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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 22. Стадион: .
Ахмат
1:0
Перерыв
Урал
0'
1:0
3' Гол
Харин Евгений
7' Желтая карточка
Мишкич Даниэль
30' Желтая карточка
Бериша Бернард
33' Желтая карточка
Гогличидзе Лео
1:0. Гол Евгения Харина (видео)....
Интервью Александра Ермаковича п...
Интервью Сергея Ташуева перед ма...

Ход матча

3'
Харин Евгений
(Бериша Бернард)
1:0
7'
 
Мишкич Даниэль
30'
Бериша Бернард
 
33'
 
Гогличидзе Лео
Прогнозы 152
Ахмат 52.6% (80)
X 32.9% (50)
Урал 14.5% (22)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Ахмат
Ничья
Урал
3.15
4.80
3.25
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88
Шелия
Гиорги
40
Уциев
Ризван
15
Семёнов
Андрей
5
Шатара
Милош
8
Богосавац
Мирослав
23
Швец
Антон
94
Тимофеев
Артём
11
Садулаев
Лечи
59
Харин
Евгений
7
Бериша
Бернард
13
Конате
Мохамед
II
1
Помазун
Илья
15
Кулаков
Денис
4
Иллой-Айет
Эммерсон
24
Филипенко
Егор
3
Гогличидзе
Лео
75
Сунгатулин
Фаниль
21
Подберёзкин
Вячеслав
99
Татаринов
Евгений
19
Мишкич
Даниэль
5
Егорычев
Андрей
79
Каштанов
Алексей
Ахмат
4-2-3-1
Урал
4-2-3-1

История личных встреч

Ахмат
Урал

11 матчей

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

45.5%
45.5%
9%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 7 побед

19 матчей

31.6%
42.1%
26.3%
6 побед 8 ничьих 5 побед

Первый тайм

26.3%
52.6%
21.1%
5 побед 10 ничьих 4 победы

Второй тайм

31.6%
31.6%
36.8%
6 побед 6 ничьих 7 побед

История матчей

ПЛ
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
5:2
ПЛ
1:4
ПЛ
1:1
ПЛ
3:3
ПЛ
1:3
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

12
13

Голов в среднем за матч

1.33
1.3

Среднее время на гол

67
69

Всего голов

15
8

Голов в среднем за матч

1.5
0.89

Среднее время на гол

60
101

Всего голов

27
21

Голов в среднем за матч

1.42
1.11

Тотал матчей

2.5
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

63
81

Бомбардиры внутри турнира

Ахмат
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Конате Мохамед II 7 0.32
Тимофеев Артём 6 0.27
Бериша Бернард 4 (2) 0.18
Харин Евгений 4 0.18
Швец Антон 2 0.09
Трошечкин Александр 2 0.09
Садулаев Лечи 2 0.09
Ильин Владимир 2 0.09
Олейников Иван 1 0.05
Журавлёв Юрий 1 0.05
Агаларов Гамид 1 0.05
Богосавац Мирослав 0 0
Тодорович Дарко 0 0
Камилов Владислав 0 0
Урал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каштанов Алексей 5 (2) 0.23
Бикфалви Эрик 4 0.18
Ранджелович Лазар 3 0.14
Газинский Юрий 3 0.14
Влут Рай 3 (1) 0.14
Филипенко Егор 1 0.05
Мишкич Даниэль 1 0.05
Юшин Александр 1 0.05
Иллой-Айет Эммерсон 1 0.05
Егорычев Андрей 1 0.05
Быковский Илья 1 0.05
Кулаков Денис 0 0
Подберёзкин Вячеслав 0 0
Бевеев Мингиян 0 0

Карточки

Ахмат
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Швец Антон 8 0
Садулаев Лечи 5 1
Бериша Бернард 5 0
Тимофеев Артём 4 0
Конате Мохамед II 2 1
Шелия Гиорги 3 0
Трошечкин Александр 3 0
Быстров Марат 3 0
Агаларов Гамид 3 0
Карапузов Владислав 3 0
Семёнов Андрей 2 0
Нижич Зоран 2 0
Камилов Владислав 2 0
Тодорович Дарко 2 0
Опарин Михаил 0 1
Ильин Владимир 1 0
Олейников Иван 1 0
Фольмер Кирилл 1 0
Харин Евгений 1 0
Урал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мишкич Даниэль 6 0
Бевеев Мингиян 4 1
Егорычев Андрей 4 1
Гаджимурадов Рамазан 4 0
Гогличидзе Лео 2 1
Кулаков Денис 3 0
Помазун Илья 3 0
Каштанов Алексей 3 0
Ранджелович Лазар 3 0
Коновалов Игорь Олегович 3 0
Сунгатулин Фаниль 1 1
Бикфалви Эрик 2 0
Сиссе Ибраима 2 0
Герасимов Алексей 2 0
Юшин Александр 2 0
Иллой-Айет Эммерсон 2 0
Филипенко Егор 1 0
Газинский Юрий 1 0
Подберёзкин Вячеслав 1 0
Влут Рай 1 0
Мамин Артём 1 0
Татаринов Евгений 1 0
Железнов Юрий 1 0

Результаты матчей

Ахмат
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Урал
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
3

Волевые поражения

4
5
Ахмат
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
Урал
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
80% (8)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

11
13

Волевые поражения

13
11
Ахмат
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
38% (8)
29% (6)
33% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (4)
48% (10)
33% (7)
Урал
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
24% (5)
57% (12)
19% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
38% (8)
33% (7)

Сухие победы

1
5

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

14
16

Волевые поражения

17
16

Голы по времени матча

Забито

12
12
9 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 4
13 Не забивали 15
3
25%
1
8%
1-15
1
8%
2
17%
16-30
5
42%
3
25%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
6
50%
61-75
1
8%
0
0%
76-90

Пропущено

12
16
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
1
8%
0
0%
1-15
3
25%
2
13%
16-30
1
8%
3
19%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
4
33%
4
25%
61-75
3
25%
5
31%
76-90

Забито

19
13
10 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 4
11 Не забивали 14
4
21%
1
8%
1-15
2
11%
1
8%
16-30
4
21%
1
8%
31-45
3
16%
1
8%
46-60
2
11%
4
31%
61-75
4
21%
5
38%
76-90

Пропущено

17
16
7 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
0
0%
0
0%
1-15
4
24%
3
19%
16-30
3
18%
2
13%
31-45
4
24%
4
25%
46-60
4
24%
2
13%
61-75
2
12%
5
31%
76-90

Забито

31
25
19 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 16
13 Забивали первыми 8
3 Не забивали 8
7
23%
2
8%
1-15
3
10%
3
12%
16-30
9
29%
29%
4
16%
31-45
4
13%
1
4%
46-60
3
10%
10
40%
61-75
5
16%
5
20%
76-90

Пропущено

29
32
12 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 22
6 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 17
1
3%
0
0%
1-15
7
24%
5
16%
16-30
4
14%
5
16%
31-45
4
14%
6
19%
46-60
8
28%
6
19%
61-75
5
17%
10
31%
76-90

Результаты последних матчей

Ахмат
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Спартак Москва - Ахмат 0:0 Крылья Советов - Ахмат 0:1 Ахмат - Краснодар 0:3 Ахмат - Локомотив Москва 0:1
Ахмат - Оренбург 3:1 Уфа - Ахмат 1:2 Волгарь - Ахмат 0:2 Ахмат - Нефтехимик 0:1 Рубин - Ахмат 1:1 ЦСКА Москва - Ахмат 1:1 Ахмат - Химки 1:0 Ахмат - Чайка 2:2 Ахмат - Войводина 1:1 Ахмат - Партизан 1:3 Ростов - Ахмат 3:0 Ахмат - Динамо Москва 2:1 Пари НН - Ахмат 3:2 Зенит - Ахмат 1:2 Ахмат - Ростов 1:2 Ахмат - Торпедо Москва 1:0
Урал
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Урал - Спартак Москва 2:1 Зенит - Урал 2:0 Урал - Динамо Москва 0:1 Спартак Москва - Урал 1:1
Торпедо Москва - Урал 0:1 Спартак Москва - Урал 2:2 Урал - Ростов 2:1 Ростов - Урал 1:1 Урал - Арарат-Армения 2:0 Зенит - Урал 1:1 Локомотив Москва - Урал 2:1 Урал - Зенит 1:1 Урал - Арарат-Армения 1:1 Урал - Родина Москва 0:1 Урал - Родина Москва 2 0:1 Ботев Пловдив - Урал 2:1 Торпедо Москва - Урал 1:2 Урал - ЦСКА Москва 0:0 Урал - Факел 2:0 Урал - Локомотив Москва 2:2

Результаты матчей

Ахмат
Урал

Точный счет

2:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
0:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
2
5 раз 45%
0
4 раза 36%
1
2 раза 18%

Точный счет

1:2
3 раза 27%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
2:0
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%

Точное количество голов

2
5 раз 45%
1
3 раза 27%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
0
4 раза 40%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
4
1 раз 10%

Точный счет

1:2
5 раз 24%
2:1
4 раза 19%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
2:0
4 раза 19%
0:1
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
2:2
3 раза 14%
1:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 38%
2
7 раз 33%
0
3 раза 14%
3
3 раза 14%
0
8 раз 38%
2
8 раз 38%
1
4 раза 19%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Ахмат
Урал

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
7
4
3
7
1.5
5
6
1
9
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
6
4
7
4
1.5
4
6
2
9
2.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
3
0.5
Больше Меньше
13
8
10
11
1.5
9
12
3
18
2.5
1
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 21 16 3 2 55 - 10 51
2.
Ростов
 Заявка 21 13 5 3 38 - 28 44
3.
Спартак Москва
 Заявка 21 12 5 4 45 - 24 41
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 21 11 5 5 37 - 20 38
5.
Ахмат
 1:0 Заявка 22 11 3 8 32 - 29 36
6.
Динамо Москва
 Заявка 21 10 5 6 36 - 26 35
7.
Оренбург
 Заявка 21 10 2 9 41 - 41 32
8.
Краснодар
 Заявка 21 9 5 7 44 - 35 32
9.
Сочи
 Заявка 21 9 4 8 31 - 39 31
10.
Локомотив Москва
 Заявка 21 7 4 10 31 - 37 25
11.
Урал
 0:1 Заявка 22 7 4 11 24 - 34 25
12.
Крылья Советов
 Заявка 21 5 6 10 21 - 32 21
13.
Пари НН
 Заявка 21 5 4 12 23 - 41 19
14.
Факел
 Заявка 22 2 11 9 27 - 41 17
15.
Химки
 Заявка 21 3 4 14 19 - 47 13
16.
Торпедо Москва
 Заявка 22 3 4 15 15 - 35 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 11 10 0 1 39 - 6 30
2.
Ростов
 Заявка 12 8 2 2 22 - 16 26
3.
Оренбург
 Заявка 10 8 1 1 28 - 11 25
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 10 7 2 1 25 - 8 23
5.
Спартак Москва
 Заявка 10 7 2 1 25 - 9 23
6.
Динамо Москва
 Заявка 11 7 2 2 20 - 10 23
7.
Сочи
 Заявка 10 6 3 1 20 - 12 21
8.
Краснодар
 Заявка 10 5 2 3 20 - 15 17
9.
Ахмат
 1:0 Заявка 11 5 2 4 13 - 12 17
10.
Урал
 0:1 Заявка 11 4 1 6 12 - 17 13
11.
Факел
 Заявка 11 2 7 2 17 - 17 13
12.
Крылья Советов
 Заявка 10 2 4 4 8 - 11 10
13.
Локомотив Москва
 Заявка 10 2 3 5 17 - 19 9
14.
Химки
 Заявка 11 2 3 6 8 - 18 9
15.
Пари НН
 Заявка 11 2 2 7 14 - 27 8
16.
Торпедо Москва
 Заявка 11 2 1 8 6 - 17 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 10 6 3 1 16 - 4 21
2.
Ахмат
 1:0 Заявка 11 6 1 4 19 - 17 19
3.
Ростов
 Заявка 9 5 3 1 16 - 12 18
4.
Спартак Москва
 Заявка 11 5 3 3 20 - 15 18
5.
Локомотив Москва
 Заявка 11 5 1 5 14 - 18 16
6.
Краснодар
 Заявка 11 4 3 4 24 - 20 15
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 11 4 3 4 12 - 12 15
8.
Динамо Москва
 Заявка 10 3 3 4 16 - 16 12
9.
Урал
 0:1 Заявка 11 3 3 5 12 - 17 12
10.
Пари НН
 Заявка 10 3 2 5 9 - 14 11
11.
Крылья Советов
 Заявка 11 3 2 6 13 - 21 11
12.
Сочи
 Заявка 11 3 1 7 11 - 27 10
13.
Оренбург
 Заявка 11 2 1 8 13 - 30 7
14.
Торпедо Москва
 Заявка 11 1 3 7 9 - 18 6
15.
Химки
 Заявка 10 1 1 8 11 - 29 4
16.
Факел
 Заявка 11 0 4 7 10 - 24 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России

Топ бомбардиров
Спартак Москва Промес Квинси 16 (6)
Зенит Малком Филипе 16 (5)
Оренбург Писарский Владимир 14 (1)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 13 (1)
Сочи Нобоа Кристиан 10 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Сочи Мелкадзе Георгий 1 8
Пари НН Майга Мамаду 1 8
Динамо Москва Фернандес Роберто 2 6
Оренбург Сиваков Михаил 1 7
Ахмат Швец Антон 8
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Прозвучал свисток на перерыв. После 45 минут встречи счет на табло - 1:0. Впереди футболисты "Ахмата".
  • 45'
    Постепенно становится больше болельщиков на стадионе, но сейчас действительно пустыми выглядят местные трибуны. Поддержки фанатов грозненцам не хватает.
  • Фол, нарушение
    44'
    В центре поля фиксирует рефери фол. Семёнову достается по ногам. Помогает ему встать партнер. Явно недоволен 15-й номер "Ахмата" тем, что было нарушение против него.
  • Фол, нарушение
    43'
    Семёнов получил сейчас толчок в спину. Сфера досталась игроку "Ахмата", который не торопится разыгрывать стандартное положение, как и в предыдущих подобных ситуациях. 
  • 41'
    Многовато через "дом" играет "Урал" в первом тайме, честно говоря. В некоторых ситуациях могли бы и обострять ситуацию у ворот соперника гости, но не позволяет "Ахмат". 
  • 40'
    Все-таки упускает игрок "Урала" сейчас мяч за пределы поля, простреливая мяч на дальнюю штангу. Уциев закрывал дальнюю штангу и выбивал мяч на угловой. Но корнера не подадут уральцы. Сфера пределы поля газона покинула. 
  • 39'
    "Ахмат" в центре поля владеет мячом, не позволяя сопернику снарядом завладеть. "Урал" беснуется, а главный тренер "шмелей" не находит себе покоя. 
  • 37'
    Вполне вероятно, что оба коллектива уже подустали. Сил как будто у соперников нет. Бериша мяч на фланге получил, но не продвинулся с ним далеко. Новая потеря. 
  • 36'
    Играет с огнем все-таки "Урал". Нужно браться за дело гостевой команде, иначе забьют мяч в ворота соперники, и это уже будет серьезной проблемой. 
  • Опасный момент
    35'
    МОМЕНТ! Уциев получил мяч на правом краю штрафной, и как будто не ждал передачи от партнера Конате, который в касание пробивал по рамке противника, но угодил в свою же ногу, направив мяч на трибуны. 
  • Желтая карточка
    33'
    Гогличидзе буквально воткнулся в игрока "Ахмата", сбив Садулаева. В руках рефери тут же карточка желтого цвета появилась. Заслуженное наказание.
  • Фол, нарушение
    32'
    Филипенко в центре поля теперь получил удар по ногам. С трудом поднялся с газона футболист, но матч продолжил. Обозначил он, что с его здоровьем все хорошо.
  • Желтая карточка
    31'
    Бериша активно размахивал в центре поля руками, в итоге получил футболист "Ахмата" карточку желтого цвета. Заслуженное наказание. 
  • Дождь
    29'
    Дождь идет в Грозном сегодня. По ТВ-картинке это не видно, но осадки довольно сильные. До ниточки уже все футболисты промокли.
  • Опасный момент
    28'
    МОМЕНТ! Егорычев с левого края простреливал мяч в центр штрафной. Там до мяча не добрался Татаринов, а сфера, в свою очередь, едва не юркнула в дальний угол.
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    • 27'
      Харин закручивал мяч с правого края в сторону ворот. Прямо в руки Помазуну сфера прилетела. Голкипер уверенно обозначил свое присутствие в рамке. 
    • Угловой
      25'
      Снова в атаку идут футболисты "Ахмата" сейчас. Удается за счет активности на правом краю южанам заработать угловой удар. Готовится подача. 
    • Фол, нарушение
      24'
      Кулаков сейчас наступил Богосавацу на ногу. Чудом просто рефери не стал фиксировать фол и останавливать игру. Со стороны эпизод виделся мне более и менее понятным. 
    • 23'
      Бериша сегодня в роли свободного художника замечен. Он действует то слева, то справа. Причем все время находят его своими передачами партнеры. 
    • 21'
      Харин оказался на острие слева. Простреливал он мяч в центр штрафной, однако угодил в защитника. Впрочем, сфера попала в ногу защитнику, после чего вылетел за лицевую линию. 
    • 20'
      Снова Бериша пытался пройти к воротам соперника слева, но накрыли его попытку оппоненты, которые по кратчайшей траектории выбили мяч за боковую линию.
    • Угловой
      19'
      Угловой у ворот соперника подали сейчас футболисты "Урала". Пошла подача с правого края в штрафную грозненцев, но прямо в руки вратарю "шмелей".
    • 17'
      Какие-то проблемы с аппаратурой возникли у судьи сейчас. Даже у кромке поля ему пришлось сбегать, чтобы настроить наушник для общения с другими судьями. 
    • Штанга
      16'
      МОМЕНТИЩЕ! Садулаев! Классную атаку сейчас провели хозяева. В итоге Лечи оказался на ударной позиции. С 15-ти метров пробивал мощно по воротам игрок "Ахмата", и сфера угодила в перекладину!
    • 15'
      Теперь уже Конате получил мяч на правом краю штрафной. Выстреливает он в ближний угол, но угодил точно в голкипера соперника. Было опасно.
    • 13'
      Разыграли угловой хозяева. Садулаев на голову Тимофееву выполнял передачу сейчас, и тот головой нанес выстрел выше цели! Было весьма неплохо.
    • Угловой
      12'
      Эммерсон сейчас успевает сыграть против Харина в подкате. Мяч выбит игроком "Урала" за пределы поля. Угловой зарабатывает грозненский коллектив. 
    • Фол, нарушение
      11'
      "Урал" зарабатывает штрафной удар на половине поля соперники. Чуть сбавили темп футболисты "Ахмата" после того, как смогли они забить быстрый гол в матче. 
    • 9'
      Каштанов получил передачу на левом фланге, выполнял прострел на ближнюю штангу, но защитник сыграл на подстраховке, выбив мяч за пределы поля. 
    • Желтая карточка
      8'
      Мишкич сейчас грубовато срубил на газон Беришу, который только-только вернулся на газон. В руках рефери появилась первая в матче карточка желтого цвета. 
    • 7'
      Бериша сейчас получает повреждение. Не знаю, насколько все серьезно. Судя по всему, игрок "Ахмата" все же сможет продолжить встречу. 
    • Описание гола
      5'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ХАРИН! 1:0!
      Забивает гол "Ахмат"! Бериша сейчас слева ворвался в штрафную "Урала", выполнил прострел в центр. Оттуда Харин пробил по рамке, и попал прямо в голкипера, от которого сфера спланировала в сетку!
    • 4'
      Егорычев разгонял атаку своей команды по правому краю. Выполнял он передачу в центр штрафной, и на выходе сыграл голкипер, который зафиксировал сферу в перчатках. 
    • 3'
      Если оценивать шансы соперников на успех, то букмекеры считают фаворитами хозяев встречи, но все мы знаем об умении "Урала" играть с такими противниками, как "Ахмат". 
    • 2'
      Футболисты "Ахмата" вышли на поле в зеленых цветах, а игроки "Урала" предстали во всем белом в этом противостоянии. Ворота хозяев в первом тайме будут справа по ТВ-картинке, а рамках гостей - слева. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Итак, дамы и господа, встреча в Грозном стартовала! Удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      33'
      Гогличидзе Лео получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      30'
      Бериша Бернард получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      7'
      Мишкич Даниэль получил желтую карточку от судьи
    • 3'
      Бериша Бернард сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      3'
      Г О О О О Л - Харин Евгений бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • 81 посетитеть LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ахмат 1:0 Урал

    Исход игры
    Ахмат
    52.6% (80)
    Ничья
    32.9% (50)
    Урал
    14.5% (22)
    Тотал 2.5
    Больше
    32.5% (39)
    Меньше
    67.5% (81)
    Обе команды забьют
    Да
    66.67% (80)
    Нет
    33.33% (40)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    27% (41)
    2:1 Ахмат
    17.8% (27)
    1:0 Ахмат
    17.1% (26)
    2:0 Ахмат
    6.6% (10)
    1:2 Урал
    3.9% (6)
    2:2 Ничья
    2% (3)
    0:1 Урал
    2% (3)
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