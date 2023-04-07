Тур: 23. Стадион: Mars Stadium.
0:3
Конец матча
0'
0:1
21' ГолКаммингс Джейсон
0:2
35' ГолBeni Nkololo
35' Желтая карточкаЛакруа Лео
36' Желтая карточкаУэнзел-Холлс Дилан
86' Желтая карточкаBenjamin Garuccio
0:3
90' ГолУэнзел-Холлс Дилан
90'+7
Ход матча
21'
35'
0:2
35'
64'
90'
0:3
Прогноз на матч от Liveresult
19
Рисдон
Джош
11
Пэйн
Коннор
38
Noah
Botic
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Рисдон ДжошЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Пэйн КоннорПолузащитник
- Нападающий
-
38 Noah BoticНападающий
- Запасные игроки
-
37 Скотт РайанВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
31 Adisu Bayew
-
Главный тренер: John Aloisi
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Роу СтормЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Beni NkololoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
98 Marco Tulio1Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Yaren SozerВратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Moresche
-
-
-
-
Главный тренер: Nick Montgomery
История личных встреч
Вестерн Юнайтед
Централ Кост Маринерс
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
125%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
9 матчей
33.3%
11.1%
55.6%
3 победы 1 ничья 5 побед
Первый тайм
55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
4
Голов в среднем за матч
3
0.8
Среднее время на гол
30
112
Всего голов
11
4
Голов в среднем за матч
2.2
1
Среднее время на гол
40
90
Всего голов
23
8
Голов в среднем за матч
2.56
0.89
Тотал матчей
2.5
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
35
101
Бомбардиры внутри турнира
Вестерн Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Прийович Александар
|5
|0.23
|Noah Botic
|5
|0.23
|Уэлс Лаклан
|4
|0.18
|Nicolas Milanovic
|3
|0.14
|Пэйн Коннор
|2
|0.09
|Рисдон Джош
|2
|0.09
|Диаманти Алессандро
|2
|0.09
|Думбия Тонго
|2
|0.09
|Килкенни Нил
|1
|0.05
|Уэнзел-Холлс Дилан
|1
|0.05
|Тратт Джейкоб
|1
|0.05
|Троизи Джеймс
|0
|0
|Benjamin Garuccio
|0
|0
|Adisu Bayew
|0
|0
Централ Кост Маринерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каммингс Джейсон
|15 (5)
|0.68
|Marco Tulio1
|6
|0.27
|Beni Nkololo
|6 (2)
|0.27
|Силвера Самуэл
|4
|0.18
|Куол Гаранг
|2 (1)
|0.09
|Jacob Farrell
|2
|0.09
|МакГэрри Джеймс
|2
|0.09
|Michael Ruhs
|2
|0.09
|Айонго Пол
|1
|0.05
|Даниель Холл
|1
|0.05
|Нисбет Джошуа
|1
|0.05
|Роу Сторм
|0
|0
|Brian Kaltak
|0
|0
|Christian Theoharous
|0
|0
|Moresche
|0
|0
|Thomas Aquilina
|0
|0
|Балар Максимильен
|0
|0
|Nectarios Triantis
|0
|0
Карточки
Вестерн Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рисдон Джош
|8
|0
|Лакруа Лео
|6
|1
|Диаманти Алессандро
|5
|0
|Топор-Стэнли Николай
|1
|2
|Думбия Тонго
|4
|0
|Тратт Джейкоб
|2
|1
|Прийович Александар
|3
|0
|Nicolas Milanovic
|3
|0
|Троизи Джеймс
|2
|0
|Килкенни Нил
|2
|0
|Benjamin Garuccio
|2
|0
|Уэнзел-Холлс Дилан
|2
|0
|Янг Джейми
|1
|0
|Луштица Стивен
|1
|0
|Пэйн Коннор
|1
|0
|Имаи Томоки
|1
|0
|Уэлс Лаклан
|1
|0
Централ Кост Маринерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Brian Kaltak
|5
|3
|Beni Nkololo
|5
|1
|Jacob Farrell
|5
|0
|Nick Montgomery
|3
|1
|Силвера Самуэл
|4
|0
|Nectarios Triantis
|4
|0
|Вукович Дэнни
|3
|0
|Роу Сторм
|3
|0
|Marco Tulio1
|3
|0
|Harrison Steele
|3
|0
|Куол Гаранг
|3
|0
|Kelechi
|2
|0
|Каммингс Джейсон
|2
|0
|МакГэрри Джеймс
|2
|0
|Michael Ruhs
|2
|0
|Cameron Windust
|2
|0
|Moresche
|0
|1
|Даниель Холл
|1
|0
|Айонго Пол
|1
|0
|Christian Theoharous
|1
|0
|Thomas Aquilina
|1
|0
|Балар Максимильен
|1
|0
Результаты матчей
Вестерн Юнайтед
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Централ Кост Маринерс
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
6
8
Вестерн Юнайтед
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Централ Кост Маринерс
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
12
5
Волевые поражения
12
23
Вестерн Юнайтед
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
41% (9)
18% (4)
41% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
41% (9)
27% (6)
Централ Кост Маринерс
33.3%
66.7%
6 побед 12 поражений
Первый тайм
23% (5)
32% (7)
45% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
27% (6)
41% (9)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
13
7
Волевые поражения
18
31
Голы по времени матча
Забито
11
18
7 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 4
13 Не забивали 14
2
18%
1
6%
1-15
1
9%
4
22%
16-30
4
36%
2
11%
31-45
1
9%
1
6%
46-60
1
9%
5
28%
61-75
2
18%
5
28%
76-90
Пропущено
16
15
9 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
0
0%
1
7%
1-15
6
38%
4
27%
16-30
3
19%
3
20%
31-45
1
6%
6
40%
46-60
3
19%
1
7%
61-75
3
19%
0
0%
76-90
Забито
18
26
9 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 6
13 Не забивали 11
3
17%
3
12%
1-15
4
22%
5
19%
16-30
2
11%
2
8%
31-45
1
6%
6
23%
46-60
3
17%
7
27%
61-75
5
28%
3
12%
76-90
Пропущено
22
17
7 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 10
2
9%
3
18%
1-15
4
18%
3
18%
16-30
1
5%
4
24%
31-45
6
27%
4
24%
46-60
3
14%
0
0%
61-75
6
27%
3
18%
76-90
Забито
29
44
16 В 1-м тайме 17
13 Во 2-м тайме 27
12 Забивали первыми 10
4 Не забивали 3
5
17%
4
9%
1-15
5
17%
9
20%
16-30
6
21%
4
9%
31-45
2
7%
7
16%
46-60
4
14%
12
27%
61-75
7
24%
8
18%
76-90
Пропущено
38
32
16 В 1-м тайме 18
22 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 12
19 Не пропускали 19
2
5%
4
13%
1-15
10
26%
7
22%
16-30
4
11%
7
22%
31-45
7
18%
10
31%
46-60
6
16%
1
3%
61-75
9
24%
3
9%
76-90
Результаты последних матчей
Вестерн Юнайтед
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Сидней - Вестерн Юнайтед 3:3 Брисбен Роар - Вестерн Юнайтед 1:0 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 1:2 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 2:1
Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 1:3 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:3 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 2:3 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 1:0 Макартур - Вестерн Юнайтед 2:2 Вестерн Юнайтед - Сидней 1:0 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 1:1 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 4:0 Вестерн Юнайтед - Брисбен Роар 1:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:0 Вестерн Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 2:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 2:3 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 2:4 Централ Кост Маринерс - Вестерн Юнайтед 4:2 Вестерн Юнайтед - Макартур 1:1
Централ Кост Маринерс
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Централ Кост Маринерс - Брисбен Роар 4:1 Мельбурн Виктори - Централ Кост Маринерс 2:0 Централ Кост Маринерс - Макартур 4:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 2:0
Централ Кост Маринерс - Веллингтон Феникс 1:1 Перт Глори - Централ Кост Маринерс 2:2 Брисбен Роар - Централ Кост Маринерс 1:2 Сидней - Централ Кост Маринерс 3:2 Централ Кост Маринерс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Веллингтон Феникс - Централ Кост Маринерс 2:1 Макартур - Централ Кост Маринерс 1:2 Централ Кост Маринерс - Аделаида Юнайтед 4:0 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 2:1 Мельбурн Сити - Централ Кост Маринерс 1:0 Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 3:0 Централ Кост Маринерс - Сидней 2:1 Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 1:2 Централ Кост Маринерс - Макартур 2:3 Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 0:3 Централ Кост Маринерс - Вестерн Юнайтед 4:2
Результаты матчей
Вестерн Юнайтед
Централ Кост Маринерс
Точный счет
1:0
3 раза 27%
1:1
3 раза 27%
0:3
2 раза 18%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
2:1
2 раза 18%
4:1
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
Точное количество голов
1
7 раз 64%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
2
4 раза 36%
4
4 раза 36%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%
Точный счет
1:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
0:3
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
Точное количество голов
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
3 раза 27%
1
2 раза 18%
2
5 раз 45%
0
3 раза 27%
3
2 раза 18%
1
1 раз 9%
Точный счет
1:0
5 раз 23%
1:1
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
0:3
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:3
2 раза 9%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
1:2
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
2:2
3 раза 14%
0:3
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
4:1
2 раза 9%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 41%
0
5 раз 23%
2
5 раз 23%
3
3 раза 14%
2
9 раз 41%
4
4 раза 18%
0
3 раза 14%
1
3 раза 14%
3
3 раза 14%
Тоталы голов в матче
Вестерн Юнайтед
Централ Кост Маринерс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
29
92
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
83
65
74
38
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
175
Больше Меньше
193
814
166
319
715
- — Выход в Финальную серию
- — Выход в плей-офф за право играть в Финальной серии
|Мельбурн Сити
|Макларен Джейми
|16 (1)
|Централ Кост Маринерс
|Каммингс Джейсон
|15 (3)
|Веллингтон Феникс
|Завада Оскар
|13 (1)
|Аделаида Юнайтед
|Гудвин Крейг
|9 (8)
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Боррьелло Брендон
|8 (3)
|Централ Кост Маринерс
|Brian Kaltak
|3 5
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|8
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Клеур Габриэль
|8
|Вестерн Юнайтед
|Лакруа Лео
|1 6
|Аделаида Юнайтед
|Халлоран Бен
|1 5