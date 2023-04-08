Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Фиорентина совершает вбрасывание на половине поля противника

93' Игрок из команды Фиорентина делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

93' Фиорентина совершает вбрасывание на половине поля противника

93' Матч возобновлен

92' Журковски Шимон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

92' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

91' Оооо... вот это был удар! Ципот Тио должен был забить с этой позиции.

91' Шомуродов Элдор из команды Специя получает хорошую возможность пробить, но делает передачу одноклубнику, Пьетро Терраччано все предвидел и спас команду!

91' Журковски Шимон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

90' Верде Даниэле из команды Специя своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

89' Удар от ворот произведет Специя

89' Матч возобновлен

89' Дронговски Бартломей на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

89' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

88' Оооо... вот это был удар! Йович Лука должен был забить с этой позиции.

88' Брекало Йосип создает голевую возможность для своего партнера по команде.

88' Фиорентина идет вперед с потенциально опасной атакой.

87' Фиорентина совершает вбрасывание на своей половине поля

87' Фиорентина совершает вбрасывание на своей половине поля

87' Фиорентина совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Фиорентина совершает вбрасывание на своей половине поля

85' Специя совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Дронговски Бартломей взял и забрал мяч на выходе

83' Фиорентина идет вперед с потенциально опасной атакой.

83' Терраччиано Пьетро взял и забрал мяч на выходе

83' Бастони Симоне навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

83' Специя идет вперед с потенциально опасной атакой.

82' Дронговски Бартломей взял и забрал мяч на выходе

82' Брекало Йосип из команды Фиорентина своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

81' Удар от ворот произведет Фиорентина

81' Удар от ворот произведет Фиорентина

80' Эспозито Сальваторе навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

79' Специя совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Висневски Пшемыслав тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

77' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

75' Специя совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Удар от ворот произведет Фиорентина

74' Удар от ворот произведет Специя

73' Бираги Кристиано решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

72' Экдаль Альбин тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

72' Фиорентина совершает вбрасывание на своей половине поля

70' Игра в одни ворота сейчас. Фиорентина доминирует и владеет мячом

70' Фиорентина идет вперед с потенциально опасной атакой.

69' Фиорентина совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Бираги Кристиано бьет со штрафного в створ, но Бартломей Дронговский держит все под контролем

68' Бастони Симоне - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

67' Фиорентина совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Гонсалес Николас нанес удар головой, но Бартломей Дронговский спокойно отбил мяч.

67' Кабрал Артур создает голевую возможность для своего партнера по команде.

67' Фиорентина совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Удар от ворот произведет Фиорентина

66' Удар от ворот произведет Специя

65' Бонавентура Джакомо из команды Фиорентина своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

63' Фиорентина совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Судья подбегает и показывает Ампаду Этан из команды Специя отложенную желтую карточку за фол.

63' Брекало Йосип выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Винченцо Итальяно получает желтую карточку за неспортивное поведение

61' Хорошую попытку сделал Кабрал Артур . Удар в створ, но вратарь начеку

61' ШТАНГА! Так было близко к голу - Брекало Йосип нанес удар в каркас ворот!

61' Бонавентура Джакомо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

61' Фиорентина идет вперед с потенциально опасной атакой.

60' Бонавентура Джакомо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Удар от ворот произведет Фиорентина

59' Мальдини Даниэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

59' Специя идет вперед с потенциально опасной атакой.

58' Дронговски Бартломей взял и забрал мяч на выходе

57' Бираги Кристиано из команды Фиорентина своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

57' Бонавентура Джакомо из команды Фиорентина своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

56' Терраччиано Пьетро взял и забрал мяч на выходе

55' Додо Домилсон из команды Фиорентина своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

55' Бираги Кристиано навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

54' Бираги Кристиано навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

53' Фиорентина совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Фиорентина совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Терраччиано Пьетро взял и забрал мяч на выходе

50' Специя совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Удар от ворот произведет Фиорентина

49' Фиорентина совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Фиорентина совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Додо Домилсон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.