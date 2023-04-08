Тур: 29. Стадион: Марк-Антонио Бентегоди. Главный судья: Фурно Франческо
0'
20' Желтая карточкаЛорьенте Арман
0:1
34' ГолХаррауи Абдау
43' Желтая карточкаВелозу Мигель
48' Желтая карточкаНето Руан
57' Желтая карточкаПинамонти Андреа
1:1
84' ГолЧеккерини Федерико
85' Желтая карточкаЛасанья Кевин
90' Желтая карточкаМаньяни Джанджакомо
90' Желтая карточкаЛопес Максим
2:1
90' ГолГайч Адольфо
90'+8
Бонусы букмекеров
Ход матча
20'
34'
43'
48'
57'
84'
85'
90'
90'
2:1
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
4 Удары по воротам 6
-
2 Удары в створ 6
-
4 Угловые 10
-
1 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 14
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
43 Владение мячом, % 57
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
61
Тамез
Адриен
33
Дуда
Ондрей
28
Эрлич
Мартин
44
Нето
Руан
27
Лопес
Максим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
61 Тамез АдриенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Дуда ОндрейПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Хуан КабальЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Браф ДжейденПолузащитник
-
26 Нгонж СирильПолузащитник
-
30 Каллон ЯяПолузащитник
-
19 Джурич МиланНападающий
-
38 Гайч АдольфоНападающий
-
Главный тренер: Дзаффарони Марко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
28 Эрлич МартинЗащитник
-
44 Нето РуанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Лопес МаксимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Цортеа НадирЗащитник
- Полузащитник
-
14 Обьянг ПедроПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дионизи Алессио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Верона
Сассуоло
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
62.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
14 матчей
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Второй тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 6 побед
22 матча
31.8%
18.2%
50%
7 побед 4 ничьи 11 побед
Первый тайм
22.7%
40.9%
36.4%
5 побед 9 ничьих 8 побед
Второй тайм
27.3%
45.5%
27.2%
6 побед 10 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
19
Голов в среднем за матч
1
1.58
Среднее время на гол
90
56
Всего голов
22
12
Голов в среднем за матч
1.83
1.2
Среднее время на гол
49
75
Всего голов
32
31
Голов в среднем за матч
1.45
1.41
Тотал матчей
2.5
17
Больше 77%
Меньше 23%
5
9
Больше 41%
Меньше 59%
13
6
Больше 27%
Меньше 73%
16
6
Больше 27%
Меньше 73%
16
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
Среднее время на гол
61
63
Бомбардиры внутри турнира
Верона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лазович Дарко
|3
|0.1
|Дойг Джош
|2
|0.07
|Депаоли Фабио
|2
|0.07
|Нгонж Сириль
|2
|0.07
|Верди Симоне
|2
|0.07
|Чеккерини Федерико
|2
|0.07
|Анри Тома
|2
|0.07
|Фараони Марко
|1
|0.03
|Ласанья Кевин
|1
|0.03
|Давидович Павел
|1
|0.03
|Гюнтер Корай
|1
|0.03
|Каллон Яя
|1
|0.03
|Гайч Адольфо
|1
|0.03
|Джурич Милан II
|1
|0.03
|Илич Иван
|0
|0
Сассуоло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лорьенте Арман
|7 (1)
|0.24
|Берарди Доменико
|6 (4)
|0.21
|Фраттези Давиде
|6
|0.21
|Пинамонти Андреа
|5 (1)
|0.17
|Торстведт Кристиан
|2
|0.07
|Энрике Матеус
|2
|0.07
|Харрауи Абдау
|2
|0.07
|Кирьякопулос Георгиос
|1
|0.03
|Альварес Агустин
|1
|0.03
|Дефрель Грегоре
|1
|0.03
|Феррари Джанмарко
|1
|0.03
|Байрами Недим
|1
|0.03
|Антист Жанис
|1
|0.03
|Траоре Хамед
|0
|0
|Рожерио да Силва
|0
|0
|Обьянг Педро
|0
|0
|Тольян Йереми
|0
|0
|Марчицца Риккардо
|0
|0
|Д'Андреа Лука
|0
|0
Карточки
Верона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чеккерини Федерико
|7
|1
|Хиен Исак
|8
|0
|Давидович Павел
|5
|1
|Маньяни Джанджакомо
|5
|1
|Велозу Мигель
|5
|0
|Коппола Диего
|5
|0
|Фараони Марко
|4
|0
|Анри Тома
|4
|0
|Депаоли Фабио
|4
|0
|Онгла Мартин
|4
|0
|Дуда Ондрей
|3
|0
|Гюнтер Корай
|3
|0
|Джурич Милан II
|3
|0
|Сулемана Ибрахим
|3
|0
|Верди Симоне
|2
|0
|Тамез Адриен
|2
|0
|Ласанья Кевин
|2
|0
|Амионе Бруно
|2
|0
|Боккетти Сальваторе
|1
|0
|Габриель Киоффи
|1
|0
|Нгонж Сириль
|1
|0
|Гайч Адольфо
|1
|0
|Браф Джейден
|1
|0
|Илич Иван
|1
|0
|Хуан Кабаль
|1
|0
|Дойг Джош
|1
|0
|Терраччано Филиппо
|1
|0
|Каллон Яя
|1
|0
Сассуоло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лопес Максим
|9
|0
|Лорьенте Арман
|7
|1
|Нето Руан
|6
|1
|Берарди Доменико
|5
|0
|Феррари Джанмарко
|5
|0
|Рожерио да Силва
|5
|0
|Фраттези Давиде
|4
|0
|Торстведт Кристиан
|4
|0
|Пинамонти Андреа
|3
|0
|Кирьякопулос Георгиос
|3
|0
|Цортеа Надир
|3
|0
|Энрике Матеус
|2
|0
|Обьянг Педро
|2
|0
|Дефрель Грегоре
|2
|0
|Тольян Йереми
|2
|0
|Эрлич Мартин
|2
|0
|Айхан Кан
|1
|0
|Траоре Хамед
|1
|0
|Харрауи Абдау
|1
|0
|Альварес Агустин
|1
|0
Результаты матчей
Верона
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)
Сассуоло
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
3
5
Волевые поражения
9
7
Верона
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
Сассуоло
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
13% (2)
60% (9)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
16
11
Волевые поражения
3
15
Верона
63.6%
36.4%
14 побед 8 поражений
Первый тайм
41% (12)
41% (12)
17% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
38% (11)
31% (9)
Сассуоло
40.9%
59.1%
9 побед 13 поражений
Первый тайм
28% (8)
41% (12)
31% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
24% (7)
48% (14)
Сухие победы
9
4
Сухие поражения
3
8
Волевые победы
19
16
Волевые поражения
12
22
Голы по времени матча
Забито
17
18
11 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 8
17 Не забивали 19
2
12%
3
17%
1-15
6
35%
5
28%
16-30
3
18%
3
17%
31-45
4
24%
3
17%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
2
12%
2
11%
76-90
Пропущено
23
28
9 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 12
1
4%
2
7%
1-15
0
0%
7
25%
16-30
8
35%
5
18%
31-45
5
22%
6
21%
46-60
3
13%
1
4%
61-75
6
26%
7
25%
76-90
Забито
6
18
3 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 7
23 Не забивали 18
1
17%
1
6%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
2
33%
6
33%
31-45
1
17%
3
17%
46-60
1
17%
3
17%
61-75
1
17%
4
22%
76-90
Пропущено
21
16
11 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 9
11 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 9
3
14%
2
13%
1-15
5
24%
2
13%
16-30
3
14%
3
19%
31-45
1
5%
0
0%
46-60
4
19%
4
25%
61-75
5
24%
5
31%
76-90
Забито
23
36
14 В 1-м тайме 19
9 Во 2-м тайме 17
11 Забивали первыми 15
11 Не забивали 8
3
13%
4
11%
1-15
6
26%
6
17%
16-30
5
22%
9
25%
31-45
5
22%
6
17%
46-60
1
4%
5
14%
61-75
3
13%
6
17%
76-90
Пропущено
44
44
20 В 1-м тайме 21
24 Во 2-м тайме 23
17 Пропускали первыми 12
25 Не пропускали 21
4
9%
4
9%
1-15
5
11%
9
20%
16-30
11
25%
8
18%
31-45
6
14%
6
14%
46-60
7
16%
5
11%
61-75
11
25%
12
27%
76-90
Результаты последних матчей
Верона
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Ювентус - Верона 1:0 Сампдория - Верона 3:1 Верона - Монца 1:1 Специя - Верона 0:0
Верона - Фиорентина 0:3 Рома - Верона 1:0 Верона - Салернитана 1:0 Верона - Лацио 1:1 Удинезе - Верона 1:1 Верона - Лечче 2:0 Интер Милан - Верона 1:0 Верона - Кремонезе 2:0 Торино - Верона 1:1 Верона - Болонья 0:1 Верона - Истра 1961 0:0 Верона - Специя 1:2 Верона - Ювентус 0:1 Монца - Верона 2:0 Верона - Рома 1:3 Сассуоло - Верона 2:1
Сассуоло
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Сассуоло - Торино 1:1 Сассуоло - Специя 1:0 Рома - Сассуоло 3:4 Сассуоло - Кремонезе 3:2
Лечче - Сассуоло 0:1 Сассуоло - Наполи 0:2 Удинезе - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Аталанта 1:0 Милан - Сассуоло 2:5 Монца - Сассуоло 1:1 Сассуоло - Лацио 0:2 Фиорентина - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Сампдория 1:2 Сассуоло - Интер Милан 0:1 Эмполи - Сассуоло 2:1 Сассуоло - ПСВ 1:2 Сассуоло - Марсель 3:2 Болонья - Сассуоло 3:0 Сассуоло - Рома 1:1 Эмполи - Сассуоло 1:0
Результаты матчей
Верона
Сассуоло
Точный счет
1:2
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
2
5 раз 33%
0
3 раза 20%
1
8 раз 57%
0
3 раза 21%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
1:1
4 раза 29%
1:0
3 раза 21%
2:0
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
2:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 50%
1
7 раз 50%
1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
1:1
6 раз 21%
2:0
5 раз 17%
1:0
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
1:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
1:0
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
1:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
1:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
14 раз 48%
0
10 раз 34%
2
5 раз 17%
1
14 раз 48%
0
8 раз 28%
2
3 раза 10%
5
2 раза 7%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Верона
Сассуоло
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
113
510
311
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
77
Больше Меньше
105
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1910
Больше Меньше
218
524
722
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|29
|24
|2
|3
|66 - 21
|74
|2.
|0:0 Заявка
|29
|16
|8
|5
|44 - 19
|56
|3.
|Заявка
|29
|16
|5
|8
|39 - 26
|53
|4.
|Заявка
|29
|15
|7
|7
|48 - 36
|52
|5.
|Заявка
|29
|16
|3
|10
|48 - 33
|51
|6.
|Заявка
|29
|14
|6
|9
|47 - 34
|48
|7.
|0:0 Заявка
|29
|18
|6
|5
|46 - 22
|45
|8.
|Заявка
|29
|12
|7
|10
|38 - 36
|43
|9.
|Заявка
|29
|11
|8
|10
|34 - 32
|41
|10.
|Заявка
|29
|9
|12
|8
|39 - 36
|39
|11.
|Заявка
|29
|10
|8
|11
|30 - 35
|38
|12.
|Заявка
|29
|10
|7
|12
|37 - 43
|37
|13.
|Заявка
|29
|9
|8
|12
|34 - 41
|35
|14.
|Заявка
|29
|7
|11
|11
|25 - 36
|32
|15.
|Заявка
|29
|6
|11
|12
|33 - 49
|29
|16.
|Заявка
|29
|6
|9
|14
|25 - 35
|27
|17.
|Заявка
|29
|5
|11
|13
|25 - 45
|26
|18.
|Заявка
|29
|5
|7
|17
|24 - 43
|22
|19.
|Заявка
|29
|2
|10
|17
|26 - 54
|16
|20.
|Заявка
|29
|3
|6
|20
|18 - 50
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|11
|1
|2
|33 - 13
|34
|2.
|Заявка
|15
|11
|0
|4
|27 - 8
|33
|3.
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|28 - 17
|30
|4.
|Заявка
|14
|9
|1
|4
|20 - 9
|28
|5.
|0:0 Заявка
|15
|8
|4
|3
|23 - 12
|28
|6.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|20 - 10
|26
|7.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|20 - 20
|23
|8.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|24 - 18
|21
|9.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|18 - 16
|21
|10.
|0:0 Заявка
|15
|11
|3
|1
|34 - 12
|21
|11.
|Заявка
|14
|4
|8
|2
|24 - 17
|20
|12.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|11 - 13
|19
|13.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|13 - 15
|19
|14.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|19 - 18
|19
|15.
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|17 - 23
|17
|16.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|20 - 21
|17
|17.
|Заявка
|15
|3
|8
|4
|16 - 21
|17
|18.
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|14 - 19
|12
|19.
|Заявка
|15
|1
|4
|10
|8 - 22
|7
|20.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|8 - 25
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|33 - 8
|40
|2.
|0:0 Заявка
|14
|8
|4
|2
|21 - 7
|28
|3.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|23 - 16
|27
|4.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|19 - 17
|25
|5.
|0:0 Заявка
|14
|7
|3
|4
|12 - 10
|24
|6.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|20 - 19
|22
|7.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|19 - 22
|19
|8.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|15 - 19
|19
|9.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|14 - 12
|18
|10.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|21 - 25
|18
|11.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|18 - 26
|17
|12.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|15 - 23
|16
|13.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|19 - 27
|16
|14.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|11 - 16
|15
|15.
|Заявка
|15
|2
|7
|6
|12 - 21
|13
|16.
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|13 - 28
|12
|17.
|Заявка
|15
|1
|7
|7
|18 - 29
|10
|18.
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|9 - 24
|9
|19.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|10 - 28
|8
|20.
|Заявка
|14
|0
|5
|9
|7 - 20
|5
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|Наполи
|Осимхен Виктор
|21 (4)
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|14 (3)
|Аталанта
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|Специя
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|12 (10)
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|Лерис Мехди
|12
|Рома
|Ибаньес Рожер
|1 9
|Эмполи
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|2 7
|Фиорентина
|Амрабат Софьян
|10
|Салернитана
|Кулибали Лассана
|10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Верона 2:1 Сассуоло
Исход игры
Верона
32.2% (39)
Ничья
38.8% (47)
Сассуоло
28.9% (35)
Тотал 2.5
Больше
38.98% (46)
Меньше
61.02% (72)
Обе команды забьют
Да
75.42% (89)
Нет
24.58% (29)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.5% (43)
1:2 Сассуоло
19.8% (24)
2:1 Верона
14.9% (18)
1:0 Верона
11.6% (14)
0:1 Сассуоло
5% (6)
2:0 Верона
5% (6)
2:2 Ничья
1.7% (2)
0:0 Ничья
1.7% (2)
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