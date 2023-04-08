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  4. A-Лига (мужчины) 2022-2023

Австралия: A-Лига (мужчины)
2022-2023

Тур: 23. Стадион: .
Макартур
2:2
Конец матча
Вестерн Сидней Уондерерс
0'
27' Желтая карточка
Ньювенхоф Калем
37' Желтая карточка
Шнайдерлин Морган
0:1
42' Гол
Боррьелло Брендон
1:1
66' Гол
Lachlan Rose
69' Желтая карточка
Аспропотамитис Джонатан
78' Желтая карточка
Aidan Simmons
83' Желтая карточка
Беккас Кирин
2:1
90' Гол
Туре Альхассан
90' Желтая карточка
Нун Крэйг
2:2
90' Гол
Боррьелло Брендон
90'+7
12
Курто
Филип
2
Макгинг
Джейк
5
Аспропотамитис
Джонатан
41
Oliver
Jones
44
Миллар
Мэттью
13
Вуйица
Иван
11
Беккас
Кирин
7
Да
Силва
Даниэль
8
Jake
Hollman
31
Lachlan
Rose
36
Аугла
Али
20
Лоуренс
Томас
31
Aidan
Simmons
5
Мрчела
Томислав
16
Бидлинг
Том
3
Траоре
Адама
III
28
Ньювенхоф
Калем
4
Шнайдерлин
Морган
17
Амальфитано
Ромен
10
Нинкович
Милош
26
Боррьелло
Брендон
11
Лаюни
Амор
Макартур
Вестерн Сидней Уондерерс

История личных встреч

Макартур
Вестерн Сидней Уондерерс

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
60%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

7 матчей

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

57.1%
42.9%
4 победы 0 ничьих 3 победы

История матчей

AЛ(
4:0
AЛ(
4:0
1:1
AЛ(
3:1
AЛ(
0:2
2:2
0:1

Голы

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

2
0.75

Среднее время на гол

45
120

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

2
1.33

Среднее время на гол

45
67

Всего голов

14
7

Голов в среднем за матч

2
1

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
4
Больше 57%
Меньше 43%
3

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Макартур
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Миллар Мэттью 5 0.23
Арабули Бачана 4 0.18
Lachlan Rose 4 0.18
Туре Альхассан 3 0.14
Давила Улисес 3 0.14
Наджар Муди 2 0.09
Jed Drew 2 0.09
Арзани Дэниел 1 0.05
Аспропотамитис Джонатан 1 0.05
Макгинг Джейк 1 0.05
Да Силва Даниэль 1 0.05
Anthony Carter 1 0.05
Jason Romero 1 0.05
Нун Крэйг 0 0
Вуйица Иван 0 0
Аугла Али 0 0
Вестерн Сидней Уондерерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боррьелло Брендон 10 0.48
Нгбакото Йени 3 0.14
Лаюни Амор 3 0.14
Ньювенхоф Калем 3 0.14
Амальфитано Ромен 3 0.14
Божанич Оливер 3 (1) 0.14
Йенги Кусини 2 0.1
Крпич Сулейман 2 0.1
Фильо Марсело 1 0.05
Шнайдерлин Морган 1 (1) 0.05
Наджарин Рами 1 (1) 0.05
Мрчела Томислав 1 0.05
Нинкович Милош 0 0
Клеур Габриэль 0 0
Вилмеринг Дэниэл 0 0
Aidan Simmons 0 0

Карточки

Макартур
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Беккас Кирин 6 1
Нун Крэйг 5 1
Аспропотамитис Джонатан 5 1
Jake Hollman 4 1
Миллар Мэттью 5 0
Ускок Томислав 5 0
Арзани Дэниел 5 0
Сусняр Александар 3 0
Charles William M'Mombwa 3 0
Туре Альхассан 2 0
Скотадис Джерри 2 0
Jed Drew 2 0
Давила Улисес 1 0
Курто Филип 1 0
Арабули Бачана 1 0
Да Силва Даниэль 1 0
Anthony Carter 1 0
Суман Николас 1 0
Lachlan Rose 1 0
Вестерн Сидней Уондерерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Клеур Габриэль 8 0
Фильо Марсело 3 2
Мрчела Томислав 4 1
Траоре Адама III 4 1
Амальфитано Ромен 5 0
Ньювенхоф Калем 5 0
Боррьелло Брендон 4 0
Нгбакото Йени 2 1
Крпич Сулейман 3 0
Бидлинг Том 3 0
Шнайдерлин Морган 2 0
Нинкович Милош 1 0
Лоуренс Томас 1 0
Лаюни Амор 1 0
Наджарин Рами 1 0
Йенги Кусини 1 0
Карлуччо Джеррод 1 0
Alex Bonetig 1 0
Aidan Simmons 1 0

Результаты матчей

Макартур
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Вестерн Сидней Уондерерс
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

9
10
Макартур
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
Вестерн Сидней Уондерерс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

25
7

Волевые поражения

7
16
Макартур
70.6%
29.4%
12 побед 5 поражений
Первый тайм
41% (9)
23% (5)
36% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (13)
32% (7)
9% (2)
Вестерн Сидней Уондерерс
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
24% (5)
29% (6)
48% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
24% (5)
43% (9)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

2
9

Волевые победы

28
7

Волевые поражения

16
26

Голы по времени матча

Забито

19
15
6 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
12 Не забивали 14
1
5%
1
7%
1-15
3
16%
2
13%
16-30
2
11%
4
27%
31-45
3
16%
2
13%
46-60
5
26%
4
27%
61-75
5
26%
2
13%
76-90

Пропущено

13
13
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
4
31%
1
8%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
2
15%
3
23%
31-45
1
8%
1
8%
46-60
0
0%
4
31%
61-75
5
38%
3
23%
76-90

Забито

11
18
5 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 8
15 Не забивали 12
2
18%
2
11%
1-15
1
9%
5
28%
16-30
2
18%
3
17%
31-45
2
18%
4
22%
46-60
2
18%
2
11%
61-75
2
18%
2
11%
76-90

Пропущено

28
9
10 В 1-м тайме 2
18 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 5
3
11%
0
0%
1-15
3
11%
1
11%
16-30
4
14%
1
11%
31-45
3
11%
4
44%
46-60
12
43%
2
22%
61-75
3
11%
1
11%
76-90

Забито

30
33
11 В 1-м тайме 17
19 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 12
5 Не забивали 5
3
10%
3
9%
1-15
4
13%
7
21%
16-30
4
13%
7
21%
31-45
5
17%
6
18%
46-60
7
23%
6
18%
61-75
7
23%
4
12%
76-90

Пропущено

41
22
17 В 1-м тайме 7
24 Во 2-м тайме 15
11 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 13
7
17%
1
5%
1-15
4
10%
2
9%
16-30
6
15%
4
18%
31-45
4
10%
5
23%
46-60
12
29%
29%
6
27%
61-75
8
20%
4
18%
76-90

Результаты последних матчей

Макартур
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Перт Глори - Макартур 2:1 Макартур - Мельбурн Сити 1:1 Централ Кост Маринерс - Макартур 4:1 Макартур - Брисбен Роар 3:2
Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 4:0 Макартур - Ньюкасл Джетс 0:1 Макартур - Веллингтон Феникс 2:1 Мельбурн Сити - Макартур 6:1 Макартур - Вестерн Юнайтед 2:2 Аделаида Юнайтед - Макартур 1:0 Макартур - Централ Кост Маринерс 1:2 Макартур - Ньюкасл Джетс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 4:0 Сидней - Макартур 0:3 Макартур - Перт Глори 1:0 Макартур - Мельбурн Виктори 0:1 Централ Кост Маринерс - Макартур 2:3 Веллингтон Феникс - Макартур 4:1 Макартур - Сидней 2:3 Вестерн Юнайтед - Макартур 1:1
Вестерн Сидней Уондерерс
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 2:3 Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 0:4 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 2:0
Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 4:0 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 4:4 Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 1:0 Централ Кост Маринерс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Ньюкасл Джетс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Сити 1:1 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 4:0 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Вестерн Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Эвертон - Вестерн Сидней Уондерерс 5:1 Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 0:3 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 2:0

Результаты матчей

Макартур
Вестерн Сидней Уондерерс

Точный счет

2:2
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
4:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%

Точное количество голов

2
6 раз 55%
1
3 раза 27%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
4
2 раза 18%

Точный счет

4:0
2 раза 18%
4:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
6:1
1 раз 9%
1:0
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
4:4
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
0
4 раза 36%
3
2 раза 18%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
4
2 раза 20%

Точный счет

1:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
2:3
2 раза 9%
4:0
2 раза 9%
4:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
1:0
5 раз 24%
1:1
4 раза 19%
0:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
4:0
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:4
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 36%
2
6 раз 27%
0
5 раз 23%
3
3 раза 14%
1
7 раз 33%
0
5 раз 24%
2
5 раз 24%
4
4 раза 19%

Тоталы голов в матче

Макартур
Вестерн Сидней Уондерерс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
9
2
7
4
1.5
5
6
1
10
2.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
7
3
2
9
1.5
4
6
2
9
2.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
5
0.5
Больше Меньше
16
5
9
13
1.5
9
12
3
19
2.5
4
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Сити
 20 12 6 2 48 - 24 42
2.
Централ Кост Маринерс
 22 11 4 7 46 - 30 37
3.
Аделаида Юнайтед
 20 9 7 4 40 - 34 34
4.
Вестерн Сидней Уондерерс
 21 8 7 6 33 - 22 31
5.
Веллингтон Феникс
 21 8 6 7 34 - 34 30
6.
Перт Глори
 22 7 6 9 30 - 36 27
7.
Сидней
 20 7 5 8 29 - 33 26
8.
Вестерн Юнайтед
 22 7 5 10 28 - 39 26
9.
Макартур
 22 7 5 10 29 - 42 26
10.
Ньюкасл Джетс
 20 6 5 9 24 - 32 23
11.
Брисбен Роар
 21 5 7 9 19 - 27 22
12.
Мельбурн Виктори
 19 5 3 11 21 - 28 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Сити
 11 8 3 0 31 - 12 27
2.
Централ Кост Маринерс
 11 7 2 2 29 - 14 23
3.
Перт Глори
 11 6 4 1 20 - 15 22
4.
Аделаида Юнайтед
 10 6 3 1 22 - 12 21
5.
Вестерн Сидней Уондерерс
 11 6 2 3 18 - 9 20
6.
Макартур
 11 5 3 3 18 - 14 18
7.
Веллингтон Феникс
 11 5 3 3 21 - 17 18
8.
Вестерн Юнайтед
 11 4 3 4 11 - 16 15
9.
Ньюкасл Джетс
 10 4 2 4 17 - 16 14
10.
Брисбен Роар
 10 3 4 3 8 - 7 13
11.
Мельбурн Виктори
 9 3 1 5 11 - 12 10
12.
Сидней
 9 2 3 4 12 - 19 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сидней
 11 5 2 4 17 - 14 17
2.
Мельбурн Сити
 9 4 3 2 17 - 12 15
3.
Централ Кост Маринерс
 11 4 2 5 17 - 16 14
4.
Аделаида Юнайтед
 10 3 4 3 18 - 22 13
5.
Веллингтон Феникс
 10 3 3 4 13 - 17 12
6.
Вестерн Сидней Уондерерс
 10 2 5 3 15 - 13 11
7.
Вестерн Юнайтед
 11 3 2 6 17 - 23 11
8.
Ньюкасл Джетс
 10 2 3 5 7 - 16 9
9.
Брисбен Роар
 11 2 3 6 11 - 20 9
10.
Мельбурн Виктори
 10 2 2 6 10 - 16 8
11.
Макартур
 11 2 2 7 11 - 28 8
12.
Перт Глори
 11 1 2 8 10 - 21 5
  • — Выход в Финальную серию
  • — Выход в плей-офф за право играть в Финальной серии

Топ бомбардиров
Мельбурн Сити Макларен Джейми 16 (1)
Централ Кост Маринерс Каммингс Джейсон 15 (3)
Веллингтон Феникс Завада Оскар 13 (1)
Вестерн Сидней Уондерерс Боррьелло Брендон 10 (3)
Аделаида Юнайтед Гудвин Крейг 9 (8)
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Топ нарушителей
Централ Кост Маринерс Brian Kaltak 3 5
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 8
Вестерн Сидней Уондерерс Клеур Габриэль 8
Вестерн Юнайтед Лакруа Лео 1 6
Макартур Беккас Кирин 1 6
Весь список
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    • 66'
      Макгинг Джейк сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      66'
      Г О О О О Л - Lachlan Rose бьет в цель!
    • 60'
      Лаюни Амор уходит с поля. Нгбакото Йени выходит вместо него
    • 60'
      Jake Hollman уходит с поля. Jerry Skotadis выходит вместо него
    • 60'
      Ali Auglah уходит с поля. Туре Альхассан выходит вместо него
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Описание гола
      42'
      Г О О О О Л - Боррьелло Брендон бьет в цель!
    • Желтая карточка
      37'
      Шнайдерлин Морган получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      27'
      Calem Nieuwenhof получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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    Где смотреть матч Макартур 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс онлайн

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