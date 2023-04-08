"Ахмат" в центре поля владеет мячом, не позволяя сопернику снарядом завладеть. "Урал" беснуется, а главный тренер "шмелей" не находит себе покоя.

Все-таки упускает игрок "Урала" сейчас мяч за пределы поля, простреливая мяч на дальнюю штангу. Уциев закрывал дальнюю штангу и выбивал мяч на угловой. Но корнера не подадут уральцы. Сфера пределы поля газона покинула.

Многовато через "дом" играет "Урал" в первом тайме, честно говоря. В некоторых ситуациях могли бы и обострять ситуацию у ворот соперника гости, но не позволяет "Ахмат".

Семёнов получил сейчас толчок в спину. Сфера досталась игроку "Ахмата", который не торопится разыгрывать стандартное положение, как и в предыдущих подобных ситуациях.

В центре поля фиксирует рефери фол. Семёнову достается по ногам. Помогает ему встать партнер. Явно недоволен 15-й номер "Ахмата" тем, что было нарушение против него.

Постепенно становится больше болельщиков на стадионе, но сейчас действительно пустыми выглядят местные трибуны. Поддержки фанатов грозненцам не хватает.

Прозвучал свисток на перерыв. После 45 минут встречи счет на табло - 1:0. Впереди футболисты "Ахмата".

МОМЕНТ! Егорычев с левого края простреливал мяч в центр штрафной. Там до мяча не добрался Татаринов, а сфера, в свою очередь, едва не юркнула в дальний угол.

Дождь идет в Грозном сегодня. По ТВ-картинке это не видно, но осадки довольно сильные. До ниточки уже все футболисты промокли.

Филипенко в центре поля теперь получил удар по ногам. С трудом поднялся с газона футболист, но матч продолжил. Обозначил он, что с его здоровьем все хорошо.

Гогличидзе буквально воткнулся в игрока "Ахмата", сбив Садулаева. В руках рефери тут же карточка желтого цвета появилась. Заслуженное наказание.

МОМЕНТ! Уциев получил мяч на правом краю штрафной, и как будто не ждал передачи от партнера Конате, который в касание пробивал по рамке противника, но угодил в свою же ногу, направив мяч на трибуны.

Играет с огнем все-таки "Урал". Нужно браться за дело гостевой команде, иначе забьют мяч в ворота соперники, и это уже будет серьезной проблемой.

Вполне вероятно, что оба коллектива уже подустали. Сил как будто у соперников нет. Бериша мяч на фланге получил, но не продвинулся с ним далеко. Новая потеря.

27' Харин закручивал мяч с правого края в сторону ворот. Прямо в руки Помазуну сфера прилетела. Голкипер уверенно обозначил свое присутствие в рамке.

25' Снова в атаку идут футболисты "Ахмата" сейчас. Удается за счет активности на правом краю южанам заработать угловой удар. Готовится подача.

24' Кулаков сейчас наступил Богосавацу на ногу. Чудом просто рефери не стал фиксировать фол и останавливать игру. Со стороны эпизод виделся мне более и менее понятным.

23' Бериша сегодня в роли свободного художника замечен. Он действует то слева, то справа. Причем все время находят его своими передачами партнеры.

21' Харин оказался на острие слева. Простреливал он мяч в центр штрафной, однако угодил в защитника. Впрочем, сфера попала в ногу защитнику, после чего вылетел за лицевую линию.

20' Снова Бериша пытался пройти к воротам соперника слева, но накрыли его попытку оппоненты, которые по кратчайшей траектории выбили мяч за боковую линию.

19' Угловой у ворот соперника подали сейчас футболисты "Урала". Пошла подача с правого края в штрафную грозненцев, но прямо в руки вратарю "шмелей".

17' Какие-то проблемы с аппаратурой возникли у судьи сейчас. Даже у кромке поля ему пришлось сбегать, чтобы настроить наушник для общения с другими судьями.

16' МОМЕНТИЩЕ! Садулаев! Классную атаку сейчас провели хозяева. В итоге Лечи оказался на ударной позиции. С 15-ти метров пробивал мощно по воротам игрок "Ахмата", и сфера угодила в перекладину!