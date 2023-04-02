Тур: 27. Стадион: Де Аделарсхорст. Зрители: 9911 Главный судья: Sander van der Eijk
0:0
Конец матча
0'
7' Желтая карточкаАльварес Эдсон
51' Желтая карточкаАмофа Джамал
87' Желтая карточкаЭдвардсен Оливер
90'+6
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 4
-
2 Угловые 6
-
1 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
31 Владение мячом, % 69
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
25
Амофа
Джамал
19
Санчес
Хорхе
25
Бас
Юри
10
Тадич
Душан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Амофа ДжамалЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Малдер ЭрвинВратарь
-
40 Плогман ЛукаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Со СиллаНападающий
-
17 Dario Serra
-
-
Главный тренер: Хаке Рене
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Бас ЮриЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Тадич ДушанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Пасвер РемкоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Регер ЮриЗащитник
-
57 Хато ЙоррельЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хейтинга Джонни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Гоу Эхед Иглс
Аякс
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
10%
90%
0 побед 1 ничья 8 побед
11 матчей
9.1%
18.2%
72.7%
1 победа 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
9.1%
36.4%
54.5%
1 победа 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
9.1%
18.2%
72.7%
1 победа 2 ничьи 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
0.6
0.33
Среднее время на гол
150
270
Всего голов
17
13
Голов в среднем за матч
2.83
2.6
Среднее время на гол
31
34
Всего голов
20
15
Голов в среднем за матч
1.82
1.36
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
Среднее время на гол
49
66
Бомбардиры внутри турнира
Гоу Эхед Иглс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адеканье Бобби
|6
|0.23
|Эдвардсен Оливер
|6
|0.23
|Лидберг Исак
|5
|0.19
|Виллюмссон Виллюм
|5 (2)
|0.19
|Штоккерс Финн
|3
|0.12
|Ромменс Филипп
|3
|0.12
|Кюйперс Бас
|3
|0.12
|Фонтан Хосе
|1
|0.04
|Дейл Матс
|1
|0.04
|Со Силла
|1
|0.04
|Идзес Джей
|1
|0.04
|Фернандес Рашаан
|0
|0
|Льянсана Энрик
|0
|0
|Амофа Джамал
|0
|0
Аякс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кудус Мохаммед
|11
|0.41
|Бробби Брайан
|11
|0.41
|Бергвейн Стевен
|9
|0.33
|Тадич Душан
|8 (3)
|0.3
|Бергёйс Стивен
|7 (1)
|0.26
|Классен Дэви
|7
|0.26
|Тейлор Кеннет
|7
|0.26
|Альварес Эдсон
|3
|0.11
|Ренсх Девайн
|3
|0.11
|Лукка Лоренцо
|2
|0.07
|Угелумба Кэлвин
|1
|0.04
|Антони
|1
|0.04
|Тимбер Юрриен
|1
|0.04
|Санчес Хорхе
|1
|0.04
|Блинд Дэйли
|0
|0
|Консейсау Франсишку
|0
|0
|Вейндал Оуэн
|0
|0
Карточки
Гоу Эхед Иглс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амофа Джамал
|7
|0
|Адеканье Бобби
|6
|0
|Идзес Джей
|4
|0
|Фонтан Хосе
|3
|0
|Льянсана Энрик
|3
|0
|Теки Тесфальдет
|2
|0
|Лидберг Исак
|2
|0
|Ромменс Филипп
|2
|0
|Линторст Эверт
|2
|0
|Эдвардсен Оливер
|2
|0
|Дейл Матс
|0
|1
|Фернандес Рашаан
|0
|1
|Наубер Геррит
|1
|0
|Виллюмссон Виллюм
|1
|0
|Со Силла
|1
|0
|Баккер Юстин
|1
|0
Аякс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альварес Эдсон
|9
|0
|Ренсх Девайн
|2
|1
|Тадич Душан
|3
|0
|Бергёйс Стивен
|3
|0
|Классен Дэви
|3
|0
|Тейлор Кеннет
|3
|0
|Тимбер Юрриен
|3
|0
|Консейсау Франсишку
|3
|0
|Гриллич Флориан
|2
|0
|Вейндал Оуэн
|2
|0
|Санчес Хорхе
|2
|0
|Блинд Дэйли
|1
|0
|Кудус Мохаммед
|1
|0
|Бробби Брайан
|1
|0
|Лукка Лоренцо
|1
|0
Результаты матчей
Гоу Эхед Иглс
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Аякс
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
1
9
Волевые поражения
11
6
Гоу Эхед Иглс
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Аякс
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
62% (8)
15% (2)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
13
5
Волевые поражения
14
34
Гоу Эхед Иглс
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
44% (11)
32% (8)
24% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
40% (10)
32% (8)
Аякс
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
38% (10)
23% (6)
38% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
35% (9)
35% (9)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
14
14
Волевые поражения
25
40
Голы по времени матча
Забито
19
35
12 В 1-м тайме 19
7 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 9
15 Не забивали 13
6
32%
5
14%
1-15
2
11%
7
20%
16-30
4
21%
7
20%
31-45
2
11%
5
14%
46-60
0
0%
6
17%
61-75
5
26%
5
14%
76-90
Пропущено
20
16
9 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 10
3
15%
2
13%
1-15
2
10%
1
6%
16-30
4
20%
6
38%
31-45
4
20%
2
13%
46-60
1
5%
1
6%
61-75
6
30%
4
25%
76-90
Забито
18
37
10 В 1-м тайме 16
8 Во 2-м тайме 21
4 Забивали первыми 8
14 Не забивали 14
3
17%
5
14%
1-15
3
17%
5
14%
16-30
4
22%
6
16%
31-45
2
11%
7
19%
46-60
1
6%
6
16%
61-75
5
28%
8
22%
76-90
Пропущено
23
12
11 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 8
4
17%
2
17%
1-15
1
4%
3
25%
16-30
6
26%
0
0%
31-45
2
9%
3
25%
46-60
4
17%
1
8%
61-75
6
26%
3
25%
76-90
Забито
37
72
22 В 1-м тайме 35
15 Во 2-м тайме 37
10 Забивали первыми 17
4 Не забивали 1
9
24%
10
14%
1-15
5
14%
12
17%
16-30
8
22%
13
18%
31-45
4
11%
12
17%
46-60
1
3%
12
17%
61-75
10
27%
13
18%
76-90
Пропущено
43
28
20 В 1-м тайме 14
23 Во 2-м тайме 14
14 Пропускали первыми 8
19 Не пропускали 18
7
16%
4
14%
1-15
3
7%
4
14%
16-30
10
23%
6
21%
31-45
6
14%
5
18%
46-60
5
12%
2
7%
61-75
12
28%
7
25%
76-90
Результаты последних матчей
Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Утрехт - Гоу Эхед Иглс 1:2 Камбюр - Гоу Эхед Иглс 4:1 Эммен - Гоу Эхед Иглс 2:2 Гоу Эхед Иглс - Твенте 2:0
Спарта Роттердам - Гоу Эхед Иглс 2:1 АДО Ден Хааг - Гоу Эхед Иглс 1:0 Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 1:0 Валвейк - Гоу Эхед Иглс 3:1 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - АЗ Алкмаар 1:4 Гоу Эхед Иглс - Утрехт 2:2 Хераклес - Гоу Эхед Иглс 0:1 Фортуна Ситтард - Гоу Эхед Иглс 0:2 Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 7:4 Гоу Эхед Иглс - Витесс 2:2 Твенте - Гоу Эхед Иглс 1:1 Гоу Эхед Иглс - Эксельсиор 3:1 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 3:3 Гоу Эхед Иглс - Хелмонд Спорт 3:1 Гоу Эхед Иглс - Херенвен 1:1
Аякс
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Аякс - Фейеноорд 2:3 Херенвен - Аякс 2:4 Аякс - НЕК Неймеген 1:0 Де Графсхап - Аякс 0:3
Витесс - Аякс 1:2 Унион Берлин - Аякс 3:1 Аякс - Спарта Роттердам 4:0 Аякс - Унион Берлин 0:0 Аякс - Валвейк 3:1 Твенте - Аякс 0:1 Камбюр - Аякс 0:5 Эксельсиор - Аякс 1:4 Аякс - Волендам 1:1 Фейеноорд - Аякс 1:1 Аякс - Твенте 0:0 Ден Бош - Аякс 0:2 НЕК Неймеген - Аякс 1:1 Аякс - Телстар 5:1 Аякс - Волендам 5:4 Аякс - Блэкберн 0:2
Результаты матчей
Гоу Эхед Иглс
Аякс
Точный счет
2:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
1:1
2 раза 15%
4:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
7:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 42%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
4
2 раза 15%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%
7
1 раз 8%
Точный счет
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:1
2 раза 15%
1:4
2 раза 15%
2:4
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
1
4 раза 31%
4
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
5
1 раз 8%
Точный счет
2:0
4 раза 16%
1:1
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:1
4 раза 15%
2:4
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:4
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
7:1
1 раз 4%
Точное количество голов
2
8 раз 32%
1
8 раз 32%
0
5 раз 20%
3
4 раза 16%
1
8 раз 31%
4
6 раз 23%
2
4 раза 15%
3
3 раза 12%
5
2 раза 8%
0
1 раз 4%
6
1 раз 4%
7
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Гоу Эхед Иглс
Аякс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
121
75
85
210
67
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
58
94
211
76
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
205
Больше Меньше
251
1213
179
421
1313
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- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|ПСВ
|Симонс Хави
|13 (6)
|Утрехт
|Дувикас Анастасиос
|13 (4)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|11 (4)
|Аякс
|Кудус Мохаммед
|11 (2)
|Аякс
|Бробби Брайан
|11 (2)
|Витесс
|Виттек Максимилиан
|1 8
|Аякс
|Альварес Эдсон
|9
|Фортуна Ситтард
|Йилмаз Бурак
|8
|Гронинген
|Те Вирик Мик
|1 6
|НЕК Неймеген
|Таннан Уссама
|1 6