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  4. Первый дивизион А 2022-2023

Бельгия: Первый дивизион А
2022-2023

Тур: 32. Стадион: .
Шарлеруа
3:2
Конец матча
Зульте-Варегем
0'
0:1
27' Гол
Ндур Алиун
38' Желтая карточка
Фила Карол
55' Желтая карточка
Кнежевич Стефан
1:1
66' Гол
Байо Вакун
2:1
73' Гол
Мбенза Исаак
2:2
80' Гол
Фадера Алию
87' Желтая карточка
Марк Дамьен
90' Желтая карточка
Мбенза Исаак
3:2
90' Гол
Марк Дамьен
90'+9
16
Коффи
Херве
21
Андреу
Стелиос
25
Марк
Дамьен
3
Кнежевич
Стефан
38
Jackson
Tchatchoua
7
Мбенза
Исаак
6
Зоргане
Адем
26
Илаймахаритра
Марко
99
Хоссеинзаде
Амирхоссеин
10
Баджи
Юссуф
9
Байо
Вакун
38
Бостин
Луи
26
Novatus
Disma
31
Lukas
Willen
3
Лопес
Борха
19
Фила
Карол
6
Сиссако
Абдулайе
25
Вормер
Руд
7
Фадера
Алию
9
Воссен
Йелле
11
Ндур
Алиун
93
Гано
Зиньо
Шарлеруа
3-4-1-2
Зульте-Варегем
4-2-3-1

История личных встреч

Шарлеруа
Зульте-Варегем

23 матча

91.3%
8.7%
3.5527136788005E-15%
21 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

56.5%
34.8%
8.7%
13 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

82.6%
26.1%
19 побед 6 ничьих 0 побед

17 матчей

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 10 побед

Первый тайм

52.9%
47.1%
0 побед 9 ничьих 10 побед

Второй тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 9 побед

40 матчей

52.5%
22.5%
25%
21 победа 9 ничьих 10 побед

Первый тайм

32.5%
42.5%
25%
13 побед 17 ничьих 10 побед

Второй тайм

47.5%
30%
22.5%
19 побед 12 ничьих 9 побед

История матчей

ПДА
1:3
ПДА
3:0
ПДА
2:2
ТМК
0:2
ТМК
3:2
ПДА
1:1
К
1:0
ПДА
0:2
ТМС
0:4
ТМК
1:2
ПДА
4:0
К
2:0
ПДА
3:1
ПДА
3:1
ПДА
3:2
ПДА
0:4
ПДА
3:2
ЛППОЧГ
2:2
ЛППОЧГ
2:0
ЛП
2:1
ЛП
1:1
ТМК
0:3
ЛП
2:3
ЛП
3:0
ЛЖ
1:3
ЛЖ
2:1
ЛЖ
3:2
КБ
0:3
ЛЖ
1:1
ЛЖ
0:1
КБ
2:2
ЛЖ
4:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:0
ПЛ
4:2
ПЛ
2:2
ПЛ
2:3

Голы

Всего голов

32
46

Голов в среднем за матч

1.6
2

Среднее время на гол

56
45

Всего голов

37
16

Голов в среднем за матч

1.85
0.94

Среднее время на гол

48
95

Всего голов

69
62

Голов в среднем за матч

1.73
1.55

Тотал матчей

2.5
39
Больше 98%
Меньше 3%
1
36
Больше 90%
Меньше 10%
4
27
Больше 68%
Меньше 33%
13
20
Больше 50%
Меньше 50%
20
8
Больше 20%
Меньше 80%
32
1
Больше 3%
Меньше 98%
39

Среднее время на гол

52
58

Бомбардиры внутри турнира

Шарлеруа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хейманс Дан 6 (1) 0.19
Баджи Юссуф 5 0.16
Зоргане Адем 4 0.13
Мбенза Исаак 3 0.1
Мориока Риота 3 0.1
Байо Вакун 3 0.1
Илаймахаритра Марко 3 (2) 0.1
Нкуба Кен 2 0.06
Хоссеинзаде Амирхоссеин 2 0.06
Марк Дамьен 2 0.06
Зарури Анасс 2 0.06
Nadir Benbouali 2 0.06
Jackson Tchatchoua 1 0.03
Кайембе Йорис 1 0.03
Голизаде Али 1 0.03
Багер Йонас 1 0.03
Бессиль Лоик 1 0.03
Ван Клеемпут Жюль 0 0
Зульте-Варегем
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гано Зиньо 9 (3) 0.28
Воссен Йелле 9 (3) 0.28
Фадера Алию 7 0.22
Ндур Алиун 5 0.16
Nicolas Rommens 2 0.06
Stan Braem 2 0.06
Сиранни Алессандро 1 0.03
Драмбаев Aлександр 1 0.03
Дерейк Тимоти 1 0.03
Лопес Борха 1 0.03
Сиссако Абдулайе 1 0.03
Mamadou Sangare 1 0.03
Оффор Чинонсо 1 0.03
Moudou Tambedou 1 0.03
Novatus Disma 0 0
Вормер Руд 0 0
Цука Рави 0 0
Lukas Willen 0 0

Карточки

Шарлеруа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Илаймахаритра Марко 9 0
Нкуба Кен 9 0
Кайембе Йорис 5 0
Марк Дамьен 3 1
Зоргане Адем 3 1
Багер Йонас 4 0
Кнежевич Стефан 4 0
Коффи Херве 3 0
Хейманс Дан 3 0
Андреу Стелиос 3 0
Nadir Benbouali 3 0
Mehdi Boukamir 1 1
Мориока Риота 2 0
Мбенза Исаак 2 0
Байо Вакун 2 0
Хоссеинзаде Амирхоссеин 2 0
Баджи Юссуф 2 0
Jackson Tchatchoua 2 0
Ван Клеемпут Жюль 1 0
Озорнвафор Валентин 1 0
Дескотт Антони 1 0
Nikola Stulic 1 0
Зульте-Варегем
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Novatus Disma 9 1
Сиссако Абдулайе 5 1
Nicolas Rommens 6 0
Фадера Алию 6 0
Лопес Борха 4 1
Дерейк Тимоти 5 0
Сиранни Алессандро 5 0
Moudou Tambedou 5 0
Оффор Чинонсо 4 0
Брюлс Кристиан 2 1
Цука Рави 2 1
Воссен Йелле 3 0
Кристенсен Лассе 3 0
Фила Карол 3 0
Lukas Willen 3 0
Рамирес Даниэль 1 1
Mamadou Sangare 2 0
Ндур Алиун 2 0
Сормо Бент 0 1
Гано Зиньо 1 0
Боссут Сэмми 1 0
Wout De Buyser 1 0
Драмбаев Aлександр 1 0
Stan Braem 1 0

Результаты матчей

Шарлеруа
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Зульте-Варегем
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
6% (1)
38% (6)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

5
3

Волевые поражения

8
13
Шарлеруа
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Зульте-Варегем
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
25% (4)
63% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

14
32

Волевые поражения

15
17
Шарлеруа
46.2%
53.8%
12 побед 14 поражений
Первый тайм
29% (9)
39% (12)
32% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (11)
32% (10)
32% (10)
Зульте-Варегем
47.8%
52.2%
11 побед 12 поражений
Первый тайм
31% (10)
28% (9)
41% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (14)
16% (5)
41% (13)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

8
8

Волевые победы

19
35

Волевые поражения

23
30

Голы по времени матча

Забито

23
19
10 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 3
18 Не забивали 22
1
4%
1
5%
1-15
3
13%
2
11%
16-30
6
26%
2
11%
31-45
4
17%
2
11%
46-60
5
22%
7
37%
61-75
4
17%
5
26%
76-90

Пропущено

18
30
10 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 13
10 Не пропускали 16
2
11%
5
17%
1-15
6
33%
4
13%
16-30
2
11%
6
20%
31-45
2
11%
4
13%
46-60
1
6%
5
17%
61-75
5
28%
6
20%
76-90

Забито

20
24
6 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 6
18 Не забивали 19
3
15%
4
17%
1-15
0
0%
1
4%
16-30
3
15%
5
21%
31-45
1
5%
2
8%
46-60
6
30%
4
17%
61-75
7
35%
8
33%
76-90

Пропущено

23
44
12 В 1-м тайме 17
11 Во 2-м тайме 27
8 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 14
5
22%
6
14%
1-15
3
13%
2
5%
16-30
4
17%
9
20%
31-45
3
13%
8
18%
46-60
4
17%
7
16%
61-75
4
17%
12
27%
76-90

Забито

43
43
16 В 1-м тайме 15
27 Во 2-м тайме 28
14 Забивали первыми 9
5 Не забивали 9
4
9%
5
12%
1-15
3
7%
3
7%
16-30
9
21%
7
16%
31-45
5
12%
4
9%
46-60
11
26%
11
26%
61-75
11
26%
13
30%
76-90

Пропущено

41
74
22 В 1-м тайме 32
19 Во 2-м тайме 42
15 Пропускали первыми 23
20 Не пропускали 30
7
17%
11
15%
1-15
9
22%
6
8%
16-30
6
15%
15
20%
31-45
5
12%
12
16%
46-60
5
12%
12
16%
61-75
9
22%
18
24%
76-90

Результаты последних матчей

Шарлеруа
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Шарлеруа - Гент 23 0:2 Шарлеруа - Роял Антверпен 23 6:0 Вестерло - Шарлеруа 2:3 Рюпель Бом - Шарлеруа 1:3
Антверпен - Шарлеруа 0:1 Шарлеруа - Тес Спорт 2:0 Льеж ФК - Шарлеруа 2:1 Шарлеруа - АХ Лёвен 0:1 Шарлеруа - Дессель 1:2 Кортрейк - Шарлеруа 0:1 Шарлеруа - Сент-Трейден 1:0 Тинен - Шарлеруа 1:1 Шарлеруа - Хейст 1:3 Остенде - Шарлеруа 0:0 Хогстратен - Шарлеруа 1:3 Шарлеруа - Серен Юнайтед 3:0 Мехелен - Шарлеруа 2:2 Шарлеруа - Ла Лувьер 2:1 Шарлеруа - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Франкс-Борен - Шарлеруа 3:1
Зульте-Варегем
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Зульте-Варегем - Антверпен 0:2 Стандард - Зульте-Варегем 2:2 Зульте-Варегем - Гент 2:6 АХ Лёвен - Зульте-Варегем 4:2
Мехелен - Зульте-Варегем 1:0 Зульте-Варегем - Кортрейк 3:3 Серен Юнайтед - Зульте-Варегем 1:1 Зульте-Варегем - Остенде 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Зульте-Варегем 4:0 Зульте-Варегем - Мехелен 1:2 Зульте-Варегем - Брюгге 1:2 Зульте-Варегем - Вестерло 1:1 Андерлехт - Зульте-Варегем 2:3 Генк - Зульте-Варегем 1:0 Зульте-Варегем - Сент-Трейден 2:0 Зульте-Варегем - Мехелен 2:0 Сент-Трейден - Зульте-Варегем 2:0 Дейнзе - Зульте-Варегем 1:2 Зульте-Варегем - Эйпен 5:5 Ломмель - Зульте-Варегем 0:1

Результаты матчей

Шарлеруа
Зульте-Варегем

Точный счет

0:1
4 раза 27%
1:0
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:3
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
2:6
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:5
1 раз 6%

Точное количество голов

0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
3 раза 20%
1
6 раз 38%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
2 раза 13%
5
1 раз 6%

Точный счет

0:1
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
2 раза 13%
0
6 раз 38%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
2 раза 13%

Точный счет

0:1
8 раз 26%
1:0
3 раза 10%
1:3
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
1:1
5 раз 16%
2:0
5 раз 16%
1:3
3 раза 9%
2:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
2:6
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
5:5
1 раз 3%

Точное количество голов

1
11 раз 35%
2
8 раз 26%
0
7 раз 23%
3
5 раз 16%
1
10 раз 31%
0
9 раз 28%
2
8 раз 25%
3
4 раза 13%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Шарлеруа
Зульте-Варегем

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
13
3
7
8
1.5
7
9
3
12
2.5
3
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
10
6
6
10
1.5
6
10
2
14
2.5
2
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
7
0.5
Больше Меньше
23
9
13
18
1.5
13
19
5
26
2.5
5
27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 31 22 5 4 71 - 31 71
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 1:0 32 22 5 5 64 - 37 71
3.
Антверпен
 31 19 6 6 55 - 25 63
4.
Брюгге
 32 15 10 7 54 - 36 55
5.
Гент
 0:1 32 16 6 10 61 - 35 54
6.
Вестерло
 31 14 6 11 60 - 52 48
7.
Шарлеруа
 31 14 5 12 43 - 42 47
8.
Стандард
 30 13 7 10 49 - 42 46
9.
Андерлехт
 30 13 6 11 46 - 36 45
10.
Серкль Брюгге
 31 11 11 9 43 - 41 44
11.
АХ Лёвен
 32 11 9 12 49 - 46 42
12.
Сент-Трейден
 31 10 9 12 31 - 36 39
13.
Мехелен
 31 9 6 16 40 - 61 33
14.
Кортрейк
 32 8 7 17 35 - 56 31
15.
Эйпен
 32 7 7 18 39 - 63 28
16.
Остенде
 31 6 6 19 35 - 66 24
17.
Зульте-Варегем
 32 5 9 18 43 - 74 24
18.
Серен Юнайтед
 32 5 4 23 26 - 65 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 16 13 1 2 39 - 13 40
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 1:0 16 12 2 2 31 - 15 38
3.
Антверпен
 15 11 2 2 33 - 10 35
4.
Брюгге
 16 9 6 1 33 - 15 33
5.
Гент
 0:1 16 9 3 4 26 - 14 30
6.
Серкль Брюгге
 16 7 7 2 28 - 17 28
7.
Вестерло
 16 8 3 5 40 - 26 27
8.
Мехелен
 16 7 5 4 28 - 26 26
9.
Стандард
 14 7 3 4 27 - 17 24
10.
АХ Лёвен
 16 6 5 5 26 - 22 23
11.
Шарлеруа
 15 7 1 7 22 - 20 22
12.
Андерлехт
 15 6 3 6 25 - 20 21
13.
Сент-Трейден
 15 5 4 6 15 - 18 19
14.
Кортрейк
 16 4 5 7 14 - 25 17
15.
Остенде
 16 5 1 10 18 - 29 16
16.
Эйпен
 16 4 4 8 21 - 28 16
17.
Зульте-Варегем
 16 3 4 9 25 - 43 13
18.
Серен Юнайтед
 16 1 3 12 7 - 28 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 1:0 16 10 3 3 33 - 22 33
2.
Генк
 15 9 4 2 32 - 18 31
3.
Антверпен
 16 8 4 4 22 - 15 28
4.
Шарлеруа
 16 7 4 5 21 - 22 25
5.
Андерлехт
 15 7 3 5 21 - 16 24
6.
Гент
 0:1 16 7 3 6 35 - 21 24
7.
Брюгге
 16 6 4 6 21 - 21 22
8.
Стандард
 16 6 4 6 22 - 25 22
9.
Вестерло
 15 6 3 6 20 - 26 21
10.
Сент-Трейден
 16 5 5 6 16 - 18 20
11.
АХ Лёвен
 16 5 4 7 23 - 24 19
12.
Серкль Брюгге
 15 4 4 7 15 - 24 16
13.
Кортрейк
 16 4 2 10 21 - 31 14
14.
Серен Юнайтед
 16 4 1 11 19 - 37 13
15.
Эйпен
 16 3 3 10 18 - 35 12
16.
Зульте-Варегем
 16 2 5 9 18 - 31 11
17.
Остенде
 15 1 5 9 17 - 37 8
18.
Мехелен
 15 2 1 12 12 - 35 7
  • — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
  • — Выход в плей-офф 1
  • — Выход в плей-офф 2
  • — Вылет в Первый дивизион Б

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 18 (4)
Антверпен Янссен Винсент 16 (4)
Генк Онуачу Пол 16
Сент-Трейден Бруно Джанни 15 (2)
Серкль Брюгге Уэда Аясэ 15
Весь список

Топ нарушителей
Эйпен Петерс Стеф 1 10
Антверпен Де Лат Ричи 11
Унион Сент-Жиллуаз Ван дер Хейден Сибе 11
Зульте-Варегем Novatus Disma 1 9
Унион Сент-Жиллуаз Бёрджесс Кристиан 10
Весь список
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    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      38'
      Фила Карол получил желтую карточку от судьи
    • 33'
      Стелиос Андреу уходит с поля. Кайембе Йорис выходит вместо него
    • Описание гола
      27'
      Г О О О О Л - Ндур Алиун бьет в цель!
    • Описание гола
      13'
      Г О О О О Л - Гано Зиньо бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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