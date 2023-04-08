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  4. Премьер-лига 2022-2023

Украина: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 20. Стадион: .
Динамо Киев
1:0
Перерыв
Минай
0'
1:0
35' Гол
Царенко Антон

Ход матча

35'
Царенко Антон
(Лонвейк Джастин)
1:0
Лучшие коэффициенты
Динамо Киев
Ничья
Минай
1.28
6.28
5.40
Все Коэффициенты
35
Нещерет
Руслан
24
Тымчик
Александр
25
Maksym
Dyachuk
4
Попов
Денис
II
44
Дубинчак
Владислав
77
Бенито
8
Шепелев
Владимир
5
Сидорчук
Сергей
37
Царенко
Антон
22
Лонвейк
Джастин
11
Ванат
Владислав
13
Бандура
Александр
33
Гончар
Игорь
73
Мельник
Александр
5
Кравчук
Юрий
23
Немчанинов
Дмитрий
44
Vadym
Vitenchuk
76
Шишка
Михаил
7
Гечев
Михаил
22
Yegor
Tverdokhlib
8
Andriy
Buleza
26
Коломоец
Юрий
Динамо Киев
Минай

История личных встреч

Динамо Киев
Минай

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:4
К
0:2
К
1:3

Голы

Всего голов

5
12

Голов в среднем за матч

2.5
2.4

Среднее время на гол

36
37

Всего голов

6
12

Голов в среднем за матч

0.86
1.71

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5

Среднее время на гол

105
52

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Киев
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буяльский Виталий 11 0.55
Цыганков Виктор 6 (2) 0.3
Ванат Владислав 6 (1) 0.3
Лонвейк Джастин 1 0.05
Шепелев Владимир 1 0.05
Тымчик Александр 1 0.05
Рамирес Эрик 1 0.05
Царенко Антон 1 0.05
Сидорчук Сергей 0 0
Гармаш Денис 0 0
Караваев Александр 0 0
Кедзёра Томаш 0 0
Беседин Артём 0 0
Дубинчак Владислав 0 0
Минай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Yegor Tverdokhlib 3 0.15
Nazariy Vorobchak 2 0.1
Кравчук Юрий 2 0.1
Вишневский Олег 2 0.1
Хахлев Алексей 1 0.05
Трубочкин Иван 1 0.05
Vadym Vitenchuk 1 0.05
Кулиев Эльдар 1 0.05
Danylo Golub 1 0.05
Немчанинов Дмитрий 0 0
Паламарь Руслан 0 0
Гончар Игорь 0 0
Гечев Михаил 0 0
Горин Олег 0 0
Taras Dmytruk 0 0
Danylo Kolesnyk 0 0

Карточки

Динамо Киев
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сидорчук Сергей 6 0
Попов Денис II 3 1
Караваев Александр 4 0
Сирота Александр 4 0
Ванат Владислав 4 0
Буяльский Виталий 2 1
Тымчик Александр 3 0
Дубинчак Владислав 3 0
Лонвейк Джастин 3 0
Шепелев Владимир 3 0
Забарный Илья 1 1
Кабаев Владислав 2 0
Вивчаренко Костянтин 2 0
Гармаш Денис 1 0
Бущан Георгий 1 0
Цыганков Виктор 1 0
Беседин Артём 1 0
Шапаренко Николай 1 0
Бенито 1 0
Минай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Горин Олег 8 0
Немчанинов Дмитрий 4 0
Трубочкин Иван 4 0
Бандура Александр 2 1
Гончар Игорь 3 0
Vadym Vitenchuk 3 0
Danylo Kolesnyk 3 0
Мельник Александр 2 0
Хахлев Алексей 2 0
Yegor Tverdokhlib 2 0
Danylo Golub 2 0
Коломоец Юрий 1 0
Петько Сергей 1 0
Valeriy Rogozynsky 1 0
Гечев Михаил 1 0
Байдал Антон 1 0
Taras Dmytruk 1 0
Кулиев Эльдар 1 0

Результаты матчей

Динамо Киев
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Минай
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

1
4
Динамо Киев
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Минай
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

5
2

Волевые победы

6
8

Волевые поражения

10
4
Динамо Киев
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
37% (7)
32% (6)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
37% (7)
32% (6)
Минай
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
26% (5)
47% (9)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
37% (7)
26% (5)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

8
3

Волевые победы

8
9

Волевые поражения

11
8

Голы по времени матча

Забито

14
8
8 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 4
13 Не забивали 12
1
7%
1
13%
1-15
4
29%
1
13%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
2
14%
1
13%
46-60
1
7%
3
38%
61-75
3
21%
2
25%
76-90

Пропущено

9
11
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
4
44%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
0
0%
4
36%
61-75
3
33%
4
36%
76-90

Забито

13
7
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 4
11 Не забивали 13
0
0%
2
29%
1-15
2
15%
1
14%
16-30
3
23%
1
14%
31-45
5
38%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
23%
2
29%
76-90

Пропущено

7
11
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 8
1
14%
4
36%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
2
18%
31-45
1
14%
2
18%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
0
0%
3
27%
76-90

Забито

27
15
13 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 9
12 Забивали первыми 8
5 Не забивали 6
1
4%
3
20%
1-15
6
22%
2
13%
16-30
6
22%
1
7%
31-45
7
26%
1
7%
46-60
1
4%
4
27%
61-75
6
22%
4
27%
76-90

Пропущено

16
22
8 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 15
2
13%
4
18%
1-15
1
6%
3
14%
16-30
5
31%
2
9%
31-45
2
13%
2
9%
46-60
3
19%
4
18%
61-75
3
19%
7
32%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Киев
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Львов - Динамо Киев 0:2 Динамо Киев - Заря 0:1 Днепр-1 - Динамо Киев 0:1 Динамо Киев - Ингулец 0:2
Динамо Киев - ФК Валмиера 1:1 Ауда - Динамо Киев 0:3 Динамо Киев - Рига 1:1 Динамо Киев - Адана Демирспор 0:0 Лиепая - Динамо Киев 0:2 Динамо Киев - Пахтакор 0:1 Поли Яссы - Динамо Киев 0:2 Динамо Киев - Силекс 4:0 Шкендия - Динамо Киев 0:1 Вайле - Динамо Киев 0:2 Динамо Киев - Униря Деж 5:1 Динамо Киев - Аустрия Лустенау 2:2 Марибор - Динамо Киев 2:0 Рапид Вена - Динамо Киев 4:0 Динамо Киев - Металлист 3:0 Динамо Киев - Металлист-1925 0:0
Минай
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Минай - Ингулец 1:2 Колос Ковалёвка - Минай 0:1 Минай - Александрия 1:1 Львов - Минай 1:0
Минай - Шахтёр Донецк 1:4 Ауда - Минай 1:1 Минай - Мактаарал 0:1 Минай - Насаф 0:0 Минай - Вележ 1:3 Сараево - Минай 2:1 Бухара - Минай 1:2 Минай - Спартак Варна 0:0 Заря - Минай 1:1 Минай - Металлист 1:0 Рух Львов - Минай 1:1 Минай - Черноморец Од 0:1 Днепр-1 - Минай 3:1 Ворскла - Минай 2:0 Металлист-1925 - Минай 0:1 Минай - Верес 1:1

Результаты матчей

Динамо Киев
Минай

Точный счет

3:0
2 раза 18%
0:0
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
0:1
3 раза 33%
1:1
3 раза 33%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
3
4 раза 36%
1
2 раза 18%
1
6 раз 67%
0
3 раза 33%

Точный счет

0:1
3 раза 38%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
0:1
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
3
1 раз 13%
1
6 раз 60%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%

Точный счет

0:1
4 раза 21%
3:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
0:3
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
0:1
5 раз 26%
1:1
5 раз 26%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
6 раз 32%
0
5 раз 26%
3
5 раз 26%
2
3 раза 16%
1
12 раз 63%
0
6 раз 32%
2
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Динамо Киев
Минай

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
6
3
4
7
1.5
4
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
1.5
Больше Меньше
1
9
1
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
5
0.5
Больше Меньше
13
6
8
11
1.5
1
18
5
14
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 18 13 4 1 47 - 14 43
2.
Днепр-1
 18 13 3 2 37 - 13 42
3.
Заря
 0:0 20 12 5 3 42 - 25 41
4.
Динамо Киев
 1:0 20 12 3 5 28 - 16 39
5.
Александрия
 18 8 7 3 32 - 25 31
6.
Кривбасс
 0:0 20 7 5 8 16 - 22 26
7.
Колос Ковалёвка
 19 6 6 7 15 - 20 24
8.
Ворскла
 20 6 5 9 23 - 28 23
9.
Ингулец
 19 6 4 9 19 - 23 22
10.
Металлист-1925
 19 4 9 6 17 - 31 21
11.
Черноморец Од
 19 4 7 8 18 - 25 19
12.
Верес
 19 5 3 11 21 - 28 18
13.
Металлист
 19 4 6 9 17 - 27 18
14.
Минай
 0:1 20 4 6 10 14 - 24 18
15.
Рух Львов
 18 4 5 9 19 - 29 17
16.
Львов
 18 3 4 11 13 - 28 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 10 7 3 0 21 - 8 24
2.
Заря
 0:0 9 6 3 0 24 - 12 21
3.
Александрия
 10 6 3 1 23 - 13 21
4.
Динамо Киев
 1:0 12 6 3 3 15 - 9 21
5.
Днепр-1
 8 6 1 1 16 - 5 19
6.
Ворскла
 10 4 3 3 10 - 8 15
7.
Кривбасс
 0:0 10 4 3 3 6 - 8 15
8.
Колос Ковалёвка
 9 4 2 3 9 - 7 14
9.
Ингулец
 9 4 0 5 9 - 10 12
10.
Металлист-1925
 10 3 2 5 10 - 23 11
11.
Рух Львов
 9 2 3 4 12 - 13 9
12.
Львов
 9 2 2 5 9 - 16 8
13.
Металлист
 9 1 4 4 6 - 13 7
14.
Черноморец Од
 10 1 4 5 7 - 15 7
15.
Минай
 0:1 9 1 3 5 6 - 12 6
16.
Верес
 9 0 2 7 7 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Днепр-1
 10 7 2 1 21 - 8 23
2.
Заря
 0:0 11 6 2 3 18 - 13 20
3.
Шахтёр Донецк
 8 6 1 1 26 - 6 19
4.
Динамо Киев
 1:0 8 6 0 2 13 - 7 18
5.
Верес
 10 5 1 4 14 - 12 16
6.
Черноморец Од
 9 3 3 3 11 - 10 12
7.
Минай
 0:1 11 3 3 5 8 - 12 12
8.
Металлист
 10 3 2 5 11 - 14 11
9.
Кривбасс
 0:0 10 3 2 5 10 - 14 11
10.
Александрия
 8 2 4 2 9 - 12 10
11.
Ингулец
 10 2 4 4 10 - 13 10
12.
Колос Ковалёвка
 10 2 4 4 6 - 13 10
13.
Металлист-1925
 9 1 7 1 7 - 8 10
14.
Рух Львов
 9 2 2 5 7 - 16 8
15.
Ворскла
 10 2 2 6 13 - 20 8
16.
Львов
 9 1 2 6 4 - 12 5
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификацию Лиги конференций УЕФА
  • — Зона плей-офф
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Днепр-1 Довбик Артём 15 (3)
Динамо Киев Буяльский Виталий 11 (1)
Шахтёр Донецк Сикан Даниил 8
Ворскла Сулейманов Таулан 8
Шахтёр Донецк Мудрик Михаил 7 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Верес Пасич Геннадий 1 8
Металлист-1925 Мартынюк Ярослав 1 7
Минай Горин Олег 8
Львов Грисьо Максим 2 4
Черноморец Од Манджрекар Джеймс 2 4
Весь список
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  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 35'
    Лонвейк Джастин сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    35'
    Г О О О О Л - Царенко Антон бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Динамо Киев
Ничья
Минай
1.28
6.28
5.40
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