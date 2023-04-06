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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 22. Стадион: .
Ахмат
 
Позже
Урал
Прогнозы 69
Ахмат 55.1% (38)
X 29% (20)
Урал 15.9% (11)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ахмат
Ничья
Урал
2.80
3.48
3.25
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Ахмат
Урал

11 матчей

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

45.5%
45.5%
9%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 7 побед

19 матчей

31.6%
42.1%
26.3%
6 побед 8 ничьих 5 побед

Первый тайм

26.3%
52.6%
21.1%
5 побед 10 ничьих 4 победы

Второй тайм

31.6%
31.6%
36.8%
6 побед 6 ничьих 7 побед

История матчей

ПЛ
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
5:2
ПЛ
1:4
ПЛ
1:1
ПЛ
3:3
ПЛ
1:3
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

12
13

Голов в среднем за матч

1.33
1.3

Среднее время на гол

67
69

Всего голов

15
8

Голов в среднем за матч

1.5
0.89

Среднее время на гол

60
101

Всего голов

27
21

Голов в среднем за матч

1.42
1.11

Тотал матчей

2.5
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

63
81

Бомбардиры внутри турнира

Ахмат
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Конате Мохамед II 7 0.33
Тимофеев Артём 6 0.29
Бериша Бернард 4 (2) 0.19
Харин Евгений 3 0.14
Швец Антон 2 0.1
Трошечкин Александр 2 0.1
Садулаев Лечи 2 0.1
Ильин Владимир 2 0.1
Олейников Иван 1 0.05
Журавлёв Юрий 1 0.05
Агаларов Гамид 1 0.05
Богосавац Мирослав 0 0
Тодорович Дарко 0 0
Камилов Владислав 0 0
Урал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каштанов Алексей 5 (2) 0.24
Бикфалви Эрик 4 0.19
Ранджелович Лазар 3 0.14
Газинский Юрий 3 0.14
Влут Рай 3 (1) 0.14
Филипенко Егор 1 0.05
Мишкич Даниэль 1 0.05
Юшин Александр 1 0.05
Иллой-Айет Эммерсон 1 0.05
Егорычев Андрей 1 0.05
Быковский Илья 1 0.05
Кулаков Денис 0 0
Подберёзкин Вячеслав 0 0
Бевеев Мингиян 0 0

Карточки

Ахмат
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Швец Антон 8 0
Садулаев Лечи 5 1
Бериша Бернард 5 0
Тимофеев Артём 4 0
Конате Мохамед II 2 1
Шелия Гиорги 3 0
Трошечкин Александр 3 0
Быстров Марат 3 0
Агаларов Гамид 3 0
Карапузов Владислав 3 0
Семёнов Андрей 2 0
Нижич Зоран 2 0
Камилов Владислав 2 0
Тодорович Дарко 2 0
Опарин Михаил 0 1
Ильин Владимир 1 0
Олейников Иван 1 0
Фольмер Кирилл 1 0
Харин Евгений 1 0
Урал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бевеев Мингиян 4 1
Егорычев Андрей 4 1
Мишкич Даниэль 5 0
Гаджимурадов Рамазан 4 0
Гогличидзе Лео 2 1
Кулаков Денис 3 0
Помазун Илья 3 0
Каштанов Алексей 3 0
Ранджелович Лазар 3 0
Коновалов Игорь Олегович 3 0
Сунгатулин Фаниль 1 1
Бикфалви Эрик 2 0
Сиссе Ибраима 2 0
Герасимов Алексей 2 0
Юшин Александр 2 0
Иллой-Айет Эммерсон 2 0
Филипенко Егор 1 0
Газинский Юрий 1 0
Подберёзкин Вячеслав 1 0
Влут Рай 1 0
Мамин Артём 1 0
Татаринов Евгений 1 0
Железнов Юрий 1 0

Результаты матчей

Ахмат
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Урал
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
3

Волевые поражения

4
5
Ахмат
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
Урал
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
80% (8)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

11
13

Волевые поражения

13
11
Ахмат
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
38% (8)
29% (6)
33% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (4)
48% (10)
33% (7)
Урал
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
24% (5)
57% (12)
19% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
38% (8)
33% (7)

Сухие победы

1
5

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

14
16

Волевые поражения

17
16

Голы по времени матча

Забито

12
12
9 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 4
13 Не забивали 15
3
25%
1
8%
1-15
1
8%
2
17%
16-30
5
42%
3
25%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
6
50%
61-75
1
8%
0
0%
76-90

Пропущено

12
16
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
1
8%
0
0%
1-15
3
25%
2
13%
16-30
1
8%
3
19%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
4
33%
4
25%
61-75
3
25%
5
31%
76-90

Забито

19
13
10 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 4
11 Не забивали 14
4
21%
1
8%
1-15
2
11%
1
8%
16-30
4
21%
1
8%
31-45
3
16%
1
8%
46-60
2
11%
4
31%
61-75
4
21%
5
38%
76-90

Пропущено

17
16
7 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
0
0%
0
0%
1-15
4
24%
3
19%
16-30
3
18%
2
13%
31-45
4
24%
4
25%
46-60
4
24%
2
13%
61-75
2
12%
5
31%
76-90

Забито

31
25
19 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 16
13 Забивали первыми 8
3 Не забивали 8
7
23%
2
8%
1-15
3
10%
3
12%
16-30
9
29%
29%
4
16%
31-45
4
13%
1
4%
46-60
3
10%
10
40%
61-75
5
16%
5
20%
76-90

Пропущено

29
32
12 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 22
6 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 17
1
3%
0
0%
1-15
7
24%
5
16%
16-30
4
14%
5
16%
31-45
4
14%
6
19%
46-60
8
28%
6
19%
61-75
5
17%
10
31%
76-90

Результаты последних матчей

Ахмат
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Спартак Москва - Ахмат 0:0 Крылья Советов - Ахмат 0:1 Ахмат - Краснодар 0:3 Ахмат - Локомотив Москва 0:1
Ахмат - Оренбург 3:1 Уфа - Ахмат 1:2 Волгарь - Ахмат 0:2 Ахмат - Нефтехимик 0:1 Рубин - Ахмат 1:1 ЦСКА Москва - Ахмат 1:1 Ахмат - Химки 1:0 Ахмат - Чайка 2:2 Ахмат - Войводина 1:1 Ахмат - Партизан 1:3 Ростов - Ахмат 3:0 Ахмат - Динамо Москва 2:1 Пари НН - Ахмат 3:2 Зенит - Ахмат 1:2 Ахмат - Ростов 1:2 Ахмат - Торпедо Москва 1:0
Урал
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Урал - Спартак Москва 2:1 Зенит - Урал 2:0 Урал - Динамо Москва 0:1 Спартак Москва - Урал 1:1
Торпедо Москва - Урал 0:1 Спартак Москва - Урал 2:2 Урал - Ростов 2:1 Ростов - Урал 1:1 Урал - Арарат-Армения 2:0 Зенит - Урал 1:1 Локомотив Москва - Урал 2:1 Урал - Зенит 1:1 Урал - Арарат-Армения 1:1 Урал - Родина Москва 0:1 Урал - Родина Москва 2 0:1 Ботев Пловдив - Урал 2:1 Торпедо Москва - Урал 1:2 Урал - ЦСКА Москва 0:0 Урал - Факел 2:0 Урал - Локомотив Москва 2:2

Результаты матчей

Ахмат
Урал

Точный счет

2:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
0:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
2
5 раз 45%
0
4 раза 36%
1
2 раза 18%

Точный счет

1:2
3 раза 27%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
2:0
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%

Точное количество голов

2
5 раз 45%
1
3 раза 27%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
0
4 раза 40%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
4
1 раз 10%

Точный счет

1:2
5 раз 24%
2:1
4 раза 19%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
2:0
4 раза 19%
0:1
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
2:2
3 раза 14%
1:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 38%
2
7 раз 33%
0
3 раза 14%
3
3 раза 14%
0
8 раз 38%
2
8 раз 38%
1
4 раза 19%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Ахмат
Урал

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
7
4
3
7
1.5
5
6
1
9
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
6
4
7
4
1.5
4
6
2
9
2.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
3
0.5
Больше Меньше
13
8
10
11
1.5
9
12
3
18
2.5
1
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 21 16 3 2 55 - 10 51
2.
Ростов
 Заявка 21 13 5 3 38 - 28 44
3.
Спартак Москва
 Заявка 21 12 5 4 45 - 24 41
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 21 11 5 5 37 - 20 38
5.
Динамо Москва
 Заявка 21 10 5 6 36 - 26 35
6.
Ахмат
 Заявка 21 10 3 8 31 - 29 33
7.
Оренбург
 Заявка 21 10 2 9 41 - 41 32
8.
Краснодар
 Заявка 21 9 5 7 44 - 35 32
9.
Сочи
 Заявка 21 9 4 8 31 - 39 31
10.
Локомотив Москва
 Заявка 21 7 4 10 31 - 37 25
11.
Урал
 Заявка 21 7 4 10 24 - 33 25
12.
Крылья Советов
 Заявка 21 5 6 10 21 - 32 21
13.
Пари НН
 Заявка 21 5 4 12 23 - 41 19
14.
Факел
 Заявка 21 2 11 8 27 - 39 17
15.
Химки
 Заявка 21 3 4 14 19 - 47 13
16.
Торпедо Москва
 Заявка 21 2 4 15 13 - 35 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 11 10 0 1 39 - 6 30
2.
Ростов
 Заявка 12 8 2 2 22 - 16 26
3.
Оренбург
 Заявка 10 8 1 1 28 - 11 25
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 10 7 2 1 25 - 8 23
5.
Спартак Москва
 Заявка 10 7 2 1 25 - 9 23
6.
Динамо Москва
 Заявка 11 7 2 2 20 - 10 23
7.
Сочи
 Заявка 10 6 3 1 20 - 12 21
8.
Краснодар
 Заявка 10 5 2 3 20 - 15 17
9.
Ахмат
 Заявка 10 4 2 4 12 - 12 14
10.
Урал
 Заявка 11 4 1 6 12 - 17 13
11.
Факел
 Заявка 11 2 7 2 17 - 17 13
12.
Крылья Советов
 Заявка 10 2 4 4 8 - 11 10
13.
Локомотив Москва
 Заявка 10 2 3 5 17 - 19 9
14.
Химки
 Заявка 11 2 3 6 8 - 18 9
15.
Пари НН
 Заявка 11 2 2 7 14 - 27 8
16.
Торпедо Москва
 Заявка 10 1 1 8 4 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 10 6 3 1 16 - 4 21
2.
Ахмат
 Заявка 11 6 1 4 19 - 17 19
3.
Ростов
 Заявка 9 5 3 1 16 - 12 18
4.
Спартак Москва
 Заявка 11 5 3 3 20 - 15 18
5.
Локомотив Москва
 Заявка 11 5 1 5 14 - 18 16
6.
Краснодар
 Заявка 11 4 3 4 24 - 20 15
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 11 4 3 4 12 - 12 15
8.
Динамо Москва
 Заявка 10 3 3 4 16 - 16 12
9.
Урал
 Заявка 10 3 3 4 12 - 16 12
10.
Пари НН
 Заявка 10 3 2 5 9 - 14 11
11.
Крылья Советов
 Заявка 11 3 2 6 13 - 21 11
12.
Сочи
 Заявка 11 3 1 7 11 - 27 10
13.
Оренбург
 Заявка 11 2 1 8 13 - 30 7
14.
Торпедо Москва
 Заявка 11 1 3 7 9 - 18 6
15.
Химки
 Заявка 10 1 1 8 11 - 29 4
16.
Факел
 Заявка 10 0 4 6 10 - 22 4
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Топ бомбардиров
Спартак Москва Промес Квинси 16 (6)
Зенит Малком Филипе 16 (5)
Оренбург Писарский Владимир 14 (1)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 13 (1)
Сочи Нобоа Кристиан 10 (1)
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Топ нарушителей
Сочи Мелкадзе Георгий 1 8
Пари НН Майга Мамаду 1 8
Динамо Москва Фернандес Роберто 2 6
Оренбург Сиваков Михаил 1 7
Ахмат Швец Антон 8
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ахмат - Урал от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 апреля 2023, осталось 1 день 16 часов 52 минуты.



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    • Прогнозы 69
    Ахмат 55.1% (38)
    X 29% (20)
    Урал 15.9% (11)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ахмат
    Ничья
    Урал
    2.80
    3.48
    3.25
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ахмат - Урал

    Исход игры
    Ахмат
    54.3% (38)
    Ничья
    28.6% (20)
    Урал
    17.1% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    29.63% (16)
    Меньше
    70.37% (38)
    Обе команды забьют
    Да
    61.11% (33)
    Нет
    38.89% (21)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    24.3% (17)
    2:1 Ахмат
    17.1% (12)
    1:0 Ахмат
    14.3% (10)
    2:0 Ахмат
    10% (7)
    1:2 Урал
    4.3% (3)
    0:1 Урал
    4.3% (3)
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