Тур: 27. Стадион: Муниципальный стадион Ароки.
Ход матча
34'
1:0
42'
65'
Прогноз на матч от Liveresult
28
Эшгаю
Тьягу
13
Бассо
Жоау
44
Галович
Нино
6
Куарежма
11
Антони
10
Руис
Алан
15
Рене
94
Коста
Витор
8
Valdemir
23
Шадаш
Бруну
17
Коррея
Фелиш
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Эшгаю ТьягуЗащитник
-
13 Бассо ЖоауЗащитник
-
44 Галович НиноЗащитник
-
6 КуарежмаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 АнтониПолузащитник
-
10 Руис АланПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
92 Валиду ЖоауВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Яу МозесПолузащитник
-
8 АрсениоПолузащитник
-
18 Мишель БенжиНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Арманду Эвангелишта
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 РенеЗащитник
-
94 Коста ВиторЗащитник
- Полузащитник
-
8 ValdemirПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Шадаш БрунуПолузащитник
- Нападающий
-
17 Коррея ФелишНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
45 Чина ФабиуЗащитник
- Защитник
-
57 Катаму ЖениПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Мендеш ДиогуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
39 Stanley Kanu
-
Главный тренер: Гомеш Жозе
История личных встреч
Арока
Маритиму
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
14 матчей
35.7%
21.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
14.3%
50%
35.7%
2 победы 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
35.7%
28.6%
35.7%
5 побед 4 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
7
Голов в среднем за матч
1.43
1
Среднее время на гол
63
90
Всего голов
10
8
Голов в среднем за матч
1.43
1.14
Среднее время на гол
63
78
Всего голов
20
15
Голов в среднем за матч
1.43
1.07
Тотал матчей
2.5
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
63
84
Бомбардиры внутри турнира
Арока
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мухика Рафаэль
|8
|0.3
|Даббаг Одай
|7
|0.26
|Антони
|4
|0.15
|Бассо Жоау
|3 (2)
|0.11
|Силла Морлей
|2 (1)
|0.07
|Руис Алан
|2
|0.07
|Букия Андре
|2
|0.07
|Мишель Бенжи
|1
|0.04
|Куарежма
|1
|0.04
|Bruno Marques
|1
|0.04
|Симау Давид
|0
|0
|Арсенио
|0
|0
|Витиньо Виктор
|0
|0
|Эшгаю Тьягу
|0
|0
|Галович Нино
|0
|0
|Опоку Джером
|0
|0
Маритиму
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Видигал Андре
|5
|0.19
|Винк Клаудио
|4 (3)
|0.15
|Шадаш Бруну
|3
|0.11
|Риаскос Брайан
|2
|0.07
|Рене
|1
|0.04
|Коррея Фелиш
|1
|0.04
|Дьедеррик Жоэль
|1
|0.04
|Jesus Ramirez
|1
|0.04
|Андраде Лео
|1
|0.04
|Лиза Карлос
|1
|0.04
|Морено Пабло
|0
|0
|Moises Mosquera
|0
|0
Карточки
Арока
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Опоку Джером
|6
|2
|Руис Алан
|9
|0
|Соро Исмаила
|7
|1
|Эшгаю Тьягу
|7
|0
|Куарежма
|5
|1
|Симау Давид
|6
|0
|Ignacio De Arruabarrena
|5
|0
|Бассо Жоау
|4
|0
|Милованов Богдан
|4
|0
|Галович Нино
|3
|0
|Антони
|2
|0
|Арсенио
|2
|0
|Силла Морлей
|2
|0
|Букия Андре
|2
|0
|Зубас Эмилиюс
|1
|0
|Морейра Педру
|1
|0
|Витиньо Виктор
|1
|0
|Мухика Рафаэль
|1
|0
|Weverson2
|1
|0
|Bruno Marques
|1
|0
|Фернандес Рафаэль
|1
|0
Маритиму
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коста Витор
|7
|1
|Афонсо Жоао III
|6
|1
|Видигал Андре
|6
|1
|Valdemir
|6
|0
|Кошта Эдгар
|4
|1
|Бриту Рафаэл
|5
|0
|Moises Mosquera
|5
|0
|Рене
|3
|1
|Морено Пабло
|2
|1
|Бельтраме Стефано
|3
|0
|Винк Клаудио
|3
|0
|Андраде Лео
|3
|0
|Коста Матеуш
|1
|1
|Зайнадин Джуниор
|2
|0
|Риаскос Брайан
|2
|0
|Дьедеррик Жоэль
|2
|0
|Чина Фабиу
|2
|0
|Шадаш Бруну
|2
|0
|Мендеш Диогу
|2
|0
|Fernando de Lacerda Gomes
|2
|0
|Макаридзе Георгий
|1
|0
|Marcelo Carne
|1
|0
|Лео Перейра
|1
|0
|Силва Мигел
|1
|0
|Jesus Ramirez
|1
|0
|Телеш Андре
|1
|0
|Лиза Карлос
|1
|0
Результаты матчей
Арока
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)
Маритиму
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
4
6
Арока
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
62% (8)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Маритиму
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
23% (3)
15% (2)
62% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
23% (3)
69% (9)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
10
14
Волевые поражения
10
9
Арока
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
31% (8)
58% (15)
12% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
31% (8)
35% (9)
Маритиму
36.4%
63.6%
8 побед 14 поражений
Первый тайм
27% (7)
27% (7)
46% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
35% (9)
42% (11)
Сухие победы
8
4
Сухие поражения
6
8
Волевые победы
11
14
Волевые поражения
14
15
Голы по времени матча
Забито
19
7
7 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 2
9 Забивали первыми 4
16 Не забивали 19
2
11%
1
14%
1-15
3
16%
2
29%
16-30
2
11%
2
29%
31-45
5
26%
1
14%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
5
26%
1
14%
76-90
Пропущено
16
31
7 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 17
4 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 12
2
13%
5
16%
1-15
2
13%
4
13%
16-30
3
19%
5
16%
31-45
3
19%
5
16%
46-60
3
19%
5
16%
61-75
3
19%
7
23%
76-90
Забито
12
13
3 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 8
17 Не забивали 17
1
8%
4
31%
1-15
1
8%
2
15%
16-30
1
8%
2
15%
31-45
1
8%
2
15%
46-60
3
25%
1
8%
61-75
5
42%
2
15%
76-90
Пропущено
15
19
10 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 10
4
27%
0
0%
1-15
2
13%
2
11%
16-30
4
27%
5
26%
31-45
2
13%
6
32%
46-60
1
7%
4
21%
61-75
2
13%
2
11%
76-90
Забито
31
20
10 В 1-м тайме 13
21 Во 2-м тайме 7
13 Забивали первыми 12
7 Не забивали 10
3
10%
5
25%
1-15
4
13%
4
20%
16-30
3
10%
4
20%
31-45
6
19%
3
15%
46-60
5
16%
1
5%
61-75
10
32%
3
15%
76-90
Пропущено
31
50
17 В 1-м тайме 21
14 Во 2-м тайме 29
11 Пропускали первыми 13
15 Не пропускали 22
6
19%
5
10%
1-15
4
13%
6
12%
16-30
7
23%
10
20%
31-45
5
16%
11
22%
46-60
4
13%
9
18%
61-75
5
16%
9
18%
76-90
Результаты последних матчей
Арока
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Фамаликан - Арока 0:1 Арока - Пасуш де Феррейра 1:1 Витория Гимарайнш - Арока 0:2 Боавишта - Арока 0:0
Арока - Каза Пиа 2:0 Брага - Арока 2:0 Арока - Санта-Клара 1:0 Жил Висенте - Арока 1:1 Арока - Бенфика 0:3 Арока - Спортинг Л 1:2 Арока - Портимоненсе 4:0 Шавиш - Арока 1:1 Порту - Арока 4:0 Арока - Эшторил 2:0 Порту - Арока 5:1 Морейренсе - Арока 1:2 Санта-Клара - Арока 1:2 Оливейренсе - Арока 0:3 Арока - Лейшоэш 1:1 Арока - Фейренсе 1:1
Маритиму
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Маритиму - Боавишта 4:2 Фундактион АИФИ - Маритиму 0:0 Маритиму - Academia Anzoategui 1:2 Каза Пиа - Маритиму 2:0
Петаре - Маритиму 0:0 Маритиму - Бенфика 0:3 Жил Висенте - Маритиму 2:0 Маритиму - Санта-Клара 3:1 Портимоненсе - Маритиму 2:1 Маритиму - Брага 1:2 Шавиш - Маритиму 2:1 Маритиму - Порту 0:2 Маритиму - Эшторил 1:0 Визела - Маритиму 3:0 Маритиму - Спортинг Л 1:0 Риу Аве - Маритиму 1:1 Спортинг Л - Маритиму 5:0 Фаренсе - Маритиму 2:0 Маритиму - Риу Аве 0:1 Витория Гимарайнш - Маритиму 1:0
Результаты матчей
Арока
Маритиму
Точный счет
1:0
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:6
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:2
4 раза 31%
1:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
4
2 раза 15%
1
7 раз 54%
0
4 раза 31%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:1
4 раза 31%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
2:1
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
5:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 54%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
1
7 раз 54%
0
6 раз 46%
Точный счет
1:1
5 раз 19%
0:1
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:2
4 раза 15%
1:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
5:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
12 раз 46%
0
7 раз 27%
2
5 раз 19%
4
2 раза 8%
1
14 раз 54%
0
10 раз 38%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Арока
Маритиму
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
94
58
211
211
211
211
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
76
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
197
Больше Меньше
1610
719
224
224
224
224
125
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|27
|23
|2
|2
|68 - 16
|71
|2.
|27
|20
|4
|3
|58 - 18
|64
|3.
|26
|19
|2
|5
|56 - 23
|59
|4.
|26
|17
|3
|6
|52 - 23
|54
|5.
|1:0
|27
|12
|8
|7
|31 - 32
|44
|6.
|27
|12
|5
|10
|26 - 31
|41
|7.
|27
|11
|5
|11
|31 - 28
|38
|8.
|26
|11
|5
|10
|23 - 27
|38
|9.
|26
|9
|6
|11
|25 - 29
|33
|10.
|26
|10
|3
|13
|25 - 33
|33
|11.
|27
|9
|6
|12
|32 - 45
|33
|12.
|26
|8
|8
|10
|27 - 33
|32
|13.
|26
|8
|6
|12
|26 - 32
|30
|14.
|26
|8
|2
|16
|18 - 33
|26
|15.
|26
|7
|4
|15
|22 - 39
|25
|16.
|0:1
|27
|5
|4
|18
|21 - 50
|19
|17.
|26
|4
|5
|17
|19 - 43
|17
|18.
|27
|3
|6
|18
|17 - 42
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|12
|1
|1
|43 - 12
|37
|2.
|13
|11
|0
|2
|35 - 7
|33
|3.
|13
|11
|0
|2
|36 - 9
|33
|4.
|14
|8
|3
|3
|14 - 10
|27
|5.
|12
|8
|2
|2
|23 - 6
|26
|6.
|1:0
|14
|8
|2
|4
|20 - 16
|26
|7.
|14
|6
|5
|3
|18 - 18
|23
|8.
|13
|7
|1
|5
|14 - 10
|22
|9.
|13
|7
|1
|5
|13 - 10
|22
|10.
|13
|6
|3
|4
|12 - 9
|21
|11.
|13
|5
|2
|6
|15 - 14
|17
|12.
|13
|5
|2
|6
|10 - 12
|17
|13.
|13
|4
|5
|4
|11 - 11
|17
|14.
|13
|3
|5
|5
|15 - 17
|14
|15.
|0:1
|13
|4
|2
|7
|14 - 18
|14
|16.
|13
|4
|2
|7
|12 - 22
|14
|17.
|14
|2
|4
|8
|13 - 26
|10
|18.
|13
|2
|2
|9
|9 - 23
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|11
|1
|1
|25 - 4
|34
|2.
|14
|11
|0
|3
|33 - 17
|33
|3.
|14
|9
|4
|1
|22 - 9
|31
|4.
|14
|6
|3
|5
|16 - 14
|21
|5.
|13
|6
|3
|4
|17 - 16
|21
|6.
|13
|5
|3
|5
|12 - 16
|18
|7.
|1:0
|13
|4
|6
|3
|11 - 16
|18
|8.
|13
|5
|2
|6
|11 - 18
|17
|9.
|13
|4
|2
|7
|12 - 21
|14
|10.
|13
|4
|1
|8
|15 - 21
|13
|11.
|13
|3
|2
|8
|10 - 17
|11
|12.
|13
|2
|5
|6
|11 - 19
|11
|13.
|13
|3
|2
|8
|12 - 23
|11
|14.
|13
|3
|1
|9
|14 - 27
|10
|15.
|13
|2
|3
|8
|10 - 20
|9
|16.
|13
|3
|0
|10
|8 - 21
|9
|17.
|13
|1
|2
|10
|4 - 16
|5
|18.
|0:1
|14
|1
|2
|11
|7 - 32
|5
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|Бенфика
|Мариу Жоау
|17 (6)
|Бенфика
|Рамуш Гонсалу
|17 (2)
|Порту
|Тареми Мехди
|14 (6)
|Жил Висенте
|Франсиско Мартинес
|13 (2)
|Спортинг Л
|Поте
|11 (7)
|Витория Гимарайнш
|Ибрахим Бамба
|1 12
|Пасуш де Феррейра
|Джало Матшу
|1 11
|Шавиш
|Гимарайнш Рикарду
|12
|Витория Гимарайнш
|Силва Тьягу
|1 10
|Витория Гимарайнш
|Амаро Андре
|1 10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Арока 1:0 Маритиму
Исход игры
Арока
77.3% (92)
Ничья
15.1% (18)
Маритиму
7.6% (9)
Тотал 2.5
Больше
29.06% (34)
Меньше
70.94% (83)
Обе команды забьют
Да
41.88% (49)
Нет
58.12% (68)
Популярный счёт
1:0 Арока
39.5% (47)
2:1 Арока
20.2% (24)
1:1 Ничья
13.4% (16)
2:0 Арока
11.8% (14)
0:1 Маритиму
4.2% (5)
3:1 Арока
4.2% (5)
1:2 Маритиму
2.5% (3)
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