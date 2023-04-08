  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2022-2023

Бельгия: Первый дивизион А
2022-2023

Тур: 32. Стадион: .
АХ Лёвен
4:1
Конец матча
Мехелен
0'
1:0
4' Гол
Де Норре Каспер
2:0
39' Гол
Nathaniel Opoku
43' Желтая карточка
Схоофс Роб
3:0
56' Гол
Мертенс Матье
4:0
60' Гол
Аль-Тамари Мусса
81' Желтая карточка
Рикка Федерико
84' Желтая карточка
Да Крус Алессио
4:1
89' Гол
Хайреманс Джеффри
90' Желтая карточка
Ван Хеке Яннес
90'+5
12
Кожокару
Валентин
25
Патрис
Луи
28
Плетинкс
Эвауд
14
Рикка
Федерико
52
Richie
Sagrado
24
Де
Норре
Каспер
8
Шрейверс
Сьебе
11
Аль-Тамари
Мусса
33
Мертенс
Матье
7
Торстейнссон
Йон
21
Nathaniel
Opoku
1
Куке
Гетан
6
Ван
Хеке
Яннес
30
Ванлерберге
Йорди
4
Воутерс
Дрис
21
Болинголи-Мбомбо
Боли
16
Схоофс
Роб
19
Мрабти
Керим
23
Enock
Agyei
7
Хайреманс
Джеффри
11
Сторм
Никола
10
Маледе
Йонас
АХ Лёвен
4-2-3-1
Мехелен
4-2-3-1

История личных встреч

АХ Лёвен
Мехелен

10 матчей

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед

19 матчей

31.6%
31.6%
36.8%
6 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

26.3%
31.6%
42.1%
5 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

36.8%
26.3%
36.9%
7 побед 5 ничьих 7 побед

История матчей

ПДА
0:0
ПДА
2:0
ПДА
2:2
ПДА
1:2
ТМК
3:0
ТМК
4:4
ПДБВЭ
2:1
ПДБВЭ
1:3
ПДБПЭ
3:0
ПДБПЭ
1:1
ТМК
4:2
ТМК
1:1
ЛП
3:1
ЛП
2:1
ЛЖ
0:0
ЛЖ
1:5
ЛЖ
0:3
ЛЖ
1:2
ЛЖ
3:1

Голы

Всего голов

21
11

Голов в среднем за матч

1.91
1.38

Среднее время на гол

47
65

Всего голов

13
18

Голов в среднем за матч

1.63
1.64

Среднее время на гол

55
55

Всего голов

34
29

Голов в среднем за матч

1.79
1.53

Тотал матчей

2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

50
58

Бомбардиры внутри турнира

АХ Лёвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гонсалес Марио 13 (4) 0.41
Торстейнссон Йон 9 (4) 0.28
Аль-Тамари Мусса 6 0.19
Мертенс Матье 5 0.16
Де Норре Каспер 4 0.13
Nachon Nsingi 4 0.13
Патрис Луи 2 0.06
Кийине Софиан 2 (1) 0.06
Хольцхаузер Рафаэль 1 (1) 0.03
Шрейверс Сьебе 1 0.03
Nathaniel Opoku 1 0.03
Рикка Федерико 1 0.03
Мендиль Хамза 0 0
Малинов Кристиян 0 0
Уэдраого Дилан 0 0
Мехелен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хайреманс Джеффри 9 (1) 0.29
Схоофс Роб 5 0.16
Нгой Жульен 5 (1) 0.16
Сторм Никола 4 0.13
Да Крус Алессио 3 0.1
Уолш Сэнди 2 0.06
Ванлерберге Йорди 2 (1) 0.06
Верстрате Биргер 2 0.06
Пейре Тибо 2 0.06
Milan Robberechts 2 0.06
Мрабти Керим 1 0.03
Бейтс Дэвид 1 0.03
Маледе Йонас 0 0
Воутерс Дрис 0 0

Карточки

АХ Лёвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мендиль Хамза 8 1
Рикка Федерико 8 0
Торстейнссон Йон 8 0
Малинов Кристиян 7 0
Патрис Луи 5 0
Мертенс Матье 4 0
Аль-Тамари Мусса 4 0
Nachon Nsingi 2 1
Шрейверс Сьебе 3 0
Кийине Софиан 3 0
Уэдраого Дилан 3 0
Дом Джорен 1 0
Хольцхаузер Рафаэль 1 0
Кожокару Валентин 1 0
Де Норре Каспер 1 0
Mandela Keita 1 0
Мехелен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бейтс Дэвид 5 1
Болинголи-Мбомбо Боли 6 0
Ван Хеке Яннес 6 0
Схоофс Роб 4 1
Верстрате Биргер 4 1
Лавале Димитри 4 1
Да Крус Алессио 3 1
Уолш Сэнди 4 0
Ванлерберге Йорди 3 0
Мрабти Керим 3 0
Ван Хоренбек Алек 3 0
Хайреманс Джеффри 2 0
Воутерс Дрис 2 0
Нгой Жульен 2 0
Frederic Soelle Soelle 2 0
Бейкер Лукас 1 0
Швед Марьян 1 0
Iebe Swers 1 0
Гуэ Самюэль 1 0
Маледе Йонас 1 0
Jorge Hernandez1 1 0
Ngal Ayel Mukau 1 0

Результаты матчей

АХ Лёвен
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
19% (3)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
13% (2)
44% (7)
Мехелен
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

6
1

Волевые поражения

6
6
АХ Лёвен
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Мехелен
14.3%
85.7%
2 победы 12 поражений
Первый тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
7% (1)
73% (11)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

17
10

Волевые поражения

17
23
АХ Лёвен
56.5%
43.5%
13 побед 10 поражений
Первый тайм
31% (10)
38% (12)
31% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (14)
22% (7)
34% (11)
Мехелен
24%
76%
6 побед 19 поражений
Первый тайм
19% (6)
32% (10)
48% (15)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (8)
19% (6)
55% (17)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

6
9

Волевые победы

23
11

Волевые поражения

23
29

Голы по времени матча

Забито

26
12
14 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 5
21 Не забивали 23
3
12%
3
25%
1-15
5
19%
0
0%
16-30
6
23%
3
25%
31-45
4
15%
3
25%
46-60
2
8%
1
8%
61-75
6
23%
2
17%
76-90

Пропущено

22
34
11 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 20
8 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 13
4
18%
5
15%
1-15
2
9%
2
6%
16-30
5
23%
7
21%
31-45
3
14%
7
21%
46-60
2
9%
5
15%
61-75
6
27%
8
24%
76-90

Забито

24
27
9 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 9
20 Не забивали 18
1
4%
2
7%
1-15
4
17%
6
22%
16-30
4
17%
6
22%
31-45
6
25%
2
7%
46-60
5
21%
6
22%
61-75
4
17%
5
19%
76-90

Пропущено

23
27
9 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 13
1
4%
1
4%
1-15
2
9%
4
15%
16-30
6
26%
5
19%
31-45
1
4%
5
19%
46-60
4
17%
10
37%
61-75
9
39%
2
7%
76-90

Забито

50
39
23 В 1-м тайме 20
27 Во 2-м тайме 19
14 Забивали первыми 14
9 Не забивали 10
4
8%
5
13%
1-15
9
18%
6
15%
16-30
10
20%
9
23%
31-45
10
20%
5
13%
46-60
7
14%
7
18%
61-75
10
20%
7
18%
76-90

Пропущено

45
61
20 В 1-м тайме 24
25 Во 2-м тайме 37
15 Пропускали первыми 15
25 Не пропускали 26
5
11%
6
10%
1-15
4
9%
6
10%
16-30
11
24%
12
20%
31-45
4
9%
12
20%
46-60
6
13%
15
25%
61-75
15
33%
10
16%
76-90

Результаты последних матчей

АХ Лёвен
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Генк - АХ Лёвен 2:1 АХ Лёвен - Андерлехт 0:2 Шарлеруа - АХ Лёвен 0:1 АХ Лёвен - Зульте-Варегем 4:2
АХ Лёвен - Антверпен 1:1 Гент - АХ Лёвен 2:0 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 0:0 Серен Юнайтед - АХ Лёвен 2:1 АХ Лёвен - Сент-Трейден 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - АХ Лёвен 1:0 АХ Лёвен - Эйпен 1:1 Вестерло - АХ Лёвен 1:2 АХ Лёвен - Кортрейк 2:3 Брюгге - АХ Лёвен 1:1 АХ Лёвен - Кортрейк 1:3 АХ Лёвен - Серен Юнайтед 5:0 Франкс-Борен - АХ Лёвен 0:5 Серкль Брюгге - АХ Лёвен 2:1 АХ Лёвен - Гент 1:1 Сент-Трейден - АХ Лёвен 0:0
Мехелен
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Мехелен - Брюгге 0:3 Мехелен - Ломмель 0:4 Унион Сент-Жиллуаз - Мехелен 2:1 Мехелен - Сент-Трейден 1:0
Антверпен - Мехелен 5:0 Мехелен - Зульте-Варегем 1:0 Серен Юнайтед - Мехелен 0:2 Мехелен - Генк 2:2 Эйпен - Мехелен 2:1 Мехелен - Шарлеруа 2:2 Зульте-Варегем - Мехелен 1:2 Вестерло - Мехелен 2:0 Мехелен - Кортрейк 3:2 Стандард - Мехелен 2:0 Мехелен - Остенде 2:1 Кортрейк - Мехелен 0:1 Зульте-Варегем - Мехелен 2:0 Мехелен - Серкль Брюгге 1:1 Мехелен - Серен Юнайтед 1:0 Эспаньол - Мехелен 1:1

Результаты матчей

АХ Лёвен
Мехелен

Точный счет

1:1
4 раза 25%
0:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
2:2
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:4
1 раз 6%

Точное количество голов

0
5 раз 31%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
4
2 раза 13%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
2
7 раз 44%
0
3 раза 19%
1
3 раза 19%
3
2 раза 13%
5
1 раз 6%

Точный счет

2:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
4:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
2:0
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
3:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 31%
1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
0
7 раз 47%
1
6 раз 40%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:1
5 раз 16%
2:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 9%
4:2
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
2:1
5 раз 16%
2:0
4 раза 13%
3:0
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
3:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
0:0
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:4
1 раз 3%

Точное количество голов

0
9 раз 28%
1
9 раз 28%
2
8 раз 25%
3
2 раза 6%
4
2 раза 6%
5
2 раза 6%
0
10 раз 32%
1
9 раз 29%
2
8 раз 26%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

АХ Лёвен
Мехелен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
13
3
7
9
1.5
10
6
4
12
2.5
3
13
3
13
3.5
1
15
1
15
4.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
8
7
7
9
1.5
2
13
2
14
2.5
1
14
1
15
3.5
1
14
1
15
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
9
0.5
Больше Меньше
21
10
14
18
1.5
12
19
6
26
2.5
4
27
4
28
3.5
2
29
2
30
4.5
1
30
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 31 22 5 4 71 - 31 71
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 31 21 5 5 63 - 37 68
3.
Антверпен
 31 19 6 6 55 - 25 63
4.
Брюгге
 32 15 10 7 54 - 36 55
5.
Гент
 31 16 6 9 61 - 34 54
6.
Вестерло
 31 14 6 11 60 - 52 48
7.
Стандард
 30 13 7 10 49 - 42 46
8.
Андерлехт
 30 13 6 11 46 - 36 45
9.
Шарлеруа
 1:1 31 13 6 12 41 - 41 45
10.
Серкль Брюгге
 31 11 11 9 43 - 41 44
11.
АХ Лёвен
 32 11 9 12 49 - 46 42
12.
Сент-Трейден
 31 10 9 12 31 - 36 39
13.
Мехелен
 31 9 6 16 40 - 61 33
14.
Кортрейк
 32 8 7 17 35 - 56 31
15.
Эйпен
 32 7 7 18 39 - 63 28
16.
Зульте-Варегем
 1:1 32 5 10 17 42 - 72 25
17.
Остенде
 31 6 6 19 35 - 66 24
18.
Серен Юнайтед
 32 5 4 23 26 - 65 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 16 13 1 2 39 - 13 40
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 16 12 2 2 31 - 15 38
3.
Антверпен
 15 11 2 2 33 - 10 35
4.
Брюгге
 16 9 6 1 33 - 15 33
5.
Гент
 15 9 3 3 26 - 13 30
6.
Серкль Брюгге
 16 7 7 2 28 - 17 28
7.
Вестерло
 16 8 3 5 40 - 26 27
8.
Мехелен
 16 7 5 4 28 - 26 26
9.
Стандард
 14 7 3 4 27 - 17 24
10.
АХ Лёвен
 16 6 5 5 26 - 22 23
11.
Андерлехт
 15 6 3 6 25 - 20 21
12.
Шарлеруа
 1:1 15 6 2 7 20 - 19 20
13.
Сент-Трейден
 15 5 4 6 15 - 18 19
14.
Кортрейк
 16 4 5 7 14 - 25 17
15.
Остенде
 16 5 1 10 18 - 29 16
16.
Эйпен
 16 4 4 8 21 - 28 16
17.
Зульте-Варегем
 1:1 16 3 4 9 25 - 43 13
18.
Серен Юнайтед
 16 1 3 12 7 - 28 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 15 9 4 2 32 - 18 31
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 15 9 3 3 32 - 22 30
3.
Антверпен
 16 8 4 4 22 - 15 28
4.
Шарлеруа
 1:1 16 7 4 5 21 - 22 25
5.
Андерлехт
 15 7 3 5 21 - 16 24
6.
Гент
 16 7 3 6 35 - 21 24
7.
Брюгге
 16 6 4 6 21 - 21 22
8.
Стандард
 16 6 4 6 22 - 25 22
9.
Вестерло
 15 6 3 6 20 - 26 21
10.
Сент-Трейден
 16 5 5 6 16 - 18 20
11.
АХ Лёвен
 16 5 4 7 23 - 24 19
12.
Серкль Брюгге
 15 4 4 7 15 - 24 16
13.
Кортрейк
 16 4 2 10 21 - 31 14
14.
Серен Юнайтед
 16 4 1 11 19 - 37 13
15.
Эйпен
 16 3 3 10 18 - 35 12
16.
Зульте-Варегем
 1:1 16 2 6 8 17 - 29 12
17.
Остенде
 15 1 5 9 17 - 37 8
18.
Мехелен
 15 2 1 12 12 - 35 7
  • — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
  • — Выход в плей-офф 1
  • — Выход в плей-офф 2
  • — Вылет в Первый дивизион Б

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 18 (4)
Антверпен Янссен Винсент 16 (4)
Генк Онуачу Пол 16
Сент-Трейден Бруно Джанни 15 (2)
Серкль Брюгге Уэда Аясэ 15
Весь список

Топ нарушителей
Эйпен Петерс Стеф 1 10
Антверпен Де Лат Ричи 11
Унион Сент-Жиллуаз Ван дер Хейден Сибе 11
Зульте-Варегем Novatus Disma 1 9
Унион Сент-Жиллуаз Бёрджесс Кристиан 10
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч АХ Лёвен 4:1 Мехелен онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     