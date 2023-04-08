Тур: 20. Стадион: Hirnyk Stadium.
0'
38' Желтая карточкаТатарков Никита
42' Желтая карточкаАнтюх Денис
44' Желтая карточкаKlim Prykhodko
1:0
50' ГолКапич Рифет
64' Желтая карточкаЗадерака Максим
85' Желтая карточкаБанада Евгений
90'+50
Ход матча
38'
42'
44'
50'
1:0
64'
85'
55
Дибанго
Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Дибанго ИванЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Лунёв МаксимНападающий
-
-
Главный тренер: Вернидуб Юрий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
26 Бурда НикитаЗащитник
-
47 Вантух РоманЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Ван Леувен Патрик
История личных встреч
Кривбасс
Заря
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Бомбардиры внутри турнира
Кривбасс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Капич Рифет
|4 (2)
|0.2
|Дебелко Роман
|4
|0.2
|Волошин Назар
|4
|0.2
|Вернидуб Виталий
|1
|0.05
|Понедельник Андрей
|1
|0.05
|Стецков Тимур
|1
|0.05
|Klim Prykhodko
|1
|0.05
|Хобленко Алексей
|1 (1)
|0.05
|Татарков Никита
|0
|0
|Задерака Максим
|0
|0
|Микитишин Артур
|0
|0
|Хомченовский Дмитрий
|0
|0
|Банада Евгений
|0
|0
|Якимец Владимир
|0
|0
Заря
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Булеца Сергей
|6 (2)
|0.3
|Русин Назарий
|6
|0.3
|Кирюханцев Игорь
|5
|0.25
|Бражко Владимир
|4 (1)
|0.2
|Мишнёв Дмитрий
|3
|0.15
|Бутко Богдан
|2
|0.1
|Чурко Вячеслав
|2
|0.1
|Шахов Евгений
|2
|0.1
|Имереков Максим
|2
|0.1
|Безбородько Денис
|2
|0.1
|Антюх Денис
|2
|0.1
|Герреро Эдуардо
|1
|0.05
|Вантух Роман
|1
|0.05
|Нагнойный Денис
|1
|0.05
|Алефиренко Даниил
|1
|0.05
|Vladyslav Pohorilyi
|1
|0.05
|Назарина Егор
|1 (1)
|0.05
|Фагундес Кристиан
|0
|0
|Кабаев Владислав
|0
|0
|Хлань Максим
|0
|0
|Данченко Олег
|0
|0
|Снурницын Игорь
|0
|0
|Батагов Арсений
|0
|0
Карточки
Кривбасс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Татарков Никита
|4
|2
|Устименко Денис
|4
|1
|Банада Евгений
|5
|0
|Волошин Назар
|3
|1
|Вернидуб Виталий
|4
|0
|Дибанго Иван
|2
|1
|Задерака Максим
|3
|0
|Якимец Владимир
|3
|0
|Капич Рифет
|3
|0
|Стецков Тимур
|3
|0
|Понедельник Андрей
|1
|1
|Ловрич Драган
|2
|0
|Зотько Иван
|2
|0
|Семёнов Дмитрий II
|2
|0
|Klim Prykhodko
|2
|0
|Рябов Вячеслав
|1
|0
|Дебелко Роман
|1
|0
|Сарнавский Богдан
|1
|0
|Бескоровайный Данил
|1
|0
Заря
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Имереков Максим
|6
|0
|Вантух Роман
|2
|1
|Назарина Егор
|3
|0
|Антюх Денис
|3
|0
|Русин Назарий
|3
|0
|Батагов Арсений
|3
|0
|Бражко Владимир
|3
|0
|Шахов Евгений
|2
|0
|Данченко Олег
|2
|0
|Герреро Эдуардо
|2
|0
|Бутко Богдан
|1
|0
|Фагундес Кристиан
|1
|0
|Булеца Сергей
|1
|0
|Лунёв Максим
|1
|0
|Кирюханцев Игорь
|1
|0
|Мацапура Дмитрий
|1
|0
|Алефиренко Даниил
|1
|0
|Нагнойный Денис
|1
|0
|Сапутин Александр
|1
|0
|Михайленко Николай
|1
|0
Результаты матчей
Кривбасс
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (8)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Заря
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
2
4
Волевые поражения
1
3
Кривбасс
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Заря
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
8
0
Волевые поражения
8
24
Кривбасс
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
20% (4)
60% (12)
20% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (10)
30% (6)
20% (4)
Заря
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
10% (2)
45% (9)
45% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
25% (5)
35% (7)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
10
4
Волевые поражения
9
27
Голы по времени матча
Забито
8
18
2 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 5
14 Не забивали 12
1
13%
1
6%
1-15
1
13%
2
11%
16-30
0
0%
4
22%
31-45
3
38%
5
28%
46-60
3
38%
1
6%
61-75
0
0%
5
28%
76-90
Пропущено
7
14
3 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
0
0%
3
21%
1-15
2
29%
2
14%
16-30
1
14%
2
14%
31-45
1
14%
4
29%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Забито
11
24
5 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 6
12 Не забивали 11
2
18%
2
8%
1-15
1
9%
5
21%
16-30
2
18%
2
8%
31-45
2
18%
2
8%
46-60
2
18%
9
38%
61-75
2
18%
4
17%
76-90
Пропущено
13
12
5 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 8
0
0%
2
17%
1-15
4
31%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
3
23%
3
25%
46-60
2
15%
3
25%
61-75
3
23%
4
33%
76-90
Забито
19
42
7 В 1-м тайме 16
12 Во 2-м тайме 26
12 Забивали первыми 11
6 Не забивали 3
3
16%
3
7%
1-15
2
11%
7
17%
16-30
2
11%
6
14%
31-45
5
26%
7
17%
46-60
5
26%
10
24%
61-75
2
11%
9
21%
76-90
Пропущено
20
26
8 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 15
0
0%
5
19%
1-15
6
30%
2
8%
16-30
2
10%
2
8%
31-45
4
20%
7
27%
46-60
2
10%
6
23%
61-75
6
30%
4
15%
76-90
Результаты последних матчей
Кривбасс
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Верес - Кривбасс 1:2 Львов - Кривбасс 2:2 Кривбасс - Шахтёр Донецк 0:3 Кривбасс - Колос Ковалёвка 1:0
Черноморец Од - Кривбасс 0:1 Кривбасс - Днепр-1 2:1 Кривбасс - Металлист-1925 0:2 Металлист - Кривбасс 0:1 Кривбасс - Ворскла 1:0 Рух Львов - Кривбасс 2:1 Динамо Киев - Кривбасс 3:1 Кривбасс - Ингулец 2:1 Александрия - Кривбасс 2:0 Кривбасс - Минай 0:0 Заря - Кривбасс 2:2 Кривбасс - Верес 0:1 Кривбасс - Львов 0:0 Шахтёр Донецк - Кривбасс 1:0 Колос Ковалёвка - Кривбасс 1:0 Кривбасс - Агробизнес 1:1
Заря
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Заря - Рух Львов 3:0 Динамо Киев - Заря 0:1 Заря - Львов 3:1 Ворскла - Заря 2:3
Рига - Заря 4:2 Заря - Нордшелланн 1:4 Заря - Алашкерт 0:2 Заря - Хорсенс 0:0 Заря - Академия Пандев 2:0 Арда Карджали - Заря 2:1 Септември София - Заря 2:3 Копер - Заря 0:1 Локомотив Пловдив - Заря 1:0 Заря - Колос Ковалёвка 2:2 Заря - Минай 1:1 Заря - Александрия 4:1 Шахтёр Донецк - Заря 2:2 Ингулец - Заря 1:0 Заря - Металлист 3:2 Металлист-1925 - Заря 0:3
Результаты матчей
Кривбасс
Заря
Точный счет
1:0
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
2:2
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
3:2
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
5 раз 56%
2
2 раза 22%
1
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
0:1
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
0:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
2:3
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
3
3 раза 27%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Точный счет
1:0
5 раз 25%
0:1
3 раза 15%
2:1
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:1
3 раза 15%
2:2
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
2:3
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
0
8 раз 40%
1
7 раз 35%
2
5 раз 25%
3
8 раз 40%
1
4 раза 20%
0
3 раза 15%
2
3 раза 15%
4
2 раза 10%
Тоталы голов в матче
Кривбасс
Заря
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
28
81
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
83
37
56
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
128
Больше Меньше
173
515
137
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов
- — Выход в квалификацию Лиги конференций УЕФА
- — Зона плей-офф
- — Вылет в Первую лигу
|Днепр-1
|Довбик Артём
|15 (3)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|11 (1)
|Шахтёр Донецк
|Сикан Даниил
|8
|Ворскла
|Сулейманов Таулан
|8
|Шахтёр Донецк
|Мудрик Михаил
|7 (6)
|Верес
|Пасич Геннадий
|1 8
|Минай
|Горин Олег
|9
|Металлист-1925
|Мартынюк Ярослав
|1 7
|Кривбасс
|Татарков Никита
|2 4
|Львов
|Грисьо Максим
|2 4