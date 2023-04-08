Тур: 32. Стадион: King Power at Den Dreef.
Ход матча
4'
1:0
Прогноз на матч от Liveresult
25
Патрис
Луи
16
Схоофс
Роб
19
Мрабти
Керим
23
Enock
Agyei
11
Сторм
Никола
10
Маледе
Йонас
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Патрис ЛуиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Влитинк ТибоНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Марк Брис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Схоофс РобПолузащитник
-
19 Мрабти КеримПолузащитник
-
23 Enock AgyeiПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Сторм НиколаПолузащитник
-
10 Маледе ЙонасНападающий
- Запасные игроки
-
15 Тулен ЯнникВратарь
-
27 Бейтс ДэвидЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Стивен Дефур
История личных встреч
АХ Лёвен
Мехелен
10 матчей
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед
19 матчей
31.6%
31.6%
36.8%
6 побед 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
26.3%
31.6%
42.1%
5 побед 6 ничьих 8 побед
Второй тайм
36.8%
26.3%
36.9%
7 побед 5 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
11
Голов в среднем за матч
1.91
1.38
Среднее время на гол
47
65
Всего голов
13
18
Голов в среднем за матч
1.63
1.64
Среднее время на гол
55
55
Всего голов
34
29
Голов в среднем за матч
1.79
1.53
Тотал матчей
2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
50
58
Бомбардиры внутри турнира
АХ Лёвен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гонсалес Марио
|13 (4)
|0.41
|Торстейнссон Йон
|9 (4)
|0.28
|Аль-Тамари Мусса
|5
|0.16
|Де Норре Каспер
|4
|0.13
|Мертенс Матье
|4
|0.13
|Nachon Nsingi
|4
|0.13
|Патрис Луи
|2
|0.06
|Кийине Софиан
|2 (1)
|0.06
|Хольцхаузер Рафаэль
|1 (1)
|0.03
|Шрейверс Сьебе
|1
|0.03
|Рикка Федерико
|1
|0.03
|Мендиль Хамза
|0
|0
|Малинов Кристиян
|0
|0
|Уэдраого Дилан
|0
|0
Мехелен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хайреманс Джеффри
|8 (1)
|0.26
|Схоофс Роб
|5
|0.16
|Нгой Жульен
|5 (1)
|0.16
|Сторм Никола
|4
|0.13
|Да Крус Алессио
|3
|0.1
|Уолш Сэнди
|2
|0.06
|Ванлерберге Йорди
|2 (1)
|0.06
|Верстрате Биргер
|2
|0.06
|Пейре Тибо
|2
|0.06
|Milan Robberechts
|2
|0.06
|Мрабти Керим
|1
|0.03
|Бейтс Дэвид
|1
|0.03
|Маледе Йонас
|0
|0
|Воутерс Дрис
|0
|0
Карточки
АХ Лёвен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мендиль Хамза
|8
|1
|Торстейнссон Йон
|8
|0
|Рикка Федерико
|7
|0
|Малинов Кристиян
|7
|0
|Патрис Луи
|5
|0
|Мертенс Матье
|4
|0
|Аль-Тамари Мусса
|4
|0
|Nachon Nsingi
|2
|1
|Шрейверс Сьебе
|3
|0
|Кийине Софиан
|3
|0
|Уэдраого Дилан
|3
|0
|Дом Джорен
|1
|0
|Хольцхаузер Рафаэль
|1
|0
|Кожокару Валентин
|1
|0
|Де Норре Каспер
|1
|0
|Mandela Keita
|1
|0
Мехелен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бейтс Дэвид
|5
|1
|Болинголи-Мбомбо Боли
|6
|0
|Верстрате Биргер
|4
|1
|Лавале Димитри
|4
|1
|Ван Хеке Яннес
|5
|0
|Схоофс Роб
|3
|1
|Уолш Сэнди
|4
|0
|Да Крус Алессио
|2
|1
|Ванлерберге Йорди
|3
|0
|Мрабти Керим
|3
|0
|Ван Хоренбек Алек
|3
|0
|Хайреманс Джеффри
|2
|0
|Воутерс Дрис
|2
|0
|Нгой Жульен
|2
|0
|Frederic Soelle Soelle
|2
|0
|Бейкер Лукас
|1
|0
|Швед Марьян
|1
|0
|Iebe Swers
|1
|0
|Гуэ Самюэль
|1
|0
|Маледе Йонас
|1
|0
|Jorge Hernandez1
|1
|0
|Ngal Ayel Mukau
|1
|0
Результаты матчей
АХ Лёвен
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
13% (2)
47% (7)
Мехелен
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
5
1
Волевые поражения
6
5
АХ Лёвен
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Мехелен
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
7% (1)
71% (10)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
17
10
Волевые поражения
17
23
АХ Лёвен
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
29% (9)
39% (12)
32% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (13)
23% (7)
35% (11)
Мехелен
25%
75%
6 побед 18 поражений
Первый тайм
20% (6)
33% (10)
47% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (8)
20% (6)
53% (16)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
6
9
Волевые победы
22
11
Волевые поражения
23
28
Голы по времени матча
Забито
22
11
12 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 5
21 Не забивали 23
2
9%
3
27%
1-15
5
23%
0
0%
16-30
5
23%
3
27%
31-45
2
9%
3
27%
46-60
2
9%
1
9%
61-75
6
27%
1
9%
76-90
Пропущено
21
30
11 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 18
8 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
4
19%
4
13%
1-15
2
10%
2
7%
16-30
5
24%
6
20%
31-45
3
14%
5
17%
46-60
2
10%
5
17%
61-75
5
24%
8
27%
76-90
Забито
24
27
9 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 9
19 Не забивали 17
1
4%
2
7%
1-15
4
17%
6
22%
16-30
4
17%
6
22%
31-45
6
25%
2
7%
46-60
5
21%
6
22%
61-75
4
17%
5
19%
76-90
Пропущено
23
27
9 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 13
1
4%
1
4%
1-15
2
9%
4
15%
16-30
6
26%
5
19%
31-45
1
4%
5
19%
46-60
4
17%
10
37%
61-75
9
39%
2
7%
76-90
Забито
46
38
21 В 1-м тайме 20
25 Во 2-м тайме 18
13 Забивали первыми 14
9 Не забивали 10
3
7%
5
13%
1-15
9
20%
6
16%
16-30
9
20%
9
24%
31-45
8
17%
5
13%
46-60
7
15%
7
18%
61-75
10
22%
6
16%
76-90
Пропущено
44
57
20 В 1-м тайме 22
24 Во 2-м тайме 35
15 Пропускали первыми 14
24 Не пропускали 25
5
11%
5
9%
1-15
4
9%
6
11%
16-30
11
25%
11
19%
31-45
4
9%
10
18%
46-60
6
14%
15
26%
61-75
14
32%
10
18%
76-90
Результаты последних матчей
АХ Лёвен
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Генк - АХ Лёвен 2:1 АХ Лёвен - Андерлехт 0:2 Шарлеруа - АХ Лёвен 0:1 АХ Лёвен - Зульте-Варегем 4:2
АХ Лёвен - Антверпен 1:1 Гент - АХ Лёвен 2:0 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 0:0 Серен Юнайтед - АХ Лёвен 2:1 АХ Лёвен - Сент-Трейден 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - АХ Лёвен 1:0 АХ Лёвен - Эйпен 1:1 Вестерло - АХ Лёвен 1:2 АХ Лёвен - Кортрейк 2:3 Брюгге - АХ Лёвен 1:1 АХ Лёвен - Кортрейк 1:3 АХ Лёвен - Серен Юнайтед 5:0 Франкс-Борен - АХ Лёвен 0:5 Серкль Брюгге - АХ Лёвен 2:1 АХ Лёвен - Гент 1:1 Сент-Трейден - АХ Лёвен 0:0
Мехелен
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Мехелен - Брюгге 0:3 Мехелен - Ломмель 0:4 Унион Сент-Жиллуаз - Мехелен 2:1 Мехелен - Сент-Трейден 1:0
Антверпен - Мехелен 5:0 Мехелен - Зульте-Варегем 1:0 Серен Юнайтед - Мехелен 0:2 Мехелен - Генк 2:2 Эйпен - Мехелен 2:1 Мехелен - Шарлеруа 2:2 Зульте-Варегем - Мехелен 1:2 Вестерло - Мехелен 2:0 Мехелен - Кортрейк 3:2 Стандард - Мехелен 2:0 Мехелен - Остенде 2:1 Кортрейк - Мехелен 0:1 Зульте-Варегем - Мехелен 2:0 Мехелен - Серкль Брюгге 1:1 Мехелен - Серен Юнайтед 1:0 Эспаньол - Мехелен 1:1
Результаты матчей
АХ Лёвен
Мехелен
Точный счет
1:1
4 раза 27%
0:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
2:2
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:4
1 раз 6%
Точное количество голов
0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
2
7 раз 44%
0
3 раза 19%
1
3 раза 19%
3
2 раза 13%
5
1 раз 6%
Точный счет
2:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
4:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
2:0
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
3:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 31%
1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
0
7 раз 50%
1
5 раз 36%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:1
5 раз 16%
2:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
4:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
2:1
5 раз 17%
2:0
4 раза 13%
2:2
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:4
1 раз 3%
Точное количество голов
0
9 раз 29%
1
9 раз 29%
2
8 раз 26%
3
2 раза 6%
5
2 раза 6%
4
1 раз 3%
0
10 раз 33%
1
8 раз 27%
2
8 раз 27%
3
2 раза 7%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
АХ Лёвен
Мехелен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
133
69
106
312
313
213
115
114
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
77
79
212
214
113
115
113
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
229
Больше Меньше
2010
1318
1218
526
426
328
228
229
129
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|31
|22
|5
|4
|71 - 31
|71
|2.
|31
|21
|5
|5
|63 - 37
|68
|3.
|31
|19
|6
|6
|55 - 25
|63
|4.
|32
|15
|10
|7
|54 - 36
|55
|5.
|31
|16
|6
|9
|61 - 34
|54
|6.
|31
|14
|6
|11
|60 - 52
|48
|7.
|30
|13
|7
|10
|49 - 42
|46
|8.
|30
|13
|6
|11
|46 - 36
|45
|9.
|30
|13
|5
|12
|40 - 40
|44
|10.
|31
|11
|11
|9
|43 - 41
|44
|11.
|1:0
|32
|11
|9
|12
|46 - 45
|42
|12.
|31
|10
|9
|12
|31 - 36
|39
|13.
|0:1
|31
|9
|6
|16
|39 - 58
|33
|14.
|0:0
|32
|8
|7
|17
|35 - 56
|31
|15.
|0:0
|32
|7
|7
|18
|39 - 63
|28
|16.
|31
|6
|6
|19
|35 - 66
|24
|17.
|31
|5
|9
|17
|41 - 71
|24
|18.
|32
|5
|4
|23
|26 - 65
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|13
|1
|2
|39 - 13
|40
|2.
|16
|12
|2
|2
|31 - 15
|38
|3.
|15
|11
|2
|2
|33 - 10
|35
|4.
|16
|9
|6
|1
|33 - 15
|33
|5.
|15
|9
|3
|3
|26 - 13
|30
|6.
|16
|7
|7
|2
|28 - 17
|28
|7.
|16
|8
|3
|5
|40 - 26
|27
|8.
|0:1
|16
|7
|5
|4
|28 - 26
|26
|9.
|14
|7
|3
|4
|27 - 17
|24
|10.
|1:0
|16
|6
|5
|5
|23 - 21
|23
|11.
|15
|6
|3
|6
|25 - 20
|21
|12.
|14
|6
|1
|7
|19 - 18
|19
|13.
|15
|5
|4
|6
|15 - 18
|19
|14.
|0:0
|16
|4
|5
|7
|14 - 25
|17
|15.
|16
|5
|1
|10
|18 - 29
|16
|16.
|0:0
|16
|4
|4
|8
|21 - 28
|16
|17.
|16
|3
|4
|9
|25 - 43
|13
|18.
|16
|1
|3
|12
|7 - 28
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|9
|4
|2
|32 - 18
|31
|2.
|15
|9
|3
|3
|32 - 22
|30
|3.
|16
|8
|4
|4
|22 - 15
|28
|4.
|16
|7
|4
|5
|21 - 22
|25
|5.
|15
|7
|3
|5
|21 - 16
|24
|6.
|16
|7
|3
|6
|35 - 21
|24
|7.
|16
|6
|4
|6
|21 - 21
|22
|8.
|16
|6
|4
|6
|22 - 25
|22
|9.
|15
|6
|3
|6
|20 - 26
|21
|10.
|16
|5
|5
|6
|16 - 18
|20
|11.
|1:0
|16
|5
|4
|7
|23 - 24
|19
|12.
|15
|4
|4
|7
|15 - 24
|16
|13.
|0:0
|16
|4
|2
|10
|21 - 31
|14
|14.
|16
|4
|1
|11
|19 - 37
|13
|15.
|0:0
|16
|3
|3
|10
|18 - 35
|12
|16.
|15
|2
|5
|8
|16 - 28
|11
|17.
|15
|1
|5
|9
|17 - 37
|8
|18.
|0:1
|15
|2
|1
|12
|11 - 32
|7
- — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
- — Выход в плей-офф 1
- — Выход в плей-офф 2
- — Вылет в Первый дивизион Б
|Гент
|Кейперс Уго
|18 (4)
|Антверпен
|Янссен Винсент
|16 (4)
|Генк
|Онуачу Пол
|16
|Сент-Трейден
|Бруно Джанни
|15 (2)
|Серкль Брюгге
|Уэда Аясэ
|15
|Антверпен
|Де Лат Ричи
|11
|Унион Сент-Жиллуаз
|Ван дер Хейден Сибе
|11
|Эйпен
|Петерс Стеф
|1 9
|Зульте-Варегем
|Novatus Disma
|1 9
|Унион Сент-Жиллуаз
|Бёрджесс Кристиан
|10