Тур: 27. Стадион: Мунисипал-ди-Портиман.
2:2
Конец матча
0'
0:1
19' ГолПатрик II
35' Желтая карточкаМуфи Фахд
39' Желтая карточкаЭнрике Педро
58' Желтая карточкаJoao Graca
0:2
74' ГолКоштинья
77' Желтая карточкаГомес Руи
1:2
82' ГолВелинтон Жуниор
90' Желтая карточкаЭштрела Паулу
2:2
90' ГолВелинтон Жуниор
90' Желтая карточкаВелинтон Жуниор
90'+9
Ход матча
19'
0:1
35'
39'
58'
77'
82'
1:2
90'
90'
2:2
90'
Прогноз на матч от Liveresult
23
Пак
Чжи
Су
18
Муфи
Фахд
7
Карлинос
14
Сек
Мустафа
18
Жонатан
Луис
20
Коштинья
21
Joao
Graca
- Основной состав
- Вратарь
-
44 Энрике ПедроЗащитник
-
23 Пак Чжи СуЗащитник
- Защитник
-
18 Муфи ФахдПолузащитник
-
7 КарлиносПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Сек МустафаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
4 Лукао IIЗащитник
- Полузащитник
-
35 Рохес БрайанНападающий
-
70 Гомес РуиНападающий
- Нападающий
-
-
27 Klismahn
-
-
Главный тренер: Сержиу Паулу
- Основной состав
-
18 Жонатан ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 КоштиньяПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Joao GracaНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Жосуэ СаЗащитник
- Полузащитник
-
15 Баэса МигельПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Эрнани ЖоржеНападающий
- Нападающий
-
10 Идрисси АминНападающий
- Нападающий
-
16 Savio Alves
-
Главный тренер: Luis Freire
История личных встреч
Портимоненсе
Риу Аве
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
66.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед
9 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 9 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед
15 матчей
20%
20%
60%
3 победы 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
20%
40%
40%
3 победы 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
20%
40%
40%
3 победы 6 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
3
Голов в среднем за матч
1.38
0.43
Среднее время на гол
65
210
Всего голов
14
8
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
25
11
Голов в среднем за матч
1.67
0.73
Тотал матчей
2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
7
Больше 47%
Меньше 53%
8
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
54
122
Бомбардиры внутри турнира
Портимоненсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Велинтон Жуниор
|6 (1)
|0.22
|Эштрела Паулу
|2 (1)
|0.07
|Лукинья
|2 (1)
|0.07
|Маурисио Жозе
|2
|0.07
|Yago Cariello
|2
|0.07
|Эвертон Перейра
|1
|0.04
|Муфи Фахд
|1
|0.04
|Диаби Мохамед
|1
|0.04
|Матуш Рикарду
|1
|0.04
|Уаттара Зиэ
|1
|0.04
|Энрике Педро VI
|1
|0.04
|Рохес Брайан
|0
|0
|Пак Чжи Су
|0
|0
|Са Педру
|0
|0
|Сек Мустафа
|0
|0
|Гомес Руи
|0
|0
|Релвас Филипе
|0
|0
|Klismahn
|0
|0
Риу Аве
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Якубу Абдул-Азиз
|7 (2)
|0.26
|Боатенг Эммануль II
|4
|0.15
|Fabio Ronaldo
|3
|0.11
|Коштинья
|3
|0.11
|Родригеш Гонсалу
|2
|0.07
|Руиз Леонардо
|2
|0.07
|Амарал Педру
|1
|0.04
|Перейра Андре
|1 (1)
|0.04
|Патрик II
|1
|0.04
|Joao Graca
|1
|0.04
|Сантос Адерлан
|1
|0.04
|Самарис Андреас
|0
|0
|Монтейру Андре
|0
|0
|Витор Пауло
|0
|0
|Жосуэ Са
|0
|0
|Жока
|0
|0
|Баэса Мигель
|0
|0
Карточки
Портимоненсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Энрике Педро VI
|11
|0
|Велинтон Жуниор
|7
|0
|Сек Мустафа
|5
|1
|Гомес Руи
|5
|0
|Nonoca
|3
|1
|Муфи Фахд
|3
|1
|Диаби Мохамед
|4
|0
|Уаттара Зиэ
|4
|0
|Эштрела Паулу
|4
|0
|Релвас Филипе
|4
|0
|Са Педру
|2
|1
|Эвертон Перейра
|3
|0
|Накамура Косукэ
|3
|0
|Yago Cariello
|3
|0
|Рохес Брайан
|2
|0
|Лукинья
|2
|0
|Оливейро Андерсон II
|2
|0
|Klismahn
|2
|0
|Маурисио Жозе
|1
|0
|Матуш Рикарду
|1
|0
|Португал Самуэл
|1
|0
|Лукао II
|1
|0
|Виллиан Роша
|1
|0
|Сапара Марек
|1
|0
|Жоку Энрике
|1
|0
|Кошта Гонсалу
|1
|0
Риу Аве
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Joao Graca
|6
|0
|Панталон Ренато
|6
|0
|Родригеш Гонсалу
|4
|1
|Joao Ferreira2
|4
|1
|Самарис Андреас
|5
|0
|Руиз Леонардо
|5
|0
|Амарал Педру
|5
|0
|Сантос Адерлан
|3
|1
|Патрик II
|4
|0
|Витор Пауло
|4
|0
|Жосуэ Са
|4
|0
|Перейра Андре
|4
|0
|Коштинья
|4
|0
|Идрисси Амин
|2
|1
|Гомеш Витор
|3
|0
|Боатенг Эммануль II
|3
|0
|Fabio Ronaldo
|3
|0
|Жонатан Луис
|2
|0
|Якубу Абдул-Азиз
|2
|0
|Эрнани Жорже
|1
|0
|Монтейру Андре
|1
|0
|Жока
|1
|0
|Savio Alves
|1
|0
Результаты матчей
Портимоненсе
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Риу Аве
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
3
9
Портимоненсе
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Риу Аве
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Сухие победы
9
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
19
7
Волевые поражения
6
13
Портимоненсе
62.5%
37.5%
15 побед 9 поражений
Первый тайм
38% (10)
38% (10)
23% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
35% (9)
27% (7)
Риу Аве
35%
65%
7 побед 13 поражений
Первый тайм
15% (4)
46% (12)
38% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
31% (8)
35% (9)
Сухие победы
12
6
Сухие поражения
6
9
Волевые победы
21
8
Волевые поражения
9
22
Голы по времени матча
Забито
10
11
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
18 Не забивали 19
0
0%
1
9%
1-15
1
10%
1
9%
16-30
2
20%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
2
20%
4
36%
61-75
5
50%
2
18%
76-90
Пропущено
12
19
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
2
17%
2
11%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
1
8%
5
26%
31-45
2
17%
2
11%
46-60
1
8%
5
26%
61-75
4
33%
5
26%
76-90
Забито
9
15
3 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 7
21 Не забивали 17
1
11%
2
13%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
2
22%
5
33%
31-45
1
11%
1
7%
46-60
1
11%
3
20%
61-75
4
44%
3
20%
76-90
Пропущено
20
9
11 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 5
10 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 7
4
20%
1
11%
1-15
3
15%
1
11%
16-30
4
20%
2
22%
31-45
2
10%
1
11%
46-60
2
10%
2
22%
61-75
5
25%
2
22%
76-90
Забито
19
26
6 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 11
13 Не забивали 10
1
5%
3
12%
1-15
1
5%
2
8%
16-30
4
21%
7
27%
31-45
1
5%
2
8%
46-60
3
16%
7
27%
61-75
9
47%
5
19%
76-90
Пропущено
32
28
16 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 17
18 Пропускали первыми 13
20 Не пропускали 17
6
19%
3
11%
1-15
5
16%
1
4%
16-30
5
16%
7
25%
31-45
4
13%
3
11%
46-60
3
9%
7
25%
61-75
9
28%
7
25%
76-90
Результаты последних матчей
Портимоненсе
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Порту - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Визела 0:1 Шавиш - Портимоненсе 2:0 Портимоненсе - Спортинг Л 0:1
Фамаликан - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Маритиму 2:1 Витория Гимарайнш - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Пасуш де Феррейра 1:0 Боавишта - Портимоненсе 4:2 Арока - Портимоненсе 4:0 Портимоненсе - Санта-Клара 0:0 Бенфика - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Каза Пиа 1:2 Портимоненсе - Жил Висенте 0:3 Портимоненсе - Спортинг Ковилья 2:0 Насьонал Мадейра - Портимоненсе 2:0 Портимоненсе - Брага 1:2 Жил Висенте - Портимоненсе 1:2 Портимоненсе - Эшторил 1:1 Риу Аве - Портимоненсе 1:0
Риу Аве
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Риу Аве - Бенфика 0:1 Санта-Клара - Риу Аве 0:2 Риу Аве - Жил Висенте 2:1 Брага - Риу Аве 2:0
Риу Аве - Шавиш 1:0 Порту - Риу Аве 1:0 Риу Аве - Эшторил 2:0 Риу Аве - Спортинг Л 0:1 Визела - Риу Аве 3:1 Фамаликан - Риу Аве 0:0 Риу Аве - Пасуш де Феррейра 0:1 Витория Гимарайнш - Риу Аве 0:0 Риу Аве - Маритиму 1:1 Риу Аве - Фаренсе 2:1 Риу Аве - Спортинг Л 0:2 Маритиму - Риу Аве 0:1 Арока - Риу Аве 0:1 Риу Аве - Боавишта 1:0 Каза Пиа - Риу Аве 1:0 Риу Аве - Портимоненсе 1:0
Результаты матчей
Портимоненсе
Риу Аве
Точный счет
0:1
3 раза 23%
1:0
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
0:1
4 раза 31%
1:0
4 раза 31%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
0
5 раз 38%
2
2 раза 15%
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:0
6 раз 46%
4:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
9 раз 69%
2
2 раза 15%
1
1 раз 8%
3
1 раз 8%
0
6 раз 46%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
Точный счет
1:0
9 раз 35%
0:1
4 раза 15%
1:2
3 раза 12%
2:1
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:0
6 раз 23%
0:1
5 раз 19%
0:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
0
14 раз 54%
1
7 раз 27%
2
4 раза 15%
3
1 раз 4%
0
10 раз 38%
1
8 раз 31%
2
7 раз 27%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Портимоненсе
Риу Аве
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
94
211
49
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
49
Больше Меньше
76
310
49
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1214
Больше Меньше
1610
521
818
125
125
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Примейра-лиге
- — Вылет в Лигу Португалии 2
|Бенфика
|Мариу Жоау
|17 (6)
|Бенфика
|Рамуш Гонсалу
|17 (2)
|Порту
|Тареми Мехди
|14 (6)
|Жил Висенте
|Франсиско Мартинес
|13 (2)
|Спортинг Л
|Поте
|11 (7)
|Витория Гимарайнш
|Ибрахим Бамба
|1 12
|Пасуш де Феррейра
|Джало Матшу
|1 11
|Шавиш
|Гимарайнш Рикарду
|12
|Витория Гимарайнш
|Силва Тьягу
|1 10
|Витория Гимарайнш
|Амаро Андре
|1 10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Портимоненсе 2:2 Риу Аве
Исход игры
Портимоненсе
23.7% (28)
Ничья
46.6% (55)
Риу Аве
29.7% (35)
Тотал 2.5
Больше
17.24% (20)
Меньше
82.76% (96)
Обе команды забьют
Да
58.62% (68)
Нет
41.38% (48)
Популярный счёт
1:1 Ничья
40.7% (48)
0:1 Риу Аве
19.5% (23)
1:0 Портимоненсе
14.4% (17)
1:2 Риу Аве
9.3% (11)
2:1 Портимоненсе
6.8% (8)
0:0 Ничья
5.1% (6)
2:0 Портимоненсе
1.7% (2)
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