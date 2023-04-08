Тур: 27. Стадион: Брага Мунисипал.
0'
1:0
17' ГолРуис Абель
42' Желтая карточкаОрта Андре
46' Желтая карточкаАраужу Тьягу
47' Желтая карточкаОрта Рикарду
1:1
48' ГолCarlos Eduardo III
Ход матча
17'
1:0
42'
46'
47'
48'
59'
Прогноз на матч от Liveresult
45
Медейруш
Юри
10
Орта
Андре
21
Орта
Рикарду
22
Делос
Шакил
23
Алвару
Педру
78
Араужу
Тьягу
33
Joao
Marques
25
Ндиайе
Мор
21
Говейя
Тьягу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
45 Медейруш ЮриПолузащитник
-
10 Орта АндреПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Орта РикардуНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Рачич УрошПолузащитник
-
22 Пицци ЛуишПолузащитник
-
88 Каштру АндреПолузащитник
- Нападающий
-
23 Банза СимонНападающий
-
Главный тренер: Жорже Артур
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Делос ШакилЗащитник
- Защитник
-
23 Алвару ПедруЗащитник
-
78 Араужу ТьягуЗащитник
-
33 Joao MarquesПолузащитник
-
25 Ндиайе МорПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Говейя ТьягуНападающий
- Запасные игроки
-
13 Силва ПедруВратарь
-
34 Мешер АндреЗащитник
-
62 Сантос ТиагоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Гитан РафикПолузащитник
- Нападающий
-
50 Карлос ЖоаоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Соариш Рикарду
История личных встреч
Брага
Эшторил
13 матчей
92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
69.2%
15.4%
15.4%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
76.9%
15.4%
7.7%
10 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
17 матчей
70.6%
11.8%
17.6%
12 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
52.9%
35.3%
11.8%
9 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
58.8%
29.4%
11.8%
10 побед 5 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
22
17
Голов в среднем за матч
2.75
1.89
Среднее время на гол
32
47
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
0.78
0.63
Среднее время на гол
115
144
Всего голов
29
22
Голов в среднем за матч
1.71
1.29
Тотал матчей
2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
Среднее время на гол
52
69
Бомбардиры внутри турнира
Брага
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Банза Симон
|10
|0.37
|Орта Рикарду
|9 (1)
|0.33
|Медейруш Юри
|8 (1)
|0.3
|Оливейра Витор
|7
|0.26
|Руис Абель
|6
|0.22
|Брума Арминду
|3
|0.11
|Али Мохамед Альмоатасембеллах
|3
|0.11
|Джало Альваро
|1
|0.04
|Орта Андре
|1
|0.04
|Лаинес Диего
|1
|0.04
|Каштру Андре
|1
|0.04
|Секейра Нуну
|1
|0.04
|Ньякате Сику
|1
|0.04
|Тормена Витор
|1
|0.04
|Гомес Родриго II
|1
|0.04
|Рачич Урош
|1 (1)
|0.04
|Гомес Виктор
|0
|0
|Пицци Луиш
|0
|0
Эшторил
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Говейя Тьягу
|5
|0.19
|Шику Жеральдес
|4 (2)
|0.15
|Силики Джеймс
|3
|0.11
|Карлос Жоао III
|2
|0.07
|Мартинш Родригу
|2
|0.07
|Эрисон
|2
|0.07
|Артур Гомес VIII
|1
|0.04
|Carlos Eduardo III
|1
|0.04
|Маркес Алехандро
|1
|0.04
|Араужу Тьягу
|1
|0.04
|Sergio Andrade
|1
|0.04
|Жуанзинью Карлуш
|0
|0
|Сантос Тиаго
|0
|0
|Карвалью Жоау
|0
|0
|Розье Лорейнц
|0
|0
|Таварес Жилсон
|0
|0
Карточки
Брага
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ньякате Сику
|4
|2
|Али Мохамед Альмоатасембеллах
|7
|0
|Тормена Витор
|5
|1
|Джало Альваро
|5
|1
|Сильва Фабиано
|5
|0
|Медейруш Юри
|5
|0
|Паулу Оливейра
|3
|1
|Матеус Лима
|3
|1
|Орта Андре
|4
|0
|Секейра Нуну
|3
|0
|Банза Симон
|3
|0
|Лаинес Диего
|3
|0
|Орта Рикарду
|2
|0
|Руис Абель
|2
|0
|Рачич Урош
|2
|0
|Гомес Родриго II
|2
|0
|Оливейра Витор
|2
|0
|Гомес Виктор
|1
|0
|Каштру Андре
|1
|0
|Сантуш Педру
|1
|0
|Борха Кристиан
|1
|0
|Магальяйнш Тьягу
|1
|0
|Горби Жан-Батист
|1
|0
Эшторил
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Силики Джеймс
|8
|0
|Шику Жеральдес
|6
|1
|Жуанзинью Карлуш
|6
|1
|Алвару Педру
|7
|0
|Говейя Тьягу
|6
|0
|Ндиайе Мор
|4
|1
|Мешер Андре
|5
|0
|Карвалью Жоау
|5
|0
|Фигейра Даниэль
|3
|1
|Витал Бернардо
|4
|0
|Эштевеш Гонсалу
|2
|1
|Сантос Тиаго
|3
|0
|Карлос Жоао III
|2
|0
|Мартинш Родригу
|2
|0
|Араужу Тьягу
|2
|0
|Кассиано Диас
|1
|0
|Гамбоа Жоау
|1
|0
|Carlos Eduardo III
|1
|0
|Артур Гомес VIII
|1
|0
|Розье Лорейнц
|1
|0
|Силва Педру VII
|1
|0
|Делос Шакил
|1
|0
|Бамиделе Юсуф
|1
|0
|Таварес Жилсон
|1
|0
|Sergio Andrade
|1
|0
Результаты матчей
Брага
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
33% (4)
0% (0)
Эшторил
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
62% (8)
0% (0)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
3
5
Брага
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
14% (2)
64% (9)
Эшторил
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
6
6
Волевые победы
12
17
Волевые поражения
31
10
Брага
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
35% (9)
31% (8)
35% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (11)
23% (6)
35% (9)
Эшторил
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
42% (11)
12% (3)
46% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
38% (10)
31% (8)
Сухие победы
8
8
Сухие поражения
8
9
Волевые победы
14
17
Волевые поражения
34
15
Голы по времени матча
Забито
22
10
8 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 5
17 Не забивали 19
4
18%
0
0%
1-15
0
0%
5
50%
16-30
4
18%
1
10%
31-45
2
9%
0
0%
46-60
2
9%
2
20%
61-75
10
45%
2
20%
76-90
Пропущено
7
17
5 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 8
4 Не пропускали 10
2
29%
2
12%
1-15
3
43%
3
18%
16-30
0
0%
4
24%
31-45
0
0%
2
12%
46-60
1
14%
4
24%
61-75
1
14%
2
12%
76-90
Забито
32
13
16 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 5
14 Не забивали 17
6
19%
2
15%
1-15
4
13%
1
8%
16-30
6
19%
4
31%
31-45
4
13%
2
15%
46-60
6
19%
0
0%
61-75
6
19%
4
31%
76-90
Пропущено
18
21
8 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 10
1
6%
5
24%
1-15
0
0%
5
24%
16-30
7
39%
3
14%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
3
17%
5
24%
61-75
5
28%
3
14%
76-90
Забито
54
23
24 В 1-м тайме 13
30 Во 2-м тайме 10
16 Забивали первыми 10
5 Не забивали 10
10
19%
2
9%
1-15
4
7%
6
26%
16-30
10
19%
5
22%
31-45
6
11%
2
9%
46-60
8
15%
2
9%
61-75
16
30%
30%
6
26%
76-90
Пропущено
25
38
13 В 1-м тайме 22
12 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 16
12 Не пропускали 20
3
12%
7
18%
1-15
3
12%
8
21%
16-30
7
28%
7
18%
31-45
2
8%
2
5%
46-60
4
16%
9
24%
61-75
6
24%
5
13%
76-90
Результаты последних матчей
Брага
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Шавиш - Брага 1:2 Брага - Порту 0:0 Визела - Брага 0:4 Брага - Риу Аве 2:0
Витория Гимарайнш - Брага 2:1 Фиорентина - Брага 3:2 Брага - Арока 2:0 Брага - Фиорентина 0:4 Маритиму - Брага 1:2 Брага - Бенфика 1:1 Брага - Фамаликан 4:1 Спортинг Л - Брага 5:0 Пасуш де Феррейра - Брага 1:2 Брага - Боавишта 1:0 Брага - Витория Гимарайнш 3:2 Санта-Клара - Брага 0:4 Брага - Бенфика 3:0 Спортинг Л - Брага 5:0 Брага - Пасуш де Феррейра 2:0 Каза Пиа - Брага 0:1
Эшторил
(20 матчей)
15%
10%
75%
3 победы 2 ничьи 15 поражений
Эшторил - Жил Висенте 1:0 Эшторил - Шавиш 0:2 Порту - Эшторил 3:2 Эшторил - Визела 0:3
Спортинг Л - Эшторил 2:0 Эшторил - Пасуш де Феррейра 1:3 Риу Аве - Эшторил 2:0 Эшторил - Боавишта 2:1 Эшторил - Витория Гимарайнш 0:1 Фамаликан - Эшторил 1:0 Маритиму - Эшторил 1:0 Эшторил - Каза Пиа 2:0 Арока - Эшторил 2:0 Эшторил - Фамаликан 0:1 Эшторил - Торренше 2:2 Академику Визеу - Эшторил 3:2 Тондела - Эшторил 0:0 Санта-Клара - Эшторил 3:1 Эшторил - Бенфика 0:1 Эшторил - Бенфика 1:5
Результаты матчей
Брага
Эшторил
Точный счет
2:0
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
0:2
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
Точный счет
1:2
4 раза 29%
0:4
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:0
3 раза 23%
2:0
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 36%
1
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
0
1 раз 7%
6
1 раз 7%
0
6 раз 46%
1
5 раз 38%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:2
4 раза 15%
0:1
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
0:4
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
5:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
2:0
5 раз 19%
1:0
4 раза 15%
0:1
3 раза 12%
0:2
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
0:3
2 раза 8%
1:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
Точное количество голов
2
8 раз 31%
1
5 раз 19%
0
4 раза 15%
3
4 раза 15%
4
3 раза 12%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%
0
11 раз 42%
1
9 раз 35%
2
5 раз 19%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Брага
Эшторил
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
85
75
49
48
210
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
76
104
211
59
112
311
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
224
Больше Меньше
1511
179
620
917
125
521
224
125
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|27
|23
|2
|2
|68 - 16
|71
|2.
|27
|20
|4
|3
|58 - 18
|64
|3.
|1:1
|27
|19
|3
|5
|57 - 24
|60
|4.
|26
|17
|3
|6
|52 - 23
|54
|5.
|27
|12
|8
|7
|31 - 32
|44
|6.
|27
|12
|5
|10
|26 - 31
|41
|7.
|27
|11
|5
|11
|31 - 28
|38
|8.
|26
|11
|5
|10
|23 - 27
|38
|9.
|27
|11
|3
|13
|28 - 34
|36
|10.
|27
|9
|7
|11
|27 - 31
|34
|11.
|27
|9
|6
|12
|32 - 45
|33
|12.
|26
|8
|8
|10
|27 - 33
|32
|13.
|26
|8
|6
|12
|26 - 32
|30
|14.
|27
|8
|3
|16
|20 - 35
|27
|15.
|1:1
|27
|7
|5
|15
|23 - 40
|26
|16.
|27
|5
|4
|18
|21 - 50
|19
|17.
|27
|4
|5
|18
|20 - 46
|17
|18.
|27
|3
|6
|18
|17 - 42
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|12
|1
|1
|43 - 12
|37
|2.
|13
|11
|0
|2
|35 - 7
|33
|3.
|13
|11
|0
|2
|36 - 9
|33
|4.
|1:1
|13
|8
|3
|2
|24 - 7
|27
|5.
|14
|8
|3
|3
|14 - 10
|27
|6.
|14
|8
|2
|4
|20 - 16
|26
|7.
|14
|6
|5
|3
|18 - 18
|23
|8.
|13
|7
|1
|5
|14 - 10
|22
|9.
|13
|7
|1
|5
|13 - 10
|22
|10.
|13
|6
|3
|4
|12 - 9
|21
|11.
|14
|5
|3
|6
|12 - 14
|18
|12.
|13
|5
|2
|6
|15 - 14
|17
|13.
|13
|4
|5
|4
|11 - 11
|17
|14.
|13
|3
|5
|5
|15 - 17
|14
|15.
|13
|4
|2
|7
|14 - 18
|14
|16.
|1:1
|13
|4
|2
|7
|12 - 22
|14
|17.
|14
|2
|4
|8
|13 - 26
|10
|18.
|14
|2
|2
|10
|10 - 26
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|11
|1
|1
|25 - 4
|34
|2.
|1:1
|14
|11
|0
|3
|33 - 17
|33
|3.
|14
|9
|4
|1
|22 - 9
|31
|4.
|14
|6
|3
|5
|16 - 14
|21
|5.
|13
|6
|3
|4
|17 - 16
|21
|6.
|13
|5
|3
|5
|12 - 16
|18
|7.
|13
|4
|6
|3
|11 - 16
|18
|8.
|13
|5
|2
|6
|11 - 18
|17
|9.
|13
|4
|2
|7
|12 - 21
|14
|10.
|14
|4
|2
|8
|15 - 24
|14
|11.
|13
|4
|1
|8
|15 - 21
|13
|12.
|1:1
|14
|3
|3
|8
|11 - 18
|12
|13.
|14
|2
|6
|6
|13 - 21
|12
|14.
|13
|3
|1
|9
|14 - 27
|10
|15.
|13
|2
|3
|8
|10 - 20
|9
|16.
|13
|3
|0
|10
|8 - 21
|9
|17.
|13
|1
|2
|10
|4 - 16
|5
|18.
|14
|1
|2
|11
|7 - 32
|5
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|Бенфика
|Мариу Жоау
|17 (6)
|Бенфика
|Рамуш Гонсалу
|17 (2)
|Порту
|Тареми Мехди
|14 (6)
|Жил Висенте
|Франсиско Мартинес
|13 (2)
|Спортинг Л
|Поте
|11 (7)
|Витория Гимарайнш
|Ибрахим Бамба
|1 12
|Пасуш де Феррейра
|Джало Матшу
|1 11
|Шавиш
|Гимарайнш Рикарду
|12
|Витория Гимарайнш
|Силва Тьягу
|1 10
|Витория Гимарайнш
|Амаро Андре
|1 10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Брага 1:1 Эшторил
Исход игры
Брага
96.6% (115)
Ничья
2.5% (3)
Эшторил
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
37.93% (44)
Меньше
62.07% (72)
Обе команды забьют
Да
29.31% (34)
Нет
70.69% (82)
Популярный счёт
2:0 Брага
42.9% (51)
2:1 Брага
20.2% (24)
1:0 Брага
15.1% (18)
3:0 Брага
10.9% (13)
3:1 Брага
4.2% (5)
1:1 Ничья
2.5% (3)
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