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  4. A-Лига (мужчины) 2022-2023

Австралия: A-Лига (мужчины)
2022-2023

Тур: 23. Стадион: .
Аделаида Юнайтед
1:1
Конец матча
Сидней
0'
1:0
48' Гол
Гудвин Крейг
57' Желтая карточка
Д`Арриго Луис
1:1
83' Гол
Ле Фондре Адам
90'+6
46
Госи
Джо
21
Хави
Лопеc
13
Lachlan
Barr
3
Уорленд
Бен
7
Китто
Райан
18
Барнетт
Джей
6
Д`Арриго
Луис
26
Халлоран
Бен
10
Клаф
Зак
11
Гудвин
Крейг
9
Ибусуки
Хироси
1
Рэдмейн
Эндрю
23
Грант
Райан
6
Родуэлл
Джек
4
Уилкинсон
Алекс
18
Кабальо
Диего
28
Гирдвуд-Райх
Джейк
26
Брэттан
Люк
22
Берджесс
Макс
10
Лолли
Джо
11
Мак
Роберт
17
Касерес
Энтони
Аделаида Юнайтед
Сидней

История личных встреч

Аделаида Юнайтед
Сидней

24 матча

79.2%
20.8%
19 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

54.2%
41.7%
4.1%
13 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

70.8%
33.3%
17 побед 8 ничьих 0 побед

24 матча

16.7%
83.3%
0 побед 4 ничьи 20 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 10 ничьих 15 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 8 ничьих 15 побед

48 матчей

39.6%
18.8%
41.6%
19 побед 9 ничьих 20 побед

Первый тайм

27.1%
41.7%
31.2%
13 побед 20 ничьих 15 побед

Второй тайм

35.4%
33.3%
31.3%
17 побед 16 ничьих 15 побед

История матчей

AЛ(
2:2
2:3
1:2
2:1
1:4
2:2
1:0
1:1
2:1
2:3
2:0
2:1
КФ
2:1
1:1
3:0
0:0
0:1
КФ
2:1
2:0
0:4
0:0
0:2
2:2
2:1
КФ
2:1
4:1
0:1
0:3
3:1
0:3
2:2
2:1
3:0
1:2
ХАЛ
1:2
ХАЛ
2:2
ХАЛ
1:2
ХАЛ
2:0
ХАЛ
1:2
ХАЛ
1:3
ХАЛ
1:0
ХАЛ
2:1
ХАЛ
1:0
ХАЛ
2:0
ХАЛ
2:0
ХАЛ
3:0
ХАЛ
1:3
ХАЛ
0:1

Голы

Всего голов

34
32

Голов в среднем за матч

1.48
1.28

Среднее время на гол

60
70

Всего голов

37
32

Голов в среднем за матч

1.48
1.39

Среднее время на гол

60
64

Всего голов

71
64

Голов в среднем за матч

1.48
1.33

Тотал матчей

2.5
46
Больше 96%
Меньше 4%
2
40
Больше 83%
Меньше 17%
8
32
Больше 67%
Меньше 33%
16
13
Больше 27%
Меньше 73%
35
4
Больше 8%
Меньше 92%
44

Среднее время на гол

60
67

Бомбардиры внутри турнира

Аделаида Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гудвин Крейг 9 (1) 0.45
Ибусуки Хироси 5 (1) 0.25
Китто Райан 4 0.2
Nestor Irankunda 4 0.2
Клаф Зак 3 0.15
Lachlan Barr 3 0.15
Халлоран Бен 2 0.1
Д`Арриго Луис 2 0.1
Уорленд Бен 2 0.1
_Luka Jovanovic 2 0.1
Блэквуд Джордж 1 0.05
Ван Дер Сааг Гарри 1 0.05
Alexandar Popovic 1 0.05
Sanchez Cortes Isaias 0 0
Хави Лопеc 0 0
Asad Kasumovic 0 0
Ethan Alagich 0 0
Сидней
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мак Роберт 7 0.35
Ле Фондре Адам 6 (1) 0.3
Лолли Джо 4 0.2
Берджесс Макс 2 0.1
Кабальо Диего 2 0.1
Вуд Патрик 2 0.1
Касерес Энтони 1 0.05
Грант Райан 1 0.05
Ретре Пауло 1 0.05
Доначи Джеймс 1 0.05
Alex Parson 1 0.05
Сегечич Адриан 1 0.05
Брэттан Люк 0 0
Patrick Yazbek 0 0
Кучарски Джейден 0 0

Карточки

Аделаида Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Халлоран Бен 5 1
Alexandar Popovic 6 0
Хуанде Хуан 5 0
Nestor Irankunda 5 0
Китто Райан 4 0
Lachlan Barr 4 0
Sanchez Cortes Isaias 2 1
Уорленд Бен 2 1
Клаф Зак 3 0
Ибусуки Хироси 1 1
Хави Лопеc 2 0
Гудвин Крейг 2 0
Д`Арриго Луис 2 0
Госи Джо 2 0
Ethan Alagich 2 0
Блэквуд Джордж 1 0
Ван Дер Сааг Гарри 1 0
Jonny Yull 1 0
Сидней
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грант Райан 4 1
Берджесс Макс 4 1
Доначи Джеймс 5 0
Ретре Пауло 5 0
Брэттан Люк 4 0
Кабальо Диего 4 0
Вуд Патрик 4 0
Лолли Джо 2 1
Касерес Энтони 2 0
Patrick Yazbek 1 0

Результаты матчей

Аделаида Юнайтед
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Сидней
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
78% (7)
11% (1)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

6
4

Волевые поражения

6
6
Аделаида Юнайтед
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Сидней
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

7
11

Волевые поражения

17
11
Аделаида Юнайтед
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (10)
30% (6)
20% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (9)
30% (6)
25% (5)
Сидней
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
60% (12)
20% (4)
20% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
40% (8)
30% (6)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

13
15

Волевые поражения

23
17

Голы по времени матча

Забито

21
17
10 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 5
11 Не забивали 11
2
10%
3
18%
1-15
3
14%
3
18%
16-30
5
24%
6
35%
31-45
4
19%
1
6%
46-60
4
19%
1
6%
61-75
3
14%
3
18%
76-90

Пропущено

13
14
6 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
1
8%
2
14%
1-15
2
15%
5
36%
16-30
3
23%
2
14%
31-45
3
23%
2
14%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
2
15%
3
21%
76-90

Забито

20
13
10 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 3
11 Не забивали 14
5
25%
2
15%
1-15
1
5%
1
8%
16-30
4
20%
1
8%
31-45
4
20%
5
38%
46-60
2
10%
1
8%
61-75
4
20%
3
23%
76-90

Пропущено

20
18
8 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 8
2
10%
4
22%
1-15
2
10%
3
17%
16-30
4
20%
4
22%
31-45
8
40%
1
6%
46-60
2
10%
4
22%
61-75
2
10%
2
11%
76-90

Забито

41
30
20 В 1-м тайме 16
21 Во 2-м тайме 14
12 Забивали первыми 8
2 Не забивали 5
7
17%
5
17%
1-15
4
10%
4
13%
16-30
9
22%
7
23%
31-45
8
20%
6
20%
46-60
6
15%
2
7%
61-75
7
17%
6
20%
76-90

Пропущено

33
32
14 В 1-м тайме 20
19 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 12
18 Не пропускали 17
3
9%
6
19%
1-15
4
12%
8
25%
16-30
7
21%
6
19%
31-45
11
33%
3
9%
46-60
4
12%
4
13%
61-75
4
12%
5
16%
76-90

Результаты последних матчей

Аделаида Юнайтед
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 2:3 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 5:1 Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 2:4 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 4:2
Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:1 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 4:4 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 2:3 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 2:1 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 3:3 Аделаида Юнайтед - Макартур 1:0 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:1 Централ Кост Маринерс - Аделаида Юнайтед 4:0 Аделаида Юнайтед - Перт Глори 2:0 Аделаида Юнайтед - Ньюкасл Джетс 0:1 Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 3:1 Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 1:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 3:0 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 2:4 Аделаида Юнайтед - Перт Глори 2:1 Сидней - Аделаида Юнайтед 2:2
Сидней
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Сидней - Вестерн Юнайтед 3:3 Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 0:4 Веллингтон Феникс - Сидней 1:0 Сидней - Мельбурн Виктори 1:0
Мельбурн Сити - Сидней 3:2 Сидней - Брисбен Роар 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 0:1 Сидней - Централ Кост Маринерс 3:2 Мельбурн Виктори - Сидней 1:2 Вестерн Юнайтед - Сидней 1:0 Перт Глори - Сидней 2:2 Сидней - Веллингтон Феникс 0:1 Ньюкасл Джетс - Сидней 0:2 Сидней - Макартур 0:3 Централ Кост Маринерс - Сидней 2:1 Сидней - Мельбурн Сити 2:1 Сидней - Селтик 2:1 Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Брисбен Роар - Сидней 3:1 Макартур - Сидней 2:3

Результаты матчей

Аделаида Юнайтед
Сидней

Точный счет

1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
4:4
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%
5
1 раз 10%
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%

Точный счет

1:1
2 раза 20%
2:3
2 раза 20%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
1:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
3 раза 30%
3
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%

Точный счет

1:1
4 раза 20%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:3
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
4:4
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
1:0
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
2:3
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%

Точное количество голов

1
6 раз 30%
2
4 раза 20%
0
3 раза 15%
3
3 раза 15%
4
3 раза 15%
5
1 раз 5%
2
6 раз 30%
0
5 раз 25%
1
5 раз 25%
3
4 раза 20%

Тоталы голов в матче

Аделаида Юнайтед
Сидней

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
6
3
6
4
1.5
4
5
3
7
2.5
2
7
3
7
3.5
1
9
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
9
2
5
5
1.5
6
5
4
6
2.5
2
9
1
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
3
0.5
Больше Меньше
15
5
11
9
1.5
10
10
7
13
2.5
4
16
4
16
3.5
1
19
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Сити
 20 12 6 2 48 - 24 42
2.
Централ Кост Маринерс
 22 11 4 7 46 - 30 37
3.
Аделаида Юнайтед
 20 9 7 4 40 - 34 34
4.
Вестерн Сидней Уондерерс
 20 8 6 6 31 - 20 30
5.
Веллингтон Феникс
 21 8 6 7 34 - 34 30
6.
Перт Глори
 22 7 6 9 30 - 36 27
7.
Сидней
 20 7 5 8 29 - 33 26
8.
Вестерн Юнайтед
 22 7 5 10 28 - 39 26
9.
Макартур
 21 7 4 10 27 - 40 25
10.
Ньюкасл Джетс
 19 6 5 8 24 - 29 23
11.
Брисбен Роар
 20 4 7 9 16 - 27 19
12.
Мельбурн Виктори
 19 5 3 11 21 - 28 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Сити
 11 8 3 0 31 - 12 27
2.
Централ Кост Маринерс
 11 7 2 2 29 - 14 23
3.
Перт Глори
 11 6 4 1 20 - 15 22
4.
Аделаида Юнайтед
 10 6 3 1 22 - 12 21
5.
Вестерн Сидней Уондерерс
 11 6 2 3 18 - 9 20
6.
Веллингтон Феникс
 11 5 3 3 21 - 17 18
7.
Макартур
 10 5 2 3 16 - 12 17
8.
Вестерн Юнайтед
 11 4 3 4 11 - 16 15
9.
Ньюкасл Джетс
 10 4 2 4 17 - 16 14
10.
Мельбурн Виктори
 9 3 1 5 11 - 12 10
11.
Брисбен Роар
 9 2 4 3 5 - 7 10
12.
Сидней
 9 2 3 4 12 - 19 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сидней
 11 5 2 4 17 - 14 17
2.
Мельбурн Сити
 9 4 3 2 17 - 12 15
3.
Централ Кост Маринерс
 11 4 2 5 17 - 16 14
4.
Аделаида Юнайтед
 10 3 4 3 18 - 22 13
5.
Веллингтон Феникс
 10 3 3 4 13 - 17 12
6.
Вестерн Юнайтед
 11 3 2 6 17 - 23 11
7.
Вестерн Сидней Уондерерс
 9 2 4 3 13 - 11 10
8.
Ньюкасл Джетс
 9 2 3 4 7 - 13 9
9.
Брисбен Роар
 11 2 3 6 11 - 20 9
10.
Мельбурн Виктори
 10 2 2 6 10 - 16 8
11.
Макартур
 11 2 2 7 11 - 28 8
12.
Перт Глори
 11 1 2 8 10 - 21 5
  • — Выход в Финальную серию
  • — Выход в плей-офф за право играть в Финальной серии

Топ бомбардиров
Мельбурн Сити Макларен Джейми 16 (1)
Централ Кост Маринерс Каммингс Джейсон 15 (3)
Веллингтон Феникс Завада Оскар 13 (1)
Аделаида Юнайтед Гудвин Крейг 9 (8)
Вестерн Сидней Уондерерс Боррьелло Брендон 8 (3)
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Топ нарушителей
Централ Кост Маринерс Brian Kaltak 3 5
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 8
Вестерн Сидней Уондерерс Клеур Габриэль 8
Вестерн Юнайтед Лакруа Лео 1 6
Аделаида Юнайтед Халлоран Бен 1 5
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