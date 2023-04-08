Тур: 29. Стадион: Артемио Франки. Главный судья: Дионизи Федерико
0:0
Первый тайм: 5'
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
98
Роша
Игор
II
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
98 Роша ИгорЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Раньери ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Итальяно Винченцо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Нзола М'БалаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
72 Ципот ТиоЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Семпличи Леонардо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Фиорентина
Специя
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
3
2
Среднее время на гол
30
45
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
1.33
0
Среднее время на гол
67
0
Всего голов
10
6
Голов в среднем за матч
2
1.2
Тотал матчей
3.5
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
45
75
Бомбардиры внутри турнира
Фиорентина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кабрал Артур
|6 (1)
|0.21
|Гонсалес Николас
|4 (2)
|0.14
|Бонавентура Джакомо
|4
|0.14
|Йович Лука
|4
|0.14
|Иконе Жонатан
|2
|0.07
|Мандрагора Роландо
|2
|0.07
|Сапонара Риккардо
|2
|0.07
|Куаме Кристиан
|2
|0.07
|Миленкович Никола
|2
|0.07
|Барак Антонин
|2
|0.07
|Бираги Кристиано
|1
|0.04
|Мартинес Лукас II
|1
|0.04
|Соттиль Рикардо
|0
|0
|Додо Домилсон
|0
|0
|Венути Лоренцо
|0
|0
|Журковски Шимон
|0
|0
Специя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нзола М'Бала
|12 (3)
|0.43
|Бастони Симоне
|2
|0.07
|Мальдини Даниэль
|2
|0.07
|Верде Даниэле
|2 (1)
|0.07
|Реца Аркадиуш
|1
|0.04
|Хольм Эмиль
|1
|0.04
|Гьяси Эммануэль
|1
|0.04
|Шомуродов Элдор
|1
|0.04
|Экдаль Альбин
|0
|0
|Бурабия Мехди
|0
|0
|Амьен-Аду Кельвен
|0
|0
|Ампаду Этан
|0
|0
|Агудело Кевин
|0
|0
Карточки
Фиорентина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амрабат Софьян
|10
|0
|Роша Игор II
|8
|1
|Мандрагора Роландо
|6
|0
|Додо Домилсон
|4
|1
|Итальяно Виченцо
|4
|0
|Бонавентура Джакомо
|4
|0
|Иконе Жонатан
|4
|0
|Сапонара Риккардо
|3
|0
|Барак Антонин
|3
|0
|Мартинес Лукас II
|3
|0
|Куаме Кристиан
|3
|0
|Мале Юссеф
|3
|0
|Гонсалес Николас
|3
|0
|Дункан Альфред
|2
|0
|Йович Лука
|2
|0
|Кастровилли Гаэтано
|2
|0
|Миленкович Никола
|2
|0
|Кабрал Артур
|2
|0
|Соттиль Рикардо
|1
|0
|Терраччиано Пьетро
|1
|0
|Брекало Йосип
|1
|0
Специя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Николау Димитрис
|8
|1
|Гьяси Эммануэль
|6
|0
|Кальдара Маттиа
|6
|0
|Нзола М'Бала
|5
|0
|Реца Аркадиуш
|5
|0
|Ампаду Этан
|5
|0
|Экдаль Альбин
|3
|1
|Бастони Симоне
|4
|0
|Амьен-Аду Кельвен
|4
|0
|Хольм Эмиль
|4
|0
|Эспозито Сальваторе
|2
|1
|Бурабия Мехди
|3
|0
|Кивёр Якуб
|3
|0
|Эллертссон Микаэль-Эгиль
|3
|0
|Агудело Кевин
|3
|0
|Маркетти Федерико
|0
|1
|Сала Якопо
|1
|0
|Коваленко Виктор
|1
|0
|Дронговски Бартломей
|1
|0
|Верде Даниэле
|1
|0
|Шомуродов Элдор
|1
|0
|Журковски Шимон
|1
|0
Результаты матчей
Фиорентина
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Специя
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
6
1
Волевые поражения
7
5
Фиорентина
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
Специя
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
23% (3)
69% (9)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
4
8
Волевые победы
8
9
Волевые поражения
12
14
Фиорентина
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
36% (10)
39% (11)
25% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (8)
36% (10)
36% (10)
Специя
33.3%
66.7%
6 побед 12 поражений
Первый тайм
18% (5)
43% (12)
39% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (8)
29% (8)
43% (12)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
6
9
Волевые победы
14
10
Волевые поражения
19
19
Голы по времени матча
Забито
18
8
8 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 3
18 Не забивали 23
2
11%
1
13%
1-15
4
22%
2
25%
16-30
2
11%
1
13%
31-45
3
17%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
7
39%
0
0%
76-90
Пропущено
20
23
10 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 12
5
25%
2
9%
1-15
4
20%
4
17%
16-30
1
5%
3
13%
31-45
3
15%
3
13%
46-60
3
15%
4
17%
61-75
4
20%
7
30%
76-90
Забито
15
15
6 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 5
19 Не забивали 18
3
20%
1
7%
1-15
2
13%
3
20%
16-30
1
7%
7
47%
31-45
6
40%
1
7%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
3
20%
1
7%
76-90
Пропущено
11
22
7 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
2
18%
5
23%
1-15
1
9%
1
5%
16-30
4
36%
3
14%
31-45
2
18%
5
23%
46-60
1
9%
4
18%
61-75
1
9%
4
18%
76-90
Забито
33
23
14 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 8
12 Забивали первыми 8
9 Не забивали 13
5
15%
2
9%
1-15
6
18%
5
22%
16-30
3
9%
8
35%
31-45
9
27%
3
13%
46-60
0
0%
4
17%
61-75
10
30%
1
4%
76-90
Пропущено
31
45
17 В 1-м тайме 18
14 Во 2-м тайме 27
14 Пропускали первыми 18
21 Не пропускали 23
7
23%
7
16%
1-15
5
16%
5
11%
16-30
5
16%
6
13%
31-45
5
16%
8
18%
46-60
4
13%
8
18%
61-75
5
16%
11
24%
76-90
Результаты последних матчей
Фиорентина
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Кремонезе - Фиорентина 0:2 Интер Милан - Фиорентина 0:1 Фиорентина - Лечче 1:0 Сивасспор - Фиорентина 1:4
Кремонезе - Фиорентина 0:2 Фиорентина - Сивасспор 1:0 Фиорентина - Милан 2:1 Верона - Фиорентина 0:3 Фиорентина - Брага 3:2 Фиорентина - Эмполи 1:1 Брага - Фиорентина 0:4 Ювентус - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Болонья 1:2 Фиорентина - Торино 2:1 Лацио - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Торино 0:1 Рома - Фиорентина 2:0 Фиорентина - Сампдория 1:0 Фиорентина - Сассуоло 2:1 Фиорентина - Монца 1:1
Специя
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Специя - Салернитана 1:1 Сассуоло - Специя 1:0 Специя - Интер Милан 2:1 Специя - Верона 0:0
Удинезе - Специя 2:2 Специя - Ювентус 0:2 Эмполи - Специя 2:2 Специя - Наполи 0:3 Болонья - Специя 2:0 Специя - Рома 0:2 Аталанта - Специя 5:2 Торино - Специя 0:1 Специя - Лечче 0:0 Специя - Аталанта 2:2 Специя - Гронинген 2:0 Специя - Спарта Роттердам 1:3 Специя - Серветт 3:0 Специя - Сампдория (до 19 лет) 7:1 Верона - Специя 1:2 Специя - Удинезе 1:1
Результаты матчей
Фиорентина
Специя
Точный счет
1:1
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
2:2
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
2 раза 14%
2
6 раз 40%
0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
Точный счет
1:0
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
1:0
3 раза 23%
2:0
3 раза 23%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
0
8 раз 62%
2
3 раза 23%
1
2 раза 15%
Точный счет
1:1
5 раз 18%
2:1
5 раз 18%
1:0
4 раза 14%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
2:2
6 раз 21%
1:0
4 раза 14%
2:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 36%
0
8 раз 29%
2
7 раз 25%
3
3 раза 11%
0
13 раз 46%
2
9 раз 32%
1
6 раз 21%
Тоталы голов в матче
Фиорентина
Специя
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
105
68
69
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
58
410
310
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
208
Больше Меньше
1513
1018
919
325
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|29
|24
|2
|3
|66 - 21
|74
|2.
|Заявка
|28
|16
|7
|5
|44 - 19
|55
|3.
|Заявка
|29
|15
|7
|7
|48 - 36
|52
|4.
|Заявка
|29
|16
|3
|10
|48 - 33
|51
|5.
|Заявка
|28
|15
|5
|8
|38 - 26
|50
|6.
|Заявка
|28
|14
|6
|8
|47 - 32
|48
|7.
|Заявка
|28
|18
|5
|5
|46 - 22
|44
|8.
|0:0 Заявка
|29
|11
|8
|10
|33 - 31
|41
|9.
|Заявка
|28
|11
|7
|10
|36 - 36
|40
|10.
|Заявка
|29
|9
|12
|8
|39 - 36
|39
|11.
|Заявка
|28
|10
|8
|10
|30 - 34
|38
|12.
|Заявка
|28
|10
|7
|11
|36 - 41
|37
|13.
|Заявка
|29
|9
|8
|12
|34 - 41
|35
|14.
|Заявка
|29
|7
|11
|11
|25 - 36
|32
|15.
|Заявка
|29
|6
|11
|12
|33 - 49
|29
|16.
|Заявка
|29
|6
|9
|14
|25 - 35
|27
|17.
|0:0 Заявка
|29
|5
|11
|13
|24 - 44
|26
|18.
|Заявка
|28
|4
|7
|17
|22 - 42
|19
|19.
|Заявка
|28
|3
|6
|19
|16 - 47
|15
|20.
|Заявка
|28
|1
|10
|17
|23 - 52
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|11
|1
|2
|33 - 13
|34
|2.
|Заявка
|15
|11
|0
|4
|27 - 8
|33
|3.
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|28 - 17
|30
|4.
|Заявка
|14
|9
|1
|4
|20 - 9
|28
|5.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|23 - 12
|27
|6.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|20 - 10
|26
|7.
|0:0 Заявка
|15
|6
|5
|4
|19 - 19
|23
|8.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|24 - 16
|21
|9.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|18 - 16
|21
|10.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|34 - 12
|21
|11.
|Заявка
|14
|4
|8
|2
|24 - 17
|20
|12.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|11 - 12
|19
|13.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|13 - 15
|19
|14.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|19 - 18
|19
|15.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|20 - 21
|17
|16.
|0:0 Заявка
|15
|3
|8
|4
|16 - 21
|17
|17.
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|15 - 22
|14
|18.
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|14 - 19
|12
|19.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|6 - 19
|7
|20.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|8 - 25
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|33 - 8
|40
|2.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|21 - 7
|28
|3.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|23 - 16
|27
|4.
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|12 - 10
|23
|5.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|18 - 17
|22
|6.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|20 - 19
|22
|7.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|19 - 22
|19
|8.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|15 - 19
|19
|9.
|0:0 Заявка
|14
|5
|3
|6
|14 - 12
|18
|10.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|21 - 25
|18
|11.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|18 - 25
|16
|12.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|15 - 23
|16
|13.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|11 - 16
|15
|14.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|16 - 26
|14
|15.
|Заявка
|15
|2
|7
|6
|12 - 21
|13
|16.
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|13 - 28
|12
|17.
|0:0 Заявка
|14
|2
|3
|9
|8 - 23
|9
|18.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|10 - 28
|8
|19.
|Заявка
|14
|0
|7
|7
|15 - 27
|7
|20.
|Заявка
|14
|0
|5
|9
|7 - 20
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Наполи
|Осимхен Виктор
|21 (4)
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|14 (3)
|Аталанта
|Лукман Адемола
|13 (4)
|Наполи
|Кварацхелия Хвича
|12 (10)
|Специя
|Нзола М'Бала
|12 (2)
|Сампдория
|Лерис Мехди
|11
|Рома
|Ибаньес Рожер
|1 9
|Эмполи
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|2 7
|Фиорентина
|Амрабат Софьян
|10
|Салернитана
|Кулибали Лассана
|10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Фиорентина 0:0 Специя
Исход игры
Фиорентина
94.4% (118)
Ничья
4.8% (6)
Специя
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
39.83% (47)
Меньше
60.17% (71)
Обе команды забьют
Да
40.68% (48)
Нет
59.32% (70)
Популярный счёт
2:0 Фиорентина
35.2% (44)
2:1 Фиорентина
30.4% (38)
1:0 Фиорентина
17.6% (22)
1:1 Ничья
4% (5)
3:0 Фиорентина
2.4% (3)
3:1 Фиорентина
2.4% (3)
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