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  4. Эредивизие 2022-2023

Нидерланды: Эредивизие
2022-2023

Тур: 27. Стадион: . Зрители: 9911 Главный судья: Sander van der Eijk
Гоу Эхед Иглс
0:0
Конец матча
Аякс
0'
7' Желтая карточка
Альварес Эдсон
51' Желтая карточка
Амофа Джамал
87' Желтая карточка
Эдвардсен Оливер
90'+6

Ход матча

7'
 
Альварес Эдсон
51'
Амофа Джамал
 
68'
Эдвардсен Оливер
Штоккерс Финн
 
69'
 
Бергвейн Стевен
Бробби Брайан
69'
 
Вейндал Оуэн
Бас Юри
80'
 
Консейсау Франсишку
Бергёйс Стивен
80'
Фонтан Хосе
Оппегорд Фредрик
 
87'
 
Лукка Лоренцо
Коласио Хорхе
87'
Эдвардсен Оливер
 
90'
Кюйперс Бас
Адеканье Бобби
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 6
  • 1 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 31 Владение мячом, % 69

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Де
Ланге
Жеффри
2
Дейл
Матс
25
Амофа
Джамал
3
Наубер
Геррит
26
Оппегорд
Фредрик
11
Адеканье
Бобби
6
Идзес
Джей
10
Ромменс
Филипп
18
Виллюмссон
Виллюм
9
Лидберг
Исак
27
Штоккерс
Финн
12
Рульи
Херонимо
19
Санчес
Хорхе
2
Тимбер
Юрриен
4
Альварес
Эдсон
25
Бас
Юри
23
Бергёйс
Стивен
8
Тейлор
Кеннет
6
Классен
Дэви
20
Кудус
Мохаммед
9
Бробби
Брайан
10
Тадич
Душан
Гоу Эхед Иглс
4-4-2
Аякс
4-3-3

История личных встреч

Гоу Эхед Иглс
Аякс

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

10%
90%
0 побед 1 ничья 8 побед

11 матчей

9.1%
18.2%
72.7%
1 победа 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

9.1%
36.4%
54.5%
1 победа 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

9.1%
18.2%
72.7%
1 победа 2 ничьи 8 побед

История матчей

Э
1:1
Э
2:1
Э
0:0
К
3:0
Э
4:0
Э
0:3
Э
1:2
Э
3:1
Э
0:1
Э
6:0
К
0:6

Голы

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

0.6
0.33

Среднее время на гол

150
270

Всего голов

17
13

Голов в среднем за матч

2.83
2.6

Среднее время на гол

31
34

Всего голов

20
15

Голов в среднем за матч

1.82
1.36

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
2
Больше 18%
Меньше 82%
9

Среднее время на гол

49
66

Бомбардиры внутри турнира

Гоу Эхед Иглс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адеканье Бобби 6 0.23
Эдвардсен Оливер 6 0.23
Лидберг Исак 5 0.19
Виллюмссон Виллюм 5 (2) 0.19
Штоккерс Финн 3 0.12
Ромменс Филипп 3 0.12
Кюйперс Бас 3 0.12
Фонтан Хосе 1 0.04
Дейл Матс 1 0.04
Со Силла 1 0.04
Идзес Джей 1 0.04
Фернандес Рашаан 0 0
Льянсана Энрик 0 0
Амофа Джамал 0 0
Аякс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кудус Мохаммед 11 0.41
Бробби Брайан 11 0.41
Бергвейн Стевен 9 0.33
Тадич Душан 8 (3) 0.3
Бергёйс Стивен 7 (1) 0.26
Классен Дэви 7 0.26
Тейлор Кеннет 7 0.26
Альварес Эдсон 3 0.11
Ренсх Девайн 3 0.11
Лукка Лоренцо 2 0.07
Угелумба Кэлвин 1 0.04
Антони 1 0.04
Тимбер Юрриен 1 0.04
Санчес Хорхе 1 0.04
Блинд Дэйли 0 0
Консейсау Франсишку 0 0
Вейндал Оуэн 0 0

Карточки

Гоу Эхед Иглс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амофа Джамал 7 0
Адеканье Бобби 6 0
Идзес Джей 4 0
Фонтан Хосе 3 0
Льянсана Энрик 3 0
Теки Тесфальдет 2 0
Лидберг Исак 2 0
Ромменс Филипп 2 0
Линторст Эверт 2 0
Эдвардсен Оливер 2 0
Дейл Матс 0 1
Фернандес Рашаан 0 1
Наубер Геррит 1 0
Виллюмссон Виллюм 1 0
Со Силла 1 0
Баккер Юстин 1 0
Аякс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альварес Эдсон 9 0
Ренсх Девайн 2 1
Тадич Душан 3 0
Бергёйс Стивен 3 0
Классен Дэви 3 0
Тейлор Кеннет 3 0
Тимбер Юрриен 3 0
Консейсау Франсишку 3 0
Гриллич Флориан 2 0
Вейндал Оуэн 2 0
Санчес Хорхе 2 0
Блинд Дэйли 1 0
Кудус Мохаммед 1 0
Бробби Брайан 1 0
Лукка Лоренцо 1 0

Результаты матчей

Гоу Эхед Иглс
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Аякс
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

1
9

Волевые поражения

11
6
Гоу Эхед Иглс
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Аякс
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
62% (8)
15% (2)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

13
5

Волевые поражения

14
34
Гоу Эхед Иглс
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
44% (11)
32% (8)
24% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
40% (10)
32% (8)
Аякс
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
38% (10)
23% (6)
38% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
35% (9)
35% (9)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

14
14

Волевые поражения

25
40

Голы по времени матча

Забито

19
35
12 В 1-м тайме 19
7 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 9
15 Не забивали 13
6
32%
5
14%
1-15
2
11%
7
20%
16-30
4
21%
7
20%
31-45
2
11%
5
14%
46-60
0
0%
6
17%
61-75
5
26%
5
14%
76-90

Пропущено

20
16
9 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 10
3
15%
2
13%
1-15
2
10%
1
6%
16-30
4
20%
6
38%
31-45
4
20%
2
13%
46-60
1
5%
1
6%
61-75
6
30%
4
25%
76-90

Забито

18
37
10 В 1-м тайме 16
8 Во 2-м тайме 21
4 Забивали первыми 8
14 Не забивали 14
3
17%
5
14%
1-15
3
17%
5
14%
16-30
4
22%
6
16%
31-45
2
11%
7
19%
46-60
1
6%
6
16%
61-75
5
28%
8
22%
76-90

Пропущено

23
12
11 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 8
4
17%
2
17%
1-15
1
4%
3
25%
16-30
6
26%
0
0%
31-45
2
9%
3
25%
46-60
4
17%
1
8%
61-75
6
26%
3
25%
76-90

Забито

37
72
22 В 1-м тайме 35
15 Во 2-м тайме 37
10 Забивали первыми 17
4 Не забивали 1
9
24%
10
14%
1-15
5
14%
12
17%
16-30
8
22%
13
18%
31-45
4
11%
12
17%
46-60
1
3%
12
17%
61-75
10
27%
13
18%
76-90

Пропущено

43
28
20 В 1-м тайме 14
23 Во 2-м тайме 14
14 Пропускали первыми 8
19 Не пропускали 18
7
16%
4
14%
1-15
3
7%
4
14%
16-30
10
23%
6
21%
31-45
6
14%
5
18%
46-60
5
12%
2
7%
61-75
12
28%
7
25%
76-90

Результаты последних матчей

Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Утрехт - Гоу Эхед Иглс 1:2 Камбюр - Гоу Эхед Иглс 4:1 Эммен - Гоу Эхед Иглс 2:2 Гоу Эхед Иглс - Твенте 2:0
Спарта Роттердам - Гоу Эхед Иглс 2:1 АДО Ден Хааг - Гоу Эхед Иглс 1:0 Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 1:0 Валвейк - Гоу Эхед Иглс 3:1 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - АЗ Алкмаар 1:4 Гоу Эхед Иглс - Утрехт 2:2 Хераклес - Гоу Эхед Иглс 0:1 Фортуна Ситтард - Гоу Эхед Иглс 0:2 Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 7:4 Гоу Эхед Иглс - Витесс 2:2 Твенте - Гоу Эхед Иглс 1:1 Гоу Эхед Иглс - Эксельсиор 3:1 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 3:3 Гоу Эхед Иглс - Хелмонд Спорт 3:1 Гоу Эхед Иглс - Херенвен 1:1
Аякс
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Аякс - Фейеноорд 2:3 Херенвен - Аякс 2:4 Аякс - НЕК Неймеген 1:0 Де Графсхап - Аякс 0:3
Витесс - Аякс 1:2 Унион Берлин - Аякс 3:1 Аякс - Спарта Роттердам 4:0 Аякс - Унион Берлин 0:0 Аякс - Валвейк 3:1 Твенте - Аякс 0:1 Камбюр - Аякс 0:5 Эксельсиор - Аякс 1:4 Аякс - Волендам 1:1 Фейеноорд - Аякс 1:1 Аякс - Твенте 0:0 Ден Бош - Аякс 0:2 НЕК Неймеген - Аякс 1:1 Аякс - Телстар 5:1 Аякс - Волендам 5:4 Аякс - Блэкберн 0:2

Результаты матчей

Гоу Эхед Иглс
Аякс

Точный счет

2:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
1:1
2 раза 15%
4:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
7:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 42%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
4
2 раза 15%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%
7
1 раз 8%

Точный счет

1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:1
2 раза 15%
1:4
2 раза 15%
2:4
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
1
4 раза 31%
4
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
5
1 раз 8%

Точный счет

2:0
4 раза 16%
1:1
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:1
4 раза 15%
2:4
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:4
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
7:1
1 раз 4%

Точное количество голов

2
8 раз 32%
1
8 раз 32%
0
5 раз 20%
3
4 раза 16%
1
8 раз 31%
4
6 раз 23%
2
4 раза 15%
3
3 раза 12%
5
2 раза 8%
0
1 раз 4%
6
1 раз 4%
7
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Гоу Эхед Иглс
Аякс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
12
1
7
5
1.5
8
5
2
10
2.5
6
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
5
8
1.5
9
4
2
11
2.5
7
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
5
0.5
Больше Меньше
25
1
12
13
1.5
17
9
4
21
2.5
13
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 26 18 7 1 59 - 25 61
2.
ПСВ
 27 17 5 5 71 - 33 56
3.
Аякс
 27 16 8 3 72 - 28 56
4.
АЗ Алкмаар
 27 16 6 5 53 - 31 54
5.
Твенте
 27 13 9 5 44 - 22 48
6.
Спарта Роттердам
 26 13 7 6 41 - 27 46
7.
Утрехт
 26 10 8 8 42 - 41 38
8.
Валвейк
 26 9 8 9 41 - 40 35
9.
Херенвен
 27 9 8 10 32 - 37 35
10.
НЕК Неймеген
 27 7 13 7 37 - 30 34
11.
Гоу Эхед Иглс
 26 7 9 10 36 - 44 30
12.
Фортуна Ситтард
 26 8 5 13 32 - 46 29
13.
Волендам
 26 7 5 14 31 - 56 26
14.
Витесс
 27 5 9 13 30 - 47 24
15.
Эммен
 27 5 9 13 25 - 46 24
16.
Эксельсиор
 27 7 3 17 25 - 61 24
17.
Гронинген
 26 4 5 17 25 - 52 17
18.
Камбюр
 27 4 4 19 21 - 51 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 13 11 1 1 42 - 10 34
2.
Твенте
 13 10 3 0 32 - 7 33
3.
Фейеноорд
 13 9 4 0 26 - 7 31
4.
Спарта Роттердам
 13 8 2 3 23 - 13 26
5.
АЗ Алкмаар
 13 7 5 1 27 - 16 26
6.
Аякс
 13 7 4 2 37 - 12 25
7.
Валвейк
 14 7 3 4 28 - 19 24
8.
Эксельсиор
 14 6 2 6 17 - 23 20
9.
Утрехт
 13 5 4 4 14 - 13 19
10.
Волендам
 13 6 1 6 20 - 26 19
11.
НЕК Неймеген
 14 3 9 2 25 - 18 18
12.
Гоу Эхед Иглс
 13 4 5 4 19 - 20 17
13.
Эммен
 14 3 8 3 15 - 17 17
14.
Херенвен
 13 4 2 7 15 - 22 14
15.
Гронинген
 13 3 3 7 17 - 23 12
16.
Фортуна Ситтард
 13 3 3 7 15 - 23 12
17.
Витесс
 13 2 5 6 14 - 25 11
18.
Камбюр
 14 2 0 12 10 - 27 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аякс
 14 9 4 1 35 - 16 31
2.
Фейеноорд
 13 9 3 1 33 - 18 30
3.
АЗ Алкмаар
 14 9 1 4 26 - 15 28
4.
ПСВ
 14 6 4 4 29 - 23 22
5.
Херенвен
 14 5 6 3 17 - 15 21
6.
Спарта Роттердам
 13 5 5 3 18 - 14 20
7.
Утрехт
 13 5 4 4 28 - 28 19
8.
Фортуна Ситтард
 13 5 2 6 17 - 23 17
9.
НЕК Неймеген
 13 4 4 5 12 - 12 16
10.
Твенте
 14 3 6 5 12 - 15 15
11.
Гоу Эхед Иглс
 13 3 4 6 17 - 24 13
12.
Витесс
 14 3 4 7 16 - 22 13
13.
Валвейк
 12 2 5 5 13 - 21 11
14.
Камбюр
 13 2 4 7 11 - 24 10
15.
Эммен
 13 2 1 10 10 - 29 7
16.
Волендам
 13 1 4 8 11 - 30 7
17.
Гронинген
 13 1 2 10 8 - 29 5
18.
Эксельсиор
 13 1 1 11 8 - 38 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
ПСВ Симонс Хави 13 (6)
Утрехт Дувикас Анастасиос 13 (4)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 11 (4)
Аякс Кудус Мохаммед 11 (2)
Аякс Бробби Брайан 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Витесс Виттек Максимилиан 1 8
Аякс Альварес Эдсон 9
Фортуна Ситтард Йилмаз Бурак 8
Гронинген Те Вирик Мик 1 6
НЕК Неймеген Таннан Уссама 1 6
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 96'
    Сегодняшная посещаемость составляет 9911 болельщиков
  • Свисток
    96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Гоу Эхед Иглс: 31%, Аякс: 69%.
  • 96'
    Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника
  • Фол, нарушение
    95'
    Наубер Геррит наказан за толчок Тадич Душан
  • 94'
    Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 93'
    Классен Дэви выиграл воздушное противоборство у Идзес Джей.
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на De Adelaarshorst. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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