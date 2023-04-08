Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

89' Удинезе совершает вбрасывание на половине поля противника

89' Удинезе совершает вбрасывание на половине поля противника

88' Рефери не любит споров - именно за это Раффаэле Палладино сейчас получил желтую

88' Арслан Толгай-Али выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

88' Мачин Хосе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

88' Пафунди Симоне создает голевую возможность для своего партнера по команде.

87' Мачин Хосе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

86' Удар от ворот произведет Монца

86' Матч возобновлен

86' Ох, нехорошо это выглядит. Иццо Армандо получил травму и медбригада забирает его с поля.

86' Иццо Армандо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

85' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

83' Пафунди Симоне навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

82' Сильвестри Марко взял и забрал мяч на выходе

81' Удинезе совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Монца совершает вбрасывание на своей половине поля

81' Матч возобновится спорным мячом

79' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

78' Монца идет вперед с потенциально опасной атакой.

78' Матч возобновлен

77' Ох, нехорошо это выглядит. Ровелла Николо получил травму и медбригада забирает его с поля.

77' Ровелла Николо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

77' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

76' Перес Неуэн тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

76' Удар от ворот произведет Удинезе

76' Оооо... вот это был удар! Ровелла Николо должен был забить с этой позиции.

75' Чиурриа Патрик создает голевую возможность для своего партнера по команде.

75' Монца идет вперед с потенциально опасной атакой.

75' Валоти Матиа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' Бекао Родриго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Удинезе совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Удинезе совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Валоти Матиа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Пафунди Симоне выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Удинезе совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Матч возобновлен

67' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

67' Удар от ворот произведет Удинезе

66' Петанья Андреа оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

66' Иццо Армандо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

64' Пессина Маттео выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Удар от ворот произведет Монца

63' Ловрич Санди не смог попасть в створ ударом издали

62' Удар от ворот произведет Монца

61' Пессина Маттео выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Валоти Матиа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Удинезе совершает вбрасывание на своей половине поля

56' [player1] сделал результативную передачу.

56' Г О О О О Л - Ровелла Николо забивает с правой ноги!

56' Сенси Стефано создает голевую возможность для своего партнера по команде.

55' Антов Валентин получил желтую карточку от судьи

54' Уолас Соуза выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Иццо Армандо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Валоти Матиа нанес удар головой, но Марко Сильвестри спокойно отбил мяч.

52' Сенси Стефано из команды Монца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

50' Эхизибуэ Кингсли выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Иццо Армандо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Команда Монца сравняла счет! Игра продолжается!

48' Г О О О О Л - Колпани Андреа левой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

48' Аугусто Карлос из команды Монца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

47' Удар от ворот произведет Монца