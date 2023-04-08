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  4. Примейра-лига 2022-2023

Португалия: Примейра-лига
2022-2023

Тур: 27. Стадион: .
Пасуш де Феррейра
1:3
Конец матча
Фамаликан
0'
1:0
34' Гол
Инфанде Эрнани
1:1
41' Гол
Кадис Хондер
50' Желтая карточка
Лима Нуно
69' Желтая карточка
Бернарду Паулу
1:2
70' Гол
Хайме Иван
1:3
87' Гол
Хайме Иван
90'+7

Ход матча

34'
Инфанде Эрнани
(Бернарду Паулу)
1:0
41'
1:1
Кадис Хондер
(Родригеш Иву)
42'
Томас Найджел
Инфанде Эрнани
 
50'
Лима Нуно
 
60'
Fabio da Silva2
Пиреш Руй
 
60'
Джало Матшу
Гедеш Алешандре
 
67'
 
Добре Алекс
Gustavo Sa
69'
Бернарду Паулу
 
70'
1:2
Хайме Иван
(Добре Алекс)
75'
 
Денилсон
Кадис Хондер
81'
Карлос Луис
Холсгров Джордан
 
81'
Jose Oliveira
Бернарду Паулу
 
84'
 
Ассунсао Густаво
Отавио Эдмилсон
84'
 
Агиррегабириа Мартин
Юссуф Зейду
87'
1:3
Хайме Иван
(Моура Франсишку)
Прогнозы 118
Пасуш де Феррейра 46.6% (55)
X 29.7% (35)
Фамаликан 23.7% (28)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
98
Векич
Игор
21
Силва
Хорхе
25
Маракас
3
Лима
Нуно
5
Антунеш
Виторину
55
Бернарду
Паулу
6
Холсгров
Джордан
26
Пиреш
Руй
70
Инфанде
Эрнани
30
Гедеш
Алешандре
10
Гайтан
Николас
31
Жуниор
Луис
6
Пенетра
Алешандре
15
Риччели
13
Отавио
Эдмилсон
74
Моура
Франсишку
28
Юссуф
Зейду
97
Коломбатто
Сантьяго
20
Gustavo
Sa
7
Родригеш
Иву
29
Кадис
Хондер
10
Хайме
Иван
Пасуш де Феррейра
4-3-3
Фамаликан
4-3-3

История личных встреч

Пасуш де Феррейра
Фамаликан

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
40%
5 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 4 победы

12 матчей

41.7%
8.3%
50%
5 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

8.3%
58.3%
33.4%
1 победа 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

41.7%
25%
33.3%
5 побед 3 ничьи 4 победы

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
К
0:1
ПЛ
4:2
ПВЛ
0:1
ПВЛ
1:2
ТМК
3:0
КП
1:2

Голы

Всего голов

11
4

Голов в среднем за матч

1.57
0.8

Среднее время на гол

57
112

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

1.6
0.86

Среднее время на гол

56
105

Всего голов

19
10

Голов в среднем за матч

1.58
0.83

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

56
108

Бомбардиры внутри турнира

Пасуш де Феррейра
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буцке Адриан 5 0.19
Томас Найджел 3 0.11
Гайтан Николас 2 0.07
Холсгров Джордан 2 0.07
Коффи Н'Дри Филиппе 2 0.07
Бернарду Паулу 1 0.04
Антунеш Виторину 1 (1) 0.04
Зе Уилтон 1 0.04
Джало Матшу 1 0.04
Инфанде Эрнани 1 0.04
Лима Нуно 1 0.04
Карлос Луис 0 0
Дельгадо Хуан III 0 0
Fabio da Silva2 0 0
Фамаликан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хайме Иван 8 (1) 0.3
Коломбатто Сантьяго 2 0.07
Кадис Хондер 2 0.07
Пенетра Алешандре 2 0.07
Юссуф Зейду 2 0.07
Миллан Алехандро 2 0.07
Санка Леандру 2 0.07
Родригеш Иву 1 0.04
Родригес Хосе Луис 1 0.04
Моура Франсишку 1 0.04
Ассунсао Густаво 1 0.04
Добре Алекс 1 0.04
Фонте Руй 1 0.04
Кадиле Джуниор 1 0.04
Агиррегабириа Мартин 0 0

Карточки

Пасуш де Феррейра
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джало Матшу 11 1
Антунеш Виторину 8 1
Дельгадо Хуан III 9 0
Маракас 5 2
Пиреш Руй 8 0
Холсгров Джордан 8 0
Марафона Карлош 5 1
Лима Нуно 5 1
Зе Уилтон 4 1
Буцке Адриан 2 1
Карлос Луис 3 0
Томас Найджел 3 0
Ибрагим Аббас 3 0
Гайтан Николас 2 0
Феригра Эрик 2 0
Бернарду Паулу 2 0
Флавио Рамос 1 0
Алмейда Жорди 1 0
Jose Oliveira 1 0
Тома Бастьен 1 0
Каики 1 0
Фамаликан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ассунсао Густаво 8 0
Коломбатто Сантьяго 7 0
Родригеш Иву 4 1
Юссуф Зейду 5 0
Моура Франсишку 4 0
Пенетра Алешандре 4 0
Gustavo Sa 4 0
Родригес Хосе Луис 3 0
Хайме Иван 3 0
Фонте Руй 2 0
Пеле Мамаду 2 0
Лима Рубен 2 0
Кастро Пабло 2 0
Жуниор Луис 2 0
Михай Энеа 2 0
Де ла Фуэнте Эрнан 2 0
Санка Леандру 2 0
Кадис Хондер 0 1
Добре Алекс 0 1
Батубинсика Дилан 1 0
Агиррегабириа Мартин 1 0
Риччели 1 0
Миллан Алехандро 1 0
Кадиле Джуниор 1 0
Theo Fonseca 1 0

Результаты матчей

Пасуш де Феррейра
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)
Фамаликан
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

6
5

Волевые победы

1
4

Волевые поражения

8
6
Пасуш де Феррейра
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Фамаликан
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
57% (8)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

15
8

Волевые поражения

6
12
Пасуш де Феррейра
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
22% (6)
44% (12)
33% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (7)
44% (12)
30% (8)
Фамаликан
37.5%
62.5%
9 побед 15 поражений
Первый тайм
11% (3)
56% (15)
33% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
33% (9)
37% (10)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

7
9

Волевые победы

16
12

Волевые поражения

14
18

Голы по времени матча

Забито

11
15
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 5
18 Не забивали 19
0
0%
0
0%
1-15
1
9%
3
20%
16-30
2
18%
1
7%
31-45
3
27%
5
33%
46-60
4
36%
3
20%
61-75
1
9%
3
20%
76-90

Пропущено

25
24
9 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 11
3
12%
1
4%
1-15
3
12%
4
17%
16-30
3
12%
4
17%
31-45
6
24%
5
21%
46-60
5
20%
4
17%
61-75
5
20%
6
25%
76-90

Забито

12
13
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 7
19 Не забивали 19
0
0%
0
0%
1-15
3
25%
3
23%
16-30
3
25%
3
23%
31-45
2
17%
3
23%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
1
8%
4
31%
76-90

Пропущено

18
10
10 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 7
3
17%
1
10%
1-15
2
11%
2
20%
16-30
5
28%
2
20%
31-45
5
28%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
3
17%
2
20%
76-90

Забито

23
28
9 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 12
10 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
4
17%
6
21%
16-30
5
22%
4
14%
31-45
5
22%
8
29%
46-60
7
30%
3
11%
61-75
2
9%
7
25%
76-90

Пропущено

43
34
19 В 1-м тайме 14
24 Во 2-м тайме 20
17 Пропускали первыми 12
24 Не пропускали 18
6
14%
2
6%
1-15
5
12%
6
18%
16-30
8
19%
6
18%
31-45
11
26%
7
21%
46-60
5
12%
5
15%
61-75
8
19%
8
24%
76-90

Результаты последних матчей

Пасуш де Феррейра
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Витория Гимарайнш - Пасуш де Феррейра 0:0 Арока - Пасуш де Феррейра 1:1 Пасуш де Феррейра - Санта-Клара 1:0 Каза Пиа - Пасуш де Феррейра 2:1
Пасуш де Феррейра - Боавишта 1:3 Эшторил - Пасуш де Феррейра 1:3 Портимоненсе - Пасуш де Феррейра 1:0 Пасуш де Феррейра - Жил Висенте 2:1 Пасуш де Феррейра - Бенфика 0:2 Пасуш де Феррейра - Брага 1:2 Риу Аве - Пасуш де Феррейра 0:1 Пасуш де Феррейра - Шавиш 1:1 Спортинг Л - Пасуш де Феррейра 3:0 Брага - Пасуш де Феррейра 2:0 Трофенсе - Пасуш де Феррейра 1:1 Пасуш де Феррейра - Каза Пиа 1:1 Пасуш де Феррейра - Визела 0:2 Порту - Пасуш де Феррейра 4:0 Пасуш де Феррейра - Маритиму 0:1 Фамаликан - Пасуш де Феррейра 2:1
Фамаликан
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Фамаликан - Арока 0:1 Боавишта - Фамаликан 1:2 Фамаликан - Каза Пиа 1:0 Бенфика - Фамаликан 2:0
Фамаликан - Портимоненсе 1:0 Санта-Клара - Фамаликан 1:3 Фамаликан - Жил Висенте 0:1 Фамаликан - Белененсеш 4:1 Брага - Фамаликан 4:1 Фамаликан - Эшторил 1:0 Фамаликан - Риу Аве 0:0 Порту - Фамаликан 4:1 Лейшоэш - Фамаликан 1:2 Фамаликан - Визела 2:1 Шавиш - Фамаликан 0:2 Эшторил - Фамаликан 0:1 Фамаликан - Тондела 0:0 Торренше - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Академику Визеу 1:1 Фамаликан - Спортинг Л 1:2

Результаты матчей

Пасуш де Феррейра
Фамаликан

Точный счет

0:1
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
0:3
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
1:0
4 раза 31%
0:1
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
1
6 раз 43%
2
2 раза 14%
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
1
5 раз 38%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
0
6 раз 43%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%

Точный счет

1:0
4 раза 15%
1:1
4 раза 15%
0:1
3 раза 11%
1:3
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:0
6 раз 22%
0:0
3 раза 11%
0:1
3 раза 11%
4:1
3 раза 11%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
12 раз 44%
1
11 раз 41%
2
3 раза 11%
3
1 раз 4%
0
11 раз 41%
1
8 раз 30%
2
5 раз 19%
3
2 раза 7%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Пасуш де Феррейра
Фамаликан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
8
5
2
12
1.5
3
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
8
6
2
11
1.5
5
9
1
12
2.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
12
0.5
Больше Меньше
16
11
4
23
1.5
8
19
1
26
2.5
3
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 27 23 2 2 68 - 16 71
2.
Порту
 27 20 4 3 58 - 18 64
3.
Брага
 26 19 2 5 56 - 23 59
4.
Спортинг Л
 26 17 3 6 52 - 23 54
5.
Арока
 27 12 8 7 31 - 32 44
6.
Витория Гимарайнш
 27 12 5 10 26 - 31 41
7.
Визела
 27 11 5 11 31 - 28 38
8.
Каза Пиа
 26 11 5 10 23 - 27 38
9.
Фамаликан
 27 11 3 13 28 - 34 36
10.
Риу Аве
 27 9 7 11 27 - 31 34
11.
Боавишта
 27 9 6 12 32 - 45 33
12.
Шавиш
 26 8 8 10 27 - 33 32
13.
Жил Висенте
 26 8 6 12 26 - 32 30
14.
Портимоненсе
 27 8 3 16 20 - 35 27
15.
Эшторил
 26 7 4 15 22 - 39 25
16.
Маритиму
 27 5 4 18 21 - 50 19
17.
Пасуш де Феррейра
 27 4 5 18 20 - 46 17
18.
Санта-Клара
 27 3 6 18 17 - 42 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 14 12 1 1 43 - 12 37
2.
Спортинг Л
 13 11 0 2 35 - 7 33
3.
Порту
 13 11 0 2 36 - 9 33
4.
Витория Гимарайнш
 14 8 3 3 14 - 10 27
5.
Брага
 12 8 2 2 23 - 6 26
6.
Арока
 14 8 2 4 20 - 16 26
7.
Боавишта
 14 6 5 3 18 - 18 23
8.
Риу Аве
 13 7 1 5 14 - 10 22
9.
Фамаликан
 13 7 1 5 13 - 10 22
10.
Каза Пиа
 13 6 3 4 12 - 9 21
11.
Портимоненсе
 14 5 3 6 12 - 14 18
12.
Визела
 13 5 2 6 15 - 14 17
13.
Жил Висенте
 13 4 5 4 11 - 11 17
14.
Шавиш
 13 3 5 5 15 - 17 14
15.
Маритиму
 13 4 2 7 14 - 18 14
16.
Эшторил
 13 4 2 7 12 - 22 14
17.
Санта-Клара
 14 2 4 8 13 - 26 10
18.
Пасуш де Феррейра
 14 2 2 10 10 - 26 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 13 11 1 1 25 - 4 34
2.
Брага
 14 11 0 3 33 - 17 33
3.
Порту
 14 9 4 1 22 - 9 31
4.
Визела
 14 6 3 5 16 - 14 21
5.
Спортинг Л
 13 6 3 4 17 - 16 21
6.
Шавиш
 13 5 3 5 12 - 16 18
7.
Арока
 13 4 6 3 11 - 16 18
8.
Каза Пиа
 13 5 2 6 11 - 18 17
9.
Витория Гимарайнш
 13 4 2 7 12 - 21 14
10.
Фамаликан
 14 4 2 8 15 - 24 14
11.
Жил Висенте
 13 4 1 8 15 - 21 13
12.
Риу Аве
 14 2 6 6 13 - 21 12
13.
Эшторил
 13 3 2 8 10 - 17 11
14.
Боавишта
 13 3 1 9 14 - 27 10
15.
Пасуш де Феррейра
 13 2 3 8 10 - 20 9
16.
Портимоненсе
 13 3 0 10 8 - 21 9
17.
Санта-Клара
 13 1 2 10 4 - 16 5
18.
Маритиму
 14 1 2 11 7 - 32 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Примейра-лиге
  • — Вылет в Лигу Португалии 2

Топ бомбардиров
Бенфика Мариу Жоау 17 (6)
Бенфика Рамуш Гонсалу 17 (2)
Порту Тареми Мехди 14 (6)
Жил Висенте Франсиско Мартинес 13 (2)
Спортинг Л Поте 11 (7)
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Топ нарушителей
Витория Гимарайнш Ибрахим Бамба 1 12
Пасуш де Феррейра Джало Матшу 1 11
Шавиш Гимарайнш Рикарду 12
Витория Гимарайнш Силва Тьягу 1 10
Витория Гимарайнш Амаро Андре 1 10
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    Прогнозы 118
    Пасуш де Феррейра 46.6% (55)
    X 29.7% (35)
    Фамаликан 23.7% (28)
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    Где смотреть матч Пасуш де Феррейра 1:3 Фамаликан онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Пасуш де Феррейра 1:3 Фамаликан

    Исход игры
    Пасуш де Феррейра
    46.6% (55)
    Ничья
    29.7% (35)
    Фамаликан
    23.7% (28)
    Тотал 2.5
    Больше
    29.91% (35)
    Меньше
    70.09% (82)
    Обе команды забьют
    Да
    56.41% (66)
    Нет
    43.59% (51)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    27.1% (32)
    1:0 Пасуш де Феррейра
    24.6% (29)
    2:1 Пасуш де Феррейра
    16.1% (19)
    1:2 Фамаликан
    10.2% (12)
    0:1 Фамаликан
    10.2% (12)
    2:0 Пасуш де Феррейра
    5.1% (6)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
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