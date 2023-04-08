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  4. Премьер-лига 2022-2023

Украина: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 20. Стадион: .
Шахтёр Донецк
1:0
Конец матча
Металлист
0'
29' Желтая карточка
Степаненко Тарас
33' Желтая карточка
Ралюченко Андрей
55' Желтая карточка
Бондарь Валерий
1:0
64' Гол
Бондаренко Артём
90' Желтая карточка
Траоре Лассина
90'+4
81
Трубин
Анатолий
13
Гочолеишвили
Гиорги
5
Бондарь
Валерий
44
Ракицкий
Ярослав
22
Матвиенко
Николай
6
Степаненко
Тарас
16
Крыськив
Дмитрий
21
Бондаренко
Артём
17
Джурасек
Невен
8
Судаков
Георгий
14
Сикан
Даниил
96
Ермолов
Даниил
47
Романюк
Юрий
2
Oleksandr
Mizyuk
31
Bogdan
Porokh
33
Корраль
Роберто
4
Чайковский
Игорь
6
Ралюченко
Андрей
11
Картушов
Егор
17
Демченко
Егор
23
Бойчук
Богдан
9
Прядун
Максим
Шахтёр Донецк
Металлист

История личных встреч

Шахтёр Донецк
Металлист

18 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
22.2%
22.2%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

21 матч

71.4%
23.8%
4.8%
15 побед 5 ничьих 1 победа

Первый тайм

47.6%
38.1%
14.3%
10 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

71.4%
28.6%
15 побед 6 ничьих 0 побед

История матчей

ПЛ
1:6
ПЛ
8:1
ПЛ
0:5
К
1:0
ПЛ
2:2
К
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:4
ОС
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:3
ПЛ
2:2
ПЛ
4:1

Голы

Всего голов

23
31

Голов в среднем за матч

2.3
2.82

Среднее время на гол

39
31

Всего голов

8
10

Голов в среднем за матч

0.73
1

Среднее время на гол

123
90

Всего голов

31
41

Голов в среднем за матч

1.48
1.95

Тотал матчей

2.5
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
13
Больше 62%
Меньше 38%
8
7
Больше 33%
Меньше 67%
14
5
Больше 24%
Меньше 76%
16
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

60
46

Бомбардиры внутри турнира

Шахтёр Донецк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сикан Даниил 8 (1) 0.42
Мудрик Михаил 7 (2) 0.37
Крыськив Дмитрий 5 0.26
Зубков Александр 4 0.21
Судаков Георгий 3 (1) 0.16
Бондаренко Артём 3 0.16
Траоре Лассина 2 0.11
Михайличенко Богдан 2 0.11
Швед Марьян 2 0.11
Степаненко Тарас 1 0.05
Матвиенко Николай 1 0.05
Ракицкий Ярослав 1 0.05
Петряк Иван 1 0.05
Лукас Тэйлор 1 0.05
Джурасек Невен 1 0.05
Бондарь Валерий 1 0.05
Конопля Ефим 1 0.05
Очеретько Олег 1 0.05
Гочолеишвили Гиорги 1 0.05
Келси Кевин 1 0.05
Металлист
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Прядун Максим 6 0.3
Панасенко Сергей 3 0.15
Yevgen Pidlepenets 2 (1) 0.1
Каплиенко Александр 2 0.1
Малумандсоко Пати 1 0.05
Oleksandr Mizyuk 1 0.05
Aleks Chidomere 1 0.05
Коркишко Дмитрий 1 (1) 0.05
Демченко Егор 0 0
Картушов Егор 0 0
Чайковский Игорь 0 0
Бойчук Богдан 0 0
Ралюченко Андрей 0 0

Карточки

Шахтёр Донецк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мудрик Михаил 3 1
Траоре Лассина 4 0
Бондарь Валерий 4 0
Степаненко Тарас 3 0
Лукас Тэйлор 1 1
Конопля Ефим 2 0
Бондаренко Артём 2 0
Ракицкий Ярослав 1 0
Петряк Иван 1 0
Михайличенко Богдан 1 0
Назарина Егор 1 0
Сикан Даниил 1 0
Трубин Анатолий 1 0
Очеретько Олег 1 0
Судаков Георгий 1 0
Келси Кевин 1 0
Металлист
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ралюченко Андрей 5 1
Танковский Вячеслав 5 0
Демченко Егор 5 0
Каплиенко Александр 3 1
Романюк Юрий 4 0
Прядун Максим 2 1
Коркишко Дмитрий 3 0
Bogdan Porokh 1 1
Федорив Виталий 2 0
Клименчук Егор 2 0
Oleksandr Mizyuk 2 0
Yevgen Pidlepenets 2 0
Aleks Chidomere 2 0
Кныш Данило 0 1
Малумандсоко Пати 0 1
Рыбка Александр 1 0
Картушов Егор 1 0
Чайковский Игорь 1 0
Панасенко Сергей 1 0
Костик Орест 1 0
Dmytro Shamych 1 0
Danylo Kaydalov 1 0

Результаты матчей

Шахтёр Донецк
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
45% (5)
0% (0)
Металлист
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
3

Волевые поражения

4
4
Шахтёр Донецк
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)
Металлист
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

2
10

Волевые поражения

24
4
Шахтёр Донецк
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
26% (5)
47% (9)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
32% (6)
32% (6)
Металлист
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
20% (4)
60% (12)
20% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
40% (8)
30% (6)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

6
13

Волевые поражения

28
8

Голы по времени матча

Забито

22
11
8 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 4
9 Не забивали 14
2
9%
1
9%
1-15
4
18%
2
18%
16-30
2
9%
1
9%
31-45
4
18%
2
18%
46-60
5
23%
5
45%
61-75
5
23%
0
0%
76-90

Пропущено

8
15
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 10
2
25%
1
7%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
1
13%
1
7%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
3
20%
61-75
1
13%
7
47%
76-90

Забито

25
6
15 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 2
11 Не забивали 16
5
20%
1
17%
1-15
5
20%
0
0%
16-30
5
20%
1
17%
31-45
3
12%
3
50%
46-60
3
12%
0
0%
61-75
4
16%
1
17%
76-90

Пропущено

7
13
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 8
0 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
3
23%
16-30
2
29%
2
15%
31-45
2
29%
2
15%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
1
14%
4
31%
76-90

Забито

47
17
23 В 1-м тайме 6
24 Во 2-м тайме 11
16 Забивали первыми 6
1 Не забивали 10
7
15%
2
12%
1-15
9
19%
2
12%
16-30
7
15%
2
12%
31-45
7
15%
5
29%
29%
46-60
8
17%
5
29%
29%
61-75
9
19%
1
6%
76-90

Пропущено

15
28
7 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 18
2 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 16
3
20%
1
4%
1-15
1
7%
6
21%
16-30
3
20%
3
11%
31-45
4
27%
2
7%
46-60
2
13%
5
18%
61-75
2
13%
11
39%
76-90

Результаты последних матчей

Шахтёр Донецк
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Черноморец Од - Шахтёр Донецк 2:2 Шахтёр Донецк - Рух Львов 2:0 Фейеноорд - Шахтёр Донецк 7:1 Кривбасс - Шахтёр Донецк 0:3
Шахтёр Донецк - Фейеноорд 1:1 Металлист-1925 - Шахтёр Донецк 0:7 Минай - Шахтёр Донецк 1:4 Ренн - Шахтёр Донецк 2:1 Шахтёр Донецк - Ренн 2:1 Шахтёр Донецк - Сараево 4:0 Шахтёр Донецк - Марибор 4:4 Шахтёр Донецк - Лудогорец 2:2 Шахтёр Донецк - Копер 2:2 Шахтёр Донецк - Австрия Вена 1:2 Шахтёр Донецк - Ворскла 3:2 Днепр-1 - Шахтёр Донецк 2:1 Шахтёр Донецк - Заря 2:2 Верес - Шахтёр Донецк 0:2 Шахтёр Донецк - Ингулец 3:0 Шахтёр Донецк - РБ Лейпциг 0:4
Металлист
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Металлист - Колос Ковалёвка 0:0 Металлист - Днепр-1 1:0 Металлист - Александрия 0:0 Ингулец - Металлист 2:1
Металлист - Рух Львов 1:2 Металлист - Дордой 3:1 Металлист - ФК Валмиера 3:3 Металлист - Абдыш-Ата 1:3 Металлист - Тобол 3:1 Металлист - Кедах 2:0 Металлист - Вишиста Краков 2:4 Металлист - Кайсар 0:1 Металлист - Согдиана 1:1 Металлист - Торпедо Кутаиси 0:0 Тузла Сити - Металлист 1:0 Металлист - Локомотив София 0:1 Металлист - ГКС Катовице 0:1 Динамо Киев - Металлист 3:0 Черноморец Од - Металлист 0:0 Минай - Металлист 1:0

Результаты матчей

Шахтёр Донецк
Металлист

Точный счет

1:0
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
0:0
3 раза 33%
0:1
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:6
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
3
4 раза 36%
1
2 раза 18%
0
1 раз 9%
0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
3
1 раз 11%

Точный счет

0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
0:7
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
1:6
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
1:0
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
6
1 раз 13%
7
1 раз 13%
0
5 раз 45%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Точный счет

2:2
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:7
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
1:6
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
0:0
4 раза 20%
1:0
3 раза 15%
1:2
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
1:3
1 раз 5%
1:6
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%

Точное количество голов

2
6 раз 32%
3
5 раз 26%
1
4 раза 21%
0
1 раз 5%
4
1 раз 5%
6
1 раз 5%
7
1 раз 5%
0
10 раз 50%
1
5 раз 25%
2
3 раза 15%
3
2 раза 10%

Тоталы голов в матче

Шахтёр Донецк
Металлист

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
4
5
8
3
1.5
1
8
4
7
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
1.5
Больше Меньше
4
7
4
4
2.5
1
10
3
5
3.5
2
6
4.5
2
6
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
1
0.5
Больше Меньше
10
10
14
5
1.5
5
15
8
11
2.5
2
18
3
16
3.5
2
17
4.5
2
17
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 19 14 4 1 48 - 14 46
2.
Днепр-1
 18 13 3 2 37 - 13 42
3.
Заря
 20 12 4 4 42 - 26 40
4.
Динамо Киев
 20 12 3 5 29 - 16 39
5.
Александрия
 18 8 7 3 32 - 25 31
6.
Кривбасс
 20 8 4 8 17 - 22 28
7.
Колос Ковалёвка
 19 6 6 7 15 - 20 24
8.
Ворскла
 20 6 5 9 23 - 28 23
9.
Ингулец
 19 6 4 9 19 - 23 22
10.
Металлист-1925
 19 4 9 6 17 - 31 21
11.
Верес
 20 5 4 11 21 - 28 19
12.
Черноморец Од
 19 4 7 8 18 - 25 19
13.
Рух Львов
 19 4 6 9 19 - 29 18
14.
Минай
 20 4 6 10 14 - 25 18
15.
Металлист
 20 4 6 10 17 - 28 18
16.
Львов
 18 3 4 11 13 - 28 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 11 8 3 0 22 - 8 27
2.
Заря
 9 6 3 0 24 - 12 21
3.
Александрия
 10 6 3 1 23 - 13 21
4.
Динамо Киев
 12 6 3 3 16 - 9 21
5.
Днепр-1
 8 6 1 1 16 - 5 19
6.
Кривбасс
 10 5 2 3 7 - 8 17
7.
Ворскла
 10 4 3 3 10 - 8 15
8.
Колос Ковалёвка
 9 4 2 3 9 - 7 14
9.
Ингулец
 9 4 0 5 9 - 10 12
10.
Металлист-1925
 10 3 2 5 10 - 23 11
11.
Рух Львов
 10 2 4 4 12 - 13 10
12.
Львов
 9 2 2 5 9 - 16 8
13.
Металлист
 9 1 4 4 6 - 13 7
14.
Черноморец Од
 10 1 4 5 7 - 15 7
15.
Минай
 9 1 3 5 6 - 12 6
16.
Верес
 9 0 2 7 7 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Днепр-1
 10 7 2 1 21 - 8 23
2.
Шахтёр Донецк
 8 6 1 1 26 - 6 19
3.
Заря
 11 6 1 4 18 - 14 19
4.
Динамо Киев
 8 6 0 2 13 - 7 18
5.
Верес
 11 5 2 4 14 - 12 17
6.
Черноморец Од
 9 3 3 3 11 - 10 12
7.
Минай
 11 3 3 5 8 - 13 12
8.
Кривбасс
 10 3 2 5 10 - 14 11
9.
Металлист
 11 3 2 6 11 - 15 11
10.
Александрия
 8 2 4 2 9 - 12 10
11.
Ингулец
 10 2 4 4 10 - 13 10
12.
Колос Ковалёвка
 10 2 4 4 6 - 13 10
13.
Металлист-1925
 9 1 7 1 7 - 8 10
14.
Рух Львов
 9 2 2 5 7 - 16 8
15.
Ворскла
 10 2 2 6 13 - 20 8
16.
Львов
 9 1 2 6 4 - 12 5
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификацию Лиги конференций УЕФА
  • — Зона плей-офф
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Днепр-1 Довбик Артём 15 (3)
Динамо Киев Буяльский Виталий 11 (1)
Шахтёр Донецк Сикан Даниил 8
Ворскла Сулейманов Таулан 8
Шахтёр Донецк Мудрик Михаил 7 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Верес Пасич Геннадий 1 8
Минай Горин Олег 9
Металлист-1925 Мартынюк Ярослав 1 7
Кривбасс Татарков Никита 2 4
Львов Грисьо Максим 2 4
Весь список
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