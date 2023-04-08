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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 22. Стадион: .
Спартак Москва
 
Позже
Динамо Москва
Прогнозы 162
Спартак Москва 75.9% (123)
X 12.3% (20)
Динамо Москва 11.7% (19)
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Спартак Москва
Динамо Москва

История личных встреч

Спартак Москва
Динамо Москва

19 матчей

73.7%
26.3%
14 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

47.4%
31.6%
21%
9 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

68.4%
26.3%
5.3%
13 побед 5 ничьих 0 побед

13 матчей

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 12 побед

Второй тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 9 побед

32 матча

43.8%
28.1%
28.1%
14 побед 9 ничьих 9 побед

Первый тайм

28.1%
34.4%
37.5%
9 побед 11 ничьих 12 побед

Второй тайм

40.6%
31.3%
28.1%
13 побед 10 ничьих 9 побед

История матчей

ПЛ
1:0
К
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:2
ПЛ
1:2
К
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:2
ПЛ
3:0
ПЛ
2:3
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
3:2
ПЛ
1:4
ПЛ
1:5
ПЛ
0:4
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
К
0:3
ПЛ
1:1
ПЛ
4:3

Голы

Всего голов

17
31

Голов в среднем за матч

1.06
1.94

Среднее время на гол

84
46

Всего голов

18
23

Голов в среднем за матч

1.13
1.44

Среднее время на гол

80
62

Всего голов

35
54

Голов в среднем за матч

1.09
1.69

Тотал матчей

2.5
31
Больше 97%
Меньше 3%
1
26
Больше 81%
Меньше 19%
6
15
Больше 47%
Меньше 53%
17
9
Больше 28%
Меньше 72%
23
5
Больше 16%
Меньше 84%
27
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
31

Среднее время на гол

82
53

Бомбардиры внутри турнира

Спартак Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Промес Квинси 16 (2) 0.76
Соболев Александр Сергеевич 7 0.33
Николсон Шамар 3 0.14
Литвинов Руслан 3 0.14
Мартинс Кристофер 2 0.1
Игнатов Михаил 2 0.1
Зобнин Роман 2 0.1
Зиньковский Антон 2 0.1
Мозес Виктор 2 0.1
Пруцев Данил 1 0.05
Денисов Даниил 1 0.05
Рыбус Мацей 1 0.05
Маслов Павел 1 0.05
Мелёшин Павел 1 0.05
Хлусевич Даниил 0 0
Джикия Георгий 0 0
Зорин Даниил 0 0
Динамо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тюкавин Константин 8 0.38
Смолов Фёдор 7 (3) 0.33
Грулёв Вячеслав 3 0.14
Гладышев Ярослав 3 0.14
Фомин Даниил 3 (3) 0.14
Макаров Денис 3 0.14
Захарян Арсен 2 0.1
Нгамалё Николя 2 0.1
Фернандес Роберто 2 0.1
Паршивлюк Сергей 1 0.05
Скопинцев Дмитрий 1 0.05
Моро Никола 0 0
Даса Элазар 0 0
Гагнидзе Лука 0 0

Карточки

Спартак Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соболев Александр Сергеевич 8 0
Промес Квинси 6 0
Хлусевич Даниил 6 0
Рыбус Мацей 3 1
Джикия Георгий 3 0
Пруцев Данил 3 0
Литвинов Руслан 3 0
Зобнин Роман 2 0
Селихов Александр 2 0
Бальде Диао Кейта 2 0
Зиньковский Антон 2 0
Маслов Павел 2 0
Николсон Шамар 2 0
Денисов Даниил 2 0
Мартинс Кристофер 1 0
Максименко Александр 1 0
Дуарте Алексис 1 0
Мелёшин Павел 1 0
Динамо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандес Роберто 6 2
Захарян Арсен 5 1
Сазонов Саба 6 0
Скопинцев Дмитрий 5 0
Лаксальт Диего 4 0
Фомин Даниил 4 0
Макаров Денис 4 0
Гладышев Ярослав 2 1
Норманн Матиас 3 0
Гагнидзе Лука 3 0
Моро Никола 1 1
Паршивлюк Сергей 2 0
Нгамалё Николя 0 1
Шунин Антон 1 0
Смолов Фёдор 1 0
Грулёв Вячеслав 1 0
Карапузов Владислав 1 0
Даса Элазар 1 0
Маричаль Николас 1 0

Результаты матчей

Спартак Москва
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
60% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Динамо Москва
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

5
1

Волевые поражения

3
9
Спартак Москва
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
64% (7)
9% (1)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Динамо Москва
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

7
4

Волевые поражения

17
20
Спартак Москва
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
52% (11)
33% (7)
14% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
38% (8)
29% (6)
Динамо Москва
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
19% (4)
48% (10)
33% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
24% (5)
43% (9)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

12
5

Волевые поражения

20
29

Голы по времени матча

Забито

25
15
11 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 5
12 Не забивали 11
3
12%
1
7%
1-15
3
12%
4
27%
16-30
5
20%
4
27%
31-45
3
12%
1
7%
46-60
5
20%
1
7%
61-75
6
24%
4
27%
76-90

Пропущено

9
17
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
1
11%
4
24%
1-15
1
11%
2
12%
16-30
2
22%
1
6%
31-45
4
44%
3
18%
46-60
1
11%
4
24%
61-75
0
0%
3
18%
76-90

Забито

19
20
7 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 8
12 Не забивали 13
1
5%
2
10%
1-15
4
21%
3
15%
16-30
2
11%
6
30%
31-45
5
26%
1
5%
46-60
2
11%
3
15%
61-75
5
26%
5
25%
76-90

Пропущено

16
10
10 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
6
38%
1
10%
16-30
4
25%
2
20%
31-45
3
19%
1
10%
46-60
1
6%
4
40%
61-75
2
13%
2
20%
76-90

Забито

44
35
18 В 1-м тайме 20
26 Во 2-м тайме 15
12 Забивали первыми 13
3 Не забивали 3
4
9%
3
9%
1-15
7
16%
7
20%
16-30
7
16%
10
29%
31-45
8
18%
2
6%
46-60
7
16%
4
11%
61-75
11
25%
9
26%
76-90

Пропущено

25
27
14 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 15
1
4%
4
15%
1-15
7
28%
3
11%
16-30
6
24%
3
11%
31-45
7
28%
4
15%
46-60
2
8%
8
30%
30%
61-75
2
8%
5
19%
76-90

Результаты последних матчей

Спартак Москва
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Урал - Спартак Москва 2:1 Спартак Москва - Ахмат 0:0 Оренбург - Спартак Москва 2:0 Спартак Москва - Урал 1:1
Спартак Москва - Факел 3:2 Спартак Москва - Урал 2:2 Спартак Москва - Локомотив Москва 4:2 Локомотив Москва - Спартак Москва 0:1 Спартак Москва - Андижан 2:2 Сочи - Спартак Москва 0:2 Спартак Москва - Краснодар 4:0 Ростов - Спартак Москва 0:0 Ботев Пловдив - Спартак Москва 0:1 Спартак Москва - АГМК 3:1 Зенит - Спартак Москва 0:0 Крылья Советов - Спартак Москва 2:1 Локомотив Москва - Спартак Москва 1:2 Сочи - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Торпедо Москва 1:0 Спартак Москва - Химки 5:0
Динамо Москва
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Динамо Москва - Акрон 0:0 Динамо Москва - Сочи 0:2 Урал - Динамо Москва 0:1 Зенит - Динамо Москва 1:1
Краснодар - Динамо Москва 3:1 Динамо Москва - Крылья Советов 1:0 Динамо Москва - Крылья Советов 1:1 Крылья Советов - Динамо Москва 2:1 ЦСКА Москва - Динамо Москва 2:1 Динамо Москва - Алания 3:2 Динамо Москва - Химки 4:2 Динамо Москва - Олимпик Ташкент 1:0 Динамо Москва - Енисей 4:1 Динамо Москва - Арда Карджали 3:1 Динамо Москва - Борац Баня-Лука 3:2 Динамо Москва - Оренбург 3:3 Динамо Москва - Оренбург 1:0 Ахмат - Динамо Москва 2:1 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 Ростов - Динамо Москва 2:1

Результаты матчей

Спартак Москва
Динамо Москва

Точный счет

1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%
0:2
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
6:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
5
2 раза 20%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
6
1 раз 9%

Точный счет

1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
1:4
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
2:1
3 раза 30%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%

Точное количество голов

2
5 раз 45%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
4
2 раза 18%
1
6 раз 60%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%

Точный счет

1:0
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
1:1
2 раза 10%
1:4
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
2:1
5 раз 24%
0:2
3 раза 14%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%

Точное количество голов

2
6 раз 29%
1
5 раз 24%
0
3 раза 14%
4
3 раза 14%
3
2 раза 10%
5
2 раза 10%
1
9 раз 43%
2
4 раза 19%
0
3 раза 14%
3
3 раза 14%
4
1 раз 5%
6
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Спартак Москва
Динамо Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
8
3
6
4
1.5
5
6
5
5
2.5
3
8
3
7
3.5
2
9
2
8
4.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
7
4
1.5
4
6
2
9
2.5
2
8
2
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
3
0.5
Больше Меньше
18
3
13
8
1.5
9
12
7
14
2.5
5
16
5
16
3.5
2
19
2
19
4.5
1
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 21 16 3 2 55 - 10 51
2.
Ростов
 Заявка 21 13 5 3 38 - 28 44
3.
Спартак Москва
 Заявка 21 12 5 4 45 - 24 41
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 21 11 5 5 37 - 20 38
5.
Ахмат
 Заявка 22 11 3 8 33 - 29 36
6.
Динамо Москва
 Заявка 21 10 5 6 36 - 26 35
7.
Оренбург
 Заявка 21 10 2 9 41 - 41 32
8.
Краснодар
 Заявка 21 9 5 7 44 - 35 32
9.
Сочи
 Заявка 21 9 4 8 31 - 39 31
10.
Локомотив Москва
 Заявка 21 7 4 10 31 - 37 25
11.
Урал
 Заявка 22 7 4 11 24 - 35 25
12.
Крылья Советов
 Заявка 21 5 6 10 21 - 32 21
13.
Пари НН
 Заявка 21 5 4 12 23 - 41 19
14.
Факел
 Заявка 22 2 11 9 27 - 41 17
15.
Химки
 Заявка 21 3 4 14 19 - 47 13
16.
Торпедо Москва
 Заявка 22 3 4 15 15 - 35 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 11 10 0 1 39 - 6 30
2.
Ростов
 Заявка 12 8 2 2 22 - 16 26
3.
Оренбург
 Заявка 10 8 1 1 28 - 11 25
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 10 7 2 1 25 - 8 23
5.
Спартак Москва
 Заявка 10 7 2 1 25 - 9 23
6.
Динамо Москва
 Заявка 11 7 2 2 20 - 10 23
7.
Сочи
 Заявка 10 6 3 1 20 - 12 21
8.
Краснодар
 Заявка 10 5 2 3 20 - 15 17
9.
Ахмат
 Заявка 11 5 2 4 14 - 12 17
10.
Урал
 Заявка 11 4 1 6 12 - 17 13
11.
Факел
 Заявка 11 2 7 2 17 - 17 13
12.
Крылья Советов
 Заявка 10 2 4 4 8 - 11 10
13.
Локомотив Москва
 Заявка 10 2 3 5 17 - 19 9
14.
Химки
 Заявка 11 2 3 6 8 - 18 9
15.
Пари НН
 Заявка 11 2 2 7 14 - 27 8
16.
Торпедо Москва
 Заявка 11 2 1 8 6 - 17 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 10 6 3 1 16 - 4 21
2.
Ахмат
 Заявка 11 6 1 4 19 - 17 19
3.
Ростов
 Заявка 9 5 3 1 16 - 12 18
4.
Спартак Москва
 Заявка 11 5 3 3 20 - 15 18
5.
Локомотив Москва
 Заявка 11 5 1 5 14 - 18 16
6.
Краснодар
 Заявка 11 4 3 4 24 - 20 15
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 11 4 3 4 12 - 12 15
8.
Динамо Москва
 Заявка 10 3 3 4 16 - 16 12
9.
Урал
 Заявка 11 3 3 5 12 - 18 12
10.
Пари НН
 Заявка 10 3 2 5 9 - 14 11
11.
Крылья Советов
 Заявка 11 3 2 6 13 - 21 11
12.
Сочи
 Заявка 11 3 1 7 11 - 27 10
13.
Оренбург
 Заявка 11 2 1 8 13 - 30 7
14.
Торпедо Москва
 Заявка 11 1 3 7 9 - 18 6
15.
Химки
 Заявка 10 1 1 8 11 - 29 4
16.
Факел
 Заявка 11 0 4 7 10 - 24 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России

Топ бомбардиров
Спартак Москва Промес Квинси 16 (6)
Зенит Малком Филипе 16 (5)
Оренбург Писарский Владимир 14 (1)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 13 (1)
Сочи Нобоа Кристиан 10 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Сочи Мелкадзе Георгий 1 8
Пари НН Майга Мамаду 1 8
Динамо Москва Фернандес Роберто 2 6
Оренбург Сиваков Михаил 1 7
Ахмат Швец Антон 8
Весь список
  • До матча
  • Судья
    Представим вашему вниманию бригаду рефери:

    Главный судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону);
    Ассистент: Дмитрий Мосякин (Москва);
    Ассистент: Варанцо Петросян (Ростов-на-Дону);
    Резервный: Игорь Панин (Дмитров).
  • Доброго времени суток вам, уважаемые поклонники спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к российскому футболу. В рамках поединка 22-го тура чемпионата России сойдутся лицом к лицу игроки московского «Спартака» и столичного «Динамо». Встреча состоится в Москве, на стадионе «Открытие Банк Арена».

    Для вас текстовую трансляцию матча проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Спартак Москва - Динамо Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 апреля 2023, осталось 24 минуты.



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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 39.5% пользователей.
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Прогнозы 162
Спартак Москва 75.9% (123)
X 12.3% (20)
Динамо Москва 11.7% (19)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Спартак Москва
Ничья
Динамо Москва
3.85
3.92
4.14
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Где смотреть матч Спартак Москва - Динамо Москва онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Спартак Москва - Динамо Москва

Исход игры
Спартак Москва
75.9% (123)
Ничья
12.3% (20)
Динамо Москва
11.7% (19)
Тотал 2.5
Больше
68.07% (81)
Меньше
31.93% (38)
Обе команды забьют
Да
78.15% (93)
Нет
21.85% (26)
Популярный счёт
2:1 Спартак Москва
39.5% (64)
1:0 Спартак Москва
10.5% (17)
1:1 Ничья
8% (13)
2:0 Спартак Москва
4.3% (7)
1:2 Динамо Москва
3.1% (5)
3:2 Спартак Москва
2.5% (4)
2:2 Ничья
1.9% (3)
3:1 Спартак Москва
1.9% (3)
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