  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 29. Стадион: . Главный судья: Массими Лука
Удинезе
1:0
Первый тайм: 25'
Монца
0'
1:0
18' Гол
Ловрич Санди

Ход матча

18'
Ловрич Санди
(Уолас Соуза)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 30 Владение мячом, % 70

Владение мячом

Прогнозы 123
Удинезе 82.1% (101)
X 15.4% (19)
Монца 2.4% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Удинезе
Ничья
Монца
2.08
3.64
4.50
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Сильвестри
Марко
50
Бекао
Родриго
29
Бийол
Яка
18
Перес
Неуэн
19
Эхизибуэ
Кингсли
24
Самарджич
Лазар
11
Уолас
Соуза
4
Ловрич
Санди
13
Удоги
Дестини
9
Гомеш
Бету
7
Саксесс
Исаак
16
Ди
Грегорио
Микеле
26
Антов
Валентин
3
Мари
Пабло
55
Иццо
Армандо
84
Чиурриа
Патрик
30
Аугусто
Карлос
32
Пессина
Маттео
6
Ровелла
Николо
28
Колпани
Андреа
12
Сенси
Стефано
10
Валоти
Матиа
Удинезе
3-5-2
Монца
3-4-2-1

История личных встреч

Удинезе
Монца

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

К
2:3
СA
1:2

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

1
3

Среднее время на гол

90
30

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

1.5
2.5

Тотал матчей

3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
36

Бомбардиры внутри турнира

Удинезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гомеш Бету 9 0.31
Перейра Роберто 4 0.14
Ловрич Санди 4 0.14
Самарджич Лазар 4 0.14
Удоги Дестини 3 0.1
Бийол Яка 3 0.1
Делофеу Херард 2 0.07
Бекао Родриго 2 0.07
Эхизибуэ Кингсли 2 0.07
Несторовски Илья 1 0.03
Арслан Толгай-Али 1 0.03
Масина Адам 1 0.03
Перес Неуэн 1 0.03
Саксесс Исаак 0 0
Уолас Соуза 0 0
Макенго Жан-Виктор 0 0
Монца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аугусто Карлос 5 0.17
Чиурриа Патрик 4 0.14
Капрари Джанлука 4 (1) 0.14
Пессина Маттео 3 (2) 0.1
Сенси Стефано 3 0.1
Мота Дани 3 0.1
Петанья Андреа 2 (1) 0.07
Колпани Андреа 2 0.07
Мари Пабло 1 0.03
Донати Джулио 1 0.03
Гюткьяр Кристиан 1 0.03
Иццо Армандо 1 0.03
Раноккья Филиппо 1 0.03
Барберис Андреа 0 0
Мачин Хосе 0 0
Биринделли Самуэле 0 0

Карточки

Удинезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бекао Родриго 10 0
Бийол Яка 7 0
Перес Неуэн 5 1
Уолас Соуза 5 0
Эхизибуэ Кингсли 5 0
Перейра Роберто 4 0
Ловрич Санди 4 0
Удоги Дестини 4 0
Саксесс Исаак 3 0
Эбосс Энцо 3 0
Эбоселе Фести 3 0
Андреа Соттил 1 1
Нюйтинк Брэм 2 0
Несторовски Илья 2 0
Делофеу Херард 2 0
Макенго Жан-Виктор 2 0
Гомеш Бету 2 0
Арслан Толгай-Али 1 0
Масина Адам 1 0
Соппи Брэндон 1 0
Монца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сенси Стефано 6 0
Марлон 6 0
Биринделли Самуэле 6 0
Иццо Армандо 5 0
Пессина Маттео 5 0
Капрари Джанлука 5 0
Донати Джулио 3 1
Ровелла Николо 3 1
Кальдирола Лука 4 0
Мачин Хосе 4 0
Мари Пабло 3 0
Чиурриа Патрик 3 0
Палладино Раффаэле 2 0
Д'Аллесандро Марко 2 0
Аугусто Карлос 2 0
Валоти Матиа 1 0
Петанья Андреа 1 0
Молина Сальваторе 1 0
Мота Дани 1 0
Антов Валентин 1 0
Колпани Андреа 1 0
Раноккья Филиппо 1 0
Бондо Варрен 1 0

Результаты матчей

Удинезе
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Монца
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

13
4
Удинезе
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
73% (11)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Монца
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

15
10

Волевые поражения

10
15
Удинезе
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (8)
61% (17)
11% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (11)
32% (9)
29% (8)
Монца
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
36% (10)
36% (10)
29% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
32% (9)
46% (13)

Сухие победы

5
6

Сухие поражения

2
9

Волевые победы

18
12

Волевые поражения

23
19

Голы по времени матча

Забито

23
13
12 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 5
16 Не забивали 20
5
22%
2
15%
1-15
5
22%
3
23%
16-30
2
9%
2
15%
31-45
2
9%
2
15%
46-60
5
22%
3
23%
61-75
4
17%
1
8%
76-90

Пропущено

14
21
9 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
5
36%
1
5%
1-15
1
7%
3
14%
16-30
3
21%
4
19%
31-45
2
14%
3
14%
46-60
2
14%
7
33%
61-75
1
7%
3
14%
76-90

Забито

15
19
5 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 7
19 Не забивали 15
1
7%
1
5%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
4
27%
4
21%
31-45
1
7%
2
11%
46-60
2
13%
6
32%
61-75
7
47%
4
21%
76-90

Пропущено

19
18
11 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
5
26%
4
22%
1-15
2
11%
1
6%
16-30
4
21%
3
17%
31-45
4
21%
5
28%
46-60
2
11%
3
17%
61-75
2
11%
2
11%
76-90

Забито

38
32
17 В 1-м тайме 14
21 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 12
7 Не забивали 7
6
16%
3
9%
1-15
5
13%
5
16%
16-30
6
16%
6
19%
31-45
3
8%
4
13%
46-60
7
18%
9
28%
61-75
11
29%
5
16%
76-90

Пропущено

33
39
20 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 23
15 Пропускали первыми 16
19 Не пропускали 21
10
30%
5
13%
1-15
3
9%
4
10%
16-30
7
21%
7
18%
31-45
6
18%
8
21%
46-60
4
12%
10
26%
61-75
3
9%
5
13%
76-90

Результаты последних матчей

Удинезе
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Болонья - Удинезе 3:0 Удинезе - Милан 3:1 Эмполи - Удинезе 0:1 Аталанта - Удинезе 0:0
Удинезе - Специя 2:2 Интер Милан - Удинезе 3:1 Удинезе - Сассуоло 2:2 Торино - Удинезе 1:0 Удинезе - Верона 1:1 Сампдория - Удинезе 0:1 Удинезе - Болонья 1:2 Ювентус - Удинезе 1:0 Удинезе - Эмполи 1:1 Кремонезе - Удинезе 1:3 Удинезе - Лечче 2:0 Удинезе - Атлетик Б 0:1 Удинезе - Вест Хэм 1:3 Наполи - Удинезе 3:2 Специя - Удинезе 1:1 Удинезе - Лечче 1:1
Монца
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Монца - Лацио 0:2 Монца - Кремонезе 1:1 Верона - Монца 1:1 Монца - Эмполи 2:1
Салернитана - Монца 3:0 Монца - Милан 0:1 Болонья - Монца 0:1 Монца - Сампдория 2:2 Ювентус - Монца 0:2 Монца - Сассуоло 1:1 Ювентус - Монца 2:1 Кремонезе - Монца 2:3 Монца - Интер Милан 2:2 Фиорентина - Монца 1:1 Монца - Торино 1:4 Монца - Арконатезе 2:1 Лион - Монца 1:2 Лугано - Монца 1:0 Монца - Салернитана 3:0 Лацио - Монца 1:0

Результаты матчей

Удинезе
Монца

Точный счет

1:1
3 раза 23%
2:2
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:2
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
6 раз 40%
2
5 раз 33%
0
3 раза 20%
3
1 раз 7%

Точный счет

0:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%

Точный счет

0:0
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
1:2
4 раза 14%
1:0
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
3:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:1
5 раз 18%
0:2
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 36%
0
7 раз 25%
2
7 раз 25%
3
3 раза 11%
4
1 раз 4%
1
11 раз 39%
0
8 раз 29%
2
6 раз 21%
3
3 раза 11%

Тоталы голов в матче

Удинезе
Монца

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
12
3
6
7
1.5
6
9
3
10
2.5
1
14
1
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
8
5
5
10
1.5
3
10
1
14
2.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
7
0.5
Больше Меньше
20
8
11
17
1.5
9
19
4
24
2.5
3
25
1
27
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 29 24 2 3 66 - 21 74
2.
Лацио
 Заявка 28 16 7 5 44 - 19 55
3.
Милан
 Заявка 29 15 7 7 48 - 36 52
4.
Интер Милан
 Заявка 29 16 3 10 48 - 33 51
5.
Рома
 Заявка 28 15 5 8 38 - 26 50
6.
Аталанта
 Заявка 28 14 6 8 47 - 32 48
7.
Ювентус
 Заявка 28 18 5 5 46 - 22 44
8.
Удинезе
 1:0 Заявка 29 10 11 8 38 - 34 41
9.
Фиорентина
 Заявка 28 11 7 10 33 - 31 40
10.
Болонья
 Заявка 28 11 7 10 36 - 36 40
11.
Торино
 Заявка 28 10 8 10 30 - 34 38
12.
Сассуоло
 Заявка 28 10 7 11 36 - 41 37
13.
Монца
 0:1 Заявка 29 9 7 13 32 - 40 34
14.
Эмполи
 Заявка 29 7 11 11 25 - 36 32
15.
Салернитана
 Заявка 29 6 11 12 33 - 49 29
16.
Лечче
 Заявка 29 6 9 14 25 - 35 27
17.
Специя
 Заявка 28 5 10 13 24 - 44 25
18.
Верона
 Заявка 28 4 7 17 22 - 42 19
19.
Сампдория
 Заявка 28 3 6 19 16 - 47 15
20.
Кремонезе
 Заявка 28 1 10 17 23 - 52 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 14 11 1 2 33 - 13 34
2.
Интер Милан
 Заявка 15 11 0 4 27 - 8 33
3.
Милан
 Заявка 14 9 3 2 28 - 17 30
4.
Рома
 Заявка 14 9 1 4 20 - 9 28
5.
Лацио
 Заявка 14 8 3 3 23 - 12 27
6.
Болонья
 Заявка 15 7 5 3 20 - 10 26
7.
Фиорентина
 Заявка 14 6 4 4 19 - 19 22
8.
Удинезе
 1:0 Заявка 14 5 7 2 23 - 15 22
9.
Аталанта
 Заявка 13 6 3 4 24 - 16 21
10.
Сассуоло
 Заявка 14 6 3 5 18 - 16 21
11.
Ювентус
 Заявка 15 11 3 1 34 - 12 21
12.
Торино
 Заявка 13 5 4 4 11 - 12 19
13.
Эмполи
 Заявка 14 5 4 5 13 - 15 19
14.
Монца
 0:1 Заявка 15 5 4 6 19 - 18 19
15.
Салернитана
 Заявка 15 4 5 6 20 - 21 17
16.
Специя
 Заявка 15 3 8 4 16 - 21 17
17.
Верона
 Заявка 14 4 2 8 15 - 22 14
18.
Лечче
 Заявка 14 2 6 6 14 - 19 12
19.
Сампдория
 Заявка 14 1 4 9 6 - 19 7
20.
Кремонезе
 Заявка 14 1 3 10 8 - 25 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 15 13 1 1 33 - 8 40
2.
Лацио
 Заявка 14 8 4 2 21 - 7 28
3.
Аталанта
 Заявка 15 8 3 4 23 - 16 27
4.
Ювентус
 Заявка 13 7 2 4 12 - 10 23
5.
Рома
 Заявка 14 6 4 4 18 - 17 22
6.
Милан
 Заявка 15 6 4 5 20 - 19 22
7.
Торино
 Заявка 15 5 4 6 19 - 22 19
8.
Удинезе
 1:0 Заявка 15 5 4 6 15 - 19 19
9.
Фиорентина
 Заявка 14 5 3 6 14 - 12 18
10.
Интер Милан
 Заявка 14 5 3 6 21 - 25 18
11.
Сассуоло
 Заявка 14 4 4 6 18 - 25 16
12.
Монца
 0:1 Заявка 14 4 3 7 13 - 22 15
13.
Лечче
 Заявка 15 4 3 8 11 - 16 15
14.
Болонья
 Заявка 13 4 2 7 16 - 26 14
15.
Эмполи
 Заявка 15 2 7 6 12 - 21 13
16.
Салернитана
 Заявка 14 2 6 6 13 - 28 12
17.
Специя
 Заявка 13 2 2 9 8 - 23 8
18.
Сампдория
 Заявка 14 2 2 10 10 - 28 8
19.
Кремонезе
 Заявка 14 0 7 7 15 - 27 7
20.
Верона
 Заявка 14 0 5 9 7 - 20 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 21 (4)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 14 (3)
Аталанта Лукман Адемола 13 (4)
Наполи Кварацхелия Хвича 12 (10)
Специя Нзола М'Бала 12 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Сампдория Лерис Мехди 11
Рома Ибаньес Рожер 1 9
Эмполи Акпа-Акпро Жан-Даниэль 2 7
Фиорентина Амрабат Софьян 10
Салернитана Кулибали Лассана 10
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 20'
      Контроль мяча: Удинезе: 30%, Монца: 70%.
    • 19'
      Монца контролирует мяч.
    • 19'
      Команда Удинезе забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 19'
      ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Удинезе будет все-таки засчитан.
    • Описание гола
      19'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
    • 18'
      Уолас Соуза сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      18'
      Г О О О О Л - Ловрич Санди забивает с правой ноги!
    • 18'
      Удинезе идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 18'
      Уолас Соуза создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 18'
      Уолас Соуза выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 17'
      Пессина Маттео выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 17'
      Удар от ворот произведет Удинезе
    • 16'
      Бийол Яка из команды Удинезе перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 16'
      Мари Пабло выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 15'
      Монца совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 15'
      Саксесс Исаак выиграл воздушное противоборство у Антов Валентин.
    • 15'
      Контроль мяча: Удинезе: 48%, Монца: 52%.
    • 14'
      Сильвестри Марко взял и забрал мяч на выходе
    • 14'
      Монца пытается что-то создать.
    • 14'
      Бийол Яка выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 13'
      Монца пытается что-то создать.
    • 12'
      Пессина Маттео выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 12'
      Удинезе совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 12'
      Монца совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 11'
      Бекао Родриго ослабляет давление, выбив мяч.
    • 11'
      Монца совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 11'
      Удар от ворот произведет Удинезе
    • 10'
      Контроль мяча: Удинезе: 52%, Монца: 48%.
    • 10'
      Уолас Соуза из команды Удинезе перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 10'
      Антов Валентин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 8'
      Удар от ворот произведет Монца
    • 8'
      Удинезе пытается что-то создать.
    • 8'
      Монца совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 7'
      Матч возобновлен
    • 7'
      Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
    • 7'
      Иццо Армандо из команды Монца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 6'
      Ловрич Санди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      6'
      Судья сигнализирует, что Ловрич Санди из команды Удинезе поставил подножку. Пострадал Колпани Андреа
    • 5'
      Удар от ворот произведет Монца
    • 5'
      Контроль мяча: Удинезе: 38%, Монца: 62%.
    • Фол, нарушение
      5'
      Судья сигнализирует, что Колпани Андреа из команды Монца поставил подножку. Пострадал Ловрич Санди
    • 4'
      Перес Неуэн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 4'
      Мари Пабло выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 4'
      Гомеш Бету выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 3'
      Гомеш Бету пробует нанести удар издали, но Michele Di Gregorio держит все под контролем
    • 3'
      Уолас Соуза выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 3'
      Монца совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 3'
      Матч возобновлен
    • 3'
      Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
    • 3'
      Пессина Маттео выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 3'
      Удинезе контролирует мяч.
    • 2'
      Бийол Яка из команды Удинезе перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 2'
      Монца пытается что-то создать.
    • 2'
      Ди Грегорио Микеле взял и забрал мяч на выходе
    • 1'
      Удинезе совершает вбрасывание на половине поля противника
    • Фол, нарушение
      1'
      Сенси Стефано наказан за толчок Эхизибуэ Кингсли
    • 1'
      Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Монца начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dacia Arena - Stadio Friuli. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 65 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
      BetBoom
      ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 123
    Удинезе 82.1% (101)
    X 15.4% (19)
    Монца 2.4% (3)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Удинезе
    Ничья
    Монца
    2.08
    3.64
    4.50
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Удинезе 1:0 Монца онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    PARI



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Удинезе 1:0 Монца

    Исход игры
    Удинезе
    82.3% (102)
    Ничья
    15.3% (19)
    Монца
    2.4% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.44% (52)
    Меньше
    55.56% (65)
    Обе команды забьют
    Да
    55.56% (65)
    Нет
    44.44% (52)
    Популярный счёт
    2:1 Удинезе
    33.9% (42)
    1:0 Удинезе
    32.3% (40)
    1:1 Ничья
    10.5% (13)
    2:0 Удинезе
    8.9% (11)
    2:2 Ничья
    4% (5)
    3:2 Удинезе
    1.6% (2)
    3:1 Удинезе
    1.6% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Удинезе
    Монца
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     