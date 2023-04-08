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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 22. Стадион: .
Торпедо Москва
 
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Факел
Интервью Жозепа Клотета перед ма...
Прогнозы 161
Торпедо Москва 29.2% (47)
X 41.6% (67)
Факел 29.2% (47)
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3.40
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12
Бабурин
Егор
25
Юзепчук
Роман
4
Кожемякин
Олег
44
Самсонов
Артём
Владимирович
97
Чурич
Марио
11
Кухарчук
Илья
24
Савич
Игор
7
Рязанцев
Александр
18
Караев
Давид
10
Лебеденко
Игорь
16
Рейна
Йорди
1
Свинов
Илья
2
Черов
Василий
85
Морозов
Евгений
15
Суслов
Кирилл
17
Брахими
Мохамед
23
Якимов
Вячеслав
7
Акбашев
Роман
33
Квеквескири
Ираклий
10
Альшин
Ильнур
21
Гонгадзе
Георгий
20
Марков
Евгений
Торпедо Москва
4-4-2
Факел
3-5-2

История личных встреч

Торпедо Москва
Факел

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

125%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

13 матчей

46.2%
46.2%
7.6%
6 побед 6 ничьих 1 победа

Первый тайм

23.1%
53.8%
23.1%
3 победы 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

53.8%
38.5%
7.7%
7 побед 5 ничьих 1 победа

История матчей

ТМК
1:1
ПЛ
2:2
ТМК
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:2
ПЛ
0:0
ПЛ
4:1
ПЛ
0:1
К
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ВДЗЦ
1:1
ВДЗЦ
1:3

Голы

Всего голов

11
9

Голов в среднем за матч

1.83
1.29

Среднее время на гол

49
70

Всего голов

4
7

Голов в среднем за матч

0.57
1.17

Среднее время на гол

157
77

Всего голов

15
16

Голов в среднем за матч

1.15
1.23

Тотал матчей

2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

78
73

Бомбардиры внутри турнира

Торпедо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Караев Давид 2 0.1
Лебеденко Игорь 2 0.1
Смольников Игорь 1 0.05
Рейна Йорди 1 0.05
Стефанович Илья 1 0.05
Шапич Стефан 1 0.05
Померко Алексей 1 (1) 0.05
Самсонов Артём Владимирович 0 0
Юзепчук Роман 0 0
Турищев Максим 0 0
Эркинов Хожимат 0 0
Факел
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гонгадзе Георгий 6 (3) 0.29
Максимов Максим 4 0.19
Акбашев Роман 3 0.14
Квеквескири Ираклий 3 0.14
Аппаев Хызыр 2 0.1
Дашаев Аслан 2 0.1
Морозов Евгений 2 0.1
Альшин Ильнур 1 0.05
Божин Сергей 1 0.05
Магаль Руслан 1 0.05
Ивахнов Матвей 1 0.05
Рабеи Реда 1 (1) 0.05
Шляков Евгений 0 0
Черов Василий 0 0
Марков Евгений 0 0
Якимов Вячеслав 0 0
Дмитриев Олег 0 0

Карточки

Торпедо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Самсонов Артём Владимирович 6 0
Кутепов Илья 4 1
Нетфуллин Равиль 3 1
Роганович Боян 4 0
Савич Игор 4 0
Эркинов Хожимат 4 0
Шапич Стефан 2 1
Лебеденко Игорь 3 0
Енин Иван 3 0
Ле Таллек Дамьен 2 0
Померко Алексей 2 0
Смольников Игорь 2 0
Бабурин Егор 2 0
Рейхмен Богдан 2 0
Турищев Максим 2 0
Темников Иван 1 0
Караев Давид 1 0
Кожемякин Олег 1 0
Прошкин Егор 1 0
Каймаков Михаил 1 0
Факел
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Квеквескири Ираклий 6 0
Акбашев Роман 5 0
Божин Сергей 5 0
Мендель Андрей 5 0
Дмитриев Олег 3 1
Суслов Кирилл 4 0
Аппаев Хызыр 4 0
Калинин Игорь 3 0
Максимов Максим 3 0
Магаль Руслан 3 0
Гонгадзе Георгий 3 0
Морозов Евгений 3 0
Ивахнов Матвей 1 1
Черов Василий 2 0
Шляков Евгений 1 0
Шаваев Алихан 1 0
Черняков Даниил 1 0
Свинов Илья 1 0

Результаты матчей

Торпедо Москва
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
30% (3)
70% (7)
Факел
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

5
2

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
10
Торпедо Москва
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Факел
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

13
6

Волевые поражения

6
17
Торпедо Москва
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
33% (7)
43% (9)
24% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
29% (6)
43% (9)
Факел
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
24% (5)
43% (9)
33% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (4)
33% (7)
48% (10)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

6
3

Волевые победы

13
6

Волевые поражения

7
27

Голы по времени матча

Забито

2
10
2 В 1-м тайме 7
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 5
19 Не забивали 13
0
0%
3
30%
1-15
1
50%
1
10%
16-30
1
50%
3
30%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
1
10%
76-90

Пропущено

19
22
6 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 9
1
5%
1
5%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
5
26%
6
27%
31-45
5
26%
3
14%
46-60
4
21%
6
27%
61-75
4
21%
4
18%
76-90

Забито

7
18
3 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 5
16 Не забивали 12
1
14%
2
11%
1-15
2
29%
1
6%
16-30
0
0%
5
28%
31-45
2
29%
4
22%
46-60
1
14%
2
11%
61-75
1
14%
4
22%
76-90

Пропущено

19
16
9 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
6
38%
16-30
9
47%
2
13%
31-45
2
11%
3
19%
46-60
5
26%
2
13%
61-75
3
16%
3
19%
76-90

Забито

9
28
5 В 1-м тайме 15
4 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 10
14 Не забивали 4
1
11%
5
18%
1-15
3
33%
2
7%
16-30
1
11%
8
29%
31-45
2
22%
5
18%
46-60
1
11%
3
11%
61-75
1
11%
5
18%
76-90

Пропущено

38
38
15 В 1-м тайме 17
23 Во 2-м тайме 21
16 Пропускали первыми 9
19 Не пропускали 17
1
3%
1
3%
1-15
0
0%
8
21%
16-30
14
37%
8
21%
31-45
7
18%
6
16%
46-60
9
24%
8
21%
61-75
7
18%
7
18%
76-90

Результаты последних матчей

Торпедо Москва
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Ростов - Торпедо Москва 2:1 Пари НН - Торпедо Москва 0:3 Торпедо Москва - Урал 0:1 Краснодар - Торпедо Москва 2:2
Акрон - Торпедо Москва 2:0 Торпедо Москва - Оренбург 3:4 Торпедо Москва - Крылья Советов 0:3 Торпедо Москва - Волгарь 1:3 Торпедо Москва - Факел 1:1 Торпедо Москва - Нефтехимик 0:0 Торпедо Москва - Краснодар-2 0:1 Алания - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Урал 1:2 Торпедо Москва - Сочи 1:1 Торпедо Москва - Зенит 0:2 Торпедо Москва - Крылья Советов 0:2 Спартак Москва - Торпедо Москва 1:0 Ахмат - Торпедо Москва 1:0 ЦСКА Москва - Торпедо Москва 0:1 Торпедо Москва - Локомотив Москва 0:1
Факел
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Факел - ЦСКА Москва 0:2 Факел - Факел (мол.) 5:1 Факел - Сочи 3:0 Спартак Москва - Факел 3:2
Факел - Химки 1:1 Факел - Истиклол 3:0 Сочи - Факел 4:2 Факел - Кайсар 2:1 Торпедо Москва - Факел 1:1 Факел - Чайка 0:1 Факел - Андижан 4:1 Славия София - Факел 1:2 Факел - Графичар Белград 2:0 Спартак Субботица - Факел 1:0 Крылья Советов - Факел 1:0 Факел - Зенит 0:2 Урал - Факел 2:0 Факел - Краснодар 3:3 Оренбург - Факел 4:1 Факел - Ростов 1:1

Результаты матчей

Торпедо Москва
Факел

Точный счет

0:1
3 раза 30%
0:2
2 раза 20%
1:3
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
1:1
3 раза 27%
3:3
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%

Точное количество голов

0
6 раз 60%
1
4 раза 40%
1
4 раза 36%
3
3 раза 27%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%

Точный счет

1:0
3 раза 27%
2:0
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
1:1
2 раза 20%
4:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%

Точное количество голов

0
6 раз 55%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%

Точный счет

1:0
4 раза 19%
0:1
3 раза 14%
0:2
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
1:1
5 раз 24%
0:0
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:3
2 раза 10%
4:1
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%

Точное количество голов

0
12 раз 57%
1
6 раз 29%
2
2 раза 10%
3
1 раз 5%
1
10 раз 48%
0
4 раза 19%
2
4 раза 19%
3
3 раза 14%

Тоталы голов в матче

Торпедо Москва
Факел

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
6
0.5
Больше Меньше
9
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
6
0.5
Больше Меньше
8
2
3
8
1.5
2
8
1
10
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
12
0.5
Больше Меньше
17
4
3
18
1.5
7
14
1
20
2.5
3
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 21 16 3 2 55 - 10 51
2.
Ростов
 Заявка 21 13 5 3 38 - 28 44
3.
Спартак Москва
 Заявка 21 12 5 4 45 - 24 41
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 21 11 5 5 37 - 20 38
5.
Динамо Москва
 Заявка 21 10 5 6 36 - 26 35
6.
Ахмат
 Заявка 21 10 3 8 31 - 29 33
7.
Оренбург
 Заявка 21 10 2 9 41 - 41 32
8.
Краснодар
 Заявка 21 9 5 7 44 - 35 32
9.
Сочи
 Заявка 21 9 4 8 31 - 39 31
10.
Локомотив Москва
 Заявка 21 7 4 10 31 - 37 25
11.
Урал
 Заявка 21 7 4 10 24 - 33 25
12.
Крылья Советов
 Заявка 21 5 6 10 21 - 32 21
13.
Пари НН
 Заявка 21 5 4 12 23 - 41 19
14.
Факел
 Заявка 21 2 11 8 27 - 39 17
15.
Химки
 Заявка 21 3 4 14 19 - 47 13
16.
Торпедо Москва
 Заявка 21 2 4 15 13 - 35 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 11 10 0 1 39 - 6 30
2.
Ростов
 Заявка 12 8 2 2 22 - 16 26
3.
Оренбург
 Заявка 10 8 1 1 28 - 11 25
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 10 7 2 1 25 - 8 23
5.
Спартак Москва
 Заявка 10 7 2 1 25 - 9 23
6.
Динамо Москва
 Заявка 11 7 2 2 20 - 10 23
7.
Сочи
 Заявка 10 6 3 1 20 - 12 21
8.
Краснодар
 Заявка 10 5 2 3 20 - 15 17
9.
Ахмат
 Заявка 10 4 2 4 12 - 12 14
10.
Урал
 Заявка 11 4 1 6 12 - 17 13
11.
Факел
 Заявка 11 2 7 2 17 - 17 13
12.
Крылья Советов
 Заявка 10 2 4 4 8 - 11 10
13.
Локомотив Москва
 Заявка 10 2 3 5 17 - 19 9
14.
Химки
 Заявка 11 2 3 6 8 - 18 9
15.
Пари НН
 Заявка 11 2 2 7 14 - 27 8
16.
Торпедо Москва
 Заявка 10 1 1 8 4 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 10 6 3 1 16 - 4 21
2.
Ахмат
 Заявка 11 6 1 4 19 - 17 19
3.
Ростов
 Заявка 9 5 3 1 16 - 12 18
4.
Спартак Москва
 Заявка 11 5 3 3 20 - 15 18
5.
Локомотив Москва
 Заявка 11 5 1 5 14 - 18 16
6.
Краснодар
 Заявка 11 4 3 4 24 - 20 15
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 11 4 3 4 12 - 12 15
8.
Динамо Москва
 Заявка 10 3 3 4 16 - 16 12
9.
Урал
 Заявка 10 3 3 4 12 - 16 12
10.
Пари НН
 Заявка 10 3 2 5 9 - 14 11
11.
Крылья Советов
 Заявка 11 3 2 6 13 - 21 11
12.
Сочи
 Заявка 11 3 1 7 11 - 27 10
13.
Оренбург
 Заявка 11 2 1 8 13 - 30 7
14.
Торпедо Москва
 Заявка 11 1 3 7 9 - 18 6
15.
Химки
 Заявка 10 1 1 8 11 - 29 4
16.
Факел
 Заявка 10 0 4 6 10 - 22 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России

Топ бомбардиров
Спартак Москва Промес Квинси 16 (6)
Зенит Малком Филипе 16 (5)
Оренбург Писарский Владимир 14 (1)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 13 (1)
Сочи Нобоа Кристиан 10 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Сочи Мелкадзе Георгий 1 8
Пари НН Майга Мамаду 1 8
Динамо Москва Фернандес Роберто 2 6
Оренбург Сиваков Михаил 1 7
Ахмат Швец Антон 8
Весь список
  • До матча
  • Судья
    Представим вашему вниманию бригаду арбитров:

    Главный судья: Сергей Карасёв (Москва);
    Ассистент: Александр Богданов (Верея);
    Ассистент: Максим Ковалёв (Реутов);
    Резервный: Сергей Куликов (Саранск).
  • Доброго времени суток вам, уважаемые поклонники спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к российскому футболу. В рамках поединка 22-го тура чемпионата России сойдутся лицом к лицу игроки московского «Торпедо» и воронежского «Факела». Встреча состоится в Москве, на стадионе «Лужники».

    Для вас текстовую трансляцию матча проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Торпедо Москва - Факел от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 апреля 2023, осталось 3 минуты.



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  • 81 посетитеть LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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Прогнозы 161
Торпедо Москва 29.2% (47)
X 41.6% (67)
Факел 29.2% (47)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Торпедо Москва
Ничья
Факел
3.70
3.40
3.25
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Где смотреть матч Торпедо Москва - Факел онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Торпедо Москва - Факел

Исход игры
Торпедо Москва
28.7% (47)
Ничья
40.9% (67)
Факел
30.5% (50)
Тотал 2.5
Больше
30.77% (36)
Меньше
69.23% (81)
Обе команды забьют
Да
77.78% (91)
Нет
22.22% (26)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.5% (55)
2:1 Торпедо Москва
12.8% (21)
1:0 Торпедо Москва
6.7% (11)
0:1 Факел
5.5% (9)
1:2 Факел
5.5% (9)
0:0 Ничья
2.4% (4)
2:2 Ничья
1.8% (3)
2:0 Торпедо Москва
1.2% (2)
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