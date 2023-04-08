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  4. Премьер-лига 2022-2023

Украина: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 20. Стадион: .
Кривбасс
0:0
Перерыв
Заря
0'
38' Желтая карточка
Татарков Никита
42' Желтая карточка
Антюх Денис
44' Желтая карточка
Klim Prykhodko

Ход матча

38'
Татарков Никита
 
42'
 
Антюх Денис
44'
Klim Prykhodko
 
Лучшие коэффициенты
Кривбасс
Ничья
Заря
5.70
3.80
2.01
Все Коэффициенты
33
Клищук
Андрей
24
Якимец
Владимир
2
Рябов
Вячеслав
13
Бескоровайный
Данил
55
Дибанго
Иван
6
Klim
Prykhodko
44
Банада
Евгений
20
Микитишин
Артур
8
Капич
Рифет
94
Задерака
Максим
11
Татарков
Никита
1
Сапутин
Александр
2
Бутко
Богдан
32
Имереков
Максим
44
Батагов
Арсений
74
Снурницын
Игорь
10
Булеца
Сергей
5
Бражко
Владимир
15
Дришлюк
Кирилл
7
Антюх
Денис
31
Русин
Назарий
9
Мишнёв
Дмитрий
Кривбасс
Заря

История личных встреч

Кривбасс
Заря

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ПЛ
2:2

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Бомбардиры внутри турнира

Кривбасс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дебелко Роман 4 0.2
Волошин Назар 4 0.2
Капич Рифет 3 (2) 0.15
Вернидуб Виталий 1 0.05
Понедельник Андрей 1 0.05
Стецков Тимур 1 0.05
Klim Prykhodko 1 0.05
Хобленко Алексей 1 (1) 0.05
Татарков Никита 0 0
Задерака Максим 0 0
Микитишин Артур 0 0
Хомченовский Дмитрий 0 0
Банада Евгений 0 0
Якимец Владимир 0 0
Заря
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Булеца Сергей 6 (2) 0.3
Русин Назарий 6 0.3
Кирюханцев Игорь 5 0.25
Бражко Владимир 4 (1) 0.2
Мишнёв Дмитрий 3 0.15
Бутко Богдан 2 0.1
Чурко Вячеслав 2 0.1
Шахов Евгений 2 0.1
Имереков Максим 2 0.1
Безбородько Денис 2 0.1
Антюх Денис 2 0.1
Герреро Эдуардо 1 0.05
Вантух Роман 1 0.05
Нагнойный Денис 1 0.05
Алефиренко Даниил 1 0.05
Vladyslav Pohorilyi 1 0.05
Назарина Егор 1 (1) 0.05
Фагундес Кристиан 0 0
Кабаев Владислав 0 0
Хлань Максим 0 0
Данченко Олег 0 0
Снурницын Игорь 0 0
Батагов Арсений 0 0

Карточки

Кривбасс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Татарков Никита 4 2
Устименко Денис 4 1
Волошин Назар 3 1
Вернидуб Виталий 4 0
Банада Евгений 4 0
Дибанго Иван 2 1
Якимец Владимир 3 0
Капич Рифет 3 0
Стецков Тимур 3 0
Понедельник Андрей 1 1
Задерака Максим 2 0
Ловрич Драган 2 0
Зотько Иван 2 0
Семёнов Дмитрий II 2 0
Рябов Вячеслав 1 0
Дебелко Роман 1 0
Сарнавский Богдан 1 0
Бескоровайный Данил 1 0
Klim Prykhodko 1 0
Заря
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Имереков Максим 6 0
Вантух Роман 2 1
Назарина Егор 3 0
Русин Назарий 3 0
Батагов Арсений 3 0
Бражко Владимир 3 0
Шахов Евгений 2 0
Данченко Олег 2 0
Антюх Денис 2 0
Герреро Эдуардо 2 0
Бутко Богдан 1 0
Фагундес Кристиан 1 0
Булеца Сергей 1 0
Лунёв Максим 1 0
Кирюханцев Игорь 1 0
Мацапура Дмитрий 1 0
Алефиренко Даниил 1 0
Нагнойный Денис 1 0
Сапутин Александр 1 0
Михайленко Николай 1 0

Результаты матчей

Кривбасс
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
78% (7)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Заря
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

2
4

Волевые поражения

1
3
Кривбасс
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Заря
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

8
0

Волевые поражения

8
24
Кривбасс
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (4)
58% (11)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
32% (6)
21% (4)
Заря
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
11% (2)
42% (8)
47% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
26% (5)
32% (6)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

10
4

Волевые поражения

9
27

Голы по времени матча

Забито

7
18
2 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 5
14 Не забивали 11
1
14%
1
6%
1-15
1
14%
2
11%
16-30
0
0%
4
22%
31-45
2
29%
5
28%
46-60
3
43%
1
6%
61-75
0
0%
5
28%
76-90

Пропущено

7
13
3 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
0
0%
3
23%
1-15
2
29%
2
15%
16-30
1
14%
2
15%
31-45
1
14%
3
23%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Забито

11
24
5 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 6
11 Не забивали 10
2
18%
2
8%
1-15
1
9%
5
21%
16-30
2
18%
2
8%
31-45
2
18%
2
8%
46-60
2
18%
9
38%
61-75
2
18%
4
17%
76-90

Пропущено

13
12
5 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 8
0
0%
2
17%
1-15
4
31%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
3
23%
3
25%
46-60
2
15%
3
25%
61-75
3
23%
4
33%
76-90

Забито

18
42
7 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 26
11 Забивали первыми 11
6 Не забивали 2
3
17%
3
7%
1-15
2
11%
7
17%
16-30
2
11%
6
14%
31-45
4
22%
7
17%
46-60
5
28%
10
24%
61-75
2
11%
9
21%
76-90

Пропущено

20
25
8 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 14
0
0%
5
20%
1-15
6
30%
2
8%
16-30
2
10%
2
8%
31-45
4
20%
6
24%
46-60
2
10%
6
24%
61-75
6
30%
4
16%
76-90

Результаты последних матчей

Кривбасс
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Верес - Кривбасс 1:2 Львов - Кривбасс 2:2 Кривбасс - Шахтёр Донецк 0:3 Кривбасс - Колос Ковалёвка 1:0
Черноморец Од - Кривбасс 0:1 Кривбасс - Днепр-1 2:1 Кривбасс - Металлист-1925 0:2 Металлист - Кривбасс 0:1 Кривбасс - Ворскла 1:0 Рух Львов - Кривбасс 2:1 Динамо Киев - Кривбасс 3:1 Кривбасс - Ингулец 2:1 Александрия - Кривбасс 2:0 Кривбасс - Минай 0:0 Заря - Кривбасс 2:2 Кривбасс - Верес 0:1 Кривбасс - Львов 0:0 Шахтёр Донецк - Кривбасс 1:0 Колос Ковалёвка - Кривбасс 1:0 Кривбасс - Агробизнес 1:1
Заря
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Заря - Рух Львов 3:0 Динамо Киев - Заря 0:1 Заря - Львов 3:1 Ворскла - Заря 2:3
Рига - Заря 4:2 Заря - Нордшелланн 1:4 Заря - Алашкерт 0:2 Заря - Хорсенс 0:0 Заря - Академия Пандев 2:0 Арда Карджали - Заря 2:1 Септември София - Заря 2:3 Копер - Заря 0:1 Локомотив Пловдив - Заря 1:0 Заря - Колос Ковалёвка 2:2 Заря - Минай 1:1 Заря - Александрия 4:1 Шахтёр Донецк - Заря 2:2 Ингулец - Заря 1:0 Заря - Металлист 3:2 Металлист-1925 - Заря 0:3

Результаты матчей

Кривбасс
Заря

Точный счет

0:0
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
2:2
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
3:2
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
5 раз 56%
2
2 раза 22%
1
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

0:1
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
0:1
2 раза 20%
2:3
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
3
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

1:0
4 раза 21%
0:1
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:1
3 раза 16%
2:2
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

0
8 раз 42%
1
6 раз 32%
2
5 раз 26%
3
8 раз 42%
1
4 раза 21%
2
3 раза 16%
0
2 раза 11%
4
2 раза 11%

Тоталы голов в матче

Кривбасс
Заря

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
0.5
Больше Меньше
2
7
1.5
8
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
8
2
3
7
1.5
5
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
8
0.5
Больше Меньше
17
2
5
14
1.5
13
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 18 13 4 1 47 - 14 43
2.
Днепр-1
 18 13 3 2 37 - 13 42
3.
Заря
 0:0 20 12 5 3 42 - 25 41
4.
Динамо Киев
 1:0 20 12 3 5 28 - 16 39
5.
Александрия
 18 8 7 3 32 - 25 31
6.
Кривбасс
 0:0 20 7 5 8 16 - 22 26
7.
Колос Ковалёвка
 19 6 6 7 15 - 20 24
8.
Ворскла
 20 6 5 9 23 - 28 23
9.
Ингулец
 19 6 4 9 19 - 23 22
10.
Металлист-1925
 19 4 9 6 17 - 31 21
11.
Черноморец Од
 19 4 7 8 18 - 25 19
12.
Верес
 19 5 3 11 21 - 28 18
13.
Металлист
 19 4 6 9 17 - 27 18
14.
Минай
 0:1 20 4 6 10 14 - 24 18
15.
Рух Львов
 18 4 5 9 19 - 29 17
16.
Львов
 18 3 4 11 13 - 28 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 10 7 3 0 21 - 8 24
2.
Заря
 0:0 9 6 3 0 24 - 12 21
3.
Александрия
 10 6 3 1 23 - 13 21
4.
Динамо Киев
 1:0 12 6 3 3 15 - 9 21
5.
Днепр-1
 8 6 1 1 16 - 5 19
6.
Ворскла
 10 4 3 3 10 - 8 15
7.
Кривбасс
 0:0 10 4 3 3 6 - 8 15
8.
Колос Ковалёвка
 9 4 2 3 9 - 7 14
9.
Ингулец
 9 4 0 5 9 - 10 12
10.
Металлист-1925
 10 3 2 5 10 - 23 11
11.
Рух Львов
 9 2 3 4 12 - 13 9
12.
Львов
 9 2 2 5 9 - 16 8
13.
Металлист
 9 1 4 4 6 - 13 7
14.
Черноморец Од
 10 1 4 5 7 - 15 7
15.
Минай
 0:1 9 1 3 5 6 - 12 6
16.
Верес
 9 0 2 7 7 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Днепр-1
 10 7 2 1 21 - 8 23
2.
Заря
 0:0 11 6 2 3 18 - 13 20
3.
Шахтёр Донецк
 8 6 1 1 26 - 6 19
4.
Динамо Киев
 1:0 8 6 0 2 13 - 7 18
5.
Верес
 10 5 1 4 14 - 12 16
6.
Черноморец Од
 9 3 3 3 11 - 10 12
7.
Минай
 0:1 11 3 3 5 8 - 12 12
8.
Металлист
 10 3 2 5 11 - 14 11
9.
Кривбасс
 0:0 10 3 2 5 10 - 14 11
10.
Александрия
 8 2 4 2 9 - 12 10
11.
Ингулец
 10 2 4 4 10 - 13 10
12.
Колос Ковалёвка
 10 2 4 4 6 - 13 10
13.
Металлист-1925
 9 1 7 1 7 - 8 10
14.
Рух Львов
 9 2 2 5 7 - 16 8
15.
Ворскла
 10 2 2 6 13 - 20 8
16.
Львов
 9 1 2 6 4 - 12 5
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификацию Лиги конференций УЕФА
  • — Зона плей-офф
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Днепр-1 Довбик Артём 15 (3)
Динамо Киев Буяльский Виталий 11 (1)
Шахтёр Донецк Сикан Даниил 8
Ворскла Сулейманов Таулан 8
Шахтёр Донецк Мудрик Михаил 7 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Верес Пасич Геннадий 1 8
Металлист-1925 Мартынюк Ярослав 1 7
Минай Горин Олег 8
Львов Грисьо Максим 2 4
Черноморец Од Манджрекар Джеймс 2 4
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    44'
    Klim Prykhodko получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    42'
    Denys Antyukh получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    38'
    Татарков Никита получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Кривбасс
Ничья
Заря
5.70
3.80
2.01
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Кривбасс 0:0 Заря онлайн

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