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  4. Примейра-лига 2022-2023

Португалия: Примейра-лига
2022-2023

Тур: 27. Стадион: .
Портимоненсе
2:2
Конец матча
Риу Аве
0'
0:1
19' Гол
Патрик II
35' Желтая карточка
Муфи Фахд
39' Желтая карточка
Энрике Педро
58' Желтая карточка
Joao Graca
0:2
74' Гол
Коштинья
77' Желтая карточка
Гомес Руи
1:2
82' Гол
Велинтон Жуниор
90' Желтая карточка
Эштрела Паулу
2:2
90' Гол
Велинтон Жуниор
90' Желтая карточка
Велинтон Жуниор
90'+9

Ход матча

19'
0:1
Патрик II
(Fabio Ronaldo)
35'
Муфи Фахд
 
39'
Энрике Педро
 
46'
Рохес Брайан
Сек Мустафа
 
58'
 
Joao Graca
62'
 
Руиз Леонардо
Перейра Андре
68'
Гомес Руи
Карлинос
 
68'
Klismahn
Jony Gonzalez
 
74'
0:2
Коштинья
(Патрик II)
77'
Гомес Руи
 
79'
Yago Cariello
Маурисио Жозе
 
79'
Эштрела Паулу
Диаби Мохамед
 
80'
 
Баэса Мигель
Joao Graca
80'
 
Гомеш Витор
Самарис Андреас
82'
Велинтон Жуниор
(Пак Чжи Су)
1:2
89'
 
Savio Alves
Fabio Ronaldo
89'
 
Идрисси Амин
Родригеш Гонсалу
90'
Эштрела Паулу
 
90'
Велинтон Жуниор
(Yago Cariello)
2:2
90'
Велинтон Жуниор
 
Прогнозы 118
Портимоненсе 23.7% (28)
X 46.6% (55)
Риу Аве 29.7% (35)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
32
Накамура
Косукэ
44
Энрике
Педро
VI
23
Пак
Чжи
Су
22
Релвас
Филипе
18
Муфи
Фахд
7
Карлинос
24
Диаби
Мохамед
8
Маурисио
Жозе
14
Сек
Мустафа
93
Велинтон
Жуниор
15
Jony
Gonzalez
18
Жонатан
Луис
42
Панталон
Ренато
33
Сантос
Адерлан
4
Патрик
II
20
Коштинья
30
Самарис
Андреас
6
Родригеш
Гонсалу
77
Fabio
Ronaldo
21
Joao
Graca
95
Перейра
Андре
22
Боатенг
Эммануль
II
Портимоненсе
3-5-2
Риу Аве
3-4-3

История личных встреч

Портимоненсе
Риу Аве

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
66.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед

9 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 9 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед

15 матчей

20%
20%
60%
3 победы 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

20%
40%
40%
3 победы 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

20%
40%
40%
3 победы 6 ничьих 6 побед

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
3:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
КЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
КЛ
0:2
ПЛ
4:1
ПЛ
2:0
КП
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1
ГЛ
2:1

Голы

Всего голов

11
3

Голов в среднем за матч

1.38
0.43

Среднее время на гол

65
210

Всего голов

14
8

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

25
11

Голов в среднем за матч

1.67
0.73

Тотал матчей

2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
7
Больше 47%
Меньше 53%
8
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

54
122

Бомбардиры внутри турнира

Портимоненсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Велинтон Жуниор 6 (1) 0.22
Эштрела Паулу 2 (1) 0.07
Лукинья 2 (1) 0.07
Маурисио Жозе 2 0.07
Yago Cariello 2 0.07
Эвертон Перейра 1 0.04
Муфи Фахд 1 0.04
Диаби Мохамед 1 0.04
Матуш Рикарду 1 0.04
Уаттара Зиэ 1 0.04
Энрике Педро VI 1 0.04
Рохес Брайан 0 0
Пак Чжи Су 0 0
Са Педру 0 0
Сек Мустафа 0 0
Гомес Руи 0 0
Релвас Филипе 0 0
Klismahn 0 0
Риу Аве
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Якубу Абдул-Азиз 7 (2) 0.26
Боатенг Эммануль II 4 0.15
Fabio Ronaldo 3 0.11
Коштинья 3 0.11
Родригеш Гонсалу 2 0.07
Руиз Леонардо 2 0.07
Амарал Педру 1 0.04
Перейра Андре 1 (1) 0.04
Патрик II 1 0.04
Joao Graca 1 0.04
Сантос Адерлан 1 0.04
Самарис Андреас 0 0
Монтейру Андре 0 0
Витор Пауло 0 0
Жосуэ Са 0 0
Жока 0 0
Баэса Мигель 0 0

Карточки

Портимоненсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Энрике Педро VI 11 0
Велинтон Жуниор 7 0
Сек Мустафа 5 1
Гомес Руи 5 0
Nonoca 3 1
Муфи Фахд 3 1
Диаби Мохамед 4 0
Уаттара Зиэ 4 0
Эштрела Паулу 4 0
Релвас Филипе 4 0
Са Педру 2 1
Эвертон Перейра 3 0
Накамура Косукэ 3 0
Yago Cariello 3 0
Рохес Брайан 2 0
Лукинья 2 0
Оливейро Андерсон II 2 0
Klismahn 2 0
Маурисио Жозе 1 0
Матуш Рикарду 1 0
Португал Самуэл 1 0
Лукао II 1 0
Виллиан Роша 1 0
Сапара Марек 1 0
Жоку Энрике 1 0
Кошта Гонсалу 1 0
Риу Аве
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Joao Graca 6 0
Панталон Ренато 6 0
Родригеш Гонсалу 4 1
Joao Ferreira2 4 1
Самарис Андреас 5 0
Руиз Леонардо 5 0
Амарал Педру 5 0
Сантос Адерлан 3 1
Патрик II 4 0
Витор Пауло 4 0
Жосуэ Са 4 0
Перейра Андре 4 0
Коштинья 4 0
Идрисси Амин 2 1
Гомеш Витор 3 0
Боатенг Эммануль II 3 0
Fabio Ronaldo 3 0
Жонатан Луис 2 0
Якубу Абдул-Азиз 2 0
Эрнани Жорже 1 0
Монтейру Андре 1 0
Жока 1 0
Savio Alves 1 0

Результаты матчей

Портимоненсе
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Риу Аве
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

3
9
Портимоненсе
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Риу Аве
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)

Сухие победы

9
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

19
7

Волевые поражения

6
13
Портимоненсе
62.5%
37.5%
15 побед 9 поражений
Первый тайм
38% (10)
38% (10)
23% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
35% (9)
27% (7)
Риу Аве
35%
65%
7 побед 13 поражений
Первый тайм
15% (4)
46% (12)
38% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
31% (8)
35% (9)

Сухие победы

12
6

Сухие поражения

6
9

Волевые победы

21
8

Волевые поражения

9
22

Голы по времени матча

Забито

10
11
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
18 Не забивали 19
0
0%
1
9%
1-15
1
10%
1
9%
16-30
2
20%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
2
20%
4
36%
61-75
5
50%
2
18%
76-90

Пропущено

12
19
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
2
17%
2
11%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
1
8%
5
26%
31-45
2
17%
2
11%
46-60
1
8%
5
26%
61-75
4
33%
5
26%
76-90

Забито

9
15
3 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 7
21 Не забивали 17
1
11%
2
13%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
2
22%
5
33%
31-45
1
11%
1
7%
46-60
1
11%
3
20%
61-75
4
44%
3
20%
76-90

Пропущено

20
9
11 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 5
10 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 7
4
20%
1
11%
1-15
3
15%
1
11%
16-30
4
20%
2
22%
31-45
2
10%
1
11%
46-60
2
10%
2
22%
61-75
5
25%
2
22%
76-90

Забито

19
26
6 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 11
13 Не забивали 10
1
5%
3
12%
1-15
1
5%
2
8%
16-30
4
21%
7
27%
31-45
1
5%
2
8%
46-60
3
16%
7
27%
61-75
9
47%
5
19%
76-90

Пропущено

32
28
16 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 17
18 Пропускали первыми 13
20 Не пропускали 17
6
19%
3
11%
1-15
5
16%
1
4%
16-30
5
16%
7
25%
31-45
4
13%
3
11%
46-60
3
9%
7
25%
61-75
9
28%
7
25%
76-90

Результаты последних матчей

Портимоненсе
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Порту - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Визела 0:1 Шавиш - Портимоненсе 2:0 Портимоненсе - Спортинг Л 0:1
Фамаликан - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Маритиму 2:1 Витория Гимарайнш - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Пасуш де Феррейра 1:0 Боавишта - Портимоненсе 4:2 Арока - Портимоненсе 4:0 Портимоненсе - Санта-Клара 0:0 Бенфика - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Каза Пиа 1:2 Портимоненсе - Жил Висенте 0:3 Портимоненсе - Спортинг Ковилья 2:0 Насьонал Мадейра - Портимоненсе 2:0 Портимоненсе - Брага 1:2 Жил Висенте - Портимоненсе 1:2 Портимоненсе - Эшторил 1:1 Риу Аве - Портимоненсе 1:0
Риу Аве
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Риу Аве - Бенфика 0:1 Санта-Клара - Риу Аве 0:2 Риу Аве - Жил Висенте 2:1 Брага - Риу Аве 2:0
Риу Аве - Шавиш 1:0 Порту - Риу Аве 1:0 Риу Аве - Эшторил 2:0 Риу Аве - Спортинг Л 0:1 Визела - Риу Аве 3:1 Фамаликан - Риу Аве 0:0 Риу Аве - Пасуш де Феррейра 0:1 Витория Гимарайнш - Риу Аве 0:0 Риу Аве - Маритиму 1:1 Риу Аве - Фаренсе 2:1 Риу Аве - Спортинг Л 0:2 Маритиму - Риу Аве 0:1 Арока - Риу Аве 0:1 Риу Аве - Боавишта 1:0 Каза Пиа - Риу Аве 1:0 Риу Аве - Портимоненсе 1:0

Результаты матчей

Портимоненсе
Риу Аве

Точный счет

0:1
3 раза 23%
1:0
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
0:1
4 раза 31%
1:0
4 раза 31%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
0
5 раз 38%
2
2 раза 15%
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:0
6 раз 46%
4:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
9 раз 69%
2
2 раза 15%
1
1 раз 8%
3
1 раз 8%
0
6 раз 46%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%

Точный счет

1:0
9 раз 35%
0:1
4 раза 15%
1:2
3 раза 12%
2:1
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:0
6 раз 23%
0:1
5 раз 19%
0:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

0
14 раз 54%
1
7 раз 27%
2
4 раза 15%
3
1 раз 4%
0
10 раз 38%
1
8 раз 31%
2
7 раз 27%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Портимоненсе
Риу Аве

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
9
4
2
11
1.5
4
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
9
0.5
Больше Меньше
7
6
3
10
1.5
4
9
1
12
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
14
0.5
Больше Меньше
16
10
5
21
1.5
8
18
1
25
2.5
1
25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 27 23 2 2 68 - 16 71
2.
Порту
 27 20 4 3 58 - 18 64
3.
Брага
 26 19 2 5 56 - 23 59
4.
Спортинг Л
 26 17 3 6 52 - 23 54
5.
Арока
 27 12 8 7 31 - 32 44
6.
Витория Гимарайнш
 27 12 5 10 26 - 31 41
7.
Визела
 27 11 5 11 31 - 28 38
8.
Каза Пиа
 26 11 5 10 23 - 27 38
9.
Фамаликан
 27 11 3 13 28 - 34 36
10.
Риу Аве
 27 9 7 11 27 - 31 34
11.
Боавишта
 27 9 6 12 32 - 45 33
12.
Шавиш
 26 8 8 10 27 - 33 32
13.
Жил Висенте
 26 8 6 12 26 - 32 30
14.
Портимоненсе
 27 8 3 16 20 - 35 27
15.
Эшторил
 26 7 4 15 22 - 39 25
16.
Маритиму
 27 5 4 18 21 - 50 19
17.
Пасуш де Феррейра
 27 4 5 18 20 - 46 17
18.
Санта-Клара
 27 3 6 18 17 - 42 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 14 12 1 1 43 - 12 37
2.
Спортинг Л
 13 11 0 2 35 - 7 33
3.
Порту
 13 11 0 2 36 - 9 33
4.
Витория Гимарайнш
 14 8 3 3 14 - 10 27
5.
Брага
 12 8 2 2 23 - 6 26
6.
Арока
 14 8 2 4 20 - 16 26
7.
Боавишта
 14 6 5 3 18 - 18 23
8.
Риу Аве
 13 7 1 5 14 - 10 22
9.
Фамаликан
 13 7 1 5 13 - 10 22
10.
Каза Пиа
 13 6 3 4 12 - 9 21
11.
Портимоненсе
 14 5 3 6 12 - 14 18
12.
Визела
 13 5 2 6 15 - 14 17
13.
Жил Висенте
 13 4 5 4 11 - 11 17
14.
Шавиш
 13 3 5 5 15 - 17 14
15.
Маритиму
 13 4 2 7 14 - 18 14
16.
Эшторил
 13 4 2 7 12 - 22 14
17.
Санта-Клара
 14 2 4 8 13 - 26 10
18.
Пасуш де Феррейра
 14 2 2 10 10 - 26 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 13 11 1 1 25 - 4 34
2.
Брага
 14 11 0 3 33 - 17 33
3.
Порту
 14 9 4 1 22 - 9 31
4.
Визела
 14 6 3 5 16 - 14 21
5.
Спортинг Л
 13 6 3 4 17 - 16 21
6.
Шавиш
 13 5 3 5 12 - 16 18
7.
Арока
 13 4 6 3 11 - 16 18
8.
Каза Пиа
 13 5 2 6 11 - 18 17
9.
Витория Гимарайнш
 13 4 2 7 12 - 21 14
10.
Фамаликан
 14 4 2 8 15 - 24 14
11.
Жил Висенте
 13 4 1 8 15 - 21 13
12.
Риу Аве
 14 2 6 6 13 - 21 12
13.
Эшторил
 13 3 2 8 10 - 17 11
14.
Боавишта
 13 3 1 9 14 - 27 10
15.
Пасуш де Феррейра
 13 2 3 8 10 - 20 9
16.
Портимоненсе
 13 3 0 10 8 - 21 9
17.
Санта-Клара
 13 1 2 10 4 - 16 5
18.
Маритиму
 14 1 2 11 7 - 32 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Примейра-лиге
  • — Вылет в Лигу Португалии 2

Топ бомбардиров
Бенфика Мариу Жоау 17 (6)
Бенфика Рамуш Гонсалу 17 (2)
Порту Тареми Мехди 14 (6)
Жил Висенте Франсиско Мартинес 13 (2)
Спортинг Л Поте 11 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Витория Гимарайнш Ибрахим Бамба 1 12
Пасуш де Феррейра Джало Матшу 1 11
Шавиш Гимарайнш Рикарду 12
Витория Гимарайнш Силва Тьягу 1 10
Витория Гимарайнш Амаро Андре 1 10
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    99'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Желтая карточка
    98'
    Велинтон Жуниор получил желтую карточку от судьи
  • 97'
    Yago Cariello сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    97'
    Г О О О О Л - Велинтон Жуниор бьет в цель!
  • Желтая карточка
    95'
    Эштрела Паулу получил желтую карточку от судьи
  • 89'
    Родригеш Гонсалу уходит с поля. Идрисси Амин выходит вместо него
  • 89'
    Fabio Ronaldo уходит с поля. Savio Alves выходит вместо него
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 45'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      39'
      Энрике Педро VI получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      35'
      Муфи Фахд получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      30'
      Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
    • 19'
      Fabio Ronaldo сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      19'
      Г О О О О Л - Патрик II бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогнозы 118
    Портимоненсе 23.7% (28)
    X 46.6% (55)
    Риу Аве 29.7% (35)
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    Где смотреть матч Портимоненсе 2:2 Риу Аве онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Портимоненсе 2:2 Риу Аве

    Исход игры
    Портимоненсе
    23.7% (28)
    Ничья
    46.6% (55)
    Риу Аве
    29.7% (35)
    Тотал 2.5
    Больше
    17.24% (20)
    Меньше
    82.76% (96)
    Обе команды забьют
    Да
    58.62% (68)
    Нет
    41.38% (48)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    40.7% (48)
    0:1 Риу Аве
    19.5% (23)
    1:0 Портимоненсе
    14.4% (17)
    1:2 Риу Аве
    9.3% (11)
    2:1 Портимоненсе
    6.8% (8)
    0:0 Ничья
    5.1% (6)
    2:0 Портимоненсе
    1.7% (2)
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