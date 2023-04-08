Тур: 32. Стадион: Гульденспоренстадион.
0'
44
Сильва
Жоао
77
Энен
Давид
- Основной состав
- Вратарь
-
44 Сильва ЖоаоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Энен ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Деман МаксимВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
23 Dion De Neve
-
Главный тренер: Шторк Бернд
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
35 Ламбер БорисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Н'Дри КонанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Edward Still
История личных встреч
Кортрейк
Эйпен
10 матчей
50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед
17 матчей
29.4%
35.3%
35.3%
5 побед 6 ничьих 6 побед
Первый тайм
17.6%
35.3%
47.1%
3 победы 6 ничьих 8 побед
Второй тайм
41.2%
29.4%
29.4%
7 побед 5 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
10
Голов в среднем за матч
1.13
1.11
Среднее время на гол
80
81
Всего голов
14
11
Голов в среднем за матч
1.56
1.38
Среднее время на гол
57
65
Всего голов
23
21
Голов в среднем за матч
1.35
1.24
Тотал матчей
2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
12
Больше 71%
Меньше 29%
5
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
66
72
Бомбардиры внутри турнира
Кортрейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Селемани Фаиз
|8 (1)
|0.25
|Авенатти Фелипе
|7
|0.22
|Abdelkahar Kadri
|4
|0.13
|Бруно Массимо
|3
|0.09
|Гейе Папе Хабиб
|3
|0.09
|Billel Messaoudi
|2
|0.06
|Ламкель Зе Дидье
|1 (1)
|0.03
|Сильва Жоао
|1
|0.03
|Сич Алексей
|1
|0.03
|Кейта Хабиб
|1
|0.03
|Dion De Neve
|1
|0.03
|Мбайо Дилан
|1
|0.03
|Ватанабэ Цуёси
|1
|0.03
|Martin Wasinski
|1
|0.03
|Д'Эне Кристоф
|0
|0
|Регали Мартин
|0
|0
|Лончар Стьепан
|0
|0
|Christalino Atemona
|0
|0
Эйпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Петерс Стеф
|7 (6)
|0.22
|Н'Дри Конан
|7
|0.22
|Чарльз-Кук Риган
|6
|0.19
|Превляк Смаил
|5 (1)
|0.16
|Ламбер Борис
|4
|0.13
|Gary Magnee
|3
|0.09
|Нуху Айзек
|2
|0.06
|Гассама Джейди
|2
|0.06
|Байе Брандон
|1
|0.03
|Сумано Самбу
|1
|0.03
|Yentil van Genechten
|0
|0
|Кристи-Дэвис Исаак
|0
|0
|Альварес Давид
|0
|0
|Деом Жером
|0
|0
|Jan Kral
|0
|0
|Битумазала Натан
|0
|0
Карточки
Кортрейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вандандриш Кевин
|5
|1
|Гейе Папе Хабиб
|5
|1
|Кейта Хабиб
|5
|1
|Сильва Жоао
|6
|0
|Авенатти Фелипе
|6
|0
|Д'Эне Кристоф
|3
|1
|Дессолей Дорьян
|4
|0
|Лончар Стьепан
|4
|0
|Abdelkahar Kadri
|4
|0
|Селемани Фаиз
|3
|0
|Ламкель Зе Дидье
|3
|0
|Сич Алексей
|3
|0
|Бруно Массимо
|2
|0
|Радованович Александар
|2
|0
|Ватанабэ Цуёси
|2
|0
|Billel Messaoudi
|2
|0
|Танака Сатоси
|2
|0
|Martin Wasinski
|2
|0
|Nayel Mehssatou
|2
|0
|Беншаиб Амин
|0
|1
|Youssef Challouk
|0
|1
|Регали Мартин
|1
|0
|Энен Давид
|1
|0
|Илич Марко
|1
|0
|Мбайо Дилан
|1
|0
|Сиссоко Самбу II
|1
|0
Эйпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Петерс Стеф
|9
|1
|Gary Magnee
|6
|1
|Мубарак Вакасо
|5
|1
|Дэвидсон Джейсон
|5
|0
|Джегго Джеймс
|5
|0
|Ламбер Борис
|5
|0
|Деом Жером
|3
|1
|Чарльз-Кук Риган
|3
|0
|Кристи-Дэвис Исаак
|3
|0
|Jan Kral
|3
|0
|Превляк Смаил
|2
|0
|Н'Дри Конан
|2
|0
|Нуху Айзек
|2
|0
|Алло Тедди
|2
|0
|Rune Paeshuyse
|2
|0
|Байе Брандон
|0
|1
|Бессиль Лоик
|0
|1
|Филин Александр
|1
|0
|Альварес Давид
|1
|0
|Yentil van Genechten
|1
|0
|Битумазала Натан
|1
|0
|Гассама Джейди
|1
|0
Результаты матчей
Кортрейк
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)
Эйпен
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
56% (9)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
Сухие победы
2
5
Сухие поражения
5
1
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
7
15
Кортрейк
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
63% (10)
31% (5)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Эйпен
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
7% (1)
33% (5)
60% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
20% (3)
53% (8)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
22
14
Волевые поражения
12
18
Кортрейк
56%
44%
14 побед 11 поражений
Первый тайм
45% (14)
39% (12)
16% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
35% (11)
42% (13)
Эйпен
44%
56%
11 побед 14 поражений
Первый тайм
19% (6)
45% (14)
35% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (11)
23% (7)
42% (13)
Сухие победы
4
8
Сухие поражения
8
4
Волевые победы
25
14
Волевые поражения
19
33
Голы по времени матча
Забито
14
18
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 6
22 Не забивали 18
1
7%
2
11%
1-15
4
29%
2
11%
16-30
2
14%
3
17%
31-45
1
7%
2
11%
46-60
3
21%
1
6%
61-75
3
21%
8
44%
76-90
Пропущено
25
35
8 В 1-м тайме 20
17 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 12
1
4%
4
11%
1-15
1
4%
6
17%
16-30
6
24%
10
29%
31-45
4
16%
4
11%
46-60
5
20%
1
3%
61-75
8
32%
10
29%
76-90
Забито
23
23
8 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 5
16 Не забивали 18
1
4%
2
9%
1-15
1
4%
5
22%
16-30
6
26%
3
13%
31-45
5
22%
2
9%
46-60
6
26%
3
13%
61-75
4
17%
8
35%
76-90
Пропущено
29
26
15 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 14
5
17%
7
27%
1-15
4
14%
3
12%
16-30
6
21%
6
23%
31-45
5
17%
4
15%
46-60
5
17%
2
8%
61-75
4
14%
4
15%
76-90
Забито
37
41
15 В 1-м тайме 17
22 Во 2-м тайме 24
13 Забивали первыми 11
7 Не забивали 5
2
5%
4
10%
1-15
5
14%
7
17%
16-30
8
22%
6
15%
31-45
6
16%
4
10%
46-60
9
24%
4
10%
61-75
7
19%
16
39%
76-90
Пропущено
54
61
23 В 1-м тайме 36
31 Во 2-м тайме 25
17 Пропускали первыми 20
24 Не пропускали 26
6
11%
11
18%
1-15
5
9%
9
15%
16-30
12
22%
16
26%
31-45
9
17%
8
13%
46-60
10
19%
3
5%
61-75
12
22%
14
23%
76-90
Результаты последних матчей
Кортрейк
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Серкль Брюгге - Кортрейк 2:0 Кортрейк - Брюгге 1:0 Вестерло - Кортрейк 3:1 Кортрейк - Шарлеруа 0:1
Зульте-Варегем - Кортрейк 3:3 Кортрейк - Андерлехт 2:2 Стандард - Кортрейк 0:2 Сент-Трейден - Кортрейк 1:0 Кортрейк - Остенде 2:2 Мехелен - Кортрейк 3:2 Кортрейк - Серен Юнайтед 3:2 Гент - Кортрейк 2:1 Кортрейк - Мехелен 0:1 АХ Лёвен - Кортрейк 2:3 Кортрейк - Westhoek 1:2 Кортрейк - Генк 1:0 АХ Лёвен - Кортрейк 1:3 Кортрейк - Эксельсиор 1:0 Кортрейк - Гент 0:4 Моленбек - Кортрейк 1:3
Эйпен
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Эйпен - Андерлехт 0:1 Гент - Эйпен 3:0 Эйпен - Остенде 4:4 Унион Сент-Жиллуаз - Эйпен 2:1
Эйпен - Серкль Брюгге 2:2 Антверпен - Эйпен 2:0 Эйпен - Мехелен 2:1 Эйпен - Вестерло 1:1 Эйпен - Генк 1:1 Стандард - Эйпен 3:1 АХ Лёвен - Эйпен 1:1 Эйпен - Сент-Трейден 0:2 Эйпен - Шарлеруа 1:2 Серен Юнайтед - Эйпен 0:1 Зульте-Варегем - Эйпен 5:5 Дейнзе - Эйпен 3:0 Эйпен - Стандард 2:0 Андерлехт - Эйпен 4:2 Мехелен - Эйпен 2:1 Эйпен - АХ Лёвен 4:2
Результаты матчей
Кортрейк
Эйпен
Точный счет
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:1
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
0
5 раз 31%
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
4
2 раза 13%
Точный счет
2:1
4 раза 25%
0:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:1
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
4:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
5:5
1 раз 7%
Точное количество голов
1
9 раз 56%
2
3 раза 19%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
1
9 раз 60%
0
3 раза 20%
2
2 раза 13%
5
1 раз 7%
Точный счет
2:1
5 раз 16%
0:1
4 раза 13%
0:2
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
3:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:1
6 раз 19%
2:1
4 раза 13%
1:1
3 раза 10%
4:2
3 раза 10%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:5
1 раз 3%
Точное количество голов
1
14 раз 45%
0
8 раз 26%
2
6 раз 19%
3
3 раза 10%
1
14 раз 45%
0
8 раз 26%
2
6 раз 19%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Кортрейк
Эйпен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
115
411
610
114
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
123
511
312
214
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
238
Больше Меньше
238
922
922
328
328
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|31
|22
|5
|4
|71 - 31
|71
|2.
|31
|21
|5
|5
|63 - 37
|68
|3.
|31
|19
|6
|6
|55 - 25
|63
|4.
|32
|15
|10
|7
|54 - 36
|55
|5.
|31
|16
|6
|9
|61 - 34
|54
|6.
|31
|14
|6
|11
|60 - 52
|48
|7.
|30
|13
|7
|10
|49 - 42
|46
|8.
|30
|13
|6
|11
|46 - 36
|45
|9.
|30
|13
|5
|12
|40 - 40
|44
|10.
|31
|11
|11
|9
|43 - 41
|44
|11.
|1:0
|32
|11
|9
|12
|46 - 45
|42
|12.
|31
|10
|9
|12
|31 - 36
|39
|13.
|0:1
|31
|9
|6
|16
|39 - 58
|33
|14.
|0:0
|32
|8
|7
|17
|35 - 56
|31
|15.
|0:0
|32
|7
|7
|18
|39 - 63
|28
|16.
|31
|6
|6
|19
|35 - 66
|24
|17.
|31
|5
|9
|17
|41 - 71
|24
|18.
|32
|5
|4
|23
|26 - 65
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|13
|1
|2
|39 - 13
|40
|2.
|16
|12
|2
|2
|31 - 15
|38
|3.
|15
|11
|2
|2
|33 - 10
|35
|4.
|16
|9
|6
|1
|33 - 15
|33
|5.
|15
|9
|3
|3
|26 - 13
|30
|6.
|16
|7
|7
|2
|28 - 17
|28
|7.
|16
|8
|3
|5
|40 - 26
|27
|8.
|0:1
|16
|7
|5
|4
|28 - 26
|26
|9.
|14
|7
|3
|4
|27 - 17
|24
|10.
|1:0
|16
|6
|5
|5
|23 - 21
|23
|11.
|15
|6
|3
|6
|25 - 20
|21
|12.
|14
|6
|1
|7
|19 - 18
|19
|13.
|15
|5
|4
|6
|15 - 18
|19
|14.
|0:0
|16
|4
|5
|7
|14 - 25
|17
|15.
|16
|5
|1
|10
|18 - 29
|16
|16.
|0:0
|16
|4
|4
|8
|21 - 28
|16
|17.
|16
|3
|4
|9
|25 - 43
|13
|18.
|16
|1
|3
|12
|7 - 28
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|9
|4
|2
|32 - 18
|31
|2.
|15
|9
|3
|3
|32 - 22
|30
|3.
|16
|8
|4
|4
|22 - 15
|28
|4.
|16
|7
|4
|5
|21 - 22
|25
|5.
|15
|7
|3
|5
|21 - 16
|24
|6.
|16
|7
|3
|6
|35 - 21
|24
|7.
|16
|6
|4
|6
|21 - 21
|22
|8.
|16
|6
|4
|6
|22 - 25
|22
|9.
|15
|6
|3
|6
|20 - 26
|21
|10.
|16
|5
|5
|6
|16 - 18
|20
|11.
|1:0
|16
|5
|4
|7
|23 - 24
|19
|12.
|15
|4
|4
|7
|15 - 24
|16
|13.
|0:0
|16
|4
|2
|10
|21 - 31
|14
|14.
|16
|4
|1
|11
|19 - 37
|13
|15.
|0:0
|16
|3
|3
|10
|18 - 35
|12
|16.
|15
|2
|5
|8
|16 - 28
|11
|17.
|15
|1
|5
|9
|17 - 37
|8
|18.
|0:1
|15
|2
|1
|12
|11 - 32
|7
- — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
- — Выход в плей-офф 1
- — Выход в плей-офф 2
- — Вылет в Первый дивизион Б
|Гент
|Кейперс Уго
|18 (4)
|Антверпен
|Янссен Винсент
|16 (4)
|Генк
|Онуачу Пол
|16
|Сент-Трейден
|Бруно Джанни
|15 (2)
|Серкль Брюгге
|Уэда Аясэ
|15
|Антверпен
|Де Лат Ричи
|11
|Унион Сент-Жиллуаз
|Ван дер Хейден Сибе
|11
|Эйпен
|Петерс Стеф
|1 9
|Зульте-Варегем
|Novatus Disma
|1 9
|Унион Сент-Жиллуаз
|Бёрджесс Кристиан
|10