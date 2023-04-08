Тур: 27. Стадион: Фолькспаркштадион. Зрители: 57000
6:1
Конец матча
0'
3' Желтая карточкаДавид Йонас
11' Желтая карточкаБенеш Ласло
1:0
34' ГолКиттель Сонни
2:0
41' ГолБенеш Ласло
2:1
52' ГолКён Деррик
3:1
61' ПенальтиБенеш Ласло
4:1
65' ГолГлацель Роберт
75' Желтая карточкаРейс Людовит
5:1
76' ГолКёнигсдёрффер Рансфорд
80' Желтая карточкаБейер Максимилиан
6:1
87' ГолРейс Людовит
90'+4
Ход матча
3'
11'
34'
1:0
41'
2:0
52'
2:1
61'
3:1
65'
4:1
75'
76'
87'
6:1
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 4
-
8 Удары в створ 2
-
6 Угловые 3
-
3 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 5
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
538 Количество передач 348
-
62 Владение мячом, % 38
Прогноз на матч от Liveresult
34
Давид
Йонас
14
Рейс
Людовит
21
Муроя
Сэй
32
Крайнц
Лука
18
Кён
Деррик
11
Шауб
Луис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
34 Давид ЙонасЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Рейс ЛюдовитПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Рааб МатеоВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Немет ОндрашНападающий
-
-
46 Elijah Krahn
-
-
Главный тренер: Вальтер Тим
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Муроя СэйЗащитник
- Защитник
-
32 Крайнц ЛукаЗащитник
-
18 Кён ДеррикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Шауб ЛуисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Вейнкоф ЛеоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
24 Antonio Foti
-
-
-
-
Главный тренер: Stefan Leitl
История личных встреч
Гамбург
Ганновер 96
13 матчей
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
69.2%
23.1%
7.7%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
46.2%
61.5%
6 побед 8 ничьих 0 побед
13 матчей
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Второй тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед
26 матчей
34.6%
30.8%
34.6%
9 побед 8 ничьих 9 побед
Первый тайм
34.6%
34.6%
30.8%
9 побед 9 ничьих 8 побед
Второй тайм
23.1%
50%
26.9%
6 побед 13 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
16
Голов в среднем за матч
1.31
1.23
Среднее время на гол
68
73
Всего голов
26
9
Голов в среднем за матч
2
0.69
Среднее время на гол
45
130
Всего голов
43
25
Голов в среднем за матч
1.65
0.96
Тотал матчей
2.5
24
Больше 92%
Меньше 8%
2
20
Больше 77%
Меньше 23%
6
14
Больше 54%
Меньше 46%
12
5
Больше 19%
Меньше 81%
21
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
Среднее время на гол
54
93
Бомбардиры внутри турнира
Гамбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глацель Роберт
|17
|0.63
|Рейс Людовит
|8
|0.3
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|8
|0.3
|Бенеш Ласло
|5 (1)
|0.19
|Джатта Бейкери
|3
|0.11
|Жан-Люк Домпе
|2
|0.07
|Хайер Моритц
|2
|0.07
|Вушкович Марио
|2
|0.07
|Немет Ондраш
|2
|0.07
|Киттель Сонни
|1
|0.04
|Tom Sanne
|1
|0.04
|Мухайм Миро
|0
|0
|Мефферт Йонас
|0
|0
|Каттербах Ноа
|0
|0
|Монтеро Франcиско
|0
|0
|Амаечи Ксавьер
|0
|0
Ганновер 96
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тойхерт Седрик
|10
|0.37
|Нильсен Ховард
|7
|0.26
|Бейер Максимилиан
|5 (1)
|0.19
|Кён Деррик
|4
|0.15
|Муроя Сэй
|3
|0.11
|Шауб Луис
|2
|0.07
|Вайдандт Хендрик
|2
|0.07
|Безушков Макс
|1
|0.04
|Крайнц Лука
|1
|0.04
|Керк Себастьян
|1 (1)
|0.04
|Enzo Leopold
|0
|0
|Дем Янник
|0
|0
|Кунце Фабиан
|0
|0
|Antonio Foti
|0
|0
Карточки
Гамбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шонлау Себастьян
|5
|1
|Хайер Моритц
|6
|0
|Монтеро Франcиско
|2
|2
|Мухайм Миро
|5
|0
|Мефферт Йонас
|4
|0
|Бенеш Ласло
|4
|0
|Джатта Бейкери
|4
|0
|Рейс Людовит
|4
|0
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|2
|1
|Киттель Сонни
|3
|0
|Вушкович Марио
|3
|0
|Опоку Аарон
|1
|1
|Фернандеш Даниэль
|2
|0
|Глацель Роберт
|2
|0
|Жан-Люк Домпе
|2
|0
|Давид Йонас
|2
|0
|Амаечи Ксавьер
|1
|0
|Каттербах Ноа
|1
|0
|Ogechika Heil
|1
|0
Ганновер 96
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кунце Фабиан
|11
|1
|Нойман Фил
|5
|2
|Кён Деррик
|6
|0
|Бёрнер Юлиан
|5
|0
|Крайнц Лука
|5
|0
|Нильсен Ховард
|4
|0
|Тойхерт Седрик
|4
|0
|Муроя Сэй
|4
|0
|Enzo Leopold
|4
|0
|Цилер Рон-Роберт
|3
|0
|Эрнст Себастьян
|3
|0
|Monju Momuluh
|2
|0
|Шауб Луис
|1
|0
|Керк Себастьян
|1
|0
|Ондуа Гаэль
|1
|0
|Дем Янник
|1
|0
|Вейнкоф Лео
|1
|0
|Вайдандт Хендрик
|1
|0
|Безушков Макс
|1
|0
|Бейер Максимилиан
|1
|0
|Antonio Foti
|1
|0
Результаты матчей
Гамбург
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
64% (9)
21% (3)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Ганновер 96
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
69% (9)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
8
2
Волевые поражения
4
9
Гамбург
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)
Ганновер 96
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
8
10
Волевые поражения
21
14
Гамбург
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
48% (13)
22% (6)
30% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
30% (8)
37% (10)
Ганновер 96
35%
65%
7 побед 13 поражений
Первый тайм
19% (5)
52% (14)
30% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (6)
41% (11)
37% (10)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
5
7
Волевые победы
16
12
Волевые поражения
25
23
Голы по времени матча
Забито
29
17
12 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 5
15 Не забивали 17
2
7%
3
18%
1-15
6
21%
2
12%
16-30
4
14%
3
18%
31-45
5
17%
3
18%
46-60
2
7%
2
12%
61-75
10
34%
4
24%
76-90
Пропущено
15
22
5 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
4
27%
2
9%
1-15
1
7%
3
14%
16-30
0
0%
3
14%
31-45
4
27%
4
18%
46-60
2
13%
5
23%
61-75
4
27%
5
23%
76-90
Забито
23
21
8 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 7
16 Не забивали 15
2
9%
5
24%
1-15
2
9%
1
5%
16-30
4
17%
4
19%
31-45
1
4%
2
10%
46-60
5
22%
4
19%
61-75
9
39%
5
24%
76-90
Пропущено
20
17
12 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
5
25%
3
18%
1-15
4
20%
1
6%
16-30
3
15%
1
6%
31-45
1
5%
3
18%
46-60
3
15%
4
24%
61-75
4
20%
5
29%
29%
76-90
Забито
52
38
20 В 1-м тайме 18
32 Во 2-м тайме 20
16 Забивали первыми 12
4 Не забивали 5
4
8%
8
21%
1-15
8
15%
3
8%
16-30
8
15%
7
18%
31-45
6
12%
5
13%
46-60
7
13%
6
16%
61-75
19
37%
9
24%
76-90
Пропущено
35
39
17 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 26
10 Пропускали первыми 14
18 Не пропускали 21
9
26%
5
13%
1-15
5
14%
4
10%
16-30
3
9%
4
10%
31-45
5
14%
7
18%
46-60
5
14%
9
23%
61-75
8
23%
10
26%
76-90
Результаты последних матчей
Гамбург
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Фортуна - Гамбург 2:2 Гамбург - Айнтрахт Бр 1:2 Гамбург - Хольштайн Киль 0:0 Карлсруэ - Гамбург 4:2
Гамбург - Нюрнберг 3:0 Дармштадт - Гамбург 1:1 Гамбург - Арминия 2:1 Хайденхайм - Гамбург 3:3 Ганза - Гамбург 0:2 Гамбург - Айнтрахт Бр 4:2 Гамбург - Ванкувер Уайткэпс 2:0 Фрайбург - Гамбург 6:2 Кёльн - Гамбург 4:0 Вентура Сантьяго - Гамбург 0:7 Оранж Каунти - Гамбург 0:1 Гамбург - Зандхаузен 4:2 Гройтер Фюрт - Гамбург 1:0 Гамбург - Ян 3:1 Падерборн - Гамбург 2:3 Гамбург - Магдебург 2:3
Ганновер 96
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Ганновер 96 - Зандхаузен 3:1 Санкт-Паули - Ганновер 96 2:0 Айнтрахт Бр - Ганновер 96 1:0 Ганновер 96 - Ганза 1:1
Гройтер Фюрт - Ганновер 96 1:1 Ганновер 96 - Магдебург 1:2 Ян - Ганновер 96 1:1 Ганновер 96 - Падерборн 3:4 Санкт-Паули - Ганновер 96 2:0 Ганновер 96 - Кайзерслаутерн 1:3 Ганновер 96 - Хольштайн Киль 2:1 Ганновер 96 - Лудогорец 2:1 Ганновер 96 - Дебрецен 1:2 Ганновер 96 - Цюрих 2:2 Падерборн - Ганновер 96 1:0 Ганновер 96 - Герта 1:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 1:1 Ганновер 96 - Фортуна 2:0 Дармштадт - Ганновер 96 1:0 Ганновер 96 - Карлсруэ 1:0
Результаты матчей
Гамбург
Ганновер 96
Точный счет
4:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
6
1 раз 7%
1
7 раз 54%
2
4 раза 31%
3
2 раза 15%
Точный счет
0:2
4 раза 31%
2:3
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
7 раз 54%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
1
1 раз 8%
1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
0:2
4 раза 15%
1:0
3 раза 11%
2:3
3 раза 11%
4:2
3 раза 11%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
1:1
5 раз 19%
1:0
4 раза 15%
2:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
1:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
Точное количество голов
2
10 раз 37%
1
5 раз 19%
3
5 раз 19%
0
4 раза 15%
4
2 раза 7%
6
1 раз 4%
1
14 раз 52%
2
5 раз 19%
0
4 раза 15%
3
3 раза 11%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Гамбург
Ганновер 96
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
86
67
59
211
311
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
104
103
311
310
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
234
Больше Меньше
234
189
918
819
423
324
126
126
126
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
- — Вылет в Бундеслигу 3
|Хайденхайм
|Кляйндинст Тим
|20 (5)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|17 (2)
|Фортуна
|Ковнацки Давид
|12 (7)
|Хольштайн Киль
|Скрибски Стивен
|12 (2)
|Кайзерслаутерн
|Бойд Терренс
|11 (2)
|Ганновер 96
|Кунце Фабиан
|1 11
|Карлсруэ
|Франке Марсель
|1 9
|Ганза
|Ферхук Йон
|2 7
|Дармштадт
|Холланд Фабиан
|10
|Ян
|Гимбер Бенедикт
|10