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  4. Эредивизие 2022-2023

Нидерланды: Эредивизие
2022-2023

Тур: 27. Стадион: . Зрители: 10759 Главный судья: Ван ден Керкхоф Мартин
Фортуна Ситтард
3:1
Конец матча
Гронинген
0'
1:0
3' Гол
Кордоба Иньиго
13' Желтая карточка
Tijjani Noslin
2:0
44' Гол
Кордоба Иньиго
2:1
76' Гол
Пепи Рикардо
3:1
90' Гол
Гладон Пол
90'+5

Ход матча

3'
Кордоба Иньиго
(Tijjani Noslin)
1:0
13'
Tijjani Noslin
 
44'
Кордоба Иньиго
2:0
55'
 
Крюгер Флориан
Оратмангун Рагнар
64'
 
Дуарте Ларос
Суслов Томаш
64'
 
Ирандуст Далехо
Антман Оливер
64'
 
Дубвик Исак
Ману Элвис
76'
2:1
Пепи Рикардо
(Крюгер Флориан)
78'
Эмбало Умару
Tijjani Noslin
 
78'
Дуарте Дерой
Озьякуп Огузхан
 
83'
 
Соренсен Мадс Бек
Блокзайл Тиймен
84'
Ферати Арианит
Эрдоган Доган
 
89'
Гладон Пол
Бистрович Кристиян
 
90'
Гладон Пол
(Эмбало Умару)
3:1

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 7
  • 5 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 9
  • 3 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 35 Владение мячом, % 65

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
31
Пандур
Ивор
12
Пинту
Иву
14
Гут
Родриго
33
Сиовас
Димитрис
61
Вита
Реми
21
Эрдоган
Доган
15
Озьякуп
Огузхан
8
Бистрович
Кристиян
77
Tijjani
Noslin
17
Йилмаз
Бурак
7
Кордоба
Иньиго
20
Веррипс
Михаэл
19
Ван
Гелдерен
Лиам
42
Блокзайл
Тиймен
12
Балкер
Радинио
15
Виллемс
Джетро
8
Хове
Йохан
7
Суслов
Томаш
34
Оратмангун
Рагнар
21
Антман
Оливер
9
Пепи
Рикардо
28
Ману
Элвис
Фортуна Ситтард
4-3-3
Гронинген
4-3-3

История личных встреч

Фортуна Ситтард
Гронинген

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

8 матчей

37.5%
12.5%
50%
3 победы 1 ничья 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы

История матчей

Э
2:3
Э
0:1
Э
1:4
Э
1:0
Э
1:3
Э
1:0
Э
3:0
Э
0:0

Голы

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

0.75
1

Среднее время на гол

120
90

Всего голов

6
7

Голов в среднем за матч

1.5
1.75

Среднее время на гол

60
51

Всего голов

9
11

Голов в среднем за матч

1.13
1.38

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6

Среднее время на гол

80
65

Бомбардиры внутри турнира

Фортуна Ситтард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йилмаз Бурак 9 (6) 0.33
Кордоба Иньиго 5 0.19
Tijjani Noslin 5 0.19
Гладон Пол 4 0.15
Озьякуп Огузхан 3 0.11
Эмбало Умару 2 0.07
Вита Реми 2 0.07
Ферати Арианит 1 0.04
Дуарте Дерой 1 0.04
Сиовас Димитрис 1 0.04
Бистрович Кристиян 1 0.04
Гут Родриго 1 0.04
Пинту Иву 0 0
Сёнтьенс Матс 0 0
Кокс Джордж 0 0
Ташчи Тунахан 0 0
Гронинген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пепи Рикардо 10 (1) 0.37
Нгонж Сириль 3 0.11
Крюгер Флориан 3 0.11
Хове Йохан 2 0.07
Дуарте Ларос 1 0.04
Ларсен Йорген 1 0.04
Пелюпесси Йоей 1 0.04
Ван Гелдерен Лиам 1 0.04
Балкер Радинио 1 0.04
Антман Оливер 1 0.04
Суслов Томаш 1 0.04
Ирандуст Далехо 0 0
Данкерлёй Дамил 0 0
Оратмангун Рагнар 0 0
Дубвик Исак 0 0
Касанвирджо Нерайшо 0 0
Блокзайл Тиймен 0 0

Карточки

Фортуна Ситтард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йилмаз Бурак 8 0
Эрдоган Доган 3 2
Сёнтьенс Матс 4 1
Ферати Арианит 5 0
Julio Velazquez 2 1
Озьякуп Огузхан 3 0
Кордоба Иньиго 3 0
Эмбало Умару 3 0
Кокс Джордж 3 0
Tijjani Noslin 3 0
Сиовас Димитрис 2 0
Химо Наварро 2 0
Дуарте Дерой 2 0
Бёйтинк Томас 2 0
Пинту Иву 1 0
Гладон Пол 1 0
Тирпан Микаэль 1 0
Бистрович Кристиян 1 0
Ван Бейнен Мике 1 0
Гут Родриго 1 0
Ташчи Тунахан 1 0
Гронинген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Те Вирик Мик 5 1
Дубвик Исак 3 1
Ван Гелдерен Лиам 4 0
Суслов Томаш 4 0
Балкер Радинио 2 1
Luciano Valente 3 0
Сверко Марин 2 0
Касанвирджо Нерайшо 2 0
Каллей Яхья 2 0
Пелюпесси Йоей 1 0
Веррипс Михаэл 1 0
Данкерлёй Дамил 1 0
Лундквист Рамон-Паскаль 1 0
Соренсен Мадс Бек 1 0
Ирандуст Далехо 1 0
Оратмангун Рагнар 1 0
Thom van Bergen 1 0

Результаты матчей

Фортуна Ситтард
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Гронинген
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

11
8
Фортуна Ситтард
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)
Гронинген
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
7% (1)
57% (8)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
36% (5)
57% (8)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

15
17

Волевые поражения

12
11
Фортуна Ситтард
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
41% (11)
48% (13)
11% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
26% (7)
44% (12)
Гронинген
36.4%
63.6%
8 побед 14 поражений
Первый тайм
19% (5)
44% (12)
37% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
33% (9)
37% (10)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

16
17

Волевые поражения

23
19

Голы по времени матча

Забито

19
9
8 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 4
18 Не забивали 19
4
21%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
21%
2
22%
31-45
2
11%
1
11%
46-60
1
5%
4
44%
61-75
8
42%
1
11%
76-90

Пропущено

23
32
4 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 23
4 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 12
0
0%
4
13%
1-15
2
9%
3
9%
16-30
2
9%
2
6%
31-45
4
17%
5
16%
46-60
7
30%
6
19%
61-75
8
35%
12
38%
76-90

Забито

18
16
5 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 6
15 Не забивали 19
2
11%
4
25%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
1
6%
6
38%
31-45
1
6%
1
6%
46-60
4
22%
2
13%
61-75
8
44%
3
19%
76-90

Пропущено

22
24
10 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 12
1
5%
4
17%
1-15
3
14%
3
13%
16-30
6
27%
5
21%
31-45
6
27%
0
0%
46-60
0
0%
3
13%
61-75
6
27%
9
38%
76-90

Забито

37
25
13 В 1-м тайме 13
24 Во 2-м тайме 12
13 Забивали первыми 10
6 Не забивали 11
6
16%
5
20%
1-15
2
5%
0
0%
16-30
5
14%
8
32%
31-45
3
8%
2
8%
46-60
5
14%
6
24%
61-75
16
43%
4
16%
76-90

Пропущено

45
56
14 В 1-м тайме 21
31 Во 2-м тайме 35
12 Пропускали первыми 16
21 Не пропускали 24
1
2%
8
14%
1-15
5
11%
6
11%
16-30
8
18%
7
13%
31-45
10
22%
5
9%
46-60
7
16%
9
16%
61-75
14
31%
21
38%
76-90

Результаты последних матчей

Фортуна Ситтард
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Волендам - Фортуна Ситтард 2:1 Фортуна Ситтард - Твенте 0:3 Утрехт - Фортуна Ситтард 1:2 Фортуна Ситтард - Фейеноорд 2:4
Валвейк - Фортуна Ситтард 3:1 Эммен - Фортуна Ситтард 0:1 Фортуна Ситтард - Спарта Роттердам 0:0 Камбюр - Фортуна Ситтард 1:2 Фортуна Ситтард - Херенвен 2:0 АЗ Алкмаар - Фортуна Ситтард 3:1 Фортуна Ситтард - ПСВ 2:2 Фортуна Ситтард - Гоу Эхед Иглс 0:2 Гронинген - Фортуна Ситтард 2:3 Фортуна Ситтард - Эммен 0:1 Спарта Роттердам - Фортуна Ситтард 3:1 Фейеноорд - Фортуна Ситтард 1:1 НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 3:2 Фортуна Ситтард - Валвейк 0:0 Витесс - Фортуна Ситтард 1:2 Фортуна Ситтард - Волендам 2:0
Гронинген
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Арминия - Гронинген 1:1 Гронинген - Херенвен 0:2 АЗ Алкмаар - Гронинген 1:0 Фейеноорд - Гронинген 1:0
Гронинген - Эксельсиор 3:0 Гронинген - Эммен 1:1 ПСВ - Гронинген 6:0 Гронинген - Твенте 1:1 Волендам - Гронинген 3:2 Гронинген - Камбюр 0:1 Херенвен - Гронинген 3:1 Гронинген - Фейеноорд 0:3 Гронинген - Спакенбург 2:3 Эксельсиор - Гронинген 1:0 Гронинген - Алмере Сити 0:2 Утрехт - Гронинген 0:3 Специя - Гронинген 2:0 Мец - Гронинген 2:3 Гронинген - Камбюр 1:1 Гронинген - Фортуна Ситтард 2:3

Результаты матчей

Фортуна Ситтард
Гронинген

Точный счет

2:0
2 раза 14%
0:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:3
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 36%
2
5 раз 36%
1
2 раза 14%
3
2 раза 14%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

3:1
3 раза 23%
1:2
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:0
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 62%
2
3 раза 23%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
1
7 раз 50%
0
6 раз 43%
2
1 раз 7%

Точный счет

3:1
4 раза 15%
1:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
1:0
4 раза 15%
0:1
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
2:1
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 37%
2
8 раз 30%
0
6 раз 22%
3
3 раза 11%
1
11 раз 41%
0
10 раз 37%
2
4 раза 15%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Фортуна Ситтард
Гронинген

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
9
4
7
7
1.5
5
8
2
12
2.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
8
6
4
9
1.5
1
13
1
12
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
6
0.5
Больше Меньше
17
10
11
16
1.5
6
21
3
24
2.5
2
25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 27 19 7 1 62 - 26 64
2.
ПСВ
 27 17 5 5 71 - 33 56
3.
Аякс
 27 16 8 3 72 - 28 56
4.
АЗ Алкмаар
 27 16 6 5 53 - 31 54
5.
Твенте
 27 13 9 5 44 - 22 48
6.
Спарта Роттердам
 27 13 7 7 42 - 30 46
7.
Утрехт
 27 10 9 8 42 - 41 39
8.
Валвейк
 26 9 8 9 41 - 40 35
9.
Херенвен
 27 9 8 10 32 - 37 35
10.
НЕК Неймеген
 27 7 13 7 37 - 30 34
11.
Фортуна Ситтард
 27 9 5 13 35 - 47 32
12.
Гоу Эхед Иглс
 26 7 9 10 36 - 44 30
13.
Волендам
 27 7 6 14 31 - 56 27
14.
Витесс
 27 5 9 13 30 - 47 24
15.
Эммен
 27 5 9 13 25 - 46 24
16.
Эксельсиор
 27 7 3 17 25 - 61 24
17.
Гронинген
 27 4 5 18 26 - 55 17
18.
Камбюр
 27 4 4 19 21 - 51 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 13 11 1 1 42 - 10 34
2.
Твенте
 13 10 3 0 32 - 7 33
3.
Фейеноорд
 13 9 4 0 26 - 7 31
4.
Спарта Роттердам
 14 8 2 4 24 - 16 26
5.
АЗ Алкмаар
 13 7 5 1 27 - 16 26
6.
Аякс
 13 7 4 2 37 - 12 25
7.
Валвейк
 14 7 3 4 28 - 19 24
8.
Утрехт
 14 5 5 4 14 - 13 20
9.
Эксельсиор
 14 6 2 6 17 - 23 20
10.
Волендам
 13 6 1 6 20 - 26 19
11.
НЕК Неймеген
 14 3 9 2 25 - 18 18
12.
Гоу Эхед Иглс
 13 4 5 4 19 - 20 17
13.
Эммен
 14 3 8 3 15 - 17 17
14.
Фортуна Ситтард
 14 4 3 7 18 - 24 15
15.
Херенвен
 13 4 2 7 15 - 22 14
16.
Гронинген
 13 3 3 7 17 - 23 12
17.
Витесс
 13 2 5 6 14 - 25 11
18.
Камбюр
 14 2 0 12 10 - 27 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 14 10 3 1 36 - 19 33
2.
Аякс
 14 9 4 1 35 - 16 31
3.
АЗ Алкмаар
 14 9 1 4 26 - 15 28
4.
ПСВ
 14 6 4 4 29 - 23 22
5.
Херенвен
 14 5 6 3 17 - 15 21
6.
Спарта Роттердам
 13 5 5 3 18 - 14 20
7.
Утрехт
 13 5 4 4 28 - 28 19
8.
Фортуна Ситтард
 13 5 2 6 17 - 23 17
9.
НЕК Неймеген
 13 4 4 5 12 - 12 16
10.
Твенте
 14 3 6 5 12 - 15 15
11.
Гоу Эхед Иглс
 13 3 4 6 17 - 24 13
12.
Витесс
 14 3 4 7 16 - 22 13
13.
Валвейк
 12 2 5 5 13 - 21 11
14.
Камбюр
 13 2 4 7 11 - 24 10
15.
Волендам
 14 1 5 8 11 - 30 8
16.
Эммен
 13 2 1 10 10 - 29 7
17.
Гронинген
 14 1 2 11 9 - 32 5
18.
Эксельсиор
 13 1 1 11 8 - 38 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
ПСВ Симонс Хави 13 (6)
Утрехт Дувикас Анастасиос 13 (4)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 11 (4)
Аякс Кудус Мохаммед 11 (2)
Аякс Бробби Брайан 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Витесс Виттек Максимилиан 1 8
Аякс Альварес Эдсон 9
Фортуна Ситтард Йилмаз Бурак 8
Гронинген Те Вирик Мик 1 6
НЕК Неймеген Таннан Уссама 1 6
Весь список
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