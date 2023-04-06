Тур: 22. Стадион: Открытие Банк Арена.
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
Спартак Москва
Динамо Москва
19 матчей
73.7%
26.3%
14 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
47.4%
31.6%
21%
9 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
68.4%
26.3%
5.3%
13 побед 5 ничьих 0 побед
13 матчей
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 12 побед
Второй тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 9 побед
32 матча
43.8%
28.1%
28.1%
14 побед 9 ничьих 9 побед
Первый тайм
28.1%
34.4%
37.5%
9 побед 11 ничьих 12 побед
Второй тайм
40.6%
31.3%
28.1%
13 побед 10 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
31
Голов в среднем за матч
1.06
1.94
Среднее время на гол
84
46
Всего голов
18
23
Голов в среднем за матч
1.13
1.44
Среднее время на гол
80
62
Всего голов
35
54
Голов в среднем за матч
1.09
1.69
Тотал матчей
2.5
31
Больше 97%
Меньше 3%
1
26
Больше 81%
Меньше 19%
6
15
Больше 47%
Меньше 53%
17
9
Больше 28%
Меньше 72%
23
5
Больше 16%
Меньше 84%
27
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
Среднее время на гол
82
53
Бомбардиры внутри турнира
Спартак Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Промес Квинси
|16 (2)
|0.76
|Соболев Александр Сергеевич
|7
|0.33
|Николсон Шамар
|3
|0.14
|Литвинов Руслан
|3
|0.14
|Мартинс Кристофер
|2
|0.1
|Игнатов Михаил
|2
|0.1
|Зобнин Роман
|2
|0.1
|Зиньковский Антон
|2
|0.1
|Мозес Виктор
|2
|0.1
|Пруцев Данил
|1
|0.05
|Денисов Даниил
|1
|0.05
|Рыбус Мацей
|1
|0.05
|Маслов Павел
|1
|0.05
|Мелёшин Павел
|1
|0.05
|Хлусевич Даниил
|0
|0
|Джикия Георгий
|0
|0
|Зорин Даниил
|0
|0
Динамо Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тюкавин Константин
|8
|0.38
|Смолов Фёдор
|7 (3)
|0.33
|Грулёв Вячеслав
|3
|0.14
|Гладышев Ярослав
|3
|0.14
|Фомин Даниил
|3 (3)
|0.14
|Макаров Денис
|3
|0.14
|Захарян Арсен
|2
|0.1
|Нгамалё Николя
|2
|0.1
|Фернандес Роберто
|2
|0.1
|Паршивлюк Сергей
|1
|0.05
|Скопинцев Дмитрий
|1
|0.05
|Моро Никола
|0
|0
|Даса Элазар
|0
|0
|Гагнидзе Лука
|0
|0
Карточки
Спартак Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Соболев Александр Сергеевич
|8
|0
|Промес Квинси
|6
|0
|Хлусевич Даниил
|6
|0
|Рыбус Мацей
|3
|1
|Джикия Георгий
|3
|0
|Пруцев Данил
|3
|0
|Литвинов Руслан
|3
|0
|Зобнин Роман
|2
|0
|Селихов Александр
|2
|0
|Бальде Диао Кейта
|2
|0
|Зиньковский Антон
|2
|0
|Маслов Павел
|2
|0
|Николсон Шамар
|2
|0
|Денисов Даниил
|2
|0
|Мартинс Кристофер
|1
|0
|Максименко Александр
|1
|0
|Дуарте Алексис
|1
|0
|Мелёшин Павел
|1
|0
Динамо Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фернандес Роберто
|6
|2
|Захарян Арсен
|5
|1
|Сазонов Саба
|6
|0
|Скопинцев Дмитрий
|5
|0
|Лаксальт Диего
|4
|0
|Фомин Даниил
|4
|0
|Макаров Денис
|4
|0
|Гладышев Ярослав
|2
|1
|Норманн Матиас
|3
|0
|Гагнидзе Лука
|3
|0
|Моро Никола
|1
|1
|Паршивлюк Сергей
|2
|0
|Нгамалё Николя
|0
|1
|Шунин Антон
|1
|0
|Смолов Фёдор
|1
|0
|Грулёв Вячеслав
|1
|0
|Карапузов Владислав
|1
|0
|Даса Элазар
|1
|0
|Маричаль Николас
|1
|0
Результаты матчей
Спартак Москва
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
60% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Динамо Москва
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
5
1
Волевые поражения
3
9
Спартак Москва
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
64% (7)
9% (1)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Динамо Москва
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
7
4
Волевые поражения
17
20
Спартак Москва
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
52% (11)
33% (7)
14% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
38% (8)
29% (6)
Динамо Москва
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
19% (4)
48% (10)
33% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
24% (5)
43% (9)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
12
5
Волевые поражения
20
29
Голы по времени матча
Забито
25
15
11 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 5
12 Не забивали 11
3
12%
1
7%
1-15
3
12%
4
27%
16-30
5
20%
4
27%
31-45
3
12%
1
7%
46-60
5
20%
1
7%
61-75
6
24%
4
27%
76-90
Пропущено
9
17
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
1
11%
4
24%
1-15
1
11%
2
12%
16-30
2
22%
1
6%
31-45
4
44%
3
18%
46-60
1
11%
4
24%
61-75
0
0%
3
18%
76-90
Забито
19
20
7 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 8
12 Не забивали 13
1
5%
2
10%
1-15
4
21%
3
15%
16-30
2
11%
6
30%
31-45
5
26%
1
5%
46-60
2
11%
3
15%
61-75
5
26%
5
25%
76-90
Пропущено
16
10
10 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
6
38%
1
10%
16-30
4
25%
2
20%
31-45
3
19%
1
10%
46-60
1
6%
4
40%
61-75
2
13%
2
20%
76-90
Забито
44
35
18 В 1-м тайме 20
26 Во 2-м тайме 15
12 Забивали первыми 13
3 Не забивали 3
4
9%
3
9%
1-15
7
16%
7
20%
16-30
7
16%
10
29%
31-45
8
18%
2
6%
46-60
7
16%
4
11%
61-75
11
25%
9
26%
76-90
Пропущено
25
27
14 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 15
1
4%
4
15%
1-15
7
28%
3
11%
16-30
6
24%
3
11%
31-45
7
28%
4
15%
46-60
2
8%
8
30%
30%
61-75
2
8%
5
19%
76-90
Результаты последних матчей
Спартак Москва
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Урал - Спартак Москва 2:1 Спартак Москва - Ахмат 0:0 Оренбург - Спартак Москва 2:0 Спартак Москва - Урал 1:1
Спартак Москва - Факел 3:2 Спартак Москва - Урал 2:2 Спартак Москва - Локомотив Москва 4:2 Локомотив Москва - Спартак Москва 0:1 Спартак Москва - Андижан 2:2 Сочи - Спартак Москва 0:2 Спартак Москва - Краснодар 4:0 Ростов - Спартак Москва 0:0 Ботев Пловдив - Спартак Москва 0:1 Спартак Москва - АГМК 3:1 Зенит - Спартак Москва 0:0 Крылья Советов - Спартак Москва 2:1 Локомотив Москва - Спартак Москва 1:2 Сочи - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Торпедо Москва 1:0 Спартак Москва - Химки 5:0
Динамо Москва
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Динамо Москва - Акрон 0:0 Динамо Москва - Сочи 0:2 Урал - Динамо Москва 0:1 Зенит - Динамо Москва 1:1
Краснодар - Динамо Москва 3:1 Динамо Москва - Крылья Советов 1:0 Динамо Москва - Крылья Советов 1:1 Крылья Советов - Динамо Москва 2:1 ЦСКА Москва - Динамо Москва 2:1 Динамо Москва - Алания 3:2 Динамо Москва - Химки 4:2 Динамо Москва - Олимпик Ташкент 1:0 Динамо Москва - Енисей 4:1 Динамо Москва - Арда Карджали 3:1 Динамо Москва - Борац Баня-Лука 3:2 Динамо Москва - Оренбург 3:3 Динамо Москва - Оренбург 1:0 Ахмат - Динамо Москва 2:1 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 Ростов - Динамо Москва 2:1
Результаты матчей
Спартак Москва
Динамо Москва
Точный счет
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%
0:2
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
6:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
5
2 раза 20%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
6
1 раз 9%
Точный счет
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
1:4
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
2:1
3 раза 30%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
Точное количество голов
2
5 раз 45%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
4
2 раза 18%
1
6 раз 60%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
Точный счет
1:0
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
1:1
2 раза 10%
1:4
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
2:1
5 раз 24%
0:2
3 раза 14%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
Точное количество голов
2
6 раз 29%
1
5 раз 24%
0
3 раза 14%
4
3 раза 14%
3
2 раза 10%
5
2 раза 10%
1
9 раз 43%
2
4 раза 19%
0
3 раза 14%
3
3 раза 14%
4
1 раз 5%
6
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Спартак Москва
Динамо Москва
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
83
64
56
55
38
37
29
28
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
74
46
29
28
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
183
Больше Меньше
183
138
912
714
516
516
219
219
120
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|21
|16
|3
|2
|55 - 10
|51
|2.
|Заявка
|21
|13
|5
|3
|38 - 28
|44
|3.
|Заявка
|21
|12
|5
|4
|45 - 24
|41
|4.
|Заявка
|21
|11
|5
|5
|37 - 20
|38
|5.
|Заявка
|21
|10
|5
|6
|36 - 26
|35
|6.
|Заявка
|21
|10
|3
|8
|31 - 29
|33
|7.
|Заявка
|21
|10
|2
|9
|41 - 41
|32
|8.
|Заявка
|21
|9
|5
|7
|44 - 35
|32
|9.
|Заявка
|21
|9
|4
|8
|31 - 39
|31
|10.
|Заявка
|21
|7
|4
|10
|31 - 37
|25
|11.
|Заявка
|21
|7
|4
|10
|24 - 33
|25
|12.
|Заявка
|21
|5
|6
|10
|21 - 32
|21
|13.
|Заявка
|21
|5
|4
|12
|23 - 41
|19
|14.
|Заявка
|21
|2
|11
|8
|27 - 39
|17
|15.
|Заявка
|21
|3
|4
|14
|19 - 47
|13
|16.
|Заявка
|21
|2
|4
|15
|13 - 35
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|10
|0
|1
|39 - 6
|30
|2.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|22 - 16
|26
|3.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|28 - 11
|25
|4.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|25 - 8
|23
|5.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|25 - 9
|23
|6.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|20 - 10
|23
|7.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|20 - 12
|21
|8.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|20 - 15
|17
|9.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|12 - 12
|14
|10.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|12 - 17
|13
|11.
|Заявка
|11
|2
|7
|2
|17 - 17
|13
|12.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|8 - 11
|10
|13.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|17 - 19
|9
|14.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|8 - 18
|9
|15.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|14 - 27
|8
|16.
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|4 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|16 - 4
|21
|2.
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|19 - 17
|19
|3.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|16 - 12
|18
|4.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|20 - 15
|18
|5.
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|14 - 18
|16
|6.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|24 - 20
|15
|7.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|12 - 12
|15
|8.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|16 - 16
|12
|9.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 16
|12
|10.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|9 - 14
|11
|11.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|13 - 21
|11
|12.
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|11 - 27
|10
|13.
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|13 - 30
|7
|14.
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|9 - 18
|6
|15.
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|11 - 29
|4
|16.
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|10 - 22
|4
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу России
|Спартак Москва
|Промес Квинси
|16 (6)
|Зенит
|Малком Филипе
|16 (5)
|Оренбург
|Писарский Владимир
|14 (1)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|13 (1)
|Сочи
|Нобоа Кристиан
|10 (1)
|Сочи
|Мелкадзе Георгий
|1 8
|Пари НН
|Майга Мамаду
|1 8
|Динамо Москва
|Фернандес Роберто
|2 6
|Оренбург
|Сиваков Михаил
|1 7
|Ахмат
|Швец Антон
|8
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Спартак Москва - Динамо Москва
Исход игры
Спартак Москва
75.4% (52)
Ничья
13% (9)
Динамо Москва
11.6% (8)
Тотал 2.5
Больше
61.54% (32)
Меньше
38.46% (20)
Обе команды забьют
Да
73.08% (38)
Нет
26.92% (14)
Популярный счёт
2:1 Спартак Москва
33.3% (23)
1:0 Спартак Москва
14.5% (10)
1:1 Ничья
10.1% (7)
1:2 Динамо Москва
4.3% (3)
3:2 Спартак Москва
4.3% (3)
2:0 Спартак Москва
2.9% (2)
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