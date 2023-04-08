Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Agustin Alvarez нанес удар, но тот был заблокирован.

Хорошую попытку сделал Agustin Alvarez. Удар в створ, но вратарь начеку

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

91' Удар от ворот произведет Верона

90' Рефери не любит споров - именно за это Лопес Максим сейчас получил желтую

90' Маньяни Джанджакомо получил желтую карточку от судьи

89' Удар от ворот произведет Сассуоло

88' Сассуоло совершает вбрасывание на половине поля противника

87' Лопес Максим навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

87' Тактическая замена. Пинамонти Андреа уходит с поля и его заменяет Agustin Alvarez

87' Хорошую попытку сделал Пинамонти Андреа . Удар в створ, но вратарь начеку

85' Ласанья Кевин - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

84' Команда Верона сравняла счет! Игра продолжается!

83' Верона совершает вбрасывание на своей половине поля

83' Сассуоло совершает вбрасывание на своей половине поля

83' Сассуоло совершает вбрасывание на своей половине поля

82' Сассуоло совершает вбрасывание на своей половине поля

81' Дуда Ондрей навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

79' Удар от ворот произведет Сассуоло

79' Нгонж Сириль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

78' Матч возобновлен

78' Ох, нехорошо это выглядит. Ласанья Кевин получил травму и медбригада забирает его с поля.

77' Ласанья Кевин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

77' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

76' Лорьенте Арман навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

75' Сассуоло совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Хорошую попытку сделал Рожерио да Силва . Удар в створ, но вратарь начеку

75' Рожерио да Силва выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' Сассуоло совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Сассуоло идет вперед с потенциально опасной атакой.

71' Сассуоло совершает вбрасывание на своей половине поля

70' Терраччано Филиппо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Сассуоло совершает вбрасывание на своей половине поля

69' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

66' Удар от ворот произведет Сассуоло

66' Фараони Марко оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

66' Чеккерини Федерико из команды Верона своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

66' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Удар от ворот произведет Верона

61' Верона совершает вбрасывание на своей половине поля

59' Удар от ворот произведет Верона

59' Хорошую попытку сделал Пинамонти Андреа . Удар в створ, но вратарь начеку

58' Сассуоло совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Пинамонти Андреа - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

56' Удар от ворот произведет Сассуоло

55' Ласанья Кевин из команды Верона не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

55' Удар от ворот произведет Верона

55' Матч возобновлен

55' Ох, нехорошо это выглядит. Хиен Исак получил травму и медбригада забирает его с поля.

54' Хиен Исак на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

54' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

54' Фраттези Давиде оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

51' Монтипо Лоренцо взял и забрал мяч на выходе

51' Сассуоло совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Рожерио да Силва выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Верди Симоне пробил со штрафного прямо в стенку

48' Нето Руан получил желтую карточку от судьи

48' Верди Симоне выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Удар от ворот произведет Сассуоло

47' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

46' Тактическая замена. Josh Doig уходит с поля и его заменяет Чеккерини Федерико