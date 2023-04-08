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  4. A-Лига (мужчины) 2022-2023

Австралия: A-Лига (мужчины)
2022-2023

Тур: 23. Стадион: .
Макартур
0:1
Второй тайм: 53'
Вестерн Сидней Уондерерс
0'
27' Желтая карточка
Ньювенхоф Калем
37' Желтая карточка
Шнайдерлин Морган
0:1
42' Гол
Боррьелло Брендон

Ход матча

27'
 
Ньювенхоф Калем
37'
 
Шнайдерлин Морган
42'
0:1
Боррьелло Брендон
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Макартур
Ничья
Вестерн Сидней Уондерерс
5.00
5.20
4.00
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Курто
Филип
2
Макгинг
Джейк
5
Аспропотамитис
Джонатан
41
Oliver
Jones
44
Миллар
Мэттью
13
Вуйица
Иван
11
Беккас
Кирин
7
Да
Силва
Даниэль
8
Jake
Hollman
31
Lachlan
Rose
36
Аугла
Али
20
Лоуренс
Томас
31
Aidan
Simmons
5
Мрчела
Томислав
16
Бидлинг
Том
3
Траоре
Адама
III
28
Ньювенхоф
Калем
4
Шнайдерлин
Морган
17
Амальфитано
Ромен
10
Нинкович
Милош
26
Боррьелло
Брендон
11
Лаюни
Амор
Макартур
Вестерн Сидней Уондерерс

История личных встреч

Макартур
Вестерн Сидней Уондерерс

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
60%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

7 матчей

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

57.1%
42.9%
4 победы 0 ничьих 3 победы

История матчей

AЛ(
4:0
AЛ(
4:0
1:1
AЛ(
3:1
AЛ(
0:2
2:2
0:1

Голы

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

2
0.75

Среднее время на гол

45
120

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

2
1.33

Среднее время на гол

45
67

Всего голов

14
7

Голов в среднем за матч

2
1

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
4
Больше 57%
Меньше 43%
3

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Макартур
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Миллар Мэттью 5 0.23
Арабули Бачана 4 0.18
Lachlan Rose 3 0.14
Давила Улисес 3 0.14
Туре Альхассан 2 0.09
Наджар Муди 2 0.09
Jed Drew 2 0.09
Арзани Дэниел 1 0.05
Аспропотамитис Джонатан 1 0.05
Да Силва Даниэль 1 0.05
Anthony Carter 1 0.05
Макгинг Джейк 1 0.05
Jason Romero 1 0.05
Нун Крэйг 0 0
Вуйица Иван 0 0
Аугла Али 0 0
Вестерн Сидней Уондерерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боррьелло Брендон 9 0.43
Нгбакото Йени 3 0.14
Лаюни Амор 3 0.14
Ньювенхоф Калем 3 0.14
Амальфитано Ромен 3 0.14
Божанич Оливер 3 (1) 0.14
Йенги Кусини 2 0.1
Крпич Сулейман 2 0.1
Фильо Марсело 1 0.05
Шнайдерлин Морган 1 (1) 0.05
Наджарин Рами 1 (1) 0.05
Мрчела Томислав 1 0.05
Нинкович Милош 0 0
Клеур Габриэль 0 0
Вилмеринг Дэниэл 0 0
Aidan Simmons 0 0

Карточки

Макартур
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Беккас Кирин 5 1
Нун Крэйг 4 1
Аспропотамитис Джонатан 4 1
Jake Hollman 4 1
Миллар Мэттью 5 0
Ускок Томислав 5 0
Арзани Дэниел 5 0
Сусняр Александар 3 0
Charles William M'Mombwa 3 0
Туре Альхассан 2 0
Скотадис Джерри 2 0
Jed Drew 2 0
Давила Улисес 1 0
Курто Филип 1 0
Арабули Бачана 1 0
Да Силва Даниэль 1 0
Anthony Carter 1 0
Суман Николас 1 0
Lachlan Rose 1 0
Вестерн Сидней Уондерерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Клеур Габриэль 8 0
Фильо Марсело 3 2
Мрчела Томислав 4 1
Траоре Адама III 4 1
Амальфитано Ромен 5 0
Ньювенхоф Калем 5 0
Боррьелло Брендон 4 0
Нгбакото Йени 2 1
Крпич Сулейман 3 0
Бидлинг Том 3 0
Шнайдерлин Морган 2 0
Нинкович Милош 1 0
Лоуренс Томас 1 0
Лаюни Амор 1 0
Наджарин Рами 1 0
Йенги Кусини 1 0
Карлуччо Джеррод 1 0
Alex Bonetig 1 0

Результаты матчей

Макартур
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Вестерн Сидней Уондерерс
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

7
8
Макартур
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
Вестерн Сидней Уондерерс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

25
7

Волевые поражения

7
16
Макартур
70.6%
29.4%
12 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (9)
24% (5)
33% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (12)
33% (7)
10% (2)
Вестерн Сидней Уондерерс
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
20% (4)
30% (6)
50% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
25% (5)
40% (8)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

2
9

Волевые победы

28
7

Волевые поражения

14
24

Голы по времени матча

Забито

17
13
6 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
12 Не забивали 14
1
6%
1
8%
1-15
3
18%
2
15%
16-30
2
12%
3
23%
31-45
3
18%
2
15%
46-60
4
24%
4
31%
61-75
4
24%
1
8%
76-90

Пропущено

11
11
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
4
36%
1
9%
1-15
1
9%
1
9%
16-30
1
9%
3
27%
31-45
1
9%
1
9%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
4
36%
2
18%
76-90

Забито

11
18
5 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 8
14 Не забивали 11
2
18%
2
11%
1-15
1
9%
5
28%
16-30
2
18%
3
17%
31-45
2
18%
4
22%
46-60
2
18%
2
11%
61-75
2
18%
2
11%
76-90

Пропущено

28
9
10 В 1-м тайме 2
18 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 5
3
11%
0
0%
1-15
3
11%
1
11%
16-30
4
14%
1
11%
31-45
3
11%
4
44%
46-60
12
43%
2
22%
61-75
3
11%
1
11%
76-90

Забито

28
31
11 В 1-м тайме 16
17 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 11
5 Не забивали 5
3
11%
3
10%
1-15
4
14%
7
23%
16-30
4
14%
6
19%
31-45
5
18%
6
19%
46-60
6
21%
6
19%
61-75
6
21%
3
10%
76-90

Пропущено

39
20
16 В 1-м тайме 7
23 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 12
7
18%
1
5%
1-15
4
10%
2
10%
16-30
5
13%
4
20%
31-45
4
10%
5
25%
46-60
12
31%
5
25%
61-75
7
18%
3
15%
76-90

Результаты последних матчей

Макартур
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Перт Глори - Макартур 2:1 Макартур - Мельбурн Сити 1:1 Централ Кост Маринерс - Макартур 4:1 Макартур - Брисбен Роар 3:2
Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 4:0 Макартур - Ньюкасл Джетс 0:1 Макартур - Веллингтон Феникс 2:1 Мельбурн Сити - Макартур 6:1 Макартур - Вестерн Юнайтед 2:2 Аделаида Юнайтед - Макартур 1:0 Макартур - Централ Кост Маринерс 1:2 Макартур - Ньюкасл Джетс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 4:0 Сидней - Макартур 0:3 Макартур - Перт Глори 1:0 Макартур - Мельбурн Виктори 0:1 Централ Кост Маринерс - Макартур 2:3 Веллингтон Феникс - Макартур 4:1 Макартур - Сидней 2:3 Вестерн Юнайтед - Макартур 1:1
Вестерн Сидней Уондерерс
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 2:3 Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 0:4 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 2:0
Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 4:0 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 4:4 Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 1:0 Централ Кост Маринерс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Ньюкасл Джетс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Сити 1:1 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 4:0 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Вестерн Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Эвертон - Вестерн Сидней Уондерерс 5:1 Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 0:3 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 2:0

Результаты матчей

Макартур
Вестерн Сидней Уондерерс

Точный счет

2:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
4:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%

Точное количество голов

2
5 раз 50%
1
3 раза 30%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
4
2 раза 18%

Точный счет

4:0
2 раза 18%
4:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
6:1
1 раз 9%
1:0
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:4
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
0
4 раза 36%
3
2 раза 18%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
4
2 раза 22%
2
1 раз 11%

Точный счет

1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:3
2 раза 10%
4:0
2 раза 10%
4:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
1:0
5 раз 25%
1:1
4 раза 20%
0:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
4:0
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:4
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 38%
0
5 раз 24%
2
5 раз 24%
3
3 раза 14%
1
7 раз 35%
0
5 раз 25%
2
4 раза 20%
4
4 раза 20%

Тоталы голов в матче

Макартур
Вестерн Сидней Уондерерс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
9
2
6
4
1.5
5
6
1
9
2.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
6
3
2
9
1.5
3
6
2
9
2.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
5
0.5
Больше Меньше
15
5
8
13
1.5
8
12
3
18
2.5
4
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Сити
 20 12 6 2 48 - 24 42
2.
Централ Кост Маринерс
 22 11 4 7 46 - 30 37
3.
Аделаида Юнайтед
 20 9 7 4 40 - 34 34
4.
Вестерн Сидней Уондерерс
 1:0 21 9 6 6 32 - 20 33
5.
Веллингтон Феникс
 21 8 6 7 34 - 34 30
6.
Перт Глори
 22 7 6 9 30 - 36 27
7.
Сидней
 20 7 5 8 29 - 33 26
8.
Вестерн Юнайтед
 22 7 5 10 28 - 39 26
9.
Макартур
 0:1 22 7 4 11 27 - 41 25
10.
Ньюкасл Джетс
 20 6 5 9 24 - 32 23
11.
Брисбен Роар
 21 5 7 9 19 - 27 22
12.
Мельбурн Виктори
 19 5 3 11 21 - 28 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Сити
 11 8 3 0 31 - 12 27
2.
Централ Кост Маринерс
 11 7 2 2 29 - 14 23
3.
Перт Глори
 11 6 4 1 20 - 15 22
4.
Аделаида Юнайтед
 10 6 3 1 22 - 12 21
5.
Вестерн Сидней Уондерерс
 1:0 11 6 2 3 18 - 9 20
6.
Веллингтон Феникс
 11 5 3 3 21 - 17 18
7.
Макартур
 0:1 11 5 2 4 16 - 13 17
8.
Вестерн Юнайтед
 11 4 3 4 11 - 16 15
9.
Ньюкасл Джетс
 10 4 2 4 17 - 16 14
10.
Брисбен Роар
 10 3 4 3 8 - 7 13
11.
Мельбурн Виктори
 9 3 1 5 11 - 12 10
12.
Сидней
 9 2 3 4 12 - 19 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сидней
 11 5 2 4 17 - 14 17
2.
Мельбурн Сити
 9 4 3 2 17 - 12 15
3.
Централ Кост Маринерс
 11 4 2 5 17 - 16 14
4.
Вестерн Сидней Уондерерс
 1:0 10 3 4 3 14 - 11 13
5.
Аделаида Юнайтед
 10 3 4 3 18 - 22 13
6.
Веллингтон Феникс
 10 3 3 4 13 - 17 12
7.
Вестерн Юнайтед
 11 3 2 6 17 - 23 11
8.
Ньюкасл Джетс
 10 2 3 5 7 - 16 9
9.
Брисбен Роар
 11 2 3 6 11 - 20 9
10.
Мельбурн Виктори
 10 2 2 6 10 - 16 8
11.
Макартур
 0:1 11 2 2 7 11 - 28 8
12.
Перт Глори
 11 1 2 8 10 - 21 5
  • — Выход в Финальную серию
  • — Выход в плей-офф за право играть в Финальной серии

Топ бомбардиров
Мельбурн Сити Макларен Джейми 16 (1)
Централ Кост Маринерс Каммингс Джейсон 15 (3)
Веллингтон Феникс Завада Оскар 13 (1)
Аделаида Юнайтед Гудвин Крейг 9 (8)
Вестерн Сидней Уондерерс Боррьелло Брендон 9 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Централ Кост Маринерс Brian Kaltak 3 5
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 8
Вестерн Сидней Уондерерс Клеур Габриэль 8
Вестерн Юнайтед Лакруа Лео 1 6
Аделаида Юнайтед Халлоран Бен 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    42'
    Г О О О О Л - Боррьелло Брендон бьет в цель!
  • Желтая карточка
    37'
    Шнайдерлин Морган получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    27'
    Calem Nieuwenhof получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 60% завершится ничьей.
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Макартур
Ничья
Вестерн Сидней Уондерерс
5.00
5.20
4.00
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