Тур: 22. Стадион: Стадион им. Эдуарда Стрельцова.
Позже
Бонусы букмекеров
Прогноз на матч от Liveresult
12
Бабурин
Егор
97
Чурич
Марио
24
Савич
Игор
18
Караев
Давид
16
Рейна
Йорди
- Основной состав
-
12 Бабурин ЕгорВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
97 Чурич МариоЗащитник
- Полузащитник
-
24 Савич ИгорПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Караев ДавидПолузащитник
- Нападающий
-
16 Рейна ЙордиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Жажа КоэльоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Андре ФилипеНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Клотет Пеп
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
47 Божин СергейЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Аппаев ХызырНападающий
-
22 Рабеи РедаНападающий
-
Главный тренер: Пятибратов Дмитрий
История личных встреч
Торпедо Москва
Факел
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
125%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
13 матчей
46.2%
46.2%
7.6%
6 побед 6 ничьих 1 победа
Первый тайм
23.1%
53.8%
23.1%
3 победы 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
53.8%
38.5%
7.7%
7 побед 5 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
11
9
Голов в среднем за матч
1.83
1.29
Среднее время на гол
49
70
Всего голов
4
7
Голов в среднем за матч
0.57
1.17
Среднее время на гол
157
77
Всего голов
15
16
Голов в среднем за матч
1.15
1.23
Тотал матчей
2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
78
73
Бомбардиры внутри турнира
Торпедо Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Караев Давид
|2
|0.1
|Лебеденко Игорь
|2
|0.1
|Смольников Игорь
|1
|0.05
|Рейна Йорди
|1
|0.05
|Стефанович Илья
|1
|0.05
|Шапич Стефан
|1
|0.05
|Померко Алексей
|1 (1)
|0.05
|Самсонов Артём Владимирович
|0
|0
|Юзепчук Роман
|0
|0
|Турищев Максим
|0
|0
|Эркинов Хожимат
|0
|0
Факел
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гонгадзе Георгий
|6 (3)
|0.29
|Максимов Максим
|4
|0.19
|Акбашев Роман
|3
|0.14
|Квеквескири Ираклий
|3
|0.14
|Аппаев Хызыр
|2
|0.1
|Дашаев Аслан
|2
|0.1
|Морозов Евгений
|2
|0.1
|Альшин Ильнур
|1
|0.05
|Божин Сергей
|1
|0.05
|Магаль Руслан
|1
|0.05
|Ивахнов Матвей
|1
|0.05
|Рабеи Реда
|1 (1)
|0.05
|Шляков Евгений
|0
|0
|Черов Василий
|0
|0
|Марков Евгений
|0
|0
|Якимов Вячеслав
|0
|0
|Дмитриев Олег
|0
|0
Карточки
Торпедо Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Самсонов Артём Владимирович
|6
|0
|Кутепов Илья
|4
|1
|Нетфуллин Равиль
|3
|1
|Роганович Боян
|4
|0
|Савич Игор
|4
|0
|Эркинов Хожимат
|4
|0
|Шапич Стефан
|2
|1
|Лебеденко Игорь
|3
|0
|Енин Иван
|3
|0
|Ле Таллек Дамьен
|2
|0
|Померко Алексей
|2
|0
|Смольников Игорь
|2
|0
|Бабурин Егор
|2
|0
|Рейхмен Богдан
|2
|0
|Турищев Максим
|2
|0
|Темников Иван
|1
|0
|Караев Давид
|1
|0
|Кожемякин Олег
|1
|0
|Прошкин Егор
|1
|0
|Каймаков Михаил
|1
|0
Факел
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Квеквескири Ираклий
|6
|0
|Акбашев Роман
|5
|0
|Божин Сергей
|5
|0
|Мендель Андрей
|5
|0
|Дмитриев Олег
|3
|1
|Суслов Кирилл
|4
|0
|Аппаев Хызыр
|4
|0
|Калинин Игорь
|3
|0
|Максимов Максим
|3
|0
|Магаль Руслан
|3
|0
|Гонгадзе Георгий
|3
|0
|Морозов Евгений
|3
|0
|Ивахнов Матвей
|1
|1
|Черов Василий
|2
|0
|Шляков Евгений
|1
|0
|Шаваев Алихан
|1
|0
|Черняков Даниил
|1
|0
|Свинов Илья
|1
|0
Результаты матчей
Торпедо Москва
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
30% (3)
70% (7)
Факел
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
5
2
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
10
Торпедо Москва
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Факел
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Сухие победы
6
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
13
6
Волевые поражения
6
17
Торпедо Москва
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
33% (7)
43% (9)
24% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
29% (6)
43% (9)
Факел
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
24% (5)
43% (9)
33% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (4)
33% (7)
48% (10)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
6
3
Волевые победы
13
6
Волевые поражения
7
27
Голы по времени матча
Забито
2
10
2 В 1-м тайме 7
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 5
19 Не забивали 13
0
0%
3
30%
1-15
1
50%
1
10%
16-30
1
50%
3
30%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
1
10%
76-90
Пропущено
19
22
6 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 9
1
5%
1
5%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
5
26%
6
27%
31-45
5
26%
3
14%
46-60
4
21%
6
27%
61-75
4
21%
4
18%
76-90
Забито
7
18
3 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 5
16 Не забивали 12
1
14%
2
11%
1-15
2
29%
1
6%
16-30
0
0%
5
28%
31-45
2
29%
4
22%
46-60
1
14%
2
11%
61-75
1
14%
4
22%
76-90
Пропущено
19
16
9 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
6
38%
16-30
9
47%
2
13%
31-45
2
11%
3
19%
46-60
5
26%
2
13%
61-75
3
16%
3
19%
76-90
Забито
9
28
5 В 1-м тайме 15
4 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 10
14 Не забивали 4
1
11%
5
18%
1-15
3
33%
2
7%
16-30
1
11%
8
29%
31-45
2
22%
5
18%
46-60
1
11%
3
11%
61-75
1
11%
5
18%
76-90
Пропущено
38
38
15 В 1-м тайме 17
23 Во 2-м тайме 21
16 Пропускали первыми 9
19 Не пропускали 17
1
3%
1
3%
1-15
0
0%
8
21%
16-30
14
37%
8
21%
31-45
7
18%
6
16%
46-60
9
24%
8
21%
61-75
7
18%
7
18%
76-90
Результаты последних матчей
Торпедо Москва
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Ростов - Торпедо Москва 2:1 Пари НН - Торпедо Москва 0:3 Торпедо Москва - Урал 0:1 Краснодар - Торпедо Москва 2:2
Акрон - Торпедо Москва 2:0 Торпедо Москва - Оренбург 3:4 Торпедо Москва - Крылья Советов 0:3 Торпедо Москва - Волгарь 1:3 Торпедо Москва - Факел 1:1 Торпедо Москва - Нефтехимик 0:0 Торпедо Москва - Краснодар-2 0:1 Алания - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Урал 1:2 Торпедо Москва - Сочи 1:1 Торпедо Москва - Зенит 0:2 Торпедо Москва - Крылья Советов 0:2 Спартак Москва - Торпедо Москва 1:0 Ахмат - Торпедо Москва 1:0 ЦСКА Москва - Торпедо Москва 0:1 Торпедо Москва - Локомотив Москва 0:1
Факел
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Факел - ЦСКА Москва 0:2 Факел - Факел (мол.) 5:1 Факел - Сочи 3:0 Спартак Москва - Факел 3:2
Факел - Химки 1:1 Факел - Истиклол 3:0 Сочи - Факел 4:2 Факел - Кайсар 2:1 Торпедо Москва - Факел 1:1 Факел - Чайка 0:1 Факел - Андижан 4:1 Славия София - Факел 1:2 Факел - Графичар Белград 2:0 Спартак Субботица - Факел 1:0 Крылья Советов - Факел 1:0 Факел - Зенит 0:2 Урал - Факел 2:0 Факел - Краснодар 3:3 Оренбург - Факел 4:1 Факел - Ростов 1:1
Результаты матчей
Торпедо Москва
Факел
Точный счет
0:1
3 раза 30%
0:2
2 раза 20%
1:3
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
1:1
3 раза 27%
3:3
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
Точное количество голов
0
6 раз 60%
1
4 раза 40%
1
4 раза 36%
3
3 раза 27%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
Точный счет
1:0
3 раза 27%
2:0
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
1:1
2 раза 20%
4:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
Точное количество голов
0
6 раз 55%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
Точный счет
1:0
4 раза 19%
0:1
3 раза 14%
0:2
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
1:1
5 раз 24%
0:0
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:3
2 раза 10%
4:1
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
Точное количество голов
0
12 раз 57%
1
6 раз 29%
2
2 раза 10%
3
1 раз 5%
1
10 раз 48%
0
4 раза 19%
2
4 раза 19%
3
3 раза 14%
Тоталы голов в матче
Торпедо Москва
Факел
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
46
Больше Меньше
92
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
56
Больше Меньше
82
38
28
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
912
Больше Меньше
174
318
714
120
318
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|21
|16
|3
|2
|55 - 10
|51
|2.
|Заявка
|21
|13
|5
|3
|38 - 28
|44
|3.
|Заявка
|21
|12
|5
|4
|45 - 24
|41
|4.
|Заявка
|21
|11
|5
|5
|37 - 20
|38
|5.
|Заявка
|21
|10
|5
|6
|36 - 26
|35
|6.
|Заявка
|21
|10
|3
|8
|31 - 29
|33
|7.
|Заявка
|21
|10
|2
|9
|41 - 41
|32
|8.
|Заявка
|21
|9
|5
|7
|44 - 35
|32
|9.
|Заявка
|21
|9
|4
|8
|31 - 39
|31
|10.
|Заявка
|21
|7
|4
|10
|31 - 37
|25
|11.
|Заявка
|21
|7
|4
|10
|24 - 33
|25
|12.
|Заявка
|21
|5
|6
|10
|21 - 32
|21
|13.
|Заявка
|21
|5
|4
|12
|23 - 41
|19
|14.
|Заявка
|21
|2
|11
|8
|27 - 39
|17
|15.
|Заявка
|21
|3
|4
|14
|19 - 47
|13
|16.
|Заявка
|21
|2
|4
|15
|13 - 35
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|10
|0
|1
|39 - 6
|30
|2.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|22 - 16
|26
|3.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|28 - 11
|25
|4.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|25 - 8
|23
|5.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|25 - 9
|23
|6.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|20 - 10
|23
|7.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|20 - 12
|21
|8.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|20 - 15
|17
|9.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|12 - 12
|14
|10.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|12 - 17
|13
|11.
|Заявка
|11
|2
|7
|2
|17 - 17
|13
|12.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|8 - 11
|10
|13.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|17 - 19
|9
|14.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|8 - 18
|9
|15.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|14 - 27
|8
|16.
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|4 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|16 - 4
|21
|2.
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|19 - 17
|19
|3.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|16 - 12
|18
|4.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|20 - 15
|18
|5.
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|14 - 18
|16
|6.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|24 - 20
|15
|7.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|12 - 12
|15
|8.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|16 - 16
|12
|9.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 16
|12
|10.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|9 - 14
|11
|11.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|13 - 21
|11
|12.
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|11 - 27
|10
|13.
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|13 - 30
|7
|14.
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|9 - 18
|6
|15.
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|11 - 29
|4
|16.
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|10 - 22
|4
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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|Спартак Москва
|Промес Квинси
|16 (6)
|Зенит
|Малком Филипе
|16 (5)
|Оренбург
|Писарский Владимир
|14 (1)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|13 (1)
|Сочи
|Нобоа Кристиан
|10 (1)
|Сочи
|Мелкадзе Георгий
|1 8
|Пари НН
|Майга Мамаду
|1 8
|Динамо Москва
|Фернандес Роберто
|2 6
|Оренбург
|Сиваков Михаил
|1 7
|Ахмат
|Швец Антон
|8
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Торпедо Москва - Факел
Исход игры
Торпедо Москва
28.7% (47)
Ничья
40.9% (67)
Факел
30.5% (50)
Тотал 2.5
Больше
30.77% (36)
Меньше
69.23% (81)
Обе команды забьют
Да
77.78% (91)
Нет
22.22% (26)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.5% (55)
2:1 Торпедо Москва
12.8% (21)
1:0 Торпедо Москва
6.7% (11)
0:1 Факел
5.5% (9)
1:2 Факел
5.5% (9)
0:0 Ничья
2.4% (4)
2:2 Ничья
1.8% (3)
2:0 Торпедо Москва
1.2% (2)
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