Тур: 22. Стадион: Ахмат-Арена.
0'
1:0
3' ГолХарин Евгений
7' Желтая карточкаМишкич Даниэль
30' Желтая карточкаБериша Бернард
33' Желтая карточкаГогличидзе Лео
Бонусы букмекеров
Ход матча
3'
1:0
30'
33'
Прогноз на матч от Liveresult
88
Шелия
Гиорги
40
Уциев
Ризван
23
Швец
Антон
- Основной состав
-
88 Шелия ГиоргиВратарь
-
40 Уциев РизванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Швец АнтонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Нижич ЗоранЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Черняк ИльяНападающий
-
47 Гбамбле НенеНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ташуев Сергей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
77 Баклов ОлегВратарь
-
46 Мамин АртёмВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Влут РайПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Ганчаренко Виктор
История личных встреч
Ахмат
Урал
11 матчей
54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
45.5%
45.5%
9%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 7 побед
19 матчей
31.6%
42.1%
26.3%
6 побед 8 ничьих 5 побед
Первый тайм
26.3%
52.6%
21.1%
5 побед 10 ничьих 4 победы
Второй тайм
31.6%
31.6%
36.8%
6 побед 6 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
13
Голов в среднем за матч
1.33
1.3
Среднее время на гол
67
69
Всего голов
15
8
Голов в среднем за матч
1.5
0.89
Среднее время на гол
60
101
Всего голов
27
21
Голов в среднем за матч
1.42
1.11
Тотал матчей
2.5
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
63
81
Бомбардиры внутри турнира
Ахмат
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Конате Мохамед II
|7
|0.32
|Тимофеев Артём
|6
|0.27
|Бериша Бернард
|4 (2)
|0.18
|Харин Евгений
|4
|0.18
|Швец Антон
|2
|0.09
|Трошечкин Александр
|2
|0.09
|Садулаев Лечи
|2
|0.09
|Ильин Владимир
|2
|0.09
|Олейников Иван
|1
|0.05
|Журавлёв Юрий
|1
|0.05
|Агаларов Гамид
|1
|0.05
|Богосавац Мирослав
|0
|0
|Тодорович Дарко
|0
|0
|Камилов Владислав
|0
|0
Урал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каштанов Алексей
|5 (2)
|0.23
|Бикфалви Эрик
|4
|0.18
|Ранджелович Лазар
|3
|0.14
|Газинский Юрий
|3
|0.14
|Влут Рай
|3 (1)
|0.14
|Филипенко Егор
|1
|0.05
|Мишкич Даниэль
|1
|0.05
|Юшин Александр
|1
|0.05
|Иллой-Айет Эммерсон
|1
|0.05
|Егорычев Андрей
|1
|0.05
|Быковский Илья
|1
|0.05
|Кулаков Денис
|0
|0
|Подберёзкин Вячеслав
|0
|0
|Бевеев Мингиян
|0
|0
Карточки
Ахмат
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Швец Антон
|8
|0
|Садулаев Лечи
|5
|1
|Бериша Бернард
|5
|0
|Тимофеев Артём
|4
|0
|Конате Мохамед II
|2
|1
|Шелия Гиорги
|3
|0
|Трошечкин Александр
|3
|0
|Быстров Марат
|3
|0
|Агаларов Гамид
|3
|0
|Карапузов Владислав
|3
|0
|Семёнов Андрей
|2
|0
|Нижич Зоран
|2
|0
|Камилов Владислав
|2
|0
|Тодорович Дарко
|2
|0
|Опарин Михаил
|0
|1
|Ильин Владимир
|1
|0
|Олейников Иван
|1
|0
|Фольмер Кирилл
|1
|0
|Харин Евгений
|1
|0
Урал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мишкич Даниэль
|6
|0
|Бевеев Мингиян
|4
|1
|Егорычев Андрей
|4
|1
|Гаджимурадов Рамазан
|4
|0
|Гогличидзе Лео
|2
|1
|Кулаков Денис
|3
|0
|Помазун Илья
|3
|0
|Каштанов Алексей
|3
|0
|Ранджелович Лазар
|3
|0
|Коновалов Игорь Олегович
|3
|0
|Сунгатулин Фаниль
|1
|1
|Бикфалви Эрик
|2
|0
|Сиссе Ибраима
|2
|0
|Герасимов Алексей
|2
|0
|Юшин Александр
|2
|0
|Иллой-Айет Эммерсон
|2
|0
|Филипенко Егор
|1
|0
|Газинский Юрий
|1
|0
|Подберёзкин Вячеслав
|1
|0
|Влут Рай
|1
|0
|Мамин Артём
|1
|0
|Татаринов Евгений
|1
|0
|Железнов Юрий
|1
|0
Результаты матчей
Ахмат
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Урал
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
3
Волевые поражения
4
5
Ахмат
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
Урал
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
80% (8)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
11
13
Волевые поражения
13
11
Ахмат
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
38% (8)
29% (6)
33% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (4)
48% (10)
33% (7)
Урал
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
24% (5)
57% (12)
19% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
38% (8)
33% (7)
Сухие победы
1
5
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
14
16
Волевые поражения
17
16
Голы по времени матча
Забито
12
12
9 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 4
13 Не забивали 15
3
25%
1
8%
1-15
1
8%
2
17%
16-30
5
42%
3
25%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
6
50%
61-75
1
8%
0
0%
76-90
Пропущено
12
16
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
1
8%
0
0%
1-15
3
25%
2
13%
16-30
1
8%
3
19%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
4
33%
4
25%
61-75
3
25%
5
31%
76-90
Забито
19
13
10 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 4
11 Не забивали 14
4
21%
1
8%
1-15
2
11%
1
8%
16-30
4
21%
1
8%
31-45
3
16%
1
8%
46-60
2
11%
4
31%
61-75
4
21%
5
38%
76-90
Пропущено
17
16
7 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
0
0%
0
0%
1-15
4
24%
3
19%
16-30
3
18%
2
13%
31-45
4
24%
4
25%
46-60
4
24%
2
13%
61-75
2
12%
5
31%
76-90
Забито
31
25
19 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 16
13 Забивали первыми 8
3 Не забивали 8
7
23%
2
8%
1-15
3
10%
3
12%
16-30
9
29%
29%
4
16%
31-45
4
13%
1
4%
46-60
3
10%
10
40%
61-75
5
16%
5
20%
76-90
Пропущено
29
32
12 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 22
6 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 17
1
3%
0
0%
1-15
7
24%
5
16%
16-30
4
14%
5
16%
31-45
4
14%
6
19%
46-60
8
28%
6
19%
61-75
5
17%
10
31%
76-90
Результаты последних матчей
Ахмат
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Спартак Москва - Ахмат 0:0 Крылья Советов - Ахмат 0:1 Ахмат - Краснодар 0:3 Ахмат - Локомотив Москва 0:1
Ахмат - Оренбург 3:1 Уфа - Ахмат 1:2 Волгарь - Ахмат 0:2 Ахмат - Нефтехимик 0:1 Рубин - Ахмат 1:1 ЦСКА Москва - Ахмат 1:1 Ахмат - Химки 1:0 Ахмат - Чайка 2:2 Ахмат - Войводина 1:1 Ахмат - Партизан 1:3 Ростов - Ахмат 3:0 Ахмат - Динамо Москва 2:1 Пари НН - Ахмат 3:2 Зенит - Ахмат 1:2 Ахмат - Ростов 1:2 Ахмат - Торпедо Москва 1:0
Урал
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Урал - Спартак Москва 2:1 Зенит - Урал 2:0 Урал - Динамо Москва 0:1 Спартак Москва - Урал 1:1
Торпедо Москва - Урал 0:1 Спартак Москва - Урал 2:2 Урал - Ростов 2:1 Ростов - Урал 1:1 Урал - Арарат-Армения 2:0 Зенит - Урал 1:1 Локомотив Москва - Урал 2:1 Урал - Зенит 1:1 Урал - Арарат-Армения 1:1 Урал - Родина Москва 0:1 Урал - Родина Москва 2 0:1 Ботев Пловдив - Урал 2:1 Торпедо Москва - Урал 1:2 Урал - ЦСКА Москва 0:0 Урал - Факел 2:0 Урал - Локомотив Москва 2:2
Результаты матчей
Ахмат
Урал
Точный счет
2:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
0:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
2
5 раз 45%
0
4 раза 36%
1
2 раза 18%
Точный счет
1:2
3 раза 27%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
2:0
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
Точное количество голов
2
5 раз 45%
1
3 раза 27%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
0
4 раза 40%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
4
1 раз 10%
Точный счет
1:2
5 раз 24%
2:1
4 раза 19%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
2:0
4 раза 19%
0:1
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
2:2
3 раза 14%
1:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 38%
2
7 раз 33%
0
3 раза 14%
3
3 раза 14%
0
8 раз 38%
2
8 раз 38%
1
4 раза 19%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Ахмат
Урал
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
74
37
56
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
64
74
46
29
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
183
Больше Меньше
138
1011
912
318
120
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|21
|16
|3
|2
|55 - 10
|51
|2.
|Заявка
|21
|13
|5
|3
|38 - 28
|44
|3.
|Заявка
|21
|12
|5
|4
|45 - 24
|41
|4.
|Заявка
|21
|11
|5
|5
|37 - 20
|38
|5.
|1:0 Заявка
|22
|11
|3
|8
|32 - 29
|36
|6.
|Заявка
|21
|10
|5
|6
|36 - 26
|35
|7.
|Заявка
|21
|10
|2
|9
|41 - 41
|32
|8.
|Заявка
|21
|9
|5
|7
|44 - 35
|32
|9.
|Заявка
|21
|9
|4
|8
|31 - 39
|31
|10.
|Заявка
|21
|7
|4
|10
|31 - 37
|25
|11.
|0:1 Заявка
|22
|7
|4
|11
|24 - 34
|25
|12.
|Заявка
|21
|5
|6
|10
|21 - 32
|21
|13.
|Заявка
|21
|5
|4
|12
|23 - 41
|19
|14.
|Заявка
|22
|2
|11
|9
|27 - 41
|17
|15.
|Заявка
|21
|3
|4
|14
|19 - 47
|13
|16.
|Заявка
|22
|3
|4
|15
|15 - 35
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|10
|0
|1
|39 - 6
|30
|2.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|22 - 16
|26
|3.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|28 - 11
|25
|4.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|25 - 8
|23
|5.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|25 - 9
|23
|6.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|20 - 10
|23
|7.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|20 - 12
|21
|8.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|20 - 15
|17
|9.
|1:0 Заявка
|11
|5
|2
|4
|13 - 12
|17
|10.
|0:1 Заявка
|11
|4
|1
|6
|12 - 17
|13
|11.
|Заявка
|11
|2
|7
|2
|17 - 17
|13
|12.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|8 - 11
|10
|13.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|17 - 19
|9
|14.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|8 - 18
|9
|15.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|14 - 27
|8
|16.
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|6 - 17
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|16 - 4
|21
|2.
|1:0 Заявка
|11
|6
|1
|4
|19 - 17
|19
|3.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|16 - 12
|18
|4.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|20 - 15
|18
|5.
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|14 - 18
|16
|6.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|24 - 20
|15
|7.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|12 - 12
|15
|8.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|16 - 16
|12
|9.
|0:1 Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 17
|12
|10.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|9 - 14
|11
|11.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|13 - 21
|11
|12.
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|11 - 27
|10
|13.
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|13 - 30
|7
|14.
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|9 - 18
|6
|15.
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|11 - 29
|4
|16.
|Заявка
|11
|0
|4
|7
|10 - 24
|4
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу России
|Спартак Москва
|Промес Квинси
|16 (6)
|Зенит
|Малком Филипе
|16 (5)
|Оренбург
|Писарский Владимир
|14 (1)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|13 (1)
|Сочи
|Нобоа Кристиан
|10 (1)
|Сочи
|Мелкадзе Георгий
|1 8
|Пари НН
|Майга Мамаду
|1 8
|Динамо Москва
|Фернандес Роберто
|2 6
|Оренбург
|Сиваков Михаил
|1 7
|Ахмат
|Швец Антон
|8
Бесплатные ставки (фрибеты)
Бесплатные ставки (фрибеты)
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ахмат 1:0 Урал
Исход игры
Ахмат
52.6% (80)
Ничья
32.9% (50)
Урал
14.5% (22)
Тотал 2.5
Больше
32.5% (39)
Меньше
67.5% (81)
Обе команды забьют
Да
66.67% (80)
Нет
33.33% (40)
Популярный счёт
1:1 Ничья
27% (41)
2:1 Ахмат
17.8% (27)
1:0 Ахмат
17.1% (26)
2:0 Ахмат
6.6% (10)
1:2 Урал
3.9% (6)
2:2 Ничья
2% (3)
0:1 Урал
2% (3)
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