Тур: 20. Стадион: Арена Львов.
Ход матча
79
Панькив
Юрий
29
Дидик
Роман
96
Слюсар
Денис
17
Мысык
Марьян
- Основной состав
-
79 Панькив ЮрийВратарь
- Защитник
-
29 Дидик РоманЗащитник
- Защитник
-
96 Слюсар ДенисЗащитник
- Полузащитник
-
17 Мысык МарьянПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
63 Marko Sapuha
-
-
-
Главный тренер: Виталий Романюк
- Основной состав
-
47 Когут БогданВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Клёц ДмитрийПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
24 Dmytro Shuh
-
-
-
-
Главный тренер: Вирт Юрий
История личных встреч
Рух Львов
Верес
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
2
1.5
Среднее время на гол
45
60
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
1.67
1.33
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
54
67
Бомбардиры внутри турнира
Рух Львов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Де Паула Таллес
|6 (1)
|0.32
|Климчук Юрий
|3 (1)
|0.16
|Довгий Алексей
|3
|0.16
|Карабин Ярослав
|3 (1)
|0.16
|Рунич Василий
|1
|0.05
|Слюсар Денис
|1
|0.05
|Дидик Роман
|1
|0.05
|Marko Sapuha
|1
|0.05
|Бойчук Богдан
|0
|0
|Мысык Марьян
|0
|0
|Соломон-Отабор Вив
|0
|0
Верес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Клёц Дмитрий
|4 (2)
|0.2
|Гайдучик Николай
|3
|0.15
|Дахновский Виталий
|3
|0.15
|Кучеров Валерий
|2
|0.1
|Шестаков Михаил
|2
|0.1
|Шарай Станислав
|1
|0.05
|Сергийчук Михаил
|1
|0.05
|Маткобожик Александр
|1
|0.05
|Лебеденко Александр
|1
|0.05
|Вовченко Семён
|1
|0.05
|Близниченко Андрей
|1 (1)
|0.05
|Пасич Евгений
|0
|0
|Пасич Геннадий
|0
|0
|Гагун Роман
|0
|0
Карточки
Рух Львов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Климчук Юрий
|5
|1
|Vitaliy Roman
|5
|1
|Слюсар Денис
|4
|1
|Marko Sapuha
|4
|1
|Довгий Алексей
|4
|0
|Дидик Роман
|4
|0
|Де Паула Таллес
|3
|0
|Лях Ростислав
|3
|0
|Слюбик Богдан
|3
|0
|Бойчук Богдан
|1
|1
|Мысык Марьян
|2
|0
|Альваренга Фабрисио
|2
|0
|Соломон-Отабор Вив
|2
|0
|Рунич Василий
|2
|0
|Andriy Kitela
|2
|0
|Федорчук Валерий
|1
|0
|Белый Максим
|1
|0
|Веремиенко Олег
|1
|0
|Fernando Edson
|1
|0
|Карабин Ярослав
|1
|0
|Denys Pidgurskyi
|1
|0
Верес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пасич Геннадий
|8
|1
|Дахновский Виталий
|6
|0
|Шарай Владислав
|4
|1
|Клёц Дмитрий
|4
|0
|Вовченко Семён
|4
|0
|Сергийчук Михаил
|3
|0
|Лебеденко Александр
|3
|0
|Шарай Станислав
|3
|0
|Гагун Роман
|3
|0
|Мирошник Роман
|2
|0
|Курко Василий
|2
|0
|Когут Богдан
|1
|0
|Балан Денис
|1
|0
|Пасич Евгений
|1
|0
|Маткобожик Александр
|1
|0
|Шестаков Михаил
|1
|0
|Dmytro Shuh
|1
|0
Результаты матчей
Рух Львов
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
0% (0)
67% (6)
Верес
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Сухие победы
0
4
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
2
3
Волевые поражения
8
3
Рух Львов
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Верес
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
12
12
Волевые поражения
6
3
Рух Львов
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
50% (9)
33% (6)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
22% (4)
44% (8)
Верес
75%
25%
12 побед 4 поражения
Первый тайм
53% (10)
26% (5)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
32% (6)
26% (5)
Сухие победы
4
6
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
14
15
Волевые поражения
14
6
Голы по времени матча
Забито
13
14
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
11 Не забивали 12
0
0%
2
14%
1-15
1
8%
3
21%
16-30
4
31%
1
7%
31-45
4
31%
1
7%
46-60
2
15%
3
21%
61-75
2
15%
4
29%
76-90
Пропущено
12
12
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
0
0%
2
17%
1-15
1
8%
2
17%
16-30
3
25%
1
8%
31-45
3
25%
1
8%
46-60
3
25%
2
17%
61-75
2
17%
4
33%
76-90
Забито
7
6
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
13 Не забивали 14
0
0%
1
17%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
29%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
2
33%
76-90
Пропущено
16
17
9 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 9
3
19%
2
12%
1-15
2
13%
5
29%
29%
16-30
4
25%
0
0%
31-45
2
13%
4
24%
46-60
1
6%
2
12%
61-75
4
25%
4
24%
76-90
Забито
20
20
8 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 5
6 Не забивали 7
0
0%
3
15%
1-15
4
20%
3
15%
16-30
4
20%
2
10%
31-45
6
30%
3
15%
46-60
2
10%
3
15%
61-75
4
20%
6
30%
76-90
Пропущено
28
29
13 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 17
12 Пропускали первыми 14
16 Не пропускали 17
3
11%
4
14%
1-15
3
11%
7
24%
16-30
7
25%
1
3%
31-45
5
18%
5
17%
46-60
4
14%
4
14%
61-75
6
21%
8
28%
76-90
Результаты последних матчей
Рух Львов
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Заря - Рух Львов 3:0 Шахтёр Донецк - Рух Львов 2:0 Рух Львов - Колос Ковалёвка 0:1 Металлист - Рух Львов 1:2
Рух Львов - Триглав Крань 1:0 Домжале - Рух Львов 3:2 Штурм - Рух Львов 3:2 Дунайcка Cтреда - Рух Львов 0:0 Видзев Лодзь - Рух Львов 0:0 Рух Львов - Черноморец Од 2:2 Александрия - Рух Львов 1:1 Рух Львов - Минай 1:1 Львов - Рух Львов 2:1 Рух Львов - Кривбасс 2:1 Рух Львов - Металлист-1925 1:1 Ворскла - Рух Львов 0:1 Рух Львов - Днепр-1 2:3 Динамо Киев - Рух Львов 3:0 Верес - Рух Львов 2:2 Рух Львов - Заря 3:1
Верес
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Верес - Кривбасс 1:2 Верес - Карпаты 0:3 Верес - Днепр-1 0:1 Верес - Ворскла 2:2
Верес - Черноморец Од 1:3 Верес - ФК Валмиера 2:3 Верес - Левадия Таллин 3:1 Верес - Пюник 1:0 Ингулец - Верес 1:0 Верес - Динамо Киев 0:1 Александрия - Верес 3:2 Верес - Шахтёр Донецк 0:2 Металлист-1925 - Верес 1:4 Колос Ковалёвка - Верес 2:0 Верес - Заря 0:1 Львов - Верес 1:3 Минай - Верес 1:1 Верес - Металлист 1:2 Верес - Рух Львов 2:2 Кривбасс - Верес 0:1
Результаты матчей
Рух Львов
Верес
Точный счет
0:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
0:1
3 раза 33%
1:2
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
Точный счет
3:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:0
2 раза 20%
0:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Точный счет
0:1
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
0:1
5 раз 26%
1:2
3 раза 16%
1:3
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
Точное количество голов
0
6 раз 33%
1
6 раз 33%
2
5 раз 28%
3
1 раз 6%
0
7 раз 37%
1
6 раз 32%
2
4 раза 21%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Рух Львов
Верес
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
54
45
27
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
73
27
46
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
126
Больше Меньше
127
612
613
117
217
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|19
|14
|4
|1
|48 - 14
|46
|2.
|18
|13
|3
|2
|37 - 13
|42
|3.
|0:1
|20
|12
|4
|4
|42 - 26
|40
|4.
|20
|12
|3
|5
|29 - 16
|39
|5.
|18
|8
|7
|3
|32 - 25
|31
|6.
|1:0
|20
|8
|4
|8
|17 - 22
|28
|7.
|19
|6
|6
|7
|15 - 20
|24
|8.
|20
|6
|5
|9
|23 - 28
|23
|9.
|19
|6
|4
|9
|19 - 23
|22
|10.
|19
|4
|9
|6
|17 - 31
|21
|11.
|0:0
|20
|5
|4
|11
|21 - 28
|19
|12.
|19
|4
|7
|8
|18 - 25
|19
|13.
|0:0
|19
|4
|6
|9
|19 - 29
|18
|14.
|20
|4
|6
|10
|14 - 25
|18
|15.
|0:1
|20
|4
|6
|10
|17 - 28
|18
|16.
|18
|3
|4
|11
|13 - 28
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|11
|8
|3
|0
|22 - 8
|27
|2.
|0:1
|9
|6
|3
|0
|24 - 12
|21
|3.
|10
|6
|3
|1
|23 - 13
|21
|4.
|12
|6
|3
|3
|16 - 9
|21
|5.
|8
|6
|1
|1
|16 - 5
|19
|6.
|1:0
|10
|5
|2
|3
|7 - 8
|17
|7.
|10
|4
|3
|3
|10 - 8
|15
|8.
|9
|4
|2
|3
|9 - 7
|14
|9.
|9
|4
|0
|5
|9 - 10
|12
|10.
|10
|3
|2
|5
|10 - 23
|11
|11.
|0:0
|10
|2
|4
|4
|12 - 13
|10
|12.
|9
|2
|2
|5
|9 - 16
|8
|13.
|0:1
|9
|1
|4
|4
|6 - 13
|7
|14.
|10
|1
|4
|5
|7 - 15
|7
|15.
|9
|1
|3
|5
|6 - 12
|6
|16.
|0:0
|9
|0
|2
|7
|7 - 16
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|7
|2
|1
|21 - 8
|23
|2.
|1:0
|8
|6
|1
|1
|26 - 6
|19
|3.
|0:1
|11
|6
|1
|4
|18 - 14
|19
|4.
|8
|6
|0
|2
|13 - 7
|18
|5.
|0:0
|11
|5
|2
|4
|14 - 12
|17
|6.
|9
|3
|3
|3
|11 - 10
|12
|7.
|11
|3
|3
|5
|8 - 13
|12
|8.
|1:0
|10
|3
|2
|5
|10 - 14
|11
|9.
|0:1
|11
|3
|2
|6
|11 - 15
|11
|10.
|8
|2
|4
|2
|9 - 12
|10
|11.
|10
|2
|4
|4
|10 - 13
|10
|12.
|10
|2
|4
|4
|6 - 13
|10
|13.
|9
|1
|7
|1
|7 - 8
|10
|14.
|0:0
|9
|2
|2
|5
|7 - 16
|8
|15.
|10
|2
|2
|6
|13 - 20
|8
|16.
|9
|1
|2
|6
|4 - 12
|5
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов
- — Выход в квалификацию Лиги конференций УЕФА
- — Зона плей-офф
- — Вылет в Первую лигу
|Днепр-1
|Довбик Артём
|15 (3)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|11 (1)
|Шахтёр Донецк
|Сикан Даниил
|8
|Ворскла
|Сулейманов Таулан
|8
|Шахтёр Донецк
|Мудрик Михаил
|7 (6)
|Верес
|Пасич Геннадий
|1 8
|Минай
|Горин Олег
|9
|Металлист-1925
|Мартынюк Ярослав
|1 7
|Кривбасс
|Татарков Никита
|2 4
|Львов
|Грисьо Максим
|2 4