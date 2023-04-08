Тур: 27. Стадион: Войт-Арена.
0:1
Конец матча
0'
32' Желтая карточкаМеткалф Коннор
0:1
41' ГолХартель Марсель
61' Желтая карточкаБуш Марнон
81' Желтая карточкаКляйндинст Тим
90' Желтая карточкаОтто Давид
90'+6
Ход матча
32'
41'
0:1
61'
81'
90'
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 6
-
1 Удары в створ 4
-
5 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
497 Количество передач 394
-
76 Владение мячом, % 24
Прогноз на матч от Liveresult
17
Пик
Флориан
25
Джигала
Адам
18
Медич
Яков
13
Дашнер
Лукас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Пик ФлорианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Айхер ВитусВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Сесса КевинПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Келлер ТомасПолузащитник
- Нападающий
-
26 Tim Koether
-
Главный тренер: Шмидт Франк
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Джигала АдамЗащитник
-
18 Медич ЯковЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
13 Дашнер ЛукасНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Бурхерт СашаВратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Аремю АфиизЗащитник
-
21 Рицка ЛарсЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Отто ДавидНападающий
-
26 Elias Saad
-
Главный тренер: Fabian Hurzeler
История личных встреч
Хайденхайм
Санкт-Паули
7 матчей
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 4 победы
17 матчей
41.2%
17.6%
41.2%
7 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
29.4%
52.9%
17.7%
5 побед 9 ничьих 3 победы
Второй тайм
35.3%
41.2%
23.5%
6 побед 7 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
18
6
Голов в среднем за матч
2.25
0.67
Среднее время на гол
40
135
Всего голов
11
10
Голов в среднем за матч
1.22
1.25
Среднее время на гол
73
72
Всего голов
29
16
Голов в среднем за матч
1.71
0.94
Тотал матчей
2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
11
Больше 65%
Меньше 35%
6
8
Больше 47%
Меньше 53%
9
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
52
95
Бомбардиры внутри турнира
Хайденхайм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кляйндинст Тим
|20
|0.74
|Бесте Ян-Никлас
|7 (1)
|0.26
|Томалла Денис
|6
|0.22
|Пик Флориан
|3
|0.11
|Adrian Beck
|3
|0.11
|Сесса Кевин
|3
|0.11
|Шиммер Штефан
|3
|0.11
|Буш Марнон
|2
|0.07
|Майнка Патрик
|2
|0.07
|Кюльветтер Кристиан
|1
|0.04
|Шёппнер Ян
|1
|0.04
|Зирслебен Тим
|1
|0.04
|Фёренбах Йонас
|0
|0
|Бурнич Дженис
|0
|0
|Малони Леннард
|0
|0
|Риттмюллер Марвин
|0
|0
Санкт-Паули
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дашнер Лукас
|7
|0.26
|Ирвайн Джексон
|7
|0.26
|Эггештайн Йоханнес
|5
|0.19
|Хартель Марсель
|4
|0.15
|Салиакас Манолис
|3
|0.11
|Меткалф Коннор
|3
|0.11
|Медич Яков
|3
|0.11
|Смит Эрик
|2
|0.07
|Oladapo Afolayan
|2
|0.07
|Пакарада Леарт
|1 (1)
|0.04
|Аменийдо Этьенн
|1
|0.04
|Отто Давид
|1
|0.04
|Немет Давид
|1
|0.04
|Цандер Лука-Милан
|0
|0
|Рицка Ларс
|0
|0
|Байфус Марцель
|0
|0
|Матанович Игорь
|0
|0
Карточки
Хайденхайм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кляйндинст Тим
|8
|0
|Бесте Ян-Никлас
|4
|0
|Малони Леннард
|4
|0
|Зирслебен Тим
|4
|0
|Бурнич Дженис
|2
|1
|Майнка Патрик
|3
|0
|Пик Флориан
|3
|0
|Кюльветтер Кристиан
|3
|0
|Сесса Кевин
|3
|0
|Тоеркауф Норман
|2
|0
|Гейпль Андреас
|2
|0
|Буш Марнон
|2
|0
|Мюллер Кевин
|2
|0
|Томалла Денис
|0
|1
|Фёренбах Йонас
|1
|0
|Шиммер Штефан
|1
|0
|Adrian Beck
|1
|0
|Шёппнер Ян
|1
|0
Санкт-Паули
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ирвайн Джексон
|8
|0
|Салиакас Манолис
|7
|0
|Смит Эрик
|4
|0
|Медич Яков
|4
|0
|Дашнер Лукас
|4
|0
|Фазлии Бетим
|2
|1
|Пакарада Леарт
|3
|0
|Василь Никола
|3
|0
|Отто Давид
|3
|0
|Меткалф Коннор
|3
|0
|Аремю Афииз
|3
|0
|Матанович Игорь
|3
|0
|Метс Кароль
|2
|0
|Мауридес Жуниор
|2
|0
|Oladapo Afolayan
|2
|0
|Бухальфа Карло
|2
|0
|Джигала Адам
|1
|0
|Хартель Марсель
|1
|0
|Аменийдо Этьенн
|1
|0
|Немет Давид
|1
|0
|Байфус Марцель
|1
|0
Результаты матчей
Хайденхайм
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
64% (9)
29% (4)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Санкт-Паули
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
10
1
Волевые поражения
6
11
Хайденхайм
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Санкт-Паули
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
6
0
Волевые поражения
15
19
Хайденхайм
72.2%
27.8%
13 побед 5 поражений
Первый тайм
41% (11)
44% (12)
15% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
41% (11)
22% (6)
Санкт-Паули
26.3%
73.7%
5 побед 14 поражений
Первый тайм
22% (6)
37% (10)
41% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (4)
52% (14)
33% (9)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
4
10
Волевые победы
16
1
Волевые поражения
21
30
Голы по времени матча
Забито
36
23
19 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 7
14 Не забивали 17
2
6%
2
9%
1-15
6
17%
5
22%
16-30
11
31%
6
26%
31-45
2
6%
2
9%
46-60
3
8%
3
13%
61-75
12
33%
5
22%
76-90
Пропущено
17
19
8 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
4
24%
4
21%
1-15
2
12%
3
16%
16-30
2
12%
4
21%
31-45
4
24%
2
11%
46-60
1
6%
1
5%
61-75
4
24%
5
26%
76-90
Забито
16
19
6 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 7
18 Не забивали 17
0
0%
3
16%
1-15
2
13%
4
21%
16-30
4
25%
3
16%
31-45
4
25%
1
5%
46-60
4
25%
4
21%
61-75
2
13%
4
21%
76-90
Пропущено
15
8
4 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
0
0%
1
13%
1-15
1
7%
1
13%
16-30
3
20%
1
13%
31-45
2
13%
2
25%
46-60
2
13%
1
13%
61-75
7
47%
2
25%
76-90
Забито
52
42
25 В 1-м тайме 23
27 Во 2-м тайме 19
18 Забивали первыми 14
5 Не забивали 7
2
4%
5
12%
1-15
8
15%
9
21%
16-30
15
29%
9
21%
31-45
6
12%
3
7%
46-60
7
13%
7
17%
61-75
14
27%
9
21%
76-90
Пропущено
32
27
12 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 11
18 Не пропускали 16
4
13%
5
19%
1-15
3
9%
4
15%
16-30
5
16%
5
19%
31-45
6
19%
4
15%
46-60
3
9%
2
7%
61-75
11
34%
7
26%
76-90
Результаты последних матчей
Хайденхайм
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Кайзерслаутерн - Хайденхайм 2:2 Штутгарт - Хайденхайм 2:0 Хайденхайм - Карлсруэ 5:2 Фортуна - Хайденхайм 1:1
Хайденхайм - Дармштадт 1:0 Арминия - Хайденхайм 0:1 Хайденхайм - Нюрнберг 5:0 Хайденхайм - Гамбург 3:3 Айнтрахт Бр - Хайденхайм 2:0 Хайденхайм - Ганза 2:0 Хайденхайм - Пяст 1:0 ЧФР Клуж - Хайденхайм 2:2 Виктория Пльзень - Хайденхайм 1:1 Хайденхайм - Ингольштадт 1:0 Хайденхайм - Вальдхоф 2:0 Аугсбург - Хайденхайм 2:0 Хайденхайм - Ян 5:4 Зандхаузен - Хайденхайм 3:4 Хайденхайм - Падерборн 3:0 Магдебург - Хайденхайм 1:1
Санкт-Паули
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Санкт-Паули - Ян 1:0 Санкт-Паули - Ганновер 96 2:0 Зандхаузен - Санкт-Паули 0:5 Санкт-Паули - Гройтер Фюрт 2:1
Падерборн - Санкт-Паули 1:2 Санкт-Паули - Ганза 1:0 Магдебург - Санкт-Паули 1:2 Санкт-Паули - Кайзерслаутерн 1:0 Санкт-Паули - Ганновер 96 2:0 Нюрнберг - Санкт-Паули 0:1 Санкт-Паули - Митьюлланд 0:0 Боруссия М - Санкт-Паули 0:1 Лугано - Санкт-Паули 2:7 Унион Берлин - Санкт-Паули 3:2 Карлсруэ - Санкт-Паули 4:4 Санкт-Паули - Хольштайн Киль 0:0 Фортуна - Санкт-Паули 1:0 Санкт-Паули - Дармштадт 1:1 Арминия - Санкт-Паули 2:0 Фрайбург - Санкт-Паули 2:1
Результаты матчей
Хайденхайм
Санкт-Паули
Точный счет
3:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
5:4
1 раз 7%
1:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 29%
3
4 раза 29%
5
3 раза 21%
1
2 раза 14%
0
1 раз 7%
1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
Точный счет
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
2:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
0:1
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
5:4
1 раз 4%
2:0
4 раза 15%
1:0
4 раза 15%
2:1
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:5
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
Точное количество голов
1
7 раз 26%
2
6 раз 22%
0
5 раз 19%
3
5 раз 19%
5
3 раза 11%
4
1 раз 4%
1
9 раз 33%
2
7 раз 26%
0
6 раз 22%
3
3 раза 11%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Хайденхайм
Санкт-Паули
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
112
113
67
77
310
311
311
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
104
49
68
211
212
112
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
225
Больше Меньше
216
1512
1215
918
522
423
225
324
126
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
- — Вылет в Бундеслигу 3
|Хайденхайм
|Кляйндинст Тим
|20 (5)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|17 (2)
|Фортуна
|Ковнацки Давид
|12 (7)
|Хольштайн Киль
|Скрибски Стивен
|12 (2)
|Кайзерслаутерн
|Бойд Терренс
|11 (2)
|Ганновер 96
|Кунце Фабиан
|1 11
|Карлсруэ
|Франке Марсель
|1 9
|Ганза
|Ферхук Йон
|2 7
|Дармштадт
|Холланд Фабиан
|10
|Ян
|Гимбер Бенедикт
|10