Тур: 20. Стадион: Hirnyk Stadium.
0'
38' Желтая карточкаТатарков Никита
42' Желтая карточкаАнтюх Денис
44' Желтая карточкаKlim Prykhodko
Ход матча
38'
42'
44'
55
Дибанго
Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Дибанго ИванЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Лунёв МаксимНападающий
-
-
Главный тренер: Вернидуб Юрий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
26 Бурда НикитаЗащитник
-
47 Вантух РоманЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Ван Леувен Патрик
История личных встреч
Кривбасс
Заря
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Бомбардиры внутри турнира
Кривбасс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дебелко Роман
|4
|0.2
|Волошин Назар
|4
|0.2
|Капич Рифет
|3 (2)
|0.15
|Вернидуб Виталий
|1
|0.05
|Понедельник Андрей
|1
|0.05
|Стецков Тимур
|1
|0.05
|Klim Prykhodko
|1
|0.05
|Хобленко Алексей
|1 (1)
|0.05
|Татарков Никита
|0
|0
|Задерака Максим
|0
|0
|Микитишин Артур
|0
|0
|Хомченовский Дмитрий
|0
|0
|Банада Евгений
|0
|0
|Якимец Владимир
|0
|0
Заря
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Булеца Сергей
|6 (2)
|0.3
|Русин Назарий
|6
|0.3
|Кирюханцев Игорь
|5
|0.25
|Бражко Владимир
|4 (1)
|0.2
|Мишнёв Дмитрий
|3
|0.15
|Бутко Богдан
|2
|0.1
|Чурко Вячеслав
|2
|0.1
|Шахов Евгений
|2
|0.1
|Имереков Максим
|2
|0.1
|Безбородько Денис
|2
|0.1
|Антюх Денис
|2
|0.1
|Герреро Эдуардо
|1
|0.05
|Вантух Роман
|1
|0.05
|Нагнойный Денис
|1
|0.05
|Алефиренко Даниил
|1
|0.05
|Vladyslav Pohorilyi
|1
|0.05
|Назарина Егор
|1 (1)
|0.05
|Фагундес Кристиан
|0
|0
|Кабаев Владислав
|0
|0
|Хлань Максим
|0
|0
|Данченко Олег
|0
|0
|Снурницын Игорь
|0
|0
|Батагов Арсений
|0
|0
Карточки
Кривбасс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Татарков Никита
|4
|2
|Устименко Денис
|4
|1
|Волошин Назар
|3
|1
|Вернидуб Виталий
|4
|0
|Банада Евгений
|4
|0
|Дибанго Иван
|2
|1
|Якимец Владимир
|3
|0
|Капич Рифет
|3
|0
|Стецков Тимур
|3
|0
|Понедельник Андрей
|1
|1
|Задерака Максим
|2
|0
|Ловрич Драган
|2
|0
|Зотько Иван
|2
|0
|Семёнов Дмитрий II
|2
|0
|Рябов Вячеслав
|1
|0
|Дебелко Роман
|1
|0
|Сарнавский Богдан
|1
|0
|Бескоровайный Данил
|1
|0
|Klim Prykhodko
|1
|0
Заря
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Имереков Максим
|6
|0
|Вантух Роман
|2
|1
|Назарина Егор
|3
|0
|Русин Назарий
|3
|0
|Батагов Арсений
|3
|0
|Бражко Владимир
|3
|0
|Шахов Евгений
|2
|0
|Данченко Олег
|2
|0
|Антюх Денис
|2
|0
|Герреро Эдуардо
|2
|0
|Бутко Богдан
|1
|0
|Фагундес Кристиан
|1
|0
|Булеца Сергей
|1
|0
|Лунёв Максим
|1
|0
|Кирюханцев Игорь
|1
|0
|Мацапура Дмитрий
|1
|0
|Алефиренко Даниил
|1
|0
|Нагнойный Денис
|1
|0
|Сапутин Александр
|1
|0
|Михайленко Николай
|1
|0
Результаты матчей
Кривбасс
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
78% (7)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Заря
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
2
4
Волевые поражения
1
3
Кривбасс
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Заря
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
8
0
Волевые поражения
8
24
Кривбасс
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (4)
58% (11)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
32% (6)
21% (4)
Заря
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
11% (2)
42% (8)
47% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
26% (5)
32% (6)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
10
4
Волевые поражения
9
27
Голы по времени матча
Забито
7
18
2 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 5
14 Не забивали 11
1
14%
1
6%
1-15
1
14%
2
11%
16-30
0
0%
4
22%
31-45
2
29%
5
28%
46-60
3
43%
1
6%
61-75
0
0%
5
28%
76-90
Пропущено
7
13
3 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
0
0%
3
23%
1-15
2
29%
2
15%
16-30
1
14%
2
15%
31-45
1
14%
3
23%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Забито
11
24
5 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 6
11 Не забивали 10
2
18%
2
8%
1-15
1
9%
5
21%
16-30
2
18%
2
8%
31-45
2
18%
2
8%
46-60
2
18%
9
38%
61-75
2
18%
4
17%
76-90
Пропущено
13
12
5 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 8
0
0%
2
17%
1-15
4
31%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
3
23%
3
25%
46-60
2
15%
3
25%
61-75
3
23%
4
33%
76-90
Забито
18
42
7 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 26
11 Забивали первыми 11
6 Не забивали 2
3
17%
3
7%
1-15
2
11%
7
17%
16-30
2
11%
6
14%
31-45
4
22%
7
17%
46-60
5
28%
10
24%
61-75
2
11%
9
21%
76-90
Пропущено
20
25
8 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 14
0
0%
5
20%
1-15
6
30%
2
8%
16-30
2
10%
2
8%
31-45
4
20%
6
24%
46-60
2
10%
6
24%
61-75
6
30%
4
16%
76-90
Результаты последних матчей
Кривбасс
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Верес - Кривбасс 1:2 Львов - Кривбасс 2:2 Кривбасс - Шахтёр Донецк 0:3 Кривбасс - Колос Ковалёвка 1:0
Черноморец Од - Кривбасс 0:1 Кривбасс - Днепр-1 2:1 Кривбасс - Металлист-1925 0:2 Металлист - Кривбасс 0:1 Кривбасс - Ворскла 1:0 Рух Львов - Кривбасс 2:1 Динамо Киев - Кривбасс 3:1 Кривбасс - Ингулец 2:1 Александрия - Кривбасс 2:0 Кривбасс - Минай 0:0 Заря - Кривбасс 2:2 Кривбасс - Верес 0:1 Кривбасс - Львов 0:0 Шахтёр Донецк - Кривбасс 1:0 Колос Ковалёвка - Кривбасс 1:0 Кривбасс - Агробизнес 1:1
Заря
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Заря - Рух Львов 3:0 Динамо Киев - Заря 0:1 Заря - Львов 3:1 Ворскла - Заря 2:3
Рига - Заря 4:2 Заря - Нордшелланн 1:4 Заря - Алашкерт 0:2 Заря - Хорсенс 0:0 Заря - Академия Пандев 2:0 Арда Карджали - Заря 2:1 Септември София - Заря 2:3 Копер - Заря 0:1 Локомотив Пловдив - Заря 1:0 Заря - Колос Ковалёвка 2:2 Заря - Минай 1:1 Заря - Александрия 4:1 Шахтёр Донецк - Заря 2:2 Ингулец - Заря 1:0 Заря - Металлист 3:2 Металлист-1925 - Заря 0:3
Результаты матчей
Кривбасс
Заря
Точный счет
0:0
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
2:2
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
3:2
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
5 раз 56%
2
2 раза 22%
1
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
0:1
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
0:1
2 раза 20%
2:3
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
3
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Точный счет
1:0
4 раза 21%
0:1
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:1
3 раза 16%
2:2
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
0
8 раз 42%
1
6 раз 32%
2
5 раз 26%
3
8 раз 42%
1
4 раза 21%
2
3 раза 16%
0
2 раза 11%
4
2 раза 11%
Тоталы голов в матче
Кривбасс
Заря
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
27
81
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
82
37
55
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
118
Больше Меньше
172
514
136
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|13
|4
|1
|47 - 14
|43
|2.
|18
|13
|3
|2
|37 - 13
|42
|3.
|0:0
|20
|12
|5
|3
|42 - 25
|41
|4.
|1:0
|20
|12
|3
|5
|28 - 16
|39
|5.
|18
|8
|7
|3
|32 - 25
|31
|6.
|0:0
|20
|7
|5
|8
|16 - 22
|26
|7.
|19
|6
|6
|7
|15 - 20
|24
|8.
|20
|6
|5
|9
|23 - 28
|23
|9.
|19
|6
|4
|9
|19 - 23
|22
|10.
|19
|4
|9
|6
|17 - 31
|21
|11.
|19
|4
|7
|8
|18 - 25
|19
|12.
|19
|5
|3
|11
|21 - 28
|18
|13.
|19
|4
|6
|9
|17 - 27
|18
|14.
|0:1
|20
|4
|6
|10
|14 - 24
|18
|15.
|18
|4
|5
|9
|19 - 29
|17
|16.
|18
|3
|4
|11
|13 - 28
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|7
|3
|0
|21 - 8
|24
|2.
|0:0
|9
|6
|3
|0
|24 - 12
|21
|3.
|10
|6
|3
|1
|23 - 13
|21
|4.
|1:0
|12
|6
|3
|3
|15 - 9
|21
|5.
|8
|6
|1
|1
|16 - 5
|19
|6.
|10
|4
|3
|3
|10 - 8
|15
|7.
|0:0
|10
|4
|3
|3
|6 - 8
|15
|8.
|9
|4
|2
|3
|9 - 7
|14
|9.
|9
|4
|0
|5
|9 - 10
|12
|10.
|10
|3
|2
|5
|10 - 23
|11
|11.
|9
|2
|3
|4
|12 - 13
|9
|12.
|9
|2
|2
|5
|9 - 16
|8
|13.
|9
|1
|4
|4
|6 - 13
|7
|14.
|10
|1
|4
|5
|7 - 15
|7
|15.
|0:1
|9
|1
|3
|5
|6 - 12
|6
|16.
|9
|0
|2
|7
|7 - 16
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|7
|2
|1
|21 - 8
|23
|2.
|0:0
|11
|6
|2
|3
|18 - 13
|20
|3.
|8
|6
|1
|1
|26 - 6
|19
|4.
|1:0
|8
|6
|0
|2
|13 - 7
|18
|5.
|10
|5
|1
|4
|14 - 12
|16
|6.
|9
|3
|3
|3
|11 - 10
|12
|7.
|0:1
|11
|3
|3
|5
|8 - 12
|12
|8.
|10
|3
|2
|5
|11 - 14
|11
|9.
|0:0
|10
|3
|2
|5
|10 - 14
|11
|10.
|8
|2
|4
|2
|9 - 12
|10
|11.
|10
|2
|4
|4
|10 - 13
|10
|12.
|10
|2
|4
|4
|6 - 13
|10
|13.
|9
|1
|7
|1
|7 - 8
|10
|14.
|9
|2
|2
|5
|7 - 16
|8
|15.
|10
|2
|2
|6
|13 - 20
|8
|16.
|9
|1
|2
|6
|4 - 12
|5
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов
- — Выход в квалификацию Лиги конференций УЕФА
- — Зона плей-офф
- — Вылет в Первую лигу
|Днепр-1
|Довбик Артём
|15 (3)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|11 (1)
|Шахтёр Донецк
|Сикан Даниил
|8
|Ворскла
|Сулейманов Таулан
|8
|Шахтёр Донецк
|Мудрик Михаил
|7 (6)
|Верес
|Пасич Геннадий
|1 8
|Металлист-1925
|Мартынюк Ярослав
|1 7
|Минай
|Горин Олег
|8
|Львов
|Грисьо Максим
|2 4
|Черноморец Од
|Манджрекар Джеймс
|2 4