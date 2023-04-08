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  4. Бундеслига 2 2022-2023

Германия: Бундеслига 2
2022-2023

Тур: 27. Стадион: .
Нюрнберг
0:1
Второй тайм: 78'
Карлсруэ
0'
22' Желтая карточка
Франке Марсель
0:1
26' Гол
Кауфманн Миккель
54' Желтая карточка
Кобальд Кристоф
64' Желтая карточка
Йенсен Леон
67' Желтая карточка
Шиндлер Кристофер
71' Желтая карточка
Кастроп Йенс
72' Желтая карточка
Юнг Себастьян

Ход матча

22'
 
Франке Марсель
26'
0:1
Кауфманн Миккель
(Небель Пауль)
54'
 
Кобальд Кристоф
64'
 
Йенсен Леон
65'
Гайс Йоханнес
Хюбнер Флориан
 
65'
Дели Матс Мёллер
Думан Тайлан
 
67'
Шиндлер Кристофер
 
71'
Кастроп Йенс
 
72'
 
Юнг Себастьян
72'
 
Амброзиус Стефан
Кобальд Кристоф
72'
 
Куэто Лукас
Йенсен Леон
74'
Nathaniel Brown
Гиамера Ян
 
74'
Лохкемпер Феликс
Шуранов Эрик
 

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 7
  • 4 Удары в створ 1
  • 9 Угловые 2
  • 2 Офсайды 2
  • 4 Нарушения правил 6
  • 2 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 58 Владение мячом, % 42
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Нюрнберг
Ничья
Карлсруэ
3.20
5.60
3.30
Все Коэффициенты
30
Виндаль-Йенсен
Петер
4
Лоуренс
Джеймс
19
Хюбнер
Флориан
16
Шиндлер
Кристофер
28
Гиамера
Ян
21
Флик
Флориан
17
Кастроп
Йенс
6
Темпельман
Лино
8
Думан
Тайлан
23
Дуа
Квадво
11
Шуранов
Эрик
35
Герсбек
Мариус
2
Юнг
Себастьян
22
Кобальд
Кристоф
28
Франке
Марсель
16
Хайзе
Филип
8
Гондорф
Жером
6
Йенсен
Леон
10
Ванитцек
Марвин
26
Небель
Пауль
24
Шлойзенер
Фабиан
14
Кауфманн
Миккель
Нюрнберг
4-1-3-2
Карлсруэ
4-1-2-1-2

История личных встреч

Нюрнберг
Карлсруэ

9 матчей

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

11.1%
44.4%
44.5%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

116.7%
0 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 6 побед

15 матчей

33.3%
26.7%
40%
5 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

6.7%
73.3%
20%
1 победа 11 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
26.7%
40%
5 побед 4 ничьи 6 побед

История матчей

Б2
3:0
Б2
4:1
Б2
2:1
Б2
0:1
Б2
1:1
Б2
0:1
Б2
1:1
Б2
2:1
Б2
0:3
Б2
2:1
Б2
0:0
Б2
1:1
Б2
3:0
ТМС
3:2
Б
2:0

Голы

Всего голов

7
9

Голов в среднем за матч

1.17
1

Среднее время на гол

77
90

Всего голов

17
5

Голов в среднем за матч

1.89
0.83

Среднее время на гол

47
108

Всего голов

24
14

Голов в среднем за матч

1.6
0.93

Тотал матчей

2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
2
Больше 13%
Меньше 87%
13

Среднее время на гол

56
96

Бомбардиры внутри турнира

Нюрнберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дуа Квадво 8 (1) 0.3
Дафернер Кристоф 3 0.11
Валентини Энрико 2 0.07
Темпельман Лино 2 0.07
Нюрнбергер Фабиан 1 0.04
Кастроп Йенс 1 0.04
Хюбнер Флориан 1 0.04
Гиамера Ян 1 0.04
Винтцаймер Мануэль 1 0.04
Шуранов Эрик 1 (1) 0.04
Гайс Йоханнес 0 0
Дели Матс Мёллер 0 0
Думан Тайлан 0 0
Карлсруэ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шлойзенер Фабиан 10 0.37
Ванитцек Марвин 8 (3) 0.3
Кауфманн Миккель 7 0.26
Небель Пауль 3 0.11
Йенсен Леон 3 0.11
Гондорф Жером 2 0.07
Рапп Симоне 2 0.07
Хайзе Филип 2 0.07
Батмаз Малик 2 0.07
Юнг Себастьян 1 0.04
Брайтхаупт Тим 1 0.04
Франке Марсель 1 0.04
Куэто Лукас 1 0.04
Аразе Кельвин 0 0

Карточки

Нюрнберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нюрнбергер Фабиан 6 0
Валентини Энрико 4 1
Гиамера Ян 5 0
Темпельман Лино 5 0
Гайс Йоханнес 4 0
Хюбнер Флориан 4 0
Векессер Эрик 4 0
Фофана Садик 4 0
Дуа Квадво 3 0
Шиндлер Кристофер 2 0
Дафернер Кристоф 2 0
Шуранов Эрик 2 0
Кастроп Йенс 2 0
Матения Кристиан 1 0
Сёренсен Асгер 1 0
Дели Матс Мёллер 1 0
Думан Тайлан 1 0
Шлаймер Лукас 1 0
Голлер Беньямин 1 0
Bryang Kayo 1 0
Louis Breunig 1 0
Jermain Nischalke 1 0
Карлсруэ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Франке Марсель 9 0
Амброзиус Стефан 6 1
Гондорф Жером 5 1
Небель Пауль 6 0
Хайзе Филип 4 0
Йенсен Леон 3 0
Кауфманн Миккель 3 0
Юнг Себастьян 2 0
Шлойзенер Фабиан 2 0
Ванитцек Марвин 2 0
Брайтхаупт Тим 2 0
Куэто Лукас 1 0
Чой Кён-Рок 1 0
Кобальд Кристоф 1 0
Батмаз Малик 1 0

Результаты матчей

Нюрнберг
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Карлсруэ
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

3
5
Нюрнберг
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Карлсруэ
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

21
11

Волевые поражения

6
21
Нюрнберг
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
38% (10)
42% (11)
19% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (11)
27% (7)
31% (8)
Карлсруэ
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
35% (9)
35% (9)
31% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
38% (10)
38% (10)

Сухие победы

10
5

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

22
12

Волевые поражения

9
26

Голы по времени матча

Забито

12
18
4 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 6
18 Не забивали 18
1
8%
5
28%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
3
25%
2
11%
31-45
2
17%
4
22%
46-60
1
8%
3
17%
61-75
5
42%
1
6%
76-90

Пропущено

13
19
3 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 9
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
23%
5
26%
31-45
2
15%
5
26%
46-60
4
31%
6
32%
61-75
4
31%
3
16%
76-90

Забито

10
26
3 В 1-м тайме 15
7 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 8
20 Не забивали 15
2
20%
2
8%
1-15
1
10%
7
27%
16-30
0
0%
6
23%
31-45
4
40%
1
4%
46-60
0
0%
5
19%
61-75
3
30%
5
19%
76-90

Пропущено

25
20
15 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
3
12%
4
20%
1-15
6
24%
3
15%
16-30
6
24%
4
20%
31-45
2
8%
2
10%
46-60
1
4%
3
15%
61-75
7
28%
4
20%
76-90

Забито

22
44
7 В 1-м тайме 25
15 Во 2-м тайме 19
11 Забивали первыми 14
12 Не забивали 7
3
14%
7
16%
1-15
1
5%
10
23%
16-30
3
14%
8
18%
31-45
6
27%
5
11%
46-60
1
5%
8
18%
61-75
8
36%
6
14%
76-90

Пропущено

38
39
18 В 1-м тайме 16
20 Во 2-м тайме 23
12 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 18
3
8%
4
10%
1-15
6
16%
3
8%
16-30
9
24%
9
23%
31-45
4
11%
7
18%
46-60
5
13%
9
23%
61-75
11
29%
7
18%
76-90

Результаты последних матчей

Нюрнберг
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Нюрнберг - Штутгарт 0:1 Нюрнберг - Дармштадт 0:1 Арминия - Нюрнберг 2:2 Нюрнберг - Айнтрахт Бр 2:0
Гамбург - Нюрнберг 3:0 Нюрнберг - Зандхаузен 1:0 Хайденхайм - Нюрнберг 5:0 Нюрнберг - Ян 1:0 Нюрнберг - Фортуна 1:1 Гройтер Фюрт - Нюрнберг 1:0 Нюрнберг - Санкт-Паули 0:1 Спарта Прага - Нюрнберг 3:1 Краковия - Нюрнберг 0:0 Шальке 04 - Нюрнберг 0:1 Нюрнберг - Эрцгебирге Ауэ 3:3 Мюнхен-1860 - Нюрнберг 1:0 Нюрнберг - Падерборн 2:1 Ганза - Нюрнберг 1:1 Нюрнберг - Магдебург 1:2 Кайзерслаутерн - Нюрнберг 0:0
Карлсруэ
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Карлсруэ - Айнтрахт Бр 1:1 Карлсруэ - Шаффхаузен 6:3 Хайденхайм - Карлсруэ 5:2 Карлсруэ - Гамбург 4:2
Ганза - Карлсруэ 0:2 Карлсруэ - Ян 1:0 Зандхаузен - Карлсруэ 0:3 Карлсруэ - АТСВ Мутшельбах 3:0 Карлсруэ - Гройтер Фюрт 2:1 Магдебург - Карлсруэ 1:1 Карлсруэ - Вюрцбург Кикерс 4:1 Карлсруэ - Падерборн 0:1 Ред Булл Зальцбург - Карлсруэ 3:0 Карлсруэ - Пушкаш-Академия 0:1 Страсбург - Карлсруэ 1:1 Фрайбург - Карлсруэ 3:2 Бохум - Карлсруэ 1:2 Виктория Кёльн - Карлсруэ 1:1 Карлсруэ - Санкт-Паули 4:4 Кайзерслаутерн - Карлсруэ 2:0

Результаты матчей

Нюрнберг
Карлсруэ

Точный счет

1:0
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%

Точный счет

0:0
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:6
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
7 раз 54%
2
4 раза 31%
1
2 раза 15%
0
4 раза 33%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
6
1 раз 8%

Точный счет

1:0
4 раза 15%
0:0
3 раза 12%
0:1
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
1:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
1:1
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
2:0
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
0:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%

Точное количество голов

0
12 раз 46%
2
8 раз 31%
1
6 раз 23%
0
7 раз 27%
1
7 раз 27%
2
6 раз 23%
3
3 раза 12%
4
2 раза 8%
6
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Нюрнберг
Карлсруэ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
11
3
4
9
1.5
7
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
7
0.5
Больше Меньше
8
4
4
9
1.5
5
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
12
0.5
Больше Меньше
19
7
8
18
1.5
12
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дармштадт
 26 16 7 3 41 - 21 55
2.
Гамбург
 5:1 27 16 5 6 53 - 33 53
3.
Хайденхайм
 26 14 9 3 53 - 30 51
4.
Санкт-Паули
 26 12 8 6 40 - 28 44
5.
Падерборн
 26 13 4 9 50 - 32 43
6.
Фортуна
 26 13 4 9 45 - 34 43
7.
Кайзерслаутерн
 0:1 27 10 10 7 41 - 37 40
8.
Карлсруэ
 1:0 27 11 5 11 43 - 41 38
9.
Ганновер 96
 1:5 27 9 7 11 37 - 39 34
10.
Хольштайн Киль
 26 8 10 8 43 - 43 34
11.
Магдебург
 26 9 4 13 34 - 45 31
12.
Гройтер Фюрт
 26 7 9 10 35 - 40 30
13.
Айнтрахт Бр
 1:0 27 7 8 12 32 - 44 29
14.
Нюрнберг
 0:1 27 8 5 14 22 - 39 29
15.
Арминия
 26 8 4 14 39 - 43 28
16.
Ян
 26 7 5 14 25 - 41 26
17.
Ганза
 26 7 4 15 21 - 40 25
18.
Зандхаузен
 26 5 6 15 27 - 51 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хайденхайм
 13 10 3 0 37 - 15 33
2.
Гамбург
 5:1 14 9 2 3 29 - 14 29
3.
Дармштадт
 13 8 5 0 22 - 8 29
4.
Санкт-Паули
 13 8 5 0 20 - 7 29
5.
Падерборн
 13 9 0 4 35 - 16 27
6.
Фортуна
 13 8 3 2 28 - 14 27
7.
Гройтер Фюрт
 13 6 6 1 20 - 14 24
8.
Ганновер 96
 1:5 13 6 3 4 21 - 17 21
9.
Кайзерслаутерн
 0:1 13 5 6 2 23 - 20 21
10.
Карлсруэ
 1:0 14 6 3 5 24 - 22 21
11.
Айнтрахт Бр
 1:0 14 6 3 5 19 - 17 21
12.
Нюрнберг
 0:1 14 6 1 7 12 - 14 19
13.
Ян
 13 4 5 4 12 - 18 17
14.
Арминия
 13 5 1 7 22 - 21 16
15.
Хольштайн Киль
 13 4 4 5 22 - 20 16
16.
Магдебург
 13 4 3 6 13 - 16 15
17.
Зандхаузен
 12 3 3 6 13 - 25 12
18.
Ганза
 13 3 1 9 10 - 21 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дармштадт
 13 8 2 3 19 - 13 26
2.
Гамбург
 5:1 13 7 3 3 24 - 19 24
3.
Кайзерслаутерн
 0:1 14 5 4 5 18 - 17 19
4.
Хайденхайм
 13 4 6 3 16 - 15 18
5.
Хольштайн Киль
 13 4 6 3 21 - 23 18
6.
Карлсруэ
 1:0 13 5 2 6 19 - 19 17
7.
Падерборн
 13 4 4 5 15 - 16 16
8.
Фортуна
 13 5 1 7 17 - 20 16
9.
Магдебург
 13 5 1 7 21 - 29 16
10.
Санкт-Паули
 13 4 3 6 20 - 21 15
11.
Ганза
 13 4 3 6 11 - 19 15
12.
Ганновер 96
 1:5 14 3 4 7 16 - 22 13
13.
Арминия
 13 3 3 7 17 - 22 12
14.
Нюрнберг
 0:1 13 2 4 7 10 - 25 10
15.
Ян
 13 3 0 10 13 - 23 9
16.
Зандхаузен
 14 2 3 9 14 - 26 9
17.
Айнтрахт Бр
 1:0 13 1 5 7 13 - 27 8
18.
Гройтер Фюрт
 13 1 3 9 15 - 26 6
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
  • — Вылет в Бундеслигу 3

Топ бомбардиров
Хайденхайм Кляйндинст Тим 20 (5)
Гамбург Глацель Роберт 16 (2)
Фортуна Ковнацки Давид 12 (7)
Хольштайн Киль Скрибски Стивен 12 (2)
Кайзерслаутерн Бойд Терренс 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ганновер 96 Кунце Фабиан 1 11
Ганза Ферхук Йон 2 7
Дармштадт Холланд Фабиан 10
Ян Гимбер Бенедикт 10
Карлсруэ Франке Марсель 9
Весь список
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 26'
      Пауль Небель сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      26'
      Г О О О О Л - Кауфманн Миккель бьет в цель!
    • Желтая карточка
      22'
      Франке Марсель получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 44% завершится ничьей.
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    3.20
    5.60
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