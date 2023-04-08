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  4. Премьер-лига 2022-2023

Украина: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 20. Стадион: .
Рух Львов
0:0
Конец матча
Верес
0'
2' Желтая карточка
Карабин Ярослав
60' Желтая карточка
Слюбик Богдан
64' Желтая карточка
Лебеденко Александр
70' Желтая карточка
Рунич Василий
71' Вторая желтая карточка
Лебеденко Александр
90' Красная карточка
Fernando Edson
90'+5
79
Панькив
Юрий
93
Vitaliy
Roman
29
Дидик
Роман
92
Слюбик
Богдан
96
Слюсар
Денис
73
Лях
Ростислав
17
Мысык
Марьян
6
Довгий
Алексей
11
Соломон-Отабор
Вив
22
Карабин
Ярослав
7
Климчук
Юрий
47
Когут
Богдан
2
Гагун
Роман
3
Вовченко
Семён
95
Курко
Василий
17
Пасич
Геннадий
15
Лебеденко
Александр
10
Клёц
Дмитрий
7
Близниченко
Андрей
25
Шарай
Станислав
11
Дахновский
Виталий
89
Гайдучик
Николай
Рух Львов
Верес

История личных встреч

Рух Львов
Верес

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

История матчей

ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

2
1.5

Среднее время на гол

45
60

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1.67
1.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

54
67

Бомбардиры внутри турнира

Рух Львов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Паула Таллес 6 (1) 0.32
Климчук Юрий 3 (1) 0.16
Довгий Алексей 3 0.16
Карабин Ярослав 3 (1) 0.16
Рунич Василий 1 0.05
Слюсар Денис 1 0.05
Дидик Роман 1 0.05
Marko Sapuha 1 0.05
Бойчук Богдан 0 0
Мысык Марьян 0 0
Соломон-Отабор Вив 0 0
Верес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Клёц Дмитрий 4 (2) 0.2
Гайдучик Николай 3 0.15
Дахновский Виталий 3 0.15
Кучеров Валерий 2 0.1
Шестаков Михаил 2 0.1
Шарай Станислав 1 0.05
Сергийчук Михаил 1 0.05
Маткобожик Александр 1 0.05
Лебеденко Александр 1 0.05
Вовченко Семён 1 0.05
Близниченко Андрей 1 (1) 0.05
Пасич Евгений 0 0
Пасич Геннадий 0 0
Гагун Роман 0 0

Карточки

Рух Львов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Климчук Юрий 5 1
Vitaliy Roman 5 1
Слюсар Денис 4 1
Marko Sapuha 4 1
Довгий Алексей 4 0
Дидик Роман 4 0
Слюбик Богдан 4 0
Де Паула Таллес 3 0
Лях Ростислав 3 0
Рунич Василий 3 0
Бойчук Богдан 1 1
Fernando Edson 1 1
Мысык Марьян 2 0
Альваренга Фабрисио 2 0
Соломон-Отабор Вив 2 0
Andriy Kitela 2 0
Федорчук Валерий 1 0
Белый Максим 1 0
Веремиенко Олег 1 0
Карабин Ярослав 1 0
Denys Pidgurskyi 1 0
Верес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пасич Геннадий 8 1
Дахновский Виталий 6 0
Лебеденко Александр 4 1
Шарай Владислав 4 1
Клёц Дмитрий 4 0
Вовченко Семён 4 0
Сергийчук Михаил 3 0
Шарай Станислав 3 0
Гагун Роман 3 0
Мирошник Роман 2 0
Курко Василий 2 0
Когут Богдан 1 0
Балан Денис 1 0
Пасич Евгений 1 0
Маткобожик Александр 1 0
Шестаков Михаил 1 0
Dmytro Shuh 1 0

Результаты матчей

Рух Львов
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
10% (1)
60% (6)
Верес
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)

Сухие победы

0
4

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

2
3

Волевые поражения

8
3
Рух Львов
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Верес
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

12
12

Волевые поражения

6
3
Рух Львов
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
47% (9)
37% (7)
16% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
26% (5)
42% (8)
Верес
75%
25%
12 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (10)
30% (6)
20% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
35% (7)
25% (5)

Сухие победы

4
6

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

14
15

Волевые поражения

14
6

Голы по времени матча

Забито

13
14
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
12 Не забивали 13
0
0%
2
14%
1-15
1
8%
3
21%
16-30
4
31%
1
7%
31-45
4
31%
1
7%
46-60
2
15%
3
21%
61-75
2
15%
4
29%
76-90

Пропущено

12
12
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
0
0%
2
17%
1-15
1
8%
2
17%
16-30
3
25%
1
8%
31-45
3
25%
1
8%
46-60
3
25%
2
17%
61-75
2
17%
4
33%
76-90

Забито

7
6
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
14 Не забивали 15
0
0%
1
17%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
29%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
2
33%
76-90

Пропущено

16
17
9 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 9
3
19%
2
12%
1-15
2
13%
5
29%
29%
16-30
4
25%
0
0%
31-45
2
13%
4
24%
46-60
1
6%
2
12%
61-75
4
25%
4
24%
76-90

Забито

20
20
8 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 5
7 Не забивали 8
0
0%
3
15%
1-15
4
20%
3
15%
16-30
4
20%
2
10%
31-45
6
30%
3
15%
46-60
2
10%
3
15%
61-75
4
20%
6
30%
76-90

Пропущено

28
29
13 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 17
12 Пропускали первыми 14
16 Не пропускали 17
3
11%
4
14%
1-15
3
11%
7
24%
16-30
7
25%
1
3%
31-45
5
18%
5
17%
46-60
4
14%
4
14%
61-75
6
21%
8
28%
76-90

Результаты последних матчей

Рух Львов
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Заря - Рух Львов 3:0 Шахтёр Донецк - Рух Львов 2:0 Рух Львов - Колос Ковалёвка 0:1 Металлист - Рух Львов 1:2
Рух Львов - Триглав Крань 1:0 Домжале - Рух Львов 3:2 Штурм - Рух Львов 3:2 Дунайcка Cтреда - Рух Львов 0:0 Видзев Лодзь - Рух Львов 0:0 Рух Львов - Черноморец Од 2:2 Александрия - Рух Львов 1:1 Рух Львов - Минай 1:1 Львов - Рух Львов 2:1 Рух Львов - Кривбасс 2:1 Рух Львов - Металлист-1925 1:1 Ворскла - Рух Львов 0:1 Рух Львов - Днепр-1 2:3 Динамо Киев - Рух Львов 3:0 Верес - Рух Львов 2:2 Рух Львов - Заря 3:1
Верес
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Верес - Кривбасс 1:2 Верес - Карпаты 0:3 Верес - Днепр-1 0:1 Верес - Ворскла 2:2
Верес - Черноморец Од 1:3 Верес - ФК Валмиера 2:3 Верес - Левадия Таллин 3:1 Верес - Пюник 1:0 Ингулец - Верес 1:0 Верес - Динамо Киев 0:1 Александрия - Верес 3:2 Верес - Шахтёр Донецк 0:2 Металлист-1925 - Верес 1:4 Колос Ковалёвка - Верес 2:0 Верес - Заря 0:1 Львов - Верес 1:3 Минай - Верес 1:1 Верес - Металлист 1:2 Верес - Рух Львов 2:2 Кривбасс - Верес 0:1

Результаты матчей

Рух Львов
Верес

Точный счет

0:1
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
0:1
3 раза 33%
1:2
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
3
1 раз 10%
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%

Точный счет

3:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
0:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Точный счет

0:1
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
0:1
5 раз 25%
1:2
3 раза 15%
1:3
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%

Точное количество голов

0
7 раз 37%
1
6 раз 32%
2
5 раз 26%
3
1 раз 5%
0
8 раз 40%
1
6 раз 30%
2
4 раза 20%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Рух Львов
Верес

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
5
4
4
6
1.5
2
7
1
9
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
7
4
2
7
1.5
4
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
7
0.5
Больше Меньше
12
8
6
13
1.5
6
14
1
18
2.5
2
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 19 14 4 1 48 - 14 46
2.
Днепр-1
 18 13 3 2 37 - 13 42
3.
Заря
 20 12 4 4 42 - 26 40
4.
Динамо Киев
 20 12 3 5 29 - 16 39
5.
Александрия
 18 8 7 3 32 - 25 31
6.
Кривбасс
 20 8 4 8 17 - 22 28
7.
Колос Ковалёвка
 19 6 6 7 15 - 20 24
8.
Ворскла
 20 6 5 9 23 - 28 23
9.
Ингулец
 19 6 4 9 19 - 23 22
10.
Металлист-1925
 19 4 9 6 17 - 31 21
11.
Верес
 20 5 4 11 21 - 28 19
12.
Черноморец Од
 19 4 7 8 18 - 25 19
13.
Рух Львов
 19 4 6 9 19 - 29 18
14.
Минай
 20 4 6 10 14 - 25 18
15.
Металлист
 20 4 6 10 17 - 28 18
16.
Львов
 18 3 4 11 13 - 28 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 11 8 3 0 22 - 8 27
2.
Заря
 9 6 3 0 24 - 12 21
3.
Александрия
 10 6 3 1 23 - 13 21
4.
Динамо Киев
 12 6 3 3 16 - 9 21
5.
Днепр-1
 8 6 1 1 16 - 5 19
6.
Кривбасс
 10 5 2 3 7 - 8 17
7.
Ворскла
 10 4 3 3 10 - 8 15
8.
Колос Ковалёвка
 9 4 2 3 9 - 7 14
9.
Ингулец
 9 4 0 5 9 - 10 12
10.
Металлист-1925
 10 3 2 5 10 - 23 11
11.
Рух Львов
 10 2 4 4 12 - 13 10
12.
Львов
 9 2 2 5 9 - 16 8
13.
Металлист
 9 1 4 4 6 - 13 7
14.
Черноморец Од
 10 1 4 5 7 - 15 7
15.
Минай
 9 1 3 5 6 - 12 6
16.
Верес
 9 0 2 7 7 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Днепр-1
 10 7 2 1 21 - 8 23
2.
Шахтёр Донецк
 8 6 1 1 26 - 6 19
3.
Заря
 11 6 1 4 18 - 14 19
4.
Динамо Киев
 8 6 0 2 13 - 7 18
5.
Верес
 11 5 2 4 14 - 12 17
6.
Черноморец Од
 9 3 3 3 11 - 10 12
7.
Минай
 11 3 3 5 8 - 13 12
8.
Кривбасс
 10 3 2 5 10 - 14 11
9.
Металлист
 11 3 2 6 11 - 15 11
10.
Александрия
 8 2 4 2 9 - 12 10
11.
Ингулец
 10 2 4 4 10 - 13 10
12.
Колос Ковалёвка
 10 2 4 4 6 - 13 10
13.
Металлист-1925
 9 1 7 1 7 - 8 10
14.
Рух Львов
 9 2 2 5 7 - 16 8
15.
Ворскла
 10 2 2 6 13 - 20 8
16.
Львов
 9 1 2 6 4 - 12 5
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  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Днепр-1 Довбик Артём 15 (3)
Динамо Киев Буяльский Виталий 11 (1)
Шахтёр Донецк Сикан Даниил 8
Ворскла Сулейманов Таулан 8
Шахтёр Донецк Мудрик Михаил 7 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Верес Пасич Геннадий 1 8
Минай Горин Олег 9
Металлист-1925 Мартынюк Ярослав 1 7
Кривбасс Татарков Никита 2 4
Львов Грисьо Максим 2 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    2'
    Карабин Ярослав получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Рух Львов 0:0 Верес онлайн

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