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  4. A-Лига (мужчины) 2022-2023

Австралия: A-Лига (мужчины)
2022-2023

Тур: 23. Стадион: .
Брисбен Роар
3:0
Конец матча
Ньюкасл Джетс
0'
1:0
34' Гол
Хор Генри
58' Желтая карточка
Невилл Скотт
2:0
70' Пенальти
О'Ши Джеймс
72' Желтая карточка
Трюин Кай
3:0
90' Гол
Щепович Стефан
90'+7
23
Jordan
Holmes
19
Хинджерт
Джек
2
Невилл
Скотт
5
Олдред
Том
15
Смит
Ноа
12
Гомулка
Тарас
27
Трюин
Кай
26
О'Ши
Джеймс
13
Хор
Генри
22
Щепович
Стефан
11
Jez
Lofthouse
20
Michael
Weier
39
Thomas
Aquilina
25
Дженкинсон
Карл
5
Юрман
Мэттью
2
Ингем
Дэйн
6
О'Нилл
Брэндон
32
Тергейт
Ангус
17
Грозос
Костандинос
10
Пископо
Рено
4
Саито
Манабу
7
Бухагьяр
Трент
Брисбен Роар
Ньюкасл Джетс

История личных встреч

Брисбен Роар
Ньюкасл Джетс

18 матчей

72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
55.6%
11.1%
6 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.2%
38.9%
13 побед 7 ничьих 0 побед

21 матч

28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 15 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 9 ничьих 14 побед

Второй тайм

38.1%
61.9%
0 побед 8 ничьих 11 побед

39 матчей

33.3%
28.2%
38.5%
13 побед 11 ничьих 15 побед

Первый тайм

15.4%
48.7%
35.9%
6 побед 19 ничьих 14 побед

Второй тайм

33.3%
38.5%
28.2%
13 побед 15 ничьих 11 побед

История матчей

AЛ(
4:0
AЛ(
0:1
2:0
2:1
1:2
0:0
1:2
1:0
1:1
1:6
2:2
2:0
0:1
1:0
1:2
1:3
2:3
4:0
2:1
2:2
1:1
Р
0:0
2:1
1:2
0:4
0:1
0:2
2:1
0:0
1:0
1:0
ХАЛ
0:1
ХАЛ
1:2
ХАЛ
1:1
ХАЛ
1:1
ХАЛ
0:0
ХАЛ
0:2
ХАЛ
1:1
ХАЛ
0:3

Голы

Всего голов

16
26

Голов в среднем за матч

0.89
1.24

Среднее время на гол

101
72

Всего голов

26
24

Голов в среднем за матч

1.24
1.33

Среднее время на гол

72
67

Всего голов

42
50

Голов в среднем за матч

1.08
1.28

Тотал матчей

2.5
35
Больше 90%
Меньше 10%
4
27
Больше 69%
Меньше 31%
12
18
Больше 46%
Меньше 54%
21
8
Больше 21%
Меньше 79%
31
2
Больше 5%
Меньше 95%
37
1
Больше 3%
Меньше 97%
38
1
Больше 3%
Меньше 97%
38

Среднее время на гол

83
70

Бомбардиры внутри турнира

Брисбен Роар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
О'Ши Джеймс 7 (4) 0.33
Хор Генри 2 0.1
Армиенто Карло 2 0.1
Милеуснич Никола 2 0.1
Joseph Knowles 1 0.05
Щепович Стефан 1 0.05
Остин Чарльз 1 0.05
Олдред Том 1 0.05
Чапман Коннор 1 0.05
Jez Lofthouse 1 0.05
Невилл Скотт 0 0
Кортни-Перкинс Джордан 0 0
Трюин Кай 0 0
Ньюкасл Джетс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Микелтадзе Бека 5 (3) 0.25
Бухагьяр Трент 4 0.2
Сотирио Джошуа 2 0.1
Грозос Костандинос 2 0.1
Тергейт Ангус 2 0.1
Archie Goodwin 2 0.1
Пископо Рено 1 0.05
Дарцмелия Бека 1 0.05
Саито Манабу 1 0.05
Хоффман Джейсон 1 0.05
Элси Джордан 1 0.05
МакГэрри Джеймс 1 0.05
Daniel Stynes 1 0.05
Дженкинсон Карл 0 0
Ингем Дэйн 0 0

Карточки

Брисбен Роар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Невилл Скотт 6 0
О'Ши Джеймс 4 1
Кортни-Перкинс Джордан 4 1
Хинджерт Джек 3 0
Олдред Том 3 0
Jordan Holmes 1 1
Josh Brindell-South 2 0
Joseph Knowles 2 0
Акбари Рамат 2 0
Трюин Кай 2 0
Хор Генри 2 0
Чапман Коннор 1 0
Милеуснич Никола 1 0
Jez Lofthouse 1 0
Армиенто Карло 1 0
Cyrus Dehmie 1 0
Louis Zabala 1 0
Ньюкасл Джетс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юрман Мэттью 4 0
Дженкинсон Карл 4 0
Бухагьяр Трент 4 0
Аль-Таай Мохамед 4 0
Хоффман Джейсон 3 0
Данкан Джек 3 0
О'Нилл Брэндон 3 0
Микелтадзе Бека 3 0
Ингем Дэйн 3 0
Тергейт Ангус 3 0
Элси Джордан 1 1
Сотирио Джошуа 2 0
Callum Timmins 2 0
Грозос Костандинос 2 0
Дарцмелия Бека 2 0
Thomas Aquilina 1 0

Результаты матчей

Брисбен Роар
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Ньюкасл Джетс
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

2
5
Брисбен Роар
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Ньюкасл Джетс
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

15
10

Волевые поражения

5
14
Брисбен Роар
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
30% (6)
50% (10)
20% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
45% (9)
25% (5)
Ньюкасл Джетс
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
32% (6)
21% (4)
47% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
32% (6)
32% (6)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

16
10

Волевые поражения

7
19

Голы по времени матча

Забито

5
7
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
16 Не забивали 13
0
0%
1
14%
1-15
2
40%
2
29%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
14%
76-90

Пропущено

7
13
5 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
0
0%
1
8%
1-15
4
57%
1
8%
16-30
1
14%
5
38%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
2
29%
1
8%
61-75
0
0%
4
31%
76-90

Забито

13
17
4 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 6
10 Не забивали 11
0
0%
1
6%
1-15
2
15%
2
12%
16-30
2
15%
6
35%
31-45
3
23%
3
18%
46-60
1
8%
1
6%
61-75
5
38%
4
24%
76-90

Пропущено

18
16
7 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 9
3
17%
3
19%
1-15
2
11%
1
6%
16-30
2
11%
4
25%
31-45
2
11%
2
13%
46-60
2
11%
4
25%
61-75
7
39%
2
13%
76-90

Забито

18
24
7 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 9
6 Не забивали 5
0
0%
2
8%
1-15
4
22%
4
17%
16-30
3
17%
7
29%
29%
31-45
3
17%
5
21%
46-60
2
11%
1
4%
61-75
6
33%
5
21%
76-90

Пропущено

25
29
12 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 14
12 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 16
3
12%
4
14%
1-15
6
24%
2
7%
16-30
3
12%
9
31%
31-45
2
8%
3
10%
46-60
4
16%
5
17%
61-75
7
28%
6
21%
76-90

Результаты последних матчей

Брисбен Роар
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Централ Кост Маринерс - Брисбен Роар 4:1 Брисбен Роар - Вестерн Юнайтед 1:0 Мельбурн Сити - Брисбен Роар 2:1 Макартур - Брисбен Роар 3:2
Брисбен Роар - Перт Глори 2:1 Сидней - Брисбен Роар 1:1 Брисбен Роар - Брисбен Сити 0:1 Брисбен Роар - Централ Кост Маринерс 1:2 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 2:1 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 4:0 Брисбен Роар - Мельбурн Сити 0:0 Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 0:1 Перт Глори - Брисбен Роар 2:1 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 0:1 Вестерн Юнайтед - Брисбен Роар 1:1 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 0:1 Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 1:1 Брисбен Роар - Сидней 3:1 Брисбен Роар - Мельбурн Виктори 0:0
Ньюкасл Джетс
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 1:1 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 2:2 Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 2:4 Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 2:1
Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 1:3 Макартур - Ньюкасл Джетс 0:1 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 2:1 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 2:2 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 4:0 Ньюкасл Джетс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 1:1 Макартур - Ньюкасл Джетс 2:0 Ньюкасл Джетс - Сидней 0:2 Аделаида Юнайтед - Ньюкасл Джетс 0:1 Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 3:0 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 0:1 Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 1:2 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 4:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 2:0

Результаты матчей

Брисбен Роар
Ньюкасл Джетс

Точный счет

0:0
3 раза 33%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
2
4 раза 40%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

1:1
3 раза 27%
2:1
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
0:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
9 раз 82%
0
1 раз 9%
2
1 раз 9%
1
5 раз 56%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%

Точный счет

2:1
4 раза 20%
1:1
4 раза 20%
0:0
3 раза 15%
0:1
3 раза 15%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
0:1
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
12 раз 60%
0
6 раз 30%
2
2 раза 10%
1
7 раз 37%
0
5 раз 26%
2
5 раз 26%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Брисбен Роар
Ньюкасл Джетс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
0.5
Больше Меньше
8
2
1
8
1.5
6
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
6
3
1
10
1.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
6
0.5
Больше Меньше
14
5
2
18
1.5
7
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Сити
 20 12 6 2 48 - 24 42
2.
Централ Кост Маринерс
 22 11 4 7 46 - 30 37
3.
Аделаида Юнайтед
 20 9 7 4 40 - 34 34
4.
Вестерн Сидней Уондерерс
 20 8 6 6 31 - 20 30
5.
Веллингтон Феникс
 21 8 6 7 34 - 34 30
6.
Перт Глори
 22 7 6 9 30 - 36 27
7.
Сидней
 20 7 5 8 29 - 33 26
8.
Вестерн Юнайтед
 22 7 5 10 28 - 39 26
9.
Макартур
 21 7 4 10 27 - 40 25
10.
Ньюкасл Джетс
 20 6 5 9 24 - 32 23
11.
Брисбен Роар
 21 5 7 9 19 - 27 22
12.
Мельбурн Виктори
 19 5 3 11 21 - 28 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Сити
 11 8 3 0 31 - 12 27
2.
Централ Кост Маринерс
 11 7 2 2 29 - 14 23
3.
Перт Глори
 11 6 4 1 20 - 15 22
4.
Аделаида Юнайтед
 10 6 3 1 22 - 12 21
5.
Вестерн Сидней Уондерерс
 11 6 2 3 18 - 9 20
6.
Веллингтон Феникс
 11 5 3 3 21 - 17 18
7.
Макартур
 10 5 2 3 16 - 12 17
8.
Вестерн Юнайтед
 11 4 3 4 11 - 16 15
9.
Ньюкасл Джетс
 10 4 2 4 17 - 16 14
10.
Брисбен Роар
 10 3 4 3 8 - 7 13
11.
Мельбурн Виктори
 9 3 1 5 11 - 12 10
12.
Сидней
 9 2 3 4 12 - 19 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сидней
 11 5 2 4 17 - 14 17
2.
Мельбурн Сити
 9 4 3 2 17 - 12 15
3.
Централ Кост Маринерс
 11 4 2 5 17 - 16 14
4.
Аделаида Юнайтед
 10 3 4 3 18 - 22 13
5.
Веллингтон Феникс
 10 3 3 4 13 - 17 12
6.
Вестерн Юнайтед
 11 3 2 6 17 - 23 11
7.
Вестерн Сидней Уондерерс
 9 2 4 3 13 - 11 10
8.
Ньюкасл Джетс
 10 2 3 5 7 - 16 9
9.
Брисбен Роар
 11 2 3 6 11 - 20 9
10.
Мельбурн Виктори
 10 2 2 6 10 - 16 8
11.
Макартур
 11 2 2 7 11 - 28 8
12.
Перт Глори
 11 1 2 8 10 - 21 5
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  • — Выход в плей-офф за право играть в Финальной серии

Топ бомбардиров
Мельбурн Сити Макларен Джейми 16 (1)
Централ Кост Маринерс Каммингс Джейсон 15 (3)
Веллингтон Феникс Завада Оскар 13 (1)
Аделаида Юнайтед Гудвин Крейг 9 (8)
Вестерн Сидней Уондерерс Боррьелло Брендон 8 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Централ Кост Маринерс Brian Kaltak 3 5
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 8
Вестерн Сидней Уондерерс Клеур Габриэль 8
Вестерн Юнайтед Лакруа Лео 1 6
Аделаида Юнайтед Халлоран Бен 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    • 34'
      Kai Trewin сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      34'
      Г О О О О Л - Хор Генри бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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