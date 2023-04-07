Тур: 23. Стадион: Куперс.
1:1
Конец матча
Ход матча
48'
1:0
57'
83'
1:1
88'
Прогноз на матч от Liveresult
46
Госи
Джо
21
Хави
Лопеc
13
Lachlan
Barr
18
Барнетт
Джей
26
Халлоран
Бен
10
Клаф
Зак
11
Гудвин
Крейг
23
Грант
Райан
26
Брэттан
Люк
10
Лолли
Джо
11
Мак
Роберт
- Основной состав
-
46 Госи ДжоВратарь
-
21 Хави ЛопеcЗащитник
-
13 Lachlan BarrЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Барнетт ДжейПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Халлоран БенПолузащитник
-
10 Клаф ЗакПолузащитник
-
11 Гудвин КрейгПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
-
-
-
-
-
37 Jonny Yull
-
Главный тренер: Carl Veart
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Грант РайанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Брэттан ЛюкПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Лолли ДжоНападающий
-
11 Мак РобертНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
29 Гурд АаронЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
12 Вуд ПатрикНападающий
-
-
Главный тренер: Корика Стив
История личных встреч
Аделаида Юнайтед
Сидней
24 матча
79.2%
20.8%
19 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
54.2%
41.7%
4.1%
13 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
70.8%
33.3%
17 побед 8 ничьих 0 побед
24 матча
16.7%
83.3%
0 побед 4 ничьи 20 побед
Первый тайм
41.7%
58.3%
0 побед 10 ничьих 15 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 8 ничьих 15 побед
48 матчей
39.6%
18.8%
41.6%
19 побед 9 ничьих 20 побед
Первый тайм
27.1%
41.7%
31.2%
13 побед 20 ничьих 15 побед
Второй тайм
35.4%
33.3%
31.3%
17 побед 16 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
34
32
Голов в среднем за матч
1.48
1.28
Среднее время на гол
60
70
Всего голов
37
32
Голов в среднем за матч
1.48
1.39
Среднее время на гол
60
64
Всего голов
71
64
Голов в среднем за матч
1.48
1.33
Тотал матчей
2.5
46
Больше 96%
Меньше 4%
2
40
Больше 83%
Меньше 17%
8
32
Больше 67%
Меньше 33%
16
13
Больше 27%
Меньше 73%
35
4
Больше 8%
Меньше 92%
44
Среднее время на гол
60
67
Бомбардиры внутри турнира
Аделаида Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гудвин Крейг
|9 (1)
|0.45
|Ибусуки Хироси
|5 (1)
|0.25
|Китто Райан
|4
|0.2
|Nestor Irankunda
|4
|0.2
|Клаф Зак
|3
|0.15
|Lachlan Barr
|3
|0.15
|Халлоран Бен
|2
|0.1
|Д`Арриго Луис
|2
|0.1
|Уорленд Бен
|2
|0.1
|_Luka Jovanovic
|2
|0.1
|Блэквуд Джордж
|1
|0.05
|Ван Дер Сааг Гарри
|1
|0.05
|Alexandar Popovic
|1
|0.05
|Sanchez Cortes Isaias
|0
|0
|Хави Лопеc
|0
|0
|Asad Kasumovic
|0
|0
|Ethan Alagich
|0
|0
Сидней
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мак Роберт
|7
|0.35
|Ле Фондре Адам
|6 (1)
|0.3
|Лолли Джо
|4
|0.2
|Берджесс Макс
|2
|0.1
|Кабальо Диего
|2
|0.1
|Вуд Патрик
|2
|0.1
|Касерес Энтони
|1
|0.05
|Грант Райан
|1
|0.05
|Ретре Пауло
|1
|0.05
|Доначи Джеймс
|1
|0.05
|Alex Parson
|1
|0.05
|Сегечич Адриан
|1
|0.05
|Брэттан Люк
|0
|0
|Patrick Yazbek
|0
|0
|Кучарски Джейден
|0
|0
Карточки
Аделаида Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Халлоран Бен
|5
|1
|Alexandar Popovic
|6
|0
|Хуанде Хуан
|5
|0
|Nestor Irankunda
|5
|0
|Китто Райан
|4
|0
|Lachlan Barr
|4
|0
|Sanchez Cortes Isaias
|2
|1
|Уорленд Бен
|2
|1
|Клаф Зак
|3
|0
|Ибусуки Хироси
|1
|1
|Хави Лопеc
|2
|0
|Гудвин Крейг
|2
|0
|Д`Арриго Луис
|2
|0
|Госи Джо
|2
|0
|Ethan Alagich
|2
|0
|Блэквуд Джордж
|1
|0
|Ван Дер Сааг Гарри
|1
|0
|Jonny Yull
|1
|0
Сидней
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грант Райан
|4
|1
|Берджесс Макс
|4
|1
|Доначи Джеймс
|5
|0
|Ретре Пауло
|5
|0
|Брэттан Люк
|4
|0
|Кабальо Диего
|4
|0
|Вуд Патрик
|4
|0
|Лолли Джо
|2
|1
|Касерес Энтони
|2
|0
|Patrick Yazbek
|1
|0
Результаты матчей
Аделаида Юнайтед
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Сидней
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
78% (7)
11% (1)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
6
4
Волевые поражения
6
6
Аделаида Юнайтед
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Сидней
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
7
11
Волевые поражения
17
11
Аделаида Юнайтед
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (10)
30% (6)
20% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (9)
30% (6)
25% (5)
Сидней
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
60% (12)
20% (4)
20% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
40% (8)
30% (6)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
13
15
Волевые поражения
23
17
Голы по времени матча
Забито
21
17
10 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 5
11 Не забивали 11
2
10%
3
18%
1-15
3
14%
3
18%
16-30
5
24%
6
35%
31-45
4
19%
1
6%
46-60
4
19%
1
6%
61-75
3
14%
3
18%
76-90
Пропущено
13
14
6 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
1
8%
2
14%
1-15
2
15%
5
36%
16-30
3
23%
2
14%
31-45
3
23%
2
14%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
2
15%
3
21%
76-90
Забито
20
13
10 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 3
11 Не забивали 14
5
25%
2
15%
1-15
1
5%
1
8%
16-30
4
20%
1
8%
31-45
4
20%
5
38%
46-60
2
10%
1
8%
61-75
4
20%
3
23%
76-90
Пропущено
20
18
8 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 8
2
10%
4
22%
1-15
2
10%
3
17%
16-30
4
20%
4
22%
31-45
8
40%
1
6%
46-60
2
10%
4
22%
61-75
2
10%
2
11%
76-90
Забито
41
30
20 В 1-м тайме 16
21 Во 2-м тайме 14
12 Забивали первыми 8
2 Не забивали 5
7
17%
5
17%
1-15
4
10%
4
13%
16-30
9
22%
7
23%
31-45
8
20%
6
20%
46-60
6
15%
2
7%
61-75
7
17%
6
20%
76-90
Пропущено
33
32
14 В 1-м тайме 20
19 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 12
18 Не пропускали 17
3
9%
6
19%
1-15
4
12%
8
25%
16-30
7
21%
6
19%
31-45
11
33%
3
9%
46-60
4
12%
4
13%
61-75
4
12%
5
16%
76-90
Результаты последних матчей
Аделаида Юнайтед
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 2:3 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 5:1 Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 2:4 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 4:2
Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:1 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 4:4 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 2:3 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 2:1 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 3:3 Аделаида Юнайтед - Макартур 1:0 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:1 Централ Кост Маринерс - Аделаида Юнайтед 4:0 Аделаида Юнайтед - Перт Глори 2:0 Аделаида Юнайтед - Ньюкасл Джетс 0:1 Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 3:1 Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 1:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 3:0 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 2:4 Аделаида Юнайтед - Перт Глори 2:1 Сидней - Аделаида Юнайтед 2:2
Сидней
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Сидней - Вестерн Юнайтед 3:3 Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 0:4 Веллингтон Феникс - Сидней 1:0 Сидней - Мельбурн Виктори 1:0
Мельбурн Сити - Сидней 3:2 Сидней - Брисбен Роар 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 0:1 Сидней - Централ Кост Маринерс 3:2 Мельбурн Виктори - Сидней 1:2 Вестерн Юнайтед - Сидней 1:0 Перт Глори - Сидней 2:2 Сидней - Веллингтон Феникс 0:1 Ньюкасл Джетс - Сидней 0:2 Сидней - Макартур 0:3 Централ Кост Маринерс - Сидней 2:1 Сидней - Мельбурн Сити 2:1 Сидней - Селтик 2:1 Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Брисбен Роар - Сидней 3:1 Макартур - Сидней 2:3
Результаты матчей
Аделаида Юнайтед
Сидней
Точный счет
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
4:4
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
Точное количество голов
2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%
5
1 раз 10%
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
Точный счет
1:1
2 раза 20%
2:3
2 раза 20%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
1:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
Точное количество голов
1
3 раза 30%
3
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
Точный счет
1:1
4 раза 20%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:3
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
4:4
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
1:0
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
2:3
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
Точное количество голов
1
6 раз 30%
2
4 раза 20%
0
3 раза 15%
3
3 раза 15%
4
3 раза 15%
5
1 раз 5%
2
6 раз 30%
0
5 раз 25%
1
5 раз 25%
3
4 раза 20%
Тоталы голов в матче
Аделаида Юнайтед
Сидней
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
63
64
45
37
27
37
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
92
55
65
46
29
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
173
Больше Меньше
155
119
1010
713
416
416
119
- — Выход в Финальную серию
- — Выход в плей-офф за право играть в Финальной серии
|Мельбурн Сити
|Макларен Джейми
|16 (1)
|Централ Кост Маринерс
|Каммингс Джейсон
|15 (3)
|Веллингтон Феникс
|Завада Оскар
|13 (1)
|Аделаида Юнайтед
|Гудвин Крейг
|9 (8)
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Боррьелло Брендон
|8 (3)
|Централ Кост Маринерс
|Brian Kaltak
|3 5
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|8
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Клеур Габриэль
|8
|Вестерн Юнайтед
|Лакруа Лео
|1 6
|Аделаида Юнайтед
|Халлоран Бен
|1 5