Спартак Москва

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LiveResult.Ru

Доброго времени суток вам, уважаемые поклонники спорта №1! Спортивный порталприветствует всех, кто неравнодушен к российскому футболу. В рамках поединка 22-го тура чемпионата России сойдутся лицом к лицу игроки московского «» и столичного «». Встреча состоится в, на стадионе «».Для вас текстовую трансляцию матча проведет. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!