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  4. Бундеслига 2 2022-2023

Германия: Бундеслига 2
2022-2023

Тур: 27. Стадион: .
Гамбург
5:1
Второй тайм: 78'
Ганновер 96
0'
3' Желтая карточка
Давид Йонас
11' Желтая карточка
Бенеш Ласло
1:0
34' Гол
Киттель Сонни
2:0
41' Гол
Бенеш Ласло
2:1
52' Гол
Кён Деррик
3:1
60' Пенальти
Бенеш Ласло
4:1
65' Гол
Глацель Роберт
75' Желтая карточка
Рейс Людовит
5:1
76' Гол
Кёнигсдёрффер Рансфорд

Ход матча

3'
Давид Йонас
 
11'
Бенеш Ласло
 
34'
Киттель Сонни
(Рейс Людовит)
1:0
41'
Бенеш Ласло
(Глацель Роберт)
2:0
52'
2:1
Кён Деррик
60'
Бенеш Ласло
3:1
64'
 
Тойхерт Седрик
Шауб Луис
65'
Глацель Роберт
4:1
71'
Кёнигсдёрффер Рансфорд
Киттель Сонни
 
71'
Сухонен Ансси
Мефферт Йонас
 
74'
 
Antonio Foti
Нильсен Ховард
75'
Рейс Людовит
 
76'
Кёнигсдёрффер Рансфорд
5:1

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 3
  • 8 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 3
  • 3 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 5
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 60 Владение мячом, % 40
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Гамбург
Ничья
Ганновер 96
1.53
6.35
7.00
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Фернандеш
Даниэль
3
Хайер
Моритц
34
Давид
Йонас
4
Шонлау
Себастьян
33
Каттербах
Ноа
14
Рейс
Людовит
23
Мефферт
Йонас
8
Бенеш
Ласло
18
Джатта
Бейкери
9
Глацель
Роберт
10
Киттель
Сонни
1
Цилер
Рон-Роберт
21
Муроя
Сэй
34
Yannik
Luehrs
32
Крайнц
Лука
18
Кён
Деррик
7
Безушков
Макс
6
Кунце
Фабиан
11
Шауб
Луис
10
Эрнст
Себастьян
14
Бейер
Максимилиан
16
Нильсен
Ховард
Гамбург
4-3-3
Ганновер 96
4-2-3-1

История личных встреч

Гамбург
Ганновер 96

13 матчей

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

69.2%
23.1%
7.7%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

46.2%
61.5%
6 побед 8 ничьих 0 побед

13 матчей

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед

26 матчей

34.6%
30.8%
34.6%
9 побед 8 ничьих 9 побед

Первый тайм

34.6%
34.6%
30.8%
9 побед 9 ничьих 8 побед

Второй тайм

23.1%
50%
26.9%
6 побед 13 ничьих 7 побед

История матчей

Б2
1:2
Б2
2:1
Б2
1:0
Б2
3:3
Б2
0:1
Б2
1:1
Б2
3:0
Б
1:1
Б
2:0
Б
0:3
Б
1:2
Б
2:1
Б
2:0
Б
2:1
Б
3:1
Б
5:1
Б
1:0
Б
1:0
Б
1:1
Б
0:0
Б
3:2
Б
0:0
Б
2:2
Б
2:1
Б
3:0
Б
1:1

Голы

Всего голов

17
16

Голов в среднем за матч

1.31
1.23

Среднее время на гол

68
73

Всего голов

26
9

Голов в среднем за матч

2
0.69

Среднее время на гол

45
130

Всего голов

43
25

Голов в среднем за матч

1.65
0.96

Тотал матчей

2.5
24
Больше 92%
Меньше 8%
2
20
Больше 77%
Меньше 23%
6
14
Больше 54%
Меньше 46%
12
5
Больше 19%
Меньше 81%
21
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
2
Больше 8%
Меньше 92%
24

Среднее время на гол

54
93

Бомбардиры внутри турнира

Гамбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глацель Роберт 17 0.63
Рейс Людовит 7 0.26
Кёнигсдёрффер Рансфорд 7 0.26
Бенеш Ласло 5 (1) 0.19
Джатта Бейкери 3 0.11
Жан-Люк Домпе 2 0.07
Хайер Моритц 2 0.07
Вушкович Марио 2 0.07
Немет Ондраш 2 0.07
Киттель Сонни 1 0.04
Tom Sanne 1 0.04
Мухайм Миро 0 0
Мефферт Йонас 0 0
Монтеро Франcиско 0 0
Амаечи Ксавьер 0 0
Каттербах Ноа 0 0
Ганновер 96
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тойхерт Седрик 10 0.37
Нильсен Ховард 7 0.26
Бейер Максимилиан 5 (1) 0.19
Кён Деррик 4 0.15
Муроя Сэй 3 0.11
Шауб Луис 2 0.07
Вайдандт Хендрик 2 0.07
Безушков Макс 1 0.04
Крайнц Лука 1 0.04
Керк Себастьян 1 (1) 0.04
Enzo Leopold 0 0
Дем Янник 0 0
Кунце Фабиан 0 0
Antonio Foti 0 0

Карточки

Гамбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шонлау Себастьян 5 1
Хайер Моритц 6 0
Монтеро Франcиско 2 2
Мухайм Миро 5 0
Мефферт Йонас 4 0
Бенеш Ласло 4 0
Джатта Бейкери 4 0
Кёнигсдёрффер Рансфорд 2 1
Киттель Сонни 3 0
Рейс Людовит 3 0
Вушкович Марио 3 0
Опоку Аарон 1 1
Фернандеш Даниэль 2 0
Глацель Роберт 2 0
Жан-Люк Домпе 2 0
Давид Йонас 2 0
Амаечи Ксавьер 1 0
Каттербах Ноа 1 0
Ogechika Heil 1 0
Ганновер 96
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кунце Фабиан 11 1
Нойман Фил 5 2
Кён Деррик 6 0
Бёрнер Юлиан 5 0
Крайнц Лука 5 0
Нильсен Ховард 4 0
Тойхерт Седрик 4 0
Муроя Сэй 4 0
Enzo Leopold 4 0
Цилер Рон-Роберт 3 0
Эрнст Себастьян 3 0
Monju Momuluh 2 0
Шауб Луис 1 0
Керк Себастьян 1 0
Ондуа Гаэль 1 0
Дем Янник 1 0
Вейнкоф Лео 1 0
Вайдандт Хендрик 1 0
Безушков Макс 1 0
Antonio Foti 1 0

Результаты матчей

Гамбург
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Ганновер 96
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
69% (9)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

7
2

Волевые поражения

4
8
Гамбург
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)
Ганновер 96
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

8
10

Волевые поражения

21
14
Гамбург
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
46% (12)
23% (6)
31% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
31% (8)
38% (10)
Ганновер 96
36.8%
63.2%
7 побед 12 поражений
Первый тайм
19% (5)
54% (14)
27% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
42% (11)
35% (9)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

15
12

Волевые поражения

25
22

Голы по времени матча

Забито

23
16
10 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 5
15 Не забивали 17
2
9%
3
19%
1-15
6
26%
2
13%
16-30
2
9%
3
19%
31-45
5
22%
2
13%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
8
35%
4
25%
76-90

Пропущено

14
16
5 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
4
29%
2
13%
1-15
1
7%
3
19%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
3
21%
4
25%
46-60
2
14%
3
19%
61-75
4
29%
3
19%
76-90

Забито

23
21
8 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 7
15 Не забивали 14
2
9%
5
24%
1-15
2
9%
1
5%
16-30
4
17%
4
19%
31-45
1
4%
2
10%
46-60
5
22%
4
19%
61-75
9
39%
5
24%
76-90

Пропущено

20
17
12 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
5
25%
3
18%
1-15
4
20%
1
6%
16-30
3
15%
1
6%
31-45
1
5%
3
18%
46-60
3
15%
4
24%
61-75
4
20%
5
29%
29%
76-90

Забито

46
37
18 В 1-м тайме 18
28 Во 2-м тайме 19
15 Забивали первыми 12
4 Не забивали 5
4
9%
8
22%
1-15
8
17%
3
8%
16-30
6
13%
7
19%
31-45
6
13%
4
11%
46-60
5
11%
6
16%
61-75
17
37%
9
24%
76-90

Пропущено

34
33
17 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 22
10 Пропускали первыми 13
17 Не пропускали 20
9
26%
5
15%
1-15
5
15%
4
12%
16-30
3
9%
2
6%
31-45
4
12%
7
21%
46-60
5
15%
7
21%
61-75
8
24%
8
24%
76-90

Результаты последних матчей

Гамбург
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Фортуна - Гамбург 2:2 Гамбург - Айнтрахт Бр 1:2 Гамбург - Хольштайн Киль 0:0 Карлсруэ - Гамбург 4:2
Гамбург - Нюрнберг 3:0 Дармштадт - Гамбург 1:1 Гамбург - Арминия 2:1 Хайденхайм - Гамбург 3:3 Ганза - Гамбург 0:2 Гамбург - Айнтрахт Бр 4:2 Гамбург - Ванкувер Уайткэпс 2:0 Фрайбург - Гамбург 6:2 Кёльн - Гамбург 4:0 Вентура Сантьяго - Гамбург 0:7 Оранж Каунти - Гамбург 0:1 Гамбург - Зандхаузен 4:2 Гройтер Фюрт - Гамбург 1:0 Гамбург - Ян 3:1 Падерборн - Гамбург 2:3 Гамбург - Магдебург 2:3
Ганновер 96
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Ганновер 96 - Зандхаузен 3:1 Санкт-Паули - Ганновер 96 2:0 Айнтрахт Бр - Ганновер 96 1:0 Ганновер 96 - Ганза 1:1
Гройтер Фюрт - Ганновер 96 1:1 Ганновер 96 - Магдебург 1:2 Ян - Ганновер 96 1:1 Ганновер 96 - Падерборн 3:4 Санкт-Паули - Ганновер 96 2:0 Ганновер 96 - Кайзерслаутерн 1:3 Ганновер 96 - Хольштайн Киль 2:1 Ганновер 96 - Лудогорец 2:1 Ганновер 96 - Дебрецен 1:2 Ганновер 96 - Цюрих 2:2 Падерборн - Ганновер 96 1:0 Ганновер 96 - Герта 1:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 1:1 Ганновер 96 - Фортуна 2:0 Дармштадт - Ганновер 96 1:0 Ганновер 96 - Карлсруэ 1:0

Результаты матчей

Гамбург
Ганновер 96

Точный счет

4:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%
1
7 раз 54%
2
4 раза 31%
3
2 раза 15%

Точный счет

0:2
4 раза 31%
2:3
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
7 раз 54%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
1
1 раз 8%
1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

0:2
4 раза 15%
1:0
3 раза 12%
2:3
3 раза 12%
4:2
3 раза 12%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
1:1
5 раз 19%
1:0
4 раза 15%
2:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
1:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

2
10 раз 38%
1
5 раз 19%
3
5 раз 19%
0
4 раза 15%
4
2 раза 8%
1
13 раз 50%
2
5 раз 19%
0
4 раза 15%
3
3 раза 12%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Гамбург
Ганновер 96

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
7
6
1.5
6
7
4
9
2.5
2
11
2
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
9
4
10
3
1.5
3
10
3
10
2.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
4
0.5
Больше Меньше
22
4
17
9
1.5
9
17
7
19
2.5
4
22
2
24
3.5
1
25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дармштадт
 26 16 7 3 41 - 21 55
2.
Гамбург
 5:1 27 16 5 6 53 - 33 53
3.
Хайденхайм
 26 14 9 3 53 - 30 51
4.
Санкт-Паули
 26 12 8 6 40 - 28 44
5.
Падерборн
 26 13 4 9 50 - 32 43
6.
Фортуна
 26 13 4 9 45 - 34 43
7.
Кайзерслаутерн
 0:1 27 10 10 7 41 - 37 40
8.
Карлсруэ
 1:0 27 11 5 11 43 - 41 38
9.
Ганновер 96
 1:5 27 9 7 11 37 - 39 34
10.
Хольштайн Киль
 26 8 10 8 43 - 43 34
11.
Магдебург
 26 9 4 13 34 - 45 31
12.
Гройтер Фюрт
 26 7 9 10 35 - 40 30
13.
Айнтрахт Бр
 1:0 27 7 8 12 32 - 44 29
14.
Нюрнберг
 0:1 27 8 5 14 22 - 39 29
15.
Арминия
 26 8 4 14 39 - 43 28
16.
Ян
 26 7 5 14 25 - 41 26
17.
Ганза
 26 7 4 15 21 - 40 25
18.
Зандхаузен
 26 5 6 15 27 - 51 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хайденхайм
 13 10 3 0 37 - 15 33
2.
Гамбург
 5:1 14 9 2 3 29 - 14 29
3.
Дармштадт
 13 8 5 0 22 - 8 29
4.
Санкт-Паули
 13 8 5 0 20 - 7 29
5.
Падерборн
 13 9 0 4 35 - 16 27
6.
Фортуна
 13 8 3 2 28 - 14 27
7.
Гройтер Фюрт
 13 6 6 1 20 - 14 24
8.
Ганновер 96
 1:5 13 6 3 4 21 - 17 21
9.
Кайзерслаутерн
 0:1 13 5 6 2 23 - 20 21
10.
Карлсруэ
 1:0 14 6 3 5 24 - 22 21
11.
Айнтрахт Бр
 1:0 14 6 3 5 19 - 17 21
12.
Нюрнберг
 0:1 14 6 1 7 12 - 14 19
13.
Ян
 13 4 5 4 12 - 18 17
14.
Арминия
 13 5 1 7 22 - 21 16
15.
Хольштайн Киль
 13 4 4 5 22 - 20 16
16.
Магдебург
 13 4 3 6 13 - 16 15
17.
Зандхаузен
 12 3 3 6 13 - 25 12
18.
Ганза
 13 3 1 9 10 - 21 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дармштадт
 13 8 2 3 19 - 13 26
2.
Гамбург
 5:1 13 7 3 3 24 - 19 24
3.
Кайзерслаутерн
 0:1 14 5 4 5 18 - 17 19
4.
Хайденхайм
 13 4 6 3 16 - 15 18
5.
Хольштайн Киль
 13 4 6 3 21 - 23 18
6.
Карлсруэ
 1:0 13 5 2 6 19 - 19 17
7.
Падерборн
 13 4 4 5 15 - 16 16
8.
Фортуна
 13 5 1 7 17 - 20 16
9.
Магдебург
 13 5 1 7 21 - 29 16
10.
Санкт-Паули
 13 4 3 6 20 - 21 15
11.
Ганза
 13 4 3 6 11 - 19 15
12.
Ганновер 96
 1:5 14 3 4 7 16 - 22 13
13.
Арминия
 13 3 3 7 17 - 22 12
14.
Нюрнберг
 0:1 13 2 4 7 10 - 25 10
15.
Ян
 13 3 0 10 13 - 23 9
16.
Зандхаузен
 14 2 3 9 14 - 26 9
17.
Айнтрахт Бр
 1:0 13 1 5 7 13 - 27 8
18.
Гройтер Фюрт
 13 1 3 9 15 - 26 6
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
  • — Вылет в Бундеслигу 3

Топ бомбардиров
Хайденхайм Кляйндинст Тим 20 (5)
Гамбург Глацель Роберт 16 (2)
Фортуна Ковнацки Давид 12 (7)
Хольштайн Киль Скрибски Стивен 12 (2)
Кайзерслаутерн Бойд Терренс 11 (2)
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Топ нарушителей
Ганновер 96 Кунце Фабиан 1 11
Ганза Ферхук Йон 2 7
Дармштадт Холланд Фабиан 10
Ян Гимбер Бенедикт 10
Карлсруэ Франке Марсель 9
Весь список
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    Лучшие коэффициенты
    Гамбург
    Ничья
    Ганновер 96
    1.53
    6.35
    7.00
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