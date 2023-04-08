Тур: 20. Стадион: Динамо им. Валерия Лобановского.
1:0
Перерыв
Ход матча
35'
1:0
77
Бенито
33
Гончар
Игорь
76
Шишка
Михаил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 БенитоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Гармаш ДенисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Рамирес ЭрикНападающий
-
23 Navin Malysh
-
Главный тренер: Луческу Мирча
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Гончар ИгорьЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
76 Шишка МихаилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
-
-
Главный тренер: Шаран Владимир
История личных встреч
Динамо Киев
Минай
7 матчей
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед
7 матчей
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
12
Голов в среднем за матч
2.5
2.4
Среднее время на гол
36
37
Всего голов
6
12
Голов в среднем за матч
0.86
1.71
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
Среднее время на гол
105
52
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Киев
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буяльский Виталий
|11
|0.55
|Цыганков Виктор
|6 (2)
|0.3
|Ванат Владислав
|6 (1)
|0.3
|Лонвейк Джастин
|1
|0.05
|Шепелев Владимир
|1
|0.05
|Тымчик Александр
|1
|0.05
|Рамирес Эрик
|1
|0.05
|Царенко Антон
|1
|0.05
|Сидорчук Сергей
|0
|0
|Гармаш Денис
|0
|0
|Караваев Александр
|0
|0
|Кедзёра Томаш
|0
|0
|Беседин Артём
|0
|0
|Дубинчак Владислав
|0
|0
Минай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Yegor Tverdokhlib
|3
|0.15
|Nazariy Vorobchak
|2
|0.1
|Кравчук Юрий
|2
|0.1
|Вишневский Олег
|2
|0.1
|Хахлев Алексей
|1
|0.05
|Трубочкин Иван
|1
|0.05
|Vadym Vitenchuk
|1
|0.05
|Кулиев Эльдар
|1
|0.05
|Danylo Golub
|1
|0.05
|Немчанинов Дмитрий
|0
|0
|Паламарь Руслан
|0
|0
|Гончар Игорь
|0
|0
|Гечев Михаил
|0
|0
|Горин Олег
|0
|0
|Taras Dmytruk
|0
|0
|Danylo Kolesnyk
|0
|0
Карточки
Динамо Киев
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сидорчук Сергей
|6
|0
|Попов Денис II
|3
|1
|Караваев Александр
|4
|0
|Сирота Александр
|4
|0
|Ванат Владислав
|4
|0
|Буяльский Виталий
|2
|1
|Тымчик Александр
|3
|0
|Дубинчак Владислав
|3
|0
|Лонвейк Джастин
|3
|0
|Шепелев Владимир
|3
|0
|Забарный Илья
|1
|1
|Кабаев Владислав
|2
|0
|Вивчаренко Костянтин
|2
|0
|Гармаш Денис
|1
|0
|Бущан Георгий
|1
|0
|Цыганков Виктор
|1
|0
|Беседин Артём
|1
|0
|Шапаренко Николай
|1
|0
|Бенито
|1
|0
Минай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Горин Олег
|8
|0
|Немчанинов Дмитрий
|4
|0
|Трубочкин Иван
|4
|0
|Бандура Александр
|2
|1
|Гончар Игорь
|3
|0
|Vadym Vitenchuk
|3
|0
|Danylo Kolesnyk
|3
|0
|Мельник Александр
|2
|0
|Хахлев Алексей
|2
|0
|Yegor Tverdokhlib
|2
|0
|Danylo Golub
|2
|0
|Коломоец Юрий
|1
|0
|Петько Сергей
|1
|0
|Valeriy Rogozynsky
|1
|0
|Гечев Михаил
|1
|0
|Байдал Антон
|1
|0
|Taras Dmytruk
|1
|0
|Кулиев Эльдар
|1
|0
Результаты матчей
Динамо Киев
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Минай
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
1
4
Динамо Киев
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Минай
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
5
2
Волевые победы
6
8
Волевые поражения
10
4
Динамо Киев
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
37% (7)
32% (6)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
37% (7)
32% (6)
Минай
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
26% (5)
47% (9)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
37% (7)
26% (5)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
8
3
Волевые победы
8
9
Волевые поражения
11
8
Голы по времени матча
Забито
14
8
8 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 4
13 Не забивали 12
1
7%
1
13%
1-15
4
29%
1
13%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
2
14%
1
13%
46-60
1
7%
3
38%
61-75
3
21%
2
25%
76-90
Пропущено
9
11
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
4
44%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
0
0%
4
36%
61-75
3
33%
4
36%
76-90
Забито
13
7
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 4
11 Не забивали 13
0
0%
2
29%
1-15
2
15%
1
14%
16-30
3
23%
1
14%
31-45
5
38%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
23%
2
29%
76-90
Пропущено
7
11
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 8
1
14%
4
36%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
2
18%
31-45
1
14%
2
18%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
0
0%
3
27%
76-90
Забито
27
15
13 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 9
12 Забивали первыми 8
5 Не забивали 6
1
4%
3
20%
1-15
6
22%
2
13%
16-30
6
22%
1
7%
31-45
7
26%
1
7%
46-60
1
4%
4
27%
61-75
6
22%
4
27%
76-90
Пропущено
16
22
8 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 15
2
13%
4
18%
1-15
1
6%
3
14%
16-30
5
31%
2
9%
31-45
2
13%
2
9%
46-60
3
19%
4
18%
61-75
3
19%
7
32%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо Киев
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Львов - Динамо Киев 0:2 Динамо Киев - Заря 0:1 Днепр-1 - Динамо Киев 0:1 Динамо Киев - Ингулец 0:2
Динамо Киев - ФК Валмиера 1:1 Ауда - Динамо Киев 0:3 Динамо Киев - Рига 1:1 Динамо Киев - Адана Демирспор 0:0 Лиепая - Динамо Киев 0:2 Динамо Киев - Пахтакор 0:1 Поли Яссы - Динамо Киев 0:2 Динамо Киев - Силекс 4:0 Шкендия - Динамо Киев 0:1 Вайле - Динамо Киев 0:2 Динамо Киев - Униря Деж 5:1 Динамо Киев - Аустрия Лустенау 2:2 Марибор - Динамо Киев 2:0 Рапид Вена - Динамо Киев 4:0 Динамо Киев - Металлист 3:0 Динамо Киев - Металлист-1925 0:0
Минай
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Минай - Ингулец 1:2 Колос Ковалёвка - Минай 0:1 Минай - Александрия 1:1 Львов - Минай 1:0
Минай - Шахтёр Донецк 1:4 Ауда - Минай 1:1 Минай - Мактаарал 0:1 Минай - Насаф 0:0 Минай - Вележ 1:3 Сараево - Минай 2:1 Бухара - Минай 1:2 Минай - Спартак Варна 0:0 Заря - Минай 1:1 Минай - Металлист 1:0 Рух Львов - Минай 1:1 Минай - Черноморец Од 0:1 Днепр-1 - Минай 3:1 Ворскла - Минай 2:0 Металлист-1925 - Минай 0:1 Минай - Верес 1:1
Результаты матчей
Динамо Киев
Минай
Точный счет
3:0
2 раза 18%
0:0
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
0:1
3 раза 33%
1:1
3 раза 33%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
3
4 раза 36%
1
2 раза 18%
1
6 раз 67%
0
3 раза 33%
Точный счет
0:1
3 раза 38%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
0:1
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
3
1 раз 13%
1
6 раз 60%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%
Точный счет
0:1
4 раза 21%
3:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
0:3
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
0:1
5 раз 26%
1:1
5 раз 26%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
6 раз 32%
0
5 раз 26%
3
5 раз 26%
2
3 раза 16%
1
12 раз 63%
0
6 раз 32%
2
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Динамо Киев
Минай
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
63
47
47
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
19
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
145
Больше Меньше
136
811
118
514
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|13
|4
|1
|47 - 14
|43
|2.
|18
|13
|3
|2
|37 - 13
|42
|3.
|0:0
|20
|12
|5
|3
|42 - 25
|41
|4.
|1:0
|20
|12
|3
|5
|28 - 16
|39
|5.
|18
|8
|7
|3
|32 - 25
|31
|6.
|0:0
|20
|7
|5
|8
|16 - 22
|26
|7.
|19
|6
|6
|7
|15 - 20
|24
|8.
|20
|6
|5
|9
|23 - 28
|23
|9.
|19
|6
|4
|9
|19 - 23
|22
|10.
|19
|4
|9
|6
|17 - 31
|21
|11.
|19
|4
|7
|8
|18 - 25
|19
|12.
|19
|5
|3
|11
|21 - 28
|18
|13.
|19
|4
|6
|9
|17 - 27
|18
|14.
|0:1
|20
|4
|6
|10
|14 - 24
|18
|15.
|18
|4
|5
|9
|19 - 29
|17
|16.
|18
|3
|4
|11
|13 - 28
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|7
|3
|0
|21 - 8
|24
|2.
|0:0
|9
|6
|3
|0
|24 - 12
|21
|3.
|10
|6
|3
|1
|23 - 13
|21
|4.
|1:0
|12
|6
|3
|3
|15 - 9
|21
|5.
|8
|6
|1
|1
|16 - 5
|19
|6.
|10
|4
|3
|3
|10 - 8
|15
|7.
|0:0
|10
|4
|3
|3
|6 - 8
|15
|8.
|9
|4
|2
|3
|9 - 7
|14
|9.
|9
|4
|0
|5
|9 - 10
|12
|10.
|10
|3
|2
|5
|10 - 23
|11
|11.
|9
|2
|3
|4
|12 - 13
|9
|12.
|9
|2
|2
|5
|9 - 16
|8
|13.
|9
|1
|4
|4
|6 - 13
|7
|14.
|10
|1
|4
|5
|7 - 15
|7
|15.
|0:1
|9
|1
|3
|5
|6 - 12
|6
|16.
|9
|0
|2
|7
|7 - 16
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|7
|2
|1
|21 - 8
|23
|2.
|0:0
|11
|6
|2
|3
|18 - 13
|20
|3.
|8
|6
|1
|1
|26 - 6
|19
|4.
|1:0
|8
|6
|0
|2
|13 - 7
|18
|5.
|10
|5
|1
|4
|14 - 12
|16
|6.
|9
|3
|3
|3
|11 - 10
|12
|7.
|0:1
|11
|3
|3
|5
|8 - 12
|12
|8.
|10
|3
|2
|5
|11 - 14
|11
|9.
|0:0
|10
|3
|2
|5
|10 - 14
|11
|10.
|8
|2
|4
|2
|9 - 12
|10
|11.
|10
|2
|4
|4
|10 - 13
|10
|12.
|10
|2
|4
|4
|6 - 13
|10
|13.
|9
|1
|7
|1
|7 - 8
|10
|14.
|9
|2
|2
|5
|7 - 16
|8
|15.
|10
|2
|2
|6
|13 - 20
|8
|16.
|9
|1
|2
|6
|4 - 12
|5
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов
- — Выход в квалификацию Лиги конференций УЕФА
- — Зона плей-офф
- — Вылет в Первую лигу
|Днепр-1
|Довбик Артём
|15 (3)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|11 (1)
|Шахтёр Донецк
|Сикан Даниил
|8
|Ворскла
|Сулейманов Таулан
|8
|Шахтёр Донецк
|Мудрик Михаил
|7 (6)
|Верес
|Пасич Геннадий
|1 8
|Металлист-1925
|Мартынюк Ярослав
|1 7
|Минай
|Горин Олег
|8
|Львов
|Грисьо Максим
|2 4
|Черноморец Од
|Манджрекар Джеймс
|2 4