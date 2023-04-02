Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Классен Дэви выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Альварес Эдсон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Бас Юри выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля

34' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

33' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

33' Бергёйс Стивен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Кудус Мохаммед выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

28' Рульи Херонимо взял и забрал мяч на выходе

27' Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Кудус Мохаммед оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

24' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Хорошую попытку сделал Бробби Брайан . Удар в створ, но вратарь начеку

19' Тейлор Кеннет создает голевую возможность для своего партнера по команде.

19' Рульи Херонимо взял и забрал мяч на выходе

19' Ромменс Филипп навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

17' Бергёйс Стивен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

16' Хорошую попытку сделал Бробби Брайан . Удар в створ, но вратарь начеку

16' Тадич Душан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

16' Удар от ворот произведет Аякс

16' Ромменс Филипп не смог попасть в створ ударом издали

15' Хорошую попытку сделал Штоккерс Финн . Удар в створ, но вратарь начеку

14' Наубер Геррит выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Удар от ворот произведет Аякс

14' Амофа Джамал выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Тимбер Юрриен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Ромменс Филипп навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

8' Оппегорд Фредрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Альварес Эдсон получил желтую карточку от судьи

5' Бергёйс Стивен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

5' Бробби Брайан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

4' Бергёйс Стивен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Тимбер Юрриен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Наубер Геррит выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола