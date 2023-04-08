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  4. Первый дивизион А 2022-2023

Бельгия: Первый дивизион А
2022-2023

Тур: 32. Стадион: .
Кортрейк
0:0
Конец матча
Эйпен
0'
45' Желтая карточка
Nayel Mehssatou
54' Желтая карточка
Ватанабэ Цуёси
71' Желтая карточка
Петерс Стеф
81' Желтая карточка
Д'Эне Кристоф
86' Желтая карточка
Rune Paeshuyse
90'+5
1
Tom
Vandenberghe
44
Сильва
Жоао
4
Ватанабэ
Цуёси
21
Martin
Wasinski
77
Энен
Давид
18
Abdelkahar
Kadri
25
Nayel
Mehssatou
10
Селемани
Фаиз
30
Д'Эне
Кристоф
9
Billel
Messaoudi
20
Авенатти
Фелипе
1
Мозер
Леннарт
3
Дэвидсон
Джейсон
4
Филин
Александр
28
Rune
Paeshuyse
10
Чарльз-Кук
Риган
2
Yentil
van
Genechten
6
Байе
Брандон
35
Ламбер
Борис
8
Петерс
Стеф
9
Превляк
Смаил
11
Н'Дри
Конан
Кортрейк
3-5-2
Эйпен
3-4-1-2

История личных встреч

Кортрейк
Эйпен

10 матчей

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед

17 матчей

29.4%
35.3%
35.3%
5 побед 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

17.6%
35.3%
47.1%
3 победы 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

41.2%
29.4%
29.4%
7 побед 5 ничьих 5 побед

История матчей

ПДА
0:1
ПДА
1:1
ПДА
2:2
ПДА
2:0
ПДА
0:0
ПДА
1:2
К
2:1
ПДА
1:2
ПДА
0:1
ПДА
1:3
ПДА
0:0
ПДА
1:2
ЛППОЗПВЛЕ
3:2
ЛППОЗПВЛЕ
3:3
ЛП
1:0
К
4:0
ЛП
1:1

Голы

Всего голов

9
10

Голов в среднем за матч

1.13
1.11

Среднее время на гол

80
81

Всего голов

14
11

Голов в среднем за матч

1.56
1.38

Среднее время на гол

57
65

Всего голов

23
21

Голов в среднем за матч

1.35
1.24

Тотал матчей

2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
12
Больше 71%
Меньше 29%
5
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

66
72

Бомбардиры внутри турнира

Кортрейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Селемани Фаиз 8 (1) 0.25
Авенатти Фелипе 7 0.22
Abdelkahar Kadri 4 0.13
Бруно Массимо 3 0.09
Гейе Папе Хабиб 3 0.09
Billel Messaoudi 2 0.06
Ламкель Зе Дидье 1 (1) 0.03
Сильва Жоао 1 0.03
Сич Алексей 1 0.03
Кейта Хабиб 1 0.03
Dion De Neve 1 0.03
Мбайо Дилан 1 0.03
Ватанабэ Цуёси 1 0.03
Martin Wasinski 1 0.03
Д'Эне Кристоф 0 0
Регали Мартин 0 0
Лончар Стьепан 0 0
Christalino Atemona 0 0
Эйпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Петерс Стеф 7 (6) 0.22
Н'Дри Конан 7 0.22
Чарльз-Кук Риган 6 0.19
Превляк Смаил 5 (1) 0.16
Ламбер Борис 4 0.13
Gary Magnee 3 0.09
Нуху Айзек 2 0.06
Гассама Джейди 2 0.06
Байе Брандон 1 0.03
Сумано Самбу 1 0.03
Yentil van Genechten 0 0
Кристи-Дэвис Исаак 0 0
Альварес Давид 0 0
Деом Жером 0 0
Jan Kral 0 0
Битумазала Натан 0 0

Карточки

Кортрейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вандандриш Кевин 5 1
Гейе Папе Хабиб 5 1
Кейта Хабиб 5 1
Сильва Жоао 6 0
Авенатти Фелипе 6 0
Д'Эне Кристоф 3 1
Дессолей Дорьян 4 0
Лончар Стьепан 4 0
Abdelkahar Kadri 4 0
Селемани Фаиз 3 0
Ламкель Зе Дидье 3 0
Ватанабэ Цуёси 3 0
Сич Алексей 3 0
Nayel Mehssatou 3 0
Бруно Массимо 2 0
Радованович Александар 2 0
Billel Messaoudi 2 0
Танака Сатоси 2 0
Martin Wasinski 2 0
Беншаиб Амин 0 1
Youssef Challouk 0 1
Регали Мартин 1 0
Энен Давид 1 0
Илич Марко 1 0
Мбайо Дилан 1 0
Сиссоко Самбу II 1 0
Эйпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Петерс Стеф 10 1
Gary Magnee 6 1
Мубарак Вакасо 5 1
Дэвидсон Джейсон 5 0
Джегго Джеймс 5 0
Ламбер Борис 5 0
Деом Жером 3 1
Чарльз-Кук Риган 3 0
Кристи-Дэвис Исаак 3 0
Jan Kral 3 0
Превляк Смаил 2 0
Н'Дри Конан 2 0
Нуху Айзек 2 0
Алло Тедди 2 0
Rune Paeshuyse 2 0
Байе Брандон 0 1
Бессиль Лоик 0 1
Филин Александр 1 0
Альварес Давид 1 0
Yentil van Genechten 1 0
Битумазала Натан 1 0
Гассама Джейди 1 0

Результаты матчей

Кортрейк
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)
Эйпен
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
56% (9)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

5
1

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

7
15
Кортрейк
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
63% (10)
31% (5)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Эйпен
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
7% (1)
33% (5)
60% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
20% (3)
53% (8)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

22
14

Волевые поражения

12
18
Кортрейк
56%
44%
14 побед 11 поражений
Первый тайм
45% (14)
39% (12)
16% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
35% (11)
42% (13)
Эйпен
44%
56%
11 побед 14 поражений
Первый тайм
19% (6)
45% (14)
35% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (11)
23% (7)
42% (13)

Сухие победы

4
8

Сухие поражения

8
4

Волевые победы

25
14

Волевые поражения

19
33

Голы по времени матча

Забито

14
18
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 6
22 Не забивали 18
1
7%
2
11%
1-15
4
29%
2
11%
16-30
2
14%
3
17%
31-45
1
7%
2
11%
46-60
3
21%
1
6%
61-75
3
21%
8
44%
76-90

Пропущено

25
35
8 В 1-м тайме 20
17 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 12
1
4%
4
11%
1-15
1
4%
6
17%
16-30
6
24%
10
29%
31-45
4
16%
4
11%
46-60
5
20%
1
3%
61-75
8
32%
10
29%
76-90

Забито

23
23
8 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 5
16 Не забивали 18
1
4%
2
9%
1-15
1
4%
5
22%
16-30
6
26%
3
13%
31-45
5
22%
2
9%
46-60
6
26%
3
13%
61-75
4
17%
8
35%
76-90

Пропущено

29
26
15 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 14
5
17%
7
27%
1-15
4
14%
3
12%
16-30
6
21%
6
23%
31-45
5
17%
4
15%
46-60
5
17%
2
8%
61-75
4
14%
4
15%
76-90

Забито

37
41
15 В 1-м тайме 17
22 Во 2-м тайме 24
13 Забивали первыми 11
7 Не забивали 5
2
5%
4
10%
1-15
5
14%
7
17%
16-30
8
22%
6
15%
31-45
6
16%
4
10%
46-60
9
24%
4
10%
61-75
7
19%
16
39%
76-90

Пропущено

54
61
23 В 1-м тайме 36
31 Во 2-м тайме 25
17 Пропускали первыми 20
24 Не пропускали 26
6
11%
11
18%
1-15
5
9%
9
15%
16-30
12
22%
16
26%
31-45
9
17%
8
13%
46-60
10
19%
3
5%
61-75
12
22%
14
23%
76-90

Результаты последних матчей

Кортрейк
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Серкль Брюгге - Кортрейк 2:0 Кортрейк - Брюгге 1:0 Вестерло - Кортрейк 3:1 Кортрейк - Шарлеруа 0:1
Зульте-Варегем - Кортрейк 3:3 Кортрейк - Андерлехт 2:2 Стандард - Кортрейк 0:2 Сент-Трейден - Кортрейк 1:0 Кортрейк - Остенде 2:2 Мехелен - Кортрейк 3:2 Кортрейк - Серен Юнайтед 3:2 Гент - Кортрейк 2:1 Кортрейк - Мехелен 0:1 АХ Лёвен - Кортрейк 2:3 Кортрейк - Westhoek 1:2 Кортрейк - Генк 1:0 АХ Лёвен - Кортрейк 1:3 Кортрейк - Эксельсиор 1:0 Кортрейк - Гент 0:4 Моленбек - Кортрейк 1:3
Эйпен
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Эйпен - Андерлехт 0:1 Гент - Эйпен 3:0 Эйпен - Остенде 4:4 Унион Сент-Жиллуаз - Эйпен 2:1
Эйпен - Серкль Брюгге 2:2 Антверпен - Эйпен 2:0 Эйпен - Мехелен 2:1 Эйпен - Вестерло 1:1 Эйпен - Генк 1:1 Стандард - Эйпен 3:1 АХ Лёвен - Эйпен 1:1 Эйпен - Сент-Трейден 0:2 Эйпен - Шарлеруа 1:2 Серен Юнайтед - Эйпен 0:1 Зульте-Варегем - Эйпен 5:5 Дейнзе - Эйпен 3:0 Эйпен - Стандард 2:0 Андерлехт - Эйпен 4:2 Мехелен - Эйпен 2:1 Эйпен - АХ Лёвен 4:2

Результаты матчей

Кортрейк
Эйпен

Точный счет

0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:1
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
0
5 раз 31%
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
4
2 раза 13%

Точный счет

2:1
4 раза 25%
0:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:1
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
4:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
5:5
1 раз 7%

Точное количество голов

1
9 раз 56%
2
3 раза 19%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
1
9 раз 60%
0
3 раза 20%
2
2 раза 13%
5
1 раз 7%

Точный счет

2:1
5 раз 16%
0:1
4 раза 13%
0:2
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
3:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:1
6 раз 19%
2:1
4 раза 13%
1:1
3 раза 10%
4:2
3 раза 10%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:5
1 раз 3%

Точное количество голов

1
14 раз 45%
0
8 раз 26%
2
6 раз 19%
3
3 раза 10%
1
14 раз 45%
0
8 раз 26%
2
6 раз 19%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Кортрейк
Эйпен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
11
5
4
11
1.5
6
10
1
14
2.5
2
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
12
3
5
11
1.5
3
12
2
14
2.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
8
0.5
Больше Меньше
23
8
9
22
1.5
9
22
3
28
2.5
3
28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 31 22 5 4 71 - 31 71
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 31 21 5 5 63 - 37 68
3.
Антверпен
 31 19 6 6 55 - 25 63
4.
Брюгге
 32 15 10 7 54 - 36 55
5.
Гент
 31 16 6 9 61 - 34 54
6.
Вестерло
 31 14 6 11 60 - 52 48
7.
Стандард
 30 13 7 10 49 - 42 46
8.
Андерлехт
 30 13 6 11 46 - 36 45
9.
Шарлеруа
 30 13 5 12 40 - 40 44
10.
Серкль Брюгге
 31 11 11 9 43 - 41 44
11.
АХ Лёвен
 32 11 9 12 49 - 46 42
12.
Сент-Трейден
 31 10 9 12 31 - 36 39
13.
Мехелен
 31 9 6 16 40 - 61 33
14.
Кортрейк
 32 8 7 17 35 - 56 31
15.
Эйпен
 32 7 7 18 39 - 63 28
16.
Остенде
 31 6 6 19 35 - 66 24
17.
Зульте-Варегем
 31 5 9 17 41 - 71 24
18.
Серен Юнайтед
 32 5 4 23 26 - 65 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 16 13 1 2 39 - 13 40
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 16 12 2 2 31 - 15 38
3.
Антверпен
 15 11 2 2 33 - 10 35
4.
Брюгге
 16 9 6 1 33 - 15 33
5.
Гент
 15 9 3 3 26 - 13 30
6.
Серкль Брюгге
 16 7 7 2 28 - 17 28
7.
Вестерло
 16 8 3 5 40 - 26 27
8.
Мехелен
 16 7 5 4 28 - 26 26
9.
Стандард
 14 7 3 4 27 - 17 24
10.
АХ Лёвен
 16 6 5 5 26 - 22 23
11.
Андерлехт
 15 6 3 6 25 - 20 21
12.
Шарлеруа
 14 6 1 7 19 - 18 19
13.
Сент-Трейден
 15 5 4 6 15 - 18 19
14.
Кортрейк
 16 4 5 7 14 - 25 17
15.
Остенде
 16 5 1 10 18 - 29 16
16.
Эйпен
 16 4 4 8 21 - 28 16
17.
Зульте-Варегем
 16 3 4 9 25 - 43 13
18.
Серен Юнайтед
 16 1 3 12 7 - 28 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 15 9 4 2 32 - 18 31
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 15 9 3 3 32 - 22 30
3.
Антверпен
 16 8 4 4 22 - 15 28
4.
Шарлеруа
 16 7 4 5 21 - 22 25
5.
Андерлехт
 15 7 3 5 21 - 16 24
6.
Гент
 16 7 3 6 35 - 21 24
7.
Брюгге
 16 6 4 6 21 - 21 22
8.
Стандард
 16 6 4 6 22 - 25 22
9.
Вестерло
 15 6 3 6 20 - 26 21
10.
Сент-Трейден
 16 5 5 6 16 - 18 20
11.
АХ Лёвен
 16 5 4 7 23 - 24 19
12.
Серкль Брюгге
 15 4 4 7 15 - 24 16
13.
Кортрейк
 16 4 2 10 21 - 31 14
14.
Серен Юнайтед
 16 4 1 11 19 - 37 13
15.
Эйпен
 16 3 3 10 18 - 35 12
16.
Зульте-Варегем
 15 2 5 8 16 - 28 11
17.
Остенде
 15 1 5 9 17 - 37 8
18.
Мехелен
 15 2 1 12 12 - 35 7
  • — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
  • — Выход в плей-офф 1
  • — Выход в плей-офф 2
  • — Вылет в Первый дивизион Б

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 18 (4)
Антверпен Янссен Винсент 16 (4)
Генк Онуачу Пол 16
Сент-Трейден Бруно Джанни 15 (2)
Серкль Брюгге Уэда Аясэ 15
Весь список

Топ нарушителей
Эйпен Петерс Стеф 1 10
Антверпен Де Лат Ричи 11
Унион Сент-Жиллуаз Ван дер Хейден Сибе 11
Зульте-Варегем Novatus Disma 1 9
Унион Сент-Жиллуаз Бёрджесс Кристиан 10
Весь список
  • 72'
    Billel Messaoudi уходит с поля. Лончар Стьепан выходит вместо него
  • Желтая карточка
    71'
    Петерс Стеф получил желтую карточку от судьи
  • 65'
    Н'Дри Конан уходит с поля. Djeidi Gassama выходит вместо него
  • Желтая карточка
    54'
    Ватанабэ Цуёси получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    47'
    Nayel Mehssatou получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    14'
    ГОООООЛ Эйпен забивает
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      Судья начинает матч
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