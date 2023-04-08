  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2022-2023

Португалия: Примейра-лига
2022-2023

Тур: 27. Стадион: .
Портимоненсе
0:1
Первый тайм: 40'
Риу Аве
0'
0:1
19' Гол
Патрик II
35' Желтая карточка
Муфи Фахд
39' Желтая карточка
Энрике Педро

Ход матча

19'
0:1
Патрик II
(Fabio Ronaldo)
35'
Муфи Фахд
 
39'
Энрике Педро
 
Прогнозы 115
Портимоненсе 24.3% (28)
X 46.1% (53)
Риу Аве 29.6% (34)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Портимоненсе
Ничья
Риу Аве
8.50
3.80
3.08
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
32
Накамура
Косукэ
44
Энрике
Педро
VI
23
Пак
Чжи
Су
22
Релвас
Филипе
18
Муфи
Фахд
7
Карлинос
24
Диаби
Мохамед
8
Маурисио
Жозе
14
Сек
Мустафа
93
Велинтон
Жуниор
15
Jony
Gonzalez
18
Жонатан
Луис
42
Панталон
Ренато
33
Сантос
Адерлан
4
Патрик
II
20
Коштинья
30
Самарис
Андреас
6
Родригеш
Гонсалу
77
Fabio
Ronaldo
21
Joao
Graca
95
Перейра
Андре
22
Боатенг
Эммануль
II
Портимоненсе
3-5-2
Риу Аве
3-4-3

История личных встреч

Портимоненсе
Риу Аве

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
66.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед

9 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 9 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед

15 матчей

20%
20%
60%
3 победы 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

20%
40%
40%
3 победы 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

20%
40%
40%
3 победы 6 ничьих 6 побед

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
3:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
КЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
КЛ
0:2
ПЛ
4:1
ПЛ
2:0
КП
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1
ГЛ
2:1

Голы

Всего голов

11
3

Голов в среднем за матч

1.38
0.43

Среднее время на гол

65
210

Всего голов

14
8

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

25
11

Голов в среднем за матч

1.67
0.73

Тотал матчей

2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
7
Больше 47%
Меньше 53%
8
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

54
122

Бомбардиры внутри турнира

Портимоненсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Велинтон Жуниор 4 (1) 0.15
Эштрела Паулу 2 (1) 0.07
Лукинья 2 (1) 0.07
Маурисио Жозе 2 0.07
Yago Cariello 2 0.07
Эвертон Перейра 1 0.04
Муфи Фахд 1 0.04
Диаби Мохамед 1 0.04
Матуш Рикарду 1 0.04
Уаттара Зиэ 1 0.04
Энрике Педро VI 1 0.04
Рохес Брайан 0 0
Са Педру 0 0
Сек Мустафа 0 0
Гомес Руи 0 0
Релвас Филипе 0 0
Klismahn 0 0
Риу Аве
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Якубу Абдул-Азиз 7 (2) 0.26
Боатенг Эммануль II 4 0.15
Fabio Ronaldo 3 0.11
Родригеш Гонсалу 2 0.07
Коштинья 2 0.07
Руиз Леонардо 2 0.07
Амарал Педру 1 0.04
Перейра Андре 1 (1) 0.04
Joao Graca 1 0.04
Патрик II 1 0.04
Сантос Адерлан 1 0.04
Самарис Андреас 0 0
Монтейру Андре 0 0
Витор Пауло 0 0
Жосуэ Са 0 0
Жока 0 0
Баэса Мигель 0 0

Карточки

Портимоненсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Энрике Педро VI 10 0
Велинтон Жуниор 7 0
Сек Мустафа 5 1
Nonoca 3 1
Диаби Мохамед 4 0
Гомес Руи 4 0
Уаттара Зиэ 4 0
Релвас Филипе 4 0
Са Педру 2 1
Муфи Фахд 2 1
Эвертон Перейра 3 0
Накамура Косукэ 3 0
Эштрела Паулу 3 0
Yago Cariello 3 0
Рохес Брайан 2 0
Лукинья 2 0
Оливейро Андерсон II 2 0
Klismahn 2 0
Маурисио Жозе 1 0
Матуш Рикарду 1 0
Португал Самуэл 1 0
Лукао II 1 0
Виллиан Роша 1 0
Сапара Марек 1 0
Жоку Энрике 1 0
Кошта Гонсалу 1 0
Риу Аве
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Панталон Ренато 6 0
Родригеш Гонсалу 4 1
Joao Ferreira2 4 1
Самарис Андреас 5 0
Руиз Леонардо 5 0
Joao Graca 5 0
Амарал Педру 5 0
Сантос Адерлан 3 1
Патрик II 4 0
Витор Пауло 4 0
Жосуэ Са 4 0
Перейра Андре 4 0
Коштинья 4 0
Идрисси Амин 2 1
Гомеш Витор 3 0
Боатенг Эммануль II 3 0
Fabio Ronaldo 3 0
Жонатан Луис 2 0
Якубу Абдул-Азиз 2 0
Эрнани Жорже 1 0
Монтейру Андре 1 0
Жока 1 0
Savio Alves 1 0

Результаты матчей

Портимоненсе
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Риу Аве
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

3
9
Портимоненсе
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Риу Аве
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)

Сухие победы

9
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

19
7

Волевые поражения

6
13
Портимоненсе
62.5%
37.5%
15 побед 9 поражений
Первый тайм
38% (10)
38% (10)
23% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
35% (9)
27% (7)
Риу Аве
35%
65%
7 побед 13 поражений
Первый тайм
15% (4)
46% (12)
38% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
31% (8)
35% (9)

Сухие победы

12
6

Сухие поражения

6
9

Волевые победы

21
8

Волевые поражения

9
22

Голы по времени матча

Забито

10
11
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
18 Не забивали 19
0
0%
1
9%
1-15
1
10%
1
9%
16-30
2
20%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
2
20%
4
36%
61-75
5
50%
2
18%
76-90

Пропущено

12
19
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
2
17%
2
11%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
1
8%
5
26%
31-45
2
17%
2
11%
46-60
1
8%
5
26%
61-75
4
33%
5
26%
76-90

Забито

9
15
3 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 7
21 Не забивали 17
1
11%
2
13%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
2
22%
5
33%
31-45
1
11%
1
7%
46-60
1
11%
3
20%
61-75
4
44%
3
20%
76-90

Пропущено

20
9
11 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 5
10 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 7
4
20%
1
11%
1-15
3
15%
1
11%
16-30
4
20%
2
22%
31-45
2
10%
1
11%
46-60
2
10%
2
22%
61-75
5
25%
2
22%
76-90

Забито

19
26
6 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 11
13 Не забивали 10
1
5%
3
12%
1-15
1
5%
2
8%
16-30
4
21%
7
27%
31-45
1
5%
2
8%
46-60
3
16%
7
27%
61-75
9
47%
5
19%
76-90

Пропущено

32
28
16 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 17
18 Пропускали первыми 13
20 Не пропускали 17
6
19%
3
11%
1-15
5
16%
1
4%
16-30
5
16%
7
25%
31-45
4
13%
3
11%
46-60
3
9%
7
25%
61-75
9
28%
7
25%
76-90

Результаты последних матчей

Портимоненсе
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Порту - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Визела 0:1 Шавиш - Портимоненсе 2:0 Портимоненсе - Спортинг Л 0:1
Фамаликан - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Маритиму 2:1 Витория Гимарайнш - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Пасуш де Феррейра 1:0 Боавишта - Портимоненсе 4:2 Арока - Портимоненсе 4:0 Портимоненсе - Санта-Клара 0:0 Бенфика - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Каза Пиа 1:2 Портимоненсе - Жил Висенте 0:3 Портимоненсе - Спортинг Ковилья 2:0 Насьонал Мадейра - Портимоненсе 2:0 Портимоненсе - Брага 1:2 Жил Висенте - Портимоненсе 1:2 Портимоненсе - Эшторил 1:1 Риу Аве - Портимоненсе 1:0
Риу Аве
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Риу Аве - Бенфика 0:1 Санта-Клара - Риу Аве 0:2 Риу Аве - Жил Висенте 2:1 Брага - Риу Аве 2:0
Риу Аве - Шавиш 1:0 Порту - Риу Аве 1:0 Риу Аве - Эшторил 2:0 Риу Аве - Спортинг Л 0:1 Визела - Риу Аве 3:1 Фамаликан - Риу Аве 0:0 Риу Аве - Пасуш де Феррейра 0:1 Витория Гимарайнш - Риу Аве 0:0 Риу Аве - Маритиму 1:1 Риу Аве - Фаренсе 2:1 Риу Аве - Спортинг Л 0:2 Маритиму - Риу Аве 0:1 Арока - Риу Аве 0:1 Риу Аве - Боавишта 1:0 Каза Пиа - Риу Аве 1:0 Риу Аве - Портимоненсе 1:0

Результаты матчей

Портимоненсе
Риу Аве

Точный счет

0:1
3 раза 23%
1:0
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
0:1
4 раза 31%
1:0
4 раза 31%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
0
5 раз 38%
2
2 раза 15%
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:0
6 раз 46%
4:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
9 раз 69%
2
2 раза 15%
1
1 раз 8%
3
1 раз 8%
0
6 раз 46%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%

Точный счет

1:0
9 раз 35%
0:1
4 раза 15%
1:2
3 раза 12%
2:1
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:0
6 раз 23%
0:1
5 раз 19%
0:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

0
14 раз 54%
1
7 раз 27%
2
4 раза 15%
3
1 раз 4%
0
10 раз 38%
1
8 раз 31%
2
7 раз 27%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Портимоненсе
Риу Аве

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
9
4
2
11
1.5
4
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
9
0.5
Больше Меньше
7
6
3
10
1.5
4
9
1
12
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
14
0.5
Больше Меньше
16
10
5
21
1.5
8
18
1
25
2.5
1
25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 27 23 2 2 68 - 16 71
2.
Порту
 27 20 4 3 58 - 18 64
3.
Брага
 26 19 2 5 56 - 23 59
4.
Спортинг Л
 26 17 3 6 52 - 23 54
5.
Арока
 27 12 8 7 31 - 32 44
6.
Витория Гимарайнш
 27 12 5 10 26 - 31 41
7.
Визела
 27 11 5 11 31 - 28 38
8.
Каза Пиа
 26 11 5 10 23 - 27 38
9.
Риу Аве
 1:0 27 10 6 11 26 - 29 36
10.
Фамаликан
 0:1 27 10 3 14 25 - 34 33
11.
Боавишта
 27 9 6 12 32 - 45 33
12.
Шавиш
 26 8 8 10 27 - 33 32
13.
Жил Висенте
 26 8 6 12 26 - 32 30
14.
Портимоненсе
 0:1 27 8 2 17 18 - 34 26
15.
Эшторил
 26 7 4 15 22 - 39 25
16.
Пасуш де Феррейра
 1:0 27 5 5 17 20 - 43 20
17.
Маритиму
 27 5 4 18 21 - 50 19
18.
Санта-Клара
 27 3 6 18 17 - 42 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 14 12 1 1 43 - 12 37
2.
Спортинг Л
 13 11 0 2 35 - 7 33
3.
Порту
 13 11 0 2 36 - 9 33
4.
Витория Гимарайнш
 14 8 3 3 14 - 10 27
5.
Брага
 12 8 2 2 23 - 6 26
6.
Арока
 14 8 2 4 20 - 16 26
7.
Боавишта
 14 6 5 3 18 - 18 23
8.
Риу Аве
 1:0 13 7 1 5 14 - 10 22
9.
Фамаликан
 0:1 13 7 1 5 13 - 10 22
10.
Каза Пиа
 13 6 3 4 12 - 9 21
11.
Визела
 13 5 2 6 15 - 14 17
12.
Портимоненсе
 0:1 14 5 2 7 10 - 13 17
13.
Жил Висенте
 13 4 5 4 11 - 11 17
14.
Шавиш
 13 3 5 5 15 - 17 14
15.
Маритиму
 13 4 2 7 14 - 18 14
16.
Эшторил
 13 4 2 7 12 - 22 14
17.
Пасуш де Феррейра
 1:0 14 3 2 9 10 - 23 11
18.
Санта-Клара
 14 2 4 8 13 - 26 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 13 11 1 1 25 - 4 34
2.
Брага
 14 11 0 3 33 - 17 33
3.
Порту
 14 9 4 1 22 - 9 31
4.
Визела
 14 6 3 5 16 - 14 21
5.
Спортинг Л
 13 6 3 4 17 - 16 21
6.
Шавиш
 13 5 3 5 12 - 16 18
7.
Арока
 13 4 6 3 11 - 16 18
8.
Каза Пиа
 13 5 2 6 11 - 18 17
9.
Риу Аве
 1:0 14 3 5 6 12 - 19 14
10.
Витория Гимарайнш
 13 4 2 7 12 - 21 14
11.
Жил Висенте
 13 4 1 8 15 - 21 13
12.
Эшторил
 13 3 2 8 10 - 17 11
13.
Фамаликан
 0:1 14 3 2 9 12 - 24 11
14.
Боавишта
 13 3 1 9 14 - 27 10
15.
Пасуш де Феррейра
 1:0 13 2 3 8 10 - 20 9
16.
Портимоненсе
 0:1 13 3 0 10 8 - 21 9
17.
Санта-Клара
 13 1 2 10 4 - 16 5
18.
Маритиму
 14 1 2 11 7 - 32 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Примейра-лиге
  • — Вылет в Лигу Португалии 2

Топ бомбардиров
Бенфика Мариу Жоау 17 (6)
Бенфика Рамуш Гонсалу 17 (2)
Порту Тареми Мехди 14 (6)
Жил Висенте Франсиско Мартинес 13 (2)
Спортинг Л Поте 11 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Витория Гимарайнш Ибрахим Бамба 1 12
Пасуш де Феррейра Джало Матшу 1 11
Шавиш Гимарайнш Рикарду 12
Витория Гимарайнш Силва Тьягу 1 10
Витория Гимарайнш Амаро Андре 1 10
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    39'
    Энрике Педро VI получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    35'
    Муфи Фахд получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    30'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • 19'
    Fabio Ronaldo сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    19'
    Г О О О О Л - Патрик II бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:1 – на это поставили 40.7% пользователей.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
Прогнозы 115
Портимоненсе 24.3% (28)
X 46.1% (53)
Риу Аве 29.6% (34)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Портимоненсе
Ничья
Риу Аве
8.50
3.80
3.08
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Портимоненсе 0:1 Риу Аве онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

PARI



Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Портимоненсе 0:1 Риу Аве

Исход игры
Портимоненсе
23.7% (28)
Ничья
46.6% (55)
Риу Аве
29.7% (35)
Тотал 2.5
Больше
17.24% (20)
Меньше
82.76% (96)
Обе команды забьют
Да
58.62% (68)
Нет
41.38% (48)
Популярный счёт
1:1 Ничья
40.7% (48)
0:1 Риу Аве
19.5% (23)
1:0 Портимоненсе
14.4% (17)
1:2 Риу Аве
9.3% (11)
2:1 Портимоненсе
6.8% (8)
0:0 Ничья
5.1% (6)
2:0 Портимоненсе
1.7% (2)
Конкурс прогнозов
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Портимоненсе
Риу Аве
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
1000 рублей - бесплатная ставка
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 