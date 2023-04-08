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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 29. Стадион: . Главный судья: Дионизи Федерико
Фиорентина
1:1
Конец матча
Специя
0'
1:0
25' Гол в свои ворота
Висневски Пшемыслав
1:1
32' Гол
Нзола М'Бала
35' Желтая карточка
Мальдини Даниэль
45' Желтая карточка
Нзола М'Бала
45' Желтая карточка
Гьяси Эммануэль
62' Желтая карточка
Итальяно Виченцо
63' Желтая карточка
Ампаду Этан
68' Желтая карточка
Бастони Симоне
72' Желтая карточка
Экдаль Альбин
78' Желтая карточка
Висневски Пшемыслав
90'+9
1:1. Гол Мбала Нзола (видео). Че...
1:0. Гол Кристиано Бираги (видео...

Ход матча

25'
Висневски Пшемыслав
1:0
32'
1:1
Нзола М'Бала
(Дронговски Бартломей)
35'
 
Мальдини Даниэль
45'
 
Нзола М'Бала
45'
 
Гьяси Эммануэль
60'
Брекало Йосип
Соттиль Рикардо
 
60'
Гонсалес Николас
Иконе Жонатан
 
62'
Итальяно Виченцо
 
63'
 
Ампаду Этан
65'
 
Бастони Симоне
Бурабия Мехди
65'
 
Ципот Тио
Мальдини Даниэль
68'
 
Бастони Симоне
71'
Барак Антонин
Кастровилли Гаэтано
 
72'
 
Экдаль Альбин
76'
 
Эспозито Сальваторе
Экдаль Альбин
76'
 
Шомуродов Элдор
Гьяси Эммануэль
78'
 
Висневски Пшемыслав
80'
Дункан Альфред
Мандрагора Роландо
 
80'
Йович Лука
Кабрал Артур
 
89'
 
Верде Даниэле
Нзола М'Бала

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 8 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 3
  • 8 Угловые 4
  • 0 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 29
  • 0 Жёлтые карточки 7
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 65 Владение мячом, % 35

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 125
Фиорентина 94.4% (118)
X 4.8% (6)
Специя 0.8% (1)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Терраччиано
Пьетро
2
Додо
Домилсон
28
Мартинес
Лукас
II
98
Роша
Игор
II
3
Бираги
Кристиано
10
Кастровилли
Гаэтано
38
Мандрагора
Роландо
11
Иконе
Жонатан
5
Бонавентура
Джакомо
33
Соттиль
Рикардо
9
Кабрал
Артур
69
Дронговски
Бартломей
27
Амьен-Аду
Кельвен
55
Висневски
Пшемыслав
4
Ампаду
Этан
43
Николау
Димитрис
6
Бурабия
Мехди
8
Экдаль
Альбин
77
Журковски
Шимон
11
Гьяси
Эммануэль
18
Нзола
М'Бала
30
Мальдини
Даниэль
Фиорентина
4-2-3-1
Специя
4-3-3

История личных встреч

Фиорентина
Специя

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

СA
1:2
СA
1:2
СA
3:0
СA
3:0
СA
2:2

Голы

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

3
2

Среднее время на гол

30
45

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

1.33
0

Среднее время на гол

67
0

Всего голов

10
6

Голов в среднем за матч

2
1.2

Тотал матчей

3.5
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

45
75

Бомбардиры внутри турнира

Фиорентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кабрал Артур 6 (1) 0.21
Гонсалес Николас 4 (2) 0.14
Бонавентура Джакомо 4 0.14
Йович Лука 4 0.14
Иконе Жонатан 2 0.07
Мандрагора Роландо 2 0.07
Сапонара Риккардо 2 0.07
Куаме Кристиан 2 0.07
Миленкович Никола 2 0.07
Барак Антонин 2 0.07
Бираги Кристиано 1 0.03
Мартинес Лукас II 1 0.03
Соттиль Рикардо 0 0
Додо Домилсон 0 0
Венути Лоренцо 0 0
Журковски Шимон 0 0
Специя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нзола М'Бала 13 (3) 0.45
Бастони Симоне 2 0.07
Мальдини Даниэль 2 0.07
Верде Даниэле 2 (1) 0.07
Реца Аркадиуш 1 0.03
Хольм Эмиль 1 0.03
Гьяси Эммануэль 1 0.03
Шомуродов Элдор 1 0.03
Экдаль Альбин 0 0
Бурабия Мехди 0 0
Дронговски Бартломей 0 0
Амьен-Аду Кельвен 0 0
Ампаду Этан 0 0
Агудело Кевин 0 0

Карточки

Фиорентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амрабат Софьян 10 0
Роша Игор II 8 1
Мандрагора Роландо 6 0
Додо Домилсон 4 1
Итальяно Виченцо 5 0
Бонавентура Джакомо 4 0
Иконе Жонатан 4 0
Сапонара Риккардо 3 0
Барак Антонин 3 0
Мартинес Лукас II 3 0
Куаме Кристиан 3 0
Мале Юссеф 3 0
Гонсалес Николас 3 0
Дункан Альфред 2 0
Йович Лука 2 0
Кастровилли Гаэтано 2 0
Миленкович Никола 2 0
Кабрал Артур 2 0
Соттиль Рикардо 1 0
Терраччиано Пьетро 1 0
Брекало Йосип 1 0
Специя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Николау Димитрис 8 1
Гьяси Эммануэль 7 0
Кальдара Маттиа 6 0
Нзола М'Бала 6 0
Ампаду Этан 6 0
Экдаль Альбин 4 1
Бастони Симоне 5 0
Реца Аркадиуш 5 0
Амьен-Аду Кельвен 4 0
Хольм Эмиль 4 0
Эспозито Сальваторе 2 1
Бурабия Мехди 3 0
Кивёр Якуб 3 0
Эллертссон Микаэль-Эгиль 3 0
Агудело Кевин 3 0
Маркетти Федерико 0 1
Сала Якопо 1 0
Коваленко Виктор 1 0
Дронговски Бартломей 1 0
Верде Даниэле 1 0
Шомуродов Элдор 1 0
Висневски Пшемыслав 1 0
Журковски Шимон 1 0
Мальдини Даниэль 1 0

Результаты матчей

Фиорентина
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Специя
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

6
1

Волевые поражения

7
7
Фиорентина
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
Специя
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
29% (4)
64% (9)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

4
8

Волевые победы

8
9

Волевые поражения

12
14
Фиорентина
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
34% (10)
41% (12)
24% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
38% (11)
34% (10)
Специя
33.3%
66.7%
6 побед 12 поражений
Первый тайм
17% (5)
45% (13)
38% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
31% (9)
41% (12)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

6
9

Волевые победы

14
10

Волевые поражения

19
21

Голы по времени матча

Забито

18
10
8 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 4
19 Не забивали 23
2
11%
1
10%
1-15
4
22%
3
30%
16-30
2
11%
2
20%
31-45
3
17%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
7
39%
0
0%
76-90

Пропущено

22
23
12 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 12
5
23%
2
9%
1-15
5
23%
4
17%
16-30
2
9%
3
13%
31-45
3
14%
3
13%
46-60
3
14%
4
17%
61-75
4
18%
7
30%
76-90

Забито

15
15
6 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 5
20 Не забивали 19
3
20%
1
7%
1-15
2
13%
3
20%
16-30
1
7%
7
47%
31-45
6
40%
1
7%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
3
20%
1
7%
76-90

Пропущено

11
22
7 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
2
18%
5
23%
1-15
1
9%
1
5%
16-30
4
36%
3
14%
31-45
2
18%
5
23%
46-60
1
9%
4
18%
61-75
1
9%
4
18%
76-90

Забито

33
25
14 В 1-м тайме 17
19 Во 2-м тайме 8
12 Забивали первыми 9
10 Не забивали 13
5
15%
2
8%
1-15
6
18%
6
24%
16-30
3
9%
9
36%
31-45
9
27%
3
12%
46-60
0
0%
4
16%
61-75
10
30%
1
4%
76-90

Пропущено

33
45
19 В 1-м тайме 18
14 Во 2-м тайме 27
15 Пропускали первыми 18
22 Не пропускали 23
7
21%
7
16%
1-15
6
18%
5
11%
16-30
6
18%
6
13%
31-45
5
15%
8
18%
46-60
4
12%
8
18%
61-75
5
15%
11
24%
76-90

Результаты последних матчей

Фиорентина
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Кремонезе - Фиорентина 0:2 Интер Милан - Фиорентина 0:1 Фиорентина - Лечче 1:0 Сивасспор - Фиорентина 1:4
Кремонезе - Фиорентина 0:2 Фиорентина - Сивасспор 1:0 Фиорентина - Милан 2:1 Верона - Фиорентина 0:3 Фиорентина - Брага 3:2 Фиорентина - Эмполи 1:1 Брага - Фиорентина 0:4 Ювентус - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Болонья 1:2 Фиорентина - Торино 2:1 Лацио - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Торино 0:1 Рома - Фиорентина 2:0 Фиорентина - Сампдория 1:0 Фиорентина - Сассуоло 2:1 Фиорентина - Монца 1:1
Специя
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Специя - Салернитана 1:1 Сассуоло - Специя 1:0 Специя - Интер Милан 2:1 Специя - Верона 0:0
Удинезе - Специя 2:2 Специя - Ювентус 0:2 Эмполи - Специя 2:2 Специя - Наполи 0:3 Болонья - Специя 2:0 Специя - Рома 0:2 Аталанта - Специя 5:2 Торино - Специя 0:1 Специя - Лечче 0:0 Специя - Аталанта 2:2 Специя - Гронинген 2:0 Специя - Спарта Роттердам 1:3 Специя - Серветт 3:0 Специя - Сампдория (до 19 лет) 7:1 Верона - Специя 1:2 Специя - Удинезе 1:1

Результаты матчей

Фиорентина
Специя

Точный счет

1:1
4 раза 27%
2:1
3 раза 20%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
2:2
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%
2
6 раз 40%
0
5 раз 33%
1
4 раза 27%

Точный счет

1:0
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
2:0
3 раза 21%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
0
8 раз 57%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%

Точный счет

1:1
6 раз 21%
2:1
5 раз 17%
1:0
4 раза 14%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
2:2
6 раз 21%
1:0
4 раза 14%
1:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
11 раз 38%
0
8 раз 28%
2
7 раз 24%
3
3 раза 10%
0
13 раз 45%
2
9 раз 31%
1
7 раз 24%

Тоталы голов в матче

Фиорентина
Специя

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
10
5
6
9
1.5
6
9
2
13
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
6
8
4
10
1.5
3
11
1
13
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
8
0.5
Больше Меньше
16
13
10
19
1.5
9
20
3
26
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 29 24 2 3 66 - 21 74
2.
Лацио
 Заявка 28 16 7 5 44 - 19 55
3.
Милан
 Заявка 29 15 7 7 48 - 36 52
4.
Интер Милан
 Заявка 29 16 3 10 48 - 33 51
5.
Рома
 Заявка 28 15 5 8 38 - 26 50
6.
Аталанта
 0:1 Заявка 29 14 6 9 47 - 33 48
7.
Ювентус
 Заявка 28 18 5 5 46 - 22 44
8.
Болонья
 1:0 Заявка 29 12 7 10 37 - 36 43
9.
Фиорентина
 Заявка 29 11 8 10 34 - 32 41
10.
Удинезе
 Заявка 29 9 12 8 39 - 36 39
11.
Торино
 Заявка 28 10 8 10 30 - 34 38
12.
Сассуоло
 Заявка 28 10 7 11 36 - 41 37
13.
Монца
 Заявка 29 9 8 12 34 - 41 35
14.
Эмполи
 Заявка 29 7 11 11 25 - 36 32
15.
Салернитана
 Заявка 29 6 11 12 33 - 49 29
16.
Лечче
 Заявка 29 6 9 14 25 - 35 27
17.
Специя
 Заявка 29 5 11 13 25 - 45 26
18.
Верона
 Заявка 28 4 7 17 22 - 42 19
19.
Сампдория
 2:1 Заявка 29 4 6 19 18 - 48 18
20.
Кремонезе
 1:2 Заявка 29 1 10 18 24 - 54 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 14 11 1 2 33 - 13 34
2.
Интер Милан
 Заявка 15 11 0 4 27 - 8 33
3.
Милан
 Заявка 14 9 3 2 28 - 17 30
4.
Рома
 Заявка 14 9 1 4 20 - 9 28
5.
Лацио
 Заявка 14 8 3 3 23 - 12 27
6.
Болонья
 1:0 Заявка 15 7 5 3 20 - 10 26
7.
Фиорентина
 Заявка 15 6 5 4 20 - 20 23
8.
Аталанта
 0:1 Заявка 14 6 3 5 24 - 17 21
9.
Сассуоло
 Заявка 14 6 3 5 18 - 16 21
10.
Ювентус
 Заявка 15 11 3 1 34 - 12 21
11.
Удинезе
 Заявка 14 4 8 2 24 - 17 20
12.
Торино
 Заявка 13 5 4 4 11 - 12 19
13.
Эмполи
 Заявка 14 5 4 5 13 - 15 19
14.
Монца
 Заявка 15 5 4 6 19 - 18 19
15.
Салернитана
 Заявка 15 4 5 6 20 - 21 17
16.
Специя
 Заявка 15 3 8 4 16 - 21 17
17.
Верона
 Заявка 14 4 2 8 15 - 22 14
18.
Лечче
 Заявка 14 2 6 6 14 - 19 12
19.
Сампдория
 2:1 Заявка 15 2 4 9 8 - 20 10
20.
Кремонезе
 1:2 Заявка 14 1 3 10 8 - 25 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 15 13 1 1 33 - 8 40
2.
Лацио
 Заявка 14 8 4 2 21 - 7 28
3.
Аталанта
 0:1 Заявка 15 8 3 4 23 - 16 27
4.
Ювентус
 Заявка 13 7 2 4 12 - 10 23
5.
Рома
 Заявка 14 6 4 4 18 - 17 22
6.
Милан
 Заявка 15 6 4 5 20 - 19 22
7.
Торино
 Заявка 15 5 4 6 19 - 22 19
8.
Удинезе
 Заявка 15 5 4 6 15 - 19 19
9.
Фиорентина
 Заявка 14 5 3 6 14 - 12 18
10.
Интер Милан
 Заявка 14 5 3 6 21 - 25 18
11.
Болонья
 1:0 Заявка 14 5 2 7 17 - 26 17
12.
Сассуоло
 Заявка 14 4 4 6 18 - 25 16
13.
Монца
 Заявка 14 4 4 6 15 - 23 16
14.
Лечче
 Заявка 15 4 3 8 11 - 16 15
15.
Эмполи
 Заявка 15 2 7 6 12 - 21 13
16.
Салернитана
 Заявка 14 2 6 6 13 - 28 12
17.
Специя
 Заявка 14 2 3 9 9 - 24 9
18.
Сампдория
 2:1 Заявка 14 2 2 10 10 - 28 8
19.
Кремонезе
 1:2 Заявка 15 0 7 8 16 - 29 7
20.
Верона
 Заявка 14 0 5 9 7 - 20 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 21 (4)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 14 (3)
Аталанта Лукман Адемола 13 (4)
Специя Нзола М'Бала 13 (2)
Наполи Кварацхелия Хвича 12 (10)
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Топ нарушителей
Сампдория Лерис Мехди 11
Рома Ибаньес Рожер 1 9
Эмполи Акпа-Акпро Жан-Даниэль 2 7
Фиорентина Амрабат Софьян 10
Салернитана Кулибали Лассана 10
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    Прогнозы 125
    Фиорентина 94.4% (118)
    X 4.8% (6)
    Специя 0.8% (1)
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