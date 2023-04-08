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  4. Примейра-лига 2022-2023

Португалия: Примейра-лига
2022-2023

Тур: 27. Стадион: .
Брага
1:1
Второй тайм: 67'
Эшторил
0'
1:0
17' Гол
Руис Абель
42' Желтая карточка
Орта Андре
46' Желтая карточка
Араужу Тьягу
47' Желтая карточка
Орта Рикарду
1:1
48' Гол
Carlos Eduardo III

Ход матча

17'
Руис Абель
(Брума Арминду)
1:0
42'
Орта Андре
 
46'
 
Араужу Тьягу
47'
Орта Рикарду
 
48'
1:1
Carlos Eduardo III
(Шику Жеральдес)
59'
Пицци Луиш
Орта Андре
 
60'
 
Кассиано Диас
Маркес Алехандро
Прогнозы 119
Брага 96.6% (115)
X 2.5% (3)
Эшторил 0.8% (1)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Брага
Ничья
Эшторил
10.20
5.80
9.90
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Матеус
Лима
2
Гомес
Виктор
3
Тормена
Витор
4
Ньякате
Сику
26
Борха
Кристиан
45
Медейруш
Юри
10
Орта
Андре
8
Али
Мохамед
Альмоатасембеллах
27
Брума
Арминду
9
Руис
Абель
21
Орта
Рикарду
99
Фигейра
Даниэль
22
Делос
Шакил
3
Витал
Бернардо
23
Алвару
Педру
78
Араужу
Тьягу
33
Joao
Marques
25
Ндиайе
Мор
10
Шику
Жеральдес
28
Carlos
Eduardo
III
9
Маркес
Алехандро
21
Говейя
Тьягу
Брага
4-4-2
Эшторил
4-3-3

История личных встреч

Брага
Эшторил

13 матчей

92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

69.2%
15.4%
15.4%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

76.9%
15.4%
7.7%
10 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

17 матчей

70.6%
11.8%
17.6%
12 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

52.9%
35.3%
11.8%
9 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

58.8%
29.4%
11.8%
10 побед 5 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
КЛ
3:1
ПЛ
0:6
ПЛ
6:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
КЛ
1:2
ПЛ
3:2
ПЛ
2:1
ПЛ
3:0

Голы

Всего голов

22
17

Голов в среднем за матч

2.75
1.89

Среднее время на гол

32
47

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

0.78
0.63

Среднее время на гол

115
144

Всего голов

29
22

Голов в среднем за матч

1.71
1.29

Тотал матчей

2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
2
Больше 12%
Меньше 88%
15

Среднее время на гол

52
69

Бомбардиры внутри турнира

Брага
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Банза Симон 10 0.37
Орта Рикарду 9 (1) 0.33
Медейруш Юри 8 (1) 0.3
Оливейра Витор 7 0.26
Руис Абель 6 0.22
Брума Арминду 3 0.11
Али Мохамед Альмоатасембеллах 3 0.11
Джало Альваро 1 0.04
Орта Андре 1 0.04
Лаинес Диего 1 0.04
Каштру Андре 1 0.04
Секейра Нуну 1 0.04
Ньякате Сику 1 0.04
Тормена Витор 1 0.04
Гомес Родриго II 1 0.04
Рачич Урош 1 (1) 0.04
Гомес Виктор 0 0
Пицци Луиш 0 0
Эшторил
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Говейя Тьягу 5 0.19
Шику Жеральдес 4 (2) 0.15
Силики Джеймс 3 0.11
Карлос Жоао III 2 0.07
Мартинш Родригу 2 0.07
Эрисон 2 0.07
Артур Гомес VIII 1 0.04
Carlos Eduardo III 1 0.04
Маркес Алехандро 1 0.04
Араужу Тьягу 1 0.04
Sergio Andrade 1 0.04
Жуанзинью Карлуш 0 0
Сантос Тиаго 0 0
Карвалью Жоау 0 0
Розье Лорейнц 0 0
Таварес Жилсон 0 0

Карточки

Брага
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ньякате Сику 4 2
Али Мохамед Альмоатасембеллах 7 0
Тормена Витор 5 1
Джало Альваро 5 1
Сильва Фабиано 5 0
Медейруш Юри 5 0
Паулу Оливейра 3 1
Матеус Лима 3 1
Орта Андре 4 0
Секейра Нуну 3 0
Банза Симон 3 0
Лаинес Диего 3 0
Орта Рикарду 2 0
Руис Абель 2 0
Рачич Урош 2 0
Гомес Родриго II 2 0
Оливейра Витор 2 0
Гомес Виктор 1 0
Каштру Андре 1 0
Сантуш Педру 1 0
Борха Кристиан 1 0
Магальяйнш Тьягу 1 0
Горби Жан-Батист 1 0
Эшторил
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Силики Джеймс 8 0
Шику Жеральдес 6 1
Жуанзинью Карлуш 6 1
Алвару Педру 7 0
Говейя Тьягу 6 0
Ндиайе Мор 4 1
Мешер Андре 5 0
Карвалью Жоау 5 0
Фигейра Даниэль 3 1
Витал Бернардо 4 0
Эштевеш Гонсалу 2 1
Сантос Тиаго 3 0
Карлос Жоао III 2 0
Мартинш Родригу 2 0
Араужу Тьягу 2 0
Кассиано Диас 1 0
Гамбоа Жоау 1 0
Carlos Eduardo III 1 0
Артур Гомес VIII 1 0
Розье Лорейнц 1 0
Силва Педру VII 1 0
Делос Шакил 1 0
Бамиделе Юсуф 1 0
Таварес Жилсон 1 0
Sergio Andrade 1 0

Результаты матчей

Брага
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
33% (4)
0% (0)
Эшторил
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
62% (8)
0% (0)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

3
5
Брага
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
14% (2)
64% (9)
Эшторил
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

6
6

Волевые победы

12
17

Волевые поражения

31
10
Брага
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
35% (9)
31% (8)
35% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (11)
23% (6)
35% (9)
Эшторил
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
42% (11)
12% (3)
46% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
38% (10)
31% (8)

Сухие победы

8
8

Сухие поражения

8
9

Волевые победы

14
17

Волевые поражения

34
15

Голы по времени матча

Забито

22
10
8 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 5
17 Не забивали 19
4
18%
0
0%
1-15
0
0%
5
50%
16-30
4
18%
1
10%
31-45
2
9%
0
0%
46-60
2
9%
2
20%
61-75
10
45%
2
20%
76-90

Пропущено

7
17
5 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 8
4 Не пропускали 10
2
29%
2
12%
1-15
3
43%
3
18%
16-30
0
0%
4
24%
31-45
0
0%
2
12%
46-60
1
14%
4
24%
61-75
1
14%
2
12%
76-90

Забито

32
13
16 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 5
14 Не забивали 17
6
19%
2
15%
1-15
4
13%
1
8%
16-30
6
19%
4
31%
31-45
4
13%
2
15%
46-60
6
19%
0
0%
61-75
6
19%
4
31%
76-90

Пропущено

18
21
8 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 10
1
6%
5
24%
1-15
0
0%
5
24%
16-30
7
39%
3
14%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
3
17%
5
24%
61-75
5
28%
3
14%
76-90

Забито

54
23
24 В 1-м тайме 13
30 Во 2-м тайме 10
16 Забивали первыми 10
5 Не забивали 10
10
19%
2
9%
1-15
4
7%
6
26%
16-30
10
19%
5
22%
31-45
6
11%
2
9%
46-60
8
15%
2
9%
61-75
16
30%
30%
6
26%
76-90

Пропущено

25
38
13 В 1-м тайме 22
12 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 16
12 Не пропускали 20
3
12%
7
18%
1-15
3
12%
8
21%
16-30
7
28%
7
18%
31-45
2
8%
2
5%
46-60
4
16%
9
24%
61-75
6
24%
5
13%
76-90

Результаты последних матчей

Брага
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Шавиш - Брага 1:2 Брага - Порту 0:0 Визела - Брага 0:4 Брага - Риу Аве 2:0
Витория Гимарайнш - Брага 2:1 Фиорентина - Брага 3:2 Брага - Арока 2:0 Брага - Фиорентина 0:4 Маритиму - Брага 1:2 Брага - Бенфика 1:1 Брага - Фамаликан 4:1 Спортинг Л - Брага 5:0 Пасуш де Феррейра - Брага 1:2 Брага - Боавишта 1:0 Брага - Витория Гимарайнш 3:2 Санта-Клара - Брага 0:4 Брага - Бенфика 3:0 Спортинг Л - Брага 5:0 Брага - Пасуш де Феррейра 2:0 Каза Пиа - Брага 0:1
Эшторил
(20 матчей)
15%
10%
75%
3 победы 2 ничьи 15 поражений
Эшторил - Жил Висенте 1:0 Эшторил - Шавиш 0:2 Порту - Эшторил 3:2 Эшторил - Визела 0:3
Спортинг Л - Эшторил 2:0 Эшторил - Пасуш де Феррейра 1:3 Риу Аве - Эшторил 2:0 Эшторил - Боавишта 2:1 Эшторил - Витория Гимарайнш 0:1 Фамаликан - Эшторил 1:0 Маритиму - Эшторил 1:0 Эшторил - Каза Пиа 2:0 Арока - Эшторил 2:0 Эшторил - Фамаликан 0:1 Эшторил - Торренше 2:2 Академику Визеу - Эшторил 3:2 Тондела - Эшторил 0:0 Санта-Клара - Эшторил 3:1 Эшторил - Бенфика 0:1 Эшторил - Бенфика 1:5

Результаты матчей

Брага
Эшторил

Точный счет

2:0
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
0:2
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%

Точный счет

1:2
4 раза 29%
0:4
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:0
3 раза 23%
2:0
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 36%
1
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
0
1 раз 7%
6
1 раз 7%
0
6 раз 46%
1
5 раз 38%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:2
4 раза 15%
0:1
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
0:4
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
5:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
2:0
5 раз 19%
1:0
4 раза 15%
0:1
3 раза 12%
0:2
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
0:3
2 раза 8%
1:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%

Точное количество голов

2
8 раз 31%
1
5 раз 19%
0
4 раза 15%
3
4 раза 15%
4
3 раза 12%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%
0
11 раз 42%
1
9 раз 35%
2
5 раз 19%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Брага
Эшторил

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
8
5
7
5
1.5
4
9
4
8
2.5
2
10
3.5
1
11
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
7
6
10
4
1.5
2
11
5
9
2.5
1
12
3
11
3.5
1
13
4.5
1
13
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
4
0.5
Больше Меньше
15
11
17
9
1.5
6
20
9
17
2.5
1
25
5
21
3.5
2
24
4.5
1
25
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 27 23 2 2 68 - 16 71
2.
Порту
 27 20 4 3 58 - 18 64
3.
Брага
 1:1 27 19 3 5 57 - 24 60
4.
Спортинг Л
 26 17 3 6 52 - 23 54
5.
Арока
 27 12 8 7 31 - 32 44
6.
Витория Гимарайнш
 27 12 5 10 26 - 31 41
7.
Визела
 27 11 5 11 31 - 28 38
8.
Каза Пиа
 26 11 5 10 23 - 27 38
9.
Фамаликан
 27 11 3 13 28 - 34 36
10.
Риу Аве
 27 9 7 11 27 - 31 34
11.
Боавишта
 27 9 6 12 32 - 45 33
12.
Шавиш
 26 8 8 10 27 - 33 32
13.
Жил Висенте
 26 8 6 12 26 - 32 30
14.
Портимоненсе
 27 8 3 16 20 - 35 27
15.
Эшторил
 1:1 27 7 5 15 23 - 40 26
16.
Маритиму
 27 5 4 18 21 - 50 19
17.
Пасуш де Феррейра
 27 4 5 18 20 - 46 17
18.
Санта-Клара
 27 3 6 18 17 - 42 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 14 12 1 1 43 - 12 37
2.
Спортинг Л
 13 11 0 2 35 - 7 33
3.
Порту
 13 11 0 2 36 - 9 33
4.
Брага
 1:1 13 8 3 2 24 - 7 27
5.
Витория Гимарайнш
 14 8 3 3 14 - 10 27
6.
Арока
 14 8 2 4 20 - 16 26
7.
Боавишта
 14 6 5 3 18 - 18 23
8.
Риу Аве
 13 7 1 5 14 - 10 22
9.
Фамаликан
 13 7 1 5 13 - 10 22
10.
Каза Пиа
 13 6 3 4 12 - 9 21
11.
Портимоненсе
 14 5 3 6 12 - 14 18
12.
Визела
 13 5 2 6 15 - 14 17
13.
Жил Висенте
 13 4 5 4 11 - 11 17
14.
Шавиш
 13 3 5 5 15 - 17 14
15.
Маритиму
 13 4 2 7 14 - 18 14
16.
Эшторил
 1:1 13 4 2 7 12 - 22 14
17.
Санта-Клара
 14 2 4 8 13 - 26 10
18.
Пасуш де Феррейра
 14 2 2 10 10 - 26 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 13 11 1 1 25 - 4 34
2.
Брага
 1:1 14 11 0 3 33 - 17 33
3.
Порту
 14 9 4 1 22 - 9 31
4.
Визела
 14 6 3 5 16 - 14 21
5.
Спортинг Л
 13 6 3 4 17 - 16 21
6.
Шавиш
 13 5 3 5 12 - 16 18
7.
Арока
 13 4 6 3 11 - 16 18
8.
Каза Пиа
 13 5 2 6 11 - 18 17
9.
Витория Гимарайнш
 13 4 2 7 12 - 21 14
10.
Фамаликан
 14 4 2 8 15 - 24 14
11.
Жил Висенте
 13 4 1 8 15 - 21 13
12.
Эшторил
 1:1 14 3 3 8 11 - 18 12
13.
Риу Аве
 14 2 6 6 13 - 21 12
14.
Боавишта
 13 3 1 9 14 - 27 10
15.
Пасуш де Феррейра
 13 2 3 8 10 - 20 9
16.
Портимоненсе
 13 3 0 10 8 - 21 9
17.
Санта-Клара
 13 1 2 10 4 - 16 5
18.
Маритиму
 14 1 2 11 7 - 32 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Примейра-лиге
  • — Вылет в Лигу Португалии 2

Топ бомбардиров
Бенфика Мариу Жоау 17 (6)
Бенфика Рамуш Гонсалу 17 (2)
Порту Тареми Мехди 14 (6)
Жил Висенте Франсиско Мартинес 13 (2)
Спортинг Л Поте 11 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Витория Гимарайнш Ибрахим Бамба 1 12
Пасуш де Феррейра Джало Матшу 1 11
Шавиш Гимарайнш Рикарду 12
Витория Гимарайнш Силва Тьягу 1 10
Витория Гимарайнш Амаро Андре 1 10
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    42'
    Орта Андре получил желтую карточку от судьи
  • 17'
    Брума Арминду сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Руис Абель бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:0 – на это поставили 42.9% пользователей.
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Прогнозы 119
Брага 96.6% (115)
X 2.5% (3)
Эшторил 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Брага
Ничья
Эшторил
10.20
5.80
9.90
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Брага 1:1 Эшторил онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Брага 1:1 Эшторил

Исход игры
Брага
96.6% (115)
Ничья
2.5% (3)
Эшторил
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
37.93% (44)
Меньше
62.07% (72)
Обе команды забьют
Да
29.31% (34)
Нет
70.69% (82)
Популярный счёт
2:0 Брага
42.9% (51)
2:1 Брага
20.2% (24)
1:0 Брага
15.1% (18)
3:0 Брага
10.9% (13)
3:1 Брага
4.2% (5)
1:1 Ничья
2.5% (3)
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Брага
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