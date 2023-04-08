Тур: 23. Стадион: Кэмпбеллтаун.
0:1
Второй тайм: 53'
0'
27' Желтая карточкаНьювенхоф Калем
37' Желтая карточкаШнайдерлин Морган
0:1
42' ГолБоррьелло Брендон
Ход матча
27'
42'
Прогноз на матч от Liveresult
12
Курто
Филип
41
Oliver
Jones
13
Вуйица
Иван
11
Беккас
Кирин
31
Lachlan
Rose
36
Аугла
Али
16
Бидлинг
Том
11
Лаюни
Амор
- Основной состав
-
12 Курто ФилипВратарь
- Защитник
- Защитник
-
41 Oliver JonesЗащитник
- Защитник
-
13 Вуйица ИванЗащитник
-
11 Беккас КиринПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Lachlan RoseНападающий
-
36 Аугла АлиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
17 Нун КрэйгПолузащитник
- Нападающий
-
14 Наджар МудиНападающий
-
37 Jed Drew
-
20 Jason Romero
-
Главный тренер: Mile Sterjovski
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Бидлинг ТомЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Лаюни АморНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
33 Alex Bonetig
-
Главный тренер: Рудан Марк
История личных встреч
Макартур
Вестерн Сидней Уондерерс
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
60%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
7 матчей
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
57.1%
42.9%
4 победы 0 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
2
0.75
Среднее время на гол
45
120
Всего голов
8
4
Голов в среднем за матч
2
1.33
Среднее время на гол
45
67
Всего голов
14
7
Голов в среднем за матч
2
1
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Макартур
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Миллар Мэттью
|5
|0.23
|Арабули Бачана
|4
|0.18
|Lachlan Rose
|3
|0.14
|Давила Улисес
|3
|0.14
|Туре Альхассан
|2
|0.09
|Наджар Муди
|2
|0.09
|Jed Drew
|2
|0.09
|Арзани Дэниел
|1
|0.05
|Аспропотамитис Джонатан
|1
|0.05
|Да Силва Даниэль
|1
|0.05
|Anthony Carter
|1
|0.05
|Макгинг Джейк
|1
|0.05
|Jason Romero
|1
|0.05
|Нун Крэйг
|0
|0
|Вуйица Иван
|0
|0
|Аугла Али
|0
|0
Вестерн Сидней Уондерерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боррьелло Брендон
|9
|0.43
|Нгбакото Йени
|3
|0.14
|Лаюни Амор
|3
|0.14
|Ньювенхоф Калем
|3
|0.14
|Амальфитано Ромен
|3
|0.14
|Божанич Оливер
|3 (1)
|0.14
|Йенги Кусини
|2
|0.1
|Крпич Сулейман
|2
|0.1
|Фильо Марсело
|1
|0.05
|Шнайдерлин Морган
|1 (1)
|0.05
|Наджарин Рами
|1 (1)
|0.05
|Мрчела Томислав
|1
|0.05
|Нинкович Милош
|0
|0
|Клеур Габриэль
|0
|0
|Вилмеринг Дэниэл
|0
|0
|Aidan Simmons
|0
|0
Карточки
Макартур
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Беккас Кирин
|5
|1
|Нун Крэйг
|4
|1
|Аспропотамитис Джонатан
|4
|1
|Jake Hollman
|4
|1
|Миллар Мэттью
|5
|0
|Ускок Томислав
|5
|0
|Арзани Дэниел
|5
|0
|Сусняр Александар
|3
|0
|Charles William M'Mombwa
|3
|0
|Туре Альхассан
|2
|0
|Скотадис Джерри
|2
|0
|Jed Drew
|2
|0
|Давила Улисес
|1
|0
|Курто Филип
|1
|0
|Арабули Бачана
|1
|0
|Да Силва Даниэль
|1
|0
|Anthony Carter
|1
|0
|Суман Николас
|1
|0
|Lachlan Rose
|1
|0
Вестерн Сидней Уондерерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Клеур Габриэль
|8
|0
|Фильо Марсело
|3
|2
|Мрчела Томислав
|4
|1
|Траоре Адама III
|4
|1
|Амальфитано Ромен
|5
|0
|Ньювенхоф Калем
|5
|0
|Боррьелло Брендон
|4
|0
|Нгбакото Йени
|2
|1
|Крпич Сулейман
|3
|0
|Бидлинг Том
|3
|0
|Шнайдерлин Морган
|2
|0
|Нинкович Милош
|1
|0
|Лоуренс Томас
|1
|0
|Лаюни Амор
|1
|0
|Наджарин Рами
|1
|0
|Йенги Кусини
|1
|0
|Карлуччо Джеррод
|1
|0
|Alex Bonetig
|1
|0
Результаты матчей
Макартур
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Вестерн Сидней Уондерерс
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
7
8
Макартур
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
Вестерн Сидней Уондерерс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
25
7
Волевые поражения
7
16
Макартур
70.6%
29.4%
12 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (9)
24% (5)
33% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (12)
33% (7)
10% (2)
Вестерн Сидней Уондерерс
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
20% (4)
30% (6)
50% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
25% (5)
40% (8)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
2
9
Волевые победы
28
7
Волевые поражения
14
24
Голы по времени матча
Забито
17
13
6 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
12 Не забивали 14
1
6%
1
8%
1-15
3
18%
2
15%
16-30
2
12%
3
23%
31-45
3
18%
2
15%
46-60
4
24%
4
31%
61-75
4
24%
1
8%
76-90
Пропущено
11
11
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
4
36%
1
9%
1-15
1
9%
1
9%
16-30
1
9%
3
27%
31-45
1
9%
1
9%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
4
36%
2
18%
76-90
Забито
11
18
5 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 8
14 Не забивали 11
2
18%
2
11%
1-15
1
9%
5
28%
16-30
2
18%
3
17%
31-45
2
18%
4
22%
46-60
2
18%
2
11%
61-75
2
18%
2
11%
76-90
Пропущено
28
9
10 В 1-м тайме 2
18 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 5
3
11%
0
0%
1-15
3
11%
1
11%
16-30
4
14%
1
11%
31-45
3
11%
4
44%
46-60
12
43%
2
22%
61-75
3
11%
1
11%
76-90
Забито
28
31
11 В 1-м тайме 16
17 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 11
5 Не забивали 5
3
11%
3
10%
1-15
4
14%
7
23%
16-30
4
14%
6
19%
31-45
5
18%
6
19%
46-60
6
21%
6
19%
61-75
6
21%
3
10%
76-90
Пропущено
39
20
16 В 1-м тайме 7
23 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 12
7
18%
1
5%
1-15
4
10%
2
10%
16-30
5
13%
4
20%
31-45
4
10%
5
25%
46-60
12
31%
5
25%
61-75
7
18%
3
15%
76-90
Результаты последних матчей
Макартур
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Перт Глори - Макартур 2:1 Макартур - Мельбурн Сити 1:1 Централ Кост Маринерс - Макартур 4:1 Макартур - Брисбен Роар 3:2
Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 4:0 Макартур - Ньюкасл Джетс 0:1 Макартур - Веллингтон Феникс 2:1 Мельбурн Сити - Макартур 6:1 Макартур - Вестерн Юнайтед 2:2 Аделаида Юнайтед - Макартур 1:0 Макартур - Централ Кост Маринерс 1:2 Макартур - Ньюкасл Джетс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 4:0 Сидней - Макартур 0:3 Макартур - Перт Глори 1:0 Макартур - Мельбурн Виктори 0:1 Централ Кост Маринерс - Макартур 2:3 Веллингтон Феникс - Макартур 4:1 Макартур - Сидней 2:3 Вестерн Юнайтед - Макартур 1:1
Вестерн Сидней Уондерерс
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 2:3 Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 0:4 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 2:0
Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 4:0 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 4:4 Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 1:0 Централ Кост Маринерс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Ньюкасл Джетс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Сити 1:1 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 4:0 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Вестерн Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Эвертон - Вестерн Сидней Уондерерс 5:1 Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 0:3 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 2:0
Результаты матчей
Макартур
Вестерн Сидней Уондерерс
Точный счет
2:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
4:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
Точное количество голов
2
5 раз 50%
1
3 раза 30%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
4
2 раза 18%
Точный счет
4:0
2 раза 18%
4:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
6:1
1 раз 9%
1:0
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:4
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
0
4 раза 36%
3
2 раза 18%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
4
2 раза 22%
2
1 раз 11%
Точный счет
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:3
2 раза 10%
4:0
2 раза 10%
4:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
1:0
5 раз 25%
1:1
4 раза 20%
0:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
4:0
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:4
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 38%
0
5 раз 24%
2
5 раз 24%
3
3 раза 14%
1
7 раз 35%
0
5 раз 25%
2
4 раза 20%
4
4 раза 20%
Тоталы голов в матче
Макартур
Вестерн Сидней Уондерерс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
92
64
56
19
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
63
29
36
29
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
165
Больше Меньше
155
813
812
318
416
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|20
|12
|6
|2
|48 - 24
|42
|2.
|22
|11
|4
|7
|46 - 30
|37
|3.
|20
|9
|7
|4
|40 - 34
|34
|4.
|1:0
|21
|9
|6
|6
|32 - 20
|33
|5.
|21
|8
|6
|7
|34 - 34
|30
|6.
|22
|7
|6
|9
|30 - 36
|27
|7.
|20
|7
|5
|8
|29 - 33
|26
|8.
|22
|7
|5
|10
|28 - 39
|26
|9.
|0:1
|22
|7
|4
|11
|27 - 41
|25
|10.
|20
|6
|5
|9
|24 - 32
|23
|11.
|21
|5
|7
|9
|19 - 27
|22
|12.
|19
|5
|3
|11
|21 - 28
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|8
|3
|0
|31 - 12
|27
|2.
|11
|7
|2
|2
|29 - 14
|23
|3.
|11
|6
|4
|1
|20 - 15
|22
|4.
|10
|6
|3
|1
|22 - 12
|21
|5.
|1:0
|11
|6
|2
|3
|18 - 9
|20
|6.
|11
|5
|3
|3
|21 - 17
|18
|7.
|0:1
|11
|5
|2
|4
|16 - 13
|17
|8.
|11
|4
|3
|4
|11 - 16
|15
|9.
|10
|4
|2
|4
|17 - 16
|14
|10.
|10
|3
|4
|3
|8 - 7
|13
|11.
|9
|3
|1
|5
|11 - 12
|10
|12.
|9
|2
|3
|4
|12 - 19
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|5
|2
|4
|17 - 14
|17
|2.
|9
|4
|3
|2
|17 - 12
|15
|3.
|11
|4
|2
|5
|17 - 16
|14
|4.
|1:0
|10
|3
|4
|3
|14 - 11
|13
|5.
|10
|3
|4
|3
|18 - 22
|13
|6.
|10
|3
|3
|4
|13 - 17
|12
|7.
|11
|3
|2
|6
|17 - 23
|11
|8.
|10
|2
|3
|5
|7 - 16
|9
|9.
|11
|2
|3
|6
|11 - 20
|9
|10.
|10
|2
|2
|6
|10 - 16
|8
|11.
|0:1
|11
|2
|2
|7
|11 - 28
|8
|12.
|11
|1
|2
|8
|10 - 21
|5
- — Выход в Финальную серию
- — Выход в плей-офф за право играть в Финальной серии
|Мельбурн Сити
|Макларен Джейми
|16 (1)
|Централ Кост Маринерс
|Каммингс Джейсон
|15 (3)
|Веллингтон Феникс
|Завада Оскар
|13 (1)
|Аделаида Юнайтед
|Гудвин Крейг
|9 (8)
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Боррьелло Брендон
|9 (3)
|Централ Кост Маринерс
|Brian Kaltak
|3 5
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|8
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Клеур Габриэль
|8
|Вестерн Юнайтед
|Лакруа Лео
|1 6
|Аделаида Юнайтед
|Халлоран Бен
|1 5