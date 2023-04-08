  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 29. Стадион: . Главный судья: Дионизи Федерико
Фиорентина
0:0
Первый тайм: 5'
Специя
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Прогнозы 125
Фиорентина 94.4% (118)
X 4.8% (6)
Специя 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фиорентина
Ничья
Специя
7.90
4.90
8.24
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Терраччиано
Пьетро
2
Додо
Домилсон
28
Мартинес
Лукас
II
98
Роша
Игор
II
3
Бираги
Кристиано
10
Кастровилли
Гаэтано
38
Мандрагора
Роландо
11
Иконе
Жонатан
5
Бонавентура
Джакомо
33
Соттиль
Рикардо
9
Кабрал
Артур
69
Дронговски
Бартломей
27
Амьен-Аду
Кельвен
55
Висневски
Пшемыслав
4
Ампаду
Этан
43
Николау
Димитрис
6
Бурабия
Мехди
8
Экдаль
Альбин
77
Журковски
Шимон
11
Гьяси
Эммануэль
18
Нзола
М'Бала
30
Мальдини
Даниэль
Фиорентина
4-2-3-1
Специя
4-3-3

История личных встреч

Фиорентина
Специя

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

СA
1:2
СA
1:2
СA
3:0
СA
3:0
СA
2:2

Голы

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

3
2

Среднее время на гол

30
45

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

1.33
0

Среднее время на гол

67
0

Всего голов

10
6

Голов в среднем за матч

2
1.2

Тотал матчей

3.5
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

45
75

Бомбардиры внутри турнира

Фиорентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кабрал Артур 6 (1) 0.21
Гонсалес Николас 4 (2) 0.14
Бонавентура Джакомо 4 0.14
Йович Лука 4 0.14
Иконе Жонатан 2 0.07
Мандрагора Роландо 2 0.07
Сапонара Риккардо 2 0.07
Куаме Кристиан 2 0.07
Миленкович Никола 2 0.07
Барак Антонин 2 0.07
Бираги Кристиано 1 0.04
Мартинес Лукас II 1 0.04
Соттиль Рикардо 0 0
Додо Домилсон 0 0
Венути Лоренцо 0 0
Журковски Шимон 0 0
Специя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нзола М'Бала 12 (3) 0.43
Бастони Симоне 2 0.07
Мальдини Даниэль 2 0.07
Верде Даниэле 2 (1) 0.07
Реца Аркадиуш 1 0.04
Хольм Эмиль 1 0.04
Гьяси Эммануэль 1 0.04
Шомуродов Элдор 1 0.04
Экдаль Альбин 0 0
Бурабия Мехди 0 0
Амьен-Аду Кельвен 0 0
Ампаду Этан 0 0
Агудело Кевин 0 0

Карточки

Фиорентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амрабат Софьян 10 0
Роша Игор II 8 1
Мандрагора Роландо 6 0
Додо Домилсон 4 1
Итальяно Виченцо 4 0
Бонавентура Джакомо 4 0
Иконе Жонатан 4 0
Сапонара Риккардо 3 0
Барак Антонин 3 0
Мартинес Лукас II 3 0
Куаме Кристиан 3 0
Мале Юссеф 3 0
Гонсалес Николас 3 0
Дункан Альфред 2 0
Йович Лука 2 0
Кастровилли Гаэтано 2 0
Миленкович Никола 2 0
Кабрал Артур 2 0
Соттиль Рикардо 1 0
Терраччиано Пьетро 1 0
Брекало Йосип 1 0
Специя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Николау Димитрис 8 1
Гьяси Эммануэль 6 0
Кальдара Маттиа 6 0
Нзола М'Бала 5 0
Реца Аркадиуш 5 0
Ампаду Этан 5 0
Экдаль Альбин 3 1
Бастони Симоне 4 0
Амьен-Аду Кельвен 4 0
Хольм Эмиль 4 0
Эспозито Сальваторе 2 1
Бурабия Мехди 3 0
Кивёр Якуб 3 0
Эллертссон Микаэль-Эгиль 3 0
Агудело Кевин 3 0
Маркетти Федерико 0 1
Сала Якопо 1 0
Коваленко Виктор 1 0
Дронговски Бартломей 1 0
Верде Даниэле 1 0
Шомуродов Элдор 1 0
Журковски Шимон 1 0

Результаты матчей

Фиорентина
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Специя
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

6
1

Волевые поражения

7
5
Фиорентина
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
Специя
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
23% (3)
69% (9)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

4
8

Волевые победы

8
9

Волевые поражения

12
14
Фиорентина
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
36% (10)
39% (11)
25% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (8)
36% (10)
36% (10)
Специя
33.3%
66.7%
6 побед 12 поражений
Первый тайм
18% (5)
43% (12)
39% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (8)
29% (8)
43% (12)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

6
9

Волевые победы

14
10

Волевые поражения

19
19

Голы по времени матча

Забито

18
8
8 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 3
18 Не забивали 23
2
11%
1
13%
1-15
4
22%
2
25%
16-30
2
11%
1
13%
31-45
3
17%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
7
39%
0
0%
76-90

Пропущено

20
23
10 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 12
5
25%
2
9%
1-15
4
20%
4
17%
16-30
1
5%
3
13%
31-45
3
15%
3
13%
46-60
3
15%
4
17%
61-75
4
20%
7
30%
76-90

Забито

15
15
6 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 5
19 Не забивали 18
3
20%
1
7%
1-15
2
13%
3
20%
16-30
1
7%
7
47%
31-45
6
40%
1
7%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
3
20%
1
7%
76-90

Пропущено

11
22
7 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
2
18%
5
23%
1-15
1
9%
1
5%
16-30
4
36%
3
14%
31-45
2
18%
5
23%
46-60
1
9%
4
18%
61-75
1
9%
4
18%
76-90

Забито

33
23
14 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 8
12 Забивали первыми 8
9 Не забивали 13
5
15%
2
9%
1-15
6
18%
5
22%
16-30
3
9%
8
35%
31-45
9
27%
3
13%
46-60
0
0%
4
17%
61-75
10
30%
1
4%
76-90

Пропущено

31
45
17 В 1-м тайме 18
14 Во 2-м тайме 27
14 Пропускали первыми 18
21 Не пропускали 23
7
23%
7
16%
1-15
5
16%
5
11%
16-30
5
16%
6
13%
31-45
5
16%
8
18%
46-60
4
13%
8
18%
61-75
5
16%
11
24%
76-90

Результаты последних матчей

Фиорентина
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Кремонезе - Фиорентина 0:2 Интер Милан - Фиорентина 0:1 Фиорентина - Лечче 1:0 Сивасспор - Фиорентина 1:4
Кремонезе - Фиорентина 0:2 Фиорентина - Сивасспор 1:0 Фиорентина - Милан 2:1 Верона - Фиорентина 0:3 Фиорентина - Брага 3:2 Фиорентина - Эмполи 1:1 Брага - Фиорентина 0:4 Ювентус - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Болонья 1:2 Фиорентина - Торино 2:1 Лацио - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Торино 0:1 Рома - Фиорентина 2:0 Фиорентина - Сампдория 1:0 Фиорентина - Сассуоло 2:1 Фиорентина - Монца 1:1
Специя
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Специя - Салернитана 1:1 Сассуоло - Специя 1:0 Специя - Интер Милан 2:1 Специя - Верона 0:0
Удинезе - Специя 2:2 Специя - Ювентус 0:2 Эмполи - Специя 2:2 Специя - Наполи 0:3 Болонья - Специя 2:0 Специя - Рома 0:2 Аталанта - Специя 5:2 Торино - Специя 0:1 Специя - Лечче 0:0 Специя - Аталанта 2:2 Специя - Гронинген 2:0 Специя - Спарта Роттердам 1:3 Специя - Серветт 3:0 Специя - Сампдория (до 19 лет) 7:1 Верона - Специя 1:2 Специя - Удинезе 1:1

Результаты матчей

Фиорентина
Специя

Точный счет

1:1
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
2:2
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
2 раза 14%
2
6 раз 40%
0
5 раз 33%
1
4 раза 27%

Точный счет

1:0
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
1:0
3 раза 23%
2:0
3 раза 23%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
0
8 раз 62%
2
3 раза 23%
1
2 раза 15%

Точный счет

1:1
5 раз 18%
2:1
5 раз 18%
1:0
4 раза 14%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
2:2
6 раз 21%
1:0
4 раза 14%
2:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 36%
0
8 раз 29%
2
7 раз 25%
3
3 раза 11%
0
13 раз 46%
2
9 раз 32%
1
6 раз 21%

Тоталы голов в матче

Фиорентина
Специя

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
10
5
6
8
1.5
6
9
2
12
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
5
8
4
10
1.5
3
10
1
13
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
8
0.5
Больше Меньше
15
13
10
18
1.5
9
19
3
25
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 29 24 2 3 66 - 21 74
2.
Лацио
 Заявка 28 16 7 5 44 - 19 55
3.
Милан
 Заявка 29 15 7 7 48 - 36 52
4.
Интер Милан
 Заявка 29 16 3 10 48 - 33 51
5.
Рома
 Заявка 28 15 5 8 38 - 26 50
6.
Аталанта
 Заявка 28 14 6 8 47 - 32 48
7.
Ювентус
 Заявка 28 18 5 5 46 - 22 44
8.
Фиорентина
 0:0 Заявка 29 11 8 10 33 - 31 41
9.
Болонья
 Заявка 28 11 7 10 36 - 36 40
10.
Удинезе
 Заявка 29 9 12 8 39 - 36 39
11.
Торино
 Заявка 28 10 8 10 30 - 34 38
12.
Сассуоло
 Заявка 28 10 7 11 36 - 41 37
13.
Монца
 Заявка 29 9 8 12 34 - 41 35
14.
Эмполи
 Заявка 29 7 11 11 25 - 36 32
15.
Салернитана
 Заявка 29 6 11 12 33 - 49 29
16.
Лечче
 Заявка 29 6 9 14 25 - 35 27
17.
Специя
 0:0 Заявка 29 5 11 13 24 - 44 26
18.
Верона
 Заявка 28 4 7 17 22 - 42 19
19.
Сампдория
 Заявка 28 3 6 19 16 - 47 15
20.
Кремонезе
 Заявка 28 1 10 17 23 - 52 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 14 11 1 2 33 - 13 34
2.
Интер Милан
 Заявка 15 11 0 4 27 - 8 33
3.
Милан
 Заявка 14 9 3 2 28 - 17 30
4.
Рома
 Заявка 14 9 1 4 20 - 9 28
5.
Лацио
 Заявка 14 8 3 3 23 - 12 27
6.
Болонья
 Заявка 15 7 5 3 20 - 10 26
7.
Фиорентина
 0:0 Заявка 15 6 5 4 19 - 19 23
8.
Аталанта
 Заявка 13 6 3 4 24 - 16 21
9.
Сассуоло
 Заявка 14 6 3 5 18 - 16 21
10.
Ювентус
 Заявка 15 11 3 1 34 - 12 21
11.
Удинезе
 Заявка 14 4 8 2 24 - 17 20
12.
Торино
 Заявка 13 5 4 4 11 - 12 19
13.
Эмполи
 Заявка 14 5 4 5 13 - 15 19
14.
Монца
 Заявка 15 5 4 6 19 - 18 19
15.
Салернитана
 Заявка 15 4 5 6 20 - 21 17
16.
Специя
 0:0 Заявка 15 3 8 4 16 - 21 17
17.
Верона
 Заявка 14 4 2 8 15 - 22 14
18.
Лечче
 Заявка 14 2 6 6 14 - 19 12
19.
Сампдория
 Заявка 14 1 4 9 6 - 19 7
20.
Кремонезе
 Заявка 14 1 3 10 8 - 25 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 15 13 1 1 33 - 8 40
2.
Лацио
 Заявка 14 8 4 2 21 - 7 28
3.
Аталанта
 Заявка 15 8 3 4 23 - 16 27
4.
Ювентус
 Заявка 13 7 2 4 12 - 10 23
5.
Рома
 Заявка 14 6 4 4 18 - 17 22
6.
Милан
 Заявка 15 6 4 5 20 - 19 22
7.
Торино
 Заявка 15 5 4 6 19 - 22 19
8.
Удинезе
 Заявка 15 5 4 6 15 - 19 19
9.
Фиорентина
 0:0 Заявка 14 5 3 6 14 - 12 18
10.
Интер Милан
 Заявка 14 5 3 6 21 - 25 18
11.
Сассуоло
 Заявка 14 4 4 6 18 - 25 16
12.
Монца
 Заявка 14 4 4 6 15 - 23 16
13.
Лечче
 Заявка 15 4 3 8 11 - 16 15
14.
Болонья
 Заявка 13 4 2 7 16 - 26 14
15.
Эмполи
 Заявка 15 2 7 6 12 - 21 13
16.
Салернитана
 Заявка 14 2 6 6 13 - 28 12
17.
Специя
 0:0 Заявка 14 2 3 9 8 - 23 9
18.
Сампдория
 Заявка 14 2 2 10 10 - 28 8
19.
Кремонезе
 Заявка 14 0 7 7 15 - 27 7
20.
Верона
 Заявка 14 0 5 9 7 - 20 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 21 (4)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 14 (3)
Аталанта Лукман Адемола 13 (4)
Наполи Кварацхелия Хвича 12 (10)
Специя Нзола М'Бала 12 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Сампдория Лерис Мехди 11
Рома Ибаньес Рожер 1 9
Эмполи Акпа-Акпро Жан-Даниэль 2 7
Фиорентина Амрабат Софьян 10
Салернитана Кулибали Лассана 10
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 1'
      Висневски Пшемыслав ослабляет давление, выбив мяч.
    • 1'
      Специя совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Специя начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Artemio Franchi, Firenze. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 68% завершится ничьей.
      Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 1.46. Новички получат приятный бонус!
      BetBoom
      1.46 ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 125
    Фиорентина 94.4% (118)
    X 4.8% (6)
    Специя 0.8% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Фиорентина
    Ничья
    Специя
    7.90
    4.90
    8.24
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Фиорентина 0:0 Специя онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    PARI



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Фиорентина 0:0 Специя

    Исход игры
    Фиорентина
    94.4% (118)
    Ничья
    4.8% (6)
    Специя
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.83% (47)
    Меньше
    60.17% (71)
    Обе команды забьют
    Да
    40.68% (48)
    Нет
    59.32% (70)
    Популярный счёт
    2:0 Фиорентина
    35.2% (44)
    2:1 Фиорентина
    30.4% (38)
    1:0 Фиорентина
    17.6% (22)
    1:1 Ничья
    4% (5)
    3:0 Фиорентина
    2.4% (3)
    3:1 Фиорентина
    2.4% (3)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Фиорентина
    Специя
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    1000 рублей - бесплатная ставка






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     