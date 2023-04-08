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  4. Примейра-лига 2022-2023

Португалия: Примейра-лига
2022-2023

Тур: 27. Стадион: .
Арока
1:0
Второй тайм: 66'
Маритиму
0'
1:0
34' Гол
Мухика Рафаэль
42' Желтая карточка
Valdemir
65' Желтая карточка
Бассо Жоау

Ход матча

34'
Мухика Рафаэль
(Эшгаю Тьягу)
1:0
42'
 
Valdemir
46'
 
Катаму Жени
Винк Клаудио
62'
 
Риаскос Брайан
Бриту Рафаэл
65'
Бассо Жоау
 
Прогнозы 119
Арока 77.3% (92)
X 15.1% (18)
Маритиму 7.6% (9)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Арока
Ничья
Маритиму
2.30
4.10
3.49
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Ignacio
De
Arruabarrena
28
Эшгаю
Тьягу
13
Бассо
Жоау
44
Галович
Нино
6
Куарежма
5
Симау
Давид
14
Бускетс
Ориоль
11
Антони
10
Руис
Алан
2
Силла
Морлей
19
Мухика
Рафаэль
31
Marcelo
Carne
27
Паулинью
Паулу
5
Зайнадин
Джуниор
15
Рене
94
Коста
Витор
2
Винк
Клаудио
8
Valdemir
6
Бриту
Рафаэл
23
Шадаш
Бруну
7
Видигал
Андре
17
Коррея
Фелиш
Арока
4-2-3-1
Маритиму
4-4-2

История личных встреч

Арока
Маритиму

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

14 матчей

35.7%
21.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

14.3%
50%
35.7%
2 победы 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

35.7%
28.6%
35.7%
5 побед 4 ничьи 5 побед

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
0:3
ПЛ
2:2
ТМК
1:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
4:1
ТМК
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
К
3:1

Голы

Всего голов

10
7

Голов в среднем за матч

1.43
1

Среднее время на гол

63
90

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

1.43
1.14

Среднее время на гол

63
78

Всего голов

20
15

Голов в среднем за матч

1.43
1.07

Тотал матчей

2.5
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

63
84

Бомбардиры внутри турнира

Арока
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мухика Рафаэль 8 0.3
Даббаг Одай 7 0.26
Антони 4 0.15
Бассо Жоау 3 (2) 0.11
Силла Морлей 2 (1) 0.07
Руис Алан 2 0.07
Букия Андре 2 0.07
Мишель Бенжи 1 0.04
Куарежма 1 0.04
Bruno Marques 1 0.04
Симау Давид 0 0
Арсенио 0 0
Витиньо Виктор 0 0
Эшгаю Тьягу 0 0
Галович Нино 0 0
Опоку Джером 0 0
Маритиму
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Видигал Андре 5 0.19
Винк Клаудио 4 (3) 0.15
Шадаш Бруну 3 0.11
Риаскос Брайан 2 0.07
Рене 1 0.04
Коррея Фелиш 1 0.04
Дьедеррик Жоэль 1 0.04
Jesus Ramirez 1 0.04
Андраде Лео 1 0.04
Лиза Карлос 1 0.04
Морено Пабло 0 0
Moises Mosquera 0 0

Карточки

Арока
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Опоку Джером 6 2
Руис Алан 9 0
Соро Исмаила 7 1
Эшгаю Тьягу 7 0
Куарежма 5 1
Симау Давид 6 0
Ignacio De Arruabarrena 5 0
Бассо Жоау 4 0
Милованов Богдан 4 0
Галович Нино 3 0
Антони 2 0
Арсенио 2 0
Силла Морлей 2 0
Букия Андре 2 0
Зубас Эмилиюс 1 0
Морейра Педру 1 0
Витиньо Виктор 1 0
Мухика Рафаэль 1 0
Weverson2 1 0
Bruno Marques 1 0
Фернандес Рафаэль 1 0
Маритиму
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коста Витор 7 1
Афонсо Жоао III 6 1
Видигал Андре 6 1
Valdemir 6 0
Кошта Эдгар 4 1
Бриту Рафаэл 5 0
Moises Mosquera 5 0
Рене 3 1
Морено Пабло 2 1
Бельтраме Стефано 3 0
Винк Клаудио 3 0
Андраде Лео 3 0
Коста Матеуш 1 1
Зайнадин Джуниор 2 0
Риаскос Брайан 2 0
Дьедеррик Жоэль 2 0
Чина Фабиу 2 0
Шадаш Бруну 2 0
Мендеш Диогу 2 0
Fernando de Lacerda Gomes 2 0
Макаридзе Георгий 1 0
Marcelo Carne 1 0
Лео Перейра 1 0
Силва Мигел 1 0
Jesus Ramirez 1 0
Телеш Андре 1 0
Лиза Карлос 1 0

Результаты матчей

Арока
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)
Маритиму
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

4
6
Арока
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
62% (8)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Маритиму
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
23% (3)
15% (2)
62% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
23% (3)
69% (9)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

10
14

Волевые поражения

10
9
Арока
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
31% (8)
58% (15)
12% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
31% (8)
35% (9)
Маритиму
36.4%
63.6%
8 побед 14 поражений
Первый тайм
27% (7)
27% (7)
46% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
35% (9)
42% (11)

Сухие победы

8
4

Сухие поражения

6
8

Волевые победы

11
14

Волевые поражения

14
15

Голы по времени матча

Забито

19
7
7 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 2
9 Забивали первыми 4
16 Не забивали 19
2
11%
1
14%
1-15
3
16%
2
29%
16-30
2
11%
2
29%
31-45
5
26%
1
14%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
5
26%
1
14%
76-90

Пропущено

16
31
7 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 17
4 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 12
2
13%
5
16%
1-15
2
13%
4
13%
16-30
3
19%
5
16%
31-45
3
19%
5
16%
46-60
3
19%
5
16%
61-75
3
19%
7
23%
76-90

Забито

12
13
3 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 8
17 Не забивали 17
1
8%
4
31%
1-15
1
8%
2
15%
16-30
1
8%
2
15%
31-45
1
8%
2
15%
46-60
3
25%
1
8%
61-75
5
42%
2
15%
76-90

Пропущено

15
19
10 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 10
4
27%
0
0%
1-15
2
13%
2
11%
16-30
4
27%
5
26%
31-45
2
13%
6
32%
46-60
1
7%
4
21%
61-75
2
13%
2
11%
76-90

Забито

31
20
10 В 1-м тайме 13
21 Во 2-м тайме 7
13 Забивали первыми 12
7 Не забивали 10
3
10%
5
25%
1-15
4
13%
4
20%
16-30
3
10%
4
20%
31-45
6
19%
3
15%
46-60
5
16%
1
5%
61-75
10
32%
3
15%
76-90

Пропущено

31
50
17 В 1-м тайме 21
14 Во 2-м тайме 29
11 Пропускали первыми 13
15 Не пропускали 22
6
19%
5
10%
1-15
4
13%
6
12%
16-30
7
23%
10
20%
31-45
5
16%
11
22%
46-60
4
13%
9
18%
61-75
5
16%
9
18%
76-90

Результаты последних матчей

Арока
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Фамаликан - Арока 0:1 Арока - Пасуш де Феррейра 1:1 Витория Гимарайнш - Арока 0:2 Боавишта - Арока 0:0
Арока - Каза Пиа 2:0 Брага - Арока 2:0 Арока - Санта-Клара 1:0 Жил Висенте - Арока 1:1 Арока - Бенфика 0:3 Арока - Спортинг Л 1:2 Арока - Портимоненсе 4:0 Шавиш - Арока 1:1 Порту - Арока 4:0 Арока - Эшторил 2:0 Порту - Арока 5:1 Морейренсе - Арока 1:2 Санта-Клара - Арока 1:2 Оливейренсе - Арока 0:3 Арока - Лейшоэш 1:1 Арока - Фейренсе 1:1
Маритиму
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Маритиму - Боавишта 4:2 Фундактион АИФИ - Маритиму 0:0 Маритиму - Academia Anzoategui 1:2 Каза Пиа - Маритиму 2:0
Петаре - Маритиму 0:0 Маритиму - Бенфика 0:3 Жил Висенте - Маритиму 2:0 Маритиму - Санта-Клара 3:1 Портимоненсе - Маритиму 2:1 Маритиму - Брага 1:2 Шавиш - Маритиму 2:1 Маритиму - Порту 0:2 Маритиму - Эшторил 1:0 Визела - Маритиму 3:0 Маритиму - Спортинг Л 1:0 Риу Аве - Маритиму 1:1 Спортинг Л - Маритиму 5:0 Фаренсе - Маритиму 2:0 Маритиму - Риу Аве 0:1 Витория Гимарайнш - Маритиму 1:0

Результаты матчей

Арока
Маритиму

Точный счет

1:0
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:6
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:2
4 раза 31%
1:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
4
2 раза 15%
1
7 раз 54%
0
4 раза 31%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:1
4 раза 31%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
2:1
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
5:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 54%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
1
7 раз 54%
0
6 раз 46%

Точный счет

1:1
5 раз 19%
0:1
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:2
4 раза 15%
1:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
5:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
12 раз 46%
0
7 раз 27%
2
5 раз 19%
4
2 раза 8%
1
14 раз 54%
0
10 раз 38%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Арока
Маритиму

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
9
4
5
8
1.5
2
11
2
11
2.5
2
11
2
11
3.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
7
6
2
11
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
7
0.5
Больше Меньше
16
10
7
19
1.5
2
24
2
24
2.5
2
24
2
24
3.5
1
25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 27 23 2 2 68 - 16 71
2.
Порту
 27 20 4 3 58 - 18 64
3.
Брага
 26 19 2 5 56 - 23 59
4.
Спортинг Л
 26 17 3 6 52 - 23 54
5.
Арока
 1:0 27 12 8 7 31 - 32 44
6.
Витория Гимарайнш
 27 12 5 10 26 - 31 41
7.
Визела
 27 11 5 11 31 - 28 38
8.
Каза Пиа
 26 11 5 10 23 - 27 38
9.
Риу Аве
 26 9 6 11 25 - 29 33
10.
Фамаликан
 26 10 3 13 25 - 33 33
11.
Боавишта
 27 9 6 12 32 - 45 33
12.
Шавиш
 26 8 8 10 27 - 33 32
13.
Жил Висенте
 26 8 6 12 26 - 32 30
14.
Портимоненсе
 26 8 2 16 18 - 33 26
15.
Эшторил
 26 7 4 15 22 - 39 25
16.
Маритиму
 0:1 27 5 4 18 21 - 50 19
17.
Пасуш де Феррейра
 26 4 5 17 19 - 43 17
18.
Санта-Клара
 27 3 6 18 17 - 42 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 14 12 1 1 43 - 12 37
2.
Спортинг Л
 13 11 0 2 35 - 7 33
3.
Порту
 13 11 0 2 36 - 9 33
4.
Витория Гимарайнш
 14 8 3 3 14 - 10 27
5.
Брага
 12 8 2 2 23 - 6 26
6.
Арока
 1:0 14 8 2 4 20 - 16 26
7.
Боавишта
 14 6 5 3 18 - 18 23
8.
Риу Аве
 13 7 1 5 14 - 10 22
9.
Фамаликан
 13 7 1 5 13 - 10 22
10.
Каза Пиа
 13 6 3 4 12 - 9 21
11.
Визела
 13 5 2 6 15 - 14 17
12.
Портимоненсе
 13 5 2 6 10 - 12 17
13.
Жил Висенте
 13 4 5 4 11 - 11 17
14.
Шавиш
 13 3 5 5 15 - 17 14
15.
Маритиму
 0:1 13 4 2 7 14 - 18 14
16.
Эшторил
 13 4 2 7 12 - 22 14
17.
Санта-Клара
 14 2 4 8 13 - 26 10
18.
Пасуш де Феррейра
 13 2 2 9 9 - 23 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 13 11 1 1 25 - 4 34
2.
Брага
 14 11 0 3 33 - 17 33
3.
Порту
 14 9 4 1 22 - 9 31
4.
Визела
 14 6 3 5 16 - 14 21
5.
Спортинг Л
 13 6 3 4 17 - 16 21
6.
Шавиш
 13 5 3 5 12 - 16 18
7.
Арока
 1:0 13 4 6 3 11 - 16 18
8.
Каза Пиа
 13 5 2 6 11 - 18 17
9.
Витория Гимарайнш
 13 4 2 7 12 - 21 14
10.
Жил Висенте
 13 4 1 8 15 - 21 13
11.
Эшторил
 13 3 2 8 10 - 17 11
12.
Риу Аве
 13 2 5 6 11 - 19 11
13.
Фамаликан
 13 3 2 8 12 - 23 11
14.
Боавишта
 13 3 1 9 14 - 27 10
15.
Пасуш де Феррейра
 13 2 3 8 10 - 20 9
16.
Портимоненсе
 13 3 0 10 8 - 21 9
17.
Санта-Клара
 13 1 2 10 4 - 16 5
18.
Маритиму
 0:1 14 1 2 11 7 - 32 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Примейра-лиге
  • — Вылет в Лигу Португалии 2

Топ бомбардиров
Бенфика Мариу Жоау 17 (6)
Бенфика Рамуш Гонсалу 17 (2)
Порту Тареми Мехди 14 (6)
Жил Висенте Франсиско Мартинес 13 (2)
Спортинг Л Поте 11 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Витория Гимарайнш Ибрахим Бамба 1 12
Пасуш де Феррейра Джало Матшу 1 11
Шавиш Гимарайнш Рикарду 12
Витория Гимарайнш Силва Тьягу 1 10
Витория Гимарайнш Амаро Андре 1 10
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    42'
    Valdemir получил желтую карточку от судьи
Прогнозы 119
Арока 77.3% (92)
X 15.1% (18)
Маритиму 7.6% (9)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Арока
Ничья
Маритиму
2.30
4.10
3.49
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Арока 1:0 Маритиму онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Арока 1:0 Маритиму

Исход игры
Арока
77.3% (92)
Ничья
15.1% (18)
Маритиму
7.6% (9)
Тотал 2.5
Больше
29.06% (34)
Меньше
70.94% (83)
Обе команды забьют
Да
41.88% (49)
Нет
58.12% (68)
Популярный счёт
1:0 Арока
39.5% (47)
2:1 Арока
20.2% (24)
1:1 Ничья
13.4% (16)
2:0 Арока
11.8% (14)
0:1 Маритиму
4.2% (5)
3:1 Арока
4.2% (5)
1:2 Маритиму
2.5% (3)
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