Тур: 32. Стадион: Геламко.
0:1
Первый тайм: 34'
Ход матча
1'
0:1
Прогноз на матч от Liveresult
24
Кумс
Свен
11
Кейперс
Уго
20
Орбан
Гифт
49
Морис
Антони
10
Теума
Тедди
20
Линен
Сенне
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Кумс СвенПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Кейперс УгоНападающий
-
20 Орбан ГифтНападающий
- Запасные игроки
-
33 Руф ДавиВратарь
- Защитник
-
10 Хёуге ЙенсЗащитник
- Защитник
-
31 Годо БруноЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ванхазебрук Хейн
- Основной состав
-
49 Морис АнтониВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Теума ТеддиПолузащитник
-
20 Линен СеннеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Пирар ЛюкаВратарь
- Защитник
-
26 Сайкс РоссЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Герертс Карел
История личных встреч
Гент
Унион Сент-Жиллуаз
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
2
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
6
2
Голов в среднем за матч
1.5
0.5
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
60
180
Бомбардиры внутри турнира
Гент
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кейперс Уго
|18 (3)
|0.56
|Орбан Гифт
|9
|0.28
|Хон Хён-Сок
|5
|0.16
|Депуатр Лоран
|5
|0.16
|Торунарига Джордан
|3 (1)
|0.09
|Салах Ибрагим
|3
|0.09
|Кумс Свен
|2
|0.06
|Юльсагер Эндрю
|2
|0.06
|Де Сар Жюльен
|2
|0.06
|Лемайич Дарко
|2
|0.06
|Вадис Оджиджа-Офоэ
|1
|0.03
|Кастро-Монтес Алессио
|1
|0.03
|Самуаз Матисс
|1
|0.03
|Окуму Джозеф
|1
|0.03
|Марре Сулейман
|1
|0.03
|Тиссудали Тарик
|1
|0.03
|Фортуна Нуриу
|1
|0.03
|Нгадеу Майкл
|1
|0.03
|Фофанан Малик
|0
|0
|Пёнтковски Камиль
|0
|0
Унион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ванзейр Данте
|10
|0.31
|Саймон Адингра
|9
|0.28
|Теума Тедди
|9 (6)
|0.28
|Бонифасе Виктор
|7
|0.22
|Нильссон Хокан
|5
|0.16
|Пуэртас Кэмерон
|4
|0.13
|Ниукоп Барт
|3
|0.09
|Лапуссен Лоик
|3
|0.09
|Бёрджесс Кристиан
|3
|0.09
|Амани Жан
|2
|0.06
|Вертессен Йорбе
|2
|0.06
|Сайкс Росс
|2
|0.06
|Эккерт Айенса Деннис
|2 (1)
|0.06
|Линен Сенне
|1
|0.03
|Ван дер Хейден Сибе
|1
|0.03
|Кандусс Исмаэль
|1
|0.03
|Франсуа Гийом
|0
|0
|Родригес Хосе
|0
|0
Карточки
Гент
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нгадеу Майкл
|7
|1
|Кастро-Монтес Алессио
|5
|0
|Годо Бруно
|4
|0
|Де Сар Жюльен
|4
|0
|Марре Сулейман
|4
|0
|Кумс Свен
|2
|1
|Окуму Джозеф
|1
|1
|Фортуна Нуриу
|2
|0
|Лемайич Дарко
|2
|0
|Овусу Элиша
|2
|0
|Орбан Гифт
|2
|0
|Вадис Оджиджа-Офоэ
|1
|0
|Нарди Поль
|1
|0
|Салах Ибрагим
|1
|0
|Кейперс Уго
|1
|0
|Хёуге Йенс
|1
|0
|Хон Хён-Сок
|1
|0
|Пёнтковски Камиль
|1
|0
|Самуаз Матисс
|1
|0
Унион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван дер Хейден Сибе
|11
|0
|Бёрджесс Кристиан
|10
|0
|Ниукоп Барт
|9
|0
|Амани Жан
|7
|1
|Теума Тедди
|7
|0
|Линен Сенне
|5
|0
|Морис Антони
|3
|0
|Нильссон Хокан
|3
|0
|Лапуссен Лоик
|3
|0
|Кандусс Исмаэль
|3
|0
|Франсуа Гийом
|1
|1
|Саймон Адингра
|1
|1
|Родригес Хосе
|2
|0
|Бонифасе Виктор
|2
|0
|Эль Аззоузи Уссама
|0
|1
|Ванзейр Данте
|1
|0
|Матида Коки
|1
|0
|Сайкс Росс
|1
|0
|Пуэртас Кэмерон
|1
|0
|Виктор Боне
|1
|0
|Зиани Илис
|1
|0
Результаты матчей
Гент
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Унион Сент-Жиллуаз
14.3%
85.7%
2 победы 12 поражений
Первый тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
31% (5)
63% (10)
Сухие победы
6
0
Сухие поражения
0
6
Волевые победы
5
8
Волевые поражения
7
9
Гент
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
6% (1)
50% (8)
Унион Сент-Жиллуаз
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
5
1
Волевые победы
12
6
Волевые поражения
32
28
Гент
60%
40%
15 побед 10 поражений
Первый тайм
29% (9)
42% (13)
29% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (13)
26% (8)
32% (10)
Унион Сент-Жиллуаз
42.3%
57.7%
11 побед 15 поражений
Первый тайм
32% (10)
32% (10)
35% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (9)
32% (10)
39% (12)
Сухие победы
10
2
Сухие поражения
5
7
Волевые победы
17
14
Волевые поражения
39
37
Голы по времени матча
Забито
24
34
10 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 20
10 Забивали первыми 9
18 Не забивали 16
5
21%
4
12%
1-15
1
4%
5
15%
16-30
4
17%
5
15%
31-45
4
17%
2
6%
46-60
6
25%
8
24%
61-75
4
17%
10
29%
29%
76-90
Пропущено
15
20
7 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 13
3
20%
1
5%
1-15
3
20%
5
25%
16-30
1
7%
4
20%
31-45
1
7%
2
10%
46-60
2
13%
4
20%
61-75
5
33%
4
20%
76-90
Забито
35
31
15 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 20
9 Забивали первыми 10
19 Не забивали 15
1
3%
7
23%
1-15
6
17%
1
3%
16-30
8
23%
3
10%
31-45
7
20%
7
23%
46-60
9
26%
4
13%
61-75
4
11%
9
29%
29%
76-90
Пропущено
21
15
7 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
3
14%
4
27%
1-15
1
5%
3
20%
16-30
3
14%
1
7%
31-45
4
19%
1
7%
46-60
5
24%
2
13%
61-75
5
24%
4
27%
76-90
Забито
59
65
25 В 1-м тайме 25
34 Во 2-м тайме 40
19 Забивали первыми 19
6 Не забивали 0
6
10%
11
17%
1-15
7
12%
6
9%
16-30
12
20%
8
12%
31-45
11
19%
9
14%
46-60
15
25%
12
18%
61-75
8
14%
19
29%
29%
76-90
Пропущено
36
35
14 В 1-м тайме 18
22 Во 2-м тайме 17
10 Пропускали первыми 12
19 Не пропускали 23
6
17%
5
14%
1-15
4
11%
8
23%
16-30
4
11%
5
14%
31-45
5
14%
3
9%
46-60
7
19%
6
17%
61-75
10
28%
8
23%
76-90
Результаты последних матчей
Гент
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Серен Юнайтед - Гент 0:5 Гент - Эйпен 3:0 Истанбул Башакшехир - Гент 1:4 Зульте-Варегем - Гент 2:6
Гент - Истанбул Башакшехир 1:1 Гент - Андерлехт 1:0 Брюгге - Гент 2:0 Гент - Карабах 1:0 Гент - АХ Лёвен 2:0 Карабах - Гент 1:0 Вестерло - Гент 3:3 Гент - Генк 2:3 Серкль Брюгге - Гент 3:2 Сент-Трейден - Гент 0:3 Гент - Шарлеруа 0:0 Гент - Кортрейк 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Гент 4:0 Антверпен - Гент 2:0 Гент - Стандард 0:0 Гент - Серкль Брюгге 2:0
Унион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Унион Сент-Жиллуаз - Сент-Трейден 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Мехелен 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Унион Берлин 3:0 Генк - Унион Сент-Жиллуаз 1:2
Унион Берлин - Унион Сент-Жиллуаз 3:3 Унион Сент-Жиллуаз - Эйпен 2:1 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 1:0 Вестерло - Унион Сент-Жиллуаз 4:2 Унион Сент-Жиллуаз - Стандард 2:4 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Зульте-Варегем 4:0 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 1:0 Шарлеруа - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - АХ Лёвен 1:0 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Гент 4:0 Андерлехт - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Унион Сент-Жиллуаз - Остенде 3:0 Унион Сент-Жиллуаз - Остенде 2:1
Результаты матчей
Гент
Унион Сент-Жиллуаз
Точный счет
2:0
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
2:1
6 раз 38%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
2
7 раз 47%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%
2
10 раз 63%
1
4 раза 25%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
2:0
3 раза 19%
0:4
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:6
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
1:1
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
1:3
2 раза 13%
4:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:6
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
4 раза 25%
1
3 раза 19%
3
3 раза 19%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%
2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
3
4 раза 27%
0
1 раз 7%
6
1 раз 7%
Точный счет
2:0
6 раз 19%
2:1
4 раза 13%
1:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:0
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
0:4
2 раза 6%
0:5
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:6
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
2:1
6 раз 19%
1:1
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
1:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
2
9 раз 29%
0
6 раз 19%
1
6 раз 19%
3
6 раз 19%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
2
15 раз 48%
1
8 раз 26%
3
5 раз 16%
0
1 раз 3%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Гент
Унион Сент-Жиллуаз
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
105
124
312
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
141
97
105
79
510
412
114
214
114
115
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
256
Больше Меньше
301
1912
229
1021
724
427
229
229
130
130
130
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|31
|22
|5
|4
|71 - 31
|71
|2.
|1:0
|32
|22
|5
|5
|64 - 37
|71
|3.
|31
|19
|6
|6
|55 - 25
|63
|4.
|32
|15
|10
|7
|54 - 36
|55
|5.
|0:1
|32
|16
|6
|10
|61 - 35
|54
|6.
|31
|14
|6
|11
|60 - 52
|48
|7.
|31
|14
|5
|12
|43 - 42
|47
|8.
|30
|13
|7
|10
|49 - 42
|46
|9.
|30
|13
|6
|11
|46 - 36
|45
|10.
|31
|11
|11
|9
|43 - 41
|44
|11.
|32
|11
|9
|12
|49 - 46
|42
|12.
|31
|10
|9
|12
|31 - 36
|39
|13.
|31
|9
|6
|16
|40 - 61
|33
|14.
|32
|8
|7
|17
|35 - 56
|31
|15.
|32
|7
|7
|18
|39 - 63
|28
|16.
|31
|6
|6
|19
|35 - 66
|24
|17.
|32
|5
|9
|18
|43 - 74
|24
|18.
|32
|5
|4
|23
|26 - 65
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|13
|1
|2
|39 - 13
|40
|2.
|1:0
|16
|12
|2
|2
|31 - 15
|38
|3.
|15
|11
|2
|2
|33 - 10
|35
|4.
|16
|9
|6
|1
|33 - 15
|33
|5.
|0:1
|16
|9
|3
|4
|26 - 14
|30
|6.
|16
|7
|7
|2
|28 - 17
|28
|7.
|16
|8
|3
|5
|40 - 26
|27
|8.
|16
|7
|5
|4
|28 - 26
|26
|9.
|14
|7
|3
|4
|27 - 17
|24
|10.
|16
|6
|5
|5
|26 - 22
|23
|11.
|15
|7
|1
|7
|22 - 20
|22
|12.
|15
|6
|3
|6
|25 - 20
|21
|13.
|15
|5
|4
|6
|15 - 18
|19
|14.
|16
|4
|5
|7
|14 - 25
|17
|15.
|16
|5
|1
|10
|18 - 29
|16
|16.
|16
|4
|4
|8
|21 - 28
|16
|17.
|16
|3
|4
|9
|25 - 43
|13
|18.
|16
|1
|3
|12
|7 - 28
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|16
|10
|3
|3
|33 - 22
|33
|2.
|15
|9
|4
|2
|32 - 18
|31
|3.
|16
|8
|4
|4
|22 - 15
|28
|4.
|16
|7
|4
|5
|21 - 22
|25
|5.
|15
|7
|3
|5
|21 - 16
|24
|6.
|0:1
|16
|7
|3
|6
|35 - 21
|24
|7.
|16
|6
|4
|6
|21 - 21
|22
|8.
|16
|6
|4
|6
|22 - 25
|22
|9.
|15
|6
|3
|6
|20 - 26
|21
|10.
|16
|5
|5
|6
|16 - 18
|20
|11.
|16
|5
|4
|7
|23 - 24
|19
|12.
|15
|4
|4
|7
|15 - 24
|16
|13.
|16
|4
|2
|10
|21 - 31
|14
|14.
|16
|4
|1
|11
|19 - 37
|13
|15.
|16
|3
|3
|10
|18 - 35
|12
|16.
|16
|2
|5
|9
|18 - 31
|11
|17.
|15
|1
|5
|9
|17 - 37
|8
|18.
|15
|2
|1
|12
|12 - 35
|7
- — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
- — Выход в плей-офф 1
- — Выход в плей-офф 2
- — Вылет в Первый дивизион Б
|Гент
|Кейперс Уго
|18 (4)
|Антверпен
|Янссен Винсент
|16 (4)
|Генк
|Онуачу Пол
|16
|Сент-Трейден
|Бруно Джанни
|15 (2)
|Серкль Брюгге
|Уэда Аясэ
|15
|Эйпен
|Петерс Стеф
|1 10
|Антверпен
|Де Лат Ричи
|11
|Унион Сент-Жиллуаз
|Ван дер Хейден Сибе
|11
|Зульте-Варегем
|Novatus Disma
|1 9
|Унион Сент-Жиллуаз
|Бёрджесс Кристиан
|10