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Германия: Бундеслига 2
2022-2023

Тур: 27. Стадион: .
Хайденхайм
0:1
Конец матча
Санкт-Паули
0'
32' Желтая карточка
Меткалф Коннор
0:1
41' Гол
Хартель Марсель
61' Желтая карточка
Буш Марнон
81' Желтая карточка
Кляйндинст Тим
90' Желтая карточка
Отто Давид
90'+6

Ход матча

32'
 
Меткалф Коннор
41'
0:1
Хартель Марсель
61'
Буш Марнон
 
71'
Сесса Кевин
Томалла Денис
 
71'
Шиммер Штефан
Зирслебен Тим
 
74'
 
Отто Давид
Меткалф Коннор
81'
Кляйндинст Тим
 
83'
 
Аремю Афииз
Oladapo Afolayan
83'
 
Цандер Лука-Милан
Салиакас Манолис
87'
Кюльветтер Кристиан
Шёппнер Ян
 
87'
Бурнич Дженис
Пик Флориан
 
90'
Келлер Томас
Буш Марнон
 
90'
 
Байфус Марцель
Дашнер Лукас
90'
 
Отто Давид

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 6
  • 1 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 497 Количество передач 394
  • 76 Владение мячом, % 24
Прогноз на матч от Liveresult
1
Мюллер
Кевин
2
Буш
Марнон
6
Майнка
Патрик
4
Зирслебен
Тим
19
Фёренбах
Йонас
33
Малони
Леннард
3
Шёппнер
Ян
17
Пик
Флориан
11
Томалла
Денис
37
Бесте
Ян-Никлас
10
Кляйндинст
Тим
22
Василь
Никола
25
Джигала
Адам
18
Медич
Яков
3
Метс
Кароль
2
Салиакас
Манолис
7
Ирвайн
Джексон
10
Хартель
Марсель
23
Пакарада
Леарт
24
Меткалф
Коннор
13
Дашнер
Лукас
17
Oladapo
Afolayan
Хайденхайм
4-2-3-1
Санкт-Паули
3-4-3

История личных встреч

Хайденхайм
Санкт-Паули

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 4 победы

17 матчей

41.2%
17.6%
41.2%
7 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

29.4%
52.9%
17.7%
5 побед 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

35.3%
41.2%
23.5%
6 побед 7 ничьих 4 победы

История матчей

Б2
0:0
Б2
1:0
Б2
2:4
Б2
3:4
Б2
4:2
Б2
0:0
Б2
1:0
Б2
3:0
Б2
1:1
Б2
3:1
Б2
1:0
Б2
3:0
Б2
2:0
Б2
2:0
Б2
1:0
Б2
2:1
Б2
0:3

Голы

Всего голов

18
6

Голов в среднем за матч

2.25
0.67

Среднее время на гол

40
135

Всего голов

11
10

Голов в среднем за матч

1.22
1.25

Среднее время на гол

73
72

Всего голов

29
16

Голов в среднем за матч

1.71
0.94

Тотал матчей

2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
11
Больше 65%
Меньше 35%
6
8
Больше 47%
Меньше 53%
9
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

52
95

Бомбардиры внутри турнира

Хайденхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кляйндинст Тим 20 0.74
Бесте Ян-Никлас 7 (1) 0.26
Томалла Денис 6 0.22
Пик Флориан 3 0.11
Adrian Beck 3 0.11
Сесса Кевин 3 0.11
Шиммер Штефан 3 0.11
Буш Марнон 2 0.07
Майнка Патрик 2 0.07
Кюльветтер Кристиан 1 0.04
Шёппнер Ян 1 0.04
Зирслебен Тим 1 0.04
Фёренбах Йонас 0 0
Бурнич Дженис 0 0
Малони Леннард 0 0
Риттмюллер Марвин 0 0
Санкт-Паули
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дашнер Лукас 7 0.26
Ирвайн Джексон 7 0.26
Эггештайн Йоханнес 5 0.19
Хартель Марсель 4 0.15
Салиакас Манолис 3 0.11
Меткалф Коннор 3 0.11
Медич Яков 3 0.11
Смит Эрик 2 0.07
Oladapo Afolayan 2 0.07
Пакарада Леарт 1 (1) 0.04
Аменийдо Этьенн 1 0.04
Отто Давид 1 0.04
Немет Давид 1 0.04
Цандер Лука-Милан 0 0
Рицка Ларс 0 0
Байфус Марцель 0 0
Матанович Игорь 0 0

Карточки

Хайденхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кляйндинст Тим 8 0
Бесте Ян-Никлас 4 0
Малони Леннард 4 0
Зирслебен Тим 4 0
Бурнич Дженис 2 1
Майнка Патрик 3 0
Пик Флориан 3 0
Кюльветтер Кристиан 3 0
Сесса Кевин 3 0
Тоеркауф Норман 2 0
Гейпль Андреас 2 0
Буш Марнон 2 0
Мюллер Кевин 2 0
Томалла Денис 0 1
Фёренбах Йонас 1 0
Шиммер Штефан 1 0
Adrian Beck 1 0
Шёппнер Ян 1 0
Санкт-Паули
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ирвайн Джексон 8 0
Салиакас Манолис 7 0
Смит Эрик 4 0
Медич Яков 4 0
Дашнер Лукас 4 0
Фазлии Бетим 2 1
Пакарада Леарт 3 0
Василь Никола 3 0
Отто Давид 3 0
Меткалф Коннор 3 0
Аремю Афииз 3 0
Матанович Игорь 3 0
Метс Кароль 2 0
Мауридес Жуниор 2 0
Oladapo Afolayan 2 0
Бухальфа Карло 2 0
Джигала Адам 1 0
Хартель Марсель 1 0
Аменийдо Этьенн 1 0
Немет Давид 1 0
Байфус Марцель 1 0

Результаты матчей

Хайденхайм
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
64% (9)
29% (4)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Санкт-Паули
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

10
1

Волевые поражения

6
11
Хайденхайм
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Санкт-Паули
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

6
0

Волевые поражения

15
19
Хайденхайм
72.2%
27.8%
13 побед 5 поражений
Первый тайм
41% (11)
44% (12)
15% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
41% (11)
22% (6)
Санкт-Паули
26.3%
73.7%
5 побед 14 поражений
Первый тайм
22% (6)
37% (10)
41% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (4)
52% (14)
33% (9)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

4
10

Волевые победы

16
1

Волевые поражения

21
30

Голы по времени матча

Забито

36
23
19 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 7
14 Не забивали 17
2
6%
2
9%
1-15
6
17%
5
22%
16-30
11
31%
6
26%
31-45
2
6%
2
9%
46-60
3
8%
3
13%
61-75
12
33%
5
22%
76-90

Пропущено

17
19
8 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
4
24%
4
21%
1-15
2
12%
3
16%
16-30
2
12%
4
21%
31-45
4
24%
2
11%
46-60
1
6%
1
5%
61-75
4
24%
5
26%
76-90

Забито

16
19
6 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 7
18 Не забивали 17
0
0%
3
16%
1-15
2
13%
4
21%
16-30
4
25%
3
16%
31-45
4
25%
1
5%
46-60
4
25%
4
21%
61-75
2
13%
4
21%
76-90

Пропущено

15
8
4 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
0
0%
1
13%
1-15
1
7%
1
13%
16-30
3
20%
1
13%
31-45
2
13%
2
25%
46-60
2
13%
1
13%
61-75
7
47%
2
25%
76-90

Забито

52
42
25 В 1-м тайме 23
27 Во 2-м тайме 19
18 Забивали первыми 14
5 Не забивали 7
2
4%
5
12%
1-15
8
15%
9
21%
16-30
15
29%
9
21%
31-45
6
12%
3
7%
46-60
7
13%
7
17%
61-75
14
27%
9
21%
76-90

Пропущено

32
27
12 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 11
18 Не пропускали 16
4
13%
5
19%
1-15
3
9%
4
15%
16-30
5
16%
5
19%
31-45
6
19%
4
15%
46-60
3
9%
2
7%
61-75
11
34%
7
26%
76-90

Результаты последних матчей

Хайденхайм
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Кайзерслаутерн - Хайденхайм 2:2 Штутгарт - Хайденхайм 2:0 Хайденхайм - Карлсруэ 5:2 Фортуна - Хайденхайм 1:1
Хайденхайм - Дармштадт 1:0 Арминия - Хайденхайм 0:1 Хайденхайм - Нюрнберг 5:0 Хайденхайм - Гамбург 3:3 Айнтрахт Бр - Хайденхайм 2:0 Хайденхайм - Ганза 2:0 Хайденхайм - Пяст 1:0 ЧФР Клуж - Хайденхайм 2:2 Виктория Пльзень - Хайденхайм 1:1 Хайденхайм - Ингольштадт 1:0 Хайденхайм - Вальдхоф 2:0 Аугсбург - Хайденхайм 2:0 Хайденхайм - Ян 5:4 Зандхаузен - Хайденхайм 3:4 Хайденхайм - Падерборн 3:0 Магдебург - Хайденхайм 1:1
Санкт-Паули
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Санкт-Паули - Ян 1:0 Санкт-Паули - Ганновер 96 2:0 Зандхаузен - Санкт-Паули 0:5 Санкт-Паули - Гройтер Фюрт 2:1
Падерборн - Санкт-Паули 1:2 Санкт-Паули - Ганза 1:0 Магдебург - Санкт-Паули 1:2 Санкт-Паули - Кайзерслаутерн 1:0 Санкт-Паули - Ганновер 96 2:0 Нюрнберг - Санкт-Паули 0:1 Санкт-Паули - Митьюлланд 0:0 Боруссия М - Санкт-Паули 0:1 Лугано - Санкт-Паули 2:7 Унион Берлин - Санкт-Паули 3:2 Карлсруэ - Санкт-Паули 4:4 Санкт-Паули - Хольштайн Киль 0:0 Фортуна - Санкт-Паули 1:0 Санкт-Паули - Дармштадт 1:1 Арминия - Санкт-Паули 2:0 Фрайбург - Санкт-Паули 2:1

Результаты матчей

Хайденхайм
Санкт-Паули

Точный счет

3:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
5:4
1 раз 7%
1:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 29%
3
4 раза 29%
5
3 раза 21%
1
2 раза 14%
0
1 раз 7%
1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%

Точный счет

0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
2:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

0:1
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
5:4
1 раз 4%
2:0
4 раза 15%
1:0
4 раза 15%
2:1
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:5
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%

Точное количество голов

1
7 раз 26%
2
6 раз 22%
0
5 раз 19%
3
5 раз 19%
5
3 раза 11%
4
1 раз 4%
1
9 раз 33%
2
7 раз 26%
0
6 раз 22%
3
3 раза 11%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Хайденхайм
Санкт-Паули

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
11
2
11
3
1.5
6
7
7
7
2.5
3
10
3
11
3.5
3
11
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
10
4
4
9
1.5
6
8
2
11
2.5
2
12
1
12
3.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
5
0.5
Больше Меньше
21
6
15
12
1.5
12
15
9
18
2.5
5
22
4
23
3.5
2
25
3
24
4.5
1
26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дармштадт
 26 16 7 3 41 - 21 55
2.
Гамбург
 27 16 5 6 54 - 33 53
3.
Хайденхайм
 27 14 9 4 53 - 31 51
4.
Санкт-Паули
 27 13 8 6 41 - 28 47
5.
Падерборн
 26 13 4 9 50 - 32 43
6.
Фортуна
 26 13 4 9 45 - 34 43
7.
Кайзерслаутерн
 27 10 10 7 41 - 37 40
8.
Карлсруэ
 27 10 6 11 43 - 42 36
9.
Ганновер 96
 27 9 7 11 37 - 40 34
10.
Хольштайн Киль
 26 8 10 8 43 - 43 34
11.
Магдебург
 26 9 4 13 34 - 45 31
12.
Нюрнберг
 27 8 6 13 23 - 39 30
13.
Гройтер Фюрт
 26 7 9 10 35 - 40 30
14.
Айнтрахт Бр
 27 7 8 12 32 - 44 29
15.
Арминия
 26 8 4 14 39 - 43 28
16.
Ян
 26 7 5 14 25 - 41 26
17.
Ганза
 26 7 4 15 21 - 40 25
18.
Зандхаузен
 26 5 6 15 27 - 51 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хайденхайм
 14 10 3 1 37 - 16 33
2.
Гамбург
 14 9 2 3 30 - 14 29
3.
Дармштадт
 13 8 5 0 22 - 8 29
4.
Санкт-Паули
 13 8 5 0 20 - 7 29
5.
Падерборн
 13 9 0 4 35 - 16 27
6.
Фортуна
 13 8 3 2 28 - 14 27
7.
Гройтер Фюрт
 13 6 6 1 20 - 14 24
8.
Ганновер 96
 13 6 3 4 21 - 17 21
9.
Кайзерслаутерн
 13 5 6 2 23 - 20 21
10.
Айнтрахт Бр
 14 6 3 5 19 - 17 21
11.
Карлсруэ
 14 6 3 5 24 - 22 21
12.
Нюрнберг
 14 6 2 6 13 - 14 20
13.
Ян
 13 4 5 4 12 - 18 17
14.
Арминия
 13 5 1 7 22 - 21 16
15.
Хольштайн Киль
 13 4 4 5 22 - 20 16
16.
Магдебург
 13 4 3 6 13 - 16 15
17.
Зандхаузен
 12 3 3 6 13 - 25 12
18.
Ганза
 13 3 1 9 10 - 21 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дармштадт
 13 8 2 3 19 - 13 26
2.
Гамбург
 13 7 3 3 24 - 19 24
3.
Кайзерслаутерн
 14 5 4 5 18 - 17 19
4.
Санкт-Паули
 14 5 3 6 21 - 21 18
5.
Хайденхайм
 13 4 6 3 16 - 15 18
6.
Хольштайн Киль
 13 4 6 3 21 - 23 18
7.
Падерборн
 13 4 4 5 15 - 16 16
8.
Фортуна
 13 5 1 7 17 - 20 16
9.
Магдебург
 13 5 1 7 21 - 29 16
10.
Карлсруэ
 13 4 3 6 19 - 20 15
11.
Ганза
 13 4 3 6 11 - 19 15
12.
Ганновер 96
 14 3 4 7 16 - 23 13
13.
Арминия
 13 3 3 7 17 - 22 12
14.
Нюрнберг
 13 2 4 7 10 - 25 10
15.
Ян
 13 3 0 10 13 - 23 9
16.
Зандхаузен
 14 2 3 9 14 - 26 9
17.
Айнтрахт Бр
 13 1 5 7 13 - 27 8
18.
Гройтер Фюрт
 13 1 3 9 15 - 26 6
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
  • — Вылет в Бундеслигу 3

Топ бомбардиров
Хайденхайм Кляйндинст Тим 20 (5)
Гамбург Глацель Роберт 17 (2)
Фортуна Ковнацки Давид 12 (7)
Хольштайн Киль Скрибски Стивен 12 (2)
Кайзерслаутерн Бойд Терренс 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ганновер 96 Кунце Фабиан 1 11
Карлсруэ Франке Марсель 1 9
Ганза Ферхук Йон 2 7
Дармштадт Холланд Фабиан 10
Ян Гимбер Бенедикт 10
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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