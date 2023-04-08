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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 29. Стадион: . Главный судья: Фурно Франческо
Верона
2:1
Конец матча
Сассуоло
0'
20' Желтая карточка
Лорьенте Арман
0:1
34' Гол
Харрауи Абдау
43' Желтая карточка
Велозу Мигель
48' Желтая карточка
Нето Руан
57' Желтая карточка
Пинамонти Андреа
1:1
84' Гол
Чеккерини Федерико
85' Желтая карточка
Ласанья Кевин
90' Желтая карточка
Маньяни Джанджакомо
90' Желтая карточка
Лопес Максим
2:1
90' Гол
Гайч Адольфо
90'+8
2:1. Гол Милана Джурича (видео)....
1:1. Гол Федерико Чеккерини (вид...

Ход матча

20'
 
Лорьенте Арман
34'
0:1
Харрауи Абдау
(Берарди Доменико)
43'
Велозу Мигель
 
46'
Чеккерини Федерико
Дойг Джош
 
46'
Нгонж Сириль
Велозу Мигель
 
48'
 
Нето Руан
57'
 
Пинамонти Андреа
61'
Джурич Милан
Верди Симоне
 
67'
Каллон Яя
Фараони Марко
 
68'
 
Дефрель Грегоре
Берарди Доменико
68'
 
Энрике Матеус
Харрауи Абдау
81'
Гайч Адольфо
Терраччано Филиппо
 
82'
 
Торстведт Кристиан
Фраттези Давиде
82'
 
Байрами Недим
Лорьенте Арман
84'
Чеккерини Федерико
(Нгонж Сириль)
1:1
85'
Ласанья Кевин
 
87'
 
Альварес Агустин
Пинамонти Андреа
90'
Маньяни Джанджакомо
 
90'
 
Лопес Максим
90'
Гайч Адольфо
2:1

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 6
  • 2 Удары в створ 6
  • 4 Угловые 10
  • 1 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 14
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 121
Верона 32.2% (39)
X 38.8% (47)
Сассуоло 28.9% (35)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Монтипо
Лоренцо
23
Маньяни
Джанджакомо
6
Хиен
Исак
61
Тамез
Адриен
5
Фараони
Марко
3
Дойг
Джош
24
Терраччано
Филиппо
4
Велозу
Мигель
33
Дуда
Ондрей
7
Верди
Симоне
11
Ласанья
Кевин
47
Консильи
Андреа
22
Тольян
Йереми
28
Эрлич
Мартин
44
Нето
Руан
6
Рожерио
да
Силва
16
Фраттези
Давиде
27
Лопес
Максим
8
Харрауи
Абдау
10
Берарди
Доменико
9
Пинамонти
Андреа
45
Лорьенте
Арман
Верона
3-4-2-1
Сассуоло
4-3-3

История личных встреч

Верона
Сассуоло

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
62.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

14 матчей

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 6 побед

22 матча

31.8%
18.2%
50%
7 побед 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

22.7%
40.9%
36.4%
5 побед 9 ничьих 8 побед

Второй тайм

27.3%
45.5%
27.2%
6 побед 10 ничьих 6 побед

История матчей

СA
2:1
СA
2:4
СA
2:3
СA
3:2
СA
0:2
СA
3:3
СA
0:1
СA
0:1
СA
0:2
СA
1:0
СA
1:1
СA
3:2
СA
2:1
СA
1:2
СA
2:0
СB
1:1
СB
1:0
СB
2:0
СB
1:0
К
3:3
К
2:0
СCA
0:2

Голы

Всего голов

10
19

Голов в среднем за матч

1
1.58

Среднее время на гол

90
56

Всего голов

22
12

Голов в среднем за матч

1.83
1.2

Среднее время на гол

49
75

Всего голов

32
31

Голов в среднем за матч

1.45
1.41

Тотал матчей

2.5
17
Больше 77%
Меньше 23%
5
9
Больше 41%
Меньше 59%
13
6
Больше 27%
Меньше 73%
16
6
Больше 27%
Меньше 73%
16
3
Больше 14%
Меньше 86%
19

Среднее время на гол

61
63

Бомбардиры внутри турнира

Верона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лазович Дарко 3 0.1
Дойг Джош 2 0.07
Депаоли Фабио 2 0.07
Нгонж Сириль 2 0.07
Верди Симоне 2 0.07
Чеккерини Федерико 2 0.07
Анри Тома 2 0.07
Фараони Марко 1 0.03
Ласанья Кевин 1 0.03
Давидович Павел 1 0.03
Гюнтер Корай 1 0.03
Каллон Яя 1 0.03
Гайч Адольфо 1 0.03
Джурич Милан II 1 0.03
Илич Иван 0 0
Сассуоло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лорьенте Арман 7 (1) 0.24
Берарди Доменико 6 (4) 0.21
Фраттези Давиде 6 0.21
Пинамонти Андреа 5 (1) 0.17
Торстведт Кристиан 2 0.07
Энрике Матеус 2 0.07
Харрауи Абдау 2 0.07
Кирьякопулос Георгиос 1 0.03
Альварес Агустин 1 0.03
Дефрель Грегоре 1 0.03
Феррари Джанмарко 1 0.03
Байрами Недим 1 0.03
Антист Жанис 1 0.03
Траоре Хамед 0 0
Рожерио да Силва 0 0
Обьянг Педро 0 0
Тольян Йереми 0 0
Марчицца Риккардо 0 0
Д'Андреа Лука 0 0

Карточки

Верона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чеккерини Федерико 7 1
Хиен Исак 8 0
Давидович Павел 5 1
Маньяни Джанджакомо 5 1
Велозу Мигель 5 0
Коппола Диего 5 0
Фараони Марко 4 0
Анри Тома 4 0
Депаоли Фабио 4 0
Онгла Мартин 4 0
Дуда Ондрей 3 0
Гюнтер Корай 3 0
Джурич Милан II 3 0
Сулемана Ибрахим 3 0
Верди Симоне 2 0
Тамез Адриен 2 0
Ласанья Кевин 2 0
Амионе Бруно 2 0
Боккетти Сальваторе 1 0
Габриель Киоффи 1 0
Нгонж Сириль 1 0
Гайч Адольфо 1 0
Браф Джейден 1 0
Илич Иван 1 0
Хуан Кабаль 1 0
Дойг Джош 1 0
Терраччано Филиппо 1 0
Каллон Яя 1 0
Сассуоло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лопес Максим 9 0
Лорьенте Арман 7 1
Нето Руан 6 1
Берарди Доменико 5 0
Феррари Джанмарко 5 0
Рожерио да Силва 5 0
Фраттези Давиде 4 0
Торстведт Кристиан 4 0
Пинамонти Андреа 3 0
Кирьякопулос Георгиос 3 0
Цортеа Надир 3 0
Энрике Матеус 2 0
Обьянг Педро 2 0
Дефрель Грегоре 2 0
Тольян Йереми 2 0
Эрлич Мартин 2 0
Айхан Кан 1 0
Траоре Хамед 1 0
Харрауи Абдау 1 0
Альварес Агустин 1 0

Результаты матчей

Верона
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)
Сассуоло
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

3
5

Волевые поражения

9
7
Верона
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
Сассуоло
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
13% (2)
60% (9)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

16
11

Волевые поражения

3
15
Верона
63.6%
36.4%
14 побед 8 поражений
Первый тайм
41% (12)
41% (12)
17% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
38% (11)
31% (9)
Сассуоло
40.9%
59.1%
9 побед 13 поражений
Первый тайм
28% (8)
41% (12)
31% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
24% (7)
48% (14)

Сухие победы

9
4

Сухие поражения

3
8

Волевые победы

19
16

Волевые поражения

12
22

Голы по времени матча

Забито

17
18
11 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 8
17 Не забивали 19
2
12%
3
17%
1-15
6
35%
5
28%
16-30
3
18%
3
17%
31-45
4
24%
3
17%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
2
12%
2
11%
76-90

Пропущено

23
28
9 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 12
1
4%
2
7%
1-15
0
0%
7
25%
16-30
8
35%
5
18%
31-45
5
22%
6
21%
46-60
3
13%
1
4%
61-75
6
26%
7
25%
76-90

Забито

6
18
3 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 7
23 Не забивали 18
1
17%
1
6%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
2
33%
6
33%
31-45
1
17%
3
17%
46-60
1
17%
3
17%
61-75
1
17%
4
22%
76-90

Пропущено

21
16
11 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 9
11 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 9
3
14%
2
13%
1-15
5
24%
2
13%
16-30
3
14%
3
19%
31-45
1
5%
0
0%
46-60
4
19%
4
25%
61-75
5
24%
5
31%
76-90

Забито

23
36
14 В 1-м тайме 19
9 Во 2-м тайме 17
11 Забивали первыми 15
11 Не забивали 8
3
13%
4
11%
1-15
6
26%
6
17%
16-30
5
22%
9
25%
31-45
5
22%
6
17%
46-60
1
4%
5
14%
61-75
3
13%
6
17%
76-90

Пропущено

44
44
20 В 1-м тайме 21
24 Во 2-м тайме 23
17 Пропускали первыми 12
25 Не пропускали 21
4
9%
4
9%
1-15
5
11%
9
20%
16-30
11
25%
8
18%
31-45
6
14%
6
14%
46-60
7
16%
5
11%
61-75
11
25%
12
27%
76-90

Результаты последних матчей

Верона
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Ювентус - Верона 1:0 Сампдория - Верона 3:1 Верона - Монца 1:1 Специя - Верона 0:0
Верона - Фиорентина 0:3 Рома - Верона 1:0 Верона - Салернитана 1:0 Верона - Лацио 1:1 Удинезе - Верона 1:1 Верона - Лечче 2:0 Интер Милан - Верона 1:0 Верона - Кремонезе 2:0 Торино - Верона 1:1 Верона - Болонья 0:1 Верона - Истра 1961 0:0 Верона - Специя 1:2 Верона - Ювентус 0:1 Монца - Верона 2:0 Верона - Рома 1:3 Сассуоло - Верона 2:1
Сассуоло
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Сассуоло - Торино 1:1 Сассуоло - Специя 1:0 Рома - Сассуоло 3:4 Сассуоло - Кремонезе 3:2
Лечче - Сассуоло 0:1 Сассуоло - Наполи 0:2 Удинезе - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Аталанта 1:0 Милан - Сассуоло 2:5 Монца - Сассуоло 1:1 Сассуоло - Лацио 0:2 Фиорентина - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Сампдория 1:2 Сассуоло - Интер Милан 0:1 Эмполи - Сассуоло 2:1 Сассуоло - ПСВ 1:2 Сассуоло - Марсель 3:2 Болонья - Сассуоло 3:0 Сассуоло - Рома 1:1 Эмполи - Сассуоло 1:0

Результаты матчей

Верона
Сассуоло

Точный счет

1:2
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
2
5 раз 33%
0
3 раза 20%
1
8 раз 57%
0
3 раза 21%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

1:1
4 раза 29%
1:0
3 раза 21%
2:0
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
2:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 50%
1
7 раз 50%
1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

1:1
6 раз 21%
2:0
5 раз 17%
1:0
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
1:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
1:0
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
1:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
1:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
14 раз 48%
0
10 раз 34%
2
5 раз 17%
1
14 раз 48%
0
8 раз 28%
2
3 раза 10%
5
2 раза 7%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Верона
Сассуоло

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
11
3
5
10
1.5
3
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
7
0.5
Больше Меньше
10
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
10
0.5
Больше Меньше
21
8
5
24
1.5
7
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 29 24 2 3 66 - 21 74
2.
Лацио
 0:0 Заявка 29 16 8 5 44 - 19 56
3.
Рома
 Заявка 29 16 5 8 39 - 26 53
4.
Милан
 Заявка 29 15 7 7 48 - 36 52
5.
Интер Милан
 Заявка 29 16 3 10 48 - 33 51
6.
Аталанта
 Заявка 29 14 6 9 47 - 34 48
7.
Ювентус
 0:0 Заявка 29 18 6 5 46 - 22 45
8.
Болонья
 Заявка 29 12 7 10 38 - 36 43
9.
Фиорентина
 Заявка 29 11 8 10 34 - 32 41
10.
Удинезе
 Заявка 29 9 12 8 39 - 36 39
11.
Торино
 Заявка 29 10 8 11 30 - 35 38
12.
Сассуоло
 Заявка 29 10 7 12 37 - 43 37
13.
Монца
 Заявка 29 9 8 12 34 - 41 35
14.
Эмполи
 Заявка 29 7 11 11 25 - 36 32
15.
Салернитана
 Заявка 29 6 11 12 33 - 49 29
16.
Лечче
 Заявка 29 6 9 14 25 - 35 27
17.
Специя
 Заявка 29 5 11 13 25 - 45 26
18.
Верона
 Заявка 29 5 7 17 24 - 43 22
19.
Кремонезе
 Заявка 29 2 10 17 26 - 54 16
20.
Сампдория
 Заявка 29 3 6 20 18 - 50 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 14 11 1 2 33 - 13 34
2.
Интер Милан
 Заявка 15 11 0 4 27 - 8 33
3.
Милан
 Заявка 14 9 3 2 28 - 17 30
4.
Рома
 Заявка 14 9 1 4 20 - 9 28
5.
Лацио
 0:0 Заявка 15 8 4 3 23 - 12 28
6.
Болонья
 Заявка 15 7 5 3 20 - 10 26
7.
Фиорентина
 Заявка 15 6 5 4 20 - 20 23
8.
Аталанта
 Заявка 14 6 3 5 24 - 18 21
9.
Сассуоло
 Заявка 14 6 3 5 18 - 16 21
10.
Ювентус
 0:0 Заявка 15 11 3 1 34 - 12 21
11.
Удинезе
 Заявка 14 4 8 2 24 - 17 20
12.
Торино
 Заявка 14 5 4 5 11 - 13 19
13.
Эмполи
 Заявка 14 5 4 5 13 - 15 19
14.
Монца
 Заявка 15 5 4 6 19 - 18 19
15.
Верона
 Заявка 15 5 2 8 17 - 23 17
16.
Салернитана
 Заявка 15 4 5 6 20 - 21 17
17.
Специя
 Заявка 15 3 8 4 16 - 21 17
18.
Лечче
 Заявка 14 2 6 6 14 - 19 12
19.
Сампдория
 Заявка 15 1 4 10 8 - 22 7
20.
Кремонезе
 Заявка 14 1 3 10 8 - 25 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 15 13 1 1 33 - 8 40
2.
Лацио
 0:0 Заявка 14 8 4 2 21 - 7 28
3.
Аталанта
 Заявка 15 8 3 4 23 - 16 27
4.
Рома
 Заявка 15 7 4 4 19 - 17 25
5.
Ювентус
 0:0 Заявка 14 7 3 4 12 - 10 24
6.
Милан
 Заявка 15 6 4 5 20 - 19 22
7.
Торино
 Заявка 15 5 4 6 19 - 22 19
8.
Удинезе
 Заявка 15 5 4 6 15 - 19 19
9.
Фиорентина
 Заявка 14 5 3 6 14 - 12 18
10.
Интер Милан
 Заявка 14 5 3 6 21 - 25 18
11.
Болонья
 Заявка 14 5 2 7 18 - 26 17
12.
Монца
 Заявка 14 4 4 6 15 - 23 16
13.
Сассуоло
 Заявка 15 4 4 7 19 - 27 16
14.
Лечче
 Заявка 15 4 3 8 11 - 16 15
15.
Эмполи
 Заявка 15 2 7 6 12 - 21 13
16.
Салернитана
 Заявка 14 2 6 6 13 - 28 12
17.
Кремонезе
 Заявка 15 1 7 7 18 - 29 10
18.
Специя
 Заявка 14 2 3 9 9 - 24 9
19.
Сампдория
 Заявка 14 2 2 10 10 - 28 8
20.
Верона
 Заявка 14 0 5 9 7 - 20 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 21 (4)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 14 (3)
Аталанта Лукман Адемола 13 (4)
Специя Нзола М'Бала 13 (2)
Наполи Кварацхелия Хвича 12 (10)
Весь список

Топ нарушителей
Сампдория Лерис Мехди 12
Рома Ибаньес Рожер 1 9
Эмполи Акпа-Акпро Жан-Даниэль 2 7
Фиорентина Амрабат Софьян 10
Салернитана Кулибали Лассана 10
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Угловой
      94'
      Эрлич Мартин из команды Сассуоло подал угловой слева.
    • 93'
      Хорошую попытку сделал Agustin Alvarez. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 93'
      Торстведт Кристиан нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 93'
      Тамез Адриен успешно блокирует удар.
    • 92'
      Матч возобновлен
    • 92'
      Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
    • Фол, нарушение
      92'
      Дуда Ондрей из команды Верона заходит слишком далеко, он валит Дефрель Грегоре.
    • 92'
      Agustin Alvarez нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 91'
      Маньяни Джанджакомо из команды Верона перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 91'
      Верона совершает вбрасывание на половине поля противника
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio M. A. Bentegodi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 121
    Верона 32.2% (39)
    X 38.8% (47)
    Сассуоло 28.9% (35)
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    Где смотреть матч Верона 2:1 Сассуоло онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Верона 2:1 Сассуоло

    Исход игры
    Верона
    32.2% (39)
    Ничья
    38.8% (47)
    Сассуоло
    28.9% (35)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.98% (46)
    Меньше
    61.02% (72)
    Обе команды забьют
    Да
    75.42% (89)
    Нет
    24.58% (29)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    35.5% (43)
    1:2 Сассуоло
    19.8% (24)
    2:1 Верона
    14.9% (18)
    1:0 Верона
    11.6% (14)
    0:1 Сассуоло
    5% (6)
    2:0 Верона
    5% (6)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
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