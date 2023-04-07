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  4. A-Лига (мужчины) 2022-2023

Австралия: A-Лига (мужчины)
2022-2023

Тур: 23. Стадион: .
Вестерн Юнайтед
0:3
Конец матча
Централ Кост Маринерс
0'
0:1
21' Гол
Каммингс Джейсон
0:2
35' Гол
Beni Nkololo
35' Желтая карточка
Лакруа Лео
36' Желтая карточка
Уэнзел-Холлс Дилан
86' Желтая карточка
Benjamin Garuccio
0:3
90' Гол
Уэнзел-Холлс Дилан
90'+7
1
Янг
Джейми
19
Рисдон
Джош
4
Лакруа
Лео
44
Топор-Стэнли
Николай
17
Benjamin
Garuccio
5
Пирьес
Дилан
7
Думбия
Тонго
10
Луштица
Стивен
11
Пэйн
Коннор
8
Уэлс
Лаклан
38
Noah
Botic
20
Вукович
Дэнни
15
Роу
Сторм
25
Nectarios
Triantis
3
Brian
Kaltak
5
МакГэрри
Джеймс
11
Beni
Nkololo
6
Балар
Максимильен
4
Нисбет
Джошуа
7
Силвера
Самуэл
9
Каммингс
Джейсон
98
Marco
Tulio1
Вестерн Юнайтед
Централ Кост Маринерс

История личных встреч

Вестерн Юнайтед
Централ Кост Маринерс

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

125%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

9 матчей

33.3%
11.1%
55.6%
3 победы 1 ничья 5 побед

Первый тайм

55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед

История матчей

AЛ(
4:2
1:0
2:2
2:0
1:0
3:2
6:2
3:0
1:0

Голы

Всего голов

12
4

Голов в среднем за матч

3
0.8

Среднее время на гол

30
112

Всего голов

11
4

Голов в среднем за матч

2.2
1

Среднее время на гол

40
90

Всего голов

23
8

Голов в среднем за матч

2.56
0.89

Тотал матчей

2.5
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

35
101

Бомбардиры внутри турнира

Вестерн Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Прийович Александар 5 0.23
Noah Botic 5 0.23
Уэлс Лаклан 4 0.18
Nicolas Milanovic 3 0.14
Пэйн Коннор 2 0.09
Рисдон Джош 2 0.09
Диаманти Алессандро 2 0.09
Думбия Тонго 2 0.09
Килкенни Нил 1 0.05
Уэнзел-Холлс Дилан 1 0.05
Тратт Джейкоб 1 0.05
Троизи Джеймс 0 0
Benjamin Garuccio 0 0
Adisu Bayew 0 0
Централ Кост Маринерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каммингс Джейсон 15 (5) 0.68
Marco Tulio1 6 0.27
Beni Nkololo 6 (2) 0.27
Силвера Самуэл 4 0.18
Куол Гаранг 2 (1) 0.09
Jacob Farrell 2 0.09
МакГэрри Джеймс 2 0.09
Michael Ruhs 2 0.09
Айонго Пол 1 0.05
Даниель Холл 1 0.05
Нисбет Джошуа 1 0.05
Роу Сторм 0 0
Brian Kaltak 0 0
Christian Theoharous 0 0
Moresche 0 0
Thomas Aquilina 0 0
Балар Максимильен 0 0
Nectarios Triantis 0 0

Карточки

Вестерн Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рисдон Джош 8 0
Лакруа Лео 6 1
Диаманти Алессандро 5 0
Топор-Стэнли Николай 1 2
Думбия Тонго 4 0
Тратт Джейкоб 2 1
Прийович Александар 3 0
Nicolas Milanovic 3 0
Троизи Джеймс 2 0
Килкенни Нил 2 0
Benjamin Garuccio 2 0
Уэнзел-Холлс Дилан 2 0
Янг Джейми 1 0
Луштица Стивен 1 0
Пэйн Коннор 1 0
Имаи Томоки 1 0
Уэлс Лаклан 1 0
Централ Кост Маринерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Brian Kaltak 5 3
Beni Nkololo 5 1
Jacob Farrell 5 0
Nick Montgomery 3 1
Силвера Самуэл 4 0
Nectarios Triantis 4 0
Вукович Дэнни 3 0
Роу Сторм 3 0
Marco Tulio1 3 0
Harrison Steele 3 0
Куол Гаранг 3 0
Kelechi 2 0
Каммингс Джейсон 2 0
МакГэрри Джеймс 2 0
Michael Ruhs 2 0
Cameron Windust 2 0
Moresche 0 1
Даниель Холл 1 0
Айонго Пол 1 0
Christian Theoharous 1 0
Thomas Aquilina 1 0
Балар Максимильен 1 0

Результаты матчей

Вестерн Юнайтед
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Централ Кост Маринерс
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

6
8
Вестерн Юнайтед
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Централ Кост Маринерс
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

12
5

Волевые поражения

12
23
Вестерн Юнайтед
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
41% (9)
18% (4)
41% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
41% (9)
27% (6)
Централ Кост Маринерс
33.3%
66.7%
6 побед 12 поражений
Первый тайм
23% (5)
32% (7)
45% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
27% (6)
41% (9)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

13
7

Волевые поражения

18
31

Голы по времени матча

Забито

11
18
7 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 4
13 Не забивали 14
2
18%
1
6%
1-15
1
9%
4
22%
16-30
4
36%
2
11%
31-45
1
9%
1
6%
46-60
1
9%
5
28%
61-75
2
18%
5
28%
76-90

Пропущено

16
15
9 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
0
0%
1
7%
1-15
6
38%
4
27%
16-30
3
19%
3
20%
31-45
1
6%
6
40%
46-60
3
19%
1
7%
61-75
3
19%
0
0%
76-90

Забито

18
26
9 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 6
13 Не забивали 11
3
17%
3
12%
1-15
4
22%
5
19%
16-30
2
11%
2
8%
31-45
1
6%
6
23%
46-60
3
17%
7
27%
61-75
5
28%
3
12%
76-90

Пропущено

22
17
7 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 10
2
9%
3
18%
1-15
4
18%
3
18%
16-30
1
5%
4
24%
31-45
6
27%
4
24%
46-60
3
14%
0
0%
61-75
6
27%
3
18%
76-90

Забито

29
44
16 В 1-м тайме 17
13 Во 2-м тайме 27
12 Забивали первыми 10
4 Не забивали 3
5
17%
4
9%
1-15
5
17%
9
20%
16-30
6
21%
4
9%
31-45
2
7%
7
16%
46-60
4
14%
12
27%
61-75
7
24%
8
18%
76-90

Пропущено

38
32
16 В 1-м тайме 18
22 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 12
19 Не пропускали 19
2
5%
4
13%
1-15
10
26%
7
22%
16-30
4
11%
7
22%
31-45
7
18%
10
31%
46-60
6
16%
1
3%
61-75
9
24%
3
9%
76-90

Результаты последних матчей

Вестерн Юнайтед
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Сидней - Вестерн Юнайтед 3:3 Брисбен Роар - Вестерн Юнайтед 1:0 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 1:2 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 2:1
Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 1:3 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:3 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 2:3 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 1:0 Макартур - Вестерн Юнайтед 2:2 Вестерн Юнайтед - Сидней 1:0 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 1:1 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 4:0 Вестерн Юнайтед - Брисбен Роар 1:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:0 Вестерн Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 2:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 2:3 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 2:4 Централ Кост Маринерс - Вестерн Юнайтед 4:2 Вестерн Юнайтед - Макартур 1:1
Централ Кост Маринерс
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Централ Кост Маринерс - Брисбен Роар 4:1 Мельбурн Виктори - Централ Кост Маринерс 2:0 Централ Кост Маринерс - Макартур 4:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 2:0
Централ Кост Маринерс - Веллингтон Феникс 1:1 Перт Глори - Централ Кост Маринерс 2:2 Брисбен Роар - Централ Кост Маринерс 1:2 Сидней - Централ Кост Маринерс 3:2 Централ Кост Маринерс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Веллингтон Феникс - Централ Кост Маринерс 2:1 Макартур - Централ Кост Маринерс 1:2 Централ Кост Маринерс - Аделаида Юнайтед 4:0 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 2:1 Мельбурн Сити - Централ Кост Маринерс 1:0 Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 3:0 Централ Кост Маринерс - Сидней 2:1 Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 1:2 Централ Кост Маринерс - Макартур 2:3 Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 0:3 Централ Кост Маринерс - Вестерн Юнайтед 4:2

Результаты матчей

Вестерн Юнайтед
Централ Кост Маринерс

Точный счет

1:0
3 раза 27%
1:1
3 раза 27%
0:3
2 раза 18%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
2:1
2 раза 18%
4:1
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
7 раз 64%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
2
4 раза 36%
4
4 раза 36%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Точный счет

1:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
0:3
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
3 раза 27%
1
2 раза 18%
2
5 раз 45%
0
3 раза 27%
3
2 раза 18%
1
1 раз 9%

Точный счет

1:0
5 раз 23%
1:1
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
0:3
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:3
2 раза 9%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
1:2
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
2:2
3 раза 14%
0:3
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
4:1
2 раза 9%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 41%
0
5 раз 23%
2
5 раз 23%
3
3 раза 14%
2
9 раз 41%
4
4 раза 18%
0
3 раза 14%
1
3 раза 14%
3
3 раза 14%

Тоталы голов в матче

Вестерн Юнайтед
Централ Кост Маринерс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
2
9
1.5
9
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
8
3
6
5
1.5
7
4
3
8
2.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
5
0.5
Больше Меньше
19
3
8
14
1.5
16
6
3
19
2.5
7
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Сити
 20 12 6 2 48 - 24 42
2.
Централ Кост Маринерс
 22 11 4 7 46 - 30 37
3.
Аделаида Юнайтед
 20 9 7 4 40 - 34 34
4.
Вестерн Сидней Уондерерс
 20 8 6 6 31 - 20 30
5.
Веллингтон Феникс
 21 8 6 7 34 - 34 30
6.
Перт Глори
 22 7 6 9 30 - 36 27
7.
Сидней
 20 7 5 8 29 - 33 26
8.
Вестерн Юнайтед
 22 7 5 10 28 - 39 26
9.
Макартур
 21 7 4 10 27 - 40 25
10.
Ньюкасл Джетс
 19 6 5 8 24 - 29 23
11.
Брисбен Роар
 20 4 7 9 16 - 27 19
12.
Мельбурн Виктори
 19 5 3 11 21 - 28 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Сити
 11 8 3 0 31 - 12 27
2.
Централ Кост Маринерс
 11 7 2 2 29 - 14 23
3.
Перт Глори
 11 6 4 1 20 - 15 22
4.
Аделаида Юнайтед
 10 6 3 1 22 - 12 21
5.
Вестерн Сидней Уондерерс
 11 6 2 3 18 - 9 20
6.
Веллингтон Феникс
 11 5 3 3 21 - 17 18
7.
Макартур
 10 5 2 3 16 - 12 17
8.
Вестерн Юнайтед
 11 4 3 4 11 - 16 15
9.
Ньюкасл Джетс
 10 4 2 4 17 - 16 14
10.
Мельбурн Виктори
 9 3 1 5 11 - 12 10
11.
Брисбен Роар
 9 2 4 3 5 - 7 10
12.
Сидней
 9 2 3 4 12 - 19 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сидней
 11 5 2 4 17 - 14 17
2.
Мельбурн Сити
 9 4 3 2 17 - 12 15
3.
Централ Кост Маринерс
 11 4 2 5 17 - 16 14
4.
Аделаида Юнайтед
 10 3 4 3 18 - 22 13
5.
Веллингтон Феникс
 10 3 3 4 13 - 17 12
6.
Вестерн Юнайтед
 11 3 2 6 17 - 23 11
7.
Вестерн Сидней Уондерерс
 9 2 4 3 13 - 11 10
8.
Ньюкасл Джетс
 9 2 3 4 7 - 13 9
9.
Брисбен Роар
 11 2 3 6 11 - 20 9
10.
Мельбурн Виктори
 10 2 2 6 10 - 16 8
11.
Макартур
 11 2 2 7 11 - 28 8
12.
Перт Глори
 11 1 2 8 10 - 21 5
  • — Выход в Финальную серию
  • — Выход в плей-офф за право играть в Финальной серии

Топ бомбардиров
Мельбурн Сити Макларен Джейми 16 (1)
Централ Кост Маринерс Каммингс Джейсон 15 (3)
Веллингтон Феникс Завада Оскар 13 (1)
Аделаида Юнайтед Гудвин Крейг 9 (8)
Вестерн Сидней Уондерерс Боррьелло Брендон 8 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Централ Кост Маринерс Brian Kaltak 3 5
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 8
Вестерн Сидней Уондерерс Клеур Габриэль 8
Вестерн Юнайтед Лакруа Лео 1 6
Аделаида Юнайтед Халлоран Бен 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    36'
    Уэнзел-Холлс Дилан получил желтую карточку от судьи
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    Где смотреть матч Вестерн Юнайтед 0:3 Централ Кост Маринерс онлайн

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