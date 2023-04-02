Тур: 27. Стадион: Спарта. Главный судья: Хиглер Деннис
1:3
Конец матча
0'
0:1
12' ГолПайшао Игор
28' Желтая карточкаВерсейрен Арно
1:1
33' ГолПинту Мика
1:1
45' Не забитый пенальтиВан Крой Вито
1:2
70' ГолХименес Сантьяго Томас
1:3
76' ГолГанцко Давид
78' Желтая карточкаВиффер Матс
90'+5
Ход матча
12'
0:1
28'
33'
1:1
45'
1:1
70'
76'
1:3
78'
Статистика матча
-
1 Голы 3
-
1 Удары по воротам 8
-
5 Удары в створ 6
-
4 Угловые 8
-
2 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 3
-
44 Владение мячом, % 56
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
1
Олай
Ник
11
Саито
Коки
- Основной состав
-
1 Олай НикВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Саито КокиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Кореманс ТимВратарь
-
12 Абелс ДиркЗащитник
-
13 Мейссен РикЗащитник
-
14 Оассар АдильЗащитник
-
15 Мейерс АронЗащитник
- Полузащитник
-
17 Намли ЮнесНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Стейен Морис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Ганцко ДавидЗащитник
- Защитник
-
20 Виффер МатсПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Кекчю ОркунПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Пайшао ИгорНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
49 Троос ТейнВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Лопес МаркосНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Слот Арне
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Спарта Роттердам
Фейеноорд
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
25%
100%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед
16 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед
Первый тайм
12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 13 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 4 ничьи 11 побед
20 матчей
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 побед
Первый тайм
5%
30%
65%
1 победа 6 ничьих 13 побед
Второй тайм
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
5
Голов в среднем за матч
1.25
0.42
Среднее время на гол
72
216
Всего голов
32
18
Голов в среднем за матч
2.67
2.25
Среднее время на гол
33
40
Всего голов
42
23
Голов в среднем за матч
2.1
1.15
Тотал матчей
2.5
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
12
Больше 60%
Меньше 40%
8
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
Среднее время на гол
42
78
Бомбардиры внутри турнира
Спарта Роттердам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Крой Вито
|9 (3)
|0.33
|Версейрен Арно
|8
|0.3
|Леуритсен Тобиас
|8
|0.3
|Саито Коки
|4
|0.15
|Мейнанс Свен
|3
|0.11
|Китолано Джошуа
|3
|0.11
|Вриндс Барт
|2
|0.07
|Пинту Мика
|1
|0.04
|Де Гузман Джонатан
|1
|0.04
|Энгельс Марио
|1
|0.04
|Абелс Дирк
|1
|0.04
|Намли Юнес
|0
|0
|Олай Ник
|0
|0
|Эрдхёйзен Майк
|0
|0
Фейеноорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хименес Сантьяго Томас
|9
|0.33
|Перейра Данило II
|8 (1)
|0.3
|Кекчю Оркун
|8 (2)
|0.3
|Шиманьски Себастьян
|7
|0.26
|Дилросун Джавайро
|5
|0.19
|Джаханбахш Алиреза
|4
|0.15
|Пайшао Игор
|4
|0.15
|Гертрейда Лютсхарел
|3
|0.11
|Идрисси Уссама
|2
|0.07
|Ганцко Давид
|2
|0.07
|Тимбер Квинтен
|2
|0.07
|Волемарк Патрик
|2
|0.07
|Тоорнстра Йенс
|1
|0.04
|Виффер Матс
|1
|0.04
|Хартман Квилиндси
|1
|0.04
|Расмуссен Якоб
|1
|0.04
|Педерсен Маркус Гольмгрен
|1
|0.04
|Лопес Маркос IV
|0
|0
|Бульяуде Эсекиэль
|0
|0
Карточки
Спарта Роттердам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Версейрен Арно
|6
|0
|Ван Крой Вито
|4
|0
|Де Гузман Джонатан
|3
|0
|Эрдхёйзен Майк
|3
|0
|Самбо Шуранди
|1
|1
|Вриндс Барт
|2
|0
|Леуритсен Тобиас
|2
|0
|Китолано Джошуа
|2
|0
|Jeremy van Mullem
|2
|0
|Maurice Steijn
|2
|0
|Оассар Адиль
|0
|1
|Намли Юнес
|1
|0
|Пинту Мика
|1
|0
|Энгельс Марио
|1
|0
|Абелс Дирк
|1
|0
|Rayvien Rosario
|1
|0
Фейеноорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кекчю Оркун
|6
|0
|Идрисси Уссама
|5
|0
|Траунер Гернот
|4
|0
|Виффер Матс
|4
|0
|Хартман Квилиндси
|4
|0
|Педерсен Маркус Гольмгрен
|3
|0
|Джаханбахш Алиреза
|2
|0
|Шиманьски Себастьян
|2
|0
|Хименес Сантьяго Томас
|2
|0
|Тимбер Квинтен
|2
|0
|Пайшао Игор
|2
|0
|Бейло Юстин
|1
|0
|Дилросун Джавайро
|1
|0
|Лопес Маркос IV
|1
|0
|Гертрейда Лютсхарел
|1
|0
|Волемарк Патрик
|1
|0
Результаты матчей
Спарта Роттердам
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
57% (8)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Фейеноорд
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
23% (3)
69% (9)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
5
12
Волевые поражения
4
6
Спарта Роттердам
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Фейеноорд
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
14% (2)
29% (4)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
4
0
Волевые победы
10
0
Волевые поражения
16
26
Спарта Роттердам
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
30% (8)
56% (15)
15% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
41% (11)
26% (7)
Фейеноорд
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
33% (9)
37% (10)
30% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
19% (5)
48% (13)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
6
6
Волевые победы
15
12
Волевые поражения
20
32
Голы по времени матча
Забито
24
36
10 В 1-м тайме 20
14 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 10
16 Не забивали 13
6
25%
4
11%
1-15
2
8%
7
19%
16-30
2
8%
9
25%
31-45
3
13%
3
8%
46-60
4
17%
7
19%
61-75
7
29%
29%
6
17%
76-90
Пропущено
16
19
5 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 11
2
13%
3
16%
1-15
1
6%
5
26%
16-30
2
13%
3
16%
31-45
3
19%
3
16%
46-60
5
31%
2
11%
61-75
3
19%
3
16%
76-90
Забито
17
26
5 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 8
19 Не забивали 15
1
6%
4
15%
1-15
2
12%
2
8%
16-30
2
12%
5
19%
31-45
5
29%
29%
4
15%
46-60
3
18%
3
12%
61-75
4
24%
8
31%
76-90
Пропущено
15
7
8 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
4
27%
4
57%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
2
13%
3
43%
61-75
3
20%
0
0%
76-90
Забито
41
62
15 В 1-м тайме 31
26 Во 2-м тайме 31
11 Забивали первыми 18
8 Не забивали 1
7
17%
8
13%
1-15
4
10%
9
15%
16-30
4
10%
14
23%
31-45
8
20%
7
11%
46-60
7
17%
10
16%
61-75
11
27%
14
23%
76-90
Пропущено
31
26
13 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 11
12 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 16
6
19%
7
27%
1-15
3
10%
5
19%
16-30
4
13%
3
12%
31-45
5
16%
3
12%
46-60
7
23%
5
19%
61-75
6
19%
3
12%
76-90
Результаты последних матчей
Спарта Роттердам
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Спарта Роттердам - Эйсселмервогелс 1:3 Де Трефферс - Спарта Роттердам 1:3 Эммен - Спарта Роттердам 0:2 Спарта Роттердам - Витесс 3:1
Спарта Роттердам - Амстердамсхе 2:3 ОФК Остзаан - Спарта Роттердам 0:6 Эксельсиор - Спарта Роттердам 1:4 Спарта Роттердам - Квик Бойс 1:0 Спарта Роттердам - Утрехт 0:3 Аякс - Спарта Роттердам 4:0 Спарта Роттердам - Гоу Эхед Иглс 2:1 Схевенинген - Спарта Роттердам 0:0 Спарта Роттердам - Ноордвейк 0:3 Фортуна Ситтард - Спарта Роттердам 0:0 НЕК Неймеген - Спарта Роттердам 1:1 Волендам-2 - Спарта Роттердам 2:1 Спарта Роттердам - Валвейк 0:0 Камбюр - Спарта Роттердам 0:3 Спарта Роттердам - Спакенбург 3:1 Спарта Роттердам - Эксельсиор 1:0
Фейеноорд
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Аякс - Фейеноорд 2:3 Фейеноорд - Шахтёр Донецк 7:1 Фейеноорд - Волендам 2:1 Шахтёр Донецк - Фейеноорд 1:1
Фейеноорд - Гронинген 1:0 Херенвен - Фейеноорд 0:1 Фортуна Ситтард - Фейеноорд 2:4 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 2:1 Херенвен - Фейеноорд 1:2 Фейеноорд - НЕК Неймеген 4:4 Фейеноорд - ПСВ 2:2 Твенте - Фейеноорд 1:1 Фейеноорд - НЕК Неймеген 2:0 Фейеноорд - Аякс 1:1 Гронинген - Фейеноорд 0:3 Фейеноорд - ПЕК Зволле 3:1 Утрехт - Фейеноорд 1:1 Фейеноорд - Эммен 5:0 Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 7:4 Ренн - Фейеноорд 2:1
Результаты матчей
Спарта Роттердам
Фейеноорд
Точный счет
3:1
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
4
1 раз 7%
2
5 раз 38%
1
4 раза 31%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
0:0
3 раза 23%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:1
3 раза 21%
1:3
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
4
2 раза 15%
3
1 раз 8%
3
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
4
2 раза 14%
5
1 раз 7%
Точный счет
3:1
4 раза 15%
0:0
4 раза 15%
0:1
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
1:1
5 раз 19%
2:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:4
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
0:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
8 раз 30%
1
6 раз 22%
2
6 раз 22%
3
4 раза 15%
4
3 раза 11%
1
8 раз 30%
2
7 раз 26%
3
6 раз 22%
4
3 раза 11%
5
2 раза 7%
0
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Спарта Роттердам
Фейеноорд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
121
86
85
410
310
113
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
58
104
310
86
211
311
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
198
Больше Меньше
261
1314
189
720
1116
324
522
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|27
|19
|7
|1
|62 - 26
|64
|2.
|27
|17
|5
|5
|71 - 33
|56
|3.
|27
|16
|8
|3
|72 - 28
|56
|4.
|27
|16
|6
|5
|53 - 31
|54
|5.
|27
|13
|9
|5
|44 - 22
|48
|6.
|27
|13
|7
|7
|42 - 30
|46
|7.
|27
|10
|9
|8
|42 - 41
|39
|8.
|26
|9
|8
|9
|41 - 40
|35
|9.
|27
|9
|8
|10
|32 - 37
|35
|10.
|27
|7
|13
|7
|37 - 30
|34
|11.
|2:0
|27
|9
|5
|13
|34 - 46
|32
|12.
|26
|7
|9
|10
|36 - 44
|30
|13.
|27
|7
|6
|14
|31 - 56
|27
|14.
|27
|5
|9
|13
|30 - 47
|24
|15.
|27
|5
|9
|13
|25 - 46
|24
|16.
|27
|7
|3
|17
|25 - 61
|24
|17.
|0:2
|27
|4
|5
|18
|25 - 54
|17
|18.
|27
|4
|4
|19
|21 - 51
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|11
|1
|1
|42 - 10
|34
|2.
|13
|10
|3
|0
|32 - 7
|33
|3.
|13
|9
|4
|0
|26 - 7
|31
|4.
|14
|8
|2
|4
|24 - 16
|26
|5.
|13
|7
|5
|1
|27 - 16
|26
|6.
|13
|7
|4
|2
|37 - 12
|25
|7.
|14
|7
|3
|4
|28 - 19
|24
|8.
|14
|5
|5
|4
|14 - 13
|20
|9.
|14
|6
|2
|6
|17 - 23
|20
|10.
|13
|6
|1
|6
|20 - 26
|19
|11.
|14
|3
|9
|2
|25 - 18
|18
|12.
|13
|4
|5
|4
|19 - 20
|17
|13.
|14
|3
|8
|3
|15 - 17
|17
|14.
|2:0
|14
|4
|3
|7
|17 - 23
|15
|15.
|13
|4
|2
|7
|15 - 22
|14
|16.
|0:2
|13
|3
|3
|7
|17 - 23
|12
|17.
|13
|2
|5
|6
|14 - 25
|11
|18.
|14
|2
|0
|12
|10 - 27
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|10
|3
|1
|36 - 19
|33
|2.
|14
|9
|4
|1
|35 - 16
|31
|3.
|14
|9
|1
|4
|26 - 15
|28
|4.
|14
|6
|4
|4
|29 - 23
|22
|5.
|14
|5
|6
|3
|17 - 15
|21
|6.
|13
|5
|5
|3
|18 - 14
|20
|7.
|13
|5
|4
|4
|28 - 28
|19
|8.
|2:0
|13
|5
|2
|6
|17 - 23
|17
|9.
|13
|4
|4
|5
|12 - 12
|16
|10.
|14
|3
|6
|5
|12 - 15
|15
|11.
|13
|3
|4
|6
|17 - 24
|13
|12.
|14
|3
|4
|7
|16 - 22
|13
|13.
|12
|2
|5
|5
|13 - 21
|11
|14.
|13
|2
|4
|7
|11 - 24
|10
|15.
|14
|1
|5
|8
|11 - 30
|8
|16.
|13
|2
|1
|10
|10 - 29
|7
|17.
|0:2
|14
|1
|2
|11
|8 - 31
|5
|18.
|13
|1
|1
|11
|8 - 38
|4
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|ПСВ
|Симонс Хави
|13 (6)
|Утрехт
|Дувикас Анастасиос
|13 (4)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|11 (4)
|Аякс
|Кудус Мохаммед
|11 (2)
|Аякс
|Бробби Брайан
|11 (2)
|Витесс
|Виттек Максимилиан
|1 8
|Аякс
|Альварес Эдсон
|9
|Фортуна Ситтард
|Йилмаз Бурак
|8
|Гронинген
|Те Вирик Мик
|1 6
|НЕК Неймеген
|Таннан Уссама
|1 6