Тур: 32. Стадион: Дю Паи де Шарлеруа.
1:1
Второй тайм: 71'
0'
0:1
27' ГолНдур Алиун
38' Желтая карточкаФила Карол
55' Желтая карточкаКнежевич Стефан
1:1
66' ГолБайо Вакун
Ход матча
27'
0:1
38'
55'
66'
1:1
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.60 Тотал больше 2.5
-
16
Коффи
Херве
25
Марк
Дамьен
10
Баджи
Юссуф
38
Бостин
Луи
31
Lukas
Willen
19
Фила
Карол
25
Вормер
Руд
11
Ндур
Алиун
93
Гано
Зиньо
- Основной состав
-
16 Коффи ХервеВратарь
- Защитник
-
25 Марк ДамьенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Баджи ЮссуфНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Нкуба КенЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Хейманс ДанНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Маццу Феличе
- Основной состав
-
38 Бостин ЛуиВратарь
- Защитник
-
31 Lukas WillenЗащитник
- Защитник
-
19 Фила КаролЗащитник
- Полузащитник
-
25 Вормер РудПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ндур АлиунПолузащитник
-
93 Гано ЗиньоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
34 Stan Braem
-
Главный тренер: Frederik D'Hollander
История личных встреч
Шарлеруа
Зульте-Варегем
23 матча
91.3%
8.7%
3.5527136788005E-15%
21 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
56.5%
34.8%
8.7%
13 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
82.6%
26.1%
19 побед 6 ничьих 0 побед
17 матчей
41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 10 побед
Первый тайм
52.9%
47.1%
0 побед 9 ничьих 10 побед
Второй тайм
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 9 побед
40 матчей
52.5%
22.5%
25%
21 победа 9 ничьих 10 побед
Первый тайм
32.5%
42.5%
25%
13 побед 17 ничьих 10 побед
Второй тайм
47.5%
30%
22.5%
19 побед 12 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
32
46
Голов в среднем за матч
1.6
2
Среднее время на гол
56
45
Всего голов
37
16
Голов в среднем за матч
1.85
0.94
Среднее время на гол
48
95
Всего голов
69
62
Голов в среднем за матч
1.73
1.55
Тотал матчей
2.5
39
Больше 98%
Меньше 3%
1
36
Больше 90%
Меньше 10%
4
27
Больше 68%
Меньше 33%
13
20
Больше 50%
Меньше 50%
20
8
Больше 20%
Меньше 80%
32
1
Больше 3%
Меньше 98%
39
Среднее время на гол
52
58
Бомбардиры внутри турнира
Шарлеруа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хейманс Дан
|6 (1)
|0.19
|Баджи Юссуф
|5
|0.16
|Зоргане Адем
|4
|0.13
|Мориока Риота
|3
|0.1
|Илаймахаритра Марко
|3 (2)
|0.1
|Мбенза Исаак
|2
|0.06
|Нкуба Кен
|2
|0.06
|Байо Вакун
|2
|0.06
|Хоссеинзаде Амирхоссеин
|2
|0.06
|Зарури Анасс
|2
|0.06
|Nadir Benbouali
|2
|0.06
|Jackson Tchatchoua
|1
|0.03
|Марк Дамьен
|1
|0.03
|Кайембе Йорис
|1
|0.03
|Голизаде Али
|1
|0.03
|Багер Йонас
|1
|0.03
|Бессиль Лоик
|1
|0.03
|Ван Клеемпут Жюль
|0
|0
Зульте-Варегем
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гано Зиньо
|9 (3)
|0.28
|Воссен Йелле
|9 (3)
|0.28
|Фадера Алию
|6
|0.19
|Ндур Алиун
|5
|0.16
|Nicolas Rommens
|2
|0.06
|Stan Braem
|2
|0.06
|Сиранни Алессандро
|1
|0.03
|Драмбаев Aлександр
|1
|0.03
|Дерейк Тимоти
|1
|0.03
|Лопес Борха
|1
|0.03
|Сиссако Абдулайе
|1
|0.03
|Mamadou Sangare
|1
|0.03
|Оффор Чинонсо
|1
|0.03
|Moudou Tambedou
|1
|0.03
|Novatus Disma
|0
|0
|Вормер Руд
|0
|0
|Цука Рави
|0
|0
|Lukas Willen
|0
|0
Карточки
Шарлеруа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Илаймахаритра Марко
|9
|0
|Нкуба Кен
|9
|0
|Кайембе Йорис
|5
|0
|Зоргане Адем
|3
|1
|Багер Йонас
|4
|0
|Кнежевич Стефан
|4
|0
|Марк Дамьен
|2
|1
|Коффи Херве
|3
|0
|Хейманс Дан
|3
|0
|Андреу Стелиос
|3
|0
|Nadir Benbouali
|3
|0
|Mehdi Boukamir
|1
|1
|Мориока Риота
|2
|0
|Байо Вакун
|2
|0
|Хоссеинзаде Амирхоссеин
|2
|0
|Баджи Юссуф
|2
|0
|Jackson Tchatchoua
|2
|0
|Мбенза Исаак
|1
|0
|Ван Клеемпут Жюль
|1
|0
|Озорнвафор Валентин
|1
|0
|Дескотт Антони
|1
|0
|Nikola Stulic
|1
|0
Зульте-Варегем
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Novatus Disma
|9
|1
|Сиссако Абдулайе
|5
|1
|Nicolas Rommens
|6
|0
|Фадера Алию
|6
|0
|Лопес Борха
|4
|1
|Дерейк Тимоти
|5
|0
|Сиранни Алессандро
|5
|0
|Moudou Tambedou
|5
|0
|Оффор Чинонсо
|4
|0
|Брюлс Кристиан
|2
|1
|Цука Рави
|2
|1
|Воссен Йелле
|3
|0
|Кристенсен Лассе
|3
|0
|Фила Карол
|3
|0
|Lukas Willen
|3
|0
|Рамирес Даниэль
|1
|1
|Mamadou Sangare
|2
|0
|Ндур Алиун
|2
|0
|Сормо Бент
|0
|1
|Гано Зиньо
|1
|0
|Боссут Сэмми
|1
|0
|Wout De Buyser
|1
|0
|Драмбаев Aлександр
|1
|0
|Stan Braem
|1
|0
Результаты матчей
Шарлеруа
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Зульте-Варегем
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
6% (1)
38% (6)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
3
3
Волевые поражения
8
11
Шарлеруа
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Зульте-Варегем
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
27% (4)
67% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
14
32
Волевые поражения
15
17
Шарлеруа
44%
56%
11 побед 14 поражений
Первый тайм
30% (9)
40% (12)
30% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (10)
33% (10)
33% (10)
Зульте-Варегем
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
29% (9)
29% (9)
42% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (14)
16% (5)
39% (12)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
8
8
Волевые победы
17
35
Волевые поражения
23
28
Голы по времени матча
Забито
20
17
10 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 2
18 Не забивали 22
1
5%
1
6%
1-15
3
15%
1
6%
16-30
6
30%
2
12%
31-45
4
20%
2
12%
46-60
3
15%
7
41%
61-75
3
15%
4
24%
76-90
Пропущено
16
27
9 В 1-м тайме 15
7 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 13
9 Не пропускали 15
2
13%
5
19%
1-15
5
31%
4
15%
16-30
2
13%
6
22%
31-45
2
13%
4
15%
46-60
1
6%
3
11%
61-75
4
25%
5
19%
76-90
Забито
20
24
6 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 6
17 Не забивали 18
3
15%
4
17%
1-15
0
0%
1
4%
16-30
3
15%
5
21%
31-45
1
5%
2
8%
46-60
6
30%
4
17%
61-75
7
35%
8
33%
76-90
Пропущено
23
44
12 В 1-м тайме 17
11 Во 2-м тайме 27
8 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 14
5
22%
6
14%
1-15
3
13%
2
5%
16-30
4
17%
9
20%
31-45
3
13%
8
18%
46-60
4
17%
7
16%
61-75
4
17%
12
27%
76-90
Забито
40
41
16 В 1-м тайме 14
24 Во 2-м тайме 27
14 Забивали первыми 8
5 Не забивали 9
4
10%
5
12%
1-15
3
8%
2
5%
16-30
9
23%
7
17%
31-45
5
13%
4
10%
46-60
9
23%
11
27%
61-75
10
25%
12
29%
29%
76-90
Пропущено
39
71
21 В 1-м тайме 32
18 Во 2-м тайме 39
14 Пропускали первыми 23
19 Не пропускали 29
7
18%
11
15%
1-15
8
21%
6
8%
16-30
6
15%
15
21%
31-45
5
13%
12
17%
46-60
5
13%
10
14%
61-75
8
21%
17
24%
76-90
Результаты последних матчей
Шарлеруа
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Шарлеруа - Гент 23 0:2 Шарлеруа - Роял Антверпен 23 6:0 Вестерло - Шарлеруа 2:3 Рюпель Бом - Шарлеруа 1:3
Антверпен - Шарлеруа 0:1 Шарлеруа - Тес Спорт 2:0 Льеж ФК - Шарлеруа 2:1 Шарлеруа - АХ Лёвен 0:1 Шарлеруа - Дессель 1:2 Кортрейк - Шарлеруа 0:1 Шарлеруа - Сент-Трейден 1:0 Тинен - Шарлеруа 1:1 Шарлеруа - Хейст 1:3 Остенде - Шарлеруа 0:0 Хогстратен - Шарлеруа 1:3 Шарлеруа - Серен Юнайтед 3:0 Мехелен - Шарлеруа 2:2 Шарлеруа - Ла Лувьер 2:1 Шарлеруа - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Франкс-Борен - Шарлеруа 3:1
Зульте-Варегем
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Зульте-Варегем - Антверпен 0:2 Стандард - Зульте-Варегем 2:2 Зульте-Варегем - Гент 2:6 АХ Лёвен - Зульте-Варегем 4:2
Мехелен - Зульте-Варегем 1:0 Зульте-Варегем - Кортрейк 3:3 Серен Юнайтед - Зульте-Варегем 1:1 Зульте-Варегем - Остенде 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Зульте-Варегем 4:0 Зульте-Варегем - Мехелен 1:2 Зульте-Варегем - Брюгге 1:2 Зульте-Варегем - Вестерло 1:1 Андерлехт - Зульте-Варегем 2:3 Генк - Зульте-Варегем 1:0 Зульте-Варегем - Сент-Трейден 2:0 Зульте-Варегем - Мехелен 2:0 Сент-Трейден - Зульте-Варегем 2:0 Дейнзе - Зульте-Варегем 1:2 Зульте-Варегем - Эйпен 5:5 Ломмель - Зульте-Варегем 0:1
Результаты матчей
Шарлеруа
Зульте-Варегем
Точный счет
0:1
4 раза 29%
1:0
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:3
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
2:6
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:5
1 раз 6%
Точное количество голов
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
2 раза 14%
1
6 раз 38%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
2 раза 13%
5
1 раз 6%
Точный счет
0:1
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:1
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
2 раза 13%
0
6 раз 40%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
Точный счет
0:1
8 раз 27%
1:0
3 раза 10%
1:3
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
1:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
1:1
5 раз 16%
2:0
5 раз 16%
1:3
3 раза 10%
2:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
2:6
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
5:5
1 раз 3%
Точное количество голов
1
11 раз 37%
2
8 раз 27%
0
7 раз 23%
3
4 раза 13%
1
10 раз 32%
0
9 раз 29%
2
7 раз 23%
3
4 раза 13%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Шарлеруа
Зульте-Варегем
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
133
68
79
212
313
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
96
610
510
214
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
237
Больше Меньше
229
1218
1219
426
526
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|31
|22
|5
|4
|71 - 31
|71
|2.
|31
|21
|5
|5
|63 - 37
|68
|3.
|31
|19
|6
|6
|55 - 25
|63
|4.
|32
|15
|10
|7
|54 - 36
|55
|5.
|31
|16
|6
|9
|61 - 34
|54
|6.
|31
|14
|6
|11
|60 - 52
|48
|7.
|30
|13
|7
|10
|49 - 42
|46
|8.
|30
|13
|6
|11
|46 - 36
|45
|9.
|1:1
|31
|13
|6
|12
|41 - 41
|45
|10.
|31
|11
|11
|9
|43 - 41
|44
|11.
|32
|11
|9
|12
|49 - 46
|42
|12.
|31
|10
|9
|12
|31 - 36
|39
|13.
|31
|9
|6
|16
|40 - 61
|33
|14.
|32
|8
|7
|17
|35 - 56
|31
|15.
|32
|7
|7
|18
|39 - 63
|28
|16.
|1:1
|32
|5
|10
|17
|42 - 72
|25
|17.
|31
|6
|6
|19
|35 - 66
|24
|18.
|32
|5
|4
|23
|26 - 65
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|13
|1
|2
|39 - 13
|40
|2.
|16
|12
|2
|2
|31 - 15
|38
|3.
|15
|11
|2
|2
|33 - 10
|35
|4.
|16
|9
|6
|1
|33 - 15
|33
|5.
|15
|9
|3
|3
|26 - 13
|30
|6.
|16
|7
|7
|2
|28 - 17
|28
|7.
|16
|8
|3
|5
|40 - 26
|27
|8.
|16
|7
|5
|4
|28 - 26
|26
|9.
|14
|7
|3
|4
|27 - 17
|24
|10.
|16
|6
|5
|5
|26 - 22
|23
|11.
|15
|6
|3
|6
|25 - 20
|21
|12.
|1:1
|15
|6
|2
|7
|20 - 19
|20
|13.
|15
|5
|4
|6
|15 - 18
|19
|14.
|16
|4
|5
|7
|14 - 25
|17
|15.
|16
|5
|1
|10
|18 - 29
|16
|16.
|16
|4
|4
|8
|21 - 28
|16
|17.
|1:1
|16
|3
|4
|9
|25 - 43
|13
|18.
|16
|1
|3
|12
|7 - 28
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|9
|4
|2
|32 - 18
|31
|2.
|15
|9
|3
|3
|32 - 22
|30
|3.
|16
|8
|4
|4
|22 - 15
|28
|4.
|1:1
|16
|7
|4
|5
|21 - 22
|25
|5.
|15
|7
|3
|5
|21 - 16
|24
|6.
|16
|7
|3
|6
|35 - 21
|24
|7.
|16
|6
|4
|6
|21 - 21
|22
|8.
|16
|6
|4
|6
|22 - 25
|22
|9.
|15
|6
|3
|6
|20 - 26
|21
|10.
|16
|5
|5
|6
|16 - 18
|20
|11.
|16
|5
|4
|7
|23 - 24
|19
|12.
|15
|4
|4
|7
|15 - 24
|16
|13.
|16
|4
|2
|10
|21 - 31
|14
|14.
|16
|4
|1
|11
|19 - 37
|13
|15.
|16
|3
|3
|10
|18 - 35
|12
|16.
|1:1
|16
|2
|6
|8
|17 - 29
|12
|17.
|15
|1
|5
|9
|17 - 37
|8
|18.
|15
|2
|1
|12
|12 - 35
|7
- — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
- — Выход в плей-офф 1
- — Выход в плей-офф 2
- — Вылет в Первый дивизион Б
|Гент
|Кейперс Уго
|18 (4)
|Антверпен
|Янссен Винсент
|16 (4)
|Генк
|Онуачу Пол
|16
|Сент-Трейден
|Бруно Джанни
|15 (2)
|Серкль Брюгге
|Уэда Аясэ
|15
|Эйпен
|Петерс Стеф
|1 10
|Антверпен
|Де Лат Ричи
|11
|Унион Сент-Жиллуаз
|Ван дер Хейден Сибе
|11
|Зульте-Варегем
|Novatus Disma
|1 9
|Унион Сент-Жиллуаз
|Бёрджесс Кристиан
|10