Тур: 27. Стадион: Макс-Морлок-Стадион.
0'
22' Желтая карточкаФранке Марсель
0:1
26' ГолКауфманн Миккель
54' Желтая карточкаКобальд Кристоф
64' Желтая карточкаЙенсен Леон
67' Желтая карточкаШиндлер Кристофер
71' Желтая карточкаКастроп Йенс
72' Желтая карточкаЮнг Себастьян
Ход матча
22'
26'
0:1
54'
64'
71'
72'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 7
-
4 Удары в створ 1
-
9 Угловые 2
-
2 Офсайды 2
-
4 Нарушения правил 6
-
2 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
58 Владение мячом, % 42
Прогноз на матч от Liveresult
28
Гиамера
Ян
21
Флик
Флориан
17
Кастроп
Йенс
23
Дуа
Квадво
11
Шуранов
Эрик
16
Хайзе
Филип
26
Небель
Пауль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Гиамера ЯнЗащитник
-
21 Флик ФлорианПолузащитник
-
17 Кастроп ЙенсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Дуа КвадвоНападающий
-
11 Шуранов ЭрикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
38 Хорн ЯннесЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хеккинг Дитер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Хайзе ФилипЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Небель ПаульПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
21 Тиеде МаркоЗащитник
- Полузащитник
-
17 Куэто ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Max Weiss
-
31 Tim Rossmann
-
Главный тренер: Айхнер Кристиан
История личных встреч
Нюрнберг
Карлсруэ
9 матчей
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
11.1%
44.4%
44.5%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
116.7%
0 побед 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 6 побед
15 матчей
33.3%
26.7%
40%
5 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
6.7%
73.3%
20%
1 победа 11 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
26.7%
40%
5 побед 4 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
9
Голов в среднем за матч
1.17
1
Среднее время на гол
77
90
Всего голов
17
5
Голов в среднем за матч
1.89
0.83
Среднее время на гол
47
108
Всего голов
24
14
Голов в среднем за матч
1.6
0.93
Тотал матчей
2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
Среднее время на гол
56
96
Бомбардиры внутри турнира
Нюрнберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дуа Квадво
|8 (1)
|0.3
|Дафернер Кристоф
|3
|0.11
|Валентини Энрико
|2
|0.07
|Темпельман Лино
|2
|0.07
|Нюрнбергер Фабиан
|1
|0.04
|Кастроп Йенс
|1
|0.04
|Хюбнер Флориан
|1
|0.04
|Гиамера Ян
|1
|0.04
|Винтцаймер Мануэль
|1
|0.04
|Шуранов Эрик
|1 (1)
|0.04
|Гайс Йоханнес
|0
|0
|Дели Матс Мёллер
|0
|0
|Думан Тайлан
|0
|0
Карлсруэ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шлойзенер Фабиан
|10
|0.37
|Ванитцек Марвин
|8 (3)
|0.3
|Кауфманн Миккель
|7
|0.26
|Небель Пауль
|3
|0.11
|Йенсен Леон
|3
|0.11
|Гондорф Жером
|2
|0.07
|Рапп Симоне
|2
|0.07
|Хайзе Филип
|2
|0.07
|Батмаз Малик
|2
|0.07
|Юнг Себастьян
|1
|0.04
|Брайтхаупт Тим
|1
|0.04
|Франке Марсель
|1
|0.04
|Куэто Лукас
|1
|0.04
|Аразе Кельвин
|0
|0
Карточки
Нюрнберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нюрнбергер Фабиан
|6
|0
|Валентини Энрико
|4
|1
|Гиамера Ян
|5
|0
|Темпельман Лино
|5
|0
|Гайс Йоханнес
|4
|0
|Хюбнер Флориан
|4
|0
|Векессер Эрик
|4
|0
|Фофана Садик
|4
|0
|Дуа Квадво
|3
|0
|Шиндлер Кристофер
|2
|0
|Дафернер Кристоф
|2
|0
|Шуранов Эрик
|2
|0
|Кастроп Йенс
|2
|0
|Матения Кристиан
|1
|0
|Сёренсен Асгер
|1
|0
|Дели Матс Мёллер
|1
|0
|Думан Тайлан
|1
|0
|Шлаймер Лукас
|1
|0
|Голлер Беньямин
|1
|0
|Bryang Kayo
|1
|0
|Louis Breunig
|1
|0
|Jermain Nischalke
|1
|0
Карлсруэ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Франке Марсель
|9
|0
|Амброзиус Стефан
|6
|1
|Гондорф Жером
|5
|1
|Небель Пауль
|6
|0
|Хайзе Филип
|4
|0
|Йенсен Леон
|3
|0
|Кауфманн Миккель
|3
|0
|Юнг Себастьян
|2
|0
|Шлойзенер Фабиан
|2
|0
|Ванитцек Марвин
|2
|0
|Брайтхаупт Тим
|2
|0
|Куэто Лукас
|1
|0
|Чой Кён-Рок
|1
|0
|Кобальд Кристоф
|1
|0
|Батмаз Малик
|1
|0
Результаты матчей
Нюрнберг
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Карлсруэ
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
3
5
Нюрнберг
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Карлсруэ
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
21
11
Волевые поражения
6
21
Нюрнберг
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
38% (10)
42% (11)
19% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (11)
27% (7)
31% (8)
Карлсруэ
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
35% (9)
35% (9)
31% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
38% (10)
38% (10)
Сухие победы
10
5
Сухие поражения
5
7
Волевые победы
22
12
Волевые поражения
9
26
Голы по времени матча
Забито
12
18
4 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 6
18 Не забивали 18
1
8%
5
28%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
3
25%
2
11%
31-45
2
17%
4
22%
46-60
1
8%
3
17%
61-75
5
42%
1
6%
76-90
Пропущено
13
19
3 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 9
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
23%
5
26%
31-45
2
15%
5
26%
46-60
4
31%
6
32%
61-75
4
31%
3
16%
76-90
Забито
10
26
3 В 1-м тайме 15
7 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 8
20 Не забивали 15
2
20%
2
8%
1-15
1
10%
7
27%
16-30
0
0%
6
23%
31-45
4
40%
1
4%
46-60
0
0%
5
19%
61-75
3
30%
5
19%
76-90
Пропущено
25
20
15 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
3
12%
4
20%
1-15
6
24%
3
15%
16-30
6
24%
4
20%
31-45
2
8%
2
10%
46-60
1
4%
3
15%
61-75
7
28%
4
20%
76-90
Забито
22
44
7 В 1-м тайме 25
15 Во 2-м тайме 19
11 Забивали первыми 14
12 Не забивали 7
3
14%
7
16%
1-15
1
5%
10
23%
16-30
3
14%
8
18%
31-45
6
27%
5
11%
46-60
1
5%
8
18%
61-75
8
36%
6
14%
76-90
Пропущено
38
39
18 В 1-м тайме 16
20 Во 2-м тайме 23
12 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 18
3
8%
4
10%
1-15
6
16%
3
8%
16-30
9
24%
9
23%
31-45
4
11%
7
18%
46-60
5
13%
9
23%
61-75
11
29%
7
18%
76-90
Результаты последних матчей
Нюрнберг
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Нюрнберг - Штутгарт 0:1 Нюрнберг - Дармштадт 0:1 Арминия - Нюрнберг 2:2 Нюрнберг - Айнтрахт Бр 2:0
Гамбург - Нюрнберг 3:0 Нюрнберг - Зандхаузен 1:0 Хайденхайм - Нюрнберг 5:0 Нюрнберг - Ян 1:0 Нюрнберг - Фортуна 1:1 Гройтер Фюрт - Нюрнберг 1:0 Нюрнберг - Санкт-Паули 0:1 Спарта Прага - Нюрнберг 3:1 Краковия - Нюрнберг 0:0 Шальке 04 - Нюрнберг 0:1 Нюрнберг - Эрцгебирге Ауэ 3:3 Мюнхен-1860 - Нюрнберг 1:0 Нюрнберг - Падерборн 2:1 Ганза - Нюрнберг 1:1 Нюрнберг - Магдебург 1:2 Кайзерслаутерн - Нюрнберг 0:0
Карлсруэ
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Карлсруэ - Айнтрахт Бр 1:1 Карлсруэ - Шаффхаузен 6:3 Хайденхайм - Карлсруэ 5:2 Карлсруэ - Гамбург 4:2
Ганза - Карлсруэ 0:2 Карлсруэ - Ян 1:0 Зандхаузен - Карлсруэ 0:3 Карлсруэ - АТСВ Мутшельбах 3:0 Карлсруэ - Гройтер Фюрт 2:1 Магдебург - Карлсруэ 1:1 Карлсруэ - Вюрцбург Кикерс 4:1 Карлсруэ - Падерборн 0:1 Ред Булл Зальцбург - Карлсруэ 3:0 Карлсруэ - Пушкаш-Академия 0:1 Страсбург - Карлсруэ 1:1 Фрайбург - Карлсруэ 3:2 Бохум - Карлсруэ 1:2 Виктория Кёльн - Карлсруэ 1:1 Карлсруэ - Санкт-Паули 4:4 Кайзерслаутерн - Карлсруэ 2:0
Результаты матчей
Нюрнберг
Карлсруэ
Точный счет
1:0
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
Точный счет
0:0
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:6
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
7 раз 54%
2
4 раза 31%
1
2 раза 15%
0
4 раза 33%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
6
1 раз 8%
Точный счет
1:0
4 раза 15%
0:0
3 раза 12%
0:1
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
1:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
1:1
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
2:0
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
0:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
Точное количество голов
0
12 раз 46%
2
8 раз 31%
1
6 раз 23%
0
7 раз 27%
1
7 раз 27%
2
6 раз 23%
3
3 раза 12%
4
2 раза 8%
6
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Нюрнберг
Карлсруэ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
113
49
77
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
67
Больше Меньше
84
49
57
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1412
Больше Меньше
197
818
1214
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|26
|16
|7
|3
|41 - 21
|55
|2.
|5:1
|27
|16
|5
|6
|53 - 33
|53
|3.
|26
|14
|9
|3
|53 - 30
|51
|4.
|26
|12
|8
|6
|40 - 28
|44
|5.
|26
|13
|4
|9
|50 - 32
|43
|6.
|26
|13
|4
|9
|45 - 34
|43
|7.
|0:1
|27
|10
|10
|7
|41 - 37
|40
|8.
|1:0
|27
|11
|5
|11
|43 - 41
|38
|9.
|1:5
|27
|9
|7
|11
|37 - 39
|34
|10.
|26
|8
|10
|8
|43 - 43
|34
|11.
|26
|9
|4
|13
|34 - 45
|31
|12.
|26
|7
|9
|10
|35 - 40
|30
|13.
|1:0
|27
|7
|8
|12
|32 - 44
|29
|14.
|0:1
|27
|8
|5
|14
|22 - 39
|29
|15.
|26
|8
|4
|14
|39 - 43
|28
|16.
|26
|7
|5
|14
|25 - 41
|26
|17.
|26
|7
|4
|15
|21 - 40
|25
|18.
|26
|5
|6
|15
|27 - 51
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|10
|3
|0
|37 - 15
|33
|2.
|5:1
|14
|9
|2
|3
|29 - 14
|29
|3.
|13
|8
|5
|0
|22 - 8
|29
|4.
|13
|8
|5
|0
|20 - 7
|29
|5.
|13
|9
|0
|4
|35 - 16
|27
|6.
|13
|8
|3
|2
|28 - 14
|27
|7.
|13
|6
|6
|1
|20 - 14
|24
|8.
|1:5
|13
|6
|3
|4
|21 - 17
|21
|9.
|0:1
|13
|5
|6
|2
|23 - 20
|21
|10.
|1:0
|14
|6
|3
|5
|24 - 22
|21
|11.
|1:0
|14
|6
|3
|5
|19 - 17
|21
|12.
|0:1
|14
|6
|1
|7
|12 - 14
|19
|13.
|13
|4
|5
|4
|12 - 18
|17
|14.
|13
|5
|1
|7
|22 - 21
|16
|15.
|13
|4
|4
|5
|22 - 20
|16
|16.
|13
|4
|3
|6
|13 - 16
|15
|17.
|12
|3
|3
|6
|13 - 25
|12
|18.
|13
|3
|1
|9
|10 - 21
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|8
|2
|3
|19 - 13
|26
|2.
|5:1
|13
|7
|3
|3
|24 - 19
|24
|3.
|0:1
|14
|5
|4
|5
|18 - 17
|19
|4.
|13
|4
|6
|3
|16 - 15
|18
|5.
|13
|4
|6
|3
|21 - 23
|18
|6.
|1:0
|13
|5
|2
|6
|19 - 19
|17
|7.
|13
|4
|4
|5
|15 - 16
|16
|8.
|13
|5
|1
|7
|17 - 20
|16
|9.
|13
|5
|1
|7
|21 - 29
|16
|10.
|13
|4
|3
|6
|20 - 21
|15
|11.
|13
|4
|3
|6
|11 - 19
|15
|12.
|1:5
|14
|3
|4
|7
|16 - 22
|13
|13.
|13
|3
|3
|7
|17 - 22
|12
|14.
|0:1
|13
|2
|4
|7
|10 - 25
|10
|15.
|13
|3
|0
|10
|13 - 23
|9
|16.
|14
|2
|3
|9
|14 - 26
|9
|17.
|1:0
|13
|1
|5
|7
|13 - 27
|8
|18.
|13
|1
|3
|9
|15 - 26
|6
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
- — Вылет в Бундеслигу 3
|Хайденхайм
|Кляйндинст Тим
|20 (5)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|16 (2)
|Фортуна
|Ковнацки Давид
|12 (7)
|Хольштайн Киль
|Скрибски Стивен
|12 (2)
|Кайзерслаутерн
|Бойд Терренс
|11 (2)
|Ганновер 96
|Кунце Фабиан
|1 11
|Ганза
|Ферхук Йон
|2 7
|Дармштадт
|Холланд Фабиан
|10
|Ян
|Гимбер Бенедикт
|10
|Карлсруэ
|Франке Марсель
|9