Тур: 29. Стадион: Артемио Франки. Главный судья: Дионизи Федерико
1:1
Конец матча
0'
1:0
25' Гол в свои воротаВисневски Пшемыслав
1:1
32' ГолНзола М'Бала
35' Желтая карточкаМальдини Даниэль
45' Желтая карточкаНзола М'Бала
45' Желтая карточкаГьяси Эммануэль
62' Желтая карточкаИтальяно Виченцо
63' Желтая карточкаАмпаду Этан
68' Желтая карточкаБастони Симоне
72' Желтая карточкаЭкдаль Альбин
78' Желтая карточкаВисневски Пшемыслав
90'+9
Бонусы букмекеров
Ход матча
25'
32'
35'
45'
45'
62'
63'
68'
72'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
8 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 3
-
8 Угловые 4
-
0 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 29
-
0 Жёлтые карточки 7
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
65 Владение мячом, % 35
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
98
Роша
Игор
II
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
98 Роша ИгорЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Раньери ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Итальяно Винченцо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Нзола М'БалаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
72 Ципот ТиоЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Семпличи Леонардо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Фиорентина
Специя
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
3
2
Среднее время на гол
30
45
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
1.33
0
Среднее время на гол
67
0
Всего голов
10
6
Голов в среднем за матч
2
1.2
Тотал матчей
3.5
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
45
75
Бомбардиры внутри турнира
Фиорентина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кабрал Артур
|6 (1)
|0.21
|Гонсалес Николас
|4 (2)
|0.14
|Бонавентура Джакомо
|4
|0.14
|Йович Лука
|4
|0.14
|Иконе Жонатан
|2
|0.07
|Мандрагора Роландо
|2
|0.07
|Сапонара Риккардо
|2
|0.07
|Куаме Кристиан
|2
|0.07
|Миленкович Никола
|2
|0.07
|Барак Антонин
|2
|0.07
|Бираги Кристиано
|1
|0.03
|Мартинес Лукас II
|1
|0.03
|Соттиль Рикардо
|0
|0
|Додо Домилсон
|0
|0
|Венути Лоренцо
|0
|0
|Журковски Шимон
|0
|0
Специя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нзола М'Бала
|13 (3)
|0.45
|Бастони Симоне
|2
|0.07
|Мальдини Даниэль
|2
|0.07
|Верде Даниэле
|2 (1)
|0.07
|Реца Аркадиуш
|1
|0.03
|Хольм Эмиль
|1
|0.03
|Гьяси Эммануэль
|1
|0.03
|Шомуродов Элдор
|1
|0.03
|Экдаль Альбин
|0
|0
|Бурабия Мехди
|0
|0
|Дронговски Бартломей
|0
|0
|Амьен-Аду Кельвен
|0
|0
|Ампаду Этан
|0
|0
|Агудело Кевин
|0
|0
Карточки
Фиорентина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амрабат Софьян
|10
|0
|Роша Игор II
|8
|1
|Мандрагора Роландо
|6
|0
|Додо Домилсон
|4
|1
|Итальяно Виченцо
|5
|0
|Бонавентура Джакомо
|4
|0
|Иконе Жонатан
|4
|0
|Сапонара Риккардо
|3
|0
|Барак Антонин
|3
|0
|Мартинес Лукас II
|3
|0
|Куаме Кристиан
|3
|0
|Мале Юссеф
|3
|0
|Гонсалес Николас
|3
|0
|Дункан Альфред
|2
|0
|Йович Лука
|2
|0
|Кастровилли Гаэтано
|2
|0
|Миленкович Никола
|2
|0
|Кабрал Артур
|2
|0
|Соттиль Рикардо
|1
|0
|Терраччиано Пьетро
|1
|0
|Брекало Йосип
|1
|0
Специя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Николау Димитрис
|8
|1
|Гьяси Эммануэль
|7
|0
|Кальдара Маттиа
|6
|0
|Нзола М'Бала
|6
|0
|Ампаду Этан
|6
|0
|Экдаль Альбин
|4
|1
|Бастони Симоне
|5
|0
|Реца Аркадиуш
|5
|0
|Амьен-Аду Кельвен
|4
|0
|Хольм Эмиль
|4
|0
|Эспозито Сальваторе
|2
|1
|Бурабия Мехди
|3
|0
|Кивёр Якуб
|3
|0
|Эллертссон Микаэль-Эгиль
|3
|0
|Агудело Кевин
|3
|0
|Маркетти Федерико
|0
|1
|Сала Якопо
|1
|0
|Коваленко Виктор
|1
|0
|Дронговски Бартломей
|1
|0
|Верде Даниэле
|1
|0
|Шомуродов Элдор
|1
|0
|Висневски Пшемыслав
|1
|0
|Журковски Шимон
|1
|0
|Мальдини Даниэль
|1
|0
Результаты матчей
Фиорентина
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Специя
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
6
1
Волевые поражения
7
7
Фиорентина
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
Специя
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
29% (4)
64% (9)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
4
8
Волевые победы
8
9
Волевые поражения
12
14
Фиорентина
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
34% (10)
41% (12)
24% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
38% (11)
34% (10)
Специя
33.3%
66.7%
6 побед 12 поражений
Первый тайм
17% (5)
45% (13)
38% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
31% (9)
41% (12)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
6
9
Волевые победы
14
10
Волевые поражения
19
21
Голы по времени матча
Забито
18
10
8 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 4
19 Не забивали 23
2
11%
1
10%
1-15
4
22%
3
30%
16-30
2
11%
2
20%
31-45
3
17%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
7
39%
0
0%
76-90
Пропущено
22
23
12 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 12
5
23%
2
9%
1-15
5
23%
4
17%
16-30
2
9%
3
13%
31-45
3
14%
3
13%
46-60
3
14%
4
17%
61-75
4
18%
7
30%
76-90
Забито
15
15
6 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 5
20 Не забивали 19
3
20%
1
7%
1-15
2
13%
3
20%
16-30
1
7%
7
47%
31-45
6
40%
1
7%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
3
20%
1
7%
76-90
Пропущено
11
22
7 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
2
18%
5
23%
1-15
1
9%
1
5%
16-30
4
36%
3
14%
31-45
2
18%
5
23%
46-60
1
9%
4
18%
61-75
1
9%
4
18%
76-90
Забито
33
25
14 В 1-м тайме 17
19 Во 2-м тайме 8
12 Забивали первыми 9
10 Не забивали 13
5
15%
2
8%
1-15
6
18%
6
24%
16-30
3
9%
9
36%
31-45
9
27%
3
12%
46-60
0
0%
4
16%
61-75
10
30%
1
4%
76-90
Пропущено
33
45
19 В 1-м тайме 18
14 Во 2-м тайме 27
15 Пропускали первыми 18
22 Не пропускали 23
7
21%
7
16%
1-15
6
18%
5
11%
16-30
6
18%
6
13%
31-45
5
15%
8
18%
46-60
4
12%
8
18%
61-75
5
15%
11
24%
76-90
Результаты последних матчей
Фиорентина
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Кремонезе - Фиорентина 0:2 Интер Милан - Фиорентина 0:1 Фиорентина - Лечче 1:0 Сивасспор - Фиорентина 1:4
Кремонезе - Фиорентина 0:2 Фиорентина - Сивасспор 1:0 Фиорентина - Милан 2:1 Верона - Фиорентина 0:3 Фиорентина - Брага 3:2 Фиорентина - Эмполи 1:1 Брага - Фиорентина 0:4 Ювентус - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Болонья 1:2 Фиорентина - Торино 2:1 Лацио - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Торино 0:1 Рома - Фиорентина 2:0 Фиорентина - Сампдория 1:0 Фиорентина - Сассуоло 2:1 Фиорентина - Монца 1:1
Специя
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Специя - Салернитана 1:1 Сассуоло - Специя 1:0 Специя - Интер Милан 2:1 Специя - Верона 0:0
Удинезе - Специя 2:2 Специя - Ювентус 0:2 Эмполи - Специя 2:2 Специя - Наполи 0:3 Болонья - Специя 2:0 Специя - Рома 0:2 Аталанта - Специя 5:2 Торино - Специя 0:1 Специя - Лечче 0:0 Специя - Аталанта 2:2 Специя - Гронинген 2:0 Специя - Спарта Роттердам 1:3 Специя - Серветт 3:0 Специя - Сампдория (до 19 лет) 7:1 Верона - Специя 1:2 Специя - Удинезе 1:1
Результаты матчей
Фиорентина
Специя
Точный счет
1:1
4 раза 27%
2:1
3 раза 20%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
2:2
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%
2
6 раз 40%
0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
Точный счет
1:0
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
2:0
3 раза 21%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
0
8 раз 57%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
Точный счет
1:1
6 раз 21%
2:1
5 раз 17%
1:0
4 раза 14%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
2:2
6 раз 21%
1:0
4 раза 14%
1:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
11 раз 38%
0
8 раз 28%
2
7 раз 24%
3
3 раза 10%
0
13 раз 45%
2
9 раз 31%
1
7 раз 24%
Тоталы голов в матче
Фиорентина
Специя
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
105
69
69
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
68
410
311
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
218
Больше Меньше
1613
1019
920
326
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|29
|24
|2
|3
|66 - 21
|74
|2.
|Заявка
|28
|16
|7
|5
|44 - 19
|55
|3.
|Заявка
|29
|15
|7
|7
|48 - 36
|52
|4.
|Заявка
|29
|16
|3
|10
|48 - 33
|51
|5.
|Заявка
|28
|15
|5
|8
|38 - 26
|50
|6.
|0:1 Заявка
|29
|14
|6
|9
|47 - 33
|48
|7.
|Заявка
|28
|18
|5
|5
|46 - 22
|44
|8.
|1:0 Заявка
|29
|12
|7
|10
|37 - 36
|43
|9.
|Заявка
|29
|11
|8
|10
|34 - 32
|41
|10.
|Заявка
|29
|9
|12
|8
|39 - 36
|39
|11.
|Заявка
|28
|10
|8
|10
|30 - 34
|38
|12.
|Заявка
|28
|10
|7
|11
|36 - 41
|37
|13.
|Заявка
|29
|9
|8
|12
|34 - 41
|35
|14.
|Заявка
|29
|7
|11
|11
|25 - 36
|32
|15.
|Заявка
|29
|6
|11
|12
|33 - 49
|29
|16.
|Заявка
|29
|6
|9
|14
|25 - 35
|27
|17.
|Заявка
|29
|5
|11
|13
|25 - 45
|26
|18.
|Заявка
|28
|4
|7
|17
|22 - 42
|19
|19.
|2:1 Заявка
|29
|4
|6
|19
|18 - 48
|18
|20.
|1:2 Заявка
|29
|1
|10
|18
|24 - 54
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|11
|1
|2
|33 - 13
|34
|2.
|Заявка
|15
|11
|0
|4
|27 - 8
|33
|3.
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|28 - 17
|30
|4.
|Заявка
|14
|9
|1
|4
|20 - 9
|28
|5.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|23 - 12
|27
|6.
|1:0 Заявка
|15
|7
|5
|3
|20 - 10
|26
|7.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|20 - 20
|23
|8.
|0:1 Заявка
|14
|6
|3
|5
|24 - 17
|21
|9.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|18 - 16
|21
|10.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|34 - 12
|21
|11.
|Заявка
|14
|4
|8
|2
|24 - 17
|20
|12.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|11 - 12
|19
|13.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|13 - 15
|19
|14.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|19 - 18
|19
|15.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|20 - 21
|17
|16.
|Заявка
|15
|3
|8
|4
|16 - 21
|17
|17.
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|15 - 22
|14
|18.
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|14 - 19
|12
|19.
|2:1 Заявка
|15
|2
|4
|9
|8 - 20
|10
|20.
|1:2 Заявка
|14
|1
|3
|10
|8 - 25
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|33 - 8
|40
|2.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|21 - 7
|28
|3.
|0:1 Заявка
|15
|8
|3
|4
|23 - 16
|27
|4.
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|12 - 10
|23
|5.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|18 - 17
|22
|6.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|20 - 19
|22
|7.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|19 - 22
|19
|8.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|15 - 19
|19
|9.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|14 - 12
|18
|10.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|21 - 25
|18
|11.
|1:0 Заявка
|14
|5
|2
|7
|17 - 26
|17
|12.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|18 - 25
|16
|13.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|15 - 23
|16
|14.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|11 - 16
|15
|15.
|Заявка
|15
|2
|7
|6
|12 - 21
|13
|16.
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|13 - 28
|12
|17.
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|9 - 24
|9
|18.
|2:1 Заявка
|14
|2
|2
|10
|10 - 28
|8
|19.
|1:2 Заявка
|15
|0
|7
|8
|16 - 29
|7
|20.
|Заявка
|14
|0
|5
|9
|7 - 20
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Наполи
|Осимхен Виктор
|21 (4)
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|14 (3)
|Аталанта
|Лукман Адемола
|13 (4)
|Специя
|Нзола М'Бала
|13 (2)
|Наполи
|Кварацхелия Хвича
|12 (10)
|Сампдория
|Лерис Мехди
|11
|Рома
|Ибаньес Рожер
|1 9
|Эмполи
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|2 7
|Фиорентина
|Амрабат Софьян
|10
|Салернитана
|Кулибали Лассана
|10