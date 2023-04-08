Тур: 23. Стадион: Moreton Daily Stadium.
3:0
Конец матча
0'
1:0
34' ГолХор Генри
58' Желтая карточкаНевилл Скотт
2:0
70' ПенальтиО'Ши Джеймс
72' Желтая карточкаТрюин Кай
3:0
90' ГолЩепович Стефан
90'+7
Ход матча
58'
70'
2:0
72'
88'
90'
3:0
Прогноз на матч от Liveresult
15
Смит
Ноа
27
Трюин
Кай
26
О'Ши
Джеймс
13
Хор
Генри
10
Пископо
Рено
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Смит НоаЗащитник
- Полузащитник
-
27 Трюин КайПолузащитник
-
26 О'Ши ДжеймсПолузащитник
-
13 Хор ГенриПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ник Грин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Пископо РеноПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
33 Mark Natta
-
Главный тренер: Arthur Papas
История личных встреч
Брисбен Роар
Ньюкасл Джетс
18 матчей
72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
55.6%
11.1%
6 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
72.2%
38.9%
13 побед 7 ничьих 0 побед
21 матч
28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 15 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 9 ничьих 14 побед
Второй тайм
38.1%
61.9%
0 побед 8 ничьих 11 побед
39 матчей
33.3%
28.2%
38.5%
13 побед 11 ничьих 15 побед
Первый тайм
15.4%
48.7%
35.9%
6 побед 19 ничьих 14 побед
Второй тайм
33.3%
38.5%
28.2%
13 побед 15 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
26
Голов в среднем за матч
0.89
1.24
Среднее время на гол
101
72
Всего голов
26
24
Голов в среднем за матч
1.24
1.33
Среднее время на гол
72
67
Всего голов
42
50
Голов в среднем за матч
1.08
1.28
Тотал матчей
2.5
35
Больше 90%
Меньше 10%
4
27
Больше 69%
Меньше 31%
12
18
Больше 46%
Меньше 54%
21
8
Больше 21%
Меньше 79%
31
2
Больше 5%
Меньше 95%
37
1
Больше 3%
Меньше 97%
38
1
Больше 3%
Меньше 97%
38
Среднее время на гол
83
70
Бомбардиры внутри турнира
Брисбен Роар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|О'Ши Джеймс
|7 (4)
|0.33
|Хор Генри
|2
|0.1
|Армиенто Карло
|2
|0.1
|Милеуснич Никола
|2
|0.1
|Joseph Knowles
|1
|0.05
|Щепович Стефан
|1
|0.05
|Остин Чарльз
|1
|0.05
|Олдред Том
|1
|0.05
|Чапман Коннор
|1
|0.05
|Jez Lofthouse
|1
|0.05
|Невилл Скотт
|0
|0
|Кортни-Перкинс Джордан
|0
|0
|Трюин Кай
|0
|0
Ньюкасл Джетс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Микелтадзе Бека
|5 (3)
|0.25
|Бухагьяр Трент
|4
|0.2
|Сотирио Джошуа
|2
|0.1
|Грозос Костандинос
|2
|0.1
|Тергейт Ангус
|2
|0.1
|Archie Goodwin
|2
|0.1
|Пископо Рено
|1
|0.05
|Дарцмелия Бека
|1
|0.05
|Саито Манабу
|1
|0.05
|Хоффман Джейсон
|1
|0.05
|Элси Джордан
|1
|0.05
|МакГэрри Джеймс
|1
|0.05
|Daniel Stynes
|1
|0.05
|Дженкинсон Карл
|0
|0
|Ингем Дэйн
|0
|0
Карточки
Брисбен Роар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Невилл Скотт
|6
|0
|О'Ши Джеймс
|4
|1
|Кортни-Перкинс Джордан
|4
|1
|Хинджерт Джек
|3
|0
|Олдред Том
|3
|0
|Jordan Holmes
|1
|1
|Josh Brindell-South
|2
|0
|Joseph Knowles
|2
|0
|Акбари Рамат
|2
|0
|Трюин Кай
|2
|0
|Хор Генри
|2
|0
|Чапман Коннор
|1
|0
|Милеуснич Никола
|1
|0
|Jez Lofthouse
|1
|0
|Армиенто Карло
|1
|0
|Cyrus Dehmie
|1
|0
|Louis Zabala
|1
|0
Ньюкасл Джетс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юрман Мэттью
|4
|0
|Дженкинсон Карл
|4
|0
|Бухагьяр Трент
|4
|0
|Аль-Таай Мохамед
|4
|0
|Хоффман Джейсон
|3
|0
|Данкан Джек
|3
|0
|О'Нилл Брэндон
|3
|0
|Микелтадзе Бека
|3
|0
|Ингем Дэйн
|3
|0
|Тергейт Ангус
|3
|0
|Элси Джордан
|1
|1
|Сотирио Джошуа
|2
|0
|Callum Timmins
|2
|0
|Грозос Костандинос
|2
|0
|Дарцмелия Бека
|2
|0
|Thomas Aquilina
|1
|0
Результаты матчей
Брисбен Роар
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Ньюкасл Джетс
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
2
5
Брисбен Роар
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Ньюкасл Джетс
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
15
10
Волевые поражения
5
14
Брисбен Роар
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
30% (6)
50% (10)
20% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
45% (9)
25% (5)
Ньюкасл Джетс
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
32% (6)
21% (4)
47% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
32% (6)
32% (6)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
16
10
Волевые поражения
7
19
Голы по времени матча
Забито
5
7
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
16 Не забивали 13
0
0%
1
14%
1-15
2
40%
2
29%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
14%
76-90
Пропущено
7
13
5 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
0
0%
1
8%
1-15
4
57%
1
8%
16-30
1
14%
5
38%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
2
29%
1
8%
61-75
0
0%
4
31%
76-90
Забито
13
17
4 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 6
10 Не забивали 11
0
0%
1
6%
1-15
2
15%
2
12%
16-30
2
15%
6
35%
31-45
3
23%
3
18%
46-60
1
8%
1
6%
61-75
5
38%
4
24%
76-90
Пропущено
18
16
7 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 9
3
17%
3
19%
1-15
2
11%
1
6%
16-30
2
11%
4
25%
31-45
2
11%
2
13%
46-60
2
11%
4
25%
61-75
7
39%
2
13%
76-90
Забито
18
24
7 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 9
6 Не забивали 5
0
0%
2
8%
1-15
4
22%
4
17%
16-30
3
17%
7
29%
29%
31-45
3
17%
5
21%
46-60
2
11%
1
4%
61-75
6
33%
5
21%
76-90
Пропущено
25
29
12 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 14
12 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 16
3
12%
4
14%
1-15
6
24%
2
7%
16-30
3
12%
9
31%
31-45
2
8%
3
10%
46-60
4
16%
5
17%
61-75
7
28%
6
21%
76-90
Результаты последних матчей
Брисбен Роар
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Централ Кост Маринерс - Брисбен Роар 4:1 Брисбен Роар - Вестерн Юнайтед 1:0 Мельбурн Сити - Брисбен Роар 2:1 Макартур - Брисбен Роар 3:2
Брисбен Роар - Перт Глори 2:1 Сидней - Брисбен Роар 1:1 Брисбен Роар - Брисбен Сити 0:1 Брисбен Роар - Централ Кост Маринерс 1:2 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 2:1 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 4:0 Брисбен Роар - Мельбурн Сити 0:0 Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 0:1 Перт Глори - Брисбен Роар 2:1 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 0:1 Вестерн Юнайтед - Брисбен Роар 1:1 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 0:1 Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 1:1 Брисбен Роар - Сидней 3:1 Брисбен Роар - Мельбурн Виктори 0:0
Ньюкасл Джетс
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 1:1 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 2:2 Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 2:4 Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 2:1
Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 1:3 Макартур - Ньюкасл Джетс 0:1 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 2:1 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 2:2 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 4:0 Ньюкасл Джетс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 1:1 Макартур - Ньюкасл Джетс 2:0 Ньюкасл Джетс - Сидней 0:2 Аделаида Юнайтед - Ньюкасл Джетс 0:1 Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 3:0 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 0:1 Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 1:2 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 4:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 2:0
Результаты матчей
Брисбен Роар
Ньюкасл Джетс
Точный счет
0:0
3 раза 33%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
Точное количество голов
0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
2
4 раза 40%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Точный счет
1:1
3 раза 27%
2:1
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
0:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
9 раз 82%
0
1 раз 9%
2
1 раз 9%
1
5 раз 56%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
Точный счет
2:1
4 раза 20%
1:1
4 раза 20%
0:0
3 раза 15%
0:1
3 раза 15%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
0:1
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
12 раз 60%
0
6 раз 30%
2
2 раза 10%
1
7 раз 37%
0
5 раз 26%
2
5 раз 26%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Брисбен Роар
Ньюкасл Джетс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
82
18
64
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
63
110
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
146
Больше Меньше
145
218
712
- — Выход в Финальную серию
- — Выход в плей-офф за право играть в Финальной серии
|Мельбурн Сити
|Макларен Джейми
|16 (1)
|Централ Кост Маринерс
|Каммингс Джейсон
|15 (3)
|Веллингтон Феникс
|Завада Оскар
|13 (1)
|Аделаида Юнайтед
|Гудвин Крейг
|9 (8)
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Боррьелло Брендон
|8 (3)
|Централ Кост Маринерс
|Brian Kaltak
|3 5
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|8
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Клеур Габриэль
|8
|Вестерн Юнайтед
|Лакруа Лео
|1 6
|Аделаида Юнайтед
|Халлоран Бен
|1 5