Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

86' Кекчю Оркун пробует нанести удар издали, но Nick Olij держит все под контролем

84' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Удар от ворот произведет Фейеноорд

82' Намли Юнес оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

82' Игрок из команды Спарта Роттердам делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

82' Тактическая замена. Igor Paixao уходит с поля и его заменяет Перейра Данило II

79' Виффер Матс получил желтую карточку от судьи

79' Йереми ван Муллем выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

77' Г О О О О Л - Ганцко Давид забивает с левой ноги!

76' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

76' Шиманьски Себастьян навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

76' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

75' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Матч возобновлен

74' Китолано Джошуа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

73' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

73' Оооо... вот это был удар! Шиманьски Себастьян должен был забить с этой позиции.

73' Шиманьски Себастьян оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

73' Дилросун Джавайро создает голевую возможность для своего партнера по команде.

72' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

71' Олай Ник плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

70' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

70' Г О О О О Л - Хименес Сантьяго Томас забивает с левой ноги!

69' Оооо... вот это был удар! Хименес Сантьяго Томас должен был забить с этой позиции.

69' Хименес Сантьяго Томас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

69' Igor Paixao создает голевую возможность для своего партнера по команде.

69' Quilindschy Hartman из команды Фейеноорд перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

68' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Шиманьски Себастьян оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

67' Quilindschy Hartman создает голевую возможность для своего партнера по команде.

65' Олай Ник взял и забрал мяч на выходе

65' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Матч возобновлен

65' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

64' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

63' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

63' Хорошую попытку сделал Ван Крой Вито . Удар в створ, но вратарь начеку

63' Спарта Роттердам идет вперед с потенциально опасной атакой.

61' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

60' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

59' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Igor Paixao из команды Фейеноорд перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

58' Ван Крой Вито выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Спарта Роттердам идет вперед с потенциально опасной атакой.

58' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

57' Шиманьски Себастьян решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

56' [team2] начинает реально давить на противника.

56' Хименес Сантьяго Томас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

56' Шиманьски Себастьян навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

55' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

55' Хименес Сантьяго Томас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

55' Igor Paixao из команды Фейеноорд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

54' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

54' Олай Ник взял и забрал мяч на выходе

54' Шиманьски Себастьян навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

54' Кекчю Оркун пробил со штрафного прямо в стенку

53' Кекчю Оркун создает голевую возможность для своего партнера по команде.

52' Джаханбахш Алиреза из команды Фейеноорд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

52' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

52' Шуранди Самбо из команды Спарта Роттердам перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

52' Шиманьски Себастьян навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

50' Шуранди Самбо успешно блокирует удар.

50' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' Китолано Джошуа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Igor Paixao создает голевую возможность для своего партнера по команде.

49' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Китолано Джошуа создает голевую возможность для своего партнера по команде.

48' Спарта Роттердам идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Igor Paixao выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.