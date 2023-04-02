Тур: 27. Стадион: Фортуна Ситтард. Главный судья: Ван ден Керкхоф Мартин
2:0
Второй тайм: 52'
Ход матча
3'
1:0
13'
45'
2:0
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
2 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 1
-
1 Угловые 6
-
0 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 2
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
32 Владение мячом, % 68
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
31
Пандур
Ивор
12
Пинту
Иву
14
Гут
Родриго
61
Вита
Реми
17
Йилмаз
Бурак
28
Ману
Элвис
- Основной состав
-
31 Пандур ИворВратарь
-
12 Пинту ИвуЗащитник
-
14 Гут РодригоЗащитник
- Защитник
-
61 Вита РемиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Йилмаз БуракНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Хендрикс ТомВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
85 Эмбало УмаруПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Гладон ПолНападающий
-
55 Stipe Radic
-
Главный тренер: Веласкес Хулио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
28 Ману ЭлвисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Де Бур ЯнВратарь
- Защитник
-
37 Халуш МатейЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Шер АймарПолузащитник
-
18 Дубвик ИсакПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Dennis van der Ree
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Фортуна Ситтард
Гронинген
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
8 матчей
37.5%
12.5%
50%
3 победы 1 ничья 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
0.75
1
Среднее время на гол
120
90
Всего голов
6
7
Голов в среднем за матч
1.5
1.75
Среднее время на гол
60
51
Всего голов
9
11
Голов в среднем за матч
1.13
1.38
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
Среднее время на гол
80
65
Бомбардиры внутри турнира
Фортуна Ситтард
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йилмаз Бурак
|9 (6)
|0.33
|Кордоба Иньиго
|5
|0.19
|Tijjani Noslin
|5
|0.19
|Гладон Пол
|3
|0.11
|Озьякуп Огузхан
|3
|0.11
|Эмбало Умару
|2
|0.07
|Вита Реми
|2
|0.07
|Ферати Арианит
|1
|0.04
|Дуарте Дерой
|1
|0.04
|Сиовас Димитрис
|1
|0.04
|Бистрович Кристиян
|1
|0.04
|Гут Родриго
|1
|0.04
|Пинту Иву
|0
|0
|Сёнтьенс Матс
|0
|0
|Кокс Джордж
|0
|0
|Ташчи Тунахан
|0
|0
Гронинген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пепи Рикардо
|9 (1)
|0.33
|Нгонж Сириль
|3
|0.11
|Крюгер Флориан
|3
|0.11
|Хове Йохан
|2
|0.07
|Дуарте Ларос
|1
|0.04
|Ларсен Йорген
|1
|0.04
|Пелюпесси Йоей
|1
|0.04
|Ван Гелдерен Лиам
|1
|0.04
|Балкер Радинио
|1
|0.04
|Антман Оливер
|1
|0.04
|Суслов Томаш
|1
|0.04
|Ирандуст Далехо
|0
|0
|Данкерлёй Дамил
|0
|0
|Оратмангун Рагнар
|0
|0
|Дубвик Исак
|0
|0
|Касанвирджо Нерайшо
|0
|0
|Блокзайл Тиймен
|0
|0
Карточки
Фортуна Ситтард
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йилмаз Бурак
|8
|0
|Эрдоган Доган
|3
|2
|Сёнтьенс Матс
|4
|1
|Ферати Арианит
|5
|0
|Julio Velazquez
|2
|1
|Озьякуп Огузхан
|3
|0
|Кордоба Иньиго
|3
|0
|Эмбало Умару
|3
|0
|Кокс Джордж
|3
|0
|Tijjani Noslin
|3
|0
|Сиовас Димитрис
|2
|0
|Химо Наварро
|2
|0
|Дуарте Дерой
|2
|0
|Бёйтинк Томас
|2
|0
|Пинту Иву
|1
|0
|Гладон Пол
|1
|0
|Тирпан Микаэль
|1
|0
|Бистрович Кристиян
|1
|0
|Ван Бейнен Мике
|1
|0
|Гут Родриго
|1
|0
|Ташчи Тунахан
|1
|0
Гронинген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Те Вирик Мик
|5
|1
|Дубвик Исак
|3
|1
|Ван Гелдерен Лиам
|4
|0
|Суслов Томаш
|4
|0
|Балкер Радинио
|2
|1
|Luciano Valente
|3
|0
|Сверко Марин
|2
|0
|Касанвирджо Нерайшо
|2
|0
|Каллей Яхья
|2
|0
|Пелюпесси Йоей
|1
|0
|Веррипс Михаэл
|1
|0
|Данкерлёй Дамил
|1
|0
|Лундквист Рамон-Паскаль
|1
|0
|Соренсен Мадс Бек
|1
|0
|Ирандуст Далехо
|1
|0
|Оратмангун Рагнар
|1
|0
|Thom van Bergen
|1
|0
Результаты матчей
Фортуна Ситтард
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Гронинген
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
11
7
Фортуна Ситтард
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)
Гронинген
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
8% (1)
62% (8)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
31% (4)
62% (8)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
15
17
Волевые поражения
12
11
Фортуна Ситтард
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
38% (10)
50% (13)
12% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
23% (6)
46% (12)
Гронинген
38.1%
61.9%
8 побед 13 поражений
Первый тайм
19% (5)
46% (12)
35% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
31% (8)
38% (10)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
15
17
Волевые поражения
23
18
Голы по времени матча
Забито
16
8
6 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 4
18 Не забивали 19
3
19%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
19%
2
25%
31-45
2
13%
1
13%
46-60
1
6%
4
50%
61-75
7
44%
0
0%
76-90
Пропущено
22
29
4 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 22
4 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 11
0
0%
3
10%
1-15
2
9%
3
10%
16-30
2
9%
1
3%
31-45
4
18%
5
17%
46-60
7
32%
6
21%
61-75
7
32%
11
38%
76-90
Забито
18
16
5 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 6
14 Не забивали 18
2
11%
4
25%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
1
6%
6
38%
31-45
1
6%
1
6%
46-60
4
22%
2
13%
61-75
8
44%
3
19%
76-90
Пропущено
22
24
10 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 12
1
5%
4
17%
1-15
3
14%
3
13%
16-30
6
27%
5
21%
31-45
6
27%
0
0%
46-60
0
0%
3
13%
61-75
6
27%
9
38%
76-90
Забито
34
24
11 В 1-м тайме 13
23 Во 2-м тайме 11
12 Забивали первыми 10
6 Не забивали 11
5
15%
5
21%
1-15
2
6%
0
0%
16-30
4
12%
8
33%
31-45
3
9%
2
8%
46-60
5
15%
6
25%
61-75
15
44%
3
13%
76-90
Пропущено
44
53
14 В 1-м тайме 19
30 Во 2-м тайме 34
12 Пропускали первыми 15
20 Не пропускали 23
1
2%
7
13%
1-15
5
11%
6
11%
16-30
8
18%
6
11%
31-45
10
23%
5
9%
46-60
7
16%
9
17%
61-75
13
30%
30%
20
38%
76-90
Результаты последних матчей
Фортуна Ситтард
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Волендам - Фортуна Ситтард 2:1 Фортуна Ситтард - Твенте 0:3 Утрехт - Фортуна Ситтард 1:2 Фортуна Ситтард - Фейеноорд 2:4
Валвейк - Фортуна Ситтард 3:1 Эммен - Фортуна Ситтард 0:1 Фортуна Ситтард - Спарта Роттердам 0:0 Камбюр - Фортуна Ситтард 1:2 Фортуна Ситтард - Херенвен 2:0 АЗ Алкмаар - Фортуна Ситтард 3:1 Фортуна Ситтард - ПСВ 2:2 Фортуна Ситтард - Гоу Эхед Иглс 0:2 Гронинген - Фортуна Ситтард 2:3 Фортуна Ситтард - Эммен 0:1 Спарта Роттердам - Фортуна Ситтард 3:1 Фейеноорд - Фортуна Ситтард 1:1 НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 3:2 Фортуна Ситтард - Валвейк 0:0 Витесс - Фортуна Ситтард 1:2 Фортуна Ситтард - Волендам 2:0
Гронинген
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Арминия - Гронинген 1:1 Гронинген - Херенвен 0:2 АЗ Алкмаар - Гронинген 1:0 Фейеноорд - Гронинген 1:0
Гронинген - Эксельсиор 3:0 Гронинген - Эммен 1:1 ПСВ - Гронинген 6:0 Гронинген - Твенте 1:1 Волендам - Гронинген 3:2 Гронинген - Камбюр 0:1 Херенвен - Гронинген 3:1 Гронинген - Фейеноорд 0:3 Гронинген - Спакенбург 2:3 Эксельсиор - Гронинген 1:0 Гронинген - Алмере Сити 0:2 Утрехт - Гронинген 0:3 Специя - Гронинген 2:0 Мец - Гронинген 2:3 Гронинген - Камбюр 1:1 Гронинген - Фортуна Ситтард 2:3
Результаты матчей
Фортуна Ситтард
Гронинген
Точный счет
2:0
2 раза 15%
0:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:3
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
2
5 раз 38%
1
2 раза 15%
3
1 раз 8%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
3:1
3 раза 23%
1:2
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
8 раз 62%
2
3 раза 23%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
0
6 раз 46%
1
6 раз 46%
2
1 раз 8%
Точный счет
3:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
1:0
4 раза 15%
0:1
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:1
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 38%
2
8 раз 31%
0
6 раз 23%
3
2 раза 8%
0
10 раз 38%
1
10 раз 38%
2
4 раза 15%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Фортуна Ситтард
Гронинген
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
94
67
58
112
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
76
49
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
206
Больше Меньше
1610
1016
620
224
224
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|27
|19
|7
|1
|62 - 26
|64
|2.
|27
|17
|5
|5
|71 - 33
|56
|3.
|27
|16
|8
|3
|72 - 28
|56
|4.
|27
|16
|6
|5
|53 - 31
|54
|5.
|27
|13
|9
|5
|44 - 22
|48
|6.
|27
|13
|7
|7
|42 - 30
|46
|7.
|27
|10
|9
|8
|42 - 41
|39
|8.
|26
|9
|8
|9
|41 - 40
|35
|9.
|27
|9
|8
|10
|32 - 37
|35
|10.
|27
|7
|13
|7
|37 - 30
|34
|11.
|2:0
|27
|9
|5
|13
|34 - 46
|32
|12.
|26
|7
|9
|10
|36 - 44
|30
|13.
|27
|7
|6
|14
|31 - 56
|27
|14.
|27
|5
|9
|13
|30 - 47
|24
|15.
|27
|5
|9
|13
|25 - 46
|24
|16.
|27
|7
|3
|17
|25 - 61
|24
|17.
|0:2
|27
|4
|5
|18
|25 - 54
|17
|18.
|27
|4
|4
|19
|21 - 51
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|11
|1
|1
|42 - 10
|34
|2.
|13
|10
|3
|0
|32 - 7
|33
|3.
|13
|9
|4
|0
|26 - 7
|31
|4.
|14
|8
|2
|4
|24 - 16
|26
|5.
|13
|7
|5
|1
|27 - 16
|26
|6.
|13
|7
|4
|2
|37 - 12
|25
|7.
|14
|7
|3
|4
|28 - 19
|24
|8.
|14
|5
|5
|4
|14 - 13
|20
|9.
|14
|6
|2
|6
|17 - 23
|20
|10.
|13
|6
|1
|6
|20 - 26
|19
|11.
|14
|3
|9
|2
|25 - 18
|18
|12.
|13
|4
|5
|4
|19 - 20
|17
|13.
|14
|3
|8
|3
|15 - 17
|17
|14.
|2:0
|14
|4
|3
|7
|17 - 23
|15
|15.
|13
|4
|2
|7
|15 - 22
|14
|16.
|0:2
|13
|3
|3
|7
|17 - 23
|12
|17.
|13
|2
|5
|6
|14 - 25
|11
|18.
|14
|2
|0
|12
|10 - 27
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|10
|3
|1
|36 - 19
|33
|2.
|14
|9
|4
|1
|35 - 16
|31
|3.
|14
|9
|1
|4
|26 - 15
|28
|4.
|14
|6
|4
|4
|29 - 23
|22
|5.
|14
|5
|6
|3
|17 - 15
|21
|6.
|13
|5
|5
|3
|18 - 14
|20
|7.
|13
|5
|4
|4
|28 - 28
|19
|8.
|2:0
|13
|5
|2
|6
|17 - 23
|17
|9.
|13
|4
|4
|5
|12 - 12
|16
|10.
|14
|3
|6
|5
|12 - 15
|15
|11.
|13
|3
|4
|6
|17 - 24
|13
|12.
|14
|3
|4
|7
|16 - 22
|13
|13.
|12
|2
|5
|5
|13 - 21
|11
|14.
|13
|2
|4
|7
|11 - 24
|10
|15.
|14
|1
|5
|8
|11 - 30
|8
|16.
|13
|2
|1
|10
|10 - 29
|7
|17.
|0:2
|14
|1
|2
|11
|8 - 31
|5
|18.
|13
|1
|1
|11
|8 - 38
|4
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|ПСВ
|Симонс Хави
|13 (6)
|Утрехт
|Дувикас Анастасиос
|13 (4)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|11 (4)
|Аякс
|Кудус Мохаммед
|11 (2)
|Аякс
|Бробби Брайан
|11 (2)
|Витесс
|Виттек Максимилиан
|1 8
|Аякс
|Альварес Эдсон
|9
|Фортуна Ситтард
|Йилмаз Бурак
|8
|Гронинген
|Те Вирик Мик
|1 6
|НЕК Неймеген
|Таннан Уссама
|1 6