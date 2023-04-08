Тур: 27. Стадион: Войт-Арена.
0:1
Перерыв
Ход матча
32'
41'
0:1
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 4
-
2 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
91 Владение мячом, % 9
Прогноз на матч от Liveresult
17
Пик
Флориан
25
Джигала
Адам
18
Медич
Яков
13
Дашнер
Лукас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Пик ФлорианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Айхер ВитусВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Сесса КевинПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Келлер ТомасПолузащитник
- Нападающий
-
26 Tim Koether
-
Главный тренер: Шмидт Франк
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Джигала АдамЗащитник
-
18 Медич ЯковЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
13 Дашнер ЛукасНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Бурхерт СашаВратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Аремю АфиизЗащитник
-
21 Рицка ЛарсЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Отто ДавидНападающий
-
26 Elias Saad
-
Главный тренер: Fabian Hurzeler
История личных встреч
Хайденхайм
Санкт-Паули
7 матчей
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 4 победы
17 матчей
41.2%
17.6%
41.2%
7 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
29.4%
52.9%
17.7%
5 побед 9 ничьих 3 победы
Второй тайм
35.3%
41.2%
23.5%
6 побед 7 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
18
6
Голов в среднем за матч
2.25
0.67
Среднее время на гол
40
135
Всего голов
11
10
Голов в среднем за матч
1.22
1.25
Среднее время на гол
73
72
Всего голов
29
16
Голов в среднем за матч
1.71
0.94
Тотал матчей
2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
11
Больше 65%
Меньше 35%
6
8
Больше 47%
Меньше 53%
9
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
52
95
Бомбардиры внутри турнира
Хайденхайм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кляйндинст Тим
|20
|0.74
|Бесте Ян-Никлас
|7 (1)
|0.26
|Томалла Денис
|6
|0.22
|Пик Флориан
|3
|0.11
|Adrian Beck
|3
|0.11
|Сесса Кевин
|3
|0.11
|Шиммер Штефан
|3
|0.11
|Буш Марнон
|2
|0.07
|Майнка Патрик
|2
|0.07
|Кюльветтер Кристиан
|1
|0.04
|Шёппнер Ян
|1
|0.04
|Зирслебен Тим
|1
|0.04
|Фёренбах Йонас
|0
|0
|Бурнич Дженис
|0
|0
|Малони Леннард
|0
|0
|Риттмюллер Марвин
|0
|0
Санкт-Паули
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дашнер Лукас
|7
|0.26
|Ирвайн Джексон
|7
|0.26
|Эггештайн Йоханнес
|5
|0.19
|Хартель Марсель
|3
|0.11
|Салиакас Манолис
|3
|0.11
|Меткалф Коннор
|3
|0.11
|Медич Яков
|3
|0.11
|Смит Эрик
|2
|0.07
|Oladapo Afolayan
|2
|0.07
|Пакарада Леарт
|1 (1)
|0.04
|Аменийдо Этьенн
|1
|0.04
|Отто Давид
|1
|0.04
|Немет Давид
|1
|0.04
|Цандер Лука-Милан
|0
|0
|Рицка Ларс
|0
|0
|Байфус Марцель
|0
|0
|Матанович Игорь
|0
|0
Карточки
Хайденхайм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кляйндинст Тим
|7
|0
|Бесте Ян-Никлас
|4
|0
|Малони Леннард
|4
|0
|Зирслебен Тим
|4
|0
|Бурнич Дженис
|2
|1
|Майнка Патрик
|3
|0
|Пик Флориан
|3
|0
|Кюльветтер Кристиан
|3
|0
|Сесса Кевин
|3
|0
|Тоеркауф Норман
|2
|0
|Гейпль Андреас
|2
|0
|Мюллер Кевин
|2
|0
|Томалла Денис
|0
|1
|Буш Марнон
|1
|0
|Фёренбах Йонас
|1
|0
|Шиммер Штефан
|1
|0
|Adrian Beck
|1
|0
|Шёппнер Ян
|1
|0
Санкт-Паули
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ирвайн Джексон
|8
|0
|Салиакас Манолис
|7
|0
|Смит Эрик
|4
|0
|Медич Яков
|4
|0
|Дашнер Лукас
|4
|0
|Фазлии Бетим
|2
|1
|Пакарада Леарт
|3
|0
|Василь Никола
|3
|0
|Аремю Афииз
|3
|0
|Матанович Игорь
|3
|0
|Метс Кароль
|2
|0
|Мауридес Жуниор
|2
|0
|Oladapo Afolayan
|2
|0
|Отто Давид
|2
|0
|Бухальфа Карло
|2
|0
|Меткалф Коннор
|2
|0
|Джигала Адам
|1
|0
|Хартель Марсель
|1
|0
|Аменийдо Этьенн
|1
|0
|Немет Давид
|1
|0
|Байфус Марцель
|1
|0
Результаты матчей
Хайденхайм
100%
10 побед 0 поражений
Первый тайм
69% (9)
31% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Санкт-Паули
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
0
6
Волевые победы
10
1
Волевые поражения
6
11
Хайденхайм
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Санкт-Паули
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
6
0
Волевые поражения
15
19
Хайденхайм
76.5%
23.5%
13 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (11)
46% (12)
12% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
38% (10)
23% (6)
Санкт-Паули
22.2%
77.8%
4 победы 14 поражений
Первый тайм
19% (5)
38% (10)
42% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (4)
50% (13)
35% (9)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
3
10
Волевые победы
16
1
Волевые поражения
21
30
Голы по времени матча
Забито
36
22
19 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 6
13 Не забивали 17
2
6%
2
9%
1-15
6
17%
5
23%
16-30
11
31%
5
23%
31-45
2
6%
2
9%
46-60
3
8%
3
14%
61-75
12
33%
5
23%
76-90
Пропущено
16
19
7 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
4
25%
4
21%
1-15
2
13%
3
16%
16-30
1
6%
4
21%
31-45
4
25%
2
11%
46-60
1
6%
1
5%
61-75
4
25%
5
26%
76-90
Забито
16
19
6 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 7
17 Не забивали 16
0
0%
3
16%
1-15
2
13%
4
21%
16-30
4
25%
3
16%
31-45
4
25%
1
5%
46-60
4
25%
4
21%
61-75
2
13%
4
21%
76-90
Пропущено
15
8
4 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
0
0%
1
13%
1-15
1
7%
1
13%
16-30
3
20%
1
13%
31-45
2
13%
2
25%
46-60
2
13%
1
13%
61-75
7
47%
2
25%
76-90
Забито
52
41
25 В 1-м тайме 22
27 Во 2-м тайме 19
18 Забивали первыми 13
4 Не забивали 7
2
4%
5
12%
1-15
8
15%
9
22%
16-30
15
29%
8
20%
31-45
6
12%
3
7%
46-60
7
13%
7
17%
61-75
14
27%
9
22%
76-90
Пропущено
31
27
11 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 11
17 Не пропускали 16
4
13%
5
19%
1-15
3
10%
4
15%
16-30
4
13%
5
19%
31-45
6
19%
4
15%
46-60
3
10%
2
7%
61-75
11
35%
7
26%
76-90
Результаты последних матчей
Хайденхайм
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Кайзерслаутерн - Хайденхайм 2:2 Штутгарт - Хайденхайм 2:0 Хайденхайм - Карлсруэ 5:2 Фортуна - Хайденхайм 1:1
Хайденхайм - Дармштадт 1:0 Арминия - Хайденхайм 0:1 Хайденхайм - Нюрнберг 5:0 Хайденхайм - Гамбург 3:3 Айнтрахт Бр - Хайденхайм 2:0 Хайденхайм - Ганза 2:0 Хайденхайм - Пяст 1:0 ЧФР Клуж - Хайденхайм 2:2 Виктория Пльзень - Хайденхайм 1:1 Хайденхайм - Ингольштадт 1:0 Хайденхайм - Вальдхоф 2:0 Аугсбург - Хайденхайм 2:0 Хайденхайм - Ян 5:4 Зандхаузен - Хайденхайм 3:4 Хайденхайм - Падерборн 3:0 Магдебург - Хайденхайм 1:1
Санкт-Паули
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Санкт-Паули - Ян 1:0 Санкт-Паули - Ганновер 96 2:0 Зандхаузен - Санкт-Паули 0:5 Санкт-Паули - Гройтер Фюрт 2:1
Падерборн - Санкт-Паули 1:2 Санкт-Паули - Ганза 1:0 Магдебург - Санкт-Паули 1:2 Санкт-Паули - Кайзерслаутерн 1:0 Санкт-Паули - Ганновер 96 2:0 Нюрнберг - Санкт-Паули 0:1 Санкт-Паули - Митьюлланд 0:0 Боруссия М - Санкт-Паули 0:1 Лугано - Санкт-Паули 2:7 Унион Берлин - Санкт-Паули 3:2 Карлсруэ - Санкт-Паули 4:4 Санкт-Паули - Хольштайн Киль 0:0 Фортуна - Санкт-Паули 1:0 Санкт-Паули - Дармштадт 1:1 Арминия - Санкт-Паули 2:0 Фрайбург - Санкт-Паули 2:1
Результаты матчей
Хайденхайм
Санкт-Паули
Точный счет
2:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
5:4
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
3
4 раза 31%
2
4 раза 31%
5
3 раза 23%
1
2 раза 15%
1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
Точный счет
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
2:0
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
4 раза 31%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
1:1
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
5:4
1 раз 4%
2:0
4 раза 15%
1:0
4 раза 15%
2:1
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
Точное количество голов
1
7 раз 27%
2
6 раз 23%
3
5 раз 19%
0
4 раза 15%
5
3 раза 12%
4
1 раз 4%
1
8 раз 31%
2
7 раз 27%
0
6 раз 23%
3
3 раза 12%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Хайденхайм
Санкт-Паули
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
67
76
310
310
310
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
94
49
67
211
211
112
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
224
Больше Меньше
206
1511
1214
917
521
422
224
323
125
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|26
|16
|7
|3
|41 - 21
|55
|2.
|27
|16
|5
|6
|54 - 33
|53
|3.
|0:1
|27
|14
|9
|4
|53 - 31
|51
|4.
|1:0
|27
|13
|8
|6
|41 - 28
|47
|5.
|26
|13
|4
|9
|50 - 32
|43
|6.
|26
|13
|4
|9
|45 - 34
|43
|7.
|27
|10
|10
|7
|41 - 37
|40
|8.
|27
|10
|6
|11
|43 - 42
|36
|9.
|27
|9
|7
|11
|37 - 40
|34
|10.
|26
|8
|10
|8
|43 - 43
|34
|11.
|26
|9
|4
|13
|34 - 45
|31
|12.
|27
|8
|6
|13
|23 - 39
|30
|13.
|26
|7
|9
|10
|35 - 40
|30
|14.
|27
|7
|8
|12
|32 - 44
|29
|15.
|26
|8
|4
|14
|39 - 43
|28
|16.
|26
|7
|5
|14
|25 - 41
|26
|17.
|26
|7
|4
|15
|21 - 40
|25
|18.
|26
|5
|6
|15
|27 - 51
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|14
|10
|3
|1
|37 - 16
|33
|2.
|14
|9
|2
|3
|30 - 14
|29
|3.
|13
|8
|5
|0
|22 - 8
|29
|4.
|1:0
|13
|8
|5
|0
|20 - 7
|29
|5.
|13
|9
|0
|4
|35 - 16
|27
|6.
|13
|8
|3
|2
|28 - 14
|27
|7.
|13
|6
|6
|1
|20 - 14
|24
|8.
|13
|6
|3
|4
|21 - 17
|21
|9.
|13
|5
|6
|2
|23 - 20
|21
|10.
|14
|6
|3
|5
|19 - 17
|21
|11.
|14
|6
|3
|5
|24 - 22
|21
|12.
|14
|6
|2
|6
|13 - 14
|20
|13.
|13
|4
|5
|4
|12 - 18
|17
|14.
|13
|5
|1
|7
|22 - 21
|16
|15.
|13
|4
|4
|5
|22 - 20
|16
|16.
|13
|4
|3
|6
|13 - 16
|15
|17.
|12
|3
|3
|6
|13 - 25
|12
|18.
|13
|3
|1
|9
|10 - 21
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|8
|2
|3
|19 - 13
|26
|2.
|13
|7
|3
|3
|24 - 19
|24
|3.
|14
|5
|4
|5
|18 - 17
|19
|4.
|1:0
|14
|5
|3
|6
|21 - 21
|18
|5.
|0:1
|13
|4
|6
|3
|16 - 15
|18
|6.
|13
|4
|6
|3
|21 - 23
|18
|7.
|13
|4
|4
|5
|15 - 16
|16
|8.
|13
|5
|1
|7
|17 - 20
|16
|9.
|13
|5
|1
|7
|21 - 29
|16
|10.
|13
|4
|3
|6
|19 - 20
|15
|11.
|13
|4
|3
|6
|11 - 19
|15
|12.
|14
|3
|4
|7
|16 - 23
|13
|13.
|13
|3
|3
|7
|17 - 22
|12
|14.
|13
|2
|4
|7
|10 - 25
|10
|15.
|13
|3
|0
|10
|13 - 23
|9
|16.
|14
|2
|3
|9
|14 - 26
|9
|17.
|13
|1
|5
|7
|13 - 27
|8
|18.
|13
|1
|3
|9
|15 - 26
|6
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
- — Вылет в Бундеслигу 3
|Хайденхайм
|Кляйндинст Тим
|20 (5)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|17 (2)
|Фортуна
|Ковнацки Давид
|12 (7)
|Хольштайн Киль
|Скрибски Стивен
|12 (2)
|Кайзерслаутерн
|Бойд Терренс
|11 (2)
|Ганновер 96
|Кунце Фабиан
|1 11
|Карлсруэ
|Франке Марсель
|1 9
|Ганза
|Ферхук Йон
|2 7
|Дармштадт
|Холланд Фабиан
|10
|Ян
|Гимбер Бенедикт
|10