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  4. Премьер-лига 2022-2023

Украина: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 20. Стадион: .
Кривбасс
1:0
Конец матча
Заря
0'
38' Желтая карточка
Татарков Никита
42' Желтая карточка
Антюх Денис
44' Желтая карточка
Klim Prykhodko
1:0
50' Гол
Капич Рифет
64' Желтая карточка
Задерака Максим
85' Желтая карточка
Банада Евгений
90'+50
33
Клищук
Андрей
24
Якимец
Владимир
2
Рябов
Вячеслав
13
Бескоровайный
Данил
55
Дибанго
Иван
6
Klim
Prykhodko
44
Банада
Евгений
20
Микитишин
Артур
8
Капич
Рифет
94
Задерака
Максим
11
Татарков
Никита
1
Сапутин
Александр
2
Бутко
Богдан
32
Имереков
Максим
44
Батагов
Арсений
74
Снурницын
Игорь
10
Булеца
Сергей
5
Бражко
Владимир
15
Дришлюк
Кирилл
7
Антюх
Денис
31
Русин
Назарий
9
Мишнёв
Дмитрий
Кривбасс
Заря

История личных встреч

Кривбасс
Заря

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ПЛ
2:2

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Бомбардиры внутри турнира

Кривбасс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Капич Рифет 4 (2) 0.2
Дебелко Роман 4 0.2
Волошин Назар 4 0.2
Вернидуб Виталий 1 0.05
Понедельник Андрей 1 0.05
Стецков Тимур 1 0.05
Klim Prykhodko 1 0.05
Хобленко Алексей 1 (1) 0.05
Татарков Никита 0 0
Задерака Максим 0 0
Микитишин Артур 0 0
Хомченовский Дмитрий 0 0
Банада Евгений 0 0
Якимец Владимир 0 0
Заря
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Булеца Сергей 6 (2) 0.3
Русин Назарий 6 0.3
Кирюханцев Игорь 5 0.25
Бражко Владимир 4 (1) 0.2
Мишнёв Дмитрий 3 0.15
Бутко Богдан 2 0.1
Чурко Вячеслав 2 0.1
Шахов Евгений 2 0.1
Имереков Максим 2 0.1
Безбородько Денис 2 0.1
Антюх Денис 2 0.1
Герреро Эдуардо 1 0.05
Вантух Роман 1 0.05
Нагнойный Денис 1 0.05
Алефиренко Даниил 1 0.05
Vladyslav Pohorilyi 1 0.05
Назарина Егор 1 (1) 0.05
Фагундес Кристиан 0 0
Кабаев Владислав 0 0
Хлань Максим 0 0
Данченко Олег 0 0
Снурницын Игорь 0 0
Батагов Арсений 0 0

Карточки

Кривбасс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Татарков Никита 4 2
Устименко Денис 4 1
Банада Евгений 5 0
Волошин Назар 3 1
Вернидуб Виталий 4 0
Дибанго Иван 2 1
Задерака Максим 3 0
Якимец Владимир 3 0
Капич Рифет 3 0
Стецков Тимур 3 0
Понедельник Андрей 1 1
Ловрич Драган 2 0
Зотько Иван 2 0
Семёнов Дмитрий II 2 0
Klim Prykhodko 2 0
Рябов Вячеслав 1 0
Дебелко Роман 1 0
Сарнавский Богдан 1 0
Бескоровайный Данил 1 0
Заря
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Имереков Максим 6 0
Вантух Роман 2 1
Назарина Егор 3 0
Антюх Денис 3 0
Русин Назарий 3 0
Батагов Арсений 3 0
Бражко Владимир 3 0
Шахов Евгений 2 0
Данченко Олег 2 0
Герреро Эдуардо 2 0
Бутко Богдан 1 0
Фагундес Кристиан 1 0
Булеца Сергей 1 0
Лунёв Максим 1 0
Кирюханцев Игорь 1 0
Мацапура Дмитрий 1 0
Алефиренко Даниил 1 0
Нагнойный Денис 1 0
Сапутин Александр 1 0
Михайленко Николай 1 0

Результаты матчей

Кривбасс
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (8)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Заря
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

2
4

Волевые поражения

1
3
Кривбасс
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Заря
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

8
0

Волевые поражения

8
24
Кривбасс
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
20% (4)
60% (12)
20% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (10)
30% (6)
20% (4)
Заря
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
10% (2)
45% (9)
45% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
25% (5)
35% (7)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

10
4

Волевые поражения

9
27

Голы по времени матча

Забито

8
18
2 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 5
14 Не забивали 12
1
13%
1
6%
1-15
1
13%
2
11%
16-30
0
0%
4
22%
31-45
3
38%
5
28%
46-60
3
38%
1
6%
61-75
0
0%
5
28%
76-90

Пропущено

7
14
3 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
0
0%
3
21%
1-15
2
29%
2
14%
16-30
1
14%
2
14%
31-45
1
14%
4
29%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Забито

11
24
5 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 6
12 Не забивали 11
2
18%
2
8%
1-15
1
9%
5
21%
16-30
2
18%
2
8%
31-45
2
18%
2
8%
46-60
2
18%
9
38%
61-75
2
18%
4
17%
76-90

Пропущено

13
12
5 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 8
0
0%
2
17%
1-15
4
31%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
3
23%
3
25%
46-60
2
15%
3
25%
61-75
3
23%
4
33%
76-90

Забито

19
42
7 В 1-м тайме 16
12 Во 2-м тайме 26
12 Забивали первыми 11
6 Не забивали 3
3
16%
3
7%
1-15
2
11%
7
17%
16-30
2
11%
6
14%
31-45
5
26%
7
17%
46-60
5
26%
10
24%
61-75
2
11%
9
21%
76-90

Пропущено

20
26
8 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 15
0
0%
5
19%
1-15
6
30%
2
8%
16-30
2
10%
2
8%
31-45
4
20%
7
27%
46-60
2
10%
6
23%
61-75
6
30%
4
15%
76-90

Результаты последних матчей

Кривбасс
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Верес - Кривбасс 1:2 Львов - Кривбасс 2:2 Кривбасс - Шахтёр Донецк 0:3 Кривбасс - Колос Ковалёвка 1:0
Черноморец Од - Кривбасс 0:1 Кривбасс - Днепр-1 2:1 Кривбасс - Металлист-1925 0:2 Металлист - Кривбасс 0:1 Кривбасс - Ворскла 1:0 Рух Львов - Кривбасс 2:1 Динамо Киев - Кривбасс 3:1 Кривбасс - Ингулец 2:1 Александрия - Кривбасс 2:0 Кривбасс - Минай 0:0 Заря - Кривбасс 2:2 Кривбасс - Верес 0:1 Кривбасс - Львов 0:0 Шахтёр Донецк - Кривбасс 1:0 Колос Ковалёвка - Кривбасс 1:0 Кривбасс - Агробизнес 1:1
Заря
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Заря - Рух Львов 3:0 Динамо Киев - Заря 0:1 Заря - Львов 3:1 Ворскла - Заря 2:3
Рига - Заря 4:2 Заря - Нордшелланн 1:4 Заря - Алашкерт 0:2 Заря - Хорсенс 0:0 Заря - Академия Пандев 2:0 Арда Карджали - Заря 2:1 Септември София - Заря 2:3 Копер - Заря 0:1 Локомотив Пловдив - Заря 1:0 Заря - Колос Ковалёвка 2:2 Заря - Минай 1:1 Заря - Александрия 4:1 Шахтёр Донецк - Заря 2:2 Ингулец - Заря 1:0 Заря - Металлист 3:2 Металлист-1925 - Заря 0:3

Результаты матчей

Кривбасс
Заря

Точный счет

1:0
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
2:2
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
3:2
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
5 раз 56%
2
2 раза 22%
1
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

0:1
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
0:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
2:3
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
3
3 раза 27%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Точный счет

1:0
5 раз 25%
0:1
3 раза 15%
2:1
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:1
3 раза 15%
2:2
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
2:3
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

0
8 раз 40%
1
7 раз 35%
2
5 раз 25%
3
8 раз 40%
1
4 раза 20%
0
3 раза 15%
2
3 раза 15%
4
2 раза 10%

Тоталы голов в матче

Кривбасс
Заря

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
2
8
1.5
8
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
8
3
3
7
1.5
5
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
8
0.5
Больше Меньше
17
3
5
15
1.5
13
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 19 14 4 1 48 - 14 46
2.
Днепр-1
 18 13 3 2 37 - 13 42
3.
Заря
 20 12 4 4 42 - 26 40
4.
Динамо Киев
 20 12 3 5 29 - 16 39
5.
Александрия
 18 8 7 3 32 - 25 31
6.
Кривбасс
 20 8 4 8 17 - 22 28
7.
Колос Ковалёвка
 19 6 6 7 15 - 20 24
8.
Ворскла
 20 6 5 9 23 - 28 23
9.
Ингулец
 19 6 4 9 19 - 23 22
10.
Металлист-1925
 19 4 9 6 17 - 31 21
11.
Верес
 20 5 4 11 21 - 28 19
12.
Черноморец Од
 19 4 7 8 18 - 25 19
13.
Рух Львов
 19 4 6 9 19 - 29 18
14.
Минай
 20 4 6 10 14 - 25 18
15.
Металлист
 20 4 6 10 17 - 28 18
16.
Львов
 18 3 4 11 13 - 28 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 11 8 3 0 22 - 8 27
2.
Заря
 9 6 3 0 24 - 12 21
3.
Александрия
 10 6 3 1 23 - 13 21
4.
Динамо Киев
 12 6 3 3 16 - 9 21
5.
Днепр-1
 8 6 1 1 16 - 5 19
6.
Кривбасс
 10 5 2 3 7 - 8 17
7.
Ворскла
 10 4 3 3 10 - 8 15
8.
Колос Ковалёвка
 9 4 2 3 9 - 7 14
9.
Ингулец
 9 4 0 5 9 - 10 12
10.
Металлист-1925
 10 3 2 5 10 - 23 11
11.
Рух Львов
 10 2 4 4 12 - 13 10
12.
Львов
 9 2 2 5 9 - 16 8
13.
Металлист
 9 1 4 4 6 - 13 7
14.
Черноморец Од
 10 1 4 5 7 - 15 7
15.
Минай
 9 1 3 5 6 - 12 6
16.
Верес
 9 0 2 7 7 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Днепр-1
 10 7 2 1 21 - 8 23
2.
Шахтёр Донецк
 8 6 1 1 26 - 6 19
3.
Заря
 11 6 1 4 18 - 14 19
4.
Динамо Киев
 8 6 0 2 13 - 7 18
5.
Верес
 11 5 2 4 14 - 12 17
6.
Черноморец Од
 9 3 3 3 11 - 10 12
7.
Минай
 11 3 3 5 8 - 13 12
8.
Кривбасс
 10 3 2 5 10 - 14 11
9.
Металлист
 11 3 2 6 11 - 15 11
10.
Александрия
 8 2 4 2 9 - 12 10
11.
Ингулец
 10 2 4 4 10 - 13 10
12.
Колос Ковалёвка
 10 2 4 4 6 - 13 10
13.
Металлист-1925
 9 1 7 1 7 - 8 10
14.
Рух Львов
 9 2 2 5 7 - 16 8
15.
Ворскла
 10 2 2 6 13 - 20 8
16.
Львов
 9 1 2 6 4 - 12 5
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  • — Зона плей-офф
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Днепр-1 Довбик Артём 15 (3)
Динамо Киев Буяльский Виталий 11 (1)
Шахтёр Донецк Сикан Даниил 8
Ворскла Сулейманов Таулан 8
Шахтёр Донецк Мудрик Михаил 7 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Верес Пасич Геннадий 1 8
Минай Горин Олег 9
Металлист-1925 Мартынюк Ярослав 1 7
Кривбасс Татарков Никита 2 4
Львов Грисьо Максим 2 4
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      43'
      Klim Prykhodko получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      42'
      Denys Antyukh получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      37'
      Татарков Никита получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Кривбасс 1:0 Заря онлайн

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