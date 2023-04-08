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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 29. Стадион: . Главный судья: Коломбо Андреа
Торино
 
Позже
Рома
Прогнозы 127
Торино 12.6% (16)
X 28.3% (36)
Рома 59.1% (75)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Торино
Ничья
Рома
3.60
3.14
2.90
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
32
Милинкович-Савич
Ваня
5
Гравильон
Эндрю
3
Шуурс
Перр
4
Буонджорно
Алессандро
17
Синго
Вилфред
13
Родригес
Рикардо
28
Риччи
Самуэле
66
Гинейтис
Гвидас
59
Миранчук
Алексей
49
Радоньич
Неманья
9
Санабрия
Антонио
1
Патрисиу
Руй
23
Манчини
Джанлука
6
Смоллинг
Крис
14
Льоренте
Диего
59
Залевски
Никола
37
Спинаццола
Леонардо
4
Кристанте
Бриан
25
Вейналдум
Джорджиньо
21
Дибала
Пауло
92
Эль-Шаарави
Стефан
18
Сольбаккен
Ола
Торино
3-4-2-1
Рома
3-4-2-1

История личных встреч

Торино
Рома

9 матчей

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
88.9%
4 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.8%
44.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

19 матчей

5.3%
94.7%
0 побед 1 ничья 18 побед

Первый тайм

26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Второй тайм

26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 12 побед

28 матчей

17.9%
17.9%
64.2%
5 побед 5 ничьих 18 побед

Первый тайм

14.3%
46.4%
39.3%
4 победы 13 ничьих 11 побед

Второй тайм

25%
32.1%
42.9%
7 побед 9 ничьих 12 побед

История матчей

СA
1:1
СA
0:3
СA
1:0
СA
3:1
СA
3:1
СA
2:3
СA
0:2
СA
3:2
СA
0:1
СA
3:0
К
1:2
СA
0:1
СA
4:1
СA
3:1
СA
3:2
СA
1:1
СA
1:1
СA
3:0
СA
2:1
СA
1:1
СA
1:2
СA
2:0
СA
3:2
СA
0:1
СA
4:1
К
4:0
К
3:1
СA
0:0

Голы

Всего голов

15
15

Голов в среднем за матч

1.15
1

Среднее время на гол

78
90

Всего голов

37
17

Голов в среднем за матч

2.47
1.31

Среднее время на гол

36
68

Всего голов

52
32

Голов в среднем за матч

1.86
1.14

Тотал матчей

2.5
27
Больше 96%
Меньше 4%
1
23
Больше 82%
Меньше 18%
5
17
Больше 61%
Меньше 39%
11
11
Больше 39%
Меньше 61%
17
6
Больше 21%
Меньше 79%
22

Среднее время на гол

48
78

Бомбардиры внутри турнира

Торино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Санабрия Антонио 8 (1) 0.29
Миранчук Алексей 4 0.14
Влашич Никола 4 0.14
Карамо Янн 3 0.11
Радоньич Неманья 2 0.07
Синго Вилфред 2 0.07
Лукич Саша 2 (1) 0.07
Эйна Ола 1 0.04
Риччи Самуэле 1 0.04
Линетти Кароль 1 0.04
Джиджи Коффи 1 0.04
Пеллегри Пьетро 1 0.04
Войвода Мергим 0 0
Лазаро Валентино 0 0
Шуурс Перр 0 0
Буонджорно Алессандро 0 0
Илич Иван 0 0
Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дибала Пауло 10 (3) 0.36
Абрахам Тэмми 6 0.21
Эль-Шаарави Стефан 4 0.14
Смоллинг Крис 3 0.11
Ибаньес Рожер 3 0.11
Пеллегрини Лоренцо 2 (2) 0.07
Вейналдум Джорджиньо 2 0.07
Спинаццола Леонардо 1 0.04
Матич Неманья 1 0.04
Манчини Джанлука 1 0.04
Кристанте Бриан 1 0.04
Сольбаккен Ола 1 0.04
Залевски Никола 1 0.04
Вольпато Кристиан 1 0.04
Дзаньоло Николо 1 0.04

Карточки

Торино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Буонджорно Алессандро 8 0
Линетти Кароль 7 0
Юрич Иван 3 2
Эйна Ола 5 0
Риччи Самуэле 5 0
Лазаро Валентино 4 0
Санабрия Антонио 4 0
Лукич Саша 4 0
Шуурс Перр 4 0
Войвода Мергим 3 0
Милинкович-Савич Ваня 3 0
Синго Вилфред 3 0
Джиджи Коффи 2 0
Пеллегри Пьетро 2 0
Родригес Рикардо 1 0
Влашич Никола 1 0
Карамо Янн 1 0
Гравильон Эндрю 1 0
Радоньич Неманья 1 0
Илич Иван 1 0
Адопо Ндари 1 0
Илкхан Эмирхан 1 0
Гинейтис Гвидас 1 0
Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ибаньес Рожер 9 1
Жозе Моуринью 3 3
Кристанте Бриан 6 1
Смоллинг Крис 7 0
Манчини Джанлука 6 0
Челик Мехмет 5 0
Матич Неманья 4 0
Дзаньоло Николо 4 0
Дибала Пауло 3 0
Кумбулла Мараш 1 1
Эль-Шаарави Стефан 2 0
Спинаццола Леонардо 2 0
Пеллегрини Лоренцо 2 0
Абрахам Тэмми 2 0
Камара Мохамед III 2 0
Залевски Никола 2 0
Бове Эдоардо 2 0
Патрисиу Руй 1 0
Тахирович Бенджамин 1 0

Результаты матчей

Торино
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Рома
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

4
8

Волевые победы

1
3

Волевые поражения

4
8
Торино
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Рома
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

14
7

Волевые поражения

14
17
Торино
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
32% (9)
36% (10)
32% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
39% (11)
29% (8)
Рома
43.5%
56.5%
10 побед 13 поражений
Первый тайм
21% (6)
43% (12)
36% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (7)
43% (12)
32% (9)

Сухие победы

6
6

Сухие поражения

6
10

Волевые победы

15
10

Волевые поражения

18
25

Голы по времени матча

Забито

11
19
6 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 6
20 Не забивали 16
0
0%
2
11%
1-15
2
18%
2
11%
16-30
4
36%
4
21%
31-45
2
18%
1
5%
46-60
1
9%
5
26%
61-75
2
18%
5
26%
76-90

Пропущено

12
16
4 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 10
1
8%
2
13%
1-15
1
8%
5
31%
16-30
2
17%
1
6%
31-45
3
25%
1
6%
46-60
4
33%
2
13%
61-75
1
8%
5
31%
76-90

Забито

19
20
11 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 9
15 Не забивали 17
2
11%
4
20%
1-15
4
21%
2
10%
16-30
5
26%
3
15%
31-45
1
5%
4
20%
46-60
4
21%
2
10%
61-75
3
16%
5
25%
76-90

Пропущено

22
9
9 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 6
2
9%
1
11%
1-15
2
9%
2
22%
16-30
5
23%
3
33%
31-45
2
9%
1
11%
46-60
5
23%
1
11%
61-75
6
27%
1
11%
76-90

Забито

30
39
17 В 1-м тайме 17
13 Во 2-м тайме 22
15 Забивали первыми 15
7 Не забивали 5
2
7%
6
15%
1-15
6
20%
4
10%
16-30
9
30%
7
18%
31-45
3
10%
5
13%
46-60
5
17%
7
18%
61-75
5
17%
10
26%
76-90

Пропущено

34
25
13 В 1-м тайме 14
21 Во 2-м тайме 11
12 Пропускали первыми 13
21 Не пропускали 16
3
9%
3
12%
1-15
3
9%
7
28%
16-30
7
21%
4
16%
31-45
5
15%
2
8%
46-60
9
26%
3
12%
61-75
7
21%
6
24%
76-90

Результаты последних матчей

Торино
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Сассуоло - Торино 1:1 Торино - Наполи 0:4 Лечче - Торино 0:2 Торино - Болонья 1:0
Ювентус - Торино 4:2 Торино - Кремонезе 2:2 Милан - Торино 1:0 Торино - Удинезе 1:0 Фиорентина - Торино 2:1 Эмполи - Торино 2:2 Фиорентина - Торино 0:1 Торино - Специя 0:1 Милан - Торино 0:1 Салернитана - Торино 1:1 Торино - Верона 1:1 Монца - Торино 1:4 Торино - Кремонезе 0:0 Торино - Альмерия 1:1 Эспаньол - Торино 0:1 Рома - Торино 1:1
Рома
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Рома - Сампдория 3:0 Лацио - Рома 1:0 Реал Сосьедад - Рома 0:0 Рома - Сассуоло 3:4
Рома - Реал Сосьедад 2:0 Рома - Ювентус 1:0 Кремонезе - Рома 2:1 Рома - Ред Булл Зальцбург 2:0 Рома - Верона 1:0 Ред Булл Зальцбург - Рома 1:0 Лечче - Рома 1:1 Рома - Эмполи 2:0 Рома - Кремонезе 1:2 Наполи - Рома 2:1 Специя - Рома 0:2 Рома - Фиорентина 2:0 Рома - Дженоа 1:0 Милан - Рома 2:2 Рома - Болонья 1:0 Рома - Валвейк 3:0

Результаты матчей

Торино
Рома

Точный счет

0:1
3 раза 23%
1:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
1:0
4 раза 29%
0:1
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
1
5 раз 36%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%

Точный счет

1:1
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
2
6 раз 40%
0
2 раза 13%
1
7 раз 50%
2
4 раза 29%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:0
5 раз 18%
1:1
5 раз 18%
0:1
4 раза 14%
1:2
3 раза 11%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
0:1
5 раз 18%
1:0
5 раз 18%
1:1
4 раза 14%
2:1
3 раза 11%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
12 раз 43%
2
9 раз 32%
0
7 раз 25%
1
12 раз 43%
2
7 раз 25%
0
5 раз 18%
3
4 раза 14%

Тоталы голов в матче

Торино
Рома

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
11
3
3
10
1.5
6
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
12
2
6
9
1.5
5
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
7
0.5
Больше Меньше
23
5
9
19
1.5
11
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 29 24 2 3 66 - 21 74
2.
Лацио
 Заявка 28 16 7 5 44 - 19 55
3.
Милан
 Заявка 29 15 7 7 48 - 36 52
4.
Интер Милан
 Заявка 29 16 3 10 48 - 33 51
5.
Рома
 Заявка 28 15 5 8 38 - 26 50
6.
Аталанта
 0:1 Заявка 29 14 6 9 47 - 33 48
7.
Ювентус
 Заявка 28 18 5 5 46 - 22 44
8.
Болонья
 1:0 Заявка 29 12 7 10 37 - 36 43
9.
Фиорентина
 Заявка 29 11 8 10 34 - 32 41
10.
Удинезе
 Заявка 29 9 12 8 39 - 36 39
11.
Торино
 Заявка 28 10 8 10 30 - 34 38
12.
Сассуоло
 Заявка 28 10 7 11 36 - 41 37
13.
Монца
 Заявка 29 9 8 12 34 - 41 35
14.
Эмполи
 Заявка 29 7 11 11 25 - 36 32
15.
Салернитана
 Заявка 29 6 11 12 33 - 49 29
16.
Лечче
 Заявка 29 6 9 14 25 - 35 27
17.
Специя
 Заявка 29 5 11 13 25 - 45 26
18.
Верона
 Заявка 28 4 7 17 22 - 42 19
19.
Сампдория
 2:1 Заявка 29 4 6 19 18 - 48 18
20.
Кремонезе
 1:2 Заявка 29 1 10 18 24 - 54 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 14 11 1 2 33 - 13 34
2.
Интер Милан
 Заявка 15 11 0 4 27 - 8 33
3.
Милан
 Заявка 14 9 3 2 28 - 17 30
4.
Рома
 Заявка 14 9 1 4 20 - 9 28
5.
Лацио
 Заявка 14 8 3 3 23 - 12 27
6.
Болонья
 1:0 Заявка 15 7 5 3 20 - 10 26
7.
Фиорентина
 Заявка 15 6 5 4 20 - 20 23
8.
Аталанта
 0:1 Заявка 14 6 3 5 24 - 17 21
9.
Сассуоло
 Заявка 14 6 3 5 18 - 16 21
10.
Ювентус
 Заявка 15 11 3 1 34 - 12 21
11.
Удинезе
 Заявка 14 4 8 2 24 - 17 20
12.
Торино
 Заявка 13 5 4 4 11 - 12 19
13.
Эмполи
 Заявка 14 5 4 5 13 - 15 19
14.
Монца
 Заявка 15 5 4 6 19 - 18 19
15.
Салернитана
 Заявка 15 4 5 6 20 - 21 17
16.
Специя
 Заявка 15 3 8 4 16 - 21 17
17.
Верона
 Заявка 14 4 2 8 15 - 22 14
18.
Лечче
 Заявка 14 2 6 6 14 - 19 12
19.
Сампдория
 2:1 Заявка 15 2 4 9 8 - 20 10
20.
Кремонезе
 1:2 Заявка 14 1 3 10 8 - 25 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 15 13 1 1 33 - 8 40
2.
Лацио
 Заявка 14 8 4 2 21 - 7 28
3.
Аталанта
 0:1 Заявка 15 8 3 4 23 - 16 27
4.
Ювентус
 Заявка 13 7 2 4 12 - 10 23
5.
Рома
 Заявка 14 6 4 4 18 - 17 22
6.
Милан
 Заявка 15 6 4 5 20 - 19 22
7.
Торино
 Заявка 15 5 4 6 19 - 22 19
8.
Удинезе
 Заявка 15 5 4 6 15 - 19 19
9.
Фиорентина
 Заявка 14 5 3 6 14 - 12 18
10.
Интер Милан
 Заявка 14 5 3 6 21 - 25 18
11.
Болонья
 1:0 Заявка 14 5 2 7 17 - 26 17
12.
Сассуоло
 Заявка 14 4 4 6 18 - 25 16
13.
Монца
 Заявка 14 4 4 6 15 - 23 16
14.
Лечче
 Заявка 15 4 3 8 11 - 16 15
15.
Эмполи
 Заявка 15 2 7 6 12 - 21 13
16.
Салернитана
 Заявка 14 2 6 6 13 - 28 12
17.
Специя
 Заявка 14 2 3 9 9 - 24 9
18.
Сампдория
 2:1 Заявка 14 2 2 10 10 - 28 8
19.
Кремонезе
 1:2 Заявка 15 0 7 8 16 - 29 7
20.
Верона
 Заявка 14 0 5 9 7 - 20 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 21 (4)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 14 (3)
Аталанта Лукман Адемола 13 (4)
Специя Нзола М'Бала 13 (2)
Наполи Кварацхелия Хвича 12 (10)
Весь список

Топ нарушителей
Сампдория Лерис Мехди 11
Рома Ибаньес Рожер 1 9
Эмполи Акпа-Акпро Жан-Даниэль 2 7
Фиорентина Амрабат Софьян 10
Салернитана Кулибали Лассана 10
Весь список
  • До матча
  • Приветствуем всех любителей футбола! Сегодня в матче 29-го тура итальянской Серии А "Торино" Алексея Миранчука принимает "Рому". Текстовую трансляцию для Вас проведет комментатор Антон Сазонтов. Добро пожаловать!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Торино - Рома от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 апреля 2023, осталось 24 минуты.

    Главный судья: Коломбо Андреа

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  • 62 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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Прогнозы 127
Торино 12.6% (16)
X 28.3% (36)
Рома 59.1% (75)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Торино
Ничья
Рома
3.60
3.14
2.90
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Торино - Рома

Исход игры
Торино
12.6% (16)
Ничья
28.3% (36)
Рома
59.1% (75)
Тотал 2.5
Больше
47.9% (57)
Меньше
52.1% (62)
Обе команды забьют
Да
75.63% (90)
Нет
24.37% (29)
Популярный счёт
1:2 Рома
38.6% (49)
1:1 Ничья
26% (33)
0:1 Рома
14.2% (18)
1:0 Торино
4.7% (6)
2:1 Торино
3.9% (5)
0:2 Рома
3.1% (4)
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