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  4. Бундеслига 2 2022-2023

Германия: Бундеслига 2
2022-2023

Тур: 27. Стадион: . Зрители: 21143
Айнтрахт Бр
1:0
Конец матча
Кайзерслаутерн
0'
72' Желтая карточка
Нихус Юлиан
1:0
76' Гол
Уджа Энтони
90' Желтая карточка
Циммер Жан
90' Желтая карточка
Мультауп Маурице
90'+8

Ход матча

45'
 
Нихус Юлиан
Рапп Николай
55'
Кауфманн Фабио
Ферай Иммануэль
 
67'
 
Лобингер Лекс-Тигер
Бойд Терренс
67'
 
Де Превиль Николя
Хёршер Филипп
72'
 
Нихус Юлиан
75'
Винтцаймер Мануэль
Лаубербах Лион
 
76'
Уджа Энтони
(Мультауп Маурице)
1:0
81'
 
Клемент Филипп
Ганслик Даниэль
81'
 
Цолински Бен
Краус Кевин II
89'
Бонга Тарсис
Уджа Энтони
 
89'
Краусе Робин
Хеннинг Брайан
 
90'
 
Циммер Жан
90'
Мультауп Маурице
 

Статистика матча

  • 11 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 4
  • 9 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 15
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 350 Количество передач 385
  • 48 Владение мячом, % 52
Прогноз на матч от Liveresult
1
Хофманн
Роб-Торбен
29
Hasan
Kurucay
30
Берендт
Бриан
18
Бенкович
Филип
4
Николау
Яннис
7
Мультауп
Маурице
10
Ферай
Иммануэль
6
Хеннинг
Брайан
19
Донкор
Антон
14
Уджа
Энтони
20
Лаубербах
Лион
1
Луте
Андреас
8
Циммер
Жан
5
Краус
Кевин
II
32
Бормут
Робин
21
Цук
Хендрик
4
Рапп
Николай
2
Томяк
Борис
23
Хёршер
Филипп
7
Риттер
Марлон
19
Ганслик
Даниэль
13
Бойд
Терренс
Айнтрахт Бр
3-1-4-2
Кайзерслаутерн
4-2-3-1

История личных встреч

Айнтрахт Бр
Кайзерслаутерн

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед

11 матчей

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

18 матчей

22.2%
50%
27.8%
4 победы 9 ничьих 5 побед

Первый тайм

22.2%
55.6%
22.2%
4 победы 10 ничьих 4 победы

Второй тайм

27.8%
38.9%
33.3%
5 побед 7 ничьих 6 побед

История матчей

Б2
1:1
Б3
1:1
Б3
0:0
Б3
2:0
Б3
0:3
Б3
0:0
Б3
1:4
Б2
1:2
Б2
1:1
Б2
0:1
Б2
1:0
Б2
1:1
Б2
0:0
Б2
0:2
Б2
2:1
Б2
1:1
Б2
1:1
К
0:1

Голы

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

0.89
0.89

Среднее время на гол

101
101

Всего голов

5
12

Голов в среднем за матч

0.56
1.33

Среднее время на гол

162
67

Всего голов

13
20

Голов в среднем за матч

0.72
1.11

Тотал матчей

2.5
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
12
Больше 67%
Меньше 33%
6
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

124
81

Бомбардиры внутри турнира

Айнтрахт Бр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уджа Энтони 7 0.26
Ферай Иммануэль 6 0.22
Лаубербах Лион 4 0.15
Кауфманн Фабио 3 0.11
Виб Данило 2 0.07
Винтцаймер Мануэль 2 (1) 0.07
Донкор Антон 2 0.07
Мультауп Маурице 1 0.04
Краусе Робин 1 0.04
Николау Яннис 1 0.04
Хеннинг Брайан 1 0.04
Маркс Ян-Хендрик 0 0
Эндо Кейта 0 0
Ихорст Лук 0 0
Кайзерслаутерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бойд Терренс 11 0.41
Редондо Кенни 5 0.19
Хёршер Филипп 5 0.19
Краус Кевин II 4 (1) 0.15
Вундерлих Мике 4 (2) 0.15
Томяк Борис 3 0.11
Ганслик Даниэль 3 0.11
Клемент Филипп 2 (1) 0.07
Опоку Аарон 1 0.04
Лобингер Лекс-Тигер 1 0.04
Де Превиль Николя 1 0.04
Нихус Юлиан 1 0.04
Риттер Марлон 0 0
Цук Хендрик 0 0
Дурм Эрик 0 0

Карточки

Айнтрахт Бр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Краусе Робин 8 0
Де Медина Натан 6 1
Николау Яннис 7 0
Маркс Ян-Хендрик 5 0
Ферай Иммануэль 5 0
Фейзич Ясмин 3 1
Донкор Антон 4 0
Уджа Энтони 3 0
Хеннинг Брайан 3 0
Кауфманн Фабио 3 0
Киевски Нико 3 0
Мультауп Маурице 2 0
Шульц Михаэль 2 0
Эндо Кейта 2 0
Хофманн Роб-Торбен 2 0
Philipp Strompf 2 0
Декарли Сауло 1 0
Бенкович Филип 1 0
Винтцаймер Мануэль 1 0
Hasan Kurucay 1 0
Лаубербах Лион 1 0
Бонга Тарсис 1 0
Виб Данило 1 0
Гехтер Линус 1 0
Кайзерслаутерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Циммер Жан 8 0
Дурм Эрик 6 0
Томяк Борис 6 0
Нихус Юлиан 6 0
Луте Андреас 3 1
Бойд Терренс 4 0
Риттер Марлон 4 0
Клемент Филипп 4 0
Цук Хендрик 2 1
Ганслик Даниэль 3 0
Лобингер Лекс-Тигер 3 0
Рапп Николай 2 0
Цолински Бен 2 0
Бормут Робин 2 0
Краус Кевин II 2 0
Хёршер Филипп 1 0
Опоку Аарон 1 0

Результаты матчей

Айнтрахт Бр
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
7% (1)
71% (10)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Кайзерслаутерн
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

4
5

Волевые поражения

7
5
Айнтрахт Бр
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Кайзерслаутерн
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
14% (2)
36% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

21
4

Волевые поражения

7
24
Айнтрахт Бр
68.4%
31.6%
13 побед 6 поражений
Первый тайм
22% (6)
63% (17)
15% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (13)
37% (10)
15% (4)
Кайзерслаутерн
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
15% (4)
44% (12)
41% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
30% (8)
37% (10)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

25
9

Волевые поражения

14
29

Голы по времени матча

Забито

19
18
5 В 1-м тайме 2
14 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 3
18 Не забивали 19
1
5%
0
0%
1-15
1
5%
1
6%
16-30
3
16%
1
6%
31-45
3
16%
7
39%
46-60
6
32%
3
17%
61-75
5
26%
6
33%
76-90

Пропущено

17
17
8 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 12
4
24%
2
12%
1-15
3
18%
3
18%
16-30
1
6%
4
24%
31-45
3
18%
3
18%
46-60
4
24%
3
18%
61-75
2
12%
2
12%
76-90

Забито

12
24
4 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 6
17 Не забивали 17
3
25%
4
17%
1-15
1
8%
1
4%
16-30
0
0%
3
13%
31-45
4
33%
2
8%
46-60
2
17%
5
21%
61-75
2
17%
9
38%
76-90

Пропущено

28
19
9 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 11
4
14%
3
16%
1-15
3
11%
3
16%
16-30
2
7%
1
5%
31-45
3
11%
4
21%
46-60
7
25%
2
11%
61-75
9
32%
6
32%
76-90

Забито

31
42
9 В 1-м тайме 10
22 Во 2-м тайме 32
11 Забивали первыми 9
8 Не забивали 9
4
13%
4
10%
1-15
2
6%
2
5%
16-30
3
10%
4
10%
31-45
7
23%
9
21%
46-60
8
26%
8
19%
61-75
7
23%
15
36%
76-90

Пропущено

45
36
17 В 1-м тайме 16
28 Во 2-м тайме 20
15 Пропускали первыми 16
23 Не пропускали 23
8
18%
5
14%
1-15
6
13%
6
17%
16-30
3
7%
5
14%
31-45
6
13%
7
19%
46-60
11
24%
5
14%
61-75
11
24%
8
22%
76-90

Результаты последних матчей

Айнтрахт Бр
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Карлсруэ - Айнтрахт Бр 1:1 Гамбург - Айнтрахт Бр 1:2 Айнтрахт Бр - Ганновер 96 1:0 Нюрнберг - Айнтрахт Бр 2:0
Айнтрахт Бр - Арминия 3:3 Фортуна - Айнтрахт Бр 3:1 Айнтрахт Бр - Хольштайн Киль 2:3 Дармштадт - Айнтрахт Бр 2:1 Айнтрахт Бр - Хайденхайм 2:0 Гамбург - Айнтрахт Бр 4:2 Айнтрахт Бр - Альтглинике 2:0 Айнтрахт Бр - Галлешер 3:1 Герта - Айнтрахт Бр 1:0 Айнтрахт Бр - Ганза 0:1 Ян - Айнтрахт Бр 1:1 Айнтрахт Бр - Гройтер Фюрт 0:1 Зандхаузен - Айнтрахт Бр 2:2 Айнтрахт Бр - Падерборн 0:0 Айнтрахт Бр - Вольфсбург 1:2 Магдебург - Айнтрахт Бр 0:2
Кайзерслаутерн
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Кайзерслаутерн - Хайденхайм 2:2 Дармштадт - Кайзерслаутерн 2:0 Кайзерслаутерн - Зандхаузен 2:2 Магдебург - Кайзерслаутерн 2:0
Кайзерслаутерн - Гройтер Фюрт 3:1 Падерборн - Кайзерслаутерн 1:0 Санкт-Паули - Кайзерслаутерн 1:0 Кайзерслаутерн - Хольштайн Киль 2:1 Ганновер 96 - Кайзерслаутерн 1:3 Кайзерслаутерн - Рот-Вайсс Эрфурт 4:0 Мюнхен-1860 - Кайзерслаутерн 1:1 Кайзерслаутерн - Мезёкёвешд 1:2 Кайзерслаутерн - Веен Висбаден 2:0 Фортуна - Кайзерслаутерн 1:2 Кайзерслаутерн - Карлсруэ 2:0 Арминия - Кайзерслаутерн 2:3 Кайзерслаутерн - Нюрнберг 0:0 Ганза - Кайзерслаутерн 0:2 Кайзерслаутерн - Ян 0:3 Гамбург - Кайзерслаутерн 1:1

Результаты матчей

Айнтрахт Бр
Кайзерслаутерн

Точный счет

0:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
2:1
3 раза 23%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 36%
2
5 раз 36%
1
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
2
6 раз 46%
0
3 раза 23%
3
2 раза 15%
1
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:1
4 раза 31%
3:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:0
3 раза 21%
1:3
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 54%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
0
6 раз 43%
2
4 раза 29%
3
3 раза 21%
1
1 раз 7%

Точный счет

1:1
4 раза 15%
0:1
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
2:2
4 раза 15%
2:0
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 33%
0
8 раз 30%
2
8 раз 30%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
2
10 раз 37%
0
9 раз 33%
3
5 раз 19%
1
2 раза 7%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Айнтрахт Бр
Кайзерслаутерн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
10
3
7
7
1.5
9
4
2
12
2.5
3
10
1
13
3.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
8
6
3
10
1.5
7
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
8
0.5
Больше Меньше
18
9
10
17
1.5
16
11
2
25
2.5
6
21
1
26
3.5
1
26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дармштадт
 26 16 7 3 41 - 21 55
2.
Гамбург
 27 16 5 6 54 - 33 53
3.
Хайденхайм
 26 14 9 3 53 - 30 51
4.
Санкт-Паули
 26 12 8 6 40 - 28 44
5.
Падерборн
 26 13 4 9 50 - 32 43
6.
Фортуна
 26 13 4 9 45 - 34 43
7.
Кайзерслаутерн
 27 10 10 7 41 - 37 40
8.
Карлсруэ
 27 10 6 11 43 - 42 36
9.
Ганновер 96
 27 9 7 11 37 - 40 34
10.
Хольштайн Киль
 26 8 10 8 43 - 43 34
11.
Магдебург
 26 9 4 13 34 - 45 31
12.
Нюрнберг
 27 8 6 13 23 - 39 30
13.
Гройтер Фюрт
 26 7 9 10 35 - 40 30
14.
Айнтрахт Бр
 27 7 8 12 32 - 44 29
15.
Арминия
 26 8 4 14 39 - 43 28
16.
Ян
 26 7 5 14 25 - 41 26
17.
Ганза
 26 7 4 15 21 - 40 25
18.
Зандхаузен
 26 5 6 15 27 - 51 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хайденхайм
 13 10 3 0 37 - 15 33
2.
Гамбург
 14 9 2 3 30 - 14 29
3.
Дармштадт
 13 8 5 0 22 - 8 29
4.
Санкт-Паули
 13 8 5 0 20 - 7 29
5.
Падерборн
 13 9 0 4 35 - 16 27
6.
Фортуна
 13 8 3 2 28 - 14 27
7.
Гройтер Фюрт
 13 6 6 1 20 - 14 24
8.
Ганновер 96
 13 6 3 4 21 - 17 21
9.
Кайзерслаутерн
 13 5 6 2 23 - 20 21
10.
Айнтрахт Бр
 14 6 3 5 19 - 17 21
11.
Карлсруэ
 14 6 3 5 24 - 22 21
12.
Нюрнберг
 14 6 2 6 13 - 14 20
13.
Ян
 13 4 5 4 12 - 18 17
14.
Арминия
 13 5 1 7 22 - 21 16
15.
Хольштайн Киль
 13 4 4 5 22 - 20 16
16.
Магдебург
 13 4 3 6 13 - 16 15
17.
Зандхаузен
 12 3 3 6 13 - 25 12
18.
Ганза
 13 3 1 9 10 - 21 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дармштадт
 13 8 2 3 19 - 13 26
2.
Гамбург
 13 7 3 3 24 - 19 24
3.
Кайзерслаутерн
 14 5 4 5 18 - 17 19
4.
Хайденхайм
 13 4 6 3 16 - 15 18
5.
Хольштайн Киль
 13 4 6 3 21 - 23 18
6.
Падерборн
 13 4 4 5 15 - 16 16
7.
Фортуна
 13 5 1 7 17 - 20 16
8.
Магдебург
 13 5 1 7 21 - 29 16
9.
Карлсруэ
 13 4 3 6 19 - 20 15
10.
Санкт-Паули
 13 4 3 6 20 - 21 15
11.
Ганза
 13 4 3 6 11 - 19 15
12.
Ганновер 96
 14 3 4 7 16 - 23 13
13.
Арминия
 13 3 3 7 17 - 22 12
14.
Нюрнберг
 13 2 4 7 10 - 25 10
15.
Ян
 13 3 0 10 13 - 23 9
16.
Зандхаузен
 14 2 3 9 14 - 26 9
17.
Айнтрахт Бр
 13 1 5 7 13 - 27 8
18.
Гройтер Фюрт
 13 1 3 9 15 - 26 6
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
  • — Вылет в Бундеслигу 3

Топ бомбардиров
Хайденхайм Кляйндинст Тим 20 (5)
Гамбург Глацель Роберт 17 (2)
Фортуна Ковнацки Давид 12 (7)
Хольштайн Киль Скрибски Стивен 12 (2)
Кайзерслаутерн Бойд Терренс 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ганновер 96 Кунце Фабиан 1 11
Карлсруэ Франке Марсель 1 9
Ганза Ферхук Йон 2 7
Дармштадт Холланд Фабиан 10
Ян Гимбер Бенедикт 10
Весь список
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    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 48'
      Рапп Николай уходит с поля. Julian Niehues выходит вместо него
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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