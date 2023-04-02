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  4. Эредивизие 2022-2023

Нидерланды: Эредивизие
2022-2023

Тур: 27. Стадион: . Главный судья: Хиглер Деннис
Спарта Роттердам
1:3
Конец матча
Фейеноорд
0'
0:1
12' Гол
Пайшао Игор
28' Желтая карточка
Версейрен Арно
1:1
33' Гол
Пинту Мика
1:1
45' Не забитый пенальти
Ван Крой Вито
1:2
70' Гол
Хименес Сантьяго Томас
1:3
76' Гол
Ганцко Давид
78' Желтая карточка
Виффер Матс
90'+5

Ход матча

12'
0:1
Пайшао Игор
28'
Версейрен Арно
 
33'
Пинту Мика
1:1
45'
Ван Крой Вито
1:1
70'
1:2
Хименес Сантьяго Томас
(Джаханбахш Алиреза)
71'
 
Дилросун Джавайро
Джаханбахш Алиреза
74'
Намли Юнес
Китолано Джошуа
 
76'
1:3
Ганцко Давид
(Виффер Матс)
78'
 
Виффер Матс
82'
 
Перейра Данило
Пайшао Игор
90'
 
Миламбо Антони
Кекчю Оркун

Статистика матча

  • 1 Голы 3
  • 1 Удары по воротам 8
  • 5 Удары в створ 6
  • 4 Угловые 8
  • 2 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 3
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Олай
Ник
2
Самбо
Шуранди
3
Вриндс
Барт
4
Эрдхёйзен
Майк
5
Пинту
Мика
6
Jeremy
van
Mullem
8
Китолано
Джошуа
7
Ван
Крой
Вито
10
Версейрен
Арно
11
Саито
Коки
9
Леуритсен
Тобиас
22
Велленройтер
Тимон
2
Педерсен
Маркус
Гольмгрен
18
Траунер
Гернот
33
Ганцко
Давид
5
Хартман
Квилиндси
20
Виффер
Матс
17
Шиманьски
Себастьян
10
Кекчю
Оркун
7
Джаханбахш
Алиреза
29
Хименес
Сантьяго
Томас
14
Пайшао
Игор
Спарта Роттердам
4-2-3-1
Фейеноорд
4-3-3

История личных встреч

Спарта Роттердам
Фейеноорд

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

25%
100%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед

16 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед

Первый тайм

12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 13 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 4 ничьи 11 побед

20 матчей

20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 побед

Первый тайм

5%
30%
65%
1 победа 6 ничьих 13 побед

Второй тайм

20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 побед

История матчей

Э
3:0
Э
4:0
Э
0:1
EEP
2:0
Э
0:2
Э
1:1
ТМС
3:0
Э
2:2
Э
3:1
Э
0:7
Э
1:0
Э
6:1
ТМК
2:0
ТМС
2:4
Э
3:0
Э
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
3:2
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

10
5

Голов в среднем за матч

1.25
0.42

Среднее время на гол

72
216

Всего голов

32
18

Голов в среднем за матч

2.67
2.25

Среднее время на гол

33
40

Всего голов

42
23

Голов в среднем за матч

2.1
1.15

Тотал матчей

2.5
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
12
Больше 60%
Меньше 40%
8
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
2
Больше 10%
Меньше 90%
18

Среднее время на гол

42
78

Бомбардиры внутри турнира

Спарта Роттердам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Крой Вито 9 (3) 0.33
Версейрен Арно 8 0.3
Леуритсен Тобиас 8 0.3
Саито Коки 4 0.15
Мейнанс Свен 3 0.11
Китолано Джошуа 3 0.11
Вриндс Барт 2 0.07
Пинту Мика 1 0.04
Де Гузман Джонатан 1 0.04
Энгельс Марио 1 0.04
Абелс Дирк 1 0.04
Намли Юнес 0 0
Олай Ник 0 0
Эрдхёйзен Майк 0 0
Фейеноорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хименес Сантьяго Томас 9 0.33
Перейра Данило II 8 (1) 0.3
Кекчю Оркун 8 (2) 0.3
Шиманьски Себастьян 7 0.26
Дилросун Джавайро 5 0.19
Джаханбахш Алиреза 4 0.15
Пайшао Игор 4 0.15
Гертрейда Лютсхарел 3 0.11
Идрисси Уссама 2 0.07
Ганцко Давид 2 0.07
Тимбер Квинтен 2 0.07
Волемарк Патрик 2 0.07
Тоорнстра Йенс 1 0.04
Виффер Матс 1 0.04
Хартман Квилиндси 1 0.04
Расмуссен Якоб 1 0.04
Педерсен Маркус Гольмгрен 1 0.04
Лопес Маркос IV 0 0
Бульяуде Эсекиэль 0 0

Карточки

Спарта Роттердам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Версейрен Арно 6 0
Ван Крой Вито 4 0
Де Гузман Джонатан 3 0
Эрдхёйзен Майк 3 0
Самбо Шуранди 1 1
Вриндс Барт 2 0
Леуритсен Тобиас 2 0
Китолано Джошуа 2 0
Jeremy van Mullem 2 0
Maurice Steijn 2 0
Оассар Адиль 0 1
Намли Юнес 1 0
Пинту Мика 1 0
Энгельс Марио 1 0
Абелс Дирк 1 0
Rayvien Rosario 1 0
Фейеноорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кекчю Оркун 6 0
Идрисси Уссама 5 0
Траунер Гернот 4 0
Виффер Матс 4 0
Хартман Квилиндси 4 0
Педерсен Маркус Гольмгрен 3 0
Джаханбахш Алиреза 2 0
Шиманьски Себастьян 2 0
Хименес Сантьяго Томас 2 0
Тимбер Квинтен 2 0
Пайшао Игор 2 0
Бейло Юстин 1 0
Дилросун Джавайро 1 0
Лопес Маркос IV 1 0
Гертрейда Лютсхарел 1 0
Волемарк Патрик 1 0

Результаты матчей

Спарта Роттердам
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
57% (8)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Фейеноорд
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
23% (3)
69% (9)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

5
12

Волевые поражения

4
6
Спарта Роттердам
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Фейеноорд
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
14% (2)
29% (4)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

4
0

Волевые победы

10
0

Волевые поражения

16
26
Спарта Роттердам
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
30% (8)
56% (15)
15% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
41% (11)
26% (7)
Фейеноорд
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
33% (9)
37% (10)
30% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
19% (5)
48% (13)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

6
6

Волевые победы

15
12

Волевые поражения

20
32

Голы по времени матча

Забито

24
36
10 В 1-м тайме 20
14 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 10
16 Не забивали 13
6
25%
4
11%
1-15
2
8%
7
19%
16-30
2
8%
9
25%
31-45
3
13%
3
8%
46-60
4
17%
7
19%
61-75
7
29%
29%
6
17%
76-90

Пропущено

16
19
5 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 11
2
13%
3
16%
1-15
1
6%
5
26%
16-30
2
13%
3
16%
31-45
3
19%
3
16%
46-60
5
31%
2
11%
61-75
3
19%
3
16%
76-90

Забито

17
26
5 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 8
19 Не забивали 15
1
6%
4
15%
1-15
2
12%
2
8%
16-30
2
12%
5
19%
31-45
5
29%
29%
4
15%
46-60
3
18%
3
12%
61-75
4
24%
8
31%
76-90

Пропущено

15
7
8 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
4
27%
4
57%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
2
13%
3
43%
61-75
3
20%
0
0%
76-90

Забито

41
62
15 В 1-м тайме 31
26 Во 2-м тайме 31
11 Забивали первыми 18
8 Не забивали 1
7
17%
8
13%
1-15
4
10%
9
15%
16-30
4
10%
14
23%
31-45
8
20%
7
11%
46-60
7
17%
10
16%
61-75
11
27%
14
23%
76-90

Пропущено

31
26
13 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 11
12 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 16
6
19%
7
27%
1-15
3
10%
5
19%
16-30
4
13%
3
12%
31-45
5
16%
3
12%
46-60
7
23%
5
19%
61-75
6
19%
3
12%
76-90

Результаты последних матчей

Спарта Роттердам
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Спарта Роттердам - Эйсселмервогелс 1:3 Де Трефферс - Спарта Роттердам 1:3 Эммен - Спарта Роттердам 0:2 Спарта Роттердам - Витесс 3:1
Спарта Роттердам - Амстердамсхе 2:3 ОФК Остзаан - Спарта Роттердам 0:6 Эксельсиор - Спарта Роттердам 1:4 Спарта Роттердам - Квик Бойс 1:0 Спарта Роттердам - Утрехт 0:3 Аякс - Спарта Роттердам 4:0 Спарта Роттердам - Гоу Эхед Иглс 2:1 Схевенинген - Спарта Роттердам 0:0 Спарта Роттердам - Ноордвейк 0:3 Фортуна Ситтард - Спарта Роттердам 0:0 НЕК Неймеген - Спарта Роттердам 1:1 Волендам-2 - Спарта Роттердам 2:1 Спарта Роттердам - Валвейк 0:0 Камбюр - Спарта Роттердам 0:3 Спарта Роттердам - Спакенбург 3:1 Спарта Роттердам - Эксельсиор 1:0
Фейеноорд
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Аякс - Фейеноорд 2:3 Фейеноорд - Шахтёр Донецк 7:1 Фейеноорд - Волендам 2:1 Шахтёр Донецк - Фейеноорд 1:1
Фейеноорд - Гронинген 1:0 Херенвен - Фейеноорд 0:1 Фортуна Ситтард - Фейеноорд 2:4 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 2:1 Херенвен - Фейеноорд 1:2 Фейеноорд - НЕК Неймеген 4:4 Фейеноорд - ПСВ 2:2 Твенте - Фейеноорд 1:1 Фейеноорд - НЕК Неймеген 2:0 Фейеноорд - Аякс 1:1 Гронинген - Фейеноорд 0:3 Фейеноорд - ПЕК Зволле 3:1 Утрехт - Фейеноорд 1:1 Фейеноорд - Эммен 5:0 Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 7:4 Ренн - Фейеноорд 2:1

Результаты матчей

Спарта Роттердам
Фейеноорд

Точный счет

3:1
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
4
1 раз 7%
2
5 раз 38%
1
4 раза 31%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

0:0
3 раза 23%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:1
3 раза 21%
1:3
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
4
2 раза 15%
3
1 раз 8%
3
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
4
2 раза 14%
5
1 раз 7%

Точный счет

3:1
4 раза 15%
0:0
4 раза 15%
0:1
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
1:1
5 раз 19%
2:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:4
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
0:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
8 раз 30%
1
6 раз 22%
2
6 раз 22%
3
4 раза 15%
4
3 раза 11%
1
8 раз 30%
2
7 раз 26%
3
6 раз 22%
4
3 раза 11%
5
2 раза 7%
0
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Спарта Роттердам
Фейеноорд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
12
1
8
6
1.5
8
5
4
10
2.5
3
10
1
13
3.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
5
8
1.5
10
4
3
10
2.5
8
6
2
11
3.5
3
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
8
0.5
Больше Меньше
26
1
13
14
1.5
18
9
7
20
2.5
11
16
3
24
3.5
5
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 27 19 7 1 62 - 26 64
2.
ПСВ
 27 17 5 5 71 - 33 56
3.
Аякс
 27 16 8 3 72 - 28 56
4.
АЗ Алкмаар
 27 16 6 5 53 - 31 54
5.
Твенте
 27 13 9 5 44 - 22 48
6.
Спарта Роттердам
 27 13 7 7 42 - 30 46
7.
Утрехт
 27 10 9 8 42 - 41 39
8.
Валвейк
 26 9 8 9 41 - 40 35
9.
Херенвен
 27 9 8 10 32 - 37 35
10.
НЕК Неймеген
 27 7 13 7 37 - 30 34
11.
Фортуна Ситтард
 2:0 27 9 5 13 34 - 46 32
12.
Гоу Эхед Иглс
 26 7 9 10 36 - 44 30
13.
Волендам
 27 7 6 14 31 - 56 27
14.
Витесс
 27 5 9 13 30 - 47 24
15.
Эммен
 27 5 9 13 25 - 46 24
16.
Эксельсиор
 27 7 3 17 25 - 61 24
17.
Гронинген
 0:2 27 4 5 18 25 - 54 17
18.
Камбюр
 27 4 4 19 21 - 51 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 13 11 1 1 42 - 10 34
2.
Твенте
 13 10 3 0 32 - 7 33
3.
Фейеноорд
 13 9 4 0 26 - 7 31
4.
Спарта Роттердам
 14 8 2 4 24 - 16 26
5.
АЗ Алкмаар
 13 7 5 1 27 - 16 26
6.
Аякс
 13 7 4 2 37 - 12 25
7.
Валвейк
 14 7 3 4 28 - 19 24
8.
Утрехт
 14 5 5 4 14 - 13 20
9.
Эксельсиор
 14 6 2 6 17 - 23 20
10.
Волендам
 13 6 1 6 20 - 26 19
11.
НЕК Неймеген
 14 3 9 2 25 - 18 18
12.
Гоу Эхед Иглс
 13 4 5 4 19 - 20 17
13.
Эммен
 14 3 8 3 15 - 17 17
14.
Фортуна Ситтард
 2:0 14 4 3 7 17 - 23 15
15.
Херенвен
 13 4 2 7 15 - 22 14
16.
Гронинген
 0:2 13 3 3 7 17 - 23 12
17.
Витесс
 13 2 5 6 14 - 25 11
18.
Камбюр
 14 2 0 12 10 - 27 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 14 10 3 1 36 - 19 33
2.
Аякс
 14 9 4 1 35 - 16 31
3.
АЗ Алкмаар
 14 9 1 4 26 - 15 28
4.
ПСВ
 14 6 4 4 29 - 23 22
5.
Херенвен
 14 5 6 3 17 - 15 21
6.
Спарта Роттердам
 13 5 5 3 18 - 14 20
7.
Утрехт
 13 5 4 4 28 - 28 19
8.
Фортуна Ситтард
 2:0 13 5 2 6 17 - 23 17
9.
НЕК Неймеген
 13 4 4 5 12 - 12 16
10.
Твенте
 14 3 6 5 12 - 15 15
11.
Гоу Эхед Иглс
 13 3 4 6 17 - 24 13
12.
Витесс
 14 3 4 7 16 - 22 13
13.
Валвейк
 12 2 5 5 13 - 21 11
14.
Камбюр
 13 2 4 7 11 - 24 10
15.
Волендам
 14 1 5 8 11 - 30 8
16.
Эммен
 13 2 1 10 10 - 29 7
17.
Гронинген
 0:2 14 1 2 11 8 - 31 5
18.
Эксельсиор
 13 1 1 11 8 - 38 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
ПСВ Симонс Хави 13 (6)
Утрехт Дувикас Анастасиос 13 (4)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 11 (4)
Аякс Кудус Мохаммед 11 (2)
Аякс Бробби Брайан 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Витесс Виттек Максимилиан 1 8
Аякс Альварес Эдсон 9
Фортуна Ситтард Йилмаз Бурак 8
Гронинген Те Вирик Мик 1 6
НЕК Неймеген Таннан Уссама 1 6
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