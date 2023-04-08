Тур: 27. Стадион: Айнтрахт (Брауншвейг). Зрители: 21143
1:0
Конец матча
0'
72' Желтая карточкаНихус Юлиан
1:0
76' ГолУджа Энтони
90' Желтая карточкаЦиммер Жан
90' Желтая карточкаМультауп Маурице
90'+8
Ход матча
72'
76'
1:0
90'
90'
Статистика матча
-
11 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 4
-
9 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 15
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
350 Количество передач 385
-
48 Владение мячом, % 52
Прогноз на матч от Liveresult
19
Донкор
Антон
14
Уджа
Энтони
32
Бормут
Робин
21
Цук
Хендрик
13
Бойд
Терренс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Донкор АнтонПолузащитник
-
14 Уджа ЭнтониНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
27 Киевски НикоЗащитник
-
44 Гехтер ЛинусЗащитник
-
39 Краусе РобинПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Эндо КейтаПолузащитник
-
13 Бонга ТарсисНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Michael Schiele
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Бормут РобинЗащитник
-
21 Цук ХендрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Бойд ТерренсНападающий
- Запасные игроки
-
30 Спахич АвдоВратарь
-
20 Шад ДоминикЗащитник
-
16 Нихус ЮлианПолузащитник
- Полузащитник
-
37 Дурм ЭрикПолузащитник
-
31 Цолински БенНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Шустер Дирк
История личных встреч
Айнтрахт Бр
Кайзерслаутерн
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед
11 матчей
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед
18 матчей
22.2%
50%
27.8%
4 победы 9 ничьих 5 побед
Первый тайм
22.2%
55.6%
22.2%
4 победы 10 ничьих 4 победы
Второй тайм
27.8%
38.9%
33.3%
5 побед 7 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
8
Голов в среднем за матч
0.89
0.89
Среднее время на гол
101
101
Всего голов
5
12
Голов в среднем за матч
0.56
1.33
Среднее время на гол
162
67
Всего голов
13
20
Голов в среднем за матч
0.72
1.11
Тотал матчей
2.5
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
12
Больше 67%
Меньше 33%
6
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
124
81
Бомбардиры внутри турнира
Айнтрахт Бр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уджа Энтони
|7
|0.26
|Ферай Иммануэль
|6
|0.22
|Лаубербах Лион
|4
|0.15
|Кауфманн Фабио
|3
|0.11
|Виб Данило
|2
|0.07
|Винтцаймер Мануэль
|2 (1)
|0.07
|Донкор Антон
|2
|0.07
|Мультауп Маурице
|1
|0.04
|Краусе Робин
|1
|0.04
|Николау Яннис
|1
|0.04
|Хеннинг Брайан
|1
|0.04
|Маркс Ян-Хендрик
|0
|0
|Эндо Кейта
|0
|0
|Ихорст Лук
|0
|0
Кайзерслаутерн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бойд Терренс
|11
|0.41
|Редондо Кенни
|5
|0.19
|Хёршер Филипп
|5
|0.19
|Краус Кевин II
|4 (1)
|0.15
|Вундерлих Мике
|4 (2)
|0.15
|Томяк Борис
|3
|0.11
|Ганслик Даниэль
|3
|0.11
|Клемент Филипп
|2 (1)
|0.07
|Опоку Аарон
|1
|0.04
|Лобингер Лекс-Тигер
|1
|0.04
|Де Превиль Николя
|1
|0.04
|Нихус Юлиан
|1
|0.04
|Риттер Марлон
|0
|0
|Цук Хендрик
|0
|0
|Дурм Эрик
|0
|0
Карточки
Айнтрахт Бр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Краусе Робин
|8
|0
|Де Медина Натан
|6
|1
|Николау Яннис
|7
|0
|Маркс Ян-Хендрик
|5
|0
|Ферай Иммануэль
|5
|0
|Фейзич Ясмин
|3
|1
|Донкор Антон
|4
|0
|Уджа Энтони
|3
|0
|Хеннинг Брайан
|3
|0
|Кауфманн Фабио
|3
|0
|Киевски Нико
|3
|0
|Мультауп Маурице
|2
|0
|Шульц Михаэль
|2
|0
|Эндо Кейта
|2
|0
|Хофманн Роб-Торбен
|2
|0
|Philipp Strompf
|2
|0
|Декарли Сауло
|1
|0
|Бенкович Филип
|1
|0
|Винтцаймер Мануэль
|1
|0
|Hasan Kurucay
|1
|0
|Лаубербах Лион
|1
|0
|Бонга Тарсис
|1
|0
|Виб Данило
|1
|0
|Гехтер Линус
|1
|0
Кайзерслаутерн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Циммер Жан
|8
|0
|Дурм Эрик
|6
|0
|Томяк Борис
|6
|0
|Нихус Юлиан
|6
|0
|Луте Андреас
|3
|1
|Бойд Терренс
|4
|0
|Риттер Марлон
|4
|0
|Клемент Филипп
|4
|0
|Цук Хендрик
|2
|1
|Ганслик Даниэль
|3
|0
|Лобингер Лекс-Тигер
|3
|0
|Рапп Николай
|2
|0
|Цолински Бен
|2
|0
|Бормут Робин
|2
|0
|Краус Кевин II
|2
|0
|Хёршер Филипп
|1
|0
|Опоку Аарон
|1
|0
Результаты матчей
Айнтрахт Бр
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
7% (1)
71% (10)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Кайзерслаутерн
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
4
5
Волевые поражения
7
5
Айнтрахт Бр
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Кайзерслаутерн
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
14% (2)
36% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
21
4
Волевые поражения
7
24
Айнтрахт Бр
68.4%
31.6%
13 побед 6 поражений
Первый тайм
22% (6)
63% (17)
15% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (13)
37% (10)
15% (4)
Кайзерслаутерн
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
15% (4)
44% (12)
41% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
30% (8)
37% (10)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
25
9
Волевые поражения
14
29
Голы по времени матча
Забито
19
18
5 В 1-м тайме 2
14 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 3
18 Не забивали 19
1
5%
0
0%
1-15
1
5%
1
6%
16-30
3
16%
1
6%
31-45
3
16%
7
39%
46-60
6
32%
3
17%
61-75
5
26%
6
33%
76-90
Пропущено
17
17
8 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 12
4
24%
2
12%
1-15
3
18%
3
18%
16-30
1
6%
4
24%
31-45
3
18%
3
18%
46-60
4
24%
3
18%
61-75
2
12%
2
12%
76-90
Забито
12
24
4 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 6
17 Не забивали 17
3
25%
4
17%
1-15
1
8%
1
4%
16-30
0
0%
3
13%
31-45
4
33%
2
8%
46-60
2
17%
5
21%
61-75
2
17%
9
38%
76-90
Пропущено
28
19
9 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 11
4
14%
3
16%
1-15
3
11%
3
16%
16-30
2
7%
1
5%
31-45
3
11%
4
21%
46-60
7
25%
2
11%
61-75
9
32%
6
32%
76-90
Забито
31
42
9 В 1-м тайме 10
22 Во 2-м тайме 32
11 Забивали первыми 9
8 Не забивали 9
4
13%
4
10%
1-15
2
6%
2
5%
16-30
3
10%
4
10%
31-45
7
23%
9
21%
46-60
8
26%
8
19%
61-75
7
23%
15
36%
76-90
Пропущено
45
36
17 В 1-м тайме 16
28 Во 2-м тайме 20
15 Пропускали первыми 16
23 Не пропускали 23
8
18%
5
14%
1-15
6
13%
6
17%
16-30
3
7%
5
14%
31-45
6
13%
7
19%
46-60
11
24%
5
14%
61-75
11
24%
8
22%
76-90
Результаты последних матчей
Айнтрахт Бр
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Карлсруэ - Айнтрахт Бр 1:1 Гамбург - Айнтрахт Бр 1:2 Айнтрахт Бр - Ганновер 96 1:0 Нюрнберг - Айнтрахт Бр 2:0
Айнтрахт Бр - Арминия 3:3 Фортуна - Айнтрахт Бр 3:1 Айнтрахт Бр - Хольштайн Киль 2:3 Дармштадт - Айнтрахт Бр 2:1 Айнтрахт Бр - Хайденхайм 2:0 Гамбург - Айнтрахт Бр 4:2 Айнтрахт Бр - Альтглинике 2:0 Айнтрахт Бр - Галлешер 3:1 Герта - Айнтрахт Бр 1:0 Айнтрахт Бр - Ганза 0:1 Ян - Айнтрахт Бр 1:1 Айнтрахт Бр - Гройтер Фюрт 0:1 Зандхаузен - Айнтрахт Бр 2:2 Айнтрахт Бр - Падерборн 0:0 Айнтрахт Бр - Вольфсбург 1:2 Магдебург - Айнтрахт Бр 0:2
Кайзерслаутерн
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Кайзерслаутерн - Хайденхайм 2:2 Дармштадт - Кайзерслаутерн 2:0 Кайзерслаутерн - Зандхаузен 2:2 Магдебург - Кайзерслаутерн 2:0
Кайзерслаутерн - Гройтер Фюрт 3:1 Падерборн - Кайзерслаутерн 1:0 Санкт-Паули - Кайзерслаутерн 1:0 Кайзерслаутерн - Хольштайн Киль 2:1 Ганновер 96 - Кайзерслаутерн 1:3 Кайзерслаутерн - Рот-Вайсс Эрфурт 4:0 Мюнхен-1860 - Кайзерслаутерн 1:1 Кайзерслаутерн - Мезёкёвешд 1:2 Кайзерслаутерн - Веен Висбаден 2:0 Фортуна - Кайзерслаутерн 1:2 Кайзерслаутерн - Карлсруэ 2:0 Арминия - Кайзерслаутерн 2:3 Кайзерслаутерн - Нюрнберг 0:0 Ганза - Кайзерслаутерн 0:2 Кайзерслаутерн - Ян 0:3 Гамбург - Кайзерслаутерн 1:1
Результаты матчей
Айнтрахт Бр
Кайзерслаутерн
Точный счет
0:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
2:1
3 раза 23%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 36%
2
5 раз 36%
1
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
2
6 раз 46%
0
3 раза 23%
3
2 раза 15%
1
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:1
4 раза 31%
3:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:0
3 раза 21%
1:3
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 54%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
0
6 раз 43%
2
4 раза 29%
3
3 раза 21%
1
1 раз 7%
Точный счет
1:1
4 раза 15%
0:1
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
2:2
4 раза 15%
2:0
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 33%
0
8 раз 30%
2
8 раз 30%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
2
10 раз 37%
0
9 раз 33%
3
5 раз 19%
1
2 раза 7%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Айнтрахт Бр
Кайзерслаутерн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
103
77
94
212
310
113
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
86
310
77
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
198
Больше Меньше
189
1017
1611
225
621
126
126
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
- — Вылет в Бундеслигу 3
|Хайденхайм
|Кляйндинст Тим
|20 (5)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|17 (2)
|Фортуна
|Ковнацки Давид
|12 (7)
|Хольштайн Киль
|Скрибски Стивен
|12 (2)
|Кайзерслаутерн
|Бойд Терренс
|11 (2)
|Ганновер 96
|Кунце Фабиан
|1 11
|Карлсруэ
|Франке Марсель
|1 9
|Ганза
|Ферхук Йон
|2 7
|Дармштадт
|Холланд Фабиан
|10
|Ян
|Гимбер Бенедикт
|10