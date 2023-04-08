Тур: 27. Стадион: Капитал ду Мовел.
1:3
Конец матча
0'
1:0
34' ГолИнфанде Эрнани
1:1
41' ГолКадис Хондер
50' Желтая карточкаЛима Нуно
69' Желтая карточкаБернарду Паулу
1:2
70' ГолХайме Иван
1:3
87' ГолХайме Иван
90'+7
Ход матча
34'
1:0
41'
1:1
50'
69'
70'
1:2
75'
87'
1:3
Прогноз на матч от Liveresult
98
Векич
Игор
21
Силва
Хорхе
25
Маракас
26
Пиреш
Руй
31
Жуниор
Луис
15
Риччели
28
Юссуф
Зейду
20
Gustavo
Sa
29
Кадис
Хондер
10
Хайме
Иван
- Основной состав
-
98 Векич ИгорВратарь
-
21 Силва ХорхеЗащитник
-
25 МаракасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Пиреш РуйПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Феригра ЭрикЗащитник
-
27 Вигариу ЖоауЗащитник
-
16 Джало МатшуПолузащитник
-
22 Карлос ЛуисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Cesar Peixoto
- Основной состав
-
31 Жуниор ЛуисВратарь
- Защитник
-
15 РиччелиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Юссуф ЗейдуПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Gustavo SaПолузащитник
- Нападающий
-
29 Кадис ХондерНападающий
-
10 Хайме ИванНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
77 Кастро ПаблоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Добре АлексПолузащитник
-
70 ДенилсонНападающий
-
Главный тренер: Joao Pedro Sousa
История личных встреч
Пасуш де Феррейра
Фамаликан
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
40%
5 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 4 победы
12 матчей
41.7%
8.3%
50%
5 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
8.3%
58.3%
33.4%
1 победа 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
41.7%
25%
33.3%
5 побед 3 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
4
Голов в среднем за матч
1.57
0.8
Среднее время на гол
57
112
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
1.6
0.86
Среднее время на гол
56
105
Всего голов
19
10
Голов в среднем за матч
1.58
0.83
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
56
108
Бомбардиры внутри турнира
Пасуш де Феррейра
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буцке Адриан
|5
|0.19
|Томас Найджел
|3
|0.11
|Гайтан Николас
|2
|0.07
|Холсгров Джордан
|2
|0.07
|Коффи Н'Дри Филиппе
|2
|0.07
|Бернарду Паулу
|1
|0.04
|Антунеш Виторину
|1 (1)
|0.04
|Зе Уилтон
|1
|0.04
|Джало Матшу
|1
|0.04
|Инфанде Эрнани
|1
|0.04
|Лима Нуно
|1
|0.04
|Карлос Луис
|0
|0
|Дельгадо Хуан III
|0
|0
|Fabio da Silva2
|0
|0
Фамаликан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хайме Иван
|8 (1)
|0.3
|Коломбатто Сантьяго
|2
|0.07
|Кадис Хондер
|2
|0.07
|Пенетра Алешандре
|2
|0.07
|Юссуф Зейду
|2
|0.07
|Миллан Алехандро
|2
|0.07
|Санка Леандру
|2
|0.07
|Родригеш Иву
|1
|0.04
|Родригес Хосе Луис
|1
|0.04
|Моура Франсишку
|1
|0.04
|Ассунсао Густаво
|1
|0.04
|Добре Алекс
|1
|0.04
|Фонте Руй
|1
|0.04
|Кадиле Джуниор
|1
|0.04
|Агиррегабириа Мартин
|0
|0
Карточки
Пасуш де Феррейра
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джало Матшу
|11
|1
|Антунеш Виторину
|8
|1
|Дельгадо Хуан III
|9
|0
|Маракас
|5
|2
|Пиреш Руй
|8
|0
|Холсгров Джордан
|8
|0
|Марафона Карлош
|5
|1
|Лима Нуно
|5
|1
|Зе Уилтон
|4
|1
|Буцке Адриан
|2
|1
|Карлос Луис
|3
|0
|Томас Найджел
|3
|0
|Ибрагим Аббас
|3
|0
|Гайтан Николас
|2
|0
|Феригра Эрик
|2
|0
|Бернарду Паулу
|2
|0
|Флавио Рамос
|1
|0
|Алмейда Жорди
|1
|0
|Jose Oliveira
|1
|0
|Тома Бастьен
|1
|0
|Каики
|1
|0
Фамаликан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ассунсао Густаво
|8
|0
|Коломбатто Сантьяго
|7
|0
|Родригеш Иву
|4
|1
|Юссуф Зейду
|5
|0
|Моура Франсишку
|4
|0
|Пенетра Алешандре
|4
|0
|Gustavo Sa
|4
|0
|Родригес Хосе Луис
|3
|0
|Хайме Иван
|3
|0
|Фонте Руй
|2
|0
|Пеле Мамаду
|2
|0
|Лима Рубен
|2
|0
|Кастро Пабло
|2
|0
|Жуниор Луис
|2
|0
|Михай Энеа
|2
|0
|Де ла Фуэнте Эрнан
|2
|0
|Санка Леандру
|2
|0
|Кадис Хондер
|0
|1
|Добре Алекс
|0
|1
|Батубинсика Дилан
|1
|0
|Агиррегабириа Мартин
|1
|0
|Риччели
|1
|0
|Миллан Алехандро
|1
|0
|Кадиле Джуниор
|1
|0
|Theo Fonseca
|1
|0
Результаты матчей
Пасуш де Феррейра
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)
Фамаликан
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
6
5
Волевые победы
1
4
Волевые поражения
8
6
Пасуш де Феррейра
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Фамаликан
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
57% (8)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
15
8
Волевые поражения
6
12
Пасуш де Феррейра
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
22% (6)
44% (12)
33% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (7)
44% (12)
30% (8)
Фамаликан
37.5%
62.5%
9 побед 15 поражений
Первый тайм
11% (3)
56% (15)
33% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
33% (9)
37% (10)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
7
9
Волевые победы
16
12
Волевые поражения
14
18
Голы по времени матча
Забито
11
15
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 5
18 Не забивали 19
0
0%
0
0%
1-15
1
9%
3
20%
16-30
2
18%
1
7%
31-45
3
27%
5
33%
46-60
4
36%
3
20%
61-75
1
9%
3
20%
76-90
Пропущено
25
24
9 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 11
3
12%
1
4%
1-15
3
12%
4
17%
16-30
3
12%
4
17%
31-45
6
24%
5
21%
46-60
5
20%
4
17%
61-75
5
20%
6
25%
76-90
Забито
12
13
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 7
19 Не забивали 19
0
0%
0
0%
1-15
3
25%
3
23%
16-30
3
25%
3
23%
31-45
2
17%
3
23%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
1
8%
4
31%
76-90
Пропущено
18
10
10 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 7
3
17%
1
10%
1-15
2
11%
2
20%
16-30
5
28%
2
20%
31-45
5
28%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
3
17%
2
20%
76-90
Забито
23
28
9 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 12
10 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
4
17%
6
21%
16-30
5
22%
4
14%
31-45
5
22%
8
29%
46-60
7
30%
3
11%
61-75
2
9%
7
25%
76-90
Пропущено
43
34
19 В 1-м тайме 14
24 Во 2-м тайме 20
17 Пропускали первыми 12
24 Не пропускали 18
6
14%
2
6%
1-15
5
12%
6
18%
16-30
8
19%
6
18%
31-45
11
26%
7
21%
46-60
5
12%
5
15%
61-75
8
19%
8
24%
76-90
Результаты последних матчей
Пасуш де Феррейра
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Витория Гимарайнш - Пасуш де Феррейра 0:0 Арока - Пасуш де Феррейра 1:1 Пасуш де Феррейра - Санта-Клара 1:0 Каза Пиа - Пасуш де Феррейра 2:1
Пасуш де Феррейра - Боавишта 1:3 Эшторил - Пасуш де Феррейра 1:3 Портимоненсе - Пасуш де Феррейра 1:0 Пасуш де Феррейра - Жил Висенте 2:1 Пасуш де Феррейра - Бенфика 0:2 Пасуш де Феррейра - Брага 1:2 Риу Аве - Пасуш де Феррейра 0:1 Пасуш де Феррейра - Шавиш 1:1 Спортинг Л - Пасуш де Феррейра 3:0 Брага - Пасуш де Феррейра 2:0 Трофенсе - Пасуш де Феррейра 1:1 Пасуш де Феррейра - Каза Пиа 1:1 Пасуш де Феррейра - Визела 0:2 Порту - Пасуш де Феррейра 4:0 Пасуш де Феррейра - Маритиму 0:1 Фамаликан - Пасуш де Феррейра 2:1
Фамаликан
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Фамаликан - Арока 0:1 Боавишта - Фамаликан 1:2 Фамаликан - Каза Пиа 1:0 Бенфика - Фамаликан 2:0
Фамаликан - Портимоненсе 1:0 Санта-Клара - Фамаликан 1:3 Фамаликан - Жил Висенте 0:1 Фамаликан - Белененсеш 4:1 Брага - Фамаликан 4:1 Фамаликан - Эшторил 1:0 Фамаликан - Риу Аве 0:0 Порту - Фамаликан 4:1 Лейшоэш - Фамаликан 1:2 Фамаликан - Визела 2:1 Шавиш - Фамаликан 0:2 Эшторил - Фамаликан 0:1 Фамаликан - Тондела 0:0 Торренше - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Академику Визеу 1:1 Фамаликан - Спортинг Л 1:2
Результаты матчей
Пасуш де Феррейра
Фамаликан
Точный счет
0:1
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
0:3
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
1:0
4 раза 31%
0:1
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
1
6 раз 43%
2
2 раза 14%
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 46%
1
5 раз 38%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
0
6 раз 43%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
Точный счет
1:0
4 раза 15%
1:1
4 раза 15%
0:1
3 раза 11%
1:3
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:0
6 раз 22%
0:0
3 раза 11%
0:1
3 раза 11%
4:1
3 раза 11%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
12 раз 44%
1
11 раз 41%
2
3 раза 11%
3
1 раз 4%
0
11 раз 41%
1
8 раз 30%
2
5 раз 19%
3
2 раза 7%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Пасуш де Феррейра
Фамаликан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
85
212
310
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
86
211
59
112
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1512
Больше Меньше
1611
423
819
126
324
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- — Вылет в Лигу Португалии 2
|Бенфика
|Мариу Жоау
|17 (6)
|Бенфика
|Рамуш Гонсалу
|17 (2)
|Порту
|Тареми Мехди
|14 (6)
|Жил Висенте
|Франсиско Мартинес
|13 (2)
|Спортинг Л
|Поте
|11 (7)
|Витория Гимарайнш
|Ибрахим Бамба
|1 12
|Пасуш де Феррейра
|Джало Матшу
|1 11
|Шавиш
|Гимарайнш Рикарду
|12
|Витория Гимарайнш
|Силва Тьягу
|1 10
|Витория Гимарайнш
|Амаро Андре
|1 10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Пасуш де Феррейра 1:3 Фамаликан
Исход игры
Пасуш де Феррейра
46.6% (55)
Ничья
29.7% (35)
Фамаликан
23.7% (28)
Тотал 2.5
Больше
29.91% (35)
Меньше
70.09% (82)
Обе команды забьют
Да
56.41% (66)
Нет
43.59% (51)
Популярный счёт
1:1 Ничья
27.1% (32)
1:0 Пасуш де Феррейра
24.6% (29)
2:1 Пасуш де Феррейра
16.1% (19)
1:2 Фамаликан
10.2% (12)
0:1 Фамаликан
10.2% (12)
2:0 Пасуш де Феррейра
5.1% (6)
0:0 Ничья
1.7% (2)
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