Тур: 20. Стадион: Авангард (Ужгород).
1:0
Второй тайм: 76'
0'
29' Желтая карточкаСтепаненко Тарас
33' Желтая карточкаРалюченко Андрей
55' Желтая карточкаБондарь Валерий
1:0
64' ГолБондаренко Артём
Ход матча
29'
33'
55'
64'
1:0
14
Сикан
Даниил
47
Романюк
Юрий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Сикан ДаниилНападающий
- Запасные игроки
-
30 Пятов АндрейВратарь
- Защитник
-
26 Конопля ЕфимЗащитник
-
23 Лукас ТэйлорЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Келси КевинНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Йовичевич Игор
- Основной состав
- Вратарь
-
47 Романюк ЮрийЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Костик ОрестВратарь
- Защитник
-
28 SamuelПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Perica Ognjenovic
История личных встреч
Шахтёр Донецк
Металлист
18 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
22.2%
22.2%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
133.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
21 матч
71.4%
23.8%
4.8%
15 побед 5 ничьих 1 победа
Первый тайм
47.6%
38.1%
14.3%
10 побед 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
71.4%
28.6%
15 побед 6 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
31
Голов в среднем за матч
2.3
2.82
Среднее время на гол
39
31
Всего голов
8
10
Голов в среднем за матч
0.73
1
Среднее время на гол
123
90
Всего голов
31
41
Голов в среднем за матч
1.48
1.95
Тотал матчей
2.5
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
13
Больше 62%
Меньше 38%
8
7
Больше 33%
Меньше 67%
14
5
Больше 24%
Меньше 76%
16
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
60
46
Бомбардиры внутри турнира
Шахтёр Донецк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сикан Даниил
|8 (1)
|0.42
|Мудрик Михаил
|7 (2)
|0.37
|Крыськив Дмитрий
|5
|0.26
|Зубков Александр
|4
|0.21
|Судаков Георгий
|3 (1)
|0.16
|Траоре Лассина
|2
|0.11
|Бондаренко Артём
|2
|0.11
|Михайличенко Богдан
|2
|0.11
|Швед Марьян
|2
|0.11
|Степаненко Тарас
|1
|0.05
|Матвиенко Николай
|1
|0.05
|Ракицкий Ярослав
|1
|0.05
|Петряк Иван
|1
|0.05
|Лукас Тэйлор
|1
|0.05
|Джурасек Невен
|1
|0.05
|Бондарь Валерий
|1
|0.05
|Конопля Ефим
|1
|0.05
|Очеретько Олег
|1
|0.05
|Гочолеишвили Гиорги
|1
|0.05
|Келси Кевин
|1
|0.05
Металлист
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Прядун Максим
|6
|0.3
|Панасенко Сергей
|3
|0.15
|Yevgen Pidlepenets
|2 (1)
|0.1
|Каплиенко Александр
|2
|0.1
|Малумандсоко Пати
|1
|0.05
|Oleksandr Mizyuk
|1
|0.05
|Aleks Chidomere
|1
|0.05
|Коркишко Дмитрий
|1 (1)
|0.05
|Демченко Егор
|0
|0
|Картушов Егор
|0
|0
|Чайковский Игорь
|0
|0
|Бойчук Богдан
|0
|0
|Ралюченко Андрей
|0
|0
Карточки
Шахтёр Донецк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мудрик Михаил
|3
|1
|Траоре Лассина
|4
|0
|Степаненко Тарас
|3
|0
|Бондарь Валерий
|3
|0
|Лукас Тэйлор
|1
|1
|Конопля Ефим
|2
|0
|Бондаренко Артём
|2
|0
|Ракицкий Ярослав
|1
|0
|Петряк Иван
|1
|0
|Михайличенко Богдан
|1
|0
|Назарина Егор
|1
|0
|Сикан Даниил
|1
|0
|Трубин Анатолий
|1
|0
|Очеретько Олег
|1
|0
|Судаков Георгий
|1
|0
|Келси Кевин
|1
|0
Металлист
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ралюченко Андрей
|5
|1
|Танковский Вячеслав
|5
|0
|Демченко Егор
|5
|0
|Каплиенко Александр
|3
|1
|Романюк Юрий
|4
|0
|Прядун Максим
|2
|1
|Коркишко Дмитрий
|3
|0
|Bogdan Porokh
|1
|1
|Федорив Виталий
|2
|0
|Клименчук Егор
|2
|0
|Oleksandr Mizyuk
|2
|0
|Yevgen Pidlepenets
|2
|0
|Aleks Chidomere
|2
|0
|Кныш Данило
|0
|1
|Малумандсоко Пати
|0
|1
|Рыбка Александр
|1
|0
|Картушов Егор
|1
|0
|Чайковский Игорь
|1
|0
|Панасенко Сергей
|1
|0
|Костик Орест
|1
|0
|Dmytro Shamych
|1
|0
|Danylo Kaydalov
|1
|0
Результаты матчей
Шахтёр Донецк
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
50% (5)
0% (0)
Металлист
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
3
Волевые поражения
4
4
Шахтёр Донецк
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)
Металлист
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
2
10
Волевые поражения
24
4
Шахтёр Донецк
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)
Металлист
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (4)
58% (11)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
42% (8)
26% (5)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
6
13
Волевые поражения
28
8
Голы по времени матча
Забито
21
11
8 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 4
9 Не забивали 13
2
10%
1
9%
1-15
4
19%
2
18%
16-30
2
10%
1
9%
31-45
4
19%
2
18%
46-60
4
19%
5
45%
61-75
5
24%
0
0%
76-90
Пропущено
8
14
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 9
2
25%
1
7%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
1
13%
1
7%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
2
14%
61-75
1
13%
7
50%
76-90
Забито
25
6
15 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 2
10 Не забивали 15
5
20%
1
17%
1-15
5
20%
0
0%
16-30
5
20%
1
17%
31-45
3
12%
3
50%
46-60
3
12%
0
0%
61-75
4
16%
1
17%
76-90
Пропущено
7
13
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 8
0 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
3
23%
16-30
2
29%
2
15%
31-45
2
29%
2
15%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
1
14%
4
31%
76-90
Забито
46
17
23 В 1-м тайме 6
23 Во 2-м тайме 11
15 Забивали первыми 6
1 Не забивали 9
7
15%
2
12%
1-15
9
20%
2
12%
16-30
7
15%
2
12%
31-45
7
15%
5
29%
29%
46-60
7
15%
5
29%
29%
61-75
9
20%
1
6%
76-90
Пропущено
15
27
7 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 17
2 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 15
3
20%
1
4%
1-15
1
7%
6
22%
16-30
3
20%
3
11%
31-45
4
27%
2
7%
46-60
2
13%
4
15%
61-75
2
13%
11
41%
76-90
Результаты последних матчей
Шахтёр Донецк
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Черноморец Од - Шахтёр Донецк 2:2 Шахтёр Донецк - Рух Львов 2:0 Фейеноорд - Шахтёр Донецк 7:1 Кривбасс - Шахтёр Донецк 0:3
Шахтёр Донецк - Фейеноорд 1:1 Металлист-1925 - Шахтёр Донецк 0:7 Минай - Шахтёр Донецк 1:4 Ренн - Шахтёр Донецк 2:1 Шахтёр Донецк - Ренн 2:1 Шахтёр Донецк - Сараево 4:0 Шахтёр Донецк - Марибор 4:4 Шахтёр Донецк - Лудогорец 2:2 Шахтёр Донецк - Копер 2:2 Шахтёр Донецк - Австрия Вена 1:2 Шахтёр Донецк - Ворскла 3:2 Днепр-1 - Шахтёр Донецк 2:1 Шахтёр Донецк - Заря 2:2 Верес - Шахтёр Донецк 0:2 Шахтёр Донецк - Ингулец 3:0 Шахтёр Донецк - РБ Лейпциг 0:4
Металлист
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Металлист - Колос Ковалёвка 0:0 Металлист - Днепр-1 1:0 Металлист - Александрия 0:0 Ингулец - Металлист 2:1
Металлист - Рух Львов 1:2 Металлист - Дордой 3:1 Металлист - ФК Валмиера 3:3 Металлист - Абдыш-Ата 1:3 Металлист - Тобол 3:1 Металлист - Кедах 2:0 Металлист - Вишиста Краков 2:4 Металлист - Кайсар 0:1 Металлист - Согдиана 1:1 Металлист - Торпедо Кутаиси 0:0 Тузла Сити - Металлист 1:0 Металлист - Локомотив София 0:1 Металлист - ГКС Катовице 0:1 Динамо Киев - Металлист 3:0 Черноморец Од - Металлист 0:0 Минай - Металлист 1:0
Результаты матчей
Шахтёр Донецк
Металлист
Точный счет
2:2
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
0:0
3 раза 33%
0:1
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:6
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
3
4 раза 40%
0
1 раз 10%
1
1 раз 10%
0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
3
1 раз 11%
Точный счет
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
0:7
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
1:6
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
1:0
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
6
1 раз 13%
7
1 раз 13%
0
4 раза 40%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Точный счет
2:2
3 раза 17%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:7
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
1:6
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
0:0
4 раза 21%
1:2
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
1:3
1 раз 5%
1:6
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
Точное количество голов
2
6 раз 33%
3
5 раз 28%
1
3 раза 17%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
6
1 раз 6%
7
1 раз 6%
0
9 раз 47%
1
5 раз 26%
2
3 раза 16%
3
2 раза 11%
Тоталы голов в матче
Шахтёр Донецк
Металлист
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
45
82
18
46
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
46
44
19
35
26
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
171
Больше Меньше
109
144
514
810
217
315
216
216
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|19
|14
|4
|1
|48 - 14
|46
|2.
|18
|13
|3
|2
|37 - 13
|42
|3.
|0:1
|20
|12
|4
|4
|42 - 26
|40
|4.
|20
|12
|3
|5
|29 - 16
|39
|5.
|18
|8
|7
|3
|32 - 25
|31
|6.
|1:0
|20
|8
|4
|8
|17 - 22
|28
|7.
|19
|6
|6
|7
|15 - 20
|24
|8.
|20
|6
|5
|9
|23 - 28
|23
|9.
|19
|6
|4
|9
|19 - 23
|22
|10.
|19
|4
|9
|6
|17 - 31
|21
|11.
|0:0
|20
|5
|4
|11
|21 - 28
|19
|12.
|19
|4
|7
|8
|18 - 25
|19
|13.
|0:0
|19
|4
|6
|9
|19 - 29
|18
|14.
|20
|4
|6
|10
|14 - 25
|18
|15.
|0:1
|20
|4
|6
|10
|17 - 28
|18
|16.
|18
|3
|4
|11
|13 - 28
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|11
|8
|3
|0
|22 - 8
|27
|2.
|0:1
|9
|6
|3
|0
|24 - 12
|21
|3.
|10
|6
|3
|1
|23 - 13
|21
|4.
|12
|6
|3
|3
|16 - 9
|21
|5.
|8
|6
|1
|1
|16 - 5
|19
|6.
|1:0
|10
|5
|2
|3
|7 - 8
|17
|7.
|10
|4
|3
|3
|10 - 8
|15
|8.
|9
|4
|2
|3
|9 - 7
|14
|9.
|9
|4
|0
|5
|9 - 10
|12
|10.
|10
|3
|2
|5
|10 - 23
|11
|11.
|0:0
|10
|2
|4
|4
|12 - 13
|10
|12.
|9
|2
|2
|5
|9 - 16
|8
|13.
|0:1
|9
|1
|4
|4
|6 - 13
|7
|14.
|10
|1
|4
|5
|7 - 15
|7
|15.
|9
|1
|3
|5
|6 - 12
|6
|16.
|0:0
|9
|0
|2
|7
|7 - 16
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|7
|2
|1
|21 - 8
|23
|2.
|1:0
|8
|6
|1
|1
|26 - 6
|19
|3.
|0:1
|11
|6
|1
|4
|18 - 14
|19
|4.
|8
|6
|0
|2
|13 - 7
|18
|5.
|0:0
|11
|5
|2
|4
|14 - 12
|17
|6.
|9
|3
|3
|3
|11 - 10
|12
|7.
|11
|3
|3
|5
|8 - 13
|12
|8.
|1:0
|10
|3
|2
|5
|10 - 14
|11
|9.
|0:1
|11
|3
|2
|6
|11 - 15
|11
|10.
|8
|2
|4
|2
|9 - 12
|10
|11.
|10
|2
|4
|4
|10 - 13
|10
|12.
|10
|2
|4
|4
|6 - 13
|10
|13.
|9
|1
|7
|1
|7 - 8
|10
|14.
|0:0
|9
|2
|2
|5
|7 - 16
|8
|15.
|10
|2
|2
|6
|13 - 20
|8
|16.
|9
|1
|2
|6
|4 - 12
|5
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов
- — Выход в квалификацию Лиги конференций УЕФА
- — Зона плей-офф
- — Вылет в Первую лигу
|Днепр-1
|Довбик Артём
|15 (3)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|11 (1)
|Шахтёр Донецк
|Сикан Даниил
|8
|Ворскла
|Сулейманов Таулан
|8
|Шахтёр Донецк
|Мудрик Михаил
|7 (6)
|Верес
|Пасич Геннадий
|1 8
|Минай
|Горин Олег
|9
|Металлист-1925
|Мартынюк Ярослав
|1 7
|Кривбасс
|Татарков Никита
|2 4
|Львов
|Грисьо Максим
|2 4