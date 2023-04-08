Тур: 23. Стадион: Кэмпбеллтаун.
2:2
Конец матча
0'
27' Желтая карточкаНьювенхоф Калем
37' Желтая карточкаШнайдерлин Морган
0:1
42' ГолБоррьелло Брендон
1:1
66' ГолLachlan Rose
69' Желтая карточкаАспропотамитис Джонатан
78' Желтая карточкаAidan Simmons
83' Желтая карточкаБеккас Кирин
2:1
90' ГолТуре Альхассан
90' Желтая карточкаНун Крэйг
2:2
90' ГолБоррьелло Брендон
90'+7
Ход матча
27'
42'
66'
1:1
78'
83'
90'
2:1
90'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
12
Курто
Филип
41
Oliver
Jones
13
Вуйица
Иван
11
Беккас
Кирин
31
Lachlan
Rose
36
Аугла
Али
16
Бидлинг
Том
11
Лаюни
Амор
- Основной состав
-
12 Курто ФилипВратарь
- Защитник
- Защитник
-
41 Oliver JonesЗащитник
- Защитник
-
13 Вуйица ИванЗащитник
-
11 Беккас КиринПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Lachlan RoseНападающий
-
36 Аугла АлиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
17 Нун КрэйгПолузащитник
- Нападающий
-
14 Наджар МудиНападающий
-
37 Jed Drew
-
20 Jason Romero
-
Главный тренер: Mile Sterjovski
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Бидлинг ТомЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Лаюни АморНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
33 Alex Bonetig
-
Главный тренер: Рудан Марк
История личных встреч
Макартур
Вестерн Сидней Уондерерс
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
60%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
7 матчей
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
57.1%
42.9%
4 победы 0 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
2
0.75
Среднее время на гол
45
120
Всего голов
8
4
Голов в среднем за матч
2
1.33
Среднее время на гол
45
67
Всего голов
14
7
Голов в среднем за матч
2
1
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Макартур
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Миллар Мэттью
|5
|0.23
|Арабули Бачана
|4
|0.18
|Lachlan Rose
|4
|0.18
|Туре Альхассан
|3
|0.14
|Давила Улисес
|3
|0.14
|Наджар Муди
|2
|0.09
|Jed Drew
|2
|0.09
|Арзани Дэниел
|1
|0.05
|Аспропотамитис Джонатан
|1
|0.05
|Макгинг Джейк
|1
|0.05
|Да Силва Даниэль
|1
|0.05
|Anthony Carter
|1
|0.05
|Jason Romero
|1
|0.05
|Нун Крэйг
|0
|0
|Вуйица Иван
|0
|0
|Аугла Али
|0
|0
Вестерн Сидней Уондерерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боррьелло Брендон
|10
|0.48
|Нгбакото Йени
|3
|0.14
|Лаюни Амор
|3
|0.14
|Ньювенхоф Калем
|3
|0.14
|Амальфитано Ромен
|3
|0.14
|Божанич Оливер
|3 (1)
|0.14
|Йенги Кусини
|2
|0.1
|Крпич Сулейман
|2
|0.1
|Фильо Марсело
|1
|0.05
|Шнайдерлин Морган
|1 (1)
|0.05
|Наджарин Рами
|1 (1)
|0.05
|Мрчела Томислав
|1
|0.05
|Нинкович Милош
|0
|0
|Клеур Габриэль
|0
|0
|Вилмеринг Дэниэл
|0
|0
|Aidan Simmons
|0
|0
Карточки
Макартур
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Беккас Кирин
|6
|1
|Нун Крэйг
|5
|1
|Аспропотамитис Джонатан
|5
|1
|Jake Hollman
|4
|1
|Миллар Мэттью
|5
|0
|Ускок Томислав
|5
|0
|Арзани Дэниел
|5
|0
|Сусняр Александар
|3
|0
|Charles William M'Mombwa
|3
|0
|Туре Альхассан
|2
|0
|Скотадис Джерри
|2
|0
|Jed Drew
|2
|0
|Давила Улисес
|1
|0
|Курто Филип
|1
|0
|Арабули Бачана
|1
|0
|Да Силва Даниэль
|1
|0
|Anthony Carter
|1
|0
|Суман Николас
|1
|0
|Lachlan Rose
|1
|0
Вестерн Сидней Уондерерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Клеур Габриэль
|8
|0
|Фильо Марсело
|3
|2
|Мрчела Томислав
|4
|1
|Траоре Адама III
|4
|1
|Амальфитано Ромен
|5
|0
|Ньювенхоф Калем
|5
|0
|Боррьелло Брендон
|4
|0
|Нгбакото Йени
|2
|1
|Крпич Сулейман
|3
|0
|Бидлинг Том
|3
|0
|Шнайдерлин Морган
|2
|0
|Нинкович Милош
|1
|0
|Лоуренс Томас
|1
|0
|Лаюни Амор
|1
|0
|Наджарин Рами
|1
|0
|Йенги Кусини
|1
|0
|Карлуччо Джеррод
|1
|0
|Alex Bonetig
|1
|0
|Aidan Simmons
|1
|0
Результаты матчей
Макартур
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Вестерн Сидней Уондерерс
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
9
10
Макартур
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
Вестерн Сидней Уондерерс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
25
7
Волевые поражения
7
16
Макартур
70.6%
29.4%
12 побед 5 поражений
Первый тайм
41% (9)
23% (5)
36% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (13)
32% (7)
9% (2)
Вестерн Сидней Уондерерс
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
24% (5)
29% (6)
48% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
24% (5)
43% (9)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
2
9
Волевые победы
28
7
Волевые поражения
16
26
Голы по времени матча
Забито
19
15
6 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
12 Не забивали 14
1
5%
1
7%
1-15
3
16%
2
13%
16-30
2
11%
4
27%
31-45
3
16%
2
13%
46-60
5
26%
4
27%
61-75
5
26%
2
13%
76-90
Пропущено
13
13
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
4
31%
1
8%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
2
15%
3
23%
31-45
1
8%
1
8%
46-60
0
0%
4
31%
61-75
5
38%
3
23%
76-90
Забито
11
18
5 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 8
15 Не забивали 12
2
18%
2
11%
1-15
1
9%
5
28%
16-30
2
18%
3
17%
31-45
2
18%
4
22%
46-60
2
18%
2
11%
61-75
2
18%
2
11%
76-90
Пропущено
28
9
10 В 1-м тайме 2
18 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 5
3
11%
0
0%
1-15
3
11%
1
11%
16-30
4
14%
1
11%
31-45
3
11%
4
44%
46-60
12
43%
2
22%
61-75
3
11%
1
11%
76-90
Забито
30
33
11 В 1-м тайме 17
19 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 12
5 Не забивали 5
3
10%
3
9%
1-15
4
13%
7
21%
16-30
4
13%
7
21%
31-45
5
17%
6
18%
46-60
7
23%
6
18%
61-75
7
23%
4
12%
76-90
Пропущено
41
22
17 В 1-м тайме 7
24 Во 2-м тайме 15
11 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 13
7
17%
1
5%
1-15
4
10%
2
9%
16-30
6
15%
4
18%
31-45
4
10%
5
23%
46-60
12
29%
29%
6
27%
61-75
8
20%
4
18%
76-90
Результаты последних матчей
Макартур
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Перт Глори - Макартур 2:1 Макартур - Мельбурн Сити 1:1 Централ Кост Маринерс - Макартур 4:1 Макартур - Брисбен Роар 3:2
Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 4:0 Макартур - Ньюкасл Джетс 0:1 Макартур - Веллингтон Феникс 2:1 Мельбурн Сити - Макартур 6:1 Макартур - Вестерн Юнайтед 2:2 Аделаида Юнайтед - Макартур 1:0 Макартур - Централ Кост Маринерс 1:2 Макартур - Ньюкасл Джетс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 4:0 Сидней - Макартур 0:3 Макартур - Перт Глори 1:0 Макартур - Мельбурн Виктори 0:1 Централ Кост Маринерс - Макартур 2:3 Веллингтон Феникс - Макартур 4:1 Макартур - Сидней 2:3 Вестерн Юнайтед - Макартур 1:1
Вестерн Сидней Уондерерс
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 2:3 Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 0:4 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 2:0
Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 4:0 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 4:4 Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 1:0 Централ Кост Маринерс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Ньюкасл Джетс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Сити 1:1 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 4:0 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Вестерн Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Эвертон - Вестерн Сидней Уондерерс 5:1 Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 0:3 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 2:0
Результаты матчей
Макартур
Вестерн Сидней Уондерерс
Точный счет
2:2
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
4:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
Точное количество голов
2
6 раз 55%
1
3 раза 27%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
4
2 раза 18%
Точный счет
4:0
2 раза 18%
4:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
6:1
1 раз 9%
1:0
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
4:4
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
0
4 раза 36%
3
2 раза 18%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
4
2 раза 20%
Точный счет
1:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
2:3
2 раза 9%
4:0
2 раза 9%
4:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
1:0
5 раз 24%
1:1
4 раза 19%
0:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
4:0
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:4
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 36%
2
6 раз 27%
0
5 раз 23%
3
3 раза 14%
1
7 раз 33%
0
5 раз 24%
2
5 раз 24%
4
4 раза 19%
Тоталы голов в матче
Макартур
Вестерн Сидней Уондерерс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
92
74
56
110
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
73
29
46
29
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
175
Больше Меньше
165
913
912
319
417
- — Выход в Финальную серию
- — Выход в плей-офф за право играть в Финальной серии
|Мельбурн Сити
|Макларен Джейми
|16 (1)
|Централ Кост Маринерс
|Каммингс Джейсон
|15 (3)
|Веллингтон Феникс
|Завада Оскар
|13 (1)
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Боррьелло Брендон
|10 (3)
|Аделаида Юнайтед
|Гудвин Крейг
|9 (8)
|Централ Кост Маринерс
|Brian Kaltak
|3 5
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|8
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Клеур Габриэль
|8
|Вестерн Юнайтед
|Лакруа Лео
|1 6
|Макартур
|Беккас Кирин
|1 6