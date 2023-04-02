Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Томаш Суслов не смог попасть в створ ударом издали

Рикардо Пепи создает голевую возможность для своего партнера по команде.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Гронинген совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Томаш Суслов из команды Гронинген разыграл угловой с левого угла.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Г О О О О Л - Кордоба Иньиго первый реагирует на отскок и посылает его в ворота левой ногой!

44' Тиджани Нослин пробует нанести удар издали, но Михаэль Веррипс держит все под контролем

44' Озьякуп Огузхан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

43' Удар от ворот произведет Гронинген

41' Матч возобновится спорным мячом

41' Томаш Суслов на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

40' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Удар от ворот произведет Гронинген

38' Бистрович Кристиян навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

38' Хорошую попытку сделал Вита Реми . Удар в створ, но вратарь начеку

36' Хове Йохан из команды Гронинген своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

36' Эрдоган Доган наказан за толчок Томаш Суслов

35' Гронинген совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Гронинген совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Гут Родриго наказан за толчок Рикардо Пепи

31' Веррипс Михаэл взял и забрал мяч на выходе

30' Гронинген совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Пандур Ивор взял и забрал мяч на выходе

27' Антман Оливер из команды Гронинген своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

26' Хове Йохан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

23' Гронинген совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Удар от ворот произведет Гронинген

22' Тиджани Нослин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

20' Хове Йохан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

20' Рикардо Пепи нанес удар головой, но Ивор Пандур спокойно отбил мяч.

20' Томаш Суслов создает голевую возможность для своего партнера по команде.

19' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Томаш Суслов не смог попасть в створ ударом издали

13' Тиджани Нослин - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

12' Рикардо Пепи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Гронинген совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Удар от ворот произведет Гронинген

7' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Тиджани Нослин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.