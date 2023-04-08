Тур: 29. Стадион: Дачия-Арена. Главный судья: Массими Лука
Ход матча
18'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
30 Владение мячом, % 70
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
29
Бийол
Яка
18
Перес
Неуэн
11
Уолас
Соуза
55
Иццо
Армандо
10
Валоти
Матиа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
29 Бийол ЯкаЗащитник
-
18 Перес НеуэнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Уолас СоузаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Соттил Андреа
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
55 Иццо АрмандоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Валоти МатиаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
4 МарлонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Марич МиркоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Палладино Раффаэле
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Удинезе
Монца
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
1
3
Среднее время на гол
90
30
Всего голов
3
5
Голов в среднем за матч
1.5
2.5
Тотал матчей
3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
60
36
Бомбардиры внутри турнира
Удинезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гомеш Бету
|9
|0.31
|Перейра Роберто
|4
|0.14
|Ловрич Санди
|4
|0.14
|Самарджич Лазар
|4
|0.14
|Удоги Дестини
|3
|0.1
|Бийол Яка
|3
|0.1
|Делофеу Херард
|2
|0.07
|Бекао Родриго
|2
|0.07
|Эхизибуэ Кингсли
|2
|0.07
|Несторовски Илья
|1
|0.03
|Арслан Толгай-Али
|1
|0.03
|Масина Адам
|1
|0.03
|Перес Неуэн
|1
|0.03
|Саксесс Исаак
|0
|0
|Уолас Соуза
|0
|0
|Макенго Жан-Виктор
|0
|0
Монца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аугусто Карлос
|5
|0.17
|Чиурриа Патрик
|4
|0.14
|Капрари Джанлука
|4 (1)
|0.14
|Пессина Маттео
|3 (2)
|0.1
|Сенси Стефано
|3
|0.1
|Мота Дани
|3
|0.1
|Петанья Андреа
|2 (1)
|0.07
|Колпани Андреа
|2
|0.07
|Мари Пабло
|1
|0.03
|Донати Джулио
|1
|0.03
|Гюткьяр Кристиан
|1
|0.03
|Иццо Армандо
|1
|0.03
|Раноккья Филиппо
|1
|0.03
|Барберис Андреа
|0
|0
|Мачин Хосе
|0
|0
|Биринделли Самуэле
|0
|0
Карточки
Удинезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бекао Родриго
|10
|0
|Бийол Яка
|7
|0
|Перес Неуэн
|5
|1
|Уолас Соуза
|5
|0
|Эхизибуэ Кингсли
|5
|0
|Перейра Роберто
|4
|0
|Ловрич Санди
|4
|0
|Удоги Дестини
|4
|0
|Саксесс Исаак
|3
|0
|Эбосс Энцо
|3
|0
|Эбоселе Фести
|3
|0
|Андреа Соттил
|1
|1
|Нюйтинк Брэм
|2
|0
|Несторовски Илья
|2
|0
|Делофеу Херард
|2
|0
|Макенго Жан-Виктор
|2
|0
|Гомеш Бету
|2
|0
|Арслан Толгай-Али
|1
|0
|Масина Адам
|1
|0
|Соппи Брэндон
|1
|0
Монца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сенси Стефано
|6
|0
|Марлон
|6
|0
|Биринделли Самуэле
|6
|0
|Иццо Армандо
|5
|0
|Пессина Маттео
|5
|0
|Капрари Джанлука
|5
|0
|Донати Джулио
|3
|1
|Ровелла Николо
|3
|1
|Кальдирола Лука
|4
|0
|Мачин Хосе
|4
|0
|Мари Пабло
|3
|0
|Чиурриа Патрик
|3
|0
|Палладино Раффаэле
|2
|0
|Д'Аллесандро Марко
|2
|0
|Аугусто Карлос
|2
|0
|Валоти Матиа
|1
|0
|Петанья Андреа
|1
|0
|Молина Сальваторе
|1
|0
|Мота Дани
|1
|0
|Антов Валентин
|1
|0
|Колпани Андреа
|1
|0
|Раноккья Филиппо
|1
|0
|Бондо Варрен
|1
|0
Результаты матчей
Удинезе
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Монца
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
13
4
Удинезе
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
73% (11)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Монца
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
15
10
Волевые поражения
10
15
Удинезе
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (8)
61% (17)
11% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (11)
32% (9)
29% (8)
Монца
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
36% (10)
36% (10)
29% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
32% (9)
46% (13)
Сухие победы
5
6
Сухие поражения
2
9
Волевые победы
18
12
Волевые поражения
23
19
Голы по времени матча
Забито
23
13
12 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 5
16 Не забивали 20
5
22%
2
15%
1-15
5
22%
3
23%
16-30
2
9%
2
15%
31-45
2
9%
2
15%
46-60
5
22%
3
23%
61-75
4
17%
1
8%
76-90
Пропущено
14
21
9 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
5
36%
1
5%
1-15
1
7%
3
14%
16-30
3
21%
4
19%
31-45
2
14%
3
14%
46-60
2
14%
7
33%
61-75
1
7%
3
14%
76-90
Забито
15
19
5 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 7
19 Не забивали 15
1
7%
1
5%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
4
27%
4
21%
31-45
1
7%
2
11%
46-60
2
13%
6
32%
61-75
7
47%
4
21%
76-90
Пропущено
19
18
11 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
5
26%
4
22%
1-15
2
11%
1
6%
16-30
4
21%
3
17%
31-45
4
21%
5
28%
46-60
2
11%
3
17%
61-75
2
11%
2
11%
76-90
Забито
38
32
17 В 1-м тайме 14
21 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 12
7 Не забивали 7
6
16%
3
9%
1-15
5
13%
5
16%
16-30
6
16%
6
19%
31-45
3
8%
4
13%
46-60
7
18%
9
28%
61-75
11
29%
5
16%
76-90
Пропущено
33
39
20 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 23
15 Пропускали первыми 16
19 Не пропускали 21
10
30%
5
13%
1-15
3
9%
4
10%
16-30
7
21%
7
18%
31-45
6
18%
8
21%
46-60
4
12%
10
26%
61-75
3
9%
5
13%
76-90
Результаты последних матчей
Удинезе
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Болонья - Удинезе 3:0 Удинезе - Милан 3:1 Эмполи - Удинезе 0:1 Аталанта - Удинезе 0:0
Удинезе - Специя 2:2 Интер Милан - Удинезе 3:1 Удинезе - Сассуоло 2:2 Торино - Удинезе 1:0 Удинезе - Верона 1:1 Сампдория - Удинезе 0:1 Удинезе - Болонья 1:2 Ювентус - Удинезе 1:0 Удинезе - Эмполи 1:1 Кремонезе - Удинезе 1:3 Удинезе - Лечче 2:0 Удинезе - Атлетик Б 0:1 Удинезе - Вест Хэм 1:3 Наполи - Удинезе 3:2 Специя - Удинезе 1:1 Удинезе - Лечче 1:1
Монца
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Монца - Лацио 0:2 Монца - Кремонезе 1:1 Верона - Монца 1:1 Монца - Эмполи 2:1
Салернитана - Монца 3:0 Монца - Милан 0:1 Болонья - Монца 0:1 Монца - Сампдория 2:2 Ювентус - Монца 0:2 Монца - Сассуоло 1:1 Ювентус - Монца 2:1 Кремонезе - Монца 2:3 Монца - Интер Милан 2:2 Фиорентина - Монца 1:1 Монца - Торино 1:4 Монца - Арконатезе 2:1 Лион - Монца 1:2 Лугано - Монца 1:0 Монца - Салернитана 3:0 Лацио - Монца 1:0
Результаты матчей
Удинезе
Монца
Точный счет
1:1
3 раза 23%
2:2
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:2
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
6 раз 40%
2
5 раз 33%
0
3 раза 20%
3
1 раз 7%
Точный счет
0:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 40%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
Точный счет
0:0
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
1:2
4 раза 14%
1:0
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
3:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:1
5 раз 18%
0:2
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 36%
0
7 раз 25%
2
7 раз 25%
3
3 раза 11%
4
1 раз 4%
1
11 раз 39%
0
8 раз 29%
2
6 раз 21%
3
3 раза 11%
Тоталы голов в матче
Удинезе
Монца
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
123
67
69
310
114
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
85
510
310
114
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
217
Больше Меньше
208
1117
919
424
325
127
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|29
|24
|2
|3
|66 - 21
|74
|2.
|Заявка
|28
|16
|7
|5
|44 - 19
|55
|3.
|Заявка
|29
|15
|7
|7
|48 - 36
|52
|4.
|Заявка
|29
|16
|3
|10
|48 - 33
|51
|5.
|Заявка
|28
|15
|5
|8
|38 - 26
|50
|6.
|Заявка
|28
|14
|6
|8
|47 - 32
|48
|7.
|Заявка
|28
|18
|5
|5
|46 - 22
|44
|8.
|1:0 Заявка
|29
|10
|11
|8
|38 - 34
|41
|9.
|Заявка
|28
|11
|7
|10
|33 - 31
|40
|10.
|Заявка
|28
|11
|7
|10
|36 - 36
|40
|11.
|Заявка
|28
|10
|8
|10
|30 - 34
|38
|12.
|Заявка
|28
|10
|7
|11
|36 - 41
|37
|13.
|0:1 Заявка
|29
|9
|7
|13
|32 - 40
|34
|14.
|Заявка
|29
|7
|11
|11
|25 - 36
|32
|15.
|Заявка
|29
|6
|11
|12
|33 - 49
|29
|16.
|Заявка
|29
|6
|9
|14
|25 - 35
|27
|17.
|Заявка
|28
|5
|10
|13
|24 - 44
|25
|18.
|Заявка
|28
|4
|7
|17
|22 - 42
|19
|19.
|Заявка
|28
|3
|6
|19
|16 - 47
|15
|20.
|Заявка
|28
|1
|10
|17
|23 - 52
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|11
|1
|2
|33 - 13
|34
|2.
|Заявка
|15
|11
|0
|4
|27 - 8
|33
|3.
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|28 - 17
|30
|4.
|Заявка
|14
|9
|1
|4
|20 - 9
|28
|5.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|23 - 12
|27
|6.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|20 - 10
|26
|7.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|19 - 19
|22
|8.
|1:0 Заявка
|14
|5
|7
|2
|23 - 15
|22
|9.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|24 - 16
|21
|10.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|18 - 16
|21
|11.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|34 - 12
|21
|12.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|11 - 12
|19
|13.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|13 - 15
|19
|14.
|0:1 Заявка
|15
|5
|4
|6
|19 - 18
|19
|15.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|20 - 21
|17
|16.
|Заявка
|15
|3
|8
|4
|16 - 21
|17
|17.
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|15 - 22
|14
|18.
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|14 - 19
|12
|19.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|6 - 19
|7
|20.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|8 - 25
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|33 - 8
|40
|2.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|21 - 7
|28
|3.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|23 - 16
|27
|4.
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|12 - 10
|23
|5.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|18 - 17
|22
|6.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|20 - 19
|22
|7.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|19 - 22
|19
|8.
|1:0 Заявка
|15
|5
|4
|6
|15 - 19
|19
|9.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|14 - 12
|18
|10.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|21 - 25
|18
|11.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|18 - 25
|16
|12.
|0:1 Заявка
|14
|4
|3
|7
|13 - 22
|15
|13.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|11 - 16
|15
|14.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|16 - 26
|14
|15.
|Заявка
|15
|2
|7
|6
|12 - 21
|13
|16.
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|13 - 28
|12
|17.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|8 - 23
|8
|18.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|10 - 28
|8
|19.
|Заявка
|14
|0
|7
|7
|15 - 27
|7
|20.
|Заявка
|14
|0
|5
|9
|7 - 20
|5
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|Наполи
|Осимхен Виктор
|21 (4)
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|14 (3)
|Аталанта
|Лукман Адемола
|13 (4)
|Наполи
|Кварацхелия Хвича
|12 (10)
|Специя
|Нзола М'Бала
|12 (2)
|Сампдория
|Лерис Мехди
|11
|Рома
|Ибаньес Рожер
|1 9
|Эмполи
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|2 7
|Фиорентина
|Амрабат Софьян
|10
|Салернитана
|Кулибали Лассана
|10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Удинезе 1:0 Монца
Исход игры
Удинезе
82.3% (102)
Ничья
15.3% (19)
Монца
2.4% (3)
Тотал 2.5
Больше
44.44% (52)
Меньше
55.56% (65)
Обе команды забьют
Да
55.56% (65)
Нет
44.44% (52)
Популярный счёт
2:1 Удинезе
33.9% (42)
1:0 Удинезе
32.3% (40)
1:1 Ничья
10.5% (13)
2:0 Удинезе
8.9% (11)
2:2 Ничья
4% (5)
3:2 Удинезе
1.6% (2)
3:1 Удинезе
1.6% (2)
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