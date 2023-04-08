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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 29. Стадион: . Главный судья: Массими Лука
Удинезе
2:2
Конец матча
Монца
0'
1:0
18' Гол
Ловрич Санди
26' Желтая карточка
Иццо Армандо
1:1
48' Гол
Колпани Андреа
55' Желтая карточка
Антов Валентин
1:2
56' Гол
Ровелла Николо
76' Желтая карточка
Перес Неуэн
88' Желтая карточка
Палладино Раффаэле
2:2
90' Пенальти
Гомеш Бету
90' Желтая карточка
Петанья Андреа
90'+9
2:2. Гол Бету с пенальти (видео)...
1:2. Гол Николо Ровеллы (видео)....
1:0. Гол Санди Ловрича (видео). ...

Ход матча

18'
Ловрич Санди
(Уолас Соуза)
1:0
26'
 
Иццо Армандо
48'
1:1
Колпани Андреа
(Аугусто Карлос)
55'
 
Антов Валентин
56'
1:2
Ровелла Николо
(Сенси Стефано)
60'
 
Петанья Андреа
Сенси Стефано
60'
 
Кальдирола Лука
Антов Валентин
67'
 
Биринделли Самуэле
Колпани Андреа
68'
Пафунди Симоне
Самарджич Лазар
 
68'
Эбоселе Фести
Эхизибуэ Кингсли
 
76'
Перес Неуэн
 
80'
 
Мачин Хосе
Валоти Матиа
80'
 
Барберис Андреа
Ровелла Николо
80'
Арслан Толгай-Али
Ловрич Санди
 
83'
Несторовски Илья
Саксесс Исаак
 
83'
Товен Флорьян
Перес Неуэн
 
88'
 
Палладино Раффаэле
90'
Гомеш Бету
2:2
90'
 
Петанья Андреа

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 21
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 125
Удинезе 81.6% (102)
X 16% (20)
Монца 2.4% (3)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Сильвестри
Марко
50
Бекао
Родриго
29
Бийол
Яка
18
Перес
Неуэн
19
Эхизибуэ
Кингсли
24
Самарджич
Лазар
11
Уолас
Соуза
4
Ловрич
Санди
13
Удоги
Дестини
9
Гомеш
Бету
7
Саксесс
Исаак
16
Ди
Грегорио
Микеле
26
Антов
Валентин
3
Мари
Пабло
55
Иццо
Армандо
84
Чиурриа
Патрик
30
Аугусто
Карлос
32
Пессина
Маттео
6
Ровелла
Николо
28
Колпани
Андреа
12
Сенси
Стефано
10
Валоти
Матиа
Удинезе
3-5-2
Монца
3-4-2-1

История личных встреч

Удинезе
Монца

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

К
2:3
СA
1:2

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

1
3

Среднее время на гол

90
30

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

1.5
2.5

Тотал матчей

3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
36

Бомбардиры внутри турнира

Удинезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гомеш Бету 10 (1) 0.34
Перейра Роберто 4 0.14
Ловрич Санди 4 0.14
Самарджич Лазар 4 0.14
Удоги Дестини 3 0.1
Бийол Яка 3 0.1
Делофеу Херард 2 0.07
Бекао Родриго 2 0.07
Эхизибуэ Кингсли 2 0.07
Несторовски Илья 1 0.03
Арслан Толгай-Али 1 0.03
Масина Адам 1 0.03
Перес Неуэн 1 0.03
Саксесс Исаак 0 0
Уолас Соуза 0 0
Макенго Жан-Виктор 0 0
Монца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аугусто Карлос 5 0.17
Чиурриа Патрик 4 0.14
Капрари Джанлука 4 (1) 0.14
Пессина Маттео 3 (2) 0.1
Сенси Стефано 3 0.1
Мота Дани 3 0.1
Колпани Андреа 3 0.1
Петанья Андреа 2 (1) 0.07
Мари Пабло 1 0.03
Донати Джулио 1 0.03
Гюткьяр Кристиан 1 0.03
Иццо Армандо 1 0.03
Раноккья Филиппо 1 0.03
Ровелла Николо 1 0.03
Барберис Андреа 0 0
Мачин Хосе 0 0
Биринделли Самуэле 0 0

Карточки

Удинезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бекао Родриго 10 0
Перес Неуэн 6 1
Бийол Яка 7 0
Уолас Соуза 5 0
Эхизибуэ Кингсли 5 0
Перейра Роберто 4 0
Ловрич Санди 4 0
Удоги Дестини 4 0
Саксесс Исаак 3 0
Эбосс Энцо 3 0
Эбоселе Фести 3 0
Андреа Соттил 1 1
Нюйтинк Брэм 2 0
Несторовски Илья 2 0
Делофеу Херард 2 0
Макенго Жан-Виктор 2 0
Гомеш Бету 2 0
Арслан Толгай-Али 1 0
Масина Адам 1 0
Соппи Брэндон 1 0
Монца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иццо Армандо 6 0
Сенси Стефано 6 0
Марлон 6 0
Биринделли Самуэле 6 0
Пессина Маттео 5 0
Капрари Джанлука 5 0
Донати Джулио 3 1
Ровелла Николо 3 1
Кальдирола Лука 4 0
Мачин Хосе 4 0
Палладино Раффаэле 3 0
Мари Пабло 3 0
Чиурриа Патрик 3 0
Д'Аллесандро Марко 2 0
Антов Валентин 2 0
Аугусто Карлос 2 0
Валоти Матиа 1 0
Петанья Андреа 1 0
Молина Сальваторе 1 0
Мота Дани 1 0
Колпани Андреа 1 0
Раноккья Филиппо 1 0
Бондо Варрен 1 0

Результаты матчей

Удинезе
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Монца
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

13
4
Удинезе
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
73% (11)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Монца
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

15
10

Волевые поражения

10
15
Удинезе
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (8)
61% (17)
11% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (11)
32% (9)
29% (8)
Монца
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
36% (10)
36% (10)
29% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
32% (9)
46% (13)

Сухие победы

5
6

Сухие поражения

2
9

Волевые победы

18
12

Волевые поражения

23
19

Голы по времени матча

Забито

23
13
12 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 5
16 Не забивали 20
5
22%
2
15%
1-15
5
22%
3
23%
16-30
2
9%
2
15%
31-45
2
9%
2
15%
46-60
5
22%
3
23%
61-75
4
17%
1
8%
76-90

Пропущено

14
21
9 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
5
36%
1
5%
1-15
1
7%
3
14%
16-30
3
21%
4
19%
31-45
2
14%
3
14%
46-60
2
14%
7
33%
61-75
1
7%
3
14%
76-90

Забито

15
19
5 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 7
19 Не забивали 15
1
7%
1
5%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
4
27%
4
21%
31-45
1
7%
2
11%
46-60
2
13%
6
32%
61-75
7
47%
4
21%
76-90

Пропущено

19
18
11 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
5
26%
4
22%
1-15
2
11%
1
6%
16-30
4
21%
3
17%
31-45
4
21%
5
28%
46-60
2
11%
3
17%
61-75
2
11%
2
11%
76-90

Забито

38
32
17 В 1-м тайме 14
21 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 12
7 Не забивали 7
6
16%
3
9%
1-15
5
13%
5
16%
16-30
6
16%
6
19%
31-45
3
8%
4
13%
46-60
7
18%
9
28%
61-75
11
29%
5
16%
76-90

Пропущено

33
39
20 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 23
15 Пропускали первыми 16
19 Не пропускали 21
10
30%
5
13%
1-15
3
9%
4
10%
16-30
7
21%
7
18%
31-45
6
18%
8
21%
46-60
4
12%
10
26%
61-75
3
9%
5
13%
76-90

Результаты последних матчей

Удинезе
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Болонья - Удинезе 3:0 Удинезе - Милан 3:1 Эмполи - Удинезе 0:1 Аталанта - Удинезе 0:0
Удинезе - Специя 2:2 Интер Милан - Удинезе 3:1 Удинезе - Сассуоло 2:2 Торино - Удинезе 1:0 Удинезе - Верона 1:1 Сампдория - Удинезе 0:1 Удинезе - Болонья 1:2 Ювентус - Удинезе 1:0 Удинезе - Эмполи 1:1 Кремонезе - Удинезе 1:3 Удинезе - Лечче 2:0 Удинезе - Атлетик Б 0:1 Удинезе - Вест Хэм 1:3 Наполи - Удинезе 3:2 Специя - Удинезе 1:1 Удинезе - Лечче 1:1
Монца
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Монца - Лацио 0:2 Монца - Кремонезе 1:1 Верона - Монца 1:1 Монца - Эмполи 2:1
Салернитана - Монца 3:0 Монца - Милан 0:1 Болонья - Монца 0:1 Монца - Сампдория 2:2 Ювентус - Монца 0:2 Монца - Сассуоло 1:1 Ювентус - Монца 2:1 Кремонезе - Монца 2:3 Монца - Интер Милан 2:2 Фиорентина - Монца 1:1 Монца - Торино 1:4 Монца - Арконатезе 2:1 Лион - Монца 1:2 Лугано - Монца 1:0 Монца - Салернитана 3:0 Лацио - Монца 1:0

Результаты матчей

Удинезе
Монца

Точный счет

1:1
3 раза 23%
2:2
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:2
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
6 раз 40%
2
5 раз 33%
0
3 раза 20%
3
1 раз 7%

Точный счет

0:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%

Точный счет

0:0
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
1:2
4 раза 14%
1:0
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
3:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:1
5 раз 18%
0:2
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 36%
0
7 раз 25%
2
7 раз 25%
3
3 раза 11%
4
1 раз 4%
1
11 раз 39%
0
8 раз 29%
2
6 раз 21%
3
3 раза 11%

Тоталы голов в матче

Удинезе
Монца

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
12
3
6
7
1.5
6
9
3
10
2.5
1
14
1
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
8
5
5
10
1.5
3
10
1
14
2.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
7
0.5
Больше Меньше
20
8
11
17
1.5
9
19
4
24
2.5
3
25
1
27
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 29 24 2 3 66 - 21 74
2.
Лацио
 Заявка 28 16 7 5 44 - 19 55
3.
Милан
 Заявка 29 15 7 7 48 - 36 52
4.
Интер Милан
 Заявка 29 16 3 10 48 - 33 51
5.
Рома
 Заявка 28 15 5 8 38 - 26 50
6.
Аталанта
 Заявка 28 14 6 8 47 - 32 48
7.
Ювентус
 Заявка 28 18 5 5 46 - 22 44
8.
Фиорентина
 0:0 Заявка 29 11 8 10 33 - 31 41
9.
Болонья
 Заявка 28 11 7 10 36 - 36 40
10.
Удинезе
 Заявка 29 9 12 8 39 - 36 39
11.
Торино
 Заявка 28 10 8 10 30 - 34 38
12.
Сассуоло
 Заявка 28 10 7 11 36 - 41 37
13.
Монца
 Заявка 29 9 8 12 34 - 41 35
14.
Эмполи
 Заявка 29 7 11 11 25 - 36 32
15.
Салернитана
 Заявка 29 6 11 12 33 - 49 29
16.
Лечче
 Заявка 29 6 9 14 25 - 35 27
17.
Специя
 0:0 Заявка 29 5 11 13 24 - 44 26
18.
Верона
 Заявка 28 4 7 17 22 - 42 19
19.
Сампдория
 Заявка 28 3 6 19 16 - 47 15
20.
Кремонезе
 Заявка 28 1 10 17 23 - 52 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 14 11 1 2 33 - 13 34
2.
Интер Милан
 Заявка 15 11 0 4 27 - 8 33
3.
Милан
 Заявка 14 9 3 2 28 - 17 30
4.
Рома
 Заявка 14 9 1 4 20 - 9 28
5.
Лацио
 Заявка 14 8 3 3 23 - 12 27
6.
Болонья
 Заявка 15 7 5 3 20 - 10 26
7.
Фиорентина
 0:0 Заявка 15 6 5 4 19 - 19 23
8.
Аталанта
 Заявка 13 6 3 4 24 - 16 21
9.
Сассуоло
 Заявка 14 6 3 5 18 - 16 21
10.
Ювентус
 Заявка 15 11 3 1 34 - 12 21
11.
Удинезе
 Заявка 14 4 8 2 24 - 17 20
12.
Торино
 Заявка 13 5 4 4 11 - 12 19
13.
Эмполи
 Заявка 14 5 4 5 13 - 15 19
14.
Монца
 Заявка 15 5 4 6 19 - 18 19
15.
Салернитана
 Заявка 15 4 5 6 20 - 21 17
16.
Специя
 0:0 Заявка 15 3 8 4 16 - 21 17
17.
Верона
 Заявка 14 4 2 8 15 - 22 14
18.
Лечче
 Заявка 14 2 6 6 14 - 19 12
19.
Сампдория
 Заявка 14 1 4 9 6 - 19 7
20.
Кремонезе
 Заявка 14 1 3 10 8 - 25 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 15 13 1 1 33 - 8 40
2.
Лацио
 Заявка 14 8 4 2 21 - 7 28
3.
Аталанта
 Заявка 15 8 3 4 23 - 16 27
4.
Ювентус
 Заявка 13 7 2 4 12 - 10 23
5.
Рома
 Заявка 14 6 4 4 18 - 17 22
6.
Милан
 Заявка 15 6 4 5 20 - 19 22
7.
Торино
 Заявка 15 5 4 6 19 - 22 19
8.
Удинезе
 Заявка 15 5 4 6 15 - 19 19
9.
Фиорентина
 0:0 Заявка 14 5 3 6 14 - 12 18
10.
Интер Милан
 Заявка 14 5 3 6 21 - 25 18
11.
Сассуоло
 Заявка 14 4 4 6 18 - 25 16
12.
Монца
 Заявка 14 4 4 6 15 - 23 16
13.
Лечче
 Заявка 15 4 3 8 11 - 16 15
14.
Болонья
 Заявка 13 4 2 7 16 - 26 14
15.
Эмполи
 Заявка 15 2 7 6 12 - 21 13
16.
Салернитана
 Заявка 14 2 6 6 13 - 28 12
17.
Специя
 0:0 Заявка 14 2 3 9 8 - 23 9
18.
Сампдория
 Заявка 14 2 2 10 10 - 28 8
19.
Кремонезе
 Заявка 14 0 7 7 15 - 27 7
20.
Верона
 Заявка 14 0 5 9 7 - 20 5
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  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 21 (4)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 14 (3)
Аталанта Лукман Адемола 13 (4)
Наполи Кварацхелия Хвича 12 (10)
Специя Нзола М'Бала 12 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Сампдория Лерис Мехди 11
Рома Ибаньес Рожер 1 9
Эмполи Акпа-Акпро Жан-Даниэль 2 7
Фиорентина Амрабат Софьян 10
Салернитана Кулибали Лассана 10
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dacia Arena - Stadio Friuli. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 125
    Удинезе 81.6% (102)
    X 16% (20)
    Монца 2.4% (3)
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    Где смотреть матч Удинезе 2:2 Монца онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Удинезе 2:2 Монца

    Исход игры
    Удинезе
    81.6% (102)
    Ничья
    16% (20)
    Монца
    2.4% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.07% (52)
    Меньше
    55.93% (66)
    Обе команды забьют
    Да
    55.93% (66)
    Нет
    44.07% (52)
    Популярный счёт
    2:1 Удинезе
    33.6% (42)
    1:0 Удинезе
    32% (40)
    1:1 Ничья
    11.2% (14)
    2:0 Удинезе
    8.8% (11)
    2:2 Ничья
    4% (5)
    3:2 Удинезе
    1.6% (2)
    3:1 Удинезе
    1.6% (2)
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