Тур: 27. Стадион: Фолькспаркштадион.
5:1
Второй тайм: 78'
0'
3' Желтая карточкаДавид Йонас
11' Желтая карточкаБенеш Ласло
1:0
34' ГолКиттель Сонни
2:0
41' ГолБенеш Ласло
2:1
52' ГолКён Деррик
3:1
60' ПенальтиБенеш Ласло
4:1
65' ГолГлацель Роберт
75' Желтая карточкаРейс Людовит
5:1
76' ГолКёнигсдёрффер Рансфорд
Ход матча
3'
11'
34'
1:0
41'
2:0
52'
2:1
60'
3:1
65'
4:1
75'
76'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 3
-
8 Удары в створ 2
-
4 Угловые 3
-
3 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 5
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
60 Владение мячом, % 40
Прогноз на матч от Liveresult
34
Давид
Йонас
14
Рейс
Людовит
21
Муроя
Сэй
32
Крайнц
Лука
18
Кён
Деррик
11
Шауб
Луис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
34 Давид ЙонасЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Рейс ЛюдовитПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Рааб МатеоВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Немет ОндрашНападающий
-
-
46 Elijah Krahn
-
-
Главный тренер: Вальтер Тим
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Муроя СэйЗащитник
- Защитник
-
32 Крайнц ЛукаЗащитник
-
18 Кён ДеррикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Шауб ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Вейнкоф ЛеоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
24 Antonio Foti
-
-
-
-
Главный тренер: Stefan Leitl
История личных встреч
Гамбург
Ганновер 96
13 матчей
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
69.2%
23.1%
7.7%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
46.2%
61.5%
6 побед 8 ничьих 0 побед
13 матчей
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Второй тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед
26 матчей
34.6%
30.8%
34.6%
9 побед 8 ничьих 9 побед
Первый тайм
34.6%
34.6%
30.8%
9 побед 9 ничьих 8 побед
Второй тайм
23.1%
50%
26.9%
6 побед 13 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
16
Голов в среднем за матч
1.31
1.23
Среднее время на гол
68
73
Всего голов
26
9
Голов в среднем за матч
2
0.69
Среднее время на гол
45
130
Всего голов
43
25
Голов в среднем за матч
1.65
0.96
Тотал матчей
2.5
24
Больше 92%
Меньше 8%
2
20
Больше 77%
Меньше 23%
6
14
Больше 54%
Меньше 46%
12
5
Больше 19%
Меньше 81%
21
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
Среднее время на гол
54
93
Бомбардиры внутри турнира
Гамбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глацель Роберт
|17
|0.63
|Рейс Людовит
|7
|0.26
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|7
|0.26
|Бенеш Ласло
|5 (1)
|0.19
|Джатта Бейкери
|3
|0.11
|Жан-Люк Домпе
|2
|0.07
|Хайер Моритц
|2
|0.07
|Вушкович Марио
|2
|0.07
|Немет Ондраш
|2
|0.07
|Киттель Сонни
|1
|0.04
|Tom Sanne
|1
|0.04
|Мухайм Миро
|0
|0
|Мефферт Йонас
|0
|0
|Монтеро Франcиско
|0
|0
|Амаечи Ксавьер
|0
|0
|Каттербах Ноа
|0
|0
Ганновер 96
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тойхерт Седрик
|10
|0.37
|Нильсен Ховард
|7
|0.26
|Бейер Максимилиан
|5 (1)
|0.19
|Кён Деррик
|4
|0.15
|Муроя Сэй
|3
|0.11
|Шауб Луис
|2
|0.07
|Вайдандт Хендрик
|2
|0.07
|Безушков Макс
|1
|0.04
|Крайнц Лука
|1
|0.04
|Керк Себастьян
|1 (1)
|0.04
|Enzo Leopold
|0
|0
|Дем Янник
|0
|0
|Кунце Фабиан
|0
|0
|Antonio Foti
|0
|0
Карточки
Гамбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шонлау Себастьян
|5
|1
|Хайер Моритц
|6
|0
|Монтеро Франcиско
|2
|2
|Мухайм Миро
|5
|0
|Мефферт Йонас
|4
|0
|Бенеш Ласло
|4
|0
|Джатта Бейкери
|4
|0
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|2
|1
|Киттель Сонни
|3
|0
|Рейс Людовит
|3
|0
|Вушкович Марио
|3
|0
|Опоку Аарон
|1
|1
|Фернандеш Даниэль
|2
|0
|Глацель Роберт
|2
|0
|Жан-Люк Домпе
|2
|0
|Давид Йонас
|2
|0
|Амаечи Ксавьер
|1
|0
|Каттербах Ноа
|1
|0
|Ogechika Heil
|1
|0
Ганновер 96
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кунце Фабиан
|11
|1
|Нойман Фил
|5
|2
|Кён Деррик
|6
|0
|Бёрнер Юлиан
|5
|0
|Крайнц Лука
|5
|0
|Нильсен Ховард
|4
|0
|Тойхерт Седрик
|4
|0
|Муроя Сэй
|4
|0
|Enzo Leopold
|4
|0
|Цилер Рон-Роберт
|3
|0
|Эрнст Себастьян
|3
|0
|Monju Momuluh
|2
|0
|Шауб Луис
|1
|0
|Керк Себастьян
|1
|0
|Ондуа Гаэль
|1
|0
|Дем Янник
|1
|0
|Вейнкоф Лео
|1
|0
|Вайдандт Хендрик
|1
|0
|Безушков Макс
|1
|0
|Antonio Foti
|1
|0
Результаты матчей
Гамбург
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Ганновер 96
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
69% (9)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
7
2
Волевые поражения
4
8
Гамбург
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)
Ганновер 96
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
8
10
Волевые поражения
21
14
Гамбург
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
46% (12)
23% (6)
31% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
31% (8)
38% (10)
Ганновер 96
36.8%
63.2%
7 побед 12 поражений
Первый тайм
19% (5)
54% (14)
27% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
42% (11)
35% (9)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
5
7
Волевые победы
15
12
Волевые поражения
25
22
Голы по времени матча
Забито
23
16
10 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 5
15 Не забивали 17
2
9%
3
19%
1-15
6
26%
2
13%
16-30
2
9%
3
19%
31-45
5
22%
2
13%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
8
35%
4
25%
76-90
Пропущено
14
16
5 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
4
29%
2
13%
1-15
1
7%
3
19%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
3
21%
4
25%
46-60
2
14%
3
19%
61-75
4
29%
3
19%
76-90
Забито
23
21
8 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 7
15 Не забивали 14
2
9%
5
24%
1-15
2
9%
1
5%
16-30
4
17%
4
19%
31-45
1
4%
2
10%
46-60
5
22%
4
19%
61-75
9
39%
5
24%
76-90
Пропущено
20
17
12 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
5
25%
3
18%
1-15
4
20%
1
6%
16-30
3
15%
1
6%
31-45
1
5%
3
18%
46-60
3
15%
4
24%
61-75
4
20%
5
29%
29%
76-90
Забито
46
37
18 В 1-м тайме 18
28 Во 2-м тайме 19
15 Забивали первыми 12
4 Не забивали 5
4
9%
8
22%
1-15
8
17%
3
8%
16-30
6
13%
7
19%
31-45
6
13%
4
11%
46-60
5
11%
6
16%
61-75
17
37%
9
24%
76-90
Пропущено
34
33
17 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 22
10 Пропускали первыми 13
17 Не пропускали 20
9
26%
5
15%
1-15
5
15%
4
12%
16-30
3
9%
2
6%
31-45
4
12%
7
21%
46-60
5
15%
7
21%
61-75
8
24%
8
24%
76-90
Результаты последних матчей
Гамбург
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Фортуна - Гамбург 2:2 Гамбург - Айнтрахт Бр 1:2 Гамбург - Хольштайн Киль 0:0 Карлсруэ - Гамбург 4:2
Гамбург - Нюрнберг 3:0 Дармштадт - Гамбург 1:1 Гамбург - Арминия 2:1 Хайденхайм - Гамбург 3:3 Ганза - Гамбург 0:2 Гамбург - Айнтрахт Бр 4:2 Гамбург - Ванкувер Уайткэпс 2:0 Фрайбург - Гамбург 6:2 Кёльн - Гамбург 4:0 Вентура Сантьяго - Гамбург 0:7 Оранж Каунти - Гамбург 0:1 Гамбург - Зандхаузен 4:2 Гройтер Фюрт - Гамбург 1:0 Гамбург - Ян 3:1 Падерборн - Гамбург 2:3 Гамбург - Магдебург 2:3
Ганновер 96
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Ганновер 96 - Зандхаузен 3:1 Санкт-Паули - Ганновер 96 2:0 Айнтрахт Бр - Ганновер 96 1:0 Ганновер 96 - Ганза 1:1
Гройтер Фюрт - Ганновер 96 1:1 Ганновер 96 - Магдебург 1:2 Ян - Ганновер 96 1:1 Ганновер 96 - Падерборн 3:4 Санкт-Паули - Ганновер 96 2:0 Ганновер 96 - Кайзерслаутерн 1:3 Ганновер 96 - Хольштайн Киль 2:1 Ганновер 96 - Лудогорец 2:1 Ганновер 96 - Дебрецен 1:2 Ганновер 96 - Цюрих 2:2 Падерборн - Ганновер 96 1:0 Ганновер 96 - Герта 1:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 1:1 Ганновер 96 - Фортуна 2:0 Дармштадт - Ганновер 96 1:0 Ганновер 96 - Карлсруэ 1:0
Результаты матчей
Гамбург
Ганновер 96
Точный счет
4:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%
1
7 раз 54%
2
4 раза 31%
3
2 раза 15%
Точный счет
0:2
4 раза 31%
2:3
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
7 раз 54%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
1
1 раз 8%
1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
0:2
4 раза 15%
1:0
3 раза 12%
2:3
3 раза 12%
4:2
3 раза 12%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
1:1
5 раз 19%
1:0
4 раза 15%
2:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
1:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
2
10 раз 38%
1
5 раз 19%
3
5 раз 19%
0
4 раза 15%
4
2 раза 8%
1
13 раз 50%
2
5 раз 19%
0
4 раза 15%
3
3 раза 12%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Гамбург
Ганновер 96
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
76
67
49
211
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
94
103
310
310
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
224
Больше Меньше
224
179
917
719
422
224
125
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|26
|16
|7
|3
|41 - 21
|55
|2.
|5:1
|27
|16
|5
|6
|53 - 33
|53
|3.
|26
|14
|9
|3
|53 - 30
|51
|4.
|26
|12
|8
|6
|40 - 28
|44
|5.
|26
|13
|4
|9
|50 - 32
|43
|6.
|26
|13
|4
|9
|45 - 34
|43
|7.
|0:1
|27
|10
|10
|7
|41 - 37
|40
|8.
|1:0
|27
|11
|5
|11
|43 - 41
|38
|9.
|1:5
|27
|9
|7
|11
|37 - 39
|34
|10.
|26
|8
|10
|8
|43 - 43
|34
|11.
|26
|9
|4
|13
|34 - 45
|31
|12.
|26
|7
|9
|10
|35 - 40
|30
|13.
|1:0
|27
|7
|8
|12
|32 - 44
|29
|14.
|0:1
|27
|8
|5
|14
|22 - 39
|29
|15.
|26
|8
|4
|14
|39 - 43
|28
|16.
|26
|7
|5
|14
|25 - 41
|26
|17.
|26
|7
|4
|15
|21 - 40
|25
|18.
|26
|5
|6
|15
|27 - 51
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|10
|3
|0
|37 - 15
|33
|2.
|5:1
|14
|9
|2
|3
|29 - 14
|29
|3.
|13
|8
|5
|0
|22 - 8
|29
|4.
|13
|8
|5
|0
|20 - 7
|29
|5.
|13
|9
|0
|4
|35 - 16
|27
|6.
|13
|8
|3
|2
|28 - 14
|27
|7.
|13
|6
|6
|1
|20 - 14
|24
|8.
|1:5
|13
|6
|3
|4
|21 - 17
|21
|9.
|0:1
|13
|5
|6
|2
|23 - 20
|21
|10.
|1:0
|14
|6
|3
|5
|24 - 22
|21
|11.
|1:0
|14
|6
|3
|5
|19 - 17
|21
|12.
|0:1
|14
|6
|1
|7
|12 - 14
|19
|13.
|13
|4
|5
|4
|12 - 18
|17
|14.
|13
|5
|1
|7
|22 - 21
|16
|15.
|13
|4
|4
|5
|22 - 20
|16
|16.
|13
|4
|3
|6
|13 - 16
|15
|17.
|12
|3
|3
|6
|13 - 25
|12
|18.
|13
|3
|1
|9
|10 - 21
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|8
|2
|3
|19 - 13
|26
|2.
|5:1
|13
|7
|3
|3
|24 - 19
|24
|3.
|0:1
|14
|5
|4
|5
|18 - 17
|19
|4.
|13
|4
|6
|3
|16 - 15
|18
|5.
|13
|4
|6
|3
|21 - 23
|18
|6.
|1:0
|13
|5
|2
|6
|19 - 19
|17
|7.
|13
|4
|4
|5
|15 - 16
|16
|8.
|13
|5
|1
|7
|17 - 20
|16
|9.
|13
|5
|1
|7
|21 - 29
|16
|10.
|13
|4
|3
|6
|20 - 21
|15
|11.
|13
|4
|3
|6
|11 - 19
|15
|12.
|1:5
|14
|3
|4
|7
|16 - 22
|13
|13.
|13
|3
|3
|7
|17 - 22
|12
|14.
|0:1
|13
|2
|4
|7
|10 - 25
|10
|15.
|13
|3
|0
|10
|13 - 23
|9
|16.
|14
|2
|3
|9
|14 - 26
|9
|17.
|1:0
|13
|1
|5
|7
|13 - 27
|8
|18.
|13
|1
|3
|9
|15 - 26
|6
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
- — Вылет в Бундеслигу 3
|Хайденхайм
|Кляйндинст Тим
|20 (5)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|16 (2)
|Фортуна
|Ковнацки Давид
|12 (7)
|Хольштайн Киль
|Скрибски Стивен
|12 (2)
|Кайзерслаутерн
|Бойд Терренс
|11 (2)
|Ганновер 96
|Кунце Фабиан
|1 11
|Ганза
|Ферхук Йон
|2 7
|Дармштадт
|Холланд Фабиан
|10
|Ян
|Гимбер Бенедикт
|10
|Карлсруэ
|Франке Марсель
|9