  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2022-2023

Германия: Бундеслига 2
2022-2023

Тур: 27. Стадион: . Зрители: 57000
Гамбург
6:1
Конец матча
Ганновер 96
0'
3' Желтая карточка
Давид Йонас
11' Желтая карточка
Бенеш Ласло
1:0
34' Гол
Киттель Сонни
2:0
41' Гол
Бенеш Ласло
2:1
52' Гол
Кён Деррик
3:1
61' Пенальти
Бенеш Ласло
4:1
65' Гол
Глацель Роберт
75' Желтая карточка
Рейс Людовит
5:1
76' Гол
Кёнигсдёрффер Рансфорд
80' Желтая карточка
Бейер Максимилиан
6:1
87' Гол
Рейс Людовит
90'+4

Ход матча

3'
Давид Йонас
 
11'
Бенеш Ласло
 
34'
Киттель Сонни
(Рейс Людовит)
1:0
41'
Бенеш Ласло
(Глацель Роберт)
2:0
52'
2:1
Кён Деррик
61'
Бенеш Ласло
3:1
64'
 
Тойхерт Седрик
Шауб Луис
65'
Глацель Роберт
(Каттербах Ноа)
4:1
71'
Кёнигсдёрффер Рансфорд
Киттель Сонни
 
71'
Сухонен Ансси
Мефферт Йонас
 
74'
 
Antonio Foti
Нильсен Ховард
75'
Рейс Людовит
 
76'
Кёнигсдёрффер Рансфорд
5:1
79'
Elijah Krahn
Бенеш Ласло
 
79'
Немет Ондраш
Джатта Бейкери
 
80'
 
Бейер Максимилиан
81'
Valon Zumberi
Шонлау Себастьян
 
82'
 
Monju Momuluh
Эрнст Себастьян
87'
Рейс Людовит
6:1

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 4
  • 8 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 3
  • 3 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 5
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 538 Количество передач 348
  • 62 Владение мячом, % 38
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Фернандеш
Даниэль
3
Хайер
Моритц
34
Давид
Йонас
4
Шонлау
Себастьян
33
Каттербах
Ноа
14
Рейс
Людовит
23
Мефферт
Йонас
8
Бенеш
Ласло
18
Джатта
Бейкери
9
Глацель
Роберт
10
Киттель
Сонни
1
Цилер
Рон-Роберт
21
Муроя
Сэй
34
Yannik
Luehrs
32
Крайнц
Лука
18
Кён
Деррик
6
Кунце
Фабиан
7
Безушков
Макс
10
Эрнст
Себастьян
11
Шауб
Луис
16
Нильсен
Ховард
14
Бейер
Максимилиан
Гамбург
4-3-3
Ганновер 96
4-3-1-2

История личных встреч

Гамбург
Ганновер 96

13 матчей

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

69.2%
23.1%
7.7%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

46.2%
61.5%
6 побед 8 ничьих 0 побед

13 матчей

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед

26 матчей

34.6%
30.8%
34.6%
9 побед 8 ничьих 9 побед

Первый тайм

34.6%
34.6%
30.8%
9 побед 9 ничьих 8 побед

Второй тайм

23.1%
50%
26.9%
6 побед 13 ничьих 7 побед

История матчей

Б2
1:2
Б2
2:1
Б2
1:0
Б2
3:3
Б2
0:1
Б2
1:1
Б2
3:0
Б
1:1
Б
2:0
Б
0:3
Б
1:2
Б
2:1
Б
2:0
Б
2:1
Б
3:1
Б
5:1
Б
1:0
Б
1:0
Б
1:1
Б
0:0
Б
3:2
Б
0:0
Б
2:2
Б
2:1
Б
3:0
Б
1:1

Голы

Всего голов

17
16

Голов в среднем за матч

1.31
1.23

Среднее время на гол

68
73

Всего голов

26
9

Голов в среднем за матч

2
0.69

Среднее время на гол

45
130

Всего голов

43
25

Голов в среднем за матч

1.65
0.96

Тотал матчей

2.5
24
Больше 92%
Меньше 8%
2
20
Больше 77%
Меньше 23%
6
14
Больше 54%
Меньше 46%
12
5
Больше 19%
Меньше 81%
21
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
2
Больше 8%
Меньше 92%
24

Среднее время на гол

54
93

Бомбардиры внутри турнира

Гамбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глацель Роберт 17 0.63
Рейс Людовит 8 0.3
Кёнигсдёрффер Рансфорд 8 0.3
Бенеш Ласло 5 (1) 0.19
Джатта Бейкери 3 0.11
Жан-Люк Домпе 2 0.07
Хайер Моритц 2 0.07
Вушкович Марио 2 0.07
Немет Ондраш 2 0.07
Киттель Сонни 1 0.04
Tom Sanne 1 0.04
Мухайм Миро 0 0
Мефферт Йонас 0 0
Каттербах Ноа 0 0
Монтеро Франcиско 0 0
Амаечи Ксавьер 0 0
Ганновер 96
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тойхерт Седрик 10 0.37
Нильсен Ховард 7 0.26
Бейер Максимилиан 5 (1) 0.19
Кён Деррик 4 0.15
Муроя Сэй 3 0.11
Шауб Луис 2 0.07
Вайдандт Хендрик 2 0.07
Безушков Макс 1 0.04
Крайнц Лука 1 0.04
Керк Себастьян 1 (1) 0.04
Enzo Leopold 0 0
Дем Янник 0 0
Кунце Фабиан 0 0
Antonio Foti 0 0

Карточки

Гамбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шонлау Себастьян 5 1
Хайер Моритц 6 0
Монтеро Франcиско 2 2
Мухайм Миро 5 0
Мефферт Йонас 4 0
Бенеш Ласло 4 0
Джатта Бейкери 4 0
Рейс Людовит 4 0
Кёнигсдёрффер Рансфорд 2 1
Киттель Сонни 3 0
Вушкович Марио 3 0
Опоку Аарон 1 1
Фернандеш Даниэль 2 0
Глацель Роберт 2 0
Жан-Люк Домпе 2 0
Давид Йонас 2 0
Амаечи Ксавьер 1 0
Каттербах Ноа 1 0
Ogechika Heil 1 0
Ганновер 96
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кунце Фабиан 11 1
Нойман Фил 5 2
Кён Деррик 6 0
Бёрнер Юлиан 5 0
Крайнц Лука 5 0
Нильсен Ховард 4 0
Тойхерт Седрик 4 0
Муроя Сэй 4 0
Enzo Leopold 4 0
Цилер Рон-Роберт 3 0
Эрнст Себастьян 3 0
Monju Momuluh 2 0
Шауб Луис 1 0
Керк Себастьян 1 0
Ондуа Гаэль 1 0
Дем Янник 1 0
Вейнкоф Лео 1 0
Вайдандт Хендрик 1 0
Безушков Макс 1 0
Бейер Максимилиан 1 0
Antonio Foti 1 0

Результаты матчей

Гамбург
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
64% (9)
21% (3)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Ганновер 96
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
69% (9)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

8
2

Волевые поражения

4
9
Гамбург
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)
Ганновер 96
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

8
10

Волевые поражения

21
14
Гамбург
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
48% (13)
22% (6)
30% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
30% (8)
37% (10)
Ганновер 96
35%
65%
7 побед 13 поражений
Первый тайм
19% (5)
52% (14)
30% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (6)
41% (11)
37% (10)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

16
12

Волевые поражения

25
23

Голы по времени матча

Забито

29
17
12 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 5
15 Не забивали 17
2
7%
3
18%
1-15
6
21%
2
12%
16-30
4
14%
3
18%
31-45
5
17%
3
18%
46-60
2
7%
2
12%
61-75
10
34%
4
24%
76-90

Пропущено

15
22
5 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
4
27%
2
9%
1-15
1
7%
3
14%
16-30
0
0%
3
14%
31-45
4
27%
4
18%
46-60
2
13%
5
23%
61-75
4
27%
5
23%
76-90

Забито

23
21
8 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 7
16 Не забивали 15
2
9%
5
24%
1-15
2
9%
1
5%
16-30
4
17%
4
19%
31-45
1
4%
2
10%
46-60
5
22%
4
19%
61-75
9
39%
5
24%
76-90

Пропущено

20
17
12 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
5
25%
3
18%
1-15
4
20%
1
6%
16-30
3
15%
1
6%
31-45
1
5%
3
18%
46-60
3
15%
4
24%
61-75
4
20%
5
29%
29%
76-90

Забито

52
38
20 В 1-м тайме 18
32 Во 2-м тайме 20
16 Забивали первыми 12
4 Не забивали 5
4
8%
8
21%
1-15
8
15%
3
8%
16-30
8
15%
7
18%
31-45
6
12%
5
13%
46-60
7
13%
6
16%
61-75
19
37%
9
24%
76-90

Пропущено

35
39
17 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 26
10 Пропускали первыми 14
18 Не пропускали 21
9
26%
5
13%
1-15
5
14%
4
10%
16-30
3
9%
4
10%
31-45
5
14%
7
18%
46-60
5
14%
9
23%
61-75
8
23%
10
26%
76-90

Результаты последних матчей

Гамбург
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Фортуна - Гамбург 2:2 Гамбург - Айнтрахт Бр 1:2 Гамбург - Хольштайн Киль 0:0 Карлсруэ - Гамбург 4:2
Гамбург - Нюрнберг 3:0 Дармштадт - Гамбург 1:1 Гамбург - Арминия 2:1 Хайденхайм - Гамбург 3:3 Ганза - Гамбург 0:2 Гамбург - Айнтрахт Бр 4:2 Гамбург - Ванкувер Уайткэпс 2:0 Фрайбург - Гамбург 6:2 Кёльн - Гамбург 4:0 Вентура Сантьяго - Гамбург 0:7 Оранж Каунти - Гамбург 0:1 Гамбург - Зандхаузен 4:2 Гройтер Фюрт - Гамбург 1:0 Гамбург - Ян 3:1 Падерборн - Гамбург 2:3 Гамбург - Магдебург 2:3
Ганновер 96
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Ганновер 96 - Зандхаузен 3:1 Санкт-Паули - Ганновер 96 2:0 Айнтрахт Бр - Ганновер 96 1:0 Ганновер 96 - Ганза 1:1
Гройтер Фюрт - Ганновер 96 1:1 Ганновер 96 - Магдебург 1:2 Ян - Ганновер 96 1:1 Ганновер 96 - Падерборн 3:4 Санкт-Паули - Ганновер 96 2:0 Ганновер 96 - Кайзерслаутерн 1:3 Ганновер 96 - Хольштайн Киль 2:1 Ганновер 96 - Лудогорец 2:1 Ганновер 96 - Дебрецен 1:2 Ганновер 96 - Цюрих 2:2 Падерборн - Ганновер 96 1:0 Ганновер 96 - Герта 1:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 1:1 Ганновер 96 - Фортуна 2:0 Дармштадт - Ганновер 96 1:0 Ганновер 96 - Карлсруэ 1:0

Результаты матчей

Гамбург
Ганновер 96

Точный счет

4:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
6
1 раз 7%
1
7 раз 54%
2
4 раза 31%
3
2 раза 15%

Точный счет

0:2
4 раза 31%
2:3
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
7 раз 54%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
1
1 раз 8%
1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

0:2
4 раза 15%
1:0
3 раза 11%
2:3
3 раза 11%
4:2
3 раза 11%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
1:1
5 раз 19%
1:0
4 раза 15%
2:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
1:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%

Точное количество голов

2
10 раз 37%
1
5 раз 19%
3
5 раз 19%
0
4 раза 15%
4
2 раза 7%
6
1 раз 4%
1
14 раз 52%
2
5 раз 19%
0
4 раза 15%
3
3 раза 11%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Гамбург
Ганновер 96

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
8
6
1.5
6
7
5
9
2.5
2
11
3
11
3.5
1
13
4.5
1
13
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
10
4
10
3
1.5
3
11
3
10
2.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
4
0.5
Больше Меньше
23
4
18
9
1.5
9
18
8
19
2.5
4
23
3
24
3.5
1
26
1
26
4.5
1
26
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дармштадт
 26 16 7 3 41 - 21 55
2.
Гамбург
 27 16 5 6 54 - 33 53
3.
Хайденхайм
 26 14 9 3 53 - 30 51
4.
Санкт-Паули
 26 12 8 6 40 - 28 44
5.
Падерборн
 26 13 4 9 50 - 32 43
6.
Фортуна
 26 13 4 9 45 - 34 43
7.
Кайзерслаутерн
 27 10 10 7 41 - 37 40
8.
Карлсруэ
 27 10 6 11 43 - 42 36
9.
Ганновер 96
 27 9 7 11 37 - 40 34
10.
Хольштайн Киль
 26 8 10 8 43 - 43 34
11.
Магдебург
 26 9 4 13 34 - 45 31
12.
Нюрнберг
 27 8 6 13 23 - 39 30
13.
Гройтер Фюрт
 26 7 9 10 35 - 40 30
14.
Айнтрахт Бр
 27 7 8 12 32 - 44 29
15.
Арминия
 26 8 4 14 39 - 43 28
16.
Ян
 26 7 5 14 25 - 41 26
17.
Ганза
 26 7 4 15 21 - 40 25
18.
Зандхаузен
 26 5 6 15 27 - 51 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хайденхайм
 13 10 3 0 37 - 15 33
2.
Гамбург
 14 9 2 3 30 - 14 29
3.
Дармштадт
 13 8 5 0 22 - 8 29
4.
Санкт-Паули
 13 8 5 0 20 - 7 29
5.
Падерборн
 13 9 0 4 35 - 16 27
6.
Фортуна
 13 8 3 2 28 - 14 27
7.
Гройтер Фюрт
 13 6 6 1 20 - 14 24
8.
Ганновер 96
 13 6 3 4 21 - 17 21
9.
Кайзерслаутерн
 13 5 6 2 23 - 20 21
10.
Айнтрахт Бр
 14 6 3 5 19 - 17 21
11.
Карлсруэ
 14 6 3 5 24 - 22 21
12.
Нюрнберг
 14 6 2 6 13 - 14 20
13.
Ян
 13 4 5 4 12 - 18 17
14.
Арминия
 13 5 1 7 22 - 21 16
15.
Хольштайн Киль
 13 4 4 5 22 - 20 16
16.
Магдебург
 13 4 3 6 13 - 16 15
17.
Зандхаузен
 12 3 3 6 13 - 25 12
18.
Ганза
 13 3 1 9 10 - 21 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дармштадт
 13 8 2 3 19 - 13 26
2.
Гамбург
 13 7 3 3 24 - 19 24
3.
Кайзерслаутерн
 14 5 4 5 18 - 17 19
4.
Хайденхайм
 13 4 6 3 16 - 15 18
5.
Хольштайн Киль
 13 4 6 3 21 - 23 18
6.
Падерборн
 13 4 4 5 15 - 16 16
7.
Фортуна
 13 5 1 7 17 - 20 16
8.
Магдебург
 13 5 1 7 21 - 29 16
9.
Карлсруэ
 13 4 3 6 19 - 20 15
10.
Санкт-Паули
 13 4 3 6 20 - 21 15
11.
Ганза
 13 4 3 6 11 - 19 15
12.
Ганновер 96
 14 3 4 7 16 - 23 13
13.
Арминия
 13 3 3 7 17 - 22 12
14.
Нюрнберг
 13 2 4 7 10 - 25 10
15.
Ян
 13 3 0 10 13 - 23 9
16.
Зандхаузен
 14 2 3 9 14 - 26 9
17.
Айнтрахт Бр
 13 1 5 7 13 - 27 8
18.
Гройтер Фюрт
 13 1 3 9 15 - 26 6
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
  • — Вылет в Бундеслигу 3

Топ бомбардиров
Хайденхайм Кляйндинст Тим 20 (5)
Гамбург Глацель Роберт 17 (2)
Фортуна Ковнацки Давид 12 (7)
Хольштайн Киль Скрибски Стивен 12 (2)
Кайзерслаутерн Бойд Терренс 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ганновер 96 Кунце Фабиан 1 11
Карлсруэ Франке Марсель 1 9
Ганза Ферхук Йон 2 7
Дармштадт Холланд Фабиан 10
Ян Гимбер Бенедикт 10
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Описание гола
      52'
      Г О О О О Л - Кён Деррик бьет в цель!
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Гамбург 6:1 Ганновер 96 онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     