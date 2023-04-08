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  4. Первый дивизион А 2022-2023

Бельгия: Первый дивизион А
2022-2023

Тур: 32. Стадион: .
Гент
0:1
Первый тайм: 34'
Унион Сент-Жиллуаз
0'
0:1
1' Гол
Амани Жан

Ход матча

1'
0:1
Амани Жан
(Бонифасе Виктор)
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Гент
Ничья
Унион Сент-Жиллуаз
5.50
4.10
2.82
Все Коэффициенты
1
Нарди
Поль
14
Кастро-Монтес
Алессио
23
Торунарига
Джордан
2
Окуму
Джозеф
18
Самуаз
Матисс
13
Де
Сар
Жюльен
8
Вадис
Оджиджа-Офоэ
24
Кумс
Свен
19
Фофанан
Малик
11
Кейперс
Уго
20
Орбан
Гифт
49
Морис
Антони
44
Ван
дер
Хейден
Сибе
59
Кандусс
Исмаэль
16
Бёрджесс
Кристиан
94
Лапуссен
Лоик
10
Теума
Тедди
20
Линен
Сенне
8
Амани
Жан
2
Ниукоп
Барт
7
Бонифасе
Виктор
11
Саймон
Адингра
Гент
3-5-2
Унион Сент-Жиллуаз
3-5-2

История личных встреч

Гент
Унион Сент-Жиллуаз

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

История матчей

К
4:0
ПДА
2:0
ПДА
0:0
ПДА
0:2

Голы

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

1.5
0.5

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

60
180

Бомбардиры внутри турнира

Гент
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейперс Уго 18 (3) 0.56
Орбан Гифт 9 0.28
Хон Хён-Сок 5 0.16
Депуатр Лоран 5 0.16
Торунарига Джордан 3 (1) 0.09
Салах Ибрагим 3 0.09
Кумс Свен 2 0.06
Юльсагер Эндрю 2 0.06
Де Сар Жюльен 2 0.06
Лемайич Дарко 2 0.06
Вадис Оджиджа-Офоэ 1 0.03
Кастро-Монтес Алессио 1 0.03
Самуаз Матисс 1 0.03
Окуму Джозеф 1 0.03
Марре Сулейман 1 0.03
Тиссудали Тарик 1 0.03
Фортуна Нуриу 1 0.03
Нгадеу Майкл 1 0.03
Фофанан Малик 0 0
Пёнтковски Камиль 0 0
Унион Сент-Жиллуаз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ванзейр Данте 10 0.31
Саймон Адингра 9 0.28
Теума Тедди 9 (6) 0.28
Бонифасе Виктор 7 0.22
Нильссон Хокан 5 0.16
Пуэртас Кэмерон 4 0.13
Ниукоп Барт 3 0.09
Лапуссен Лоик 3 0.09
Бёрджесс Кристиан 3 0.09
Амани Жан 2 0.06
Вертессен Йорбе 2 0.06
Сайкс Росс 2 0.06
Эккерт Айенса Деннис 2 (1) 0.06
Линен Сенне 1 0.03
Ван дер Хейден Сибе 1 0.03
Кандусс Исмаэль 1 0.03
Франсуа Гийом 0 0
Родригес Хосе 0 0

Карточки

Гент
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нгадеу Майкл 7 1
Кастро-Монтес Алессио 5 0
Годо Бруно 4 0
Де Сар Жюльен 4 0
Марре Сулейман 4 0
Кумс Свен 2 1
Окуму Джозеф 1 1
Фортуна Нуриу 2 0
Лемайич Дарко 2 0
Овусу Элиша 2 0
Орбан Гифт 2 0
Вадис Оджиджа-Офоэ 1 0
Нарди Поль 1 0
Салах Ибрагим 1 0
Кейперс Уго 1 0
Хёуге Йенс 1 0
Хон Хён-Сок 1 0
Пёнтковски Камиль 1 0
Самуаз Матисс 1 0
Унион Сент-Жиллуаз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван дер Хейден Сибе 11 0
Бёрджесс Кристиан 10 0
Ниукоп Барт 9 0
Амани Жан 7 1
Теума Тедди 7 0
Линен Сенне 5 0
Морис Антони 3 0
Нильссон Хокан 3 0
Лапуссен Лоик 3 0
Кандусс Исмаэль 3 0
Франсуа Гийом 1 1
Саймон Адингра 1 1
Родригес Хосе 2 0
Бонифасе Виктор 2 0
Эль Аззоузи Уссама 0 1
Ванзейр Данте 1 0
Матида Коки 1 0
Сайкс Росс 1 0
Пуэртас Кэмерон 1 0
Виктор Боне 1 0
Зиани Илис 1 0

Результаты матчей

Гент
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Унион Сент-Жиллуаз
14.3%
85.7%
2 победы 12 поражений
Первый тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
31% (5)
63% (10)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

0
6

Волевые победы

5
8

Волевые поражения

7
9
Гент
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
6% (1)
50% (8)
Унион Сент-Жиллуаз
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

5
1

Волевые победы

12
6

Волевые поражения

32
28
Гент
60%
40%
15 побед 10 поражений
Первый тайм
29% (9)
42% (13)
29% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (13)
26% (8)
32% (10)
Унион Сент-Жиллуаз
42.3%
57.7%
11 побед 15 поражений
Первый тайм
32% (10)
32% (10)
35% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (9)
32% (10)
39% (12)

Сухие победы

10
2

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

17
14

Волевые поражения

39
37

Голы по времени матча

Забито

24
34
10 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 20
10 Забивали первыми 9
18 Не забивали 16
5
21%
4
12%
1-15
1
4%
5
15%
16-30
4
17%
5
15%
31-45
4
17%
2
6%
46-60
6
25%
8
24%
61-75
4
17%
10
29%
29%
76-90

Пропущено

15
20
7 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 13
3
20%
1
5%
1-15
3
20%
5
25%
16-30
1
7%
4
20%
31-45
1
7%
2
10%
46-60
2
13%
4
20%
61-75
5
33%
4
20%
76-90

Забито

35
31
15 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 20
9 Забивали первыми 10
19 Не забивали 15
1
3%
7
23%
1-15
6
17%
1
3%
16-30
8
23%
3
10%
31-45
7
20%
7
23%
46-60
9
26%
4
13%
61-75
4
11%
9
29%
29%
76-90

Пропущено

21
15
7 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
3
14%
4
27%
1-15
1
5%
3
20%
16-30
3
14%
1
7%
31-45
4
19%
1
7%
46-60
5
24%
2
13%
61-75
5
24%
4
27%
76-90

Забито

59
65
25 В 1-м тайме 25
34 Во 2-м тайме 40
19 Забивали первыми 19
6 Не забивали 0
6
10%
11
17%
1-15
7
12%
6
9%
16-30
12
20%
8
12%
31-45
11
19%
9
14%
46-60
15
25%
12
18%
61-75
8
14%
19
29%
29%
76-90

Пропущено

36
35
14 В 1-м тайме 18
22 Во 2-м тайме 17
10 Пропускали первыми 12
19 Не пропускали 23
6
17%
5
14%
1-15
4
11%
8
23%
16-30
4
11%
5
14%
31-45
5
14%
3
9%
46-60
7
19%
6
17%
61-75
10
28%
8
23%
76-90

Результаты последних матчей

Гент
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Серен Юнайтед - Гент 0:5 Гент - Эйпен 3:0 Истанбул Башакшехир - Гент 1:4 Зульте-Варегем - Гент 2:6
Гент - Истанбул Башакшехир 1:1 Гент - Андерлехт 1:0 Брюгге - Гент 2:0 Гент - Карабах 1:0 Гент - АХ Лёвен 2:0 Карабах - Гент 1:0 Вестерло - Гент 3:3 Гент - Генк 2:3 Серкль Брюгге - Гент 3:2 Сент-Трейден - Гент 0:3 Гент - Шарлеруа 0:0 Гент - Кортрейк 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Гент 4:0 Антверпен - Гент 2:0 Гент - Стандард 0:0 Гент - Серкль Брюгге 2:0
Унион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Унион Сент-Жиллуаз - Сент-Трейден 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Мехелен 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Унион Берлин 3:0 Генк - Унион Сент-Жиллуаз 1:2
Унион Берлин - Унион Сент-Жиллуаз 3:3 Унион Сент-Жиллуаз - Эйпен 2:1 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 1:0 Вестерло - Унион Сент-Жиллуаз 4:2 Унион Сент-Жиллуаз - Стандард 2:4 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Зульте-Варегем 4:0 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 1:0 Шарлеруа - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - АХ Лёвен 1:0 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Гент 4:0 Андерлехт - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Унион Сент-Жиллуаз - Остенде 3:0 Унион Сент-Жиллуаз - Остенде 2:1

Результаты матчей

Гент
Унион Сент-Жиллуаз

Точный счет

2:0
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
2:1
6 раз 38%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 47%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%
2
10 раз 63%
1
4 раза 25%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

2:0
3 раза 19%
0:4
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:6
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
1:1
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
1:3
2 раза 13%
4:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:6
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
4 раза 25%
1
3 раза 19%
3
3 раза 19%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%
2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
3
4 раза 27%
0
1 раз 7%
6
1 раз 7%

Точный счет

2:0
6 раз 19%
2:1
4 раза 13%
1:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:0
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
0:4
2 раза 6%
0:5
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:6
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
2:1
6 раз 19%
1:1
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
1:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

2
9 раз 29%
0
6 раз 19%
1
6 раз 19%
3
6 раз 19%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
2
15 раз 48%
1
8 раз 26%
3
5 раз 16%
0
1 раз 3%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Гент
Унион Сент-Жиллуаз

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
10
5
1.5
12
4
3
12
2.5
2
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
14
1
9
7
1.5
10
5
7
9
2.5
5
10
4
12
3.5
1
14
2
14
4.5
1
14
1
15
5.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
6
0.5
Больше Меньше
30
1
19
12
1.5
22
9
10
21
2.5
7
24
4
27
3.5
2
29
2
29
4.5
1
30
1
30
5.5
1
30
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 31 22 5 4 71 - 31 71
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 1:0 32 22 5 5 64 - 37 71
3.
Антверпен
 31 19 6 6 55 - 25 63
4.
Брюгге
 32 15 10 7 54 - 36 55
5.
Гент
 0:1 32 16 6 10 61 - 35 54
6.
Вестерло
 31 14 6 11 60 - 52 48
7.
Шарлеруа
 31 14 5 12 43 - 42 47
8.
Стандард
 30 13 7 10 49 - 42 46
9.
Андерлехт
 30 13 6 11 46 - 36 45
10.
Серкль Брюгге
 31 11 11 9 43 - 41 44
11.
АХ Лёвен
 32 11 9 12 49 - 46 42
12.
Сент-Трейден
 31 10 9 12 31 - 36 39
13.
Мехелен
 31 9 6 16 40 - 61 33
14.
Кортрейк
 32 8 7 17 35 - 56 31
15.
Эйпен
 32 7 7 18 39 - 63 28
16.
Остенде
 31 6 6 19 35 - 66 24
17.
Зульте-Варегем
 32 5 9 18 43 - 74 24
18.
Серен Юнайтед
 32 5 4 23 26 - 65 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 16 13 1 2 39 - 13 40
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 1:0 16 12 2 2 31 - 15 38
3.
Антверпен
 15 11 2 2 33 - 10 35
4.
Брюгге
 16 9 6 1 33 - 15 33
5.
Гент
 0:1 16 9 3 4 26 - 14 30
6.
Серкль Брюгге
 16 7 7 2 28 - 17 28
7.
Вестерло
 16 8 3 5 40 - 26 27
8.
Мехелен
 16 7 5 4 28 - 26 26
9.
Стандард
 14 7 3 4 27 - 17 24
10.
АХ Лёвен
 16 6 5 5 26 - 22 23
11.
Шарлеруа
 15 7 1 7 22 - 20 22
12.
Андерлехт
 15 6 3 6 25 - 20 21
13.
Сент-Трейден
 15 5 4 6 15 - 18 19
14.
Кортрейк
 16 4 5 7 14 - 25 17
15.
Остенде
 16 5 1 10 18 - 29 16
16.
Эйпен
 16 4 4 8 21 - 28 16
17.
Зульте-Варегем
 16 3 4 9 25 - 43 13
18.
Серен Юнайтед
 16 1 3 12 7 - 28 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 1:0 16 10 3 3 33 - 22 33
2.
Генк
 15 9 4 2 32 - 18 31
3.
Антверпен
 16 8 4 4 22 - 15 28
4.
Шарлеруа
 16 7 4 5 21 - 22 25
5.
Андерлехт
 15 7 3 5 21 - 16 24
6.
Гент
 0:1 16 7 3 6 35 - 21 24
7.
Брюгге
 16 6 4 6 21 - 21 22
8.
Стандард
 16 6 4 6 22 - 25 22
9.
Вестерло
 15 6 3 6 20 - 26 21
10.
Сент-Трейден
 16 5 5 6 16 - 18 20
11.
АХ Лёвен
 16 5 4 7 23 - 24 19
12.
Серкль Брюгге
 15 4 4 7 15 - 24 16
13.
Кортрейк
 16 4 2 10 21 - 31 14
14.
Серен Юнайтед
 16 4 1 11 19 - 37 13
15.
Эйпен
 16 3 3 10 18 - 35 12
16.
Зульте-Варегем
 16 2 5 9 18 - 31 11
17.
Остенде
 15 1 5 9 17 - 37 8
18.
Мехелен
 15 2 1 12 12 - 35 7
  • — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
  • — Выход в плей-офф 1
  • — Выход в плей-офф 2
  • — Вылет в Первый дивизион Б

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 18 (4)
Антверпен Янссен Винсент 16 (4)
Генк Онуачу Пол 16
Сент-Трейден Бруно Джанни 15 (2)
Серкль Брюгге Уэда Аясэ 15
Весь список

Топ нарушителей
Эйпен Петерс Стеф 1 10
Антверпен Де Лат Ричи 11
Унион Сент-Жиллуаз Ван дер Хейден Сибе 11
Зульте-Варегем Novatus Disma 1 9
Унион Сент-Жиллуаз Бёрджесс Кристиан 10
Весь список
  • Первый тайм
  • 1'
    Victor Okoh Boniface сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    1'
    Г О О О О Л - Амани Жан бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Гент
Ничья
Унион Сент-Жиллуаз
5.50
4.10
2.82
Все Коэффициенты
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