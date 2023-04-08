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  4. Первый дивизион А 2022-2023

Бельгия: Первый дивизион А
2022-2023

Тур: 32. Стадион: .
АХ Лёвен
1:0
Первый тайм: 23'
Мехелен
0'
1:0
4' Гол
Де Норре Каспер

Ход матча

4'
Де Норре Каспер
1:0
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
АХ Лёвен
Ничья
Мехелен
2.19
4.90
6.40
Все Коэффициенты
12
Кожокару
Валентин
25
Патрис
Луи
28
Плетинкс
Эвауд
14
Рикка
Федерико
52
Richie
Sagrado
24
Де
Норре
Каспер
8
Шрейверс
Сьебе
11
Аль-Тамари
Мусса
33
Мертенс
Матье
7
Торстейнссон
Йон
21
Nathaniel
Opoku
1
Куке
Гетан
6
Ван
Хеке
Яннес
30
Ванлерберге
Йорди
4
Воутерс
Дрис
21
Болинголи-Мбомбо
Боли
16
Схоофс
Роб
19
Мрабти
Керим
23
Enock
Agyei
7
Хайреманс
Джеффри
11
Сторм
Никола
10
Маледе
Йонас
АХ Лёвен
4-2-3-1
Мехелен
4-2-3-1

История личных встреч

АХ Лёвен
Мехелен

10 матчей

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед

19 матчей

31.6%
31.6%
36.8%
6 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

26.3%
31.6%
42.1%
5 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

36.8%
26.3%
36.9%
7 побед 5 ничьих 7 побед

История матчей

ПДА
0:0
ПДА
2:0
ПДА
2:2
ПДА
1:2
ТМК
3:0
ТМК
4:4
ПДБВЭ
2:1
ПДБВЭ
1:3
ПДБПЭ
3:0
ПДБПЭ
1:1
ТМК
4:2
ТМК
1:1
ЛП
3:1
ЛП
2:1
ЛЖ
0:0
ЛЖ
1:5
ЛЖ
0:3
ЛЖ
1:2
ЛЖ
3:1

Голы

Всего голов

21
11

Голов в среднем за матч

1.91
1.38

Среднее время на гол

47
65

Всего голов

13
18

Голов в среднем за матч

1.63
1.64

Среднее время на гол

55
55

Всего голов

34
29

Голов в среднем за матч

1.79
1.53

Тотал матчей

2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

50
58

Бомбардиры внутри турнира

АХ Лёвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гонсалес Марио 13 (4) 0.41
Торстейнссон Йон 9 (4) 0.28
Аль-Тамари Мусса 5 0.16
Де Норре Каспер 4 0.13
Мертенс Матье 4 0.13
Nachon Nsingi 4 0.13
Патрис Луи 2 0.06
Кийине Софиан 2 (1) 0.06
Хольцхаузер Рафаэль 1 (1) 0.03
Шрейверс Сьебе 1 0.03
Рикка Федерико 1 0.03
Мендиль Хамза 0 0
Малинов Кристиян 0 0
Уэдраого Дилан 0 0
Мехелен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хайреманс Джеффри 8 (1) 0.26
Схоофс Роб 5 0.16
Нгой Жульен 5 (1) 0.16
Сторм Никола 4 0.13
Да Крус Алессио 3 0.1
Уолш Сэнди 2 0.06
Ванлерберге Йорди 2 (1) 0.06
Верстрате Биргер 2 0.06
Пейре Тибо 2 0.06
Milan Robberechts 2 0.06
Мрабти Керим 1 0.03
Бейтс Дэвид 1 0.03
Маледе Йонас 0 0
Воутерс Дрис 0 0

Карточки

АХ Лёвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мендиль Хамза 8 1
Торстейнссон Йон 8 0
Рикка Федерико 7 0
Малинов Кристиян 7 0
Патрис Луи 5 0
Мертенс Матье 4 0
Аль-Тамари Мусса 4 0
Nachon Nsingi 2 1
Шрейверс Сьебе 3 0
Кийине Софиан 3 0
Уэдраого Дилан 3 0
Дом Джорен 1 0
Хольцхаузер Рафаэль 1 0
Кожокару Валентин 1 0
Де Норре Каспер 1 0
Mandela Keita 1 0
Мехелен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бейтс Дэвид 5 1
Болинголи-Мбомбо Боли 6 0
Верстрате Биргер 4 1
Лавале Димитри 4 1
Ван Хеке Яннес 5 0
Схоофс Роб 3 1
Уолш Сэнди 4 0
Да Крус Алессио 2 1
Ванлерберге Йорди 3 0
Мрабти Керим 3 0
Ван Хоренбек Алек 3 0
Хайреманс Джеффри 2 0
Воутерс Дрис 2 0
Нгой Жульен 2 0
Frederic Soelle Soelle 2 0
Бейкер Лукас 1 0
Швед Марьян 1 0
Iebe Swers 1 0
Гуэ Самюэль 1 0
Маледе Йонас 1 0
Jorge Hernandez1 1 0
Ngal Ayel Mukau 1 0

Результаты матчей

АХ Лёвен
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
13% (2)
47% (7)
Мехелен
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

5
1

Волевые поражения

6
5
АХ Лёвен
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Мехелен
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
7% (1)
71% (10)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

17
10

Волевые поражения

17
23
АХ Лёвен
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
29% (9)
39% (12)
32% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (13)
23% (7)
35% (11)
Мехелен
25%
75%
6 побед 18 поражений
Первый тайм
20% (6)
33% (10)
47% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (8)
20% (6)
53% (16)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

6
9

Волевые победы

22
11

Волевые поражения

23
28

Голы по времени матча

Забито

22
11
12 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 5
21 Не забивали 23
2
9%
3
27%
1-15
5
23%
0
0%
16-30
5
23%
3
27%
31-45
2
9%
3
27%
46-60
2
9%
1
9%
61-75
6
27%
1
9%
76-90

Пропущено

21
30
11 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 18
8 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
4
19%
4
13%
1-15
2
10%
2
7%
16-30
5
24%
6
20%
31-45
3
14%
5
17%
46-60
2
10%
5
17%
61-75
5
24%
8
27%
76-90

Забито

24
27
9 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 9
19 Не забивали 17
1
4%
2
7%
1-15
4
17%
6
22%
16-30
4
17%
6
22%
31-45
6
25%
2
7%
46-60
5
21%
6
22%
61-75
4
17%
5
19%
76-90

Пропущено

23
27
9 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 13
1
4%
1
4%
1-15
2
9%
4
15%
16-30
6
26%
5
19%
31-45
1
4%
5
19%
46-60
4
17%
10
37%
61-75
9
39%
2
7%
76-90

Забито

46
38
21 В 1-м тайме 20
25 Во 2-м тайме 18
13 Забивали первыми 14
9 Не забивали 10
3
7%
5
13%
1-15
9
20%
6
16%
16-30
9
20%
9
24%
31-45
8
17%
5
13%
46-60
7
15%
7
18%
61-75
10
22%
6
16%
76-90

Пропущено

44
57
20 В 1-м тайме 22
24 Во 2-м тайме 35
15 Пропускали первыми 14
24 Не пропускали 25
5
11%
5
9%
1-15
4
9%
6
11%
16-30
11
25%
11
19%
31-45
4
9%
10
18%
46-60
6
14%
15
26%
61-75
14
32%
10
18%
76-90

Результаты последних матчей

АХ Лёвен
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Генк - АХ Лёвен 2:1 АХ Лёвен - Андерлехт 0:2 Шарлеруа - АХ Лёвен 0:1 АХ Лёвен - Зульте-Варегем 4:2
АХ Лёвен - Антверпен 1:1 Гент - АХ Лёвен 2:0 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 0:0 Серен Юнайтед - АХ Лёвен 2:1 АХ Лёвен - Сент-Трейден 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - АХ Лёвен 1:0 АХ Лёвен - Эйпен 1:1 Вестерло - АХ Лёвен 1:2 АХ Лёвен - Кортрейк 2:3 Брюгге - АХ Лёвен 1:1 АХ Лёвен - Кортрейк 1:3 АХ Лёвен - Серен Юнайтед 5:0 Франкс-Борен - АХ Лёвен 0:5 Серкль Брюгге - АХ Лёвен 2:1 АХ Лёвен - Гент 1:1 Сент-Трейден - АХ Лёвен 0:0
Мехелен
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Мехелен - Брюгге 0:3 Мехелен - Ломмель 0:4 Унион Сент-Жиллуаз - Мехелен 2:1 Мехелен - Сент-Трейден 1:0
Антверпен - Мехелен 5:0 Мехелен - Зульте-Варегем 1:0 Серен Юнайтед - Мехелен 0:2 Мехелен - Генк 2:2 Эйпен - Мехелен 2:1 Мехелен - Шарлеруа 2:2 Зульте-Варегем - Мехелен 1:2 Вестерло - Мехелен 2:0 Мехелен - Кортрейк 3:2 Стандард - Мехелен 2:0 Мехелен - Остенде 2:1 Кортрейк - Мехелен 0:1 Зульте-Варегем - Мехелен 2:0 Мехелен - Серкль Брюгге 1:1 Мехелен - Серен Юнайтед 1:0 Эспаньол - Мехелен 1:1

Результаты матчей

АХ Лёвен
Мехелен

Точный счет

1:1
4 раза 27%
0:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
2:2
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:4
1 раз 6%

Точное количество голов

0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
2
7 раз 44%
0
3 раза 19%
1
3 раза 19%
3
2 раза 13%
5
1 раз 6%

Точный счет

2:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
4:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
2:0
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
3:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 31%
1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
0
7 раз 50%
1
5 раз 36%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:1
5 раз 16%
2:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
4:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
2:1
5 раз 17%
2:0
4 раза 13%
2:2
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:4
1 раз 3%

Точное количество голов

0
9 раз 29%
1
9 раз 29%
2
8 раз 26%
3
2 раза 6%
5
2 раза 6%
4
1 раз 3%
0
10 раз 33%
1
8 раз 27%
2
8 раз 27%
3
2 раза 7%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

АХ Лёвен
Мехелен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
13
3
6
9
1.5
10
6
3
12
2.5
3
13
2
13
3.5
1
15
1
14
4.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
7
7
7
9
1.5
2
12
2
14
2.5
1
13
1
15
3.5
1
13
1
15
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
9
0.5
Больше Меньше
20
10
13
18
1.5
12
18
5
26
2.5
4
26
3
28
3.5
2
28
2
29
4.5
1
29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 31 22 5 4 71 - 31 71
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 31 21 5 5 63 - 37 68
3.
Антверпен
 31 19 6 6 55 - 25 63
4.
Брюгге
 32 15 10 7 54 - 36 55
5.
Гент
 31 16 6 9 61 - 34 54
6.
Вестерло
 31 14 6 11 60 - 52 48
7.
Стандард
 30 13 7 10 49 - 42 46
8.
Андерлехт
 30 13 6 11 46 - 36 45
9.
Шарлеруа
 30 13 5 12 40 - 40 44
10.
Серкль Брюгге
 31 11 11 9 43 - 41 44
11.
АХ Лёвен
 1:0 32 11 9 12 46 - 45 42
12.
Сент-Трейден
 31 10 9 12 31 - 36 39
13.
Мехелен
 0:1 31 9 6 16 39 - 58 33
14.
Кортрейк
 0:0 32 8 7 17 35 - 56 31
15.
Эйпен
 0:0 32 7 7 18 39 - 63 28
16.
Остенде
 31 6 6 19 35 - 66 24
17.
Зульте-Варегем
 31 5 9 17 41 - 71 24
18.
Серен Юнайтед
 32 5 4 23 26 - 65 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 16 13 1 2 39 - 13 40
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 16 12 2 2 31 - 15 38
3.
Антверпен
 15 11 2 2 33 - 10 35
4.
Брюгге
 16 9 6 1 33 - 15 33
5.
Гент
 15 9 3 3 26 - 13 30
6.
Серкль Брюгге
 16 7 7 2 28 - 17 28
7.
Вестерло
 16 8 3 5 40 - 26 27
8.
Мехелен
 0:1 16 7 5 4 28 - 26 26
9.
Стандард
 14 7 3 4 27 - 17 24
10.
АХ Лёвен
 1:0 16 6 5 5 23 - 21 23
11.
Андерлехт
 15 6 3 6 25 - 20 21
12.
Шарлеруа
 14 6 1 7 19 - 18 19
13.
Сент-Трейден
 15 5 4 6 15 - 18 19
14.
Кортрейк
 0:0 16 4 5 7 14 - 25 17
15.
Остенде
 16 5 1 10 18 - 29 16
16.
Эйпен
 0:0 16 4 4 8 21 - 28 16
17.
Зульте-Варегем
 16 3 4 9 25 - 43 13
18.
Серен Юнайтед
 16 1 3 12 7 - 28 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 15 9 4 2 32 - 18 31
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 15 9 3 3 32 - 22 30
3.
Антверпен
 16 8 4 4 22 - 15 28
4.
Шарлеруа
 16 7 4 5 21 - 22 25
5.
Андерлехт
 15 7 3 5 21 - 16 24
6.
Гент
 16 7 3 6 35 - 21 24
7.
Брюгге
 16 6 4 6 21 - 21 22
8.
Стандард
 16 6 4 6 22 - 25 22
9.
Вестерло
 15 6 3 6 20 - 26 21
10.
Сент-Трейден
 16 5 5 6 16 - 18 20
11.
АХ Лёвен
 1:0 16 5 4 7 23 - 24 19
12.
Серкль Брюгге
 15 4 4 7 15 - 24 16
13.
Кортрейк
 0:0 16 4 2 10 21 - 31 14
14.
Серен Юнайтед
 16 4 1 11 19 - 37 13
15.
Эйпен
 0:0 16 3 3 10 18 - 35 12
16.
Зульте-Варегем
 15 2 5 8 16 - 28 11
17.
Остенде
 15 1 5 9 17 - 37 8
18.
Мехелен
 0:1 15 2 1 12 11 - 32 7
  • — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
  • — Выход в плей-офф 1
  • — Выход в плей-офф 2
  • — Вылет в Первый дивизион Б

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 18 (4)
Антверпен Янссен Винсент 16 (4)
Генк Онуачу Пол 16
Сент-Трейден Бруно Джанни 15 (2)
Серкль Брюгге Уэда Аясэ 15
Весь список

Топ нарушителей
Антверпен Де Лат Ричи 11
Унион Сент-Жиллуаз Ван дер Хейден Сибе 11
Эйпен Петерс Стеф 1 9
Зульте-Варегем Novatus Disma 1 9
Унион Сент-Жиллуаз Бёрджесс Кристиан 10
Весь список
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
АХ Лёвен
Ничья
Мехелен
2.19
4.90
6.40
Все Коэффициенты
Где смотреть матч АХ Лёвен 1:0 Мехелен онлайн

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