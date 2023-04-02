Тур: 27. Стадион: Фортуна Ситтард. Зрители: 10759 Главный судья: Ван ден Керкхоф Мартин
3:1
Конец матча
0'
1:0
3' ГолКордоба Иньиго
13' Желтая карточкаTijjani Noslin
2:0
44' ГолКордоба Иньиго
2:1
76' ГолПепи Рикардо
3:1
90' ГолГладон Пол
90'+5
Ход матча
3'
1:0
13'
44'
2:0
76'
2:1
90'
3:1
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
2 Удары по воротам 7
-
5 Удары в створ 5
-
3 Угловые 9
-
3 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
35 Владение мячом, % 65
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
31
Пандур
Ивор
12
Пинту
Иву
14
Гут
Родриго
61
Вита
Реми
17
Йилмаз
Бурак
28
Ману
Элвис
- Основной состав
-
31 Пандур ИворВратарь
-
12 Пинту ИвуЗащитник
-
14 Гут РодригоЗащитник
- Защитник
-
61 Вита РемиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Йилмаз БуракНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Хендрикс ТомВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
85 Эмбало УмаруПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Гладон ПолНападающий
-
55 Stipe Radic
-
Главный тренер: Веласкес Хулио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
28 Ману ЭлвисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Де Бур ЯнВратарь
- Защитник
-
37 Халуш МатейЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Шер АймарПолузащитник
-
18 Дубвик ИсакПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Dennis van der Ree
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Фортуна Ситтард
Гронинген
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
8 матчей
37.5%
12.5%
50%
3 победы 1 ничья 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
0.75
1
Среднее время на гол
120
90
Всего голов
6
7
Голов в среднем за матч
1.5
1.75
Среднее время на гол
60
51
Всего голов
9
11
Голов в среднем за матч
1.13
1.38
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
Среднее время на гол
80
65
Бомбардиры внутри турнира
Фортуна Ситтард
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йилмаз Бурак
|9 (6)
|0.33
|Кордоба Иньиго
|5
|0.19
|Tijjani Noslin
|5
|0.19
|Гладон Пол
|4
|0.15
|Озьякуп Огузхан
|3
|0.11
|Эмбало Умару
|2
|0.07
|Вита Реми
|2
|0.07
|Ферати Арианит
|1
|0.04
|Дуарте Дерой
|1
|0.04
|Сиовас Димитрис
|1
|0.04
|Бистрович Кристиян
|1
|0.04
|Гут Родриго
|1
|0.04
|Пинту Иву
|0
|0
|Сёнтьенс Матс
|0
|0
|Кокс Джордж
|0
|0
|Ташчи Тунахан
|0
|0
Гронинген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пепи Рикардо
|10 (1)
|0.37
|Нгонж Сириль
|3
|0.11
|Крюгер Флориан
|3
|0.11
|Хове Йохан
|2
|0.07
|Дуарте Ларос
|1
|0.04
|Ларсен Йорген
|1
|0.04
|Пелюпесси Йоей
|1
|0.04
|Ван Гелдерен Лиам
|1
|0.04
|Балкер Радинио
|1
|0.04
|Антман Оливер
|1
|0.04
|Суслов Томаш
|1
|0.04
|Ирандуст Далехо
|0
|0
|Данкерлёй Дамил
|0
|0
|Оратмангун Рагнар
|0
|0
|Дубвик Исак
|0
|0
|Касанвирджо Нерайшо
|0
|0
|Блокзайл Тиймен
|0
|0
Карточки
Фортуна Ситтард
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йилмаз Бурак
|8
|0
|Эрдоган Доган
|3
|2
|Сёнтьенс Матс
|4
|1
|Ферати Арианит
|5
|0
|Julio Velazquez
|2
|1
|Озьякуп Огузхан
|3
|0
|Кордоба Иньиго
|3
|0
|Эмбало Умару
|3
|0
|Кокс Джордж
|3
|0
|Tijjani Noslin
|3
|0
|Сиовас Димитрис
|2
|0
|Химо Наварро
|2
|0
|Дуарте Дерой
|2
|0
|Бёйтинк Томас
|2
|0
|Пинту Иву
|1
|0
|Гладон Пол
|1
|0
|Тирпан Микаэль
|1
|0
|Бистрович Кристиян
|1
|0
|Ван Бейнен Мике
|1
|0
|Гут Родриго
|1
|0
|Ташчи Тунахан
|1
|0
Гронинген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Те Вирик Мик
|5
|1
|Дубвик Исак
|3
|1
|Ван Гелдерен Лиам
|4
|0
|Суслов Томаш
|4
|0
|Балкер Радинио
|2
|1
|Luciano Valente
|3
|0
|Сверко Марин
|2
|0
|Касанвирджо Нерайшо
|2
|0
|Каллей Яхья
|2
|0
|Пелюпесси Йоей
|1
|0
|Веррипс Михаэл
|1
|0
|Данкерлёй Дамил
|1
|0
|Лундквист Рамон-Паскаль
|1
|0
|Соренсен Мадс Бек
|1
|0
|Ирандуст Далехо
|1
|0
|Оратмангун Рагнар
|1
|0
|Thom van Bergen
|1
|0
Результаты матчей
Фортуна Ситтард
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Гронинген
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
11
8
Фортуна Ситтард
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)
Гронинген
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
7% (1)
57% (8)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
36% (5)
57% (8)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
15
17
Волевые поражения
12
11
Фортуна Ситтард
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
41% (11)
48% (13)
11% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
26% (7)
44% (12)
Гронинген
36.4%
63.6%
8 побед 14 поражений
Первый тайм
19% (5)
44% (12)
37% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
33% (9)
37% (10)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
16
17
Волевые поражения
23
19
Голы по времени матча
Забито
19
9
8 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 4
18 Не забивали 19
4
21%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
21%
2
22%
31-45
2
11%
1
11%
46-60
1
5%
4
44%
61-75
8
42%
1
11%
76-90
Пропущено
23
32
4 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 23
4 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 12
0
0%
4
13%
1-15
2
9%
3
9%
16-30
2
9%
2
6%
31-45
4
17%
5
16%
46-60
7
30%
6
19%
61-75
8
35%
12
38%
76-90
Забито
18
16
5 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 6
15 Не забивали 19
2
11%
4
25%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
1
6%
6
38%
31-45
1
6%
1
6%
46-60
4
22%
2
13%
61-75
8
44%
3
19%
76-90
Пропущено
22
24
10 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 12
1
5%
4
17%
1-15
3
14%
3
13%
16-30
6
27%
5
21%
31-45
6
27%
0
0%
46-60
0
0%
3
13%
61-75
6
27%
9
38%
76-90
Забито
37
25
13 В 1-м тайме 13
24 Во 2-м тайме 12
13 Забивали первыми 10
6 Не забивали 11
6
16%
5
20%
1-15
2
5%
0
0%
16-30
5
14%
8
32%
31-45
3
8%
2
8%
46-60
5
14%
6
24%
61-75
16
43%
4
16%
76-90
Пропущено
45
56
14 В 1-м тайме 21
31 Во 2-м тайме 35
12 Пропускали первыми 16
21 Не пропускали 24
1
2%
8
14%
1-15
5
11%
6
11%
16-30
8
18%
7
13%
31-45
10
22%
5
9%
46-60
7
16%
9
16%
61-75
14
31%
21
38%
76-90
Результаты последних матчей
Фортуна Ситтард
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Волендам - Фортуна Ситтард 2:1 Фортуна Ситтард - Твенте 0:3 Утрехт - Фортуна Ситтард 1:2 Фортуна Ситтард - Фейеноорд 2:4
Валвейк - Фортуна Ситтард 3:1 Эммен - Фортуна Ситтард 0:1 Фортуна Ситтард - Спарта Роттердам 0:0 Камбюр - Фортуна Ситтард 1:2 Фортуна Ситтард - Херенвен 2:0 АЗ Алкмаар - Фортуна Ситтард 3:1 Фортуна Ситтард - ПСВ 2:2 Фортуна Ситтард - Гоу Эхед Иглс 0:2 Гронинген - Фортуна Ситтард 2:3 Фортуна Ситтард - Эммен 0:1 Спарта Роттердам - Фортуна Ситтард 3:1 Фейеноорд - Фортуна Ситтард 1:1 НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 3:2 Фортуна Ситтард - Валвейк 0:0 Витесс - Фортуна Ситтард 1:2 Фортуна Ситтард - Волендам 2:0
Гронинген
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Арминия - Гронинген 1:1 Гронинген - Херенвен 0:2 АЗ Алкмаар - Гронинген 1:0 Фейеноорд - Гронинген 1:0
Гронинген - Эксельсиор 3:0 Гронинген - Эммен 1:1 ПСВ - Гронинген 6:0 Гронинген - Твенте 1:1 Волендам - Гронинген 3:2 Гронинген - Камбюр 0:1 Херенвен - Гронинген 3:1 Гронинген - Фейеноорд 0:3 Гронинген - Спакенбург 2:3 Эксельсиор - Гронинген 1:0 Гронинген - Алмере Сити 0:2 Утрехт - Гронинген 0:3 Специя - Гронинген 2:0 Мец - Гронинген 2:3 Гронинген - Камбюр 1:1 Гронинген - Фортуна Ситтард 2:3
Результаты матчей
Фортуна Ситтард
Гронинген
Точный счет
2:0
2 раза 14%
0:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:3
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 36%
2
5 раз 36%
1
2 раза 14%
3
2 раза 14%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
3:1
3 раза 23%
1:2
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:0
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 62%
2
3 раза 23%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
1
7 раз 50%
0
6 раз 43%
2
1 раз 7%
Точный счет
3:1
4 раза 15%
1:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
1:0
4 раза 15%
0:1
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
2:1
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 37%
2
8 раз 30%
0
6 раз 22%
3
3 раза 11%
1
11 раз 41%
0
10 раз 37%
2
4 раза 15%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Фортуна Ситтард
Гронинген
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
94
77
58
212
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
86
49
113
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
216
Больше Меньше
1710
1116
621
324
225
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|ПСВ
|Симонс Хави
|13 (6)
|Утрехт
|Дувикас Анастасиос
|13 (4)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|11 (4)
|Аякс
|Кудус Мохаммед
|11 (2)
|Аякс
|Бробби Брайан
|11 (2)
|Витесс
|Виттек Максимилиан
|1 8
|Аякс
|Альварес Эдсон
|9
|Фортуна Ситтард
|Йилмаз Бурак
|8
|Гронинген
|Те Вирик Мик
|1 6
|НЕК Неймеген
|Таннан Уссама
|1 6