защитник
-
28 Флинт ДжошЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Мюрен РобертНападающий
-
-
-
27 Givairo Read
-
-
Главный тренер: Wim Jonk
История личных встреч
Утрехт
Волендам
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
0.33
Среднее время на гол
0
270
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
1.2
1
Тотал матчей
2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
75
90
Бомбардиры внутри турнира
Утрехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дувикас Анастасиос
|13 (2)
|0.48
|Дост Бас
|7
|0.26
|Ван де Стрек Сандер
|7
|0.26
|Бауссайд Отман
|3
|0.11
|Бут Тейлор
|2
|0.07
|Боздоган Джан
|1
|0.04
|Тоорнстра Йенс
|1
|0.04
|Клейбер Шон
|1
|0.04
|Силла Мусса
|1
|0.04
|Йенсен Виктор
|1
|0.04
|Виргевер Ник
|1
|0.04
|Модибо Саньян
|1
|0.04
|Редан Дайшон
|1
|0.04
|Дескотт Антони
|1
|0.04
|Юнес Амин
|0
|0
|Брауэрс Люк
|0
|0
Волендам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Мигем Дарил
|6
|0.22
|Мюрен Роберт
|5
|0.19
|Эйтинг Карел
|3
|0.11
|Верман Хенк
|3
|0.11
|Мбуямба Ксавьер
|2
|0.07
|Бенамар Бенаисса
|2
|0.07
|Улд-Ших Биляль
|2
|0.07
|Lequincio Zeefuik
|2
|0.07
|Мирани Деймон
|1
|0.04
|Ористанио Гаэтано
|1
|0.04
|Да Сильва Флоран
|1
|0.04
|Walid Ould Chikh
|1
|0.04
|Буур Оскар
|1
|0.04
|Твигт Калвин
|1
|0.04
|Мёркин Дерри
|0
|0
|Эль-Кадири Ибрахим
|0
|0
|Антонуччи Франческо
|0
|0
|Флинт Джош
|0
|0
Карточки
Утрехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тоорнстра Йенс
|6
|0
|Ван дер Марел Марк
|5
|0
|Клейбер Шон
|4
|0
|Брауэрс Люк
|4
|0
|Бут Тейлор
|4
|0
|Ван дер Хорн Майк
|3
|0
|Ван де Стрек Сандер
|3
|0
|Бауссайд Отман
|3
|0
|Модибо Саньян
|3
|0
|Боздоган Джан
|3
|0
|Дост Бас
|2
|0
|Виргевер Ник
|1
|0
|Лабьяд Закария
|1
|0
|Редан Дайшон
|1
|0
|Ван дер Кюст Джевенсио
|1
|0
|Клюйверт Рубен
|1
|0
Волендам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Плат Брайан
|6
|0
|Ористанио Гаэтано
|4
|1
|Бенамар Бенаисса
|4
|0
|Улд-Ших Биляль
|2
|1
|Мбуямба Ксавьер
|2
|1
|Ван Мигем Дарил
|3
|0
|Эйтинг Карел
|2
|0
|Филип Станкович
|2
|0
|Мёркин Дерри
|2
|0
|Флинт Джош
|2
|0
|Achraf Douiri
|2
|0
|Мюрен Роберт
|1
|0
|Верман Хенк
|1
|0
|Антонуччи Франческо
|1
|0
|Lequincio Zeefuik
|1
|0
|Walid Ould Chikh
|1
|0
Результаты матчей
Утрехт
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Волендам
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
6
11
Утрехт
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)
Волендам
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
13
20
Волевые поражения
24
15
Утрехт
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
26% (7)
48% (13)
26% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
33% (9)
33% (9)
Волендам
33.3%
66.7%
7 побед 14 поражений
Первый тайм
26% (7)
37% (10)
37% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (7)
37% (10)
37% (10)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
15
20
Волевые поражения
30
26
Голы по времени матча
Забито
14
14
5 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 6
17 Не забивали 18
3
21%
3
21%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
2
14%
2
14%
31-45
3
21%
3
21%
46-60
2
14%
4
29%
61-75
4
29%
0
0%
76-90
Пропущено
13
27
6 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 12
1
8%
3
11%
1-15
0
0%
5
19%
16-30
5
38%
5
19%
31-45
1
8%
4
15%
46-60
2
15%
5
19%
61-75
4
31%
5
19%
76-90
Забито
27
21
10 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 7
16 Не забивали 16
4
15%
2
10%
1-15
2
7%
1
5%
16-30
4
15%
3
14%
31-45
1
4%
3
14%
46-60
8
30%
30%
5
24%
61-75
8
30%
30%
7
33%
76-90
Пропущено
29
25
14 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
4
14%
1
4%
1-15
2
7%
6
24%
16-30
8
28%
2
8%
31-45
3
10%
1
4%
46-60
4
14%
5
20%
61-75
8
28%
10
40%
76-90
Забито
41
35
15 В 1-м тайме 13
26 Во 2-м тайме 22
14 Забивали первыми 13
6 Не забивали 7
7
17%
5
14%
1-15
2
5%
3
9%
16-30
6
15%
5
14%
31-45
4
10%
6
17%
46-60
10
24%
9
26%
61-75
12
29%
29%
7
20%
76-90
Пропущено
42
52
20 В 1-м тайме 22
22 Во 2-м тайме 30
10 Пропускали первыми 13
18 Не пропускали 22
5
12%
4
8%
1-15
2
5%
11
21%
16-30
13
31%
7
13%
31-45
4
10%
5
10%
46-60
6
14%
10
19%
61-75
12
29%
15
29%
76-90
Результаты последних матчей
Утрехт
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Утрехт - Гоу Эхед Иглс 1:2 НЕК Неймеген - Утрехт 2:2 Утрехт - Фортуна Ситтард 1:2 Утрехт - Спакенбург 1:4
Спарта Роттердам - Утрехт 0:3 Утрехт - ПСВ 2:2 Витесс - Утрехт 2:0 АЗ Алкмаар - Утрехт 1:2 Утрехт - Херенвен 1:0 АЗ Алкмаар - Утрехт 5:5 Утрехт - Эксельсиор 1:0 Твенте - Утрехт 2:0 Гоу Эхед Иглс - Утрехт 2:2 Блау Гел 1938 - Утрехт 1:3 Утрехт - Фейеноорд 1:1 Утрехт - Гронинген 0:3 Серветт - Утрехт 1:0 Волендам - Утрехт 0:4 Утрехт - Гронинген 2:1 Херенвен - Утрехт 1:2
Волендам
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Волендам - Фортуна Ситтард 2:1 Фейеноорд - Волендам 2:1 Волендам - Эммен 3:1 НЕК Неймеген - Волендам 3:0
Волендам - Витесс 2:0 Твенте - Волендам 3:0 Волендам - АЗ Алкмаар 1:1 Волендам - Гронинген 3:2 Аякс - Волендам 1:1 Эксельсиор - Волендам 2:0 Волендам - Валвейк 2:1 Херенвен - Волендам 2:0 Камбюр - Волендам 0:3 Волендам - НАК Бреда 4:1 Севилья - Волендам 7:0 Аякс - Волендам 5:4 Волендам - Утрехт 0:4 Волендам - Фейеноорд 0:2 АЗ Алкмаар - Волендам 2:1 Волендам - Херенвен 1:3
Результаты матчей
Утрехт
Волендам
Точный счет
0:0
3 раза 21%
1:0
3 раза 21%
1:2
3 раза 21%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
2
5 раз 38%
1
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
Точный счет
2:2
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
5:5
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
7:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 38%
0
2 раза 15%
1
2 раза 15%
4
2 раза 15%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
6 раз 43%
1
6 раз 43%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
Точный счет
2:2
4 раза 15%
1:2
4 раза 15%
0:0
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
2:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
5:5
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
2:1
4 раза 15%
1:1
4 раза 15%
2:0
3 раза 11%
3:0
2 раза 7%
2:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
0:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
7:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 33%
2
7 раз 26%
0
6 раз 22%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%
5
1 раз 4%
1
10 раз 37%
0
8 раз 30%
2
6 раз 22%
3
3 раза 11%
Тоталы голов в матче
Утрехт
Волендам
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
112
311
76
113
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
86
94
212
49
113
310
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
216
Больше Меньше
198
1215
918
522
324
324
126
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|27
|19
|7
|1
|62 - 26
|64
|2.
|27
|17
|5
|5
|71 - 33
|56
|3.
|27
|16
|8
|3
|72 - 28
|56
|4.
|27
|16
|6
|5
|53 - 31
|54
|5.
|27
|13
|9
|5
|44 - 22
|48
|6.
|27
|13
|7
|7
|42 - 30
|46
|7.
|27
|10
|9
|8
|42 - 41
|39
|8.
|26
|9
|8
|9
|41 - 40
|35
|9.
|27
|9
|8
|10
|32 - 37
|35
|10.
|27
|7
|13
|7
|37 - 30
|34
|11.
|2:0
|27
|9
|5
|13
|34 - 46
|32
|12.
|26
|7
|9
|10
|36 - 44
|30
|13.
|27
|7
|6
|14
|31 - 56
|27
|14.
|27
|5
|9
|13
|30 - 47
|24
|15.
|27
|5
|9
|13
|25 - 46
|24
|16.
|27
|7
|3
|17
|25 - 61
|24
|17.
|0:2
|27
|4
|5
|18
|25 - 54
|17
|18.
|27
|4
|4
|19
|21 - 51
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|11
|1
|1
|42 - 10
|34
|2.
|13
|10
|3
|0
|32 - 7
|33
|3.
|13
|9
|4
|0
|26 - 7
|31
|4.
|14
|8
|2
|4
|24 - 16
|26
|5.
|13
|7
|5
|1
|27 - 16
|26
|6.
|13
|7
|4
|2
|37 - 12
|25
|7.
|14
|7
|3
|4
|28 - 19
|24
|8.
|14
|5
|5
|4
|14 - 13
|20
|9.
|14
|6
|2
|6
|17 - 23
|20
|10.
|13
|6
|1
|6
|20 - 26
|19
|11.
|14
|3
|9
|2
|25 - 18
|18
|12.
|13
|4
|5
|4
|19 - 20
|17
|13.
|14
|3
|8
|3
|15 - 17
|17
|14.
|2:0
|14
|4
|3
|7
|17 - 23
|15
|15.
|13
|4
|2
|7
|15 - 22
|14
|16.
|0:2
|13
|3
|3
|7
|17 - 23
|12
|17.
|13
|2
|5
|6
|14 - 25
|11
|18.
|14
|2
|0
|12
|10 - 27
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|10
|3
|1
|36 - 19
|33
|2.
|14
|9
|4
|1
|35 - 16
|31
|3.
|14
|9
|1
|4
|26 - 15
|28
|4.
|14
|6
|4
|4
|29 - 23
|22
|5.
|14
|5
|6
|3
|17 - 15
|21
|6.
|13
|5
|5
|3
|18 - 14
|20
|7.
|13
|5
|4
|4
|28 - 28
|19
|8.
|2:0
|13
|5
|2
|6
|17 - 23
|17
|9.
|13
|4
|4
|5
|12 - 12
|16
|10.
|14
|3
|6
|5
|12 - 15
|15
|11.
|13
|3
|4
|6
|17 - 24
|13
|12.
|14
|3
|4
|7
|16 - 22
|13
|13.
|12
|2
|5
|5
|13 - 21
|11
|14.
|13
|2
|4
|7
|11 - 24
|10
|15.
|14
|1
|5
|8
|11 - 30
|8
|16.
|13
|2
|1
|10
|10 - 29
|7
|17.
|0:2
|14
|1
|2
|11
|8 - 31
|5
|18.
|13
|1
|1
|11
|8 - 38
|4
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|ПСВ
|Симонс Хави
|13 (6)
|Утрехт
|Дувикас Анастасиос
|13 (4)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|11 (4)
|Аякс
|Кудус Мохаммед
|11 (2)
|Аякс
|Бробби Брайан
|11 (2)
|Витесс
|Виттек Максимилиан
|1 8
|Аякс
|Альварес Эдсон
|9
|Фортуна Ситтард
|Йилмаз Бурак
|8
|Гронинген
|Те Вирик Мик
|1 6
|НЕК Неймеген
|Таннан Уссама
|1 6