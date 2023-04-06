Тур: 29. Стадион: Олимпийский стадион (Турин). Главный судья: Коломбо Андреа
История личных встреч
Торино
Рома
9 матчей
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
44.4%
88.9%
4 победы 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
77.8%
44.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
19 матчей
5.3%
94.7%
0 побед 1 ничья 18 побед
Первый тайм
26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед
Второй тайм
26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 12 побед
28 матчей
17.9%
17.9%
64.2%
5 побед 5 ничьих 18 побед
Первый тайм
14.3%
46.4%
39.3%
4 победы 13 ничьих 11 побед
Второй тайм
25%
32.1%
42.9%
7 побед 9 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
15
Голов в среднем за матч
1.15
1
Среднее время на гол
78
90
Всего голов
37
17
Голов в среднем за матч
2.47
1.31
Среднее время на гол
36
68
Всего голов
52
32
Голов в среднем за матч
1.86
1.14
Тотал матчей
2.5
27
Больше 96%
Меньше 4%
1
23
Больше 82%
Меньше 18%
5
17
Больше 61%
Меньше 39%
11
11
Больше 39%
Меньше 61%
17
6
Больше 21%
Меньше 79%
22
Среднее время на гол
48
78
Бомбардиры внутри турнира
Торино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Санабрия Антонио
|8 (1)
|0.29
|Миранчук Алексей
|4
|0.14
|Влашич Никола
|4
|0.14
|Карамо Янн
|3
|0.11
|Радоньич Неманья
|2
|0.07
|Синго Вилфред
|2
|0.07
|Лукич Саша
|2 (1)
|0.07
|Эйна Ола
|1
|0.04
|Риччи Самуэле
|1
|0.04
|Линетти Кароль
|1
|0.04
|Джиджи Коффи
|1
|0.04
|Пеллегри Пьетро
|1
|0.04
|Войвода Мергим
|0
|0
|Лазаро Валентино
|0
|0
|Шуурс Перр
|0
|0
|Буонджорно Алессандро
|0
|0
|Илич Иван
|0
|0
Рома
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дибала Пауло
|10 (3)
|0.36
|Абрахам Тэмми
|6
|0.21
|Эль-Шаарави Стефан
|4
|0.14
|Смоллинг Крис
|3
|0.11
|Ибаньес Рожер
|3
|0.11
|Пеллегрини Лоренцо
|2 (2)
|0.07
|Вейналдум Джорджиньо
|2
|0.07
|Спинаццола Леонардо
|1
|0.04
|Матич Неманья
|1
|0.04
|Манчини Джанлука
|1
|0.04
|Кристанте Бриан
|1
|0.04
|Сольбаккен Ола
|1
|0.04
|Залевски Никола
|1
|0.04
|Вольпато Кристиан
|1
|0.04
|Дзаньоло Николо
|1
|0.04
Карточки
Торино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Буонджорно Алессандро
|8
|0
|Линетти Кароль
|7
|0
|Юрич Иван
|3
|2
|Эйна Ола
|5
|0
|Риччи Самуэле
|5
|0
|Лазаро Валентино
|4
|0
|Санабрия Антонио
|4
|0
|Лукич Саша
|4
|0
|Шуурс Перр
|4
|0
|Войвода Мергим
|3
|0
|Милинкович-Савич Ваня
|3
|0
|Синго Вилфред
|3
|0
|Джиджи Коффи
|2
|0
|Пеллегри Пьетро
|2
|0
|Родригес Рикардо
|1
|0
|Влашич Никола
|1
|0
|Карамо Янн
|1
|0
|Гравильон Эндрю
|1
|0
|Радоньич Неманья
|1
|0
|Илич Иван
|1
|0
|Адопо Ндари
|1
|0
|Илкхан Эмирхан
|1
|0
|Гинейтис Гвидас
|1
|0
Рома
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ибаньес Рожер
|9
|1
|Жозе Моуринью
|3
|3
|Кристанте Бриан
|6
|1
|Смоллинг Крис
|7
|0
|Манчини Джанлука
|6
|0
|Челик Мехмет
|5
|0
|Матич Неманья
|4
|0
|Дзаньоло Николо
|4
|0
|Дибала Пауло
|3
|0
|Кумбулла Мараш
|1
|1
|Эль-Шаарави Стефан
|2
|0
|Спинаццола Леонардо
|2
|0
|Пеллегрини Лоренцо
|2
|0
|Абрахам Тэмми
|2
|0
|Камара Мохамед III
|2
|0
|Залевски Никола
|2
|0
|Бове Эдоардо
|2
|0
|Патрисиу Руй
|1
|0
|Тахирович Бенджамин
|1
|0
Результаты матчей
Торино
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Рома
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
4
8
Волевые победы
1
3
Волевые поражения
4
8
Торино
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Рома
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
14
7
Волевые поражения
14
17
Торино
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
32% (9)
36% (10)
32% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
39% (11)
29% (8)
Рома
43.5%
56.5%
10 побед 13 поражений
Первый тайм
21% (6)
43% (12)
36% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (7)
43% (12)
32% (9)
Сухие победы
6
6
Сухие поражения
6
10
Волевые победы
15
10
Волевые поражения
18
25
Голы по времени матча
Забито
11
19
6 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 6
20 Не забивали 16
0
0%
2
11%
1-15
2
18%
2
11%
16-30
4
36%
4
21%
31-45
2
18%
1
5%
46-60
1
9%
5
26%
61-75
2
18%
5
26%
76-90
Пропущено
12
16
4 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 10
1
8%
2
13%
1-15
1
8%
5
31%
16-30
2
17%
1
6%
31-45
3
25%
1
6%
46-60
4
33%
2
13%
61-75
1
8%
5
31%
76-90
Забито
19
20
11 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 9
15 Не забивали 17
2
11%
4
20%
1-15
4
21%
2
10%
16-30
5
26%
3
15%
31-45
1
5%
4
20%
46-60
4
21%
2
10%
61-75
3
16%
5
25%
76-90
Пропущено
22
9
9 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 6
2
9%
1
11%
1-15
2
9%
2
22%
16-30
5
23%
3
33%
31-45
2
9%
1
11%
46-60
5
23%
1
11%
61-75
6
27%
1
11%
76-90
Забито
30
39
17 В 1-м тайме 17
13 Во 2-м тайме 22
15 Забивали первыми 15
7 Не забивали 5
2
7%
6
15%
1-15
6
20%
4
10%
16-30
9
30%
7
18%
31-45
3
10%
5
13%
46-60
5
17%
7
18%
61-75
5
17%
10
26%
76-90
Пропущено
34
25
13 В 1-м тайме 14
21 Во 2-м тайме 11
12 Пропускали первыми 13
21 Не пропускали 16
3
9%
3
12%
1-15
3
9%
7
28%
16-30
7
21%
4
16%
31-45
5
15%
2
8%
46-60
9
26%
3
12%
61-75
7
21%
6
24%
76-90
Результаты последних матчей
Торино
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Сассуоло - Торино 1:1 Торино - Наполи 0:4 Лечче - Торино 0:2 Торино - Болонья 1:0
Ювентус - Торино 4:2 Торино - Кремонезе 2:2 Милан - Торино 1:0 Торино - Удинезе 1:0 Фиорентина - Торино 2:1 Эмполи - Торино 2:2 Фиорентина - Торино 0:1 Торино - Специя 0:1 Милан - Торино 0:1 Салернитана - Торино 1:1 Торино - Верона 1:1 Монца - Торино 1:4 Торино - Кремонезе 0:0 Торино - Альмерия 1:1 Эспаньол - Торино 0:1 Рома - Торино 1:1
Рома
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Рома - Сампдория 3:0 Лацио - Рома 1:0 Реал Сосьедад - Рома 0:0 Рома - Сассуоло 3:4
Рома - Реал Сосьедад 2:0 Рома - Ювентус 1:0 Кремонезе - Рома 2:1 Рома - Ред Булл Зальцбург 2:0 Рома - Верона 1:0 Ред Булл Зальцбург - Рома 1:0 Лечче - Рома 1:1 Рома - Эмполи 2:0 Рома - Кремонезе 1:2 Наполи - Рома 2:1 Специя - Рома 0:2 Рома - Фиорентина 2:0 Рома - Дженоа 1:0 Милан - Рома 2:2 Рома - Болонья 1:0 Рома - Валвейк 3:0
Результаты матчей
Торино
Рома
Точный счет
0:1
3 раза 23%
1:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
1:0
4 раза 29%
0:1
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
1
5 раз 36%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
Точный счет
1:1
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
2
6 раз 40%
0
2 раза 13%
1
7 раз 50%
2
4 раза 29%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:0
5 раз 18%
1:1
5 раз 18%
0:1
4 раза 14%
1:2
3 раза 11%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
0:1
5 раз 18%
1:0
5 раз 18%
1:1
4 раза 14%
2:1
3 раза 11%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
12 раз 43%
2
9 раз 32%
0
7 раз 25%
1
12 раз 43%
2
7 раз 25%
0
5 раз 18%
3
4 раза 14%
Тоталы голов в матче
Торино
Рома
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
113
310
68
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
122
69
59
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
217
Больше Меньше
235
919
1117
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|28
|23
|2
|3
|64 - 20
|71
|2.
|Заявка
|28
|16
|7
|5
|44 - 19
|55
|3.
|Заявка
|28
|15
|6
|7
|48 - 36
|51
|4.
|Заявка
|28
|16
|2
|10
|47 - 32
|50
|5.
|Заявка
|28
|15
|5
|8
|38 - 26
|50
|6.
|Заявка
|28
|14
|6
|8
|47 - 32
|48
|7.
|Заявка
|28
|18
|5
|5
|46 - 22
|44
|8.
|Заявка
|28
|11
|7
|10
|33 - 31
|40
|9.
|Заявка
|28
|11
|7
|10
|36 - 36
|40
|10.
|Заявка
|28
|10
|8
|10
|30 - 34
|38
|11.
|Заявка
|28
|9
|11
|8
|37 - 34
|38
|12.
|Заявка
|28
|10
|7
|11
|36 - 41
|37
|13.
|Заявка
|28
|9
|7
|12
|32 - 39
|34
|14.
|Заявка
|28
|7
|10
|11
|25 - 36
|31
|15.
|Заявка
|28
|6
|10
|12
|32 - 48
|28
|16.
|Заявка
|28
|6
|9
|13
|24 - 33
|27
|17.
|Заявка
|28
|5
|10
|13
|24 - 44
|25
|18.
|Заявка
|28
|4
|7
|17
|22 - 42
|19
|19.
|Заявка
|28
|3
|6
|19
|16 - 47
|15
|20.
|Заявка
|28
|1
|10
|17
|23 - 52
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|11
|1
|2
|33 - 13
|34
|2.
|Заявка
|15
|11
|0
|4
|27 - 8
|33
|3.
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|28 - 17
|29
|4.
|Заявка
|14
|9
|1
|4
|20 - 9
|28
|5.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|23 - 12
|27
|6.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|20 - 10
|26
|7.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|19 - 19
|22
|8.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|24 - 16
|21
|9.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|18 - 16
|21
|10.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|34 - 12
|21
|11.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|11 - 12
|19
|12.
|Заявка
|13
|4
|7
|2
|22 - 15
|19
|13.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|13 - 15
|19
|14.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|19 - 18
|19
|15.
|Заявка
|15
|3
|8
|4
|16 - 21
|17
|16.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|19 - 20
|16
|17.
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|15 - 22
|14
|18.
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|13 - 17
|12
|19.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|6 - 19
|7
|20.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|8 - 25
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|31 - 7
|37
|2.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|21 - 7
|28
|3.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|23 - 16
|27
|4.
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|12 - 10
|23
|5.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|18 - 17
|22
|6.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|20 - 19
|22
|7.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|19 - 22
|19
|8.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|15 - 19
|19
|9.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|14 - 12
|18
|10.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|20 - 24
|17
|11.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|18 - 25
|16
|12.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|13 - 21
|15
|13.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|11 - 16
|15
|14.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|16 - 26
|14
|15.
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|12 - 21
|12
|16.
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|13 - 28
|12
|17.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|8 - 23
|8
|18.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|10 - 28
|8
|19.
|Заявка
|14
|0
|7
|7
|15 - 27
|7
|20.
|Заявка
|14
|0
|5
|9
|7 - 20
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Наполи
|Осимхен Виктор
|21 (4)
|Интер Милан
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|Аталанта
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|13 (4)
|Наполи
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|12 (10)
|Специя
|Нзола М'Бала
|12 (2)
|Сампдория
|Лерис Мехди
|11
|Рома
|Ибаньес Рожер
|1 9
|Эмполи
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|2 7
|Фиорентина
|Амрабат Софьян
|10
|Удинезе
|Бекао Родриго
|10
Прогнозы на матч Торино - Рома
Исход игры
Торино
11.3% (6)
Ничья
18.9% (10)
Рома
69.8% (37)
Тотал 2.5
Больше
54.9% (28)
Меньше
45.1% (23)
Обе команды забьют
Да
74.51% (38)
Нет
25.49% (13)
Популярный счёт
1:2 Рома
45.3% (24)
0:1 Рома
18.9% (10)
1:1 Ничья
18.9% (10)
1:0 Торино
3.8% (2)
2:1 Торино
3.8% (2)
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